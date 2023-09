(37) EMRAN SOGLO (C)

Tiro parato. Azzedine Ounahi (Marsiglia) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Valentin Rongier.21:41

Gol! Ajax 2, Marsiglia 2. Pierre-Emerick Aubameyang (Marsiglia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Amine Harit in seguito a un contropiede.21:39

Tentativo fallito. Azzedine Ounahi (Marsiglia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Renan Lodi in seguito a un contropiede.21:35

Gara momentaneamente sospesa, Jay Gorter (Ajax) per infortunio.21:32

Fuorigioco. Amine Harit(Marsiglia) prova il lancio lungo, ma Pierre-Emerick Aubameyang e' colto in fuorigioco.21:31

Iliman Ndiaye (Marsiglia) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da centro area. Assist di Amine Harit in seguito a un contropiede.21:30

Gol! Ajax 2, Marsiglia 1. Jonathan Clauss (Marsiglia) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Amine Harit.21:24

Gol! Ajax 2, Marsiglia 0. Steven Berghuis (Ajax) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Borna Sosa con cross da calcio d'angolo.21:21

PREPARTITA

Ajax - Marseille è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 21 settembre alle ore 21:00 allo stadio Johan Cruijff Arena di Amsterdam.

Arbitro di Ajax - Marseille sarà Maurizio Mariani coadiuvato da Daniele Bindoni e Alberto Tegoni. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Ajax-Marseille ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo aver vinto le prime tre sfide nelle competizioni europee contro il Marsiglia (due nella Coppa dei Campioni 1971-72, una in Coppa delle Coppe nel 1988), l’Ajax non ha trovato il successo in nessuna delle ultime tre gare disputate contro la squadra francese in campo europeo (1N, 2P).

Questo è il primo incontro tra Ajax e Marsiglia dal pareggio per 2-2 ai supplementari nel ritorno degli ottavi di finale di Coppa UEFA 2008-2009: un gol di Tyrone Mears al 110' portò il Marsiglia al 4-3 complessivo che valse la qualificazione al turno successivo.

L'Ajax partecipa alla fase a gironi della UEFA Europa League per la prima volta dal 2016/17 sotto la guida di Peter Bosz, quando rimase imbattuto in tutte e sei le partite della fase a gironi (4V, 2N) e poi raggiunse la finale, perdendo 2-0 contro il Manchester United.

Il Marsiglia ha vinto solo una delle ultime 14 partite di UEFA Europa League (5N, 8P), anche se quella vittoria è stata la gara più recente disputata nel torneo (1-0 v Lokomotiv Mosca nel dicembre 2021).

L'attaccante del Marsiglia Pierre-Emerick Aubameyang ha segnato 24 gol in 49 presenze in UEFA Europa League; solo Radamel Falcao (30) e Aritz Aduriz (26) hanno segnato di più nella competizione dal suo inizio nel 2009.

Dove vedere Ajax-Marseille di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Ajax-Marseille si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 21 settembre.

Ajax-Marseille verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

