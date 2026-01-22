Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:53

PREPARTITA

Celta de Vigo - Lille è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 22 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Estadio Abanca-Balaídos di Vigo.

Arbitro di Celta de Vigo - Lille sarà Harm Osmers. Al VAR invece ci sarà Benjamin Brand.

Attualmente Celta de Vigo si trova 20° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece Lille si trova 21° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).

Celta de Vigo ha segnato 12 gol e ne ha subiti 9; Lille ha segnato 10 gol e ne ha subiti 7.

Celta de Vigo e Lille è la prima che si affrontano in campionato.

Celta de Vigo-Lille ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Celta Vigo e il Lille non si sono mai incontrati prima nelle competizioni europee: la squadra spagnola ha già battuto un'avversaria francese in questa stagione, vincendo 2-1 contro il Nizza alla terza giornata di UEFA Europa League.

Il Lille ha vinto le ultime tre partite nelle principali competizioni europee contro avversarie spagnole, battendo il Siviglia, il Real Madrid e l'Atletico Madrid in UEFA Champions League tra il novembre 2021 e l'ottobre 2024.

Il Celta Vigo ha perso le ultime due partite di UEFA Europa League; è la quarta volta che registra due sconfitte consecutive nelle maggiori competizioni europee, ma non ha mai subito tre k.o. di fila in questi tornei.

L'allenatore del Lille Bruno Génésio ha perso tre delle ultime quattro partite nella fase a gironi di UEFA Europa League – aveva trovato solo due sconfitte nelle prime 18 nella competizione tra Lione, Rennes e Lille (11V, 5N, 2P).

Iago Aspas del Celta Vigo è il giocatore che ha effettuato il maggior numero di passaggi che rompono la linea difensiva in questa UEFA Europa League (13), mentre il suo compagno di squadra Óscar Mingueza ha realizzato il secondo maggior numero di passaggi che rompono la linea nella trequarti avversaria (30).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: