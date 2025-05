Grazie per aver seguito la diretta scritta di Tottenham Hotspur-Manchester United 1-0 e arrivederci alla prossima edizione di Europa League.23:21

90'+9' Triplice fischio di Zwayer. Il Tottenham vince l'Europa League battendo lo United 1-0, decisiva la rete di Johnson al 42' del primo tempo.22:59

90'+8' OCCASIONE UNITED! Rovesciata di Casemiro e palla che termina sull'esterno della rete!22:58

90'+8' Ultimi secondi di gioco e corner per lo United. Sale anche Onana in area avversaria.22:57

90'+7' VICARIO SALVA TUTTO! Incornata di Shaw su cross di Dalot, il portiere italiano risponde alla grande in tuffo alla propria sinistra!22:57

90'+6' Casemiro a terra in area avversaria, Zwayer lascia correre.22:56

90'+5' Destro di Yoro da posizione centrale, la palla termina in mezzo ai tifosi del Tottenham che esultano a gran voce per lo scampato pericolo.22:55

90'+4' Assedio dello United col Tottenham che si difende a oltranza.22:54

90'+2' Maguire, che ormai gioca stabilmente in attacco, ci prova di testa su un cross di Dalot dalla destra ma non trova la porta avversaria.22:52

90'+1' Evans protesta in modo plateale dalla panchina e viene ammonito dal direttore di gara.22:53

90' Sette minuti di recupero al San Mamés.22:51

90' Sostituzione Manchester United: si sbilancia del tutto Amorim con l'inserimento di Kobbie Mainoo al posto Patrick Dorgu.22:51

90' Sostituzione Tottenham: fuori anche Destiny Udogie, dentro Djed Spence.22:50

90' Sostituzione Tottenham: finisce la partita di Pape Matar Sarr, inizia quella di Archie Gray.22:49

88' Maguire commette fallo in attacco su Romero, arriva il giallo per il giocatore dello United.22:48

87' Zirkzee recupera palla sulla trequarti offensiva e prova il mancino dal limite, trovando però un muro davanti a sé. Lo United insiste ma alla fine è Vicario a risolvere tutto per gli Spurs in uscita alta.22:47

85' Son mette la palla sul secondo palo, Danso non ci arriva per un soffio in spaccata.22:45

85' Sostituzione Manchester United: esce Noussair Mazraoui, entra Diogo Dalot.22:44

84' Zirkzee ferma fallosamente Udogie e viene ammonito da Zwayer.22:44

82' Bruno Fernandes cerca Zirkzee in area ma finisce per consegnare il pallone direttamente a Vicario.22:42

81' Attacca senza sosta lo United ma il Tottenham per ora resiste stringendosi davanti a Vicario.22:41

79' Postecoglou si copre con Danso, disegnando una difesa a cinque per cercare di arginare le folate dello United.22:39

79' Sostituzione Tottenham: fuori Brennan Johnson, dentro Kevin Danso.22:38

77' Tackle rischioso di Pedro Porro su Shaw al limite dell'area del Tottenham, i Red Devils chiedono il calcio di rigore ma Zwayer indica la rimessa dal fondo. In ogni caso il fallo sarebbe stato fuori area.22:37

76' Apnea totale per il Tottenham, chiuso all'angolo dallo United.22:36

74' GARNACHO! Destro basso dell'argentino verso l'angolino del secondo palo, Vicario ci arriva con la manona e salva gli Spurs!22:35

74' Garnacho prova il cross dal fondo dalla sinistra, la palla si impenna dopo una deviazione di Pedro Porro e viene bloccata a due mani da Vicario.22:34

72' ANCORA UNITED! Mazraoui crossa dalla destra, Bruno Fernandes si avvita tutto solo in area ma non riesce a inquadrare lo specchio di testa!22:32

71' Sostituzione Manchester United: lascia il campo anche Mason Mount, al suo posto entra Alejandro Garnacho.22:31

71' Sostituzione Manchester United: termina la partita di Rasmus Hojlund, inizia quella di Joshua Zirkzee.22:31

68' OCCASIONE UNITED! Ancora un'uscita imperfetta di Vicario, Hojlund colpisce di testa a botta sicura ma Van de Ven compie un miracolo respingendo sulla linea in semi-rovesciata! Ci prova poi anche Yoro col sinistro, trovando la respinta provvidenziale di Romero.23:35

68' Ammonito Bissouma che rallenta la ripresa del gioco dopo uno sgambetto di Son su Diallo.22:27

67' Sostituzione Tottenham: non ce la fa Richarlison, al suo posto entra Heung-Min Son che indossa anche la fascia di capitano.22:26

65' Gioco ancora fermo, stavolta c'è Richarlison a terra e deve entrare lo staff medico degli Spurs per verificare le condizioni del brasiliano. Si scalda Son intanto.22:25

63' Ripartenza del Tottenham, Udogie pesca Solanke tutto solo in area ma l'ex Bournemouth incespica al momento del controllo e spreca una ghiotta opportunità per il raddoppio.22:23

62' Diallo prova a liberare il sinistro in area avversaria, murato dalla difesa del Tottenham.22:22

61' Si è alzata la pressione dello United in questo avvio di seconda frazione, finora non sono però arrivate occasioni da rete dalle parti di Vicario.22:21

61' Mount tocca in area per Hojlund, Van de Ven copre col fisico l'uscita bassa di Vicario.22:20

58' Bruno Fernandes calcia a effetto sul primo palo, Yoro la pizzica con la punta del destro ma Vicario è in traiettoria, poi la difesa degli Spurs spazza.22:19

57' Richarlison sgambetta Mazraoui e viene ammonito da Zwayer.22:17

54' Spizzata di Richarlison per Sarr, si alza però la bandierina dell'assistente di Zwayer a ravvisare il fuorigioco del senegalese.22:14

53' Verticalizzazione di Bruno Fernandes per Mount, Romero capisce tutto e guadagna anche fallo laterale sparando il pallone addosso all'avversario.22:12

51' Gran lancio di Onana per Hojlund che prova ad aprire a destra per Diallo, Udogie capisce tutto interrompendo la comunicazione tra i due. L'ivoriano avrebbe avuto campo aperto verso Vicario.22:11

49' Giallo per Van de Ven che colpisce Hojlund alla nuca con una spallata.22:09

48' United pericoloso, Diallo alza la testa e crossa al centro per Hojlund che prova l'avvitamento ma non riesce a inquadrare lo specchio.22:08

46' Testata tra Sarr e Romero, ha la peggio l'argentino che si accascia a terra. Zwayer ferma il gioco ma il difensore del Tottenham si rialza quasi subito e riprende il proprio posto senza necessità dell'intervento medico.22:06

45' Si ricomincia!22:05

Si attendono le mosse di Amorim che dovrà necessariamente pescare qualche jolly dalla panchina, diventa quindi molto probabile l'ingresso di Garnacho. In casa Tottenham è invece probabile che Postecoglou non vada a toccare la propria formazione, almeno in avvio di seconda frazione.22:17

Un gol rocambolesco di Johnson rompe l'equilibrio al San Mamés e mette il Tottenham a 45 minuti, più recupero, dalla vittoria dell'Europa League. Partita tesa ed equilibrata, decisa finora da un episodio. In precedenza brividi in entrambe le aree per alcune imperfezioni di Vicario e Onana ma l'unica altra chance degna di nota è capitata sui piedi di Diallo, andato vicinissimo al gol per lo United con un destro a incrociare.23:49

45'+2' Fine primo tempo. Tottenham-United è 1-0 dopo la rete di Johnson.22:37

45'+2' Altra serie di palle "in the box" da parte dello United, chiusa dalla presa sicura in uscita da parte di Vicario.21:49

45' Due minuti di recupero.21:48

45' Serie di palloni buttati nell'area del Tottenham ma la difesa degli Spurs sta respingendo tutto.21:47

44' Prova la reazione immediata lo United che guadagna una rimessa nei pressi dell'area avversaria.21:46

42' GOL! TOTTENHAM-Manchester United 1-0! Rete di Johnson. Sarr crossa in area a rientrare dalla sinistra, Johnson anticipa Shaw sfiorando la palla che che poi carambola sul braccio dell'avversario e viene poi sfiorata ancora dall'attaccante del Tottenham in scivolata. Onana non ci arriva in tuffo e gli Spurs vanno in vantaggio.23:51

40' Sinistro debole di Diallo dal limite, bloccato da Vicario senza problemi. Il calciatore italo-ivoriano rimane a terra dolorante ma si rialza poco dopo.21:44

39' Van de Ven entra in netto ritardo su Hojlund, Zwayer lascia correre poi torna sul punto del fallo, richiamando anche verbalmente il difensore olandese.21:41

