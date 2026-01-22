Termina in pareggio una partita molto divertenete e a tratti spettacolare. Bologna e Celtic metto in scena un vero e proprio show, ricco di colpi di scena e giocato su ritmi alti per quasi e tutti i 90 minuti. La prima frazione è targata Celtic, con uno 0-2 momentaneo grazie alle reti di Hetate e Trusty, ma anche con una nota negativa rappresentata dall'espulsione dello stesso Hetate. Nel secondo tempo viene invece definitivamente fuori il Bologna, positivo anche nel primo tempo a dire il vero. Nei secondi 45 minuti la squadra di Italiano riesce però ad agguantare il pareggio grazie a Dallinga prima e Rowe poi e a conquistare un punto comunque prezioso.
Nella giornata di domenica alle ore 15.00 il Bologna se la vedrà con il Genoa.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per aver seguito con noi la sfida tra Bologna e Celtic, arrivederci al prossimo turno di Europa League.20:39
Splendida combinazione tra Pobega e Dominguez, con quest'ultimo che conclude di mancino colpendo la traversa. Si salva ancora il Celtic.20:00
55'
Molto ispirato Rowe che prova a creare pericoli concreti sulla destra, il Celtic pe ora riesce a reggere.19:58
51'
Bravissimo Casale a girarsi velocemente e a concludere con il destro, perfetto però ancora una volta Schemichel sulla respinta.19:55
47'
Inizia il secondo tempo di BOLOGNA-CELTIC!19:50
46'
Sostituzione Celtic: esce Sebastian Tounekti, entra Benjamin Nygren.19:49
In casa Bologna occhio ovviamente soprattutto ad Orsolini e Odgaard per il secondo tempo.19:44
Succede praticamente di tutto nella prima frazione di Bologna-Celtic: gli scozzesi infatti passano in vantaggio dopo appena 5 minuti con Hatate dopo una terribile indecisione di Skorupski in costruzione. I padroni di casa reagiscono, a tratti dominano e sfiorano il pareggio. Il Celtic soffre e al 35' resta anche in 10 per una vera e propria follia di Hatate. L'inerzia sembra ormai tutta per il Bologna, ma al 41' arriva a sorpresa il raddoppio degli ospiti con Trusty. Così termina la prima frazione, con la squadra di Italiano sotto di due.19:41
45'
Finisce il primo tempo di BOLOGNA-CELTIC!19:34
41'
GOL! Bologna-CELTIC 0-2! Rete di Auston TRUSTY! Calcio d'angolo battuto in maniera perfetta, sponda di Engels e inserimento puntuale di Trusty sul secondo palo, bravo a battere Skorupski.19:29
40'
Cartellino giallo per Juan Miranda.19:25
38'
Ruoli invertiti per un attimo in casa Bologna: Dallinga si libera sulla destra e crossa per Dominguez che colpisce di testa, la palla termina però abbondantemente fuori a lato.19:24
35'
Cartellino rosso per Reo HATATE. Una vera e propria follia del numero 41 del Celtic che colpisce Miranda a palla lontana con la mano destra: il direttore non ha dubbi ed espelle l'attaccante degli scozzesi.19:22
33'
Si libera Rowe, bravissimo a concludere con il destro. Decisivo l'intervento di Trusty in scivolata.19:18
31'
Cartellino giallo Reo Hatate.19:17
27'
Cartellino giallo per Daizen Maeda.19:14
23'
Buon momento per il Bologna che continua a spingere, provando anche a sfruttare i calci d'angolo. Il Celtic regge.19:14
19'
Splendida giocata di Zortea che si libera per la conclusione: il suo destro viene però bloccato da Schmeichel.19:04
16'
Il Celtic è adesso in pieno controllo del ritmo e del possesso, il Bologna appare in difficoltà.19:01
13'
Ci prova Tounekti in contropiede, riesce però a liberare giusto in tempo la difesa del Bologna.18:59
9'
Il Bologna gestisce il possesso e prova a reaggire immediatamente, il Celtic si difende in maniera compatta e organizzata.18:56
5'
GOL! Bologna-CELTIC 0-1! Rete di Reo HATATE! Erroraccio di SKorupski in costruscione. Bravissimo Maeda ad intercettare e a pescare velocemente Hatate che conclude a porta vuota.18:58
3'
Dominguez tenta il cross per Dallinga, ma il centravanti del Bologna non arriva sul pallone per pochissimo.18:51
