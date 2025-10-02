Incontro terminato, Viktoria Pilsen 3, Malmö FF 0.
Secondo tempo terminato, Viktoria Pilsen 3, Malmö FF 0.20:42
Daníel Gudjohnsen (Malmö FF) e' stato espulso per rissa.20:41
Decisione VAR: nessun incremento cartellino Daníel Gudjohnsen (Malmö FF).20:41
Václav Jemelka (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:40
Fallo di Daníel Gudjohnsen (Malmö FF).20:40
Tentativo fallito. Hugo Bolin (Malmö FF) un tiro di destro dalla sinistra dell'area tira alto da calcio d'angolo.20:37
Tentativo fallito. Salifou Soumah (Malmö FF) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.20:37
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:36
Calcio d'angolo,Malmö FF. Calcio d'angolo causato da Karel Spácil (Viktoria Pilsen).20:36
Tiro respinto. Daníel Gudjohnsen (Malmö FF) un tiro di destro da fuori area. Assist di Hugo Bolin.20:36
Decisione VAR: nessun rigore Malmö FF.20:34
Calcio d'angolo,Malmö FF. Calcio d'angolo causato da Václav Jemelka (Viktoria Pilsen).20:33
Tiro respinto. Kenan Busuladzic (Malmö FF) un tiro di sinistro da fuori area.20:33
Calcio d'angolo,Malmö FF. Calcio d'angolo causato da Václav Jemelka (Viktoria Pilsen).20:32
Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:31
Fallo di Salifou Soumah (Malmö FF).20:31
Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:30
Fallo di Kenan Busuladzic (Malmö FF).20:30
Fallo di Prince Adu (Viktoria Pilsen).20:29
Gabriel Busanello (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:29
Tomás Ladra (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:28
Fallo di Kenan Busuladzic (Malmö FF).20:28
Fallo di Milan Havel (Viktoria Pilsen).20:27
Gabriel Busanello (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:27
Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:27
Fallo di Hugo Bolin (Malmö FF).20:27
Sostituzione, Viktoria Pilsen. Milan Havel sostituisce Amar Memic.20:26
Fallo di Prince Adu (Viktoria Pilsen).20:26
Oliver Berg (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:26
Sostituzione, Malmö FF. Kenan Busuladzic sostituisce Otto Rosengren.20:23
Sostituzione, Malmö FF. Salifou Soumah sostituisce Adrian Skogmar.20:23
Sostituzione, Viktoria Pilsen. Prince Adu sostituisce Matej Vydra.20:23
Tentativo fallito. Gabriel Busanello (Malmö FF) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.20:22
Fuorigioco. Sampson Dweh(Viktoria Pilsen) prova il lancio lungo, ma Amar Memic e' colto in fuorigioco.20:20
Tentativo fallito. Matej Vydra (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Lukás Cerv da calcio d'angolo.20:19
Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Hugo Bolin (Malmö FF).20:18
Fuorigioco. Sampson Dweh(Viktoria Pilsen) prova il lancio lungo, ma Cheick Souaré e' colto in fuorigioco.20:17
Václav Jemelka (Viktoria Pilsen) e' ammonito per fallo.20:15
Fallo di Václav Jemelka (Viktoria Pilsen).20:15
Daníel Gudjohnsen (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:15
Tentativo fallito. Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra in seguito a un calcio da fermo.20:15
Colin Rösler (Malmö FF) e' ammonito per fallo.20:14
Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:14
Fallo di Colin Rösler (Malmö FF).20:14
Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:13
Fallo di Otto Rosengren (Malmö FF).20:13
Calcio d'angolo,Malmö FF. Calcio d'angolo causato da Martin Jedlicka (Viktoria Pilsen).20:12
Tiro parato. Hugo Bolin (Malmö FF) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Daníel Gudjohnsen.20:11
Sostituzione, Viktoria Pilsen. Cheick Souaré sostituisce Denis Visinsky.20:10
Sostituzione, Viktoria Pilsen. Adrian Zeljkovic sostituisce Matej Valenta.20:10