38' Rischio di Yoro che tiene palla all'interno della propria area su pressione di Johnson e Sarr, il rimpallo in rimessa dal fondo salva il difensore francese.21:40

37' Tanto nervosismo in campo in questo finale di tempo.21:39

35' Diallo trattiene vistosamente Udogie in ripartenza, Zwayer attende la fine dell'azione per ammonire il numero 16 dello United.21:37

34' Gioco ancora fermo, c'è a terra Bissouma dopo un colpo alla coscia. I giocatori dello United ne approfittano per una sorta di cooling break.21:36

31' Si riparte con lo United che costringe il Tottenham a rinchiudersi nella propria area, l'azione si chiude con un cross sballato di Diallo dalla destra. Imprendibile finora l'ex Atalanta.21:34

30' Gioco fermo. C'è Romero a terra in area piccola dopo un colpo subito al volto.21:32

30' Slalom di Diallo in area e tiro-cross col destro, c'è Johnson in traiettoria, pronto a spedire la palla in fallo laterale.21:33

29' Batti e ribatti in area United dopo il corner, alla fine ci pensa Maguire a spazzare di testa.21:30

28' Cross teso di Udogie sul secondo palo, Onana non esce mentre Dorgu non si fida e tocca la palla in corner col petto, pur essendo completamente solo in area.21:30

27' Ora è il Tottenham a giostrare il pallone nel campo avversario, senza però trovare sbocchi per la conclusione a rete.21:29

24' Casemiro spende un fallo intelligente per fermare Solanke a centrocampo, chiedono il giallo i giocatori del Tottenham ma Zwayer è irremovibile.21:26

23' Si è abbassato il ritmo di gioco dopo l'inizio a tutto gas di entrambe le formazioni, è lo United a tenere maggiormente il possesso in questa fase.21:25

21' Cross dalla sinistra di Dorgu, Udogie anticipa Mazraoui, poi il marocchino la rimette in area piccola su assist di Diallo ma Vicario è pronto alla presa a terra.21:24

19' Udogie si libera di Bruno Fernandes con una manata al collo, Zwayer non fischia nulla ma l'italiano finisce col trascinare la palla oltre la linea laterale.21:21

16' OCCASIONE UNITED! Uscita difettosa di Vicario, Diallo si porta la palla sul destro e incrocia sul palo lungo con la palla che esce di centimetri!21:18

16' Gran palla in area di Maguire per Dorgu che la rimette in area piccola in sforbiciata, trovando la deviazione di Romero in calcio d'angolo.21:17

15' Ritmo forsennato in questo avvio di match.21:17

14' Nulla di fatto sul tiro dalla bandierina per il Tottenham, l'azione si spegne con un fallo in attacco di Johnson su Dorgu.21:16

13' Mischia in area United, Richarlison si gira in un fazzoletto e calcia col sinistro trovando la deviazione in corner di Dorgu.21:14

11' TOTTENHAM PERICOLOSO! Maguire prova a giocare la palla sul lato corto della propria area ma finisce per servire Johnson che prova a fulminare Onana col destro ma non ci riesce, poi Bissouma ci prova di prima sulla ribattuta trovando un muro di maglie rosse davanti a sé.21:14

10' Pedro Porro calcia direttamente in porta dalla bandierina, Onana respinge coi pugni sul primo palo riscattandosi dell'indecisione di poco fa.21:12

9' Cross di Porro dalla destra, Onana esce male ma Mazraoui salva tutto anticipando Richarlison in area piccola.21:11

7' Richarlison perde palla sulla trequarti offensiva ma poi è bravo nel rientro per interrompere il dialogo tra Mazraoui e Diallo lungo la linea laterale.21:09

6' Bissouma prova a strappare il pallone a Casemiro ma commette fallo. Avvio di gara molto spigoloso, c'è tanta intensità in campo con un pizzico di tensione nervosa.21:08

5' Uscita difettosa di Vicario, Hojlund recupera palla e serve Bruno Fernandes in area che cerca la porta col sinistro ma colpisce in pieno Mount.21:08

4' Udogie pasticcia su una sponda di Maguire e concede corner agli avversari, proprio sotto il settore occupato dai tifosi dei Red Devils che provano a caricare gran voce i propri giocatori.21:07

4' Altro fischio di Zwayer, stavolta nel campo del Tottenham con Romero che ha commesso fallo su Hojlund.21:05

