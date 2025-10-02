Incontro terminato, Sturm Graz 2, Rangers 1.
Secondo tempo terminato, Sturm Graz 2, Rangers 1.22:52
Tiro respinto. John Souttar (Rangers) un colpo di testa dalla sinistra dell'area. Assist di James Tavernier.22:51
Emir Karic (Sturm Graz) e' ammonito per fallo.22:51
Mikey Moore (Rangers) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:51
Fallo di Emir Karic (Sturm Graz).22:51
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:48
Calcio d'angolo,Rangers. Calcio d'angolo causato da Oliver Christensen (Sturm Graz).22:46
Tiro parato. John Souttar (Rangers) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa.22:46
Djeidi Gassama (Rangers) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:45
Fallo di Jeyland Mitchell (Sturm Graz).22:45
Mikey Moore (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44
Fallo di Tochi Chukwuani (Sturm Graz).22:44
Tiro parato. Danilo (Rangers) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Mikey Moore.22:43
Tentativo fallito. Djeidi Gassama (Rangers) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di James Tavernier in seguito a un calcio da fermo.22:42
Djeidi Gassama (Rangers) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:42
Fallo di Jeyland Mitchell (Sturm Graz).22:42
Sostituzione, Rangers. Danilo sostituisce Thelo Aasgaard.22:41
Sostituzione, Sturm Graz. Niklas Geyrhofer sostituisce Tomi Horvat.22:41
Tiro respinto. Tomi Horvat (Sturm Graz) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Leon Grgic.22:39
Tiro parato. Tomi Horvat (Sturm Graz) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:39
Fallo di Youssef Chermiti (Rangers).22:38
Emanuel Aiwu (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38
Tiro parato. Leon Grgic (Sturm Graz) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jacob Peter Hödl.22:36
Sostituzione, Rangers. Mikey Moore sostituisce Derek Cornelius.22:36
Fallo di Youssef Chermiti (Rangers).22:34
Emanuel Aiwu (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34
Calcio d'angolo,Rangers. Calcio d'angolo causato da Oliver Christensen (Sturm Graz).22:33
Tiro parato. John Souttar (Rangers) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Thelo Aasgaard con cross.22:33
Tiro parato. Derek Cornelius (Rangers) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di James Tavernier con cross.22:33
Derek Cornelius (Rangers) e' ammonito per fallo.22:32
Youssef Chermiti (Rangers) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:31
Fallo di Dimitri Lavalée (Sturm Graz).22:31
Sostituzione, Sturm Graz. Leon Grgic sostituisce Otar Kiteishvili.22:30
Sostituzione, Sturm Graz. Jeyland Mitchell sostituisce Tim Oermann.22:30
Sostituzione, Sturm Graz. Seedy Jatta sostituisce Maurice Malone.22:30
Tiro respinto. Tim Oermann (Sturm Graz) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Jacob Peter Hödl.22:29
Tiro respinto. Tomi Horvat (Sturm Graz) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.22:29
Tiro parato. Tomi Horvat (Sturm Graz) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Emir Karic.22:29
Tiro respinto. Otar Kiteishvili (Sturm Graz) un tiro di destro dalla lunga distanza. Assist di Tomi Horvat.22:29
Sostituzione, Rangers. Joe Rothwell sostituisce Connor Barron.22:26
Calcio d'angolo,Rangers. Calcio d'angolo causato da Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz).22:26
Tim Oermann (Sturm Graz) e' ammonito per fallo.22:25
Thelo Aasgaard (Rangers) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:25
Fallo di Tim Oermann (Sturm Graz).22:25
Calcio d'angolo,Sturm Graz. Calcio d'angolo causato da Connor Barron (Rangers).22:24
Tiro respinto. Tomi Horvat (Sturm Graz) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Maurice Malone.22:24
Fuorigioco. Emir Karic(Sturm Graz) prova il lancio lungo, ma Tochi Chukwuani e' colto in fuorigioco.22:22
Fallo di Connor Barron (Rangers).22:22
Tochi Chukwuani (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Fallo di mano di Jacob Peter Hödl (Sturm Graz).22:21
Tiro respinto. Tomi Horvat (Sturm Graz) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola.22:20
Fallo di Youssef Chermiti (Rangers).22:19
Emanuel Aiwu (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19
Gara riprende.22:19
Gara momentaneamente sospesa, Derek Cornelius (Rangers) per infortunio.22:18
Sostituzione, Sturm Graz. Jacob Peter Hödl sostituisce Belmin Beganovic.22:17
John Souttar (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16
Fallo di Maurice Malone (Sturm Graz).22:16
Tiro parato. Youssef Chermiti (Rangers) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Djeidi Gassama.22:16
Connor Barron (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15
Fallo di Maurice Malone (Sturm Graz).22:15
Fallo di Nicolas Raskin (Rangers).22:15
Otar Kiteishvili (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15
Calcio d'angolo,Rangers. Calcio d'angolo causato da Tochi Chukwuani (Sturm Graz).22:13
Derek Cornelius (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12
Fallo di Tomi Horvat (Sturm Graz).22:12
Fallo di Connor Barron (Rangers).22:12
Tochi Chukwuani (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12
Tentativo fallito. Nicolas Raskin (Rangers) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra.22:11
Fallo di Thelo Aasgaard (Rangers).22:09
Oliver Christensen (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09
Calcio d'angolo,Rangers. Calcio d'angolo causato da Oliver Christensen (Sturm Graz).22:08
Gol! Sturm Graz 2, Rangers 1. Djeidi Gassama (Rangers) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nicolas Raskin.22:07
Djeidi Gassama (Rangers) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:05
