Termina in pareggio una partita molto divertenete e a tratti spettacolare. Bologna e Celtic metto in scena un vero e proprio show, ricco di colpi di scena e giocato su ritmi alti per quasi e tutti i 90 minuti. La prima frazione è targata Celtic, con uno 0-2 momentaneo grazie alle reti di Hetate e Trusty, ma anche con una nota negativa rappresentata dall'espulsione dello stesso Hetate. Nel secondo tempo viene invece definitivamente fuori il Bologna, positivo anche nel primo tempo a dire il vero. Nei secondi 45 minuti la squadra di Italiano riesce però ad agguantare il pareggio grazie a Dallinga prima e Rowe poi e a conquistare un punto comunque prezioso.

Il Bologna e il Celtic non si sono mai affrontati. L'unico precedente dei rossoblù contro una formazione scozzese è stato nella Coppa UEFA 1990/91 contro l'Heart of Midlothian: in quell'occasione gli emiliani hanno superato il turno (sconfitta per 3-1 in trasferta, e vittoria per 3-0 in casa).17:59

Il Bologna gestisce il possesso e prova a reaggire immediatamente, il Celtic si difende in maniera compatta e organizzata.18:56

Il Celtic è adesso in pieno controllo del ritmo e del possesso, il Bologna appare in difficoltà.19:01

Cartellino rosso per Reo HATATE. Una vera e propria follia del numero 41 del Celtic che colpisce Miranda a palla lontana con la mano destra: il direttore non ha dubbi ed espelle l'attaccante degli scozzesi.19:22

Succede praticamente di tutto nella prima frazione di Bologna-Celtic: gli scozzesi infatti passano in vantaggio dopo appena 5 minuti con Hatate dopo una terribile indecisione di Skorupski in costruzione. I padroni di casa reagiscono, a tratti dominano e sfiorano il pareggio. Il Celtic soffre e al 35' resta anche in 10 per una vera e propria follia di Hatate. L'inerzia sembra ormai tutta per il Bologna, ma al 41' arriva a sorpresa il raddoppio degli ospiti con Trusty. Così termina la prima frazione, con la squadra di Italiano sotto di due.19:41

Bologna - Celtic è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 22 gennaio alle ore 18:45 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna.

Arbitro di Bologna - Celtic sarà Vasilis Fotias. Al VAR invece ci sarà Angelos Evangelou.

Attualmente il Bologna si trova 13° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece Celtic si trova 24° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).

Il Bologna ha segnato 9 gol e ne ha subiti 5; Celtic ha segnato 7 gol e ne ha subiti 11.

Bologna e Celtic non si sono mai affrontati.

Il Celtic ha ottenuto una sola vittoria in 16 trasferte in Italia nelle maggiori competizioni europee (4N, 11P), battendo la Lazio per 2-1 nel novembre 2019 in Europa League.

Il Bologna ha vinto le ultime due partite di Europa League e non ottiene una striscia di successi più lunga nelle maggiori competizioni europee dalla serie di cinque vittorie consecutive nella Coppa UEFA 1998/99.

Il Bologna è rimasto imbattuto nelle ultime cinque partite in Europa League (3V, 2N) e solo una volta ha evitato la sconfitta in più match consecutivi considerando le maggiori competizioni UEFA: otto tra il 1964 e il 1971.

Dopo il successo per 4-1 nell'ultimo match al Dall'Ara in Europa League lo scorso 27 novembre, il Bologna potrebbe vincere almeno due partite casalinghe di fila nelle maggiori competizioni europee per la prima volta dal periodo tra settembre 1998 e marzo 1999 (quattro in quel caso in Coppa UEFA).

Dopo la vittoria per 3-1 in casa del Feyenoord nell'ultima partita esterna di Europa League, il Celtic può vincere due trasferte consecutive in una delle maggiori competizioni europee per la prima volta da aprile 2003.

Il Celtic è rimasto a secco di gol nell'ultimo match di Europa League contro la Roma (0-3), l'ultima volta che non ha segnato in due partite di fila nelle principali competizioni europee risale al novembre 2023 (contro Atlético Madrid e Lazio in Champions League in quel caso).

Solo lo Stoccarda (108) ha effettuato più tiri totali del Bologna (107) in questa edizione dell'Europa League; considerando le conclusioni in porta, gli emiliani sono terzi (38), dietro a Nottingham Forest (41) e PAOK Salonicco (39).

Le ultime cinque reti del Bologna in Europa League sono tutte arrivate nel 2° tempo, dopo che i primi quattro gol dei rossoblù in questa stagione del torneo erano stati realizzati nel 1° tempo.

Thijs Dallinga è l'unico giocatore che ha disputato tutte le 14 partite del Bologna in competizioni europee a partire dalla scorsa stagione (anche se solo sei da titolare). Il classe 2000 è anche il calciatore dei rossoblù che ha preso parte a più reti nel periodo a livello europeo (quattro: tre gol e un assist).

