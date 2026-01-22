Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Celta de Vigo-Lille: 2-1 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Estadio Abanca-Balaídos di Vigo
22 Gennaio 2026 ore 21:00
Celta de Vigo
2
Lille
1
Partita finita
Arbitro: Harm Osmers
  1. 1' 1-0 Williot Swedberg
  2. 69' 2-0 Carl Starfelt
  3. 86' 2-1 Olivier Giroud
0'
45'
90'
90'
96'

Incontro terminato, Celta Vigo 2, Lilla 1.

  1. 90'+7'

    Secondo tempo terminato, Celta Vigo 2, Lilla 1.23:01

  3. 90'+7'

    Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.23:01

  4. 90'+5'

    Fallo di Aïssa Mandi (Lilla).22:59

  5. 90'+5'

    Javi Rodríguez (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:59

  6. 90'+2'

    Sostituzione, Celta Vigo. Mihailo Ristic sostituisce Javi Rueda.22:56

  7. 90'+1'

    Tentativo fallito. Nathan Ngoy (Lilla) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Matias Fernandez-Pardo.22:55

  9. 90'

    Tiro respinto. Ngal'ayel Mukau (Lilla) un tiro di sinistro da fuori area.22:54

  10. 89'

    Sostituzione, Celta Vigo. Hugo Álvarez sostituisce Óscar Mingueza.22:53

  11. 88'

    Fuorigioco. Calvin Verdonk(Lilla) prova il lancio lungo, ma Olivier Giroud e' colto in fuorigioco.22:52

  12. 87'

    Sostituzione, Lilla. Calvin Verdonk sostituisce Marius Broholm.22:52

  13. 86'

    Gol! Celta Vigo 2, Lilla 1. Olivier Giroud (Lilla) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Soriba Diaoune.22:51

  15. 84'

    Gara riprende.22:49

  16. 84'

    Gara momentaneamente sospesa, (Lilla).22:49

  17. 84'

    Tiro parato. Ngal'ayel Mukau (Lilla) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Hákon Haraldsson.22:48

  18. 83'

    Tentativo fallito. Tiago Santos (Lilla) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Nathan Ngoy.22:47

  19. 82'

    Tiro respinto. Hákon Haraldsson (Lilla) un tiro di destro da fuori area. Assist di Soriba Diaoune.22:47

  21. 82'

    Romain Perraud (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46

  22. 82'

    Fallo di Javi Rueda (Celta Vigo).22:46

  23. 81'

    Ionut Radu (Celta Vigo) e' ammonito.22:46

  24. 81'

    Tentativo fallito. Tiago Santos (Lilla) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Matias Fernandez-Pardo da calcio d'angolo.22:45

  25. 81'

    Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Sergio Carreira (Celta Vigo).22:45

  27. 80'

    Fuorigioco. Jones El Abdellaoui(Celta Vigo) prova il lancio lungo, ma Pablo Durán e' colto in fuorigioco.22:45

  28. 79'

    Tiro respinto. Hákon Haraldsson (Lilla) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Soriba Diaoune.22:44

  29. 79'

    Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Javi Rodríguez (Celta Vigo).22:43

  30. 74'

    Sostituzione, Lilla. Soriba Diaoune sostituisce Félix Correia.22:38

  31. 72'

    Tiro respinto. Hákon Haraldsson (Lilla) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Romain Perraud.22:37

  33. 72'

    Gara riprende.22:36

  34. 72'

    Gara momentaneamente sospesa, Javi Rodríguez (Celta Vigo) per infortunio.22:36

  35. 71'

    Sostituzione, Celta Vigo. Jones El Abdellaoui sostituisce Williot Swedberg.22:35

  36. 71'

    Fallo di Olivier Giroud (Lilla).22:35

  37. 71'

    Javi Rodríguez (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35

  39. 69'

    Gol! Celta Vigo 2, Lilla 0. Carl Starfelt (Celta Vigo) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Miguel Román con cross da calcio d'angolo.22:33

  40. 68'

    Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Nathan Ngoy (Lilla).22:32

  41. 67'

    Fallo di Ngal'ayel Mukau (Lilla).22:32

  42. 67'

    Williot Swedberg (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32

  43. 65'

    Tentativo fallito. Tiago Santos (Lilla) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Félix Correia da calcio d'angolo.22:29

  45. 65'

    Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Óscar Mingueza (Celta Vigo).22:29

  46. 64'

    Williot Swedberg (Celta Vigo) e' ammonito.22:28

  47. 64'

    Aïssa Mandi (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28

  48. 64'

    Fallo di Pablo Durán (Celta Vigo).22:28

  49. 63'

    Tentativo fallito. Ngal'ayel Mukau (Lilla) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto sulla sinistra. Assist di Matias Fernandez-Pardo.22:27

  51. 61'

    Tentativo fallito. Romain Perraud (Lilla) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto sulla sinistra. Assist di Marius Broholm.22:25

  52. 60'

    Tiro parato. Olivier Giroud (Lilla) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Tiago Santos con cross.22:24

  53. 58'

    Fallo di Matias Fernandez-Pardo (Lilla).22:23

  54. 58'

    Javi Rueda (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23

  55. 58'

    Romain Perraud (Lilla) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:22

  57. 58'

    Fallo di Javi Rueda (Celta Vigo).22:22

  58. 57'

    Hákon Haraldsson (Lilla) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:21

  59. 57'

    Fallo di Williot Swedberg (Celta Vigo).22:21

  60. 56'

    Gara riprende.22:20

  61. 56'

    Gara momentaneamente sospesa, Javi Rueda (Celta Vigo) per infortunio.22:20

  63. 55'

    Tentativo fallito. Marius Broholm (Lilla) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Hákon Haraldsson.22:19

  64. 54'

    Tentativo fallito. Óscar Mingueza (Celta Vigo) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.22:19

  65. 54'

    Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Hákon Haraldsson (Lilla).22:18

  66. 53'

    Fuorigioco. Marius Broholm(Lilla) prova il lancio lungo, ma Tiago Santos e' colto in fuorigioco.22:17

  67. 52'

    Gara riprende.22:16

  69. 52'

    Gara momentaneamente sospesa, Félix Correia (Lilla) per infortunio.22:16

  70. 51'

    Gara riprende.22:15

  71. 50'

    Gara momentaneamente sospesa, (Lilla).22:15

  72. 49'

    Tiro respinto. Félix Correia (Lilla) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Tiago Santos.22:13

  73. 47'

    Romain Perraud (Lilla) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:12

  75. 47'

    Fallo di Javi Rueda (Celta Vigo).22:12

  76. Inizia il Secondo tempo Celta Vigo 1, Lilla 0.22:10

  77. 45'

    Sostituzione, Lilla. Matias Fernandez-Pardo sostituisce Alexsandro Ribeiro.22:09

  78. 45'

    Sostituzione, Lilla. Tiago Santos sostituisce Thomas Meunier.22:09

  79. 45'

    Sostituzione, Celta Vigo. Pablo Durán sostituisce Borja Iglesias.22:09

  81. 45'

    Sostituzione, Celta Vigo. Sergio Carreira sostituisce Iago Aspas.22:09

  82. 45'+8'

    Primo tempo terminato, Celta Vigo 1, Lilla 0.21:54

  83. 45'+7'

    Fallo di Hákon Haraldsson (Lilla).21:54

  84. 45'+7'

    Javi Rodríguez (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:54

  85. 45'+2'

    Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Carl Starfelt (Celta Vigo).21:49

  87. 45'+2'

    Tiro respinto. Hákon Haraldsson (Lilla) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Ngal'ayel Mukau.21:49

  88. 45'+2'

    Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Marcos Alonso (Celta Vigo).21:48

  89. 45'+1'

    Tiro parato. Aïssa Mandi (Lilla) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Marius Broholm.21:47

  90. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.21:47

  91. 44'

    Fallo di Marius Broholm (Lilla).21:46

  93. 44'

    Williot Swedberg (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:46

  94. 43'

    Tentativo fallito. Romain Perraud (Lilla) un tiro di sinistro da fuori area tira alto.21:44

  95. 40'

    Aïssa Mandi (Lilla) e' ammonito per fallo.21:41

  96. 40'

    Fallo di Aïssa Mandi (Lilla).21:41

  97. 40'

    Miguel Román (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41

  99. 40'

    Tiro respinto. Ngal'ayel Mukau (Lilla) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Hákon Haraldsson.21:41

  100. 38'

    Nathan Ngoy (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40

  101. 38'

    Fallo di Borja Iglesias (Celta Vigo).21:40

  102. 37'

    Fuorigioco. Félix Correia(Lilla) prova il lancio lungo, ma Ngal'ayel Mukau e' colto in fuorigioco.21:39

