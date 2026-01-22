Virgilio Sport
Fenerbahçe-Aston Villa: 0-1 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Chobani Stadyumu di Istanbul
22 Gennaio 2026 ore 18:45
Fenerbahçe
0
Aston Villa
1
Partita finita
Arbitro: Luís Miguel Branco Godinho
  1. 25' 0-1 Jadon Sancho
0'
45'
90'
90'
97'

Incontro terminato, Fenerbahce 0, Aston Villa 1.

  1. 90'+8'

    Secondo tempo terminato, Fenerbahce 0, Aston Villa 1.20:40

  3. 90'+8'

    Evann Guessand (Aston Villa) e' ammonito.20:40

  4. 90'+7'

    Fuorigioco. Ollie Watkins(Aston Villa) prova il lancio lungo, ma Evann Guessand e' colto in fuorigioco.20:40

  5. 90'+7'

    Fred (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:39

  6. 90'+7'

    Fallo di Amadou Onana (Aston Villa).20:39

  7. 90'+6'

    Fallo di Fred (Fenerbahce).20:38

  9. 90'+6'

    Ian Maatsen (Aston Villa) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:38

  10. 90'+5'

    Fallo di Jayden Oosterwolde (Fenerbahce).20:38

  11. 90'+5'

    Amadou Onana (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:38

  12. 90'+5'

    Lamare Bogarde (Aston Villa) e' ammonito per fallo.20:37

  13. 90'+5'

    Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:37

  15. 90'+5'

    Fallo di Lamare Bogarde (Aston Villa).20:37

  16. 90'+4'

    Jayden Oosterwolde (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36

  17. 90'+4'

    Fallo di Andrés García (Aston Villa).20:36

  18. 90'+3'

    Fuorigioco. Edson Álvarez(Fenerbahce) prova il lancio lungo, ma Kerem Aktürkoglu e' colto in fuorigioco.20:35

  19. 90'+2'

    Sostituzione, Aston Villa. George Hemmings sostituisce Youri Tielemans.20:34

  21. 90'+1'

    Fallo di Jayden Oosterwolde (Fenerbahce).20:34

  22. 90'+1'

    Andrés García (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:34

  23. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.20:33

  24. 90'

    Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Milan Skriniar (Fenerbahce).20:33

  25. 90'

    Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Milan Skriniar (Fenerbahce).20:32

  27. 89'

    Youri Tielemans (Aston Villa) e' ammonito.20:32

  28. 88'

    Milan Skriniar (Fenerbahce) e' ammonito per fallo.20:31

  29. 88'

    Fallo di Milan Skriniar (Fenerbahce).20:31

  30. 88'

    Ollie Watkins (Aston Villa) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:31

  31. 88'

    Tiro parato. Jhon Durán (Fenerbahce) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mert Müldür con cross.20:30

  33. 87'

    Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Lamare Bogarde (Aston Villa).20:30

  34. 87'

    Tiro respinto. Talisca (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area.20:30

  35. 87'

    Tentativo fallito. Ian Maatsen (Aston Villa) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Ollie Watkins in seguito a un contropiede.20:29

  36. 86'

    Marco Asensio (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:29

  37. 86'

    Fallo di Ian Maatsen (Aston Villa).20:29

  39. 85'

    Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Lucas Digne (Aston Villa).20:28

  40. 83'

    Fallo di mano di Ian Maatsen (Aston Villa).20:25

  41. 82'

    Gara riprende.20:24

  42. 80'

    Gara momentaneamente sospesa, Jhon Durán (Fenerbahce) per infortunio.20:23

  43. 80'

    Tentativo fallito. Edson Álvarez (Fenerbahce) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.20:23

  45. 79'

    Mert Müldür (Fenerbahce) e' ammonito per fallo.20:22

  46. 79'

    Fallo di Mert Müldür (Fenerbahce).20:22

  47. 79'

    Andrés García (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:22

  48. 77'

    Victor Lindelöf (Aston Villa) e' ammonito per fallo.20:20

  49. 77'

    Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:20

  51. 77'

    Fallo di Victor Lindelöf (Aston Villa).20:20

  52. 77'

    Decisione VAR: no gol Fenerbahce 0-1 Aston Villa.20:19

  53. 75'

    GOL CANCELLATO DAL VAR: Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.20:18

  54. 75'

    Fuorigioco. Mert Müldür(Fenerbahce) prova il lancio lungo, ma Jhon Durán e' colto in fuorigioco.20:18

  55. 75'

    Sostituzione, Aston Villa. Andrés García sostituisce Jadon Sancho.20:17

  57. 75'