Sostituzione, Viktoria Pilsen. Tomás Ladra sostituisce Rafiu Durosinmi.20:10
Gara riprende.20:10
Gara momentaneamente sospesa, Matej Valenta (Viktoria Pilsen) per infortunio.20:08
Matej Valenta (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:08
Fallo di Daníel Gudjohnsen (Malmö FF).20:08
Fallo di Denis Visinsky (Viktoria Pilsen).20:07
Adrian Skogmar (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:07
Merchas Doski (Viktoria Pilsen) e' stato espulso.20:03
Decisione VAR: nessun incremento cartellino Merchas Doski (Viktoria Pilsen).20:02
Fallo di Merchas Doski (Viktoria Pilsen).20:01
Adrian Skogmar (Malmö FF) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:01
Gol! Viktoria Pilsen 3, Malmö FF 0. Karel Spácil (Viktoria Pilsen) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra in seguito a un calcio da fermo.19:59
Tiro parato. Matej Vydra (Viktoria Pilsen) un colpo di testa dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Merchas Doski con cross.19:59
Rafiu Durosinmi (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:58
Fallo di Adrian Skogmar (Malmö FF).19:58
Tiro parato. Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Rafiu Durosinmi.19:54
Inizia il Secondo tempo Viktoria Pilsen 2, Malmö FF 0.19:51
Sostituzione, Malmö FF. Oliver Berg sostituisce Emmanuel Ekong.19:51
Primo tempo terminato, Viktoria Pilsen 2, Malmö FF 0.19:36
Fallo di Amar Memic (Viktoria Pilsen).19:35
Gabriel Busanello (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:35
Fuorigioco. Gabriel Busanello(Malmö FF) prova il lancio lungo, ma Emmanuel Ekong e' colto in fuorigioco.19:34
Tentativo fallito. Denis Visinsky (Viktoria Pilsen) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Amar Memic con cross.19:32
Tiro respinto. Adrian Skogmar (Malmö FF) un tiro di destro da fuori area. Assist di Hugo Bolin.19:30
Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.19:30
Gol! Viktoria Pilsen 2, Malmö FF 0. Rafiu Durosinmi (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta.19:28
Tiro parato. Matej Vydra (Viktoria Pilsen) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Matej Valenta.19:28
Amar Memic (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28
Fallo di Adrian Skogmar (Malmö FF).19:28
Tiro parato. Sampson Dweh (Viktoria Pilsen) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Merchas Doski.19:28
Gara riprende.19:24
Gara momentaneamente sospesa, Sampson Dweh (Viktoria Pilsen) per infortunio.19:24
Secondo cartellino giallo per Lasse Berg Johnsen (Malmö FF) per fallo.19:23
Sampson Dweh (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23
Fallo di Lasse Berg Johnsen (Malmö FF).19:23
Fallo di mano di Karel Spácil (Viktoria Pilsen).19:22
Gol! Viktoria Pilsen 1, Malmö FF 0. Matej Vydra (Viktoria Pilsen) un colpo di testa da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Amar Memic con cross.19:19
Fuorigioco. Merchas Doski(Viktoria Pilsen) prova il lancio lungo, ma Karel Spácil e' colto in fuorigioco.19:15
Denis Visinsky (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:15
Fallo di Lasse Berg Johnsen (Malmö FF).19:15
Hugo Bolin (Malmö FF) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra. Assist di Daníel Gudjohnsen da calcio d'angolo.19:14
Calcio d'angolo,Malmö FF. Calcio d'angolo causato da Karel Spácil (Viktoria Pilsen).19:14
Calcio d'angolo,Malmö FF. Calcio d'angolo causato da Sampson Dweh (Viktoria Pilsen).19:13
Amar Memic (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:12
Fallo di Hugo Bolin (Malmö FF).19:12
Gara riprende.19:12
Sostituzione, Malmö FF. Daníel Gudjohnsen sostituisce Anders Christiansen per infortunio.19:12
Gara momentaneamente sospesa, Anders Christiansen (Malmö FF) per infortunio.19:09
Sampson Dweh (Viktoria Pilsen) e' ammonito per fallo.19:08
Fallo di Lukás Cerv (Viktoria Pilsen).19:07
Otto Rosengren (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:07
Tentativo fallito. Matej Vydra (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da centro area di poco alto. Assist di Amar Memic.19:05
Fallo di Lukás Cerv (Viktoria Pilsen).19:03
Andrej Djuric (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:03
Lasse Berg Johnsen (Malmö FF) e' ammonito per fallo.19:02
Matej Vydra (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:02
Fallo di Lasse Berg Johnsen (Malmö FF).19:02
Tiro respinto. Matej Valenta (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da centro area. Assist di Matej Vydra con suggerimento di testa.19:01
Sostituzione, Malmö FF. Andrej Djuric sostituisce Pontus Jansson per infortunio.19:01
Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Otto Rosengren (Malmö FF).19:01
Gara riprende.19:00
Gara momentaneamente sospesa, Pontus Jansson (Malmö FF) per infortunio.18:57
Fuorigioco. Otto Rosengren(Malmö FF) prova il lancio lungo, ma Hugo Bolin e' colto in fuorigioco.18:56
Anders Christiansen (Malmö FF) e' ammonito.18:55
Anders Christiansen (Malmö FF) cade ma ha simulato.18:54
Fallo di Denis Visinsky (Viktoria Pilsen).18:53
Jens Stryger Larsen (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:53
Rafiu Durosinmi (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:51
Fallo di Pontus Jansson (Malmö FF).18:51
Tentativo fallito. Rafiu Durosinmi (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.18:49
Tiro respinto. Matej Vydra (Viktoria Pilsen) un colpo di testa dalla destra dell'area. Assist di Amar Memic con cross.18:49
Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Gabriel Busanello (Malmö FF).18:48
Colin Rösler (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:46
Fallo di Amar Memic (Viktoria Pilsen).18:46
Fuorigioco. Sampson Dweh(Viktoria Pilsen) prova il lancio lungo, ma Rafiu Durosinmi e' colto in fuorigioco.18:45
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:43
Dove si gioca la partita:
Stadio: Doosan Arena
Città: Plzen
Capienza: 12500 spettatori17:43
Viktoria Plzen - Malmoe è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Doosan Arena di Plzen.
Arbitro di Viktoria Plzen - Malmoe sarà Enea Jorgji. Al VAR invece ci sarà Luca Pairetto.
Attualmente Viktoria Plzen si trova 17° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece Malmoe si trova 24° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Viktoria Plzen ha segnato 1 gol e ne ha subiti 1; Malmoe ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2.
Viktoria Plzen e Malmoe è la prima che si affrontano in campionato.
Viktoria Plzen-Malmoe ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Viktoria Plzen
|Malmoe
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|0
|0
|Numero di partite perse
|0
|1
|Numero di partite pareggiate
|1
|0
|Gol totali segnati
|1
|1
|Gol totali subiti
|1
|2
|Media gol subiti per partita
|1.0
|2.0
|Percentuale possesso palla
|46.7
|60.1
|Numero totale di passaggi
|348
|579
|Numero totale di passaggi riusciti
|278
|499
|Tiri nello specchio della porta
|3
|5
|Percentuale di tiri in porta
|37.5
|50.0
|Numero totale di cross
|22
|18
|Numero medio di cross riusciti
|5
|4
|Duelli per partita vinti
|67
|45
|Duelli per partita persi
|72
|50
|Corner subiti
|3
|3
|Corner guadagnati
|3
|2
|Numero di punizioni a favore
|21
|13
|Numero di punizioni concesse
|17
|9
|Tackle totali
|15
|13
|Percentuale di successo nei tackle
|60.0
|53.8
|Fuorigiochi totali
|0
|0
|Numero totale di cartellini gialli
|2
|3
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
