Si gioca al Ramon Sanchez-Pizjuan, casa del Siviglia, e per questo ritorno dei quarti di finale di Europa League si parte dal 2-2 di Old Trafford.20:54

Il Siviglia ha vinto 23 dei 26 match casalinghi disputati in Europa League (2N, 1P) - José Luis Mendilibar è il settimo allenatore a sedere sulla panchina degli andalusi nella competizione. Cinque dei precedenti sei hanno vinto la prima gara interna diretta nel torneo. L’unico a non riuscirci è stato Antonio Álvarez (sconfitta contro il PSG nel settembre 2010).20:57

Il Manchester United ha affrontato quattro volte il Siviglia nelle principali competizioni europee (2N, 2P) e non hanno mai giocato più partite senza mai riuscire a vincere contro un singolo avversario in questi tornei (quattro anche con l’Atletico Madrid).20:57

Si inizia! Fischio di inizio di SIVIGLIA-MANCHESTER UNITED! In palio un posto in semifinale di Europa League, arbitra il portoghese Artur Dias.21:01

Sbaglia in fase di costruzione il Siviglia regalando il pallone a Eriksen, poi però Sancho sbaglia l'appoggio al limite dell'area.21:03

4'

Fallo evitabile di Marcao sulla linea del fallo laterale su Sabitzer, con l'austriaco praticamente fatto volare in panchina. Gli animi in campo iniziano a scaldarsi, mentre Sabitzer è rimasto a terra. United momentaneamente in 10.21:05