PREPARTITA

Brann - FC Midtjylland è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 22 gennaio alle ore 18:45 allo stadio Brann Stadium di Bergen.

Arbitro di Brann - FC Midtjylland sarà Georgi Kabakov. Al VAR invece ci sarà Dragomir Draganov.

Attualmente Brann si trova 22° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece FC Midtjylland si trova 2° in classifica con 15 punti (frutto di 5 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Brann ha segnato 6 gol e ne ha subiti 7; FC Midtjylland ha segnato 13 gol e ne ha subiti 5.

Brann e FC Midtjylland è la prima che si affrontano in campionato.

Brann-FC Midtjylland ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questa sarà la prima partita in assoluto del Brann contro il Midtjylland in una competizione europea e, in generale, sarà la prima sfida di sempre per il club norvegese contro un'avversaria danese.

L'ultima volta che una squadra norvegese ed una danese si sono incontrate in una delle maggiori competizioni europee è stato in UEFA Europa League nel 2012/13, con la sfida tra Molde ed FC København: la squadra danese vinse entrambe le partite per 2-1 nella fase a gironi.

Dopo aver vinto le sue prime due partite casalinghe di UEFA Europa League in questa stagione con un punteggio aggregato di 4-0 (1-0 contro l'Utrecht, 3-0 contro i Rangers), il Brann ha perso la sua ultima gara interna nel torneo, per 0-4 contro il Fenerbahçe: è stata la sconfitta più pesante in casa in un match europeo per i norvegesi da quella per 0-7 contro il QPR nel settembre 1976.

Il Midtjylland ha vinto cinque delle sei partite di UEFA Europa League in questa stagione (1P), record di vittorie per una squadra danese in una singola stagione nelle maggiori competizioni europee dal 2021/22 (cinque successi per il Copenhagen in quel caso). Nessun club danese ha vinto almeno sei partite in una singola edizione di una coppa europea.

Aral Simsir del Midtjylland sta viaggiando ad una media di 5.7 occasioni create per 90 minuti nella UEFA Europa League 2025/26, record tra tutti i giocatori che hanno disputato 200 o più minuti finora nella competizione.

