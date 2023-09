(28) ILAY HAGAG (C)

(91) DIAA SABI'A (C)

(18) GONI NAOR (C)

(4) ALI MUHAMMAD (C)

(34) HAMZA SHIBLI (C)

(21) DIN DAVID (C)

(25) ANAN KHALAILI (C)

(26) MAHMOUD JABER (C)

(5) SHOW (C)

(28) ENZO LE FÉE (C)

(32) FABIAN RIEDER (C)

(8) BAPTISTE SANTAMARÍA (C)

(14) BENJAMIN BOURIGEAUD (C)

(21) NEMANJA MATIC (C)

(34) IBRAHIM SALAH (C)

(11) LUDOVIC BLAS (C)

Gol! Rennes 2, Maccabi Haifa 0. Adrien Truffert (Rennes) un tiro di sinistro da fuori area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Warmed Omari in seguito a un calcio da fermo.19:17

Gara momentaneamente sospesa, Show (Maccabi Haifa) per infortunio.19:10

Tiro parato. Bertug Yildirim (Rennes) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:05

Tiro parato. Ludovic Blas (Rennes) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nemanja Matic.19:00

Gol! Rennes 1, Maccabi Haifa 0. Ludovic Blas (Rennes) un tiro di sinistro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Nemanja Matic con suggerimento di testa.18:47

PREPARTITA

Rennes - Maccabi Haifa è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 21 settembre alle ore 18:45 allo stadio Roazhon Park di Rennes.

Arbitro di Rennes - Maccabi Haifa sarà Harm Osmers coadiuvato da Robert Kempter e Dominik Schaal. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.

Rennes-Maccabi Haifa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Rennes ha affrontato un club israeliano solo una volta in precedenza nelle competizioni europee; vittoria per 2-0 contro l'Hapoel Tel Aviv nella Coppa Intertoto del 1996 con una doppietta di Stéphane Guivarc'h.

Il Maccabi Haifa ha perso cinque degli ultimi sei incontri contro club francesi nelle competizioni europee (1V), compresi ciascuno degli ultimi tre disputati fuori casa contro squadre diverse: 0-1 contro il Bordeaux nel 2009, 1-3 contro lo Strasburgo nel 2019, e 2-7 contro il PSG nel 2022.

Il Rennes è imbattuto nelle ultime sette partite della fase a gironi di UEFA Europa League (4V, 3N), sconfitta 1-3 contro il Celtic nel novembre 2019. Considerando tutti i turni, la squadra francese ha perso solo due volte in 15 partite casalinghe del torneo (6V, 7N).

Il Maccabi Haifa ha giocato l'ultima volta in UEFA Europa League nel 2013-14 ed ha perso cinque e pareggiato una delle sei precedenti trasferte della competizione; solo l'SK Slovan Bratislava (nove) ha giocato più gare in trasferta nel torneo senza mai vincerne una da quando la competizione è iniziata nel 2009.

Lior Refaelov del Maccabi Haifa ha peso parte a 20 reti nelle ultime 21 presenze in UEFA Europa League (12 gol, otto assist). Refaelov ha giocato l'ultima volta con il Maccabi Haifa in Coppa UEFA/Europa League nel 2006-2007, aiutando la squadra a raggiungere gli ottavi.

Dove vedere Rennes-Maccabi Haifa di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Rennes-Maccabi Haifa si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 21 settembre.

Rennes-Maccabi Haifa verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League