3' Van de Ven travolge Maguire in area United commettendo fallo in attacco, sfuma la possibilità su corner per gli Spurs.21:05

2' Lancio lungo di Bissouma a cercare Johnson, Shaw arriva per primo sulla palla ma concede calcio d'angolo agli avversari.21:04

Hojlund prova subito a fare da sponda per Mount ma Zwayer lo ferma per fuorigioco di rientro.21:03

Si comincia!21:02

Squadre in campo al San Mamés, manca pochissimo al fischio iniziale di Zwayer.21:01

C'è tanta Italia in campo stasera a Bilbao, oltre agli azzurri Vicario e Udogie sono tantissimi, tra campo e panchine, i giocatori transitati per il nostro campionato. Da Romero a Hojlund, passando per Dorgu, Onana, Bentancur, Diallo e Bruno Fernandes. Da non dimenticare anche Eriksen, Zirkzee e Dalot.20:58

Qualche scelta a sorpresa per Amorim che tiene inizialmente in panchina Ugarte e Garnacho, Bruno Fernandes inizierà sulla linea di centrocampo con Casemiro mentre davanti spazio a Mount con Hojlund e Diallo. A destra ci sarà Mazraoui mentre a sinistra tocca a Dorgu. Davanti a Onana spazio al trio formato da Yoro, Maguire e Shaw.20:56

Postecoglou sceglie Richarlison e Johnson a supporto di Solanke, parte dunque dalla panchina Son. Bentancur sarà invece nel centrocampo a tre con Bissouma e Sarr mentre sugli esterni agiranno Porro e Udogie. Davanti a Vicario c'è la solita coppia formata da Romero e Van de Ven. Assenti Kulusevski e Maddison.21:00

FORMAZIONE UFFICIALE MANCHESTER UNITED - 3-4-3 per gli uomini di Amorim. Onana - Yoro, Maguire, Shaw - Mazraoui, Casemiro, Bruno Fernandes, Dorgu - Diallo, Hojlund, Mount. A disposizione: Bayindir, Lindelof, Zirkzee, Eriksen, Garnacho, Dalot, Ugarte, Heaven, Evans, Mainoo, Amass, Collyer.20:50

FORMAZIONE UFFICIALE TOTTENHAM - Spurs in campo col 4-3-3. Vicario - Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Udogie - Sarr, Bissouma, Bentancur - Johnson, Solanke, Richarlison. A disposizione: Austin, Whiteman, Danso, Son, Tel, Gray, Spence, Odobert, Davies, Scarlett, Moore, Ajayi.20:48

Per gli Spurs c'è il palio il quarto titolo europeo della propria storia dopo la Coppa delle Coppe 1962/63 e le Coppe UEFA 1971/72 e 1983/84. I Red Devils vanno invece a caccia del loro settimo titolo europeo dopo tre Champions League, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa Europea e a distanza di otto anni dall'Europa League vinta nel 2016/17 sull'Ajax.14:35

Cammino da imbattuto invece per lo United che, dopo il girone chiuso al terzo posto (5V, 3N), nella fase a eliminazione diretta ha avuto ragione di Real Sociedad, Lione e Athletic Bilbao senza mai perdere una partita.14:31

La squadra di Postecoglou è approdata alla finale eliminando AZ Alkmaar, Eintracht Francoforte e Bodo/Glimt dopo aver chiuso al quarto posto il girone unico (5V, 2N 1P).14:27

I precedenti stagionali sorridono ampiamente al Tottenham, gli Spurs sono stati infatti capaci di vincere sia i due scontri diretti di campionato, 3-0 a Old Trafford e 1-0 in casa, sia il quarto di finale di League Cup in un palpitante 4-3.14:24

Dirige il match il tedesco Zwayer, coadiuvato dai connazionali Kempter e Dietz, il quarto ufficiale è invece l'italiano Mariani mentre il sala VAR ci sono il tedesco Dankert e lo spagnolo Del Cerro Grande.14:20

Al San Mamés Tottenham e Manchester United cercano di dare un senso a una stagione oltremodo deludente che le ha viste terminare la Premier League nei bassifondi della classifica. Quella di stasera è dunque l'ultima opportunità di redenzione per le squadre di Postecoglou e Amorim dato che in palio non c'è solo il trofeo europeo ma anche la qualificazione diretta alla prossima Champions League. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 21.14:18

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Tottenham Hotspur-Manchester United, ultimo atto dell'Europa League 2024/25.14:14

