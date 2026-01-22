Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Ferencváros-Panathinaikos: 1-1 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Groupama Arena di Budapest
22 Gennaio 2026 ore 21:00
Ferencváros
1
Panathinaikos
1
Partita finita
Arbitro: Mykola Balakin
  1. 62' 1-0 Bamidele Yusuf (R)
  2. 86' 1-1 Anass Zaroury
0'
45'
90'
90'
96'

Incontro terminato, Ferencváros 1, Panathinaikos 1.

  1. 90'+7'

    Secondo tempo terminato, Ferencváros 1, Panathinaikos 1.22:52

  3. 90'+7'

    Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Júlio Romão (Ferencváros).22:52

  4. 90'+7'

    Tiro respinto. Tasos Bakasetas (Panathinaikos) un tiro di sinistro dalla lunga distanza.22:52

  5. 90'+6'

    Vicente Taborda (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:51

  6. 90'+6'

    Fallo di Ádám Madarász (Ferencváros).22:51

  7. 90'+6'

    Tentativo fallito. Vicente Taborda (Panathinaikos) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Tasos Bakasetas con cross in seguito a un calcio da fermo.22:51

  9. 90'+5'

    Júlio Romão (Ferencváros) e' ammonito per fallo.22:50

  10. 90'+5'

    Vicente Taborda (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:50

  11. 90'+5'

    Fallo di Júlio Romão (Ferencváros).22:50

  12. 90'+4'

    Fallo di Davide Calabria (Panathinaikos).22:49

  13. 90'+4'

    Bence Ötvös (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49

  15. 90'+2'

    Sostituzione, Panathinaikos. Vicente Taborda sostituisce Karol Swiderski.22:47

  16. 90'+1'

    Anass Zaroury (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46

  17. 90'+1'

    Fallo di Cebrails Makreckis (Ferencváros).22:46

  18. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:46

  19. 90'

    Karol Swiderski (Panathinaikos) e' ammonito.22:46

  21. 90'

    Fallo di Karol Swiderski (Panathinaikos).22:45

  22. 90'

    Júlio Romão (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45

  23. 89'

    Sverrir Ingason (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45

  24. 89'

    Fallo di Gabi Kanichowsky (Ferencváros).22:45

  25. 87'

    Sostituzione, Ferencváros. Ádám Madarász sostituisce Gábor Szalai.22:43

  27. 86'

    Gol! Ferencváros 1, Panathinaikos 1. Anass Zaroury (Panathinaikos) un tiro di sinistro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Davide Calabria.22:41

  28. 85'

    Sostituzione, Panathinaikos. Milos Pantovic sostituisce Georgios Kyriakopoulos.22:40

  29. 84'

    Pedro Chirivella (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40

  30. 84'

    Fallo di Lenny Joseph (Ferencváros).22:40

  31. 83'

    Fallo di Davide Calabria (Panathinaikos).22:38

  33. 83'

    Gabi Kanichowsky (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:38

  34. 83'

    Karol Swiderski (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38

  35. 83'

    Fallo di Toon Raemaekers (Ferencváros).22:38

  36. 83'

    Tiro parato. Lenny Joseph (Ferencváros) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Kristoffer Zachariassen.22:38

  37. 82'

    Tiro respinto. Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) un tiro di destro da centro area. Assist di Toon Raemaekers.22:37

  39. 81'

    Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Sverrir Ingason (Panathinaikos).22:37

  40. 80'

    Sostituzione, Ferencváros. Lenny Joseph sostituisce Bamidele Yusuf.22:35

  41. 79'

    Toon Raemaekers (Ferencváros) e' ammonito.22:35

  42. 76'

    Facundo Pellistri (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:31

  43. 76'

    Fallo di Gábor Szalai (Ferencváros).22:31

  45. 75'

    Fallo di Sverrir Ingason (Panathinaikos).22:30

  46. 75'

    Bamidele Yusuf (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30

  47. 74'

