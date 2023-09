(40) ENRIQUE FERNÁNDEZ (C)

(18) ANDRÉS GUARDADO (C)

(17) RODRI (C)

(11) LUIZ HENRIQUE (C)

(5) GUIDO RODRÍGUEZ (C)

(22) ISCO (C)

(21) MARC ROCA (C)

(7) ABDE EZZALZOULI (C)

(93) COLE MCKINNON (C)

(23) SCOTT WRIGHT (C)

(8) RYAN JACK (C)

(4) JOHN LUNDSTRAM (C)

(17) RABBI MATONDO (C)

(19) ABDALLAH SIMA (C)

(11) TOM LAWRENCE (C)

(15) JOSÉ CIFUENTES (C)

Fuorigioco. Abner(Real Betis) prova il lancio lungo, ma Borja Iglesias e' colto in fuorigioco.21:43

Gara momentaneamente sospesa, Marc Bartra (Real Betis) per infortunio.21:40

Tentativo fallito. Kemar Roofe (Rangers) un tiro di destro da oltre 30 metri sulla destra che esce di molto sulla sinistra. Assist di Abdallah Sima in seguito a un contropiede.21:28

Fuorigioco. Marc Bartra(Real Betis) prova il lancio lungo, ma Isco e' colto in fuorigioco.21:19

Gara momentaneamente sospesa, Abde Ezzalzouli (Real Betis) per infortunio.21:17

Tiro parato. Abde Ezzalzouli (Real Betis) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:16

PREPARTITA

Rangers - Real Betis è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 21 settembre alle ore 21:00 allo stadio Ibrox Stadium di Glasgow.

Arbitro di Rangers - Real Betis sarà Lawrence Visser coadiuvato da Rien Vanyzere e Thibaud Nijssen. Al VAR invece ci sarà Bram van Driessche.

Rangers-Real Betis ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Rangers e Real Betis non si sono mai affrontati in una competizione europea: i Gers non hanno vinto nessuna delle ultime 15 partite in grandi competizioni europee contro squadre spagnole (7N, 8P), da quando hanno trovato il successo per 1-0 sull'Osasuna, nel settembre 1985 in Coppa UEFA.

L'unico precedente del Real Betis contro una squadra scozzese nelle principali competizioni europee è stato contro il Celtic nella fase a gironi della UEFA Europa League 2021/22: successo per 4-3 in casa, prima di perdere 3-2 in trasferta.

I Rangers hanno vinto cinque delle ultime sei partite casalinghe di UEFA Europa League (1N), dopo la sconfitta per 2-0 contro il Lione nel settembre 2021; quello contro il Lione è anche il loro unico ko casalingo nella fase a gironi del torneo (12 gare: 7V, 4N, 1P).

Il Real Betis ha subito solo due sconfitte nelle ultime 19 partite della fase a gironi di UEFA Europa League (11V, 6N), entrambe arrivate in trasferta nella stagione 2021/22, contro Bayer Leverkusen e Celtic.

James Tavernier ha segnato 10 gol in UEFA Europa League con i Rangers – gli unici giocatori inglesi con più reto nella competizione sono Marcus Rashford (13), Harry Kane (11) e Jermain Defoe (11). I suoi sette centri nell'edizione 2021/22 sono un primato per un giocatore inglese in una singola edizione della competizione.

Dove vedere Rangers-Real Betis di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Rangers-Real Betis si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 21 settembre.

Rangers-Real Betis verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League