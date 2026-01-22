Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Bologna-Celtic: 2-2 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Renato Dall'Ara di Bologna
22 Gennaio 2026 ore 18:45
Bologna
2
Celtic
2
Partita finita
Arbitro: Vasilis Fotias
  1. 5' 0-1 Reo Hatate
  2. 40' 0-2 Auston Trusty
  3. 58' 1-2 Thijs Dallinga
  4. 72' 2-2 Jonathan Rowe
0'
45'
90'
90'
95'

Termina in pareggio una partita molto divertenete e a tratti spettacolare. Bologna e Celtic metto in scena un vero e proprio show, ricco di colpi di scena e giocato su ritmi alti per quasi e tutti i 90 minuti. La prima frazione è targata Celtic, con uno 0-2 momentaneo grazie alle reti di Hetate e Trusty, ma anche con una nota negativa rappresentata dall'espulsione dello stesso Hetate. Nel secondo tempo viene invece definitivamente fuori il Bologna, positivo anche nel primo tempo a dire il vero. Nei secondi 45 minuti la squadra di Italiano riesce però ad agguantare il pareggio grazie a Dallinga prima e Rowe poi e a conquistare un punto comunque prezioso.

Nella giornata di domenica alle ore 15.00 il Bologna se la vedrà con il Genoa.

  1. Grazie per aver seguito con noi la sfida tra Bologna e Celtic, arrivederci al prossimo turno di Europa League.20:39

  2. 90'+5'

    Fine partita: BOLOGNA-CELTIC 2-2 (5' Hatate, 41' Trusty, 60' Dallinga, 72' Rowe).20:39

  3. 90'

    Sono stati concessi 5 minuti di recupero!20:34

  4. 88'

    Sostituzione Celtic: esce Arne Engels, entra Paulo Bernardo.20:31

  5. 86'

    Sostituzione Bologna: esce Nicolò Casale, entra Charalampos Lykogiannis.20:29

  7. 84'

    Ottimo cross di Miranda con il mancino per Orsolini: colpo di testa del capitano del Bologna, ma palla alta sopra la traversa.20:29

  8. 80'

    Sussulto del Celtic che ci prova con Kenny: il suo destro viene però respinto in maniera puntuale da Skorupski.20:23

  9. 77'

    Sostituzione Celtic: esce Colby Donovan, entra Anthony Ralston.20:22

  10. 77'

    Sostituzione Celtic: esce Hyun-Jun Yang, entra Johnny Kenny.20:22

  11. 74'

    Sostituzione Bologna: esce Lewis Ferguson, entra Riccardo Orsolini.20:19

  13. 74'

    Sostituzione Bologna: esce Benja Domínguez, entra Nicolò Cambiaghi.20:18

  14. 72'

    GOL! BOLOGNA-Celtic 2-2! Rete di Jonathan ROWE! Splendido gol dell'esterno ex Marsiglia che si mette in proprio e lascia partire una conclusione fantastica di sinistro che batte Schmeichel.

    Guarda la scheda del giocatore Jonathan Rowe20:17

    Jonathan Rowe
  15. 68'

    Colpo di testa ravvicinato di Ferguson, la palla termina di poco fuori a lato.20:15

  16. 64'

    Il Bologna spinge in maniera insistente: questa volta ci prova Odgaard con il mancino dalla lunga distanza, il suo tiro termina però fuori a lato.20:08

  17. 60'

    GOL! BOLOGNA-Celtic 1-2! Rete di Thijs DALLINGA! Calcio di punizione dei rossoblù, perfetto Odgaard a prolungare sul secondo palo e bravo Dallinga a rifinire in rete con il destro.

    Guarda la scheda del giocatore Thijs Dallinga20:03

    Thijs Dallinga
  19. 58'

    Sostituzione Bologna: esce Tommaso Pobega, entra Jens Odgaard.20:00

  20. 56'

    Splendida combinazione tra Pobega e Dominguez, con quest'ultimo che conclude di mancino colpendo la traversa. Si salva ancora il Celtic.20:00

  21. 55'

    Molto ispirato Rowe che prova a creare pericoli concreti sulla destra, il Celtic pe ora riesce a reggere.19:58

  22. 51'

    Bravissimo Casale a girarsi velocemente e a concludere con il destro, perfetto però ancora una volta Schemichel sulla respinta.19:55

  23. 47'

    Inizia il secondo tempo di BOLOGNA-CELTIC!19:50

  25. 46'

    Sostituzione Celtic: esce Sebastian Tounekti, entra Benjamin Nygren.19:49

  26. In casa Bologna occhio ovviamente soprattutto ad Orsolini e Odgaard per il secondo tempo.19:44

  27. Succede praticamente di tutto nella prima frazione di Bologna-Celtic: gli scozzesi infatti passano in vantaggio dopo appena 5 minuti con Hatate dopo una terribile indecisione di Skorupski in costruzione. I padroni di casa reagiscono, a tratti dominano e sfiorano il pareggio. Il Celtic soffre e al 35' resta anche in 10 per una vera e propria follia di Hatate. L'inerzia sembra ormai tutta per il Bologna, ma al 41' arriva a sorpresa il raddoppio degli ospiti con Trusty. Così termina la prima frazione, con la squadra di Italiano sotto di due.19:41

  28. 45'

    Finisce il primo tempo di BOLOGNA-CELTIC!19:34

  29. 41'

    GOL! Bologna-CELTIC 0-2! Rete di Auston TRUSTY! Calcio d'angolo battuto in maniera perfetta, sponda di Engels e inserimento puntuale di Trusty sul secondo palo, bravo a battere Skorupski.19:29

  31. 40'

    Cartellino giallo per Juan Miranda.19:25

  32. 38'

    Ruoli invertiti per un attimo in casa Bologna: Dallinga si libera sulla destra e crossa per Dominguez che colpisce di testa, la palla termina però abbondantemente fuori a lato.19:24

  33. 35'

    Cartellino rosso per Reo HATATE. Una vera e propria follia del numero 41 del Celtic che colpisce Miranda a palla lontana con la mano destra: il direttore non ha dubbi ed espelle l'attaccante degli scozzesi.19:22

  34. 33'

    Si libera Rowe, bravissimo a concludere con il destro. Decisivo l'intervento di Trusty in scivolata.19:18

  35. 31'

    Cartellino giallo Reo Hatate.19:17

  37. 27'

    Cartellino giallo per Daizen Maeda.19:14

  38. 23'

    Buon momento per il Bologna che continua a spingere, provando anche a sfruttare i calci d'angolo. Il Celtic regge.19:14

  39. 19'

    Splendida giocata di Zortea che si libera per la conclusione: il suo destro viene però bloccato da Schmeichel.19:04

  40. 16'

    Il Celtic è adesso in pieno controllo del ritmo e del possesso, il Bologna appare in difficoltà.19:01

  41. 13'

    Ci prova Tounekti in contropiede, riesce però a liberare giusto in tempo la difesa del Bologna.18:59

  43. 9'

    Il Bologna gestisce il possesso e prova a reaggire immediatamente, il Celtic si difende in maniera compatta e organizzata.18:56

  44. 5'

    GOL! Bologna-CELTIC 0-1! Rete di Reo HATATE! Erroraccio di SKorupski in costruscione. Bravissimo Maeda ad intercettare e a pescare velocemente Hatate che conclude a porta vuota.18:58

  45. 3'

    Dominguez tenta il cross per Dallinga, ma il centravanti del Bologna non arriva sul pallone per pochissimo.18:51

  46. 1'

    Inizia il primo tempo di BOLOGNA-CELTIC!18:46

  47. Il Celtic ha ottenuto una sola vittoria in 16 trasferte in Italia nelle maggiori competizioni europee (4N, 11P), battendo la Lazio per 2-1 nel novembre 2019 in Europa League.17:59

  49. Il Bologna e il Celtic non si sono mai affrontati. L'unico precedente dei rossoblù contro una formazione scozzese è stato nella Coppa UEFA 1990/91 contro l'Heart of Midlothian: in quell'occasione gli emiliani hanno superato il turno (sconfitta per 3-1 in trasferta, e vittoria per 3-0 in casa).17:59

  50. Le scelte O'Neill: gioca Maeda in avanti supportati da Yang e Tounekti, In mediana gioca McGregor con Hatate ed Engels.17:59

  51. Le scelte di Italiano: torna Skorupski dal 1', gioca Dallinga in avanti. Dominguez, Ferguson e Rowe invece sulla trequarti.17:58

  52. Panchina Celtic: Sinisalo, Doohan, Nygren, Balikwisha, McCowan, Kenny, Bernardo, Murray, Forrest, McCardle, Ralston, Isiguzo.17:56

  53. Panchina Bologna: Baroncioni, Cambiaghi, Castaldo, Holm, Lai, Lykogiannis, Negri, Odgaard, Orsolini, Pessina, Ravaglia, Vitik.17:55

  55. Formazione CELTIC (4-3-3): Schmeichel; Donovan, Trusty, Scales, Tierney; McGregor, Hatate, Engels; Yang, Maeda, Tounekti.17:53

  56. Formazione BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Casale, Heggem, Miranda; Pobega, Moro; Dominguez, Ferguson, Rowe; Dallinga. 17:53

  57. Il Bologna è reduce dalla sconfitta per 1-2 con la Fiorentina, mentre il Celtic arriva dalla vittoria 2-0 con il Talbot.17:52

  58. Benvenuti alla diretta di Bologna-Celtic, match valevole per la 7a giornata di Europa League.17:51

  60. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Renato Dall'Ara
    Città: Bologna
    Capienza: 38279 spettatori17:51

Formazioni Bologna - Celtic

Bologna
Celtic
TITOLARI BOLOGNA
  • (1) LUKASZ SKORUPSKI (P)
  • (16) NICOLÒ CASALE (D)
  • (33) JUAN MIRANDA (D)
  • (20) NADIR ZORTEA (D)
  • (14) TORBJØRN HEGGEM (D)
  • (19) LEWIS FERGUSON (C)
  • (4) TOMMASO POBEGA (C)
  • (6) NIKOLA MORO (C)
  • (30) BENJA DOMÍNGUEZ (A)
  • (24) THIJS DALLINGA (A)
  • (11) JONATHAN ROWE (A)
PANCHINA BOLOGNA
  • (22) CHARALAMPOS LYKOGIANNIS (D)
  • (2) EMIL HOLM (D)
  • (21) JENS ODGAARD (A)
  • (25) MASSIMO PESSINA (P)
  • (71) LUCA LAI (C)
  • (70) DAVIDE BARONCIONI (D)
  • (13) FEDERICO RAVAGLIA (P)
  • (7) RICCARDO ORSOLINI (A)
  • (28) NICOLÒ CAMBIAGHI (A)
  • (74) SIMONE NEGRI (A)
  • (73) FRANCESCO CASTALDO (A)
  • (41) MARTIN VITÍK (D)
ALLENATORE BOLOGNA
  • Vincenzo Italiano
TITOLARI CELTIC
  • (1) KASPER SCHMEICHEL (P)
  • (5) LIAM SCALES (D)
  • (6) AUSTON TRUSTY (D)
  • (51) COLBY DONOVAN (D)
  • (63) KIERAN TIERNEY (D)
  • (41) REO HATATE (C)
  • (27) ARNE ENGELS (C)
  • (42) CALLUM MCGREGOR (C)
  • (23) SEBASTIAN TOUNEKTI (C)
  • (13) YANG HYUN-JUN (C)
  • (38) DAIZEN MAEDA (A)
PANCHINA CELTIC
  • (47) DANE MURRAY (D)
  • (28) PAULO BERNARDO (C)
  • (8) BENJAMIN NYGREN (A)
  • (49) JAMES FORREST (C)
  • (10) MICHEL-ANGE BALIKWISHA (A)
  • (14) LUKE MCCOWAN (C)
  • (24) JOHNNY KENNY (A)
  • (61) SAMUEL ISIGUZO (D)
  • (12) VILJAMI SINISALO (P)
  • (31) ROSS DOOHAN (P)
  • (50) SEAN MCARDLE (C)
  • (56) ANTHONY RALSTON (D)
ALLENATORE CELTIC
  • Martin O'Neill
PREPARTITA

Bologna - Celtic è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 22 gennaio alle ore 18:45 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna.
Arbitro di Bologna - Celtic sarà Vasilis Fotias. Al VAR invece ci sarà Angelos Evangelou.

Attualmente il Bologna si trova 13° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece Celtic si trova 24° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).
Il Bologna ha segnato 9 gol e ne ha subiti 5; Celtic ha segnato 7 gol e ne ha subiti 11.

Bologna e Celtic è la prima che si affrontano in campionato.

Bologna-Celtic ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Bologna e il Celtic non si sono mai affrontati. L'unico precedente dei rossoblù contro una formazione scozzese è stato nella Coppa UEFA 1990/91 contro l'Heart of Midlothian: in quell'occasione gli emiliani hanno superato il turno (sconfitta per 3-1 in trasferta, e vittoria per 3-0 in casa).
  • Il Celtic ha ottenuto una sola vittoria in 16 trasferte in Italia nelle maggiori competizioni europee (4N, 11P), battendo la Lazio per 2-1 nel novembre 2019 in Europa League.
  • Il Bologna ha vinto le ultime due partite di Europa League e non ottiene una striscia di successi più lunga nelle maggiori competizioni europee dalla serie di cinque vittorie consecutive nella Coppa UEFA 1998/99.
  • Il Bologna è rimasto imbattuto nelle ultime cinque partite in Europa League (3V, 2N) e solo una volta ha evitato la sconfitta in più match consecutivi considerando le maggiori competizioni UEFA: otto tra il 1964 e il 1971.
  • Dopo il successo per 4-1 nell'ultimo match al Dall'Ara in Europa League lo scorso 27 novembre, il Bologna potrebbe vincere almeno due partite casalinghe di fila nelle maggiori competizioni europee per la prima volta dal periodo tra settembre 1998 e marzo 1999 (quattro in quel caso in Coppa UEFA).
  • Dopo la vittoria per 3-1 in casa del Feyenoord nell'ultima partita esterna di Europa League, il Celtic può vincere due trasferte consecutive in una delle maggiori competizioni europee per la prima volta da aprile 2003.
  • Il Celtic è rimasto a secco di gol nell'ultimo match di Europa League contro la Roma (0-3), l'ultima volta che non ha segnato in due partite di fila nelle principali competizioni europee risale al novembre 2023 (contro Atlético Madrid e Lazio in Champions League in quel caso).
  • Solo lo Stoccarda (108) ha effettuato più tiri totali del Bologna (107) in questa edizione dell'Europa League; considerando le conclusioni in porta, gli emiliani sono terzi (38), dietro a Nottingham Forest (41) e PAOK Salonicco (39).
  • Le ultime cinque reti del Bologna in Europa League sono tutte arrivate nel 2° tempo, dopo che i primi quattro gol dei rossoblù in questa stagione del torneo erano stati realizzati nel 1° tempo.
  • Thijs Dallinga è l'unico giocatore che ha disputato tutte le 14 partite del Bologna in competizioni europee a partire dalla scorsa stagione (anche se solo sei da titolare). Il classe 2000 è anche il calciatore dei rossoblù che ha preso parte a più reti nel periodo a livello europeo (quattro: tre gol e un assist).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

BolognaCeltic
Partite giocate66
Numero di partite vinte32
Numero di partite perse13
Numero di partite pareggiate21
Gol totali segnati97
Gol totali subiti511
Media gol subiti per partita0.81.8
Percentuale possesso palla53.054.0
Numero totale di passaggi25313082
Numero totale di passaggi riusciti20972611
Tiri nello specchio della porta3825
Percentuale di tiri in porta45.254.3
Numero totale di cross15791
Numero medio di cross riusciti4722
Duelli per partita vinti335271
Duelli per partita persi280299
Corner subiti2529
Corner guadagnati3730
Numero di punizioni a favore8165
Numero di punizioni concesse8174
Tackle totali11280
Percentuale di successo nei tackle58.062.5
Fuorigiochi totali189
Numero totale di cartellini gialli1111
Numero totale di cartellini rossi10

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio