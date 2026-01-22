Incontro terminato, Fenerbahce 0, Aston Villa 1.
Secondo tempo terminato, Fenerbahce 0, Aston Villa 1.20:40
Evann Guessand (Aston Villa) e' ammonito.20:40
Fuorigioco. Ollie Watkins(Aston Villa) prova il lancio lungo, ma Evann Guessand e' colto in fuorigioco.20:40
Fred (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:39
Fallo di Amadou Onana (Aston Villa).20:39
Fallo di Fred (Fenerbahce).20:38
Ian Maatsen (Aston Villa) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:38
Fallo di Jayden Oosterwolde (Fenerbahce).20:38
Amadou Onana (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:38
Lamare Bogarde (Aston Villa) e' ammonito per fallo.20:37
Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:37
Fallo di Lamare Bogarde (Aston Villa).20:37
Jayden Oosterwolde (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36
Fallo di Andrés García (Aston Villa).20:36
Fuorigioco. Edson Álvarez(Fenerbahce) prova il lancio lungo, ma Kerem Aktürkoglu e' colto in fuorigioco.20:35
Sostituzione, Aston Villa. George Hemmings sostituisce Youri Tielemans.20:34
Fallo di Jayden Oosterwolde (Fenerbahce).20:34
Andrés García (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:34
Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.20:33
Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Milan Skriniar (Fenerbahce).20:33
Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Milan Skriniar (Fenerbahce).20:32
Youri Tielemans (Aston Villa) e' ammonito.20:32
Milan Skriniar (Fenerbahce) e' ammonito per fallo.20:31
Fallo di Milan Skriniar (Fenerbahce).20:31
Ollie Watkins (Aston Villa) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:31
Tiro parato. Jhon Durán (Fenerbahce) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mert Müldür con cross.20:30
Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Lamare Bogarde (Aston Villa).20:30
Tiro respinto. Talisca (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area.20:30
Tentativo fallito. Ian Maatsen (Aston Villa) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Ollie Watkins in seguito a un contropiede.20:29
Marco Asensio (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:29
Fallo di Ian Maatsen (Aston Villa).20:29
Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Lucas Digne (Aston Villa).20:28
Fallo di mano di Ian Maatsen (Aston Villa).20:25
Gara riprende.20:24
Gara momentaneamente sospesa, Jhon Durán (Fenerbahce) per infortunio.20:23
Tentativo fallito. Edson Álvarez (Fenerbahce) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.20:23
Mert Müldür (Fenerbahce) e' ammonito per fallo.20:22
Fallo di Mert Müldür (Fenerbahce).20:22
Andrés García (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:22
Victor Lindelöf (Aston Villa) e' ammonito per fallo.20:20
Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:20
Fallo di Victor Lindelöf (Aston Villa).20:20
Decisione VAR: no gol Fenerbahce 0-1 Aston Villa.20:19
GOL CANCELLATO DAL VAR: Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.20:18
Fuorigioco. Mert Müldür(Fenerbahce) prova il lancio lungo, ma Jhon Durán e' colto in fuorigioco.20:18
Sostituzione, Aston Villa. Andrés García sostituisce Jadon Sancho.20:17
Sostituzione, Aston Villa. Amadou Onana sostituisce Emiliano Buendía.20:17
Sostituzione, Aston Villa. Evann Guessand sostituisce Morgan Rogers.20:17
Sostituzione, Aston Villa. Ian Maatsen sostituisce Matty Cash.20:17
Sostituzione, Fenerbahce. Edson Álvarez sostituisce Ismail Yüksek.20:15
Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Matty Cash (Aston Villa).20:15
Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Marco Bizot (Aston Villa).20:14
Tiro parato. Ismail Yüksek (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:14
Gara riprende.20:12
Gara momentaneamente sospesa, Marco Bizot (Aston Villa) per infortunio.20:12
Tentativo fallito. Talisca (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Marco Asensio.20:10
Tiro parato. Talisca (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jhon Durán.20:09
Tiro parato. Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Marco Asensio.20:09
Decisione VAR: no gol Fenerbahce 0-1 Aston Villa.20:08
Autorete di Ismail Yüksek, Fenerbahce. Fenerbahce 0, Aston Villa 1..20:07
Fuorigioco. Emiliano Buendía(Aston Villa) prova il lancio lungo, ma Jadon Sancho e' colto in fuorigioco.20:07
Fuorigioco. Yigit Demir(Fenerbahce) prova il lancio lungo, ma Jhon Durán e' colto in fuorigioco.20:07
Tiro parato. Morgan Rogers (Aston Villa) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Youri Tielemans.20:06
Tiro parato. Matty Cash (Aston Villa) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Youri Tielemans.20:05
Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Milan Skriniar (Fenerbahce).20:05
Tiro parato. Talisca (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.20:04
Milan Skriniar (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:03
Fallo di Ollie Watkins (Aston Villa).20:03
Tiro parato. Talisca (Fenerbahce) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Fred.20:02
Tiro respinto. Marco Asensio (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Ismail Yüksek.20:01
Fallo di Fred (Fenerbahce).20:00
Matty Cash (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:00
Fuorigioco. Ederson(Fenerbahce) prova il lancio lungo, ma Jhon Durán e' colto in fuorigioco.19:59
Sostituzione, Fenerbahce. Talisca sostituisce Dorgeles Nene.19:59
Sostituzione, Fenerbahce. Yigit Demir sostituisce Nélson Semedo.19:58
Lucas Digne (Aston Villa) e' ammonito per fallo.19:56
Mert Müldür (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:56
Fallo di Lucas Digne (Aston Villa).19:56
Tiro respinto. Jadon Sancho (Aston Villa) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata. Assist di Ollie Watkins.19:54
Fallo di Ismail Yüksek (Fenerbahce).19:54
Morgan Rogers (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54
Gara riprende.19:52
Gara momentaneamente sospesa, Ederson (Fenerbahce) per infortunio.19:50
Tentativo fallito. Tyrone Mings (Aston Villa) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.19:49
Tiro respinto. Jadon Sancho (Aston Villa) un tiro di destro da centro area. Assist di Tyrone Mings con suggerimento di testa.19:49
Fallo di Ismail Yüksek (Fenerbahce).19:48
Morgan Rogers (Aston Villa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:48
Inizia il Secondo tempo Fenerbahce 0, Aston Villa 1.19:48
Primo tempo terminato, Fenerbahce 0, Aston Villa 1.19:32
Fallo di Marco Asensio (Fenerbahce).19:32
Lamare Bogarde (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:32
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:31
Jayden Oosterwolde (Fenerbahce) e' ammonito per fallo.19:31
Fallo di Jayden Oosterwolde (Fenerbahce).19:30
Morgan Rogers (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:30
Dorgeles Nene (Fenerbahce) e' ammonito.19:29
Gara riprende.19:28
Gara momentaneamente sospesa, (Fenerbahce).19:28
Tiro respinto. Jadon Sancho (Aston Villa) un tiro di destro da centro area. Assist di Morgan Rogers.19:28
Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Victor Lindelöf (Aston Villa).19:24
Fallo di Jhon Durán (Fenerbahce).19:22
Lucas Digne (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22
Gara riprende.19:20
Gara momentaneamente sospesa, Jhon Durán (Fenerbahce) per infortunio.19:19
Fuorigioco. Jayden Oosterwolde(Fenerbahce) prova il lancio lungo, ma Jhon Durán e' colto in fuorigioco.19:19
Tentativo fallito. Fred (Fenerbahce) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Nélson Semedo.19:18
Nélson Semedo (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14
Fallo di Matty Cash (Aston Villa).19:14
Fred (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:12
Fallo di Youri Tielemans (Aston Villa).19:12
Fuorigioco. Ederson(Fenerbahce) prova il lancio lungo, ma Dorgeles Nene e' colto in fuorigioco.19:11
Gol! Fenerbahce 0, Aston Villa 1. Jadon Sancho (Aston Villa) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:10
Fallo di Jhon Durán (Fenerbahce).19:10
Lamare Bogarde (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10
Ismail Yüksek (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09
Fallo di Morgan Rogers (Aston Villa).19:09
Jhon Durán (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07
Fallo di Tyrone Mings (Aston Villa).19:07
Ismail Yüksek (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06
Fallo di Youri Tielemans (Aston Villa).19:06
Tiro parato. Marco Asensio (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jhon Durán.19:05
Tentativo fallito. Ollie Watkins (Aston Villa) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Youri Tielemans con cross da calcio d'angolo.19:04
Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Mert Müldür (Fenerbahce).19:03
Tiro respinto. Ollie Watkins (Aston Villa) un tiro di destro da centro area. Assist di Morgan Rogers.19:03
Tentativo fallito. Emiliano Buendía (Aston Villa) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.19:03
Fallo di Fred (Fenerbahce).19:02
Lamare Bogarde (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:02
Dorgeles Nene (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:57
Fallo di Emiliano Buendía (Aston Villa).18:57
Tiro parato. Fred (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Dorgeles Nene.18:55
Fred (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:52
Fallo di Lamare Bogarde (Aston Villa).18:52
Fuorigioco. Jhon Durán(Fenerbahce) prova il lancio lungo, ma Dorgeles Nene e' colto in fuorigioco.18:51
Tentativo fallito. Tyrone Mings (Aston Villa) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Youri Tielemans con cross da calcio d'angolo.18:51
Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Jayden Oosterwolde (Fenerbahce).18:50
Gara riprende.18:48
Gara momentaneamente sospesa, Ismail Yüksek (Fenerbahce) per infortunio.18:47
Inizia il Primo tempo.18:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:42
Dove si gioca la partita:
Stadio: Chobani Stadyumu
Città: Istanbul
Capienza: 47834 spettatori17:42
Fenerbahçe - Aston Villa è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 22 gennaio alle ore 18:45 allo stadio Chobani Stadyumu di Istanbul.
Arbitro di Fenerbahçe - Aston Villa sarà Luís Miguel Branco Godinho. Al VAR invece ci sarà Jerome Brisard.
Attualmente Fenerbahçe si trova 12° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece Aston Villa si trova 3° in classifica con 15 punti (frutto di 5 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Fenerbahçe ha segnato 9 gol e ne ha subiti 5; Aston Villa ha segnato 10 gol e ne ha subiti 4.
Fenerbahçe e Aston Villa si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Fenerbahçe non ha mai vinto, Aston Villa ha vinto 2 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.
Fenerbahçe-Aston Villa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Fenerbahçe
|Aston Villa
|Partite giocate
|6
|6
|Numero di partite vinte
|3
|5
|Numero di partite perse
|1
|1
|Numero di partite pareggiate
|2
|0
|Gol totali segnati
|9
|10
|Gol totali subiti
|5
|4
|Media gol subiti per partita
|0.8
|0.7
|Percentuale possesso palla
|57.9
|59.9
|Numero totale di passaggi
|2912
|3074
|Numero totale di passaggi riusciti
|2456
|2716
|Tiri nello specchio della porta
|34
|34
|Percentuale di tiri in porta
|49.3
|58.6
|Numero totale di cross
|108
|88
|Numero medio di cross riusciti
|21
|18
|Duelli per partita vinti
|288
|258
|Duelli per partita persi
|289
|260
|Corner subiti
|32
|15
|Corner guadagnati
|32
|33
|Numero di punizioni a favore
|72
|85
|Numero di punizioni concesse
|55
|72
|Tackle totali
|115
|83
|Percentuale di successo nei tackle
|49.6
|55.4
|Fuorigiochi totali
|11
|9
|Numero totale di cartellini gialli
|23
|11
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
