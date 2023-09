(21) MAMADY BANGRÉ (C)

(11) CÉSAR GELABERT (C)

(5) DENIS GENREAU (C)

(8) VINCENT SIERRO (C)

(20) NIKLAS SCHMIDT (C)

(24) CRISTIAN CÁSSERES (C)

(15) ARON DØNNUM (C)

(7) ZAKARIA ABOUKHLAL (C)

(4) MATHIAS RASMUSSEN (C)

(35) NATHAN HUYGEVELDE (C)

(11) HENOK TEKLAB (C)

(27) NOAH SADIKI (C)

(10) LOÏC LAPOUSSIN (C)

(24) CHARLES VANHOUTTE (C)

(21) ALESSIO CASTRO-MONTES (C)

Charles Vanhoutte (Union Saint-Gilloise) e' ammonito per fallo.19:09

PREPARTITA

Union Saint-Gilloise - Toulouse è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 21 settembre alle ore 18:45 allo stadio Lotto Park di Brussels.

Arbitro di Union Saint-Gilloise - Toulouse sarà Rohit Saggi coadiuvato da Morten Jensen e Anders Dale. Al VAR invece ci sarà Jeroen Manschot.

Union Saint-Gilloise-Toulouse ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Primo incontro ufficiale tra Union Saint-Gilloise e Tolosa: in precedenza la squadra belga ha affrontato avversarie francesi solo una volta, eliminando il Marsiglia con un risultato complessivo di 4-3 al primo turno della Coppa delle Fiere 1962-63 (0-1 in trasferta, 4-2 in casa).

Il Tolosa ha affrontato avversarie belghe nell'ultima competizione europea disputata (stagione 2009-10), pareggiando 2-2 in casa e perdendo 1-0 in trasferta contro il Club Brugge nella fase a gironi di UEFA Europa League.

La scorsa stagione, l'Union Saint-Gilloise ha raggiunto i quarti di finale di UEFA Europa League in quella che era la sua stagione d'esordio in una grande competizione UEFA. Miglior risultato per una squadra belga nella sua stagione d'esordio nelle principali competizioni UEFA dal 1987-88 quando il KV Mechelen vinse la Coppa delle Coppe.

Questa è la prima stagione europea per il Tolosa dal 2009-10, quando venne eliminato nella fase a gironi della UEFA Europa League. Tuttavia, iniziarono quella stagione con una vittoria alla prima giornata, battendo il Partizan Belgrado 3-2 grazie alla doppietta di Pantxi Sirieix e ad una rete di Antoine Devaux.

Nessun giocatore ha realizzato più assist nella scorsa stagione di UEFA Europa League rispetto a Loïc Lapoussin dell’Union Saint-Gilloise (quattro). Il calciatore è uno dei soli tre giocatori provenienti dal Madagascar ad aver preso parte alla competizione, insieme a Jérémy Morel e Anicet Abel.

Dove vedere Union Saint-Gilloise-Toulouse di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Union Saint-Gilloise-Toulouse si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 21 settembre.

Union Saint-Gilloise-Toulouse verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League