Incontro terminato, Ferencváros 1, Panathinaikos 1.
Incontro terminato, Ferencváros 1, Panathinaikos 1.
Secondo tempo terminato, Ferencváros 1, Panathinaikos 1.22:52
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Júlio Romão (Ferencváros).22:52
Tiro respinto. Tasos Bakasetas (Panathinaikos) un tiro di sinistro dalla lunga distanza.22:52
Vicente Taborda (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:51
Fallo di Ádám Madarász (Ferencváros).22:51
Tentativo fallito. Vicente Taborda (Panathinaikos) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Tasos Bakasetas con cross in seguito a un calcio da fermo.22:51
Júlio Romão (Ferencváros) e' ammonito per fallo.22:50
Vicente Taborda (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:50
Fallo di Júlio Romão (Ferencváros).22:50
Fallo di Davide Calabria (Panathinaikos).22:49
Bence Ötvös (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49
Sostituzione, Panathinaikos. Vicente Taborda sostituisce Karol Swiderski.22:47
Anass Zaroury (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46
Fallo di Cebrails Makreckis (Ferencváros).22:46
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:46
Karol Swiderski (Panathinaikos) e' ammonito.22:46
Fallo di Karol Swiderski (Panathinaikos).22:45
Júlio Romão (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45
Sverrir Ingason (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45
Fallo di Gabi Kanichowsky (Ferencváros).22:45
Sostituzione, Ferencváros. Ádám Madarász sostituisce Gábor Szalai.22:43
Gol! Ferencváros 1, Panathinaikos 1. Anass Zaroury (Panathinaikos) un tiro di sinistro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Davide Calabria.22:41
Sostituzione, Panathinaikos. Milos Pantovic sostituisce Georgios Kyriakopoulos.22:40
Pedro Chirivella (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40
Fallo di Lenny Joseph (Ferencváros).22:40
Fallo di Davide Calabria (Panathinaikos).22:38
Gabi Kanichowsky (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:38
Karol Swiderski (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38
Fallo di Toon Raemaekers (Ferencváros).22:38
Tiro parato. Lenny Joseph (Ferencváros) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Kristoffer Zachariassen.22:38
Tiro respinto. Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) un tiro di destro da centro area. Assist di Toon Raemaekers.22:37
Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Sverrir Ingason (Panathinaikos).22:37
Sostituzione, Ferencváros. Lenny Joseph sostituisce Bamidele Yusuf.22:35
Toon Raemaekers (Ferencváros) e' ammonito.22:35
Facundo Pellistri (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:31
Fallo di Gábor Szalai (Ferencváros).22:31
Fallo di Sverrir Ingason (Panathinaikos).22:30
Bamidele Yusuf (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30
Sostituzione, Panathinaikos. Anass Zaroury sostituisce Renato Sanches.22:29
Sostituzione, Panathinaikos. Giannis Kotsiras sostituisce Erik Palmer-Brown.22:29
Sostituzione, Ferencváros. Bence Ötvös sostituisce Jonathan Levi.22:29
Fuorigioco. Davide Calabria(Panathinaikos) prova il lancio lungo, ma Facundo Pellistri e' colto in fuorigioco.22:27
Karol Swiderski (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24
Fallo di Cadu (Ferencváros).22:24
Tentativo fallito. Davide Calabria (Panathinaikos) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Facundo Pellistri.22:21
Fallo di Jonathan Levi (Ferencváros).22:20
Tasos Bakasetas (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20
Erik Palmer-Brown (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19
Fallo di Bamidele Yusuf (Ferencváros).22:19
Gol! Ferencváros 1, Panathinaikos 0. Bamidele Yusuf (Ferencváros) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:17
Decisione VAR: rigore Ferencváros.22:16
Rigore concesso da Erik Palmer-Brown (Panathinaikos) per un fallo di mano in area.22:13
Tiro respinto. Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) un tiro di sinistro da centro area.22:13
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Dávid Gróf (Ferencváros).22:12
Tiro parato. Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Davide Calabria con cross.22:12
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Dávid Gróf (Ferencváros).22:10
Tiro parato. Erik Palmer-Brown (Panathinaikos) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra.22:09
Tentativo fallito. Tasos Bakasetas (Panathinaikos) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Pedro Chirivella.22:05
Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Ahmed Touba (Panathinaikos).22:04
Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Ahmed Touba (Panathinaikos).22:03
Tiro respinto. Renato Sanches (Panathinaikos) un tiro di destro da fuori area. Assist di Tasos Bakasetas.22:02
Gara riprende.22:01
Gara momentaneamente sospesa, Sverrir Ingason (Panathinaikos) per infortunio.22:01
Inizia il Secondo tempo Ferencváros 0, Panathinaikos 0.22:01
