Feyenoord-Sturm Graz: 3-0 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadion Feijenoord di Rotterdam
22 Gennaio 2026 ore 18:45
Feyenoord
3
Sturm Graz
0
Partita finita
Arbitro: Halil Umut Meler
  1. 5' 1-0 Tsuyoshi Watanabe
  2. 68' 2-0 Anis Hadj Moussa
  3. 90' 3-0 Gonçalo Borges
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Feyenoord 3, Sturm Graz 0.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Feyenoord 3, Sturm Graz 0.20:36

  3. 90'+3'

    Tiro parato. Jan Plug (Feyenoord) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Gonçalo Borges.20:36

  4. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:33

  5. 90'

    Gol! Feyenoord 3, Sturm Graz 0. Gonçalo Borges (Feyenoord) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Shaqueel van Persie in seguito a un contropiede.20:32

  6. 84'

    Oussama Targhalline (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:27

  7. 84'

    Fallo di Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz).20:27

  9. 81'

    Fallo di Luciano Valente (Feyenoord).20:24

  10. 81'

    Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:24

  11. 80'

    Sostituzione, Sturm Graz. Belmin Beganovic sostituisce Tomi Horvat.20:22

  12. 80'

    Sostituzione, Sturm Graz. Jacob Peter Hödl sostituisce Maurice Malone.20:22

  13. 80'

    Sostituzione, Sturm Graz. Jeyland Mitchell sostituisce Arjan Malic.20:22

  15. 79'

    Sostituzione, Feyenoord. Oussama Targhalline sostituisce Hwang In-Beom.20:22

  16. 79'

    Sostituzione, Feyenoord. Cyle Larin sostituisce Sem Steijn.20:22

  17. 78'

    Tiro parato. Leo Sauer (Feyenoord) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Gonçalo Borges.20:20

  18. 76'

    Fallo di mano di Emanuel Aiwu (Sturm Graz).20:19

  19. 74'

    Sostituzione, Sturm Graz. Filip Rózga sostituisce Luca Weinhandl.20:17

  21. 71'

    Sostituzione, Feyenoord. Leo Sauer sostituisce Anis Hadj Moussa.20:13

  22. 71'

    Gara riprende.20:13

  23. 70'

    Gara momentaneamente sospesa, Emanuel Aiwu (Sturm Graz) per infortunio.20:12

  24. 68'

    Gol! Feyenoord 2, Sturm Graz 0. Anis Hadj Moussa (Feyenoord) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Sem Steijn in seguito a un contropiede.20:11

  25. 68'

    Tiro parato. Otar Kiteishvili (Sturm Graz) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.20:11

  27. 68'

    Calcio d'angolo,Sturm Graz. Calcio d'angolo causato da Hwang In-Beom (Feyenoord).20:10

  28. 67'

    Fallo di Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord).20:10

  29. 67'

    Maurice Malone (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:10

  30. 65'

    Tentativo fallito. Hwang In-Beom (Feyenoord) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra.20:07

  31. 65'

    Tiro respinto. Sem Steijn (Feyenoord) un tiro di destro da centro area. Assist di Hwang In-Beom.20:07

  33. 64'

    Tiro respinto. Hwang In-Beom (Feyenoord) un tiro di destro dalla destra dell'area.20:06

  34. 64'

    Tiro respinto. Anis Hadj Moussa (Feyenoord) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Gonçalo Borges con cross.20:06

  35. 62'

    Tiro respinto. Otar Kiteishvili (Sturm Graz) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Emir Karic.20:05

  36. 62'

    Sostituzione, Feyenoord. Jan Plug sostituisce Jordan Bos.20:04

  37. 61'

    Sostituzione, Feyenoord. Shaqueel van Persie sostituisce Ayase Ueda.20:04

  39. 60'

    Fallo di Gonçalo Borges (Feyenoord).20:02

  40. 60'

    Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:02

  41. 58'

    Sostituzione, Sturm Graz. Axel Kayombo sostituisce Seedy Jatta.20:00

  42. 57'

    Fallo di Luciano Valente (Feyenoord).19:59

  43. 57'

    Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:59

  45. 56'

    Ayase Ueda (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:58

  46. 56'

    Fallo di Tim Oermann (Sturm Graz).19:58

  47. 51'

    Hwang In-Beom (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54

  48. 51'

    Fallo di Emir Karic (Sturm Graz).19:54

  49. 51'

    Tiro parato. Anis Hadj Moussa (Feyenoord) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Ayase Ueda.19:53

  51. 50'

    Tentativo fallito. Jordan Bos (Feyenoord) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.19:52

  52. 50'

    Tiro respinto. Jordan Lotomba (Feyenoord) un tiro di destro dalla destra dell'area.19:52

  53. 49'

    Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Emir Karic (Sturm Graz).19:51

  54. 46'

    Fallo di mano di Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz).19:49

  55. Inizia il Secondo tempo Feyenoord 1, Sturm Graz 0.19:48

  57. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Feyenoord 1, Sturm Graz 0.19:32

  58. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:31

  59. 45'

    Ayase Ueda (Feyenoord) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:30

  60. 45'

    Fallo di Tim Oermann (Sturm Graz).19:30

  61. 43'

    Tentativo fallito. Ayase Ueda (Feyenoord) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Anis Hadj Moussa con cross da calcio d'angolo.19:28

  63. 42'

    Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Tim Oermann (Sturm Graz).19:27

  64. 41'

    Tiro respinto. Anis Hadj Moussa (Feyenoord) un tiro di sinistro da fuori area.19:26

  65. 41'

    Tiro respinto. Jordan Bos (Feyenoord) un tiro di destro da fuori area.19:26

  66. 41'

    Tiro respinto. Sem Steijn (Feyenoord) un tiro di destro da fuori area.19:26

  67. 39'

    Arjan Malic (Sturm Graz) e' ammonito per fallo.19:24

  69. 39'

    Jordan Bos (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:24

  70. 39'

    Fallo di Arjan Malic (Sturm Graz).19:24

  71. 38'

    Fallo di Jordan Lotomba (Feyenoord).19:23

  72. 38'

    Otar Kiteishvili (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23

  73. 37'

    Hwang In-Beom (Feyenoord) e' ammonito per fallo.19:22

  75. 36'

    Fallo di Hwang In-Beom (Feyenoord).19:21

  76. 36'

    Maurice Malone (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21

  77. 35'

    Gonçalo Borges (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20

  78. 35'

    Fallo di Arjan Malic (Sturm Graz).19:20

  79. 35'

    Gioco pericoloso di Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord).19:20

  81. 35'

    Otar Kiteishvili (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:20

  82. 33'

    Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Arjan Malic (Sturm Graz).19:18

  83. 31'

    Gara riprende.19:16

  84. 30'

    Gara momentaneamente sospesa, Emir Karic (Sturm Graz) per infortunio.19:15

  85. 30'

    Anis Hadj Moussa (Feyenoord) e' ammonito per fallo.19:15

  87. 30'

    Fallo di Anis Hadj Moussa (Feyenoord).19:15

  88. 30'

    Emir Karic (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15

  89. 29'

    Anis Hadj Moussa (Feyenoord) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:14

  90. 29'

    Fallo di Otar Kiteishvili (Sturm Graz).19:14

  91. 27'

    Tentativo fallito. Gonçalo Borges (Feyenoord) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Anel Ahmedhodzic.19:12

  93. 23'

    Fallo di Hwang In-Beom (Feyenoord).19:08

  94. 23'

    Luca Weinhandl (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:08

  95. 23'

    Fallo di Hwang In-Beom (Feyenoord).19:08