  103. 36'

    Hákon Haraldsson (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38

  105. 36'

    Fallo di Miguel Román (Celta Vigo).21:38

  106. 35'

    Fallo di Aïssa Mandi (Lilla).21:36

  107. 35'

    Borja Iglesias (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36

  108. 34'

    Tentativo fallito. Carl Starfelt (Celta Vigo) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Miguel Román con cross da calcio d'angolo.21:35

  109. 33'

    Óscar Mingueza (Celta Vigo) e' ammonito.21:35

  111. 33'

    Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Nathan Ngoy (Lilla).21:35

  112. 33'

    Gara riprende.21:34

  113. 32'

    Gara momentaneamente sospesa, Javi Rueda (Celta Vigo) per infortunio.21:33

  114. 32'

    Nathan Ngoy (Lilla) e' ammonito per fallo.21:33

  115. 31'

    Fallo di Nathan Ngoy (Lilla).21:33

  117. 31'

    Javi Rueda (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33

  118. 31'

    Marcos Alonso (Celta Vigo) e' ammonito.21:32

  119. 30'

    Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Javi Rueda (Celta Vigo).21:32

  120. 29'

    Hugo Sotelo (Celta Vigo) e' stato espulso.21:30

  121. 28'

    Decisione VAR: nessun incremento cartellino Hugo Sotelo (Celta Vigo).21:30

  123. 28'

    Gara riprende.21:29

  124. 27'

    Gara momentaneamente sospesa, Aïssa Mandi (Lilla) per infortunio.21:29

  125. 27'

    Aïssa Mandi (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28

  126. 27'

    Fallo di Hugo Sotelo (Celta Vigo).21:28

  127. 21'

    Fallo di Romain Perraud (Lilla).21:23

  129. 21'

    Javi Rueda (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23

  130. 19'

    Fuorigioco. Iago Aspas(Celta Vigo) prova il lancio lungo, ma Javi Rueda e' colto in fuorigioco.21:21

  131. 18'

    Félix Correia (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19

  132. 18'

    Fallo di Hugo Sotelo (Celta Vigo).21:19

  133. 15'

    Tiro parato. Iago Aspas (Celta Vigo) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Miguel Román.21:16

  135. 12'

    Tiro parato. Borja Iglesias (Celta Vigo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:13

  136. 10'

    Tiro respinto. Hugo Sotelo (Celta Vigo) un tiro di destro da fuori area.21:11

  137. 9'

    Sostituzione, Lilla. Aïssa Mandi sostituisce Nabil Bentaleb per infortunio.21:11

  138. 9'

    Gara riprende.21:10

  139. 6'

    Gara momentaneamente sospesa, Nabil Bentaleb (Lilla) per infortunio.21:08

  141. 6'

    Fallo di Nabil Bentaleb (Lilla).21:07

  142. 6'

    Williot Swedberg (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:07

  143. 5'

    Tentativo fallito. Nathan Ngoy (Lilla) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Hákon Haraldsson con cross da calcio d'angolo.21:07

  144. 5'

    Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Javi Rodríguez (Celta Vigo).21:06

  145. Gol! Celta Vigo 1, Lilla 0. Williot Swedberg (Celta Vigo) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Iago Aspas.21:03

  147. Inizia il Primo tempo.21:02

  148. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:53

  150. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Estadio Abanca-Balaídos
    Città: Vigo
    Capienza: 24791 spettatori19:53

Formazioni Celta de Vigo - Lille

Celta de Vigo
Lille
TITOLARI CELTA DE VIGO
  • (13) IONUT RADU (P)
  • (2) CARL STARFELT (D)
  • (32) JAVI RODRÍGUEZ (D)
  • (20) MARCOS ALONSO (D)
  • (17) JAVI RUEDA (C)
  • (16) MIGUEL ROMÁN (C)
  • (22) HUGO SOTELO (C)
  • (3) ÓSCAR MINGUEZA (C)
  • (19) WILLIOT SWEDBERG (A)
  • (10) IAGO ASPAS (A)
  • (7) BORJA IGLESIAS (A)
PANCHINA CELTA DE VIGO
  • (29) YOEL LAGO (D)
  • (15) BRYAN ZARAGOZA (A)
  • (21) MIHAILO RISTIC (D)
  • (23) HUGO ÁLVAREZ (C)
  • (12) MANU FERNÁNDEZ (D)
  • (31) HUGO BURCIO (C)
  • (11) FRANCO CERVI (C)
  • (39) JONES EL ABDELLAOUI (A)
  • (9) FERRAN JUTGLÀ (A)
  • (18) PABLO DURÁN (A)
  • (1) IVÁN VILLAR (P)
  • (5) SERGIO CARREIRA (D)
ALLENATORE CELTA DE VIGO
  • Claudio Giráldez
TITOLARI LILLE
  • (1) BERKE ÖZER (P)
  • (4) ALEXSANDRO RIBEIRO (D)
  • (3) NATHAN NGOY (D)
  • (12) THOMAS MEUNIER (D)
  • (15) ROMAIN PERRAUD (D)
  • (14) MARIUS BROHOLM (C)
  • (6) NABIL BENTALEB (C)
  • (17) NGAL'AYEL MUKAU (C)
  • (27) FÉLIX CORREIA (C)
  • (10) HÁKON HARALDSSON (A)
  • (9) OLIVIER GIROUD (A)
PANCHINA LILLE
  • (38) MAXIMA GOFFI (D)
  • (42) SAAD BOUSSADIA (C)
  • (23) AÏSSA MANDI (D)
  • (18) CHANCEL MBEMBA (D)
  • (22) TIAGO SANTOS (D)
  • (24) CALVIN VERDONK (D)
  • (7) MATIAS FERNANDEZ-PARDO (A)
  • (40) THOMAS SAJOUS (P)
  • (16) ARNAUD BODART (P)
  • (39) LILIAN BARET (C)
  • (35) SORIBA DIAOUNE (A)
ALLENATORE LILLE
  • Bruno Génésio
PREPARTITA

Celta de Vigo - Lille è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 22 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Estadio Abanca-Balaídos di Vigo.
Arbitro di Celta de Vigo - Lille sarà Harm Osmers. Al VAR invece ci sarà Benjamin Brand.

Attualmente Celta de Vigo si trova 20° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece Lille si trova 21° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).
Celta de Vigo ha segnato 12 gol e ne ha subiti 9; Lille ha segnato 10 gol e ne ha subiti 7.

Celta de Vigo e Lille è la prima che si affrontano in campionato.

Celta de Vigo-Lille ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Celta Vigo e il Lille non si sono mai incontrati prima nelle competizioni europee: la squadra spagnola ha già battuto un'avversaria francese in questa stagione, vincendo 2-1 contro il Nizza alla terza giornata di UEFA Europa League.
  • Il Lille ha vinto le ultime tre partite nelle principali competizioni europee contro avversarie spagnole, battendo il Siviglia, il Real Madrid e l'Atletico Madrid in UEFA Champions League tra il novembre 2021 e l'ottobre 2024.
  • Il Celta Vigo ha perso le ultime due partite di UEFA Europa League; è la quarta volta che registra due sconfitte consecutive nelle maggiori competizioni europee, ma non ha mai subito tre k.o. di fila in questi tornei.
  • L'allenatore del Lille Bruno Génésio ha perso tre delle ultime quattro partite nella fase a gironi di UEFA Europa League – aveva trovato solo due sconfitte nelle prime 18 nella competizione tra Lione, Rennes e Lille (11V, 5N, 2P).
  • Iago Aspas del Celta Vigo è il giocatore che ha effettuato il maggior numero di passaggi che rompono la linea difensiva in questa UEFA Europa League (13), mentre il suo compagno di squadra Óscar Mingueza ha realizzato il secondo maggior numero di passaggi che rompono la linea nella trequarti avversaria (30).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Celta de VigoLille
Partite giocate66
Numero di partite vinte33
Numero di partite perse33
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati1210
Gol totali subiti97
Media gol subiti per partita1.51.2
Percentuale possesso palla52.858.2
Numero totale di passaggi31773325
Numero totale di passaggi riusciti27682843
Tiri nello specchio della porta2733
Percentuale di tiri in porta45.850.0
Numero totale di cross69103
Numero medio di cross riusciti1421
Duelli per partita vinti229290
Duelli per partita persi256256
Corner subiti2619
Corner guadagnati2338
Numero di punizioni a favore5774
Numero di punizioni concesse8259
Tackle totali92101
Percentuale di successo nei tackle64.168.3
Fuorigiochi totali910
Numero totale di cartellini gialli1213
Numero totale di cartellini rossi01

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio