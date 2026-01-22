Incontro terminato, Brann 3, Midtjylland 3.
Secondo tempo terminato, Brann 3, Midtjylland 3.20:43
Gol! Brann 3, Midtjylland 3. Joachim Soltvedt (Brann) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro sotto la traversa in alto a destra.20:43
Decisione VAR: rigore Brann.20:40
Rigore concesso da Mads Bech (Midtjylland) per un fallo di mano in area.20:39
Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Victor Bak Jensen (Midtjylland).20:38
Fuorigioco. Lee Han-Beom(Midtjylland) prova il lancio lungo, ma Edward Chilufya e' colto in fuorigioco.20:38
Fallo di mano di Noah Holm (Brann).20:36
Júnior Brumado (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:35
Fallo di Nana Boakye (Brann).20:35
Tentativo fallito. Bård Finne (Brann) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Joachim Soltvedt con cross da calcio d'angolo.20:34
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:33
Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Darío Osorio (Midtjylland).20:33
Fallo di Darío Osorio (Midtjylland).20:33
Jacob Sørensen (Brann) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:33
Tiro parato. Joachim Soltvedt (Brann) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Felix Myhre.20:32
Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Lee Han-Beom (Midtjylland).20:30
Tiro respinto. Joachim Soltvedt (Brann) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Felix Myhre.20:30
Tiro respinto. Felix Myhre (Brann) un tiro di sinistro da centro area.20:30
Tiro respinto. Fredrik Knudsen (Brann) un tiro di destro dalla destra dell'area.20:30
Gara riprende.20:30
Gara momentaneamente sospesa, Elías Ólafsson (Midtjylland) per infortunio.20:29
Sostituzione, Midtjylland. Edward Chilufya sostituisce Aral Simsir.20:28
Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Elías Ólafsson (Midtjylland).20:27
Tiro parato. Bård Finne (Brann) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Noah Holm.20:27
Tiro respinto. Joachim Soltvedt (Brann) un tiro di sinistro da fuori area.20:23
Fallo di mano di Cho Gue-Sung (Midtjylland).20:22
Fallo di Martin Erlic (Midtjylland).20:21
Noah Holm (Brann) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:21
Sostituzione, Brann. Bård Finne sostituisce Thore Pedersen.20:19
Sostituzione, Brann. Joachim Soltvedt sostituisce Vetle Dragsnes.20:19
Tiro parato. Noah Holm (Brann) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Denzel De Roeve con cross.20:18
Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Lee Han-Beom (Midtjylland).20:17
Mads Bech (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:15
Fallo di Emil Kornvig (Brann).20:15
Gol! Brann 2, Midtjylland 3. Martin Erlic (Midtjylland) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a sinistra da calcio d'angolo.20:13
Tiro parato. Lee Han-Beom (Midtjylland) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola parato sotto la traversa. Assist di Darío Osorio con cross.20:13
Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Jacob Sørensen (Brann).20:12
Gol! Brann 2, Midtjylland 2. Emil Kornvig (Brann) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nel centro della porta.20:11
Rigore concesso da Cho Gue-Sung (Midtjylland) per un fallo di mano in area.20:09
Tiro respinto. Emil Kornvig (Brann) un tiro di destro da fuori area.20:09
Darío Osorio (Midtjylland) e' ammonito per fallo.20:08
Fallo di Darío Osorio (Midtjylland).20:07
Felix Myhre (Brann) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:07
Fallo di Darío Osorio (Midtjylland).20:06
Vetle Dragsnes (Brann) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:06
Sostituzione, Midtjylland. Darío Osorio sostituisce Valdemar Byskov.20:06
Fallo di Pedro Bravo (Midtjylland).20:05
Felix Myhre (Brann) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:05
Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Martin Erlic (Midtjylland).20:03
Tentativo fallito. Júnior Brumado (Midtjylland) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra.20:02
Sostituzione, Brann. Felix Myhre sostituisce Markus Haaland.20:02
Fuorigioco. Jacob Sørensen(Brann) prova il lancio lungo, ma Noah Holm e' colto in fuorigioco.20:01
Tentativo fallito. Mads Bech (Midtjylland) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra.20:00
Tiro respinto. Aral Simsir (Midtjylland) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Denil Castillo.19:59
Tentativo fallito. Noah Holm (Brann) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Denzel De Roeve con cross da calcio d'angolo.19:59
Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Elías Ólafsson (Midtjylland).19:58
Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Pedro Bravo (Midtjylland).19:56
Fallo di Martin Erlic (Midtjylland).19:55
Noah Holm (Brann) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:55
Sostituzione, Midtjylland. Pedro Bravo sostituisce Philip Billing per infortunio.19:55
Tiro parato. Denil Castillo (Midtjylland) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Aral Simsir con cross.19:54
Philip Billing (Midtjylland) e' ammonito per fallo.19:52
Fallo di Philip Billing (Midtjylland).19:51
Emil Kornvig (Brann) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:51
Tentativo fallito. Ulrik Mathisen (Brann) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Thore Pedersen con cross.19:49
Inizia il Secondo tempo Brann 1, Midtjylland 2.19:48
Primo tempo terminato, Brann 1, Midtjylland 2.19:32
Victor Bak Jensen (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:31
Fallo di Emil Kornvig (Brann).19:31
Fallo di Cho Gue-Sung (Midtjylland).19:30
Jacob Sørensen (Brann) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:30
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:30
Fallo di Júnior Brumado (Midtjylland).19:30
Nana Boakye (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30
Tentativo fallito. Denzel De Roeve (Brann) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Thore Pedersen.19:27
Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Mathias Dyngeland (Brann).19:26
Tiro parato. Aral Simsir (Midtjylland) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Valdemar Byskov.19:26
Tiro parato. Emil Kornvig (Brann) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Vetle Dragsnes.19:24
Denil Castillo (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21
Fallo di Noah Holm (Brann).19:21
Fallo di Victor Bak Jensen (Midtjylland).19:20
Denzel De Roeve (Brann) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:20
Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Philip Billing (Midtjylland).19:18
Tiro respinto. Noah Holm (Brann) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola. Assist di Denzel De Roeve con cross.19:18
Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Philip Billing (Midtjylland).19:18
Tiro parato. Jacob Sørensen (Brann) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:18
Fallo di Philip Billing (Midtjylland).19:17
Emil Kornvig (Brann) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:17
Gol! Brann 1, Midtjylland 2. Júnior Brumado (Midtjylland) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a destra.19:16
Tiro parato. Vetle Dragsnes (Brann) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa.19:15
Fallo di Lee Han-Beom (Midtjylland).19:14
Markus Haaland (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14
Victor Bak Jensen (Midtjylland) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:12
Fallo di Jacob Sørensen (Brann).19:12
Tiro parato. Noah Holm (Brann) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Emil Kornvig con cross.19:11
Tentativo fallito. Emil Kornvig (Brann) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra.19:10
Tiro parato. Ulrik Mathisen (Brann) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Denzel De Roeve.19:10
Tiro parato. Valdemar Byskov (Midtjylland) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Aral Simsir.19:09
Mads Bech (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06
Fallo di Ulrik Mathisen (Brann).19:06
Gol! Brann 1, Midtjylland 1. Noah Holm (Brann) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Denzel De Roeve con cross da calcio d'angolo.19:04
Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Victor Bak Jensen (Midtjylland).19:03
Tiro respinto. Thore Pedersen (Brann) un tiro di destro da centro area. Assist di Noah Holm.19:03
Fallo di mano di Júnior Brumado (Midtjylland).19:03
Júnior Brumado (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:01
Fallo di Jacob Sørensen (Brann).19:01
Fuorigioco. Valdemar Byskov(Midtjylland) prova il lancio lungo, ma Júnior Brumado e' colto in fuorigioco.18:59
Fuorigioco. Emil Kornvig(Brann) prova il lancio lungo, ma Ulrik Mathisen e' colto in fuorigioco.18:57
Fallo di Denil Castillo (Midtjylland).18:55
Markus Haaland (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:55
Philip Billing (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:51
Fallo di Noah Holm (Brann).18:51
Gol! Brann 0, Midtjylland 1. Martin Erlic (Midtjylland) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Philip Billing con suggerimento di testa da calcio d'angolo.18:49
Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Emil Kornvig (Brann).18:49
Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Denzel De Roeve (Brann).18:48
Fuorigioco. Thore Pedersen(Brann) prova il lancio lungo, ma Ulrik Mathisen e' colto in fuorigioco.18:48
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:44
Dove si gioca la partita:
Stadio: Brann Stadium
Città: Bergen
Capienza: 18500 spettatori17:44
Brann - FC Midtjylland è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 22 gennaio alle ore 18:45 allo stadio Brann Stadium di Bergen.
Arbitro di Brann - FC Midtjylland sarà Georgi Kabakov. Al VAR invece ci sarà Dragomir Draganov.
Attualmente Brann si trova 22° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece FC Midtjylland si trova 2° in classifica con 15 punti (frutto di 5 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Brann ha segnato 6 gol e ne ha subiti 7; FC Midtjylland ha segnato 13 gol e ne ha subiti 5.
Brann e FC Midtjylland è la prima che si affrontano in campionato.
Brann-FC Midtjylland ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Brann
|FC Midtjylland
|Partite giocate
|6
|6
|Numero di partite vinte
|2
|5
|Numero di partite perse
|2
|1
|Numero di partite pareggiate
|2
|0
|Gol totali segnati
|6
|13
|Gol totali subiti
|7
|5
|Media gol subiti per partita
|1.2
|0.8
|Percentuale possesso palla
|45.7
|50.5
|Numero totale di passaggi
|2368
|2299
|Numero totale di passaggi riusciti
|1861
|1825
|Tiri nello specchio della porta
|18
|35
|Percentuale di tiri in porta
|42.9
|58.3
|Numero totale di cross
|66
|112
|Numero medio di cross riusciti
|17
|36
|Duelli per partita vinti
|301
|365
|Duelli per partita persi
|303
|333
|Corner subiti
|46
|32
|Corner guadagnati
|23
|33
|Numero di punizioni a favore
|54
|79
|Numero di punizioni concesse
|69
|96
|Tackle totali
|101
|108
|Percentuale di successo nei tackle
|57.4
|60.2
|Fuorigiochi totali
|9
|13
|Numero totale di cartellini gialli
|8
|14
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
