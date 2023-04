Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Estádio José Alvalade

Città: Lisbon

Capienza: 50044 spettatori17:06

Allo stadio Alvalade si parte dall'1-0 dell'andata in favore dei bianconeri. L'ultimo precedente in Portogallo risale ai gironi di Champions League del 2017 con la partita che terminò per 1-1.17:06

Weekend complicato per entrambe le compagini, le due sfide di campionato sono terminate con una sconfitta per la Juventus, 0-1 contro il Sassuolo, e con un pareggio casalingo per lo Sporting Lisbona, 1-1 contro Arouca.17:08

Formazione SPORTING LISBONA (3-5-2): Adan - Diomande, Coates, Inacio - Esgaio, Morita. P.Goncalves, Ugarte, Nuno Santos - Edwards, Trincao. A disposizione: Israel, Diogo Pinto, Reis, Alexandropoulos, Neto, Rochinha, Issahaku, Bellerin, Tanlongo, Arthur Gomes, Chermiti, Essugo.20:07

Formazione JUVENTUS (4-3-3): Szczesny - Cuadrado, Bremer, Danilo, Alex Sandro - Miretti, Locatelli, Rabiot - Di Maria, Vlahovic, Chiesa. A disposizione: Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Pogba, Milik, Gatti, Kostic, Bonucci, Rugani, Soule, Paredes, Fagioli.20:10

Nello Sporting Lisbona coppia d'attacco formata da Edwards e Trincao. Davanti ad Adan in difesa giocano Diomande, Coates e Inacio. In mezzo al campo Morita e Ugarte, ai loro lati P.Goncalves e Nuno Santos. Nella Juventus parte titolare Vlahovic, in suo appoggio Di Maria e Chiesa. Cuadrado scala sulla linea dei difensori, con Bremer e Danilo centrali e Alex Sandro sulla corsia di sinistra. Ci sono Miretti, Locatelli e Rabiot in mezzo al campo. In porta torna Szczesny. 20:22

1' FISCHIO D’INIZIO DI SPORTING LISBONA - JUVENTUS. Arbitra Letexier.21:01

1' Subito incursione in area da parte di Di Maria, la difesa dello Sporting Lisbona spazza.21:02

6' Calcio d'angolo per i portoghesi, colpo di testa di Coates, palla alta sopra la traversa.21:07

8' Tiene palla lo Sporting Lisbona in questi minuti, la Juventus si difende e riparte dal basso.21:09

9' GOL! Sporting Lisbona - JUVENTUS 0-1! Rete di Rabiot. Passa la Juventus con Rabiot. Calcio d'angolo con la palla che finisce in area e dove in mischia Coates non riesce a liberare, il francese è il più lesto e sotto porta calcia in rete.