Primo tempo terminato, Ferencváros 0, Panathinaikos 0.21:45
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:45
Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Pedro Chirivella (Panathinaikos).21:44
Fallo di Cadu (Ferencváros).21:41
Davide Calabria (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41
Tasos Bakasetas (Panathinaikos) e' ammonito per fallo.21:40
Cebrails Makreckis (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:40
Fallo di Tasos Bakasetas (Panathinaikos).21:40
Tentativo fallito. Toon Raemaekers (Ferencváros) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Júlio Romão da calcio d'angolo.21:38
Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Sverrir Ingason (Panathinaikos).21:38
Tiro respinto. Jonathan Levi (Ferencváros) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Kristoffer Zachariassen.21:38
Tentativo fallito. Jonathan Levi (Ferencváros) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Júlio Romão.21:35
Tentativo fallito. Bamidele Yusuf (Ferencváros) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Cadu con cross.21:34
Tiro respinto. Jonathan Levi (Ferencváros) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Gabi Kanichowsky.21:33
Tentativo fallito. Karol Swiderski (Panathinaikos) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Tasos Bakasetas con cross in seguito a un calcio da fermo.21:31
Fallo di Júlio Romão (Ferencváros).21:30
Renato Sanches (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:30
Ibrahim Cissé (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28
Fallo di Karol Swiderski (Panathinaikos).21:28
Dávid Gróf (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27
Fallo di Facundo Pellistri (Panathinaikos).21:27
Fallo di mano di Bamidele Yusuf (Ferencváros).21:25
Tentativo fallito. Ahmed Touba (Panathinaikos) un colpo di testa da posizione decentrata sulla destra che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Tasos Bakasetas con cross da calcio d'angolo.21:22
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Júlio Romão (Ferencváros).21:21
Tiro respinto. Erik Palmer-Brown (Panathinaikos) un colpo di testa da centro area. Assist di Tasos Bakasetas con cross.21:21
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Gabi Kanichowsky (Ferencváros).21:20
Fuorigioco. Gabi Kanichowsky(Ferencváros) prova il lancio lungo, ma Kristoffer Zachariassen e' colto in fuorigioco.21:19
Tiro respinto. Jonathan Levi (Ferencváros) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Gabi Kanichowsky.21:16
Fuorigioco. Davide Calabria(Panathinaikos) prova il lancio lungo, ma Facundo Pellistri e' colto in fuorigioco.21:13
Fallo di mano di Júlio Romão (Ferencváros).21:12
Tentativo fallito. Facundo Pellistri (Panathinaikos) un tiro di destro da centro area di poco alto. Assist di Karol Swiderski in seguito a un contropiede.21:10
Fallo di mano di Karol Swiderski (Panathinaikos).21:08
Facundo Pellistri (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Fallo di Gábor Szalai (Ferencváros).21:05
Erik Palmer-Brown (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Fallo di Kristoffer Zachariassen (Ferencváros).21:03
Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:01
Fallo di Júlio Romão (Ferencváros).21:01
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:53
Dove si gioca la partita:
Stadio: Groupama Arena
Città: Budapest
Capienza: 23698 spettatori19:53
Ferencváros - Panathinaikos è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 22 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Groupama Arena di Budapest.
Arbitro di Ferencváros - Panathinaikos sarà Mykola Balakin. Al VAR invece ci sarà Denys Shurman.
Attualmente Ferencváros si trova 6° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece Panathinaikos si trova 15° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Ferencváros ha segnato 11 gol e ne ha subiti 6; Panathinaikos ha segnato 9 gol e ne ha subiti 7.
Ferencváros e Panathinaikos è la prima che si affrontano in campionato.
Ferencváros-Panathinaikos ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Ferencváros
|Panathinaikos
|Partite giocate
|6
|6
|Numero di partite vinte
|4
|3
|Numero di partite perse
|0
|2
|Numero di partite pareggiate
|2
|1
|Gol totali segnati
|11
|9
|Gol totali subiti
|6
|7
|Media gol subiti per partita
|1.0
|1.2
|Percentuale possesso palla
|45.8
|54.0
|Numero totale di passaggi
|2386
|2939
|Numero totale di passaggi riusciti
|1918
|2487
|Tiri nello specchio della porta
|25
|32
|Percentuale di tiri in porta
|46.3
|42.1
|Numero totale di cross
|114
|137
|Numero medio di cross riusciti
|32
|35
|Duelli per partita vinti
|338
|318
|Duelli per partita persi
|312
|258
|Corner subiti
|30
|24
|Corner guadagnati
|24
|38
|Numero di punizioni a favore
|62
|84
|Numero di punizioni concesse
|95
|63
|Tackle totali
|112
|94
|Percentuale di successo nei tackle
|58.0
|62.8
|Fuorigiochi totali
|10
|11
|Numero totale di cartellini gialli
|15
|16
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND