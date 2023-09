(10) ALI YOUSSEF (C)

Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen) e' ammonito per fallo.19:15

Fuorigioco. Granit Xhaka(Bayer Leverkusen) prova il lancio lungo, ma Nathan Tella e' colto in fuorigioco.19:10

Tiro parato. Victor Boniface (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Florian Wirtz.19:09

Gol! Bayer Leverkusen 2, Häcken 0. Amine Adli (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Granit Xhaka con passaggio filtrante.19:01

Tiro parato. Mikkel Rygaard (Häcken) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.18:52

PREPARTITA

Bayer Leverkusen - BK Häcken è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 21 settembre alle ore 18:45 allo stadio BayArena di Leverkusen.

Arbitro di Bayer Leverkusen - BK Häcken sarà Manfredas Lukjancukas coadiuvato da Mangirdas Mirauskas e Vytenis Kazlauskas. Al VAR invece ci sarà Massimiliano Irrati.

Bayer Leverkusen-BK Häcken ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Bayer Leverkusen ha affrontato una squadra svedese solo una volta in competizioni europee, battendo il Kalmar FF col punteggio di 7-1 complessivo tra andata e ritorno nel primo turno della Coppa UEFA 1986-87.

L'unico precedente europeo del BK Häcken contro un club tedesco risale alla fase di qualificazione della UEFA Europa League 2018-19, quando è stato eliminato dal Lipsia in due gare (andata e ritorno).

Il Bayer Leverkusen non ha mai perso una partita casalinga nella fase a gironi di UEFA Europa League (15 partite – 12V, 3N); la formazione tedesca ha vinto tutte le ultime sei gare di questo tipo segnando 23 gol (media di 3,8 a partita).

Il BK Häcken partecipa ad una grande competizione europea solo per la seconda volta, dopo la Coppa UEFA 2007-2008, dove fu eliminato al primo turno dallo Spartak Mosca.

Florian Wirtz ha preso parte a nove gol in 11 partite casalinghe disputate col Bayer Leverkusen in UEFA Europa League (cinque reti, quattro assist), otto di queste partecipazioni sono arrivate nelle ultime sette gare di questo tipo (quattro gol, quattro assist).

Dove vedere Bayer Leverkusen-BK Häcken di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Bayer Leverkusen-BK Häcken si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 21 settembre.

Bayer Leverkusen-BK Häcken verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

