Gol! Brighton & Hove Albion 1, AEK Atene 2. Mijat Gacinovic (AEK Atene) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Levi García in seguito a un calcio da fermo.21:40

Rigore per Brighton & Hove Albion. João Pedro e'stato atterrato in area di rigore.21:27

Rigore concesso da Ehsan Hajisafi (AEK Atene) per un fallo in area.21:27

PREPARTITA

Brighton and Hove Albion - AEK Athens è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 21 settembre alle ore 21:00 allo stadio Amex Stadium di Falmer.

Arbitro di Brighton and Hove Albion - AEK Athens sarà Kristo Tohver coadiuvato da Silver Koiv e Sten Klaasen. Al VAR invece ci sarà Juan Martínez Munuera.

Brighton and Hove Albion-AEK Athens ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questa è la prima partita in assoluto per il Brighton & Hove Albion in una competizione europea. È la prima squadra inglese a debuttare in una grande competizione europea dai tempi del Wigan Athletic nel 2013-14; nessuna delle ultime sei squadre inglesi debuttanti ha perso la gara d’esordio (4V, 2N), l’ultima sconfitta il Blackburn Rovers nel 1994-95 contro il Trelleborgs FF in Coppa UEFA (0-1).

L'AEK Atene ha perso le ultime sei partite contro squadre inglesi nelle competizioni europee, subendo 16 gol e segnandone solo tre. L'ultima vittoria contro una squadra inglese risale al 1977 contro il QPR, 3-0 in Coppa UEFA.

Il tecnico del Brighton Roberto De Zerbi ha già guidato una squadra nelle competizioni europee; ha allenato infatti lo Shakhtar Donetsk nelle sei partite della fase a gironi di UEFA Champions League nel 2021-22, senza mai vincerne nessuna (2N, 4P).

L'AEK Atene ha vinto solo una delle ultime 19 partite nelle principali competizioni europee (7N, 11P), perdendo 10 delle ultime 11. L'unica vittoria del parziale è stata in casa dello Zorya Luhansk nella UEFA Europa League 2020-21 (4-1).

James Milner del Brighton ha collezionato 116 presenze nelle principali competizioni europee con le maglie di Newcastle United, Aston Villa, Manchester City e Liverpool. È il quinto inglese nella storia per numero di presenze in campo europeo, dietro a Jamie Carragher (130), Paul Scholes (128), Frank Lampard (122) e John Terry (121). Potrebbe diventare il secondo inglese a giocare per cinque club diversi nelle competizioni europee dopo Jonathan Woodgate (Leeds, Newcastle, Real Madrid, Spurs, Stoke), e il primo giocatore in assoluto a giocare per cinque diverse squadre inglesi.

Dove vedere Brighton and Hove Albion-AEK Athens di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Brighton and Hove Albion-AEK Athens si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 21 settembre.

Brighton and Hove Albion-AEK Athens verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