    Sostituzione, Aston Villa. Amadou Onana sostituisce Emiliano Buendía.20:17

  58. 75'

    Sostituzione, Aston Villa. Evann Guessand sostituisce Morgan Rogers.20:17

  59. 75'

    Sostituzione, Aston Villa. Ian Maatsen sostituisce Matty Cash.20:17

  60. 73'

    Sostituzione, Fenerbahce. Edson Álvarez sostituisce Ismail Yüksek.20:15

  61. 72'

    Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Matty Cash (Aston Villa).20:15

  63. 71'

    Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Marco Bizot (Aston Villa).20:14

  64. 71'

    Tiro parato. Ismail Yüksek (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:14

  65. 70'

    Gara riprende.20:12

  66. 69'

    Gara momentaneamente sospesa, Marco Bizot (Aston Villa) per infortunio.20:12

  67. 68'

    Tentativo fallito. Talisca (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Marco Asensio.20:10

  69. 67'

    Tiro parato. Talisca (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jhon Durán.20:09

  70. 67'

    Tiro parato. Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Marco Asensio.20:09

  71. 66'

    Decisione VAR: no gol Fenerbahce 0-1 Aston Villa.20:08

  72. 65'

    Autorete di Ismail Yüksek, Fenerbahce. Fenerbahce 0, Aston Villa 1..20:07

  73. 65'

    Fuorigioco. Emiliano Buendía(Aston Villa) prova il lancio lungo, ma Jadon Sancho e' colto in fuorigioco.20:07

  75. 64'

    Fuorigioco. Yigit Demir(Fenerbahce) prova il lancio lungo, ma Jhon Durán e' colto in fuorigioco.20:07

  76. 64'

    Tiro parato. Morgan Rogers (Aston Villa) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Youri Tielemans.20:06

  77. 63'

    Tiro parato. Matty Cash (Aston Villa) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Youri Tielemans.20:05

  78. 62'

    Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Milan Skriniar (Fenerbahce).20:05

  79. 61'

    Tiro parato. Talisca (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.20:04

  81. 60'

    Milan Skriniar (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:03

  82. 60'

    Fallo di Ollie Watkins (Aston Villa).20:03

  83. 60'

    Tiro parato. Talisca (Fenerbahce) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Fred.20:02

  84. 59'

    Tiro respinto. Marco Asensio (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Ismail Yüksek.20:01

  85. 57'

    Fallo di Fred (Fenerbahce).20:00

  87. 57'

    Matty Cash (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:00

  88. 57'

    Fuorigioco. Ederson(Fenerbahce) prova il lancio lungo, ma Jhon Durán e' colto in fuorigioco.19:59

  89. 56'

    Sostituzione, Fenerbahce. Talisca sostituisce Dorgeles Nene.19:59

  90. 56'

    Sostituzione, Fenerbahce. Yigit Demir sostituisce Nélson Semedo.19:58

  91. 53'

    Lucas Digne (Aston Villa) e' ammonito per fallo.19:56

  93. 53'

    Mert Müldür (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:56

  94. 53'

    Fallo di Lucas Digne (Aston Villa).19:56

  95. 52'

    Tiro respinto. Jadon Sancho (Aston Villa) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata. Assist di Ollie Watkins.19:54

  96. 51'

    Fallo di Ismail Yüksek (Fenerbahce).19:54

  97. 51'

    Morgan Rogers (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54

  99. 49'

    Gara riprende.19:52

  100. 48'

    Gara momentaneamente sospesa, Ederson (Fenerbahce) per infortunio.19:50

  101. 46'

    Tentativo fallito. Tyrone Mings (Aston Villa) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.19:49

  102. 46'

    Tiro respinto. Jadon Sancho (Aston Villa) un tiro di destro da centro area. Assist di Tyrone Mings con suggerimento di testa.19:49

  103. 46'

    Fallo di Ismail Yüksek (Fenerbahce).19:48

  105. 46'

    Morgan Rogers (Aston Villa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:48

  106. Inizia il Secondo tempo Fenerbahce 0, Aston Villa 1.19:48

  107. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Fenerbahce 0, Aston Villa 1.19:32

  108. 45'+2'

    Fallo di Marco Asensio (Fenerbahce).19:32

  109. 45'+2'

    Lamare Bogarde (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:32

  111. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:31

  112. 45'

    Jayden Oosterwolde (Fenerbahce) e' ammonito per fallo.19:31

  113. 45'

    Fallo di Jayden Oosterwolde (Fenerbahce).19:30

  114. 45'

    Morgan Rogers (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:30

  115. 44'

    Dorgeles Nene (Fenerbahce) e' ammonito.19:29

  117. 43'

    Gara riprende.19:28

  118. 43'

    Gara momentaneamente sospesa, (Fenerbahce).19:28

  119. 42'

    Tiro respinto. Jadon Sancho (Aston Villa) un tiro di destro da centro area. Assist di Morgan Rogers.19:28

  120. 39'

    Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Victor Lindelöf (Aston Villa).19:24

  121. 37'

    Fallo di Jhon Durán (Fenerbahce).19:22

  123. 37'

    Lucas Digne (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22

  124. 34'

    Gara riprende.19:20

  125. 34'

    Gara momentaneamente sospesa, Jhon Durán (Fenerbahce) per infortunio.19:19

  126. 33'

    Fuorigioco. Jayden Oosterwolde(Fenerbahce) prova il lancio lungo, ma Jhon Durán e' colto in fuorigioco.19:19

  127. 33'

    Tentativo fallito. Fred (Fenerbahce) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Nélson Semedo.19:18

  129. 28'

    Nélson Semedo (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14

  130. 28'

    Fallo di Matty Cash (Aston Villa).19:14

  131. 27'

    Fred (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:12

  132. 27'

    Fallo di Youri Tielemans (Aston Villa).19:12

  133. 26'

    Fuorigioco. Ederson(Fenerbahce) prova il lancio lungo, ma Dorgeles Nene e' colto in fuorigioco.19:11

  135. 25'

    Gol! Fenerbahce 0, Aston Villa 1. Jadon Sancho (Aston Villa) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:10

  136. 24'

    Fallo di Jhon Durán (Fenerbahce).19:10

  137. 24'

    Lamare Bogarde (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10

  138. 23'

    Ismail Yüksek (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09

  139. 23'

    Fallo di Morgan Rogers (Aston Villa).19:09

  141. 22'

    Jhon Durán (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07

  142. 22'

    Fallo di Tyrone Mings (Aston Villa).19:07

  143. 20'

    Ismail Yüksek (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06

  144. 20'

    Fallo di Youri Tielemans (Aston Villa).19:06

  145. 20'

    Tiro parato. Marco Asensio (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jhon Durán.19:05

  147. 19'

    Tentativo fallito. Ollie Watkins (Aston Villa) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Youri Tielemans con cross da calcio d'angolo.19:04

  148. 18'

    Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Mert Müldür (Fenerbahce).19:03

  149. 18'

    Tiro respinto. Ollie Watkins (Aston Villa) un tiro di destro da centro area. Assist di Morgan Rogers.19:03

  150. 17'

    Tentativo fallito. Emiliano Buendía (Aston Villa) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.19:03

  151. 17'

    Fallo di Fred (Fenerbahce).19:02

  153. 17'

    Lamare Bogarde (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:02

  154. 12'

    Dorgeles Nene (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:57

  155. 12'

    Fallo di Emiliano Buendía (Aston Villa).18:57

  156. 10'

    Tiro parato. Fred (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Dorgeles Nene.18:55

  157. 7'

    Fred (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:52

  159. 7'

    Fallo di Lamare Bogarde (Aston Villa).18:52

  160. 6'

    Fuorigioco. Jhon Durán(Fenerbahce) prova il lancio lungo, ma Dorgeles Nene e' colto in fuorigioco.18:51

  161. 6'

    Tentativo fallito. Tyrone Mings (Aston Villa) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Youri Tielemans con cross da calcio d'angolo.18:51

  162. 5'

    Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Jayden Oosterwolde (Fenerbahce).18:50

  163. 2'

    Gara riprende.18:48

  165. 2'

    Gara momentaneamente sospesa, Ismail Yüksek (Fenerbahce) per infortunio.18:47

  166. Inizia il Primo tempo.18:46

  167. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:42

  169. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Chobani Stadyumu
    Città: Istanbul
    Capienza: 47834 spettatori17:42

Formazioni Fenerbahçe - Aston Villa

Fenerbahçe
Aston Villa
TITOLARI FENERBAHçE
  • (31) EDERSON (P)
  • (37) MILAN SKRINIAR (D)
  • (24) JAYDEN OOSTERWOLDE (D)
  • (27) NÉLSON SEMEDO (D)
  • (18) MERT MÜLDÜR (D)
  • (7) FRED (C)
  • (9) KEREM AKTÜRKOGLU (C)
  • (5) ISMAIL YÜKSEK (C)
  • (45) DORGELES NENE (C)
  • (21) MARCO ASENSIO (C)
  • (10) JHON DURÁN (A)
PANCHINA FENERBAHçE
  • (94) TALISCA (C)
  • (70) OGUZ AYDIN (A)
  • (13) TARIK ÇETIN (P)
  • (14) YIGIT DEMIR (D)
  • (39) ENGIN BITERGE (P)
  • (11) EDSON ÁLVAREZ (C)
  • (96) HAYDAR KARATAS (C)
  • (4) ÇAGLAR SÖYÜNCÜ (D)
ALLENATORE FENERBAHçE
  • Domenico Tedesco
TITOLARI ASTON VILLA
  • (40) MARCO BIZOT (P)
  • (12) LUCAS DIGNE (D)
  • (5) TYRONE MINGS (D)
  • (3) VICTOR LINDELÖF (D)
  • (2) MATTY CASH (D)
  • (27) MORGAN ROGERS (C)
  • (8) YOURI TIELEMANS (C)
  • (26) LAMARE BOGARDE (C)
  • (10) EMILIANO BUENDÍA (C)
  • (19) JADON SANCHO (C)
  • (11) OLLIE WATKINS (A)
PANCHINA ASTON VILLA
  • (53) GEORGE HEMMINGS (C)
  • (16) ANDRÉS GARCÍA (D)
  • (14) PAU TORRES (D)
  • (22) IAN MAATSEN (D)
  • (24) AMADOU ONANA (C)
  • (64) JAMES WRIGHT (P)
  • (29) EVANN GUESSAND (A)
  • (51) KADAN YOUNG (A)
  • (20) JAMALDEEN JIMOH-ALOBA (C)
  • (4) EZRI KONSA (D)
  • (52) SAM PROCTOR (P)
ALLENATORE ASTON VILLA
  • Unai Emery
PREPARTITA

Fenerbahçe - Aston Villa è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 22 gennaio alle ore 18:45 allo stadio Chobani Stadyumu di Istanbul.
Arbitro di Fenerbahçe - Aston Villa sarà Luís Miguel Branco Godinho. Al VAR invece ci sarà Jerome Brisard.

Attualmente Fenerbahçe si trova 12° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece Aston Villa si trova 3° in classifica con 15 punti (frutto di 5 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Fenerbahçe ha segnato 9 gol e ne ha subiti 5; Aston Villa ha segnato 10 gol e ne ha subiti 4.

Fenerbahçe e Aston Villa si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Fenerbahçe non ha mai vinto, Aston Villa ha vinto 2 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Fenerbahçe-Aston Villa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Fenerbahçe ha perso entrambe le precedenti sfide nelle maggiori competizioni europee contro l'Aston Villa: sconfitte per 4-0 all'andata e 2-0 al ritorno nel primo turno della Coppa UEFA 1977/78.
  • L'ultima partita europea dell'Aston Villa contro una squadra turca è terminata con un successo degli inglesi sul Trabzonspor per 2-1 in Coppa UEFA, nel novembre 1994 - tuttavia, i Villans furono eliminati per la regola dei gol in trasferta (2-2 l'esito aggregato di quel doppio confronto).
  • Tra la quinta e la sesta giornata di questa UEFA Europa League, Talisca del Fenerbahçe è stato il giocatore che ha segnato più reti: quattro - in precedenza, aveva realizzato solo due gol in 13 partite nel torneo.
  • Questa sarà la 100ª partita di Unai Emery, allenatore dell'Aston Villa, in UEFA Europa League (dal 2009/10), che così diventerà il primo tecnico a raggiungere questo traguardo nel torneo. Il coach più vicino a Emery in termini di presenze nella competizione è Jorge Jesus, a quota 68.
  • Tra i giocatori con 20 o più partite in UEFA Europa League (dal 2009/10), Victor Lindelöf è il migliore per passaggi riusciti in percentuale nel torneo (93.1%); lo svedese ha sbagliato solo 13 passaggi su 271 in questa edizione della competizione con l'Aston Villa (95.3% di precisione).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

FenerbahçeAston Villa
Partite giocate66
Numero di partite vinte35
Numero di partite perse11
Numero di partite pareggiate20
Gol totali segnati910
Gol totali subiti54
Media gol subiti per partita0.80.7
Percentuale possesso palla57.959.9
Numero totale di passaggi29123074
Numero totale di passaggi riusciti24562716
Tiri nello specchio della porta3434
Percentuale di tiri in porta49.358.6
Numero totale di cross10888
Numero medio di cross riusciti2118
Duelli per partita vinti288258
Duelli per partita persi289260
Corner subiti3215
Corner guadagnati3233
Numero di punizioni a favore7285
Numero di punizioni concesse5572
Tackle totali11583
Percentuale di successo nei tackle49.655.4
Fuorigiochi totali119
Numero totale di cartellini gialli2311
Numero totale di cartellini rossi10