Fallo di Tomi Horvat (Sturm Graz).22:05
Inizia il Secondo tempo Sturm Graz 2, Rangers 0.22:03
Sostituzione, Rangers. Bojan Miovski sostituisce Oliver Antman.22:02
Sostituzione, Rangers. Max Aarons sostituisce Jayden Meghoma.22:02
Primo tempo terminato, Sturm Graz 2, Rangers 0.21:47
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:47
Connor Barron (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:46
Fallo di Tomi Horvat (Sturm Graz).21:46
Tentativo fallito. Nicolas Raskin (Rangers) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Oliver Antman.21:42
Thelo Aasgaard (Rangers) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:40
Fallo di Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz).21:40
Tiro parato. Derek Cornelius (Rangers) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di John Souttar.21:38
Calcio d'angolo,Rangers. Calcio d'angolo causato da Oliver Christensen (Sturm Graz).21:38
Thelo Aasgaard (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37
Fallo di Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz).21:37
Gol! Sturm Graz 2, Rangers 0. Otar Kiteishvili (Sturm Graz) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Tomi Horvat in seguito a un calcio da fermo.21:35
Fallo di Youssef Chermiti (Rangers).21:35
Emanuel Aiwu (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:35
Fallo di Thelo Aasgaard (Rangers).21:34
Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34
Tiro parato. Otar Kiteishvili (Sturm Graz) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Tomi Horvat con cross.21:33
Calcio d'angolo,Sturm Graz. Calcio d'angolo causato da John Souttar (Rangers).21:32
Tiro parato. Youssef Chermiti (Rangers) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Oliver Antman.21:32
Tiro parato. Tomi Horvat (Sturm Graz) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Maurice Malone.21:30
Djeidi Gassama (Rangers) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:27
Fallo di Tim Oermann (Sturm Graz).21:27
Fallo di Belmin Beganovic (Sturm Graz).21:25
Jack Butland (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25
Gara riprende.21:24
Gara momentaneamente sospesa, (Sturm Graz).21:23
Calcio d'angolo,Sturm Graz. Calcio d'angolo causato da James Tavernier (Rangers).21:22
Fallo di Oliver Antman (Rangers).21:21
Tochi Chukwuani (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21
Tentativo fallito. Nicolas Raskin (Rangers) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Jayden Meghoma con cross.21:21
Tiro parato. Youssef Chermiti (Rangers) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:21
Fallo di Emanuel Aiwu (Sturm Graz).21:20
Youssef Chermiti (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20
Tentativo fallito. Belmin Beganovic (Sturm Graz) un colpo di testa dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Emir Karic con cross.21:19
Fallo di mano di Belmin Beganovic (Sturm Graz).21:15
Youssef Chermiti (Rangers) colpisce la traversa con un colpo di testa dalla destra dell'area piccola. Assist di Djeidi Gassama con cross.21:15
Fallo di Nicolas Raskin (Rangers).21:13
Otar Kiteishvili (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13
Tiro parato. Belmin Beganovic (Sturm Graz) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Otar Kiteishvili.21:13
Connor Barron (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Fallo di Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz).21:11
Tiro parato. Derek Cornelius (Rangers) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di James Tavernier con cross.21:10
Calcio d'angolo,Rangers. Calcio d'angolo causato da Tim Oermann (Sturm Graz).21:09
Gol! Sturm Graz 1, Rangers 0. Tomi Horvat (Sturm Graz) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Maurice Malone.21:07
Tiro respinto. Maurice Malone (Sturm Graz) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra.21:06
Fallo di Nicolas Raskin (Rangers).21:04
Tochi Chukwuani (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Fallo di Belmin Beganovic (Sturm Graz).21:03
James Tavernier (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Fallo di Youssef Chermiti (Rangers).21:01
Dimitri Lavalée (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:58
Dove si gioca la partita:
Stadio: Merkur Arena
Città: Graz
Capienza: 15323 spettatori19:58
Sturm Graz - Rangers è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Merkur Arena di Graz.
Arbitro di Sturm Graz - Rangers sarà Halil Umut Meler. Al VAR invece ci sarà Clay Ruperti.
Attualmente Sturm Graz si trova 35° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Rangers si trova 32° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Sturm Graz ha segnato 0 gol e ne ha subiti 2; Rangers ha segnato 0 gol e ne ha subiti 1.
Sturm Graz e Rangers è la prima che si affrontano in campionato.
Sturm Graz-Rangers ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Sturm Graz
|Rangers
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|0
|0
|Numero di partite perse
|1
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|0
|0
|Gol totali subiti
|2
|1
|Media gol subiti per partita
|2.0
|1.0
|Percentuale possesso palla
|46.9
|53.4
|Numero totale di passaggi
|354
|471
|Numero totale di passaggi riusciti
|262
|418
|Tiri nello specchio della porta
|4
|2
|Percentuale di tiri in porta
|44.4
|33.3
|Numero totale di cross
|15
|26
|Numero medio di cross riusciti
|2
|4
|Duelli per partita vinti
|62
|43
|Duelli per partita persi
|68
|44
|Corner subiti
|4
|2
|Corner guadagnati
|3
|4
|Numero di punizioni a favore
|15
|16
|Numero di punizioni concesse
|16
|13
|Tackle totali
|21
|18
|Percentuale di successo nei tackle
|52.4
|61.1
|Fuorigiochi totali
|0
|1
|Numero totale di cartellini gialli
|2
|1
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
