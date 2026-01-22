Incontro terminato, Feyenoord 3, Sturm Graz 0.
Secondo tempo terminato, Feyenoord 3, Sturm Graz 0.20:36
Tiro parato. Jan Plug (Feyenoord) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Gonçalo Borges.20:36
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:33
Gol! Feyenoord 3, Sturm Graz 0. Gonçalo Borges (Feyenoord) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Shaqueel van Persie in seguito a un contropiede.20:32
Oussama Targhalline (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:27
Fallo di Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz).20:27
Fallo di Luciano Valente (Feyenoord).20:24
Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:24
Sostituzione, Sturm Graz. Belmin Beganovic sostituisce Tomi Horvat.20:22
Sostituzione, Sturm Graz. Jacob Peter Hödl sostituisce Maurice Malone.20:22
Sostituzione, Sturm Graz. Jeyland Mitchell sostituisce Arjan Malic.20:22
Sostituzione, Feyenoord. Oussama Targhalline sostituisce Hwang In-Beom.20:22
Sostituzione, Feyenoord. Cyle Larin sostituisce Sem Steijn.20:22
Tiro parato. Leo Sauer (Feyenoord) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Gonçalo Borges.20:20
Fallo di mano di Emanuel Aiwu (Sturm Graz).20:19
Sostituzione, Sturm Graz. Filip Rózga sostituisce Luca Weinhandl.20:17
Sostituzione, Feyenoord. Leo Sauer sostituisce Anis Hadj Moussa.20:13
Gara riprende.20:13
Gara momentaneamente sospesa, Emanuel Aiwu (Sturm Graz) per infortunio.20:12
Gol! Feyenoord 2, Sturm Graz 0. Anis Hadj Moussa (Feyenoord) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Sem Steijn in seguito a un contropiede.20:11
Tiro parato. Otar Kiteishvili (Sturm Graz) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.20:11
Calcio d'angolo,Sturm Graz. Calcio d'angolo causato da Hwang In-Beom (Feyenoord).20:10
Fallo di Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord).20:10
Maurice Malone (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:10
Tentativo fallito. Hwang In-Beom (Feyenoord) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra.20:07
Tiro respinto. Sem Steijn (Feyenoord) un tiro di destro da centro area. Assist di Hwang In-Beom.20:07
Tiro respinto. Hwang In-Beom (Feyenoord) un tiro di destro dalla destra dell'area.20:06
Tiro respinto. Anis Hadj Moussa (Feyenoord) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Gonçalo Borges con cross.20:06
Tiro respinto. Otar Kiteishvili (Sturm Graz) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Emir Karic.20:05
Sostituzione, Feyenoord. Jan Plug sostituisce Jordan Bos.20:04
Sostituzione, Feyenoord. Shaqueel van Persie sostituisce Ayase Ueda.20:04
Fallo di Gonçalo Borges (Feyenoord).20:02
Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:02
Sostituzione, Sturm Graz. Axel Kayombo sostituisce Seedy Jatta.20:00
Fallo di Luciano Valente (Feyenoord).19:59
Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:59
Ayase Ueda (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:58
Fallo di Tim Oermann (Sturm Graz).19:58
Hwang In-Beom (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54
Fallo di Emir Karic (Sturm Graz).19:54
Tiro parato. Anis Hadj Moussa (Feyenoord) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Ayase Ueda.19:53
Tentativo fallito. Jordan Bos (Feyenoord) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.19:52
Tiro respinto. Jordan Lotomba (Feyenoord) un tiro di destro dalla destra dell'area.19:52
Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Emir Karic (Sturm Graz).19:51
Fallo di mano di Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz).19:49
Inizia il Secondo tempo Feyenoord 1, Sturm Graz 0.19:48
Primo tempo terminato, Feyenoord 1, Sturm Graz 0.19:32
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:31
Ayase Ueda (Feyenoord) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:30
Fallo di Tim Oermann (Sturm Graz).19:30
Tentativo fallito. Ayase Ueda (Feyenoord) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Anis Hadj Moussa con cross da calcio d'angolo.19:28
Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Tim Oermann (Sturm Graz).19:27
Tiro respinto. Anis Hadj Moussa (Feyenoord) un tiro di sinistro da fuori area.19:26
Tiro respinto. Jordan Bos (Feyenoord) un tiro di destro da fuori area.19:26
Tiro respinto. Sem Steijn (Feyenoord) un tiro di destro da fuori area.19:26
Arjan Malic (Sturm Graz) e' ammonito per fallo.19:24
Jordan Bos (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:24
Fallo di Arjan Malic (Sturm Graz).19:24
Fallo di Jordan Lotomba (Feyenoord).19:23
Otar Kiteishvili (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23
Hwang In-Beom (Feyenoord) e' ammonito per fallo.19:22
Fallo di Hwang In-Beom (Feyenoord).19:21