1'
Inizia il primo tempo di BOLOGNA-CELTIC!18:46
Il Celtic ha ottenuto una sola vittoria in 16 trasferte in Italia nelle maggiori competizioni europee (4N, 11P), battendo la Lazio per 2-1 nel novembre 2019 in Europa League.17:59
Il Bologna e il Celtic non si sono mai affrontati. L'unico precedente dei rossoblù contro una formazione scozzese è stato nella Coppa UEFA 1990/91 contro l'Heart of Midlothian: in quell'occasione gli emiliani hanno superato il turno (sconfitta per 3-1 in trasferta, e vittoria per 3-0 in casa).17:59
Le scelte O'Neill: gioca Maeda in avanti supportati da Yang e Tounekti, In mediana gioca McGregor con Hatate ed Engels.17:59
Le scelte di Italiano: torna Skorupski dal 1', gioca Dallinga in avanti. Dominguez, Ferguson e Rowe invece sulla trequarti.17:58
Bologna - Celtic è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026. La partita è in programma il giorno 22 gennaio alle ore 18:45 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Arbitro di Bologna - Celtic sarà Vasilis Fotias. Al VAR invece ci sarà Angelos Evangelou.
Attualmente il Bologna si trova 13° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece Celtic si trova 24° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte). Il Bologna ha segnato 9 gol e ne ha subiti 5; Celtic ha segnato 7 gol e ne ha subiti 11.
Bologna e Celtic è la prima che si affrontano in campionato.
Bologna-Celtic ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Bologna e il Celtic non si sono mai affrontati. L'unico precedente dei rossoblù contro una formazione scozzese è stato nella Coppa UEFA 1990/91 contro l'Heart of Midlothian: in quell'occasione gli emiliani hanno superato il turno (sconfitta per 3-1 in trasferta, e vittoria per 3-0 in casa).
Il Celtic ha ottenuto una sola vittoria in 16 trasferte in Italia nelle maggiori competizioni europee (4N, 11P), battendo la Lazio per 2-1 nel novembre 2019 in Europa League.
Il Bologna ha vinto le ultime due partite di Europa League e non ottiene una striscia di successi più lunga nelle maggiori competizioni europee dalla serie di cinque vittorie consecutive nella Coppa UEFA 1998/99.
Il Bologna è rimasto imbattuto nelle ultime cinque partite in Europa League (3V, 2N) e solo una volta ha evitato la sconfitta in più match consecutivi considerando le maggiori competizioni UEFA: otto tra il 1964 e il 1971.
Dopo il successo per 4-1 nell'ultimo match al Dall'Ara in Europa League lo scorso 27 novembre, il Bologna potrebbe vincere almeno due partite casalinghe di fila nelle maggiori competizioni europee per la prima volta dal periodo tra settembre 1998 e marzo 1999 (quattro in quel caso in Coppa UEFA).
Dopo la vittoria per 3-1 in casa del Feyenoord nell'ultima partita esterna di Europa League, il Celtic può vincere due trasferte consecutive in una delle maggiori competizioni europee per la prima volta da aprile 2003.
Il Celtic è rimasto a secco di gol nell'ultimo match di Europa League contro la Roma (0-3), l'ultima volta che non ha segnato in due partite di fila nelle principali competizioni europee risale al novembre 2023 (contro Atlético Madrid e Lazio in Champions League in quel caso).
Solo lo Stoccarda (108) ha effettuato più tiri totali del Bologna (107) in questa edizione dell'Europa League; considerando le conclusioni in porta, gli emiliani sono terzi (38), dietro a Nottingham Forest (41) e PAOK Salonicco (39).
Le ultime cinque reti del Bologna in Europa League sono tutte arrivate nel 2° tempo, dopo che i primi quattro gol dei rossoblù in questa stagione del torneo erano stati realizzati nel 1° tempo.
Thijs Dallinga è l'unico giocatore che ha disputato tutte le 14 partite del Bologna in competizioni europee a partire dalla scorsa stagione (anche se solo sei da titolare). Il classe 2000 è anche il calciatore dei rossoblù che ha preso parte a più reti nel periodo a livello europeo (quattro: tre gol e un assist).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: