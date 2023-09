(21) YEREMY PINO (C)

(10) DANI PAREJO (C)

(16) ÁLEX BAENA (C)

(6) ÉTIENNE CAPOUE (C)

(4) SANTI COMESAÑA (C)

(15) JOSÉ LUÍS MORALES (C)

(22) DENIS SUÁREZ (C)

(52) TONNY VILHENA (C)

(31) FILIP DJURICIC (C)

(55) WILLIAN ARÃO (C)

(34) SEBASTIÁN PALACIOS (C)

(4) RUBÉN PÉREZ (C)

(16) ADAM CERIN (C)

(10) BERNARD (C)

(17) DANIEL MANCINI (C)

Sostituzione, Villarreal. Yeremy Pino sostituisce Denis Suárez per infortunio.19:14

Gara momentaneamente sospesa, Denis Suárez (Villarreal) per infortunio.19:13

Tentativo fallito. Fotis Ioannidis (Panathinaikos) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Filip Mladenovic con cross in seguito a un calcio da fermo.19:06

PREPARTITA

Panathinaikos - Villarreal è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 21 settembre alle ore 18:45 allo stadio Athens Olympic Stadium di Athens.

Arbitro di Panathinaikos - Villarreal sarà Craig Pawson coadiuvato da Simon Bennett e Lee Betts. Al VAR invece ci sarà Darren England.

Panathinaikos-Villarreal ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Panathinaikos non ha vinto nessuna delle ultime 16 sfide contro squadre spagnole nelle competizioni europee (3N, 13P); l’ultima vittoria nel febbraio 2005, 1-0 sul Siviglia in Coppa UEFA.

L'unico precedente del Villarreal contro il Panathinaikos in una grande competizione europea risale agli ottavi di finale della UEFA Champions League 2008-09, passaggio del turno per gli spagnoli con un risultato complessivo di 3-2 tra andata e ritorno

Questa sarà la quinta stagione del Panathinaikos in UEFA Europa League, la prima dal 2016-17. La formazione greca è stata eliminata nella fase a gironi in ciascuna delle ultime tre apparizioni (2012-13, 2014-15, 2016-17), vincendo solo una delle 18 partite di quelle edizioni (5N, 12P).

Questa sarà la prima partecipazione del Villarreal alla UEFA Europa League da quando ha vinto il torneo nel 2020-21. La squadra spagnola ha passato il turno in tutte e otto le precedenti partecipazioni alla fase a gironi.

Nell'ultima stagione di UEFA Europa League disputata dal Villarreal (2020-21), nessun giocatore ha segnato più gol dell'attaccante Gerard Moreno (7). Moreno ha segnato complessivamente 15 gol nel torneo; nella storia della Coppa UEFA/Europa League, gli unici spagnoli ad aver segnato di più sono Aritz Aduriz (26) e Fernando Llorente (16).

Dove vedere Panathinaikos-Villarreal di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Panathinaikos-Villarreal si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 21 settembre.

Panathinaikos-Villarreal verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