Maurice Malone (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21
Gonçalo Borges (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20
Fallo di Arjan Malic (Sturm Graz).19:20
Gioco pericoloso di Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord).19:20
Otar Kiteishvili (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:20
Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Arjan Malic (Sturm Graz).19:18
Gara riprende.19:16
Gara momentaneamente sospesa, Emir Karic (Sturm Graz) per infortunio.19:15
Anis Hadj Moussa (Feyenoord) e' ammonito per fallo.19:15
Fallo di Anis Hadj Moussa (Feyenoord).19:15
Emir Karic (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15
Anis Hadj Moussa (Feyenoord) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:14
Fallo di Otar Kiteishvili (Sturm Graz).19:14
Tentativo fallito. Gonçalo Borges (Feyenoord) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Anel Ahmedhodzic.19:12
Fallo di Hwang In-Beom (Feyenoord).19:08
Luca Weinhandl (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:08
Fallo di Hwang In-Beom (Feyenoord).19:08
Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08
Fuorigioco. Tim Oermann(Sturm Graz) prova il lancio lungo, ma Arjan Malic e' colto in fuorigioco.19:05
Tentativo fallito. Ayase Ueda (Feyenoord) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Luciano Valente con cross.19:03
Fallo di Anis Hadj Moussa (Feyenoord).19:01
Emir Karic (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:01
Tentativo fallito. Seedy Jatta (Sturm Graz) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Otar Kiteishvili.19:00
Gara riprende.18:59
Gara momentaneamente sospesa, Luca Weinhandl (Sturm Graz) per infortunio.18:59
Jordan Lotomba (Feyenoord).18:57
Maurice Malone (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:57
Anis Hadj Moussa (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:55
Gioco pericoloso di Otar Kiteishvili (Sturm Graz).18:55
Fallo di mano di Ayase Ueda (Feyenoord).18:55
Gara riprende.18:55
Gara momentaneamente sospesa, Luciano Valente (Feyenoord) per infortunio.18:54
Tiro parato. Luca Weinhandl (Sturm Graz) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Otar Kiteishvili.18:54
Calcio d'angolo,Sturm Graz. Calcio d'angolo causato da Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord).18:53
Fallo di mano di Otar Kiteishvili (Sturm Graz).18:52
Gol! Feyenoord 1, Sturm Graz 0. Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord) un colpo di testa da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Anis Hadj Moussa con cross da calcio d'angolo.18:50
Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Tomi Horvat (Sturm Graz).18:50
Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Emanuel Aiwu (Sturm Graz).18:49
Luciano Valente (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:47
Fallo di Emanuel Aiwu (Sturm Graz).18:47
Inizia il Primo tempo.18:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:35
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadion Feijenoord
Città: Rotterdam
Capienza: 47500 spettatori17:35
Feyenoord - Sturm Graz è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 22 gennaio alle ore 18:45 allo stadio Stadion Feijenoord di Rotterdam.
Arbitro di Feyenoord - Sturm Graz sarà Halil Umut Meler. Al VAR invece ci sarà Tiago Bruno Lopes Martins.
Attualmente Feyenoord si trova 30° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 5 sconfitte); invece Sturm Graz si trova 29° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 4 sconfitte).
Feyenoord ha segnato 7 gol e ne ha subiti 13; Sturm Graz ha segnato 4 gol e ne ha subiti 8.
Feyenoord e Sturm Graz si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Feyenoord ha vinto 1 volta, Sturm Graz ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.
Feyenoord-Sturm Graz ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Feyenoord
|Sturm Graz
|Partite giocate
|6
|6
|Numero di partite vinte
|1
|1
|Numero di partite perse
|5
|4
|Numero di partite pareggiate
|0
|1
|Gol totali segnati
|7
|4
|Gol totali subiti
|13
|8
|Media gol subiti per partita
|2.2
|1.3
|Percentuale possesso palla
|49.5
|44.8
|Numero totale di passaggi
|2577
|2232
|Numero totale di passaggi riusciti
|2176
|1713
|Tiri nello specchio della porta
|30
|18
|Percentuale di tiri in porta
|58.8
|41.9
|Numero totale di cross
|124
|76
|Numero medio di cross riusciti
|34
|14
|Duelli per partita vinti
|301
|308
|Duelli per partita persi
|288
|364
|Corner subiti
|17
|36
|Corner guadagnati
|28
|18
|Numero di punizioni a favore
|73
|85
|Numero di punizioni concesse
|89
|104
|Tackle totali
|98
|106
|Percentuale di successo nei tackle
|64.3
|57.5
|Fuorigiochi totali
|12
|13
|Numero totale di cartellini gialli
|12
|12
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