    Sostituzione, Panathinaikos. Anass Zaroury sostituisce Renato Sanches.22:29

  48. 74'

    Sostituzione, Panathinaikos. Giannis Kotsiras sostituisce Erik Palmer-Brown.22:29

  49. 73'

    Sostituzione, Ferencváros. Bence Ötvös sostituisce Jonathan Levi.22:29

  51. 72'

    Fuorigioco. Davide Calabria(Panathinaikos) prova il lancio lungo, ma Facundo Pellistri e' colto in fuorigioco.22:27

  52. 69'

    Karol Swiderski (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24

  53. 69'

    Fallo di Cadu (Ferencváros).22:24

  54. 66'

    Tentativo fallito. Davide Calabria (Panathinaikos) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Facundo Pellistri.22:21

  55. 65'

    Fallo di Jonathan Levi (Ferencváros).22:20

  57. 65'

    Tasos Bakasetas (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20

  58. 64'

    Erik Palmer-Brown (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19

  59. 64'

    Fallo di Bamidele Yusuf (Ferencváros).22:19

  60. 62'

    Gol! Ferencváros 1, Panathinaikos 0. Bamidele Yusuf (Ferencváros) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:17

  61. 61'

    Decisione VAR: rigore Ferencváros.22:16

  63. 58'

    Rigore concesso da Erik Palmer-Brown (Panathinaikos) per un fallo di mano in area.22:13

  64. 58'

    Tiro respinto. Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) un tiro di sinistro da centro area.22:13

  65. 56'

    Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Dávid Gróf (Ferencváros).22:12

  66. 56'

    Tiro parato. Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Davide Calabria con cross.22:12

  67. 54'

    Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Dávid Gróf (Ferencváros).22:10

  69. 54'

    Tiro parato. Erik Palmer-Brown (Panathinaikos) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra.22:09

  70. 50'

    Tentativo fallito. Tasos Bakasetas (Panathinaikos) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Pedro Chirivella.22:05

  71. 49'

    Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Ahmed Touba (Panathinaikos).22:04

  72. 48'

    Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Ahmed Touba (Panathinaikos).22:03

  73. 47'

    Tiro respinto. Renato Sanches (Panathinaikos) un tiro di destro da fuori area. Assist di Tasos Bakasetas.22:02

  75. 46'

    Gara riprende.22:01

  76. 46'

    Gara momentaneamente sospesa, Sverrir Ingason (Panathinaikos) per infortunio.22:01

  77. Inizia il Secondo tempo Ferencváros 0, Panathinaikos 0.22:01

  78. 45'

    Primo tempo terminato, Ferencváros 0, Panathinaikos 0.21:45

  79. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:45

  81. 45'

    Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Pedro Chirivella (Panathinaikos).21:44

  82. 42'

    Fallo di Cadu (Ferencváros).21:41

  83. 42'

    Davide Calabria (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41

  84. 40'

    Tasos Bakasetas (Panathinaikos) e' ammonito per fallo.21:40

  85. 40'

    Cebrails Makreckis (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:40

  87. 40'

    Fallo di Tasos Bakasetas (Panathinaikos).21:40

  88. 39'

    Tentativo fallito. Toon Raemaekers (Ferencváros) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Júlio Romão da calcio d'angolo.21:38

  89. 38'

    Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Sverrir Ingason (Panathinaikos).21:38

  90. 38'

    Tiro respinto. Jonathan Levi (Ferencváros) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Kristoffer Zachariassen.21:38

  91. 36'

    Tentativo fallito. Jonathan Levi (Ferencváros) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Júlio Romão.21:35

  93. 35'

    Tentativo fallito. Bamidele Yusuf (Ferencváros) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Cadu con cross.21:34

  94. 33'

    Tiro respinto. Jonathan Levi (Ferencváros) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Gabi Kanichowsky.21:33

  95. 32'

    Tentativo fallito. Karol Swiderski (Panathinaikos) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Tasos Bakasetas con cross in seguito a un calcio da fermo.21:31

  96. 31'

