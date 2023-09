(54) JAN TRÉDL (C)

(35) MATEJ JURÁSEK (C)

(24) BOLU OGUNGBAYI (C)

(10) CHRISTOS ZAFEIRIS (C)

(17) LUKÁS PROVOD (C)

(23) PETR SEVCÍK (C)

(22) ANDRES DUMITRESCU (C)

(19) OSCAR DORLEY (C)

(29) MICHAL TOMIC (C)

(5) GAËL ONDOUA (C)

(17) DERECK KUTESA (C)

(9) MIROSLAV STEVANOVIC (C)

(8) TIMOTHÉ COGNAT (C)

(28) DAVID DOULINE (C)

Gol! Servette 0, Slavia Praga 1. Lukás Masopust (Slavia Praga) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:17

Gara momentaneamente sospesa, David Doudera (Slavia Praga) per infortunio.19:12

Yoan Severin (Servette) e' ammonito per fallo.19:12

Gara momentaneamente sospesa, Bradley Mazikou (Servette) per infortunio.18:58

PREPARTITA

Servette - Slavia Praga è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 21 settembre alle ore 18:45 allo stadio Stade de Genève di Geneva.

Arbitro di Servette - Slavia Praga sarà Giorgi Kruashvili coadiuvato da Levan Varamishvili e Zaza Pipia. Al VAR invece ci sarà Pawel Pskit.

Servette-Slavia Praga ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'ultima volta che il Servette ha affrontato una squadra ceca in una competizione europea è stato nel primo turno della Coppa UEFA 2001-02 contro lo Slavia Praga; per gli svizzeri passaggio del turno con un 2-1 complessivo, tra andata e ritorno, nell'unico precedente europeo tra i due club.

Lo Slavia Praga ha perso tre delle ultime quattro trasferte europee contro club svizzeri (1V), l'ultima in ordine di tempo quella per 0-1 contro il Servette in Coppa UEFA nel settembre 2001.

Il Servette partecipa alla UEFA Europa League per la prima volta, diventando il nono club svizzero a prendere parte al torneo da quando è iniziato nel 2009. Per il Servette si tratta inoltre della prima qualificazione ad una grande competizione europea dalla Coppa UEFA 2002-2003, quando venne eliminato al primo turno dall’Amica Wronki.

Questa sarà la quinta stagione dello Slavia Praga in UEFA Europa League; dopo essere stata eliminata nella fase a gironi nelle prime due partecipazioni (2009-10, 2017-18), la squadra ceca è poi riuscita a superare questa fase nelle ultime due occasioni (2018-19, 2020-21).

L'allenatore del Servette René Weiler guiderà una squadra in UEFA Europa League per la seconda volta; l’unico precendente con l'RSC Anderlecht nel 2016-17, cammino chiuso ai quarti di finale con l’eliminazione ad opera del Manchester United, poi vincitore di quell’edizione del torneo.

Dove vedere Servette-Slavia Praga di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Servette-Slavia Praga si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 21 settembre.

Servette-Slavia Praga verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

