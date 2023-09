(27) MILOS PANTOVIC (C)

(37) MILOS VULIC (C)

(14) PETAR STANIC (C)

(21) NIKOLA KUVELJIC (C)

(7) MILAN RADIN (C)

(28) TOMÁS SOUCEK (C)

(32) CONOR COVENTRY (C)

(22) SAÏD BENRAHMA (C)

(7) JAMES WARD-PROWSE (C)

(14) MOHAMMED KUDUS (C)

(10) LUCAS PAQUETÁ (C)

(8) PABLO FORNALS (C)

Gara momentaneamente sospesa, Milan Radin (Backa Topola) per infortunio.21:42

Thilo Kehrer (West Ham United) e' ammonito per fallo.21:42

Gara momentaneamente sospesa, Konstantinos Mavropanos (West Ham United) per infortunio.21:27

Gara momentaneamente sospesa, Goran Antonic (Backa Topola) per infortunio.21:27

Tiro parato. Thilo Kehrer (West Ham United) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Mohammed Kudus.21:18

Tiro parato. Pablo Fornals (West Ham United) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Danny Ings.21:16

Fuorigioco. Thilo Kehrer(West Ham United) prova il lancio lungo, ma Pablo Fornals e' colto in fuorigioco.21:15

Tiro parato. Sasa Jovanovic (Backa Topola) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ifet Dakovac.21:09

Fuorigioco. Lucas Paquetá(West Ham United) prova il lancio lungo, ma Mohammed Kudus e' colto in fuorigioco.21:07

Fuorigioco. Goran Antonic(Backa Topola) prova il lancio lungo, ma Sasa Jovanovic e' colto in fuorigioco.21:02

PREPARTITA

West Ham United - Backa Topola è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 21 settembre alle ore 21:00 allo stadio London Stadium di London.

Arbitro di West Ham United - Backa Topola sarà Filip Glova coadiuvato da Daniel Polacek e Peter Bednar. Al VAR invece ci sarà Alejandro José Hernández Hernández.

West Ham United-Backa Topola ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo è il primo incontro in assoluto tra il West Ham United e il Backa Topola, e la prima partita in assoluto per gli Hammers contro avversari serbi.

Il Backa Topola partecipa ad una grande competizione europea per la prima volta nella sua storia. È la prima squadra debuttante serba dai tempi del Borac Cacak nel 2008-2009, che perse 4-1 contro l'Ajax in Coppa UEFA nella sua partita d’esordio.

Il West Ham United, campione in carica della UEFA Europa Conference League, ha vinto 14 partite nelle competizioni europee la scorsa stagione (qualificazioni incluse), il numero più alto di vittorie mai ottenute da una squadra inglese in una sola stagione. Solo l'Atlético Madrid nel 2011-12 ha vinto più gare in competizioni europee in una singola stagione (17).

Il Backa Topola è la prima squadra ad affrontare avversarie inglesi nella sua partita d'esordio in una grande competizione europea dai tempi della squadra estone dell'FCI Levadia nel settembre 2006, che perse 1-0 contro il Newcastle. L'ultima squadra a vincere al debutto in una partita delle competizioni europee contro una formazione inglese fu il Trelleborgs FF nel settembre 1994 contro il Blackburn Rovers, con i Rovers che fecero anche loro il debutto in Europa in quella partita.

Solo due giocatori hanno segnato più gol rispetto a Michail Antonio del West Ham (sei) nella Conference League della scorsa stagione. Antonio ha anche segnato due gol in Europa League per gli Hammers nel 2021-22, con il giamaicano che più in generale ha realizzato cinque reti negli ultimi cinque incontri giocati al London Stadium nelle principali competizioni europee.