    Fallo di Júlio Romão (Ferencváros).21:30

  97. 31'

    Renato Sanches (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:30

  99. 29'

    Ibrahim Cissé (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28

  100. 29'

    Fallo di Karol Swiderski (Panathinaikos).21:28

  101. 28'

    Dávid Gróf (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27

  102. 28'

    Fallo di Facundo Pellistri (Panathinaikos).21:27

  103. 25'

    Fallo di mano di Bamidele Yusuf (Ferencváros).21:25

  105. 23'

    Tentativo fallito. Ahmed Touba (Panathinaikos) un colpo di testa da posizione decentrata sulla destra che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Tasos Bakasetas con cross da calcio d'angolo.21:22

  106. 22'

    Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Júlio Romão (Ferencváros).21:21

  107. 22'

    Tiro respinto. Erik Palmer-Brown (Panathinaikos) un colpo di testa da centro area. Assist di Tasos Bakasetas con cross.21:21

  108. 21'

    Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Gabi Kanichowsky (Ferencváros).21:20

  109. 19'

    Fuorigioco. Gabi Kanichowsky(Ferencváros) prova il lancio lungo, ma Kristoffer Zachariassen e' colto in fuorigioco.21:19

  111. 17'

    Tiro respinto. Jonathan Levi (Ferencváros) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Gabi Kanichowsky.21:16

  112. 13'

    Fuorigioco. Davide Calabria(Panathinaikos) prova il lancio lungo, ma Facundo Pellistri e' colto in fuorigioco.21:13

  113. 12'

    Fallo di mano di Júlio Romão (Ferencváros).21:12

  114. 11'

    Tentativo fallito. Facundo Pellistri (Panathinaikos) un tiro di destro da centro area di poco alto. Assist di Karol Swiderski in seguito a un contropiede.21:10

  115. 8'

    Fallo di mano di Karol Swiderski (Panathinaikos).21:08

  117. 5'

    Facundo Pellistri (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05

  118. 5'

    Fallo di Gábor Szalai (Ferencváros).21:05

  119. 4'

    Erik Palmer-Brown (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03

  120. 4'

    Fallo di Kristoffer Zachariassen (Ferencváros).21:03

  121. Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:01

  123. Fallo di Júlio Romão (Ferencváros).21:01

  124. Inizia il Primo tempo.21:00

  125. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:53

  127. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Groupama Arena
    Città: Budapest
    Capienza: 23698 spettatori19:53

Formazioni Ferencváros - Panathinaikos

Ferencváros
Panathinaikos
TITOLARI FERENCVáROS
  • (99) DÁVID GRÓF (P)
  • (28) TOON RAEMAEKERS (D)
  • (27) IBRAHIM CISSÉ (D)
  • (22) GÁBOR SZALAI (D)
  • (25) CEBRAILS MAKRECKIS (C)
  • (20) CADU (C)
  • (36) GABI KANICHOWSKY (C)
  • (66) JÚLIO ROMÃO (C)
  • (10) JONATHAN LEVI (A)
  • (16) KRISTOFFER ZACHARIASSEN (A)
  • (11) BAMIDELE YUSUF (A)
PANCHINA FERENCVáROS
  • (30) ZSOMBOR GRUBER (A)
  • (62) BENJÁMIN GÓLIK (A)
  • (75) LENNY JOSEPH (A)
  • (71) CSONGOR LAKATOS (C)
  • (82) ZALÁN TÓTH (P)
  • (29) GERGO SZÉCSI (P)
  • (72) ÁDÁM MADARÁSZ (C)
  • (76) KRISZTIÁN LISZTES (A)
  • (23) BENCE ÖTVÖS (C)
  • (77) BARNABÁS NAGY (D)
ALLENATORE FERENCVáROS
  • Robbie Keane
TITOLARI PANATHINAIKOS
  • (40) ALBAN LAFONT (P)
  • (5) AHMED TOUBA (D)
  • (14) ERIK PALMER-BROWN (D)
  • (77) GEORGIOS KYRIAKOPOULOS (D)
  • (2) DAVIDE CALABRIA (D)
  • (15) SVERRIR INGASON (D)
  • (11) TASOS BAKASETAS (C)
  • (4) PEDRO CHIRIVELLA (C)
  • (28) FACUNDO PELLISTRI (C)
  • (8) RENATO SANCHES (C)
  • (19) KAROL SWIDERSKI (A)
PANCHINA PANATHINAIKOS
  • (72) MILOS PANTOVIC (C)
  • (9) ANASS ZAROURY (A)
  • (16) ADAM GNEZDA CERIN (C)
  • (6) MANOLIS SIOPIS (C)
  • (71) CHRISTOS GEITONAS (P)
  • (70) KONSTANTINOS KOTSARIS (P)
  • (3) GIORGOS KATRIS (D)
  • (27) GIANNIS KOTSIRAS (D)
  • (20) VICENTE TABORDA (A)
ALLENATORE PANATHINAIKOS
  • Rafael Benítez
PREPARTITA

Ferencváros - Panathinaikos è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 22 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Groupama Arena di Budapest.
Arbitro di Ferencváros - Panathinaikos sarà Mykola Balakin. Al VAR invece ci sarà Denys Shurman.

Attualmente Ferencváros si trova 6° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece Panathinaikos si trova 15° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Ferencváros ha segnato 11 gol e ne ha subiti 6; Panathinaikos ha segnato 9 gol e ne ha subiti 7.

Ferencváros e Panathinaikos è la prima che si affrontano in campionato.

Ferencváros-Panathinaikos ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Ferencváros e Panathinaikos si sono incontrati l'ultima volta nella Coppa dei Campioni 1965/66; in quel caso la squadra ungherese rimase imbattuta in entrambe le sfide (1V, 1N).
  • L'ultima volta che il Panathinaikos ha affrontato una squadra ungherese è stato negli ottavi di finale della Coppa UEFA 1986/87 contro il Budapest Honvéd – in quel caso la formazione greca perse 5-2 in trasferta la gara d'andata ma poi passò il turno grazie al successo casalingo per 5-1 al ritorno.
  • Il Ferencváros è rimasto imbattuto nelle ultime sette gare casalinghe di UEFA Europa League (6V, 1N); l'ultima volta che ha registrato una serie di imbattibilità casalinga più lunga in una delle principali competizioni europee è stata tra novembre 1995 e novembre 2004 (11 partite).
  • Dalla prima partita di Rafael Benítez alla guida del Panathinaikos in UEFA Europa League (quarta giornata di questa stagione), solamente Bologna e Porto (cinque) hanno subito meno tiri nello specchio rispetto ai greci (sei).
  • Tetê è il giocatore che ha effettuato il maggior numero di tiri in questa UEFA Europa League (23), tuttavia l'ala del Panathinaikos non ha ancora segnato. L'unico brasiliano ad aver effettuato più tiri senza segnare in una singola edizione di Europa League dal 2009/10 ad oggi è stato Hernanes nel 2012/13 con la Lazio (26).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

FerencvárosPanathinaikos
Partite giocate66
Numero di partite vinte43
Numero di partite perse02
Numero di partite pareggiate21
Gol totali segnati119
Gol totali subiti67
Media gol subiti per partita1.01.2
Percentuale possesso palla45.854.0
Numero totale di passaggi23862939
Numero totale di passaggi riusciti19182487
Tiri nello specchio della porta2532
Percentuale di tiri in porta46.342.1
Numero totale di cross114137
Numero medio di cross riusciti3235
Duelli per partita vinti338318
Duelli per partita persi312258
Corner subiti3024
Corner guadagnati2438
Numero di punizioni a favore6284
Numero di punizioni concesse9563
Tackle totali11294
Percentuale di successo nei tackle58.062.8
Fuorigiochi totali1011
Numero totale di cartellini gialli1516
Numero totale di cartellini rossi10

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio