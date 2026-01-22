Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:53

PREPARTITA

Ferencváros - Panathinaikos è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 22 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Groupama Arena di Budapest.

Arbitro di Ferencváros - Panathinaikos sarà Mykola Balakin. Al VAR invece ci sarà Denys Shurman.

Attualmente Ferencváros si trova 6° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece Panathinaikos si trova 15° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Ferencváros ha segnato 11 gol e ne ha subiti 6; Panathinaikos ha segnato 9 gol e ne ha subiti 7.

Ferencváros e Panathinaikos è la prima che si affrontano in campionato.

Ferencváros-Panathinaikos ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Ferencváros e Panathinaikos si sono incontrati l'ultima volta nella Coppa dei Campioni 1965/66; in quel caso la squadra ungherese rimase imbattuta in entrambe le sfide (1V, 1N).

L'ultima volta che il Panathinaikos ha affrontato una squadra ungherese è stato negli ottavi di finale della Coppa UEFA 1986/87 contro il Budapest Honvéd – in quel caso la formazione greca perse 5-2 in trasferta la gara d'andata ma poi passò il turno grazie al successo casalingo per 5-1 al ritorno.

Il Ferencváros è rimasto imbattuto nelle ultime sette gare casalinghe di UEFA Europa League (6V, 1N); l'ultima volta che ha registrato una serie di imbattibilità casalinga più lunga in una delle principali competizioni europee è stata tra novembre 1995 e novembre 2004 (11 partite).

Dalla prima partita di Rafael Benítez alla guida del Panathinaikos in UEFA Europa League (quarta giornata di questa stagione), solamente Bologna e Porto (cinque) hanno subito meno tiri nello specchio rispetto ai greci (sei).

Tetê è il giocatore che ha effettuato il maggior numero di tiri in questa UEFA Europa League (23), tuttavia l'ala del Panathinaikos non ha ancora segnato. L'unico brasiliano ad aver effettuato più tiri senza segnare in una singola edizione di Europa League dal 2009/10 ad oggi è stato Hernanes nel 2012/13 con la Lazio (26).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: