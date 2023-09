(5) HIDEMASA MORITA (C)

(14) DÁRIO ESSUGO (C)

(8) POTE (C)

(21) GENY CATAMO (C)

(42) MORTEN HJULMAND (C)

(2) MATHEUS REIS (C)

(23) DANIEL BRAGANÇA (C)

(19) TOMI HORVAT (C)

(21) SAMUEL STÜCKLER (C)

(10) OTAR KITEISHVILI (C)

(25) STEFAN HIERLÄNDER (C)

(8) ALEXANDER PRASS (C)

(4) JON GORENC STANKOVIC (C)

Jusuf Gazibegovic (Sturm Graz) e' ammonito per fallo.21:45

Fuorigioco. Otar Kiteishvili(Sturm Graz) prova il lancio lungo, ma Manprit Sarkaria e' colto in fuorigioco.21:15

Tiro parato. Otar Kiteishvili (Sturm Graz) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jusuf Gazibegovic.21:05

Tentativo fallito. Sebastián Coates (Sporting Lisbona) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Daniel Bragança con cross in seguito a un calcio da fermo.21:03

PREPARTITA

SK Puntigamer Sturm Graz - Sporting Lisbona è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 21 settembre alle ore 21:00 allo stadio Merkur Arena di Graz.

Arbitro di SK Puntigamer Sturm Graz - Sporting Lisbona sarà Nikola Dabanovic coadiuvato da Vladan Todorovic e Srdan Jovanovic. Al VAR invece ci sarà Jochem Kamphuis.

SK Puntigamer Sturm Graz-Sporting Lisbona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo è il primo incontro tra Sturm Graz e Sporting CP - infatti, gli austriaci non hanno mai affrontato una squadra portoghese in una competizione europea (compresi i turni di qualificazione).

Lo Sporting CP non ha vinto in nessuna delle sei trasferte in Austria nelle principali competizioni europee (2N, 4P), non riuscendo a segnare in quattro di queste, tra cui una sconfitta per 3-0 contro il LASK nella stagione 2019/20 in Europa League.

Lo Sturm Graz ha partecipato alla UEFA Europa League in quattro edizioni precedenti ed è stato sempre eliminato nella fase a gironi. Ha perso 15 delle 24 gare disputate nella competizione (4V, 5N), anche se ha vinto la loro prima partita nella scorsa edizione, battendo il Midtjylland per 1-0.

L’ultima volta che lo Sporting CP ha iniziato una edizione di UEFA Europa League dalla fase a gironi risale alla stagione 2019/20, quando riuscì a raggiungere i sedicesimi di finale; ha vinto 10 delle loro ultime 14 partite nella fase a gironi della competizione (1N, 3P).

Paulinho dello Sporting è stato coinvolto in 10 gol nelle sue ultime 15 gare in UEFA Europa League (8 gol, 2 assist), con una rete (nella gara d’andata) e un passaggio vincente (nel ritorno) nelle sue due presenze più recenti, negli scorsi ottavi di finale contro l'Arsenal.

Dove vedere SK Puntigamer Sturm Graz-Sporting Lisbona di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

SK Puntigamer Sturm Graz-Sporting Lisbona si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 21 settembre.

SK Puntigamer Sturm Graz-Sporting Lisbona verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

