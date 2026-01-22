Incontro terminato, Dinamo Zagabria 4, Steaua Bucarest 1.
Secondo tempo terminato, Dinamo Zagabria 4, Steaua Bucarest 1.22:55
Siyabonga Ngezana (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:55
Fallo di Cardoso Varela (Dinamo Zagabria).22:55
Gol! Dinamo Zagabria 4, Steaua Bucarest 1. Sandro Kulenovic (Dinamo Zagabria) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Sergi Domínguez in seguito a un contropiede.22:53
Fuorigioco. Luka Stojkovic(Dinamo Zagabria) prova il lancio lungo, ma Fran Topic e' colto in fuorigioco.22:51
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:51
Octavian Popescu (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51
Fallo di Niko Galesic (Dinamo Zagabria).22:51
Sostituzione, Dinamo Zagabria. Cardoso Varela sostituisce Arbër Hoxha.22:50
Sostituzione, Dinamo Zagabria. Sandro Kulenovic sostituisce Dion Beljo.22:50
Tiro parato. Denis Alibec (Steaua Bucarest) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:49
Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Siyabonga Ngezana (Steaua Bucarest).22:48
Tiro respinto. Marko Soldo (Dinamo Zagabria) un tiro di sinistro da centro area.22:47
Tiro respinto. Luka Stojkovic (Dinamo Zagabria) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Arbër Hoxha.22:47
Gara riprende.22:46
Gara momentaneamente sospesa, Josip Misic (Dinamo Zagabria) per infortunio.22:46
Bruno Goda (Dinamo Zagabria) e' ammonito.22:45
Baba Alhassan (Steaua Bucarest) e' ammonito.22:45
Fallo di Darius Olaru (Steaua Bucarest).22:44
Josip Misic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:44
Fallo di Darius Olaru (Steaua Bucarest).22:42
Fran Topic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:42
Fallo di Baba Alhassan (Steaua Bucarest).22:42
Fran Topic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42
Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Valentin Cretu (Steaua Bucarest).22:40
Luka Stojkovic (Dinamo Zagabria) colpisce la traversa con un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Josip Misic in seguito a un contropiede.22:38
Sostituzione, Steaua Bucarest. Mamadou Thiam sostituisce Juri Cisotti.22:37
Tentativo fallito. Denis Alibec (Steaua Bucarest) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Darius Olaru da calcio d'angolo.22:36
Calcio d'angolo,Steaua Bucarest. Calcio d'angolo causato da Scott McKenna (Dinamo Zagabria).22:35
Dennis-Dorian Politic (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:34
Fallo di Sergi Domínguez (Dinamo Zagabria).22:34
Baba Alhassan (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:33
Fallo di Josip Misic (Dinamo Zagabria).22:33
Sostituzione, Dinamo Zagabria. Marko Soldo sostituisce Miha Zajc.22:32
Gol! Dinamo Zagabria 3, Steaua Bucarest 1. Dion Beljo (Dinamo Zagabria) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Josip Misic con passaggio filtrante.22:31
Tentativo fallito. Miha Zajc (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Dion Beljo.22:28
Sostituzione, Steaua Bucarest. Denis Alibec sostituisce Daniel Bîrligea.22:26
Dennis-Dorian Politic (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25
Fallo di Niko Galesic (Dinamo Zagabria).22:25
Tiro parato. Miha Zajc (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Scott McKenna.22:22
Tentativo fallito. Scott McKenna (Dinamo Zagabria) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Luka Stojkovic con cross da calcio d'angolo.22:22
Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Risto Radunovic (Steaua Bucarest).22:22
Sostituzione, Dinamo Zagabria. Luka Stojkovic sostituisce Dejan Ljubicic.22:21
Sostituzione, Dinamo Zagabria. Fran Topic sostituisce Mounsef Bakrar.22:21
