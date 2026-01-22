Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:58

PREPARTITA

Dinamo Zagabria - FCSB è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 22 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Maksimir di Zagreb.

Arbitro di Dinamo Zagabria - FCSB sarà Sander van der Eijk. Al VAR invece ci sarà Clay Ruperti.

Attualmente Dinamo Zagabria si trova 25° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece FCSB si trova 27° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte).

Dinamo Zagabria ha segnato 8 gol e ne ha subiti 13; FCSB ha segnato 7 gol e ne ha subiti 11.

Dinamo Zagabria e FCSB è la prima che si affrontano in campionato.

Dinamo Zagabria-FCSB ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Dinamo Zagabria ha vinto tre dei quattro precedenti match disputati in campo europeo (inclusi i turni di qualificazione) contro lo Steaua Bucarest (1P); due successi nella Coppa delle Coppe 1964/65 mentre una vittoria e una sconfitta nei turni di qualificazione alla UEFA Champions League 1993/94.

Per lo Steaua Bucarest questo è il primo incontro contro una squadra croata in campo europeo dalla fase a gironi di UEFA Champions League 1994/95 contro l'Hajduk Spalato (sconfitta casalinga per 1-0 e vittoria esterna per 4-1 in quel caso).

La Dinamo Zagabria ha perso le ultime tre partite di UEFA Europa League; la squadra croata non perde quattro gare europee consecutive da una serie di 11 sconfitte di fila registrata in UEFA Champions League tra settembre 2015 e dicembre 2016.

Lo Steaua Bucarest ha subito 42 tiri in porta in questa stagione in UEFA Europa League – solo Go Ahead Eagles e Malmö ne hanno subiti di più (45).

Solo Moussa Niakhaté (504) ha completato più passaggi in UEFA Europa League in questa stagione rispetto a Scott McKenna della Dinamo Zagabria (469) – si tratta del numero di passaggi riusciti più alto mai registrato per uno scozzese in una singola edizione della competizione dal 2009/10.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: