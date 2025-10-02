Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:43

PREPARTITA

Viktoria Plzen - Malmoe è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Doosan Arena di Plzen.

Arbitro di Viktoria Plzen - Malmoe sarà Enea Jorgji. Al VAR invece ci sarà Luca Pairetto.

Attualmente Viktoria Plzen si trova 17° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece Malmoe si trova 24° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Viktoria Plzen ha segnato 1 gol e ne ha subiti 1; Malmoe ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2.

Viktoria Plzen e Malmoe è la prima che si affrontano in campionato.

Viktoria Plzen-Malmoe ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Per il Viktoria Plzen questa sarà la prima sfida contro il Malmö FF e più in generale contro una squadra svedese in una competizione europea.

Il Malmö FF ha affrontato squadre ceche in nove occasioni, considerando tutte le competizioni europee; nel bilancio anche due vittorie (v Sigma Olomouc) durante le qualificazioni per la UEFA Europa League di questa stagione (5-0 complessivo).

Il Viktoria Plzen ha perso solo due delle ultime 13 partite casalinghe di UEFA Europa League (10V, 1N), tuttavia una delle due sconfitte è arrivata proprio in quella più recente (1-2 contro la Lazio lo scorso marzo).

Il Malmö FF ha vinto solo una delle ultime 17 partite di UEFA Europa League (2N, 14P), 2-1 in casa del Qarabag nella scorsa stagione.

Rafiu Durosinmi ha preso parte ad almeno un gol in ciascuna delle ultime quattro partite del Viktoria Plzen in UEFA Europa League, tre gol realizzati e due assist serviti il suo bottino.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: