PREPARTITA

Fenerbahçe - Aston Villa è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 22 gennaio alle ore 18:45 allo stadio Chobani Stadyumu di Istanbul.

Arbitro di Fenerbahçe - Aston Villa sarà Luís Miguel Branco Godinho. Al VAR invece ci sarà Jerome Brisard.

Attualmente Fenerbahçe si trova 12° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece Aston Villa si trova 3° in classifica con 15 punti (frutto di 5 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Fenerbahçe ha segnato 9 gol e ne ha subiti 5; Aston Villa ha segnato 10 gol e ne ha subiti 4.

Fenerbahçe e Aston Villa si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Fenerbahçe non ha mai vinto, Aston Villa ha vinto 2 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Fenerbahçe-Aston Villa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Fenerbahçe ha perso entrambe le precedenti sfide nelle maggiori competizioni europee contro l'Aston Villa: sconfitte per 4-0 all'andata e 2-0 al ritorno nel primo turno della Coppa UEFA 1977/78.

L'ultima partita europea dell'Aston Villa contro una squadra turca è terminata con un successo degli inglesi sul Trabzonspor per 2-1 in Coppa UEFA, nel novembre 1994 - tuttavia, i Villans furono eliminati per la regola dei gol in trasferta (2-2 l'esito aggregato di quel doppio confronto).

Tra la quinta e la sesta giornata di questa UEFA Europa League, Talisca del Fenerbahçe è stato il giocatore che ha segnato più reti: quattro - in precedenza, aveva realizzato solo due gol in 13 partite nel torneo.

Questa sarà la 100ª partita di Unai Emery, allenatore dell'Aston Villa, in UEFA Europa League (dal 2009/10), che così diventerà il primo tecnico a raggiungere questo traguardo nel torneo. Il coach più vicino a Emery in termini di presenze nella competizione è Jorge Jesus, a quota 68.

Tra i giocatori con 20 o più partite in UEFA Europa League (dal 2009/10), Victor Lindelöf è il migliore per passaggi riusciti in percentuale nel torneo (93.1%); lo svedese ha sbagliato solo 13 passaggi su 271 in questa edizione della competizione con l'Aston Villa (95.3% di precisione).