Calcio d'angolo,Steaua Bucarest. Calcio d'angolo causato da Bruno Goda (Dinamo Zagabria).22:19
Dennis-Dorian Politic (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:18
Fallo di Niko Galesic (Dinamo Zagabria).22:18
Baba Alhassan (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:17
Fallo di Josip Misic (Dinamo Zagabria).22:17
Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Valentin Cretu (Steaua Bucarest).22:16
Tiro respinto. Mounsef Bakrar (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da fuori area.22:16
Fallo di Juri Cisotti (Steaua Bucarest).22:15
Miha Zajc (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:15
Fuorigioco. Darius Olaru(Steaua Bucarest) prova il lancio lungo, ma Daniel Bîrligea e' colto in fuorigioco.22:13
Tiro parato. Juri Cisotti (Steaua Bucarest) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Octavian Popescu con cross.22:11
Calcio d'angolo,Steaua Bucarest. Calcio d'angolo causato da Mounsef Bakrar (Dinamo Zagabria).22:10
Tiro parato. Dion Beljo (Dinamo Zagabria) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Bruno Goda con cross.22:09
Calcio d'angolo,Steaua Bucarest. Calcio d'angolo causato da Sergi Domínguez (Dinamo Zagabria).22:08
Inizia il Secondo tempo Dinamo Zagabria 2, Steaua Bucarest 1.22:06
Sostituzione, Steaua Bucarest. Octavian Popescu sostituisce Mihai Lixandru.22:05
Sostituzione, Steaua Bucarest. Valentin Cretu sostituisce Joyskim Dawa.22:05
Sostituzione, Steaua Bucarest. Dennis-Dorian Politic sostituisce David Miculescu.22:05
Primo tempo terminato, Dinamo Zagabria 2, Steaua Bucarest 1.21:49
Fuorigioco. Daniel Bîrligea(Steaua Bucarest) prova il lancio lungo, ma David Miculescu e' colto in fuorigioco.21:49
Siyabonga Ngezana (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:48
Fallo di Dion Beljo (Dinamo Zagabria).21:48
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:47
Calcio d'angolo,Steaua Bucarest. Calcio d'angolo causato da Bruno Goda (Dinamo Zagabria).21:45
Gol! Dinamo Zagabria 2, Steaua Bucarest 1. Daniel Bîrligea (Steaua Bucarest) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Juri Cisotti.21:43
Fallo di Dejan Ljubicic (Dinamo Zagabria).21:43
Juri Cisotti (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:43
Tentativo fallito. Dion Beljo (Dinamo Zagabria) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Miha Zajc.21:42
Tentativo fallito. Siyabonga Ngezana (Steaua Bucarest) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.21:40
Fallo di Bruno Goda (Dinamo Zagabria).21:38
Daniel Bîrligea (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:38
Fallo di Josip Misic (Dinamo Zagabria).21:37
Darius Olaru (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37
Fallo di Sergi Domínguez (Dinamo Zagabria).21:36
Darius Olaru (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36
Miha Zajc (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:36
Fallo di Mihai Lixandru (Steaua Bucarest).21:36
Tentativo fallito. David Miculescu (Steaua Bucarest) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Mihai Lixandru con suggerimento di testa da calcio d'angolo.21:35
Calcio d'angolo,Steaua Bucarest. Calcio d'angolo causato da Sergi Domínguez (Dinamo Zagabria).21:34
Gara riprende.21:34
Gara momentaneamente sospesa, Scott McKenna (Dinamo Zagabria) per infortunio.21:34
Scott McKenna (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Fallo di Juri Cisotti (Steaua Bucarest).21:32
Fuorigioco. Joyskim Dawa(Steaua Bucarest) prova il lancio lungo, ma Daniel Bîrligea e' colto in fuorigioco.21:30
Dejan Ljubicic (Dinamo Zagabria) e' ammonito per fallo.21:29
Fallo di Dejan Ljubicic (Dinamo Zagabria).21:29
Juri Cisotti (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:29
Arbër Hoxha (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:28
Fallo di Baba Alhassan (Steaua Bucarest).21:28
Fallo di mano di Daniel Graovac (Steaua Bucarest).21:27
Gara riprende.21:27
Gara momentaneamente sospesa, Josip Misic (Dinamo Zagabria) per infortunio.21:27
Daniel Bîrligea (Steaua Bucarest) e' ammonito per fallo.21:26
Josip Misic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26
Fallo di Daniel Bîrligea (Steaua Bucarest).21:26
Tiro parato. Arbër Hoxha (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Miha Zajc.21:25
Niko Galesic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:24
Fallo di Mihai Lixandru (Steaua Bucarest).21:24
Fallo di Miha Zajc (Dinamo Zagabria).21:21
Darius Olaru (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:21
Fallo di Dion Beljo (Dinamo Zagabria).21:18
Baba Alhassan (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:18
Gara riprende.21:18
Gara momentaneamente sospesa, Dion Beljo (Dinamo Zagabria) per infortunio.21:17
Gol! Dinamo Zagabria 2, Steaua Bucarest 0. Dion Beljo (Dinamo Zagabria) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Arbër Hoxha.21:13
Tentativo fallito. Arbër Hoxha (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.21:11
Gol! Dinamo Zagabria 1, Steaua Bucarest 0. Mounsef Bakrar (Dinamo Zagabria) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Niko Galesic con cross.21:09
Tentativo fallito. Baba Alhassan (Steaua Bucarest) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Daniel Bîrligea.21:06
Sergi Domínguez (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Gioco pericoloso di David Miculescu (Steaua Bucarest).21:04
Fallo di Miha Zajc (Dinamo Zagabria).21:03
Siyabonga Ngezana (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Darius Olaru (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Fallo di Josip Misic (Dinamo Zagabria).21:03
Tentativo fallito. Mounsef Bakrar (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.21:02
Inizia il Primo tempo.21:02
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:58
Dove si gioca la partita:
Stadio: Maksimir
Città: Zagabria
Capienza: 40000 spettatori19:58
Dinamo Zagabria - FCSB è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 22 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Maksimir di Zagreb.
Arbitro di Dinamo Zagabria - FCSB sarà Sander van der Eijk. Al VAR invece ci sarà Clay Ruperti.
Attualmente Dinamo Zagabria si trova 25° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece FCSB si trova 27° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte).
Dinamo Zagabria ha segnato 8 gol e ne ha subiti 13; FCSB ha segnato 7 gol e ne ha subiti 11.
Dinamo Zagabria e FCSB è la prima che si affrontano in campionato.
Dinamo Zagabria-FCSB ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Dinamo Zagabria
|FCSB
|Partite giocate
|6
|6
|Numero di partite vinte
|2
|2
|Numero di partite perse
|3
|4
|Numero di partite pareggiate
|1
|0
|Gol totali segnati
|8
|7
|Gol totali subiti
|13
|11
|Media gol subiti per partita
|2.2
|1.8
|Percentuale possesso palla
|50.7
|43.6
|Numero totale di passaggi
|3024
|2227
|Numero totale di passaggi riusciti
|2602
|1748
|Tiri nello specchio della porta
|20
|28
|Percentuale di tiri in porta
|48.8
|47.5
|Numero totale di cross
|118
|87
|Numero medio di cross riusciti
|18
|24
|Duelli per partita vinti
|284
|303
|Duelli per partita persi
|236
|300
|Corner subiti
|25
|38
|Corner guadagnati
|29
|26
|Numero di punizioni a favore
|56
|73
|Numero di punizioni concesse
|56
|85
|Tackle totali
|118
|110
|Percentuale di successo nei tackle
|64.4
|56.4
|Fuorigiochi totali
|11
|10
|Numero totale di cartellini gialli
|8
|16
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
