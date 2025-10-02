Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:58

PREPARTITA

Sturm Graz - Rangers è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Merkur Arena di Graz.

Arbitro di Sturm Graz - Rangers sarà Halil Umut Meler. Al VAR invece ci sarà Clay Ruperti.

Attualmente Sturm Graz si trova 35° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Rangers si trova 32° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Sturm Graz ha segnato 0 gol e ne ha subiti 2; Rangers ha segnato 0 gol e ne ha subiti 1.

Sturm Graz e Rangers è la prima che si affrontano in campionato.

Sturm Graz-Rangers ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Lo Sturm Graz ha già affrontato i Rangers in due occasioni in competizioni europee, successo casalingo per 2-0 e sconfitta fuori casa per 0-5 nella prima fase a gironi della UEFA Champions League 2000-01.

I Rangers hanno vinto cinque delle sette partite europee contro squadre austriache (2P) - con quattro di questi successi maturati in casa.

Lo Sturm Graz ha vinto tutte le ultime tre partite casalinghe in competizioni europee e potrebbe infilare più successi interni di fila in questi tornei per la prima volta dal periodo tra luglio-ottobre 2000 (cinque).

I Rangers hanno perso solo due delle ultime nove trasferte nelle principali competizioni europee (4V, 3N), segnando almeno 2 gol in ciascuna delle quattro vittorie fuori casa nel periodo in questi tornei.

Dopo la sconfitta per 1-0 contro il Genk nella prima giornata, i Rangers potrebbero perdere entrambe le prime due sfide stagionali di una grande competizione europea per la sesta volta, dopo il 1963-64 (Coppa dei Campioni), il 1996-97 (UEFA Champions League), il 1997-98 (Coppa UEFA), il 2021-22 (UEFA Europa League) e il 2022-23 (UEFA Champions League).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: