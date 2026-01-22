Incontro terminato, Celta Vigo 2, Lilla 1.
Incontro terminato, Celta Vigo 2, Lilla 1.
Secondo tempo terminato, Celta Vigo 2, Lilla 1.23:01
Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.23:01
Fallo di Aïssa Mandi (Lilla).22:59
Javi Rodríguez (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:59
Sostituzione, Celta Vigo. Mihailo Ristic sostituisce Javi Rueda.22:56
Tentativo fallito. Nathan Ngoy (Lilla) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Matias Fernandez-Pardo.22:55
Tiro respinto. Ngal'ayel Mukau (Lilla) un tiro di sinistro da fuori area.22:54
Sostituzione, Celta Vigo. Hugo Álvarez sostituisce Óscar Mingueza.22:53
Fuorigioco. Calvin Verdonk(Lilla) prova il lancio lungo, ma Olivier Giroud e' colto in fuorigioco.22:52
Sostituzione, Lilla. Calvin Verdonk sostituisce Marius Broholm.22:52
Gol! Celta Vigo 2, Lilla 1. Olivier Giroud (Lilla) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Soriba Diaoune.22:51
Gara riprende.22:49
Gara momentaneamente sospesa, (Lilla).22:49
Tiro parato. Ngal'ayel Mukau (Lilla) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Hákon Haraldsson.22:48
Tentativo fallito. Tiago Santos (Lilla) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Nathan Ngoy.22:47
Tiro respinto. Hákon Haraldsson (Lilla) un tiro di destro da fuori area. Assist di Soriba Diaoune.22:47
Romain Perraud (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46
Fallo di Javi Rueda (Celta Vigo).22:46
Ionut Radu (Celta Vigo) e' ammonito.22:46
Tentativo fallito. Tiago Santos (Lilla) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Matias Fernandez-Pardo da calcio d'angolo.22:45
Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Sergio Carreira (Celta Vigo).22:45
Fuorigioco. Jones El Abdellaoui(Celta Vigo) prova il lancio lungo, ma Pablo Durán e' colto in fuorigioco.22:45
Tiro respinto. Hákon Haraldsson (Lilla) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Soriba Diaoune.22:44
Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Javi Rodríguez (Celta Vigo).22:43
Sostituzione, Lilla. Soriba Diaoune sostituisce Félix Correia.22:38
Tiro respinto. Hákon Haraldsson (Lilla) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Romain Perraud.22:37
Gara riprende.22:36
Gara momentaneamente sospesa, Javi Rodríguez (Celta Vigo) per infortunio.22:36
Sostituzione, Celta Vigo. Jones El Abdellaoui sostituisce Williot Swedberg.22:35
Fallo di Olivier Giroud (Lilla).22:35
Javi Rodríguez (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35
Gol! Celta Vigo 2, Lilla 0. Carl Starfelt (Celta Vigo) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Miguel Román con cross da calcio d'angolo.22:33
Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Nathan Ngoy (Lilla).22:32
Fallo di Ngal'ayel Mukau (Lilla).22:32
Williot Swedberg (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32
Tentativo fallito. Tiago Santos (Lilla) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Félix Correia da calcio d'angolo.22:29
Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Óscar Mingueza (Celta Vigo).22:29
Williot Swedberg (Celta Vigo) e' ammonito.22:28
Aïssa Mandi (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28
Fallo di Pablo Durán (Celta Vigo).22:28
Tentativo fallito. Ngal'ayel Mukau (Lilla) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto sulla sinistra. Assist di Matias Fernandez-Pardo.22:27
Tentativo fallito. Romain Perraud (Lilla) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto sulla sinistra. Assist di Marius Broholm.22:25
Tiro parato. Olivier Giroud (Lilla) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Tiago Santos con cross.22:24
Fallo di Matias Fernandez-Pardo (Lilla).22:23
Javi Rueda (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Romain Perraud (Lilla) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:22
Fallo di Javi Rueda (Celta Vigo).22:22
Hákon Haraldsson (Lilla) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:21
Fallo di Williot Swedberg (Celta Vigo).22:21
Gara riprende.22:20
Gara momentaneamente sospesa, Javi Rueda (Celta Vigo) per infortunio.22:20
Tentativo fallito. Marius Broholm (Lilla) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Hákon Haraldsson.22:19
Tentativo fallito. Óscar Mingueza (Celta Vigo) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.22:19
Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Hákon Haraldsson (Lilla).22:18
Fuorigioco. Marius Broholm(Lilla) prova il lancio lungo, ma Tiago Santos e' colto in fuorigioco.22:17
Gara riprende.22:16
Gara momentaneamente sospesa, Félix Correia (Lilla) per infortunio.22:16
Gara riprende.22:15
Gara momentaneamente sospesa, (Lilla).22:15
Tiro respinto. Félix Correia (Lilla) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Tiago Santos.22:13
Romain Perraud (Lilla) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:12
Fallo di Javi Rueda (Celta Vigo).22:12
Inizia il Secondo tempo Celta Vigo 1, Lilla 0.22:10
Sostituzione, Lilla. Matias Fernandez-Pardo sostituisce Alexsandro Ribeiro.22:09
Sostituzione, Lilla. Tiago Santos sostituisce Thomas Meunier.22:09
Sostituzione, Celta Vigo. Pablo Durán sostituisce Borja Iglesias.22:09
Sostituzione, Celta Vigo. Sergio Carreira sostituisce Iago Aspas.22:09
Primo tempo terminato, Celta Vigo 1, Lilla 0.21:54
Fallo di Hákon Haraldsson (Lilla).21:54
Javi Rodríguez (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:54
Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Carl Starfelt (Celta Vigo).21:49
Tiro respinto. Hákon Haraldsson (Lilla) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Ngal'ayel Mukau.21:49
Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Marcos Alonso (Celta Vigo).21:48
Tiro parato. Aïssa Mandi (Lilla) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Marius Broholm.21:47
Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.21:47
Fallo di Marius Broholm (Lilla).21:46
Williot Swedberg (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:46
Tentativo fallito. Romain Perraud (Lilla) un tiro di sinistro da fuori area tira alto.21:44
Aïssa Mandi (Lilla) e' ammonito per fallo.21:41
Fallo di Aïssa Mandi (Lilla).21:41
Miguel Román (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41
Tiro respinto. Ngal'ayel Mukau (Lilla) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Hákon Haraldsson.21:41
Nathan Ngoy (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40
Fallo di Borja Iglesias (Celta Vigo).21:40
Fuorigioco. Félix Correia(Lilla) prova il lancio lungo, ma Ngal'ayel Mukau e' colto in fuorigioco.21:39
Hákon Haraldsson (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38
Fallo di Miguel Román (Celta Vigo).21:38
Fallo di Aïssa Mandi (Lilla).21:36
Borja Iglesias (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36
Tentativo fallito. Carl Starfelt (Celta Vigo) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Miguel Román con cross da calcio d'angolo.21:35
Óscar Mingueza (Celta Vigo) e' ammonito.21:35
Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Nathan Ngoy (Lilla).21:35
Gara riprende.21:34
Gara momentaneamente sospesa, Javi Rueda (Celta Vigo) per infortunio.21:33
Nathan Ngoy (Lilla) e' ammonito per fallo.21:33
Fallo di Nathan Ngoy (Lilla).21:33
Javi Rueda (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33
Marcos Alonso (Celta Vigo) e' ammonito.21:32
Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Javi Rueda (Celta Vigo).21:32
Hugo Sotelo (Celta Vigo) e' stato espulso.21:30
Decisione VAR: nessun incremento cartellino Hugo Sotelo (Celta Vigo).21:30
Gara riprende.21:29
Gara momentaneamente sospesa, Aïssa Mandi (Lilla) per infortunio.21:29
Aïssa Mandi (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28
Fallo di Hugo Sotelo (Celta Vigo).21:28
Fallo di Romain Perraud (Lilla).21:23
Javi Rueda (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Fuorigioco. Iago Aspas(Celta Vigo) prova il lancio lungo, ma Javi Rueda e' colto in fuorigioco.21:21
Félix Correia (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19
Fallo di Hugo Sotelo (Celta Vigo).21:19
Tiro parato. Iago Aspas (Celta Vigo) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Miguel Román.21:16
Tiro parato. Borja Iglesias (Celta Vigo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:13
Tiro respinto. Hugo Sotelo (Celta Vigo) un tiro di destro da fuori area.21:11
Sostituzione, Lilla. Aïssa Mandi sostituisce Nabil Bentaleb per infortunio.21:11
Gara riprende.21:10
Gara momentaneamente sospesa, Nabil Bentaleb (Lilla) per infortunio.21:08
Fallo di Nabil Bentaleb (Lilla).21:07
Williot Swedberg (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:07
Tentativo fallito. Nathan Ngoy (Lilla) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Hákon Haraldsson con cross da calcio d'angolo.21:07
Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Javi Rodríguez (Celta Vigo).21:06
Gol! Celta Vigo 1, Lilla 0. Williot Swedberg (Celta Vigo) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Iago Aspas.21:03
Inizia il Primo tempo.21:02
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:53
Dove si gioca la partita:
Stadio: Estadio Abanca-Balaídos
Città: Vigo
Capienza: 24791 spettatori19:53
Celta de Vigo - Lille è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 22 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Estadio Abanca-Balaídos di Vigo.
Arbitro di Celta de Vigo - Lille sarà Harm Osmers. Al VAR invece ci sarà Benjamin Brand.
Attualmente Celta de Vigo si trova 20° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece Lille si trova 21° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).
Celta de Vigo ha segnato 12 gol e ne ha subiti 9; Lille ha segnato 10 gol e ne ha subiti 7.
Celta de Vigo e Lille è la prima che si affrontano in campionato.
Celta de Vigo-Lille ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Celta de Vigo
|Lille
|Partite giocate
|6
|6
|Numero di partite vinte
|3
|3
|Numero di partite perse
|3
|3
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|12
|10
|Gol totali subiti
|9
|7
|Media gol subiti per partita
|1.5
|1.2
|Percentuale possesso palla
|52.8
|58.2
|Numero totale di passaggi
|3177
|3325
|Numero totale di passaggi riusciti
|2768
|2843
|Tiri nello specchio della porta
|27
|33
|Percentuale di tiri in porta
|45.8
|50.0
|Numero totale di cross
|69
|103
|Numero medio di cross riusciti
|14
|21
|Duelli per partita vinti
|229
|290
|Duelli per partita persi
|256
|256
|Corner subiti
|26
|19
|Corner guadagnati
|23
|38
|Numero di punizioni a favore
|57
|74
|Numero di punizioni concesse
|82
|59
|Tackle totali
|92
|101
|Percentuale di successo nei tackle
|64.1
|68.3
|Fuorigiochi totali
|9
|10
|Numero totale di cartellini gialli
|12
|13
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND