(5) EIRIK HESTAD (C)

(22) MAGNUS GRØDEM (C)

(20) KRISTIAN ERIKSEN (C)

(33) NIKLAS ØDEGÅRD (C)

(10) ERIC KITOLANO (C)

(4) CHRISTIAN CAPPIS (C)

(6) MARTIN ELLINGSEN (C)

(28) KRISTOFFER HAUGEN (C)

(31) MATHIAS LØVIK (C)

(16) EMIL BREIVIK (C)

(15) MARKUS KAASA (C)

(90) NARIMAN AKHUNDZADE (C)

(66) PATRICK ANDRADE (C)

(27) TORAL BAYRAMOV (C)

(20) RICHARD ALMEYDA (C)

(10) ABDELLAH ZOUBIR (C)

(7) YASSINE BENZIA (C)

(6) JÚLIO ROMÃO (C)

(8) MARKO JANKOVIC (C)

(15) LEANDRO ANDRADE (C)

Emil Breivik (Molde) e' ammonito per fallo.19:04

Fuorigioco. Yassine Benzia(Qarabağ) prova il lancio lungo, ma Abdellah Zoubir e' colto in fuorigioco.18:56

Tentativo fallito. Kevin Medina (Qarabağ) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Yassine Benzia con cross in seguito a un calcio da fermo.18:55

Fuorigioco. Veton Berisha(Molde) prova il lancio lungo, ma Magnus Eikrem e' colto in fuorigioco.18:49

PREPARTITA

Qarabag - Molde è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 21 settembre alle ore 18:45 allo stadio Tofik Bakhramov Stadium di Baku.

Arbitro di Qarabag - Molde sarà John Beaton coadiuvato da Daniel McFarlane e Dougie Potter. Al VAR invece ci sarà Nick Walsh.

Qarabag-Molde ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Qarabag ha incontrato il Molde FK una volta in precedenza, 0-0 in una partita di qualificazione alla UEFA Champions League nel settembre 2020. I norvegesi sono poi passati al turno successivo dopo aver vinto 6-5 ai rigori.

Questo sarà il primo incontro in assoluto in una grande competizione europea tra una formazione dell’Azerbaigian e una della Norvegia: i cinque incroci precedenti tutti disputati nelle fasi di qualificazione.

Il Qarabag ha vinto solo otto delle 41 partite disputate in UEFA Europa League (10N, 23P – esclusa una sconfitta assegnata a tavolino nel dicembre 2020), con una percentuale di vittorie del 19,5% la più bassa tra tutte le squadre che hanno giocato almeno 40 volte dall’inizio della competizione (2009).

Il Molde ha perso quattro delle prime cinque partite della fase a gironi di UEFA Europa League (1V), ma da allora ha perso solo tre volte nelle ultime 13 partite della fase a gironi del torneo (7V, 3N).

Magnus Eikrem del Molde ha preso parte a otto gol nelle ultime 12 presenze in UEFA Europa League con il club (tre gol, cinque assist). Eikrem ha collezionato 19 presenze nelle maggiori competizioni europee con il Molde, più di lui solo Daniel Hestad (30) ed Eztaz Hussain (24).

Dove vedere Qarabag-Molde di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Qarabag-Molde si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 21 settembre.

Qarabag-Molde verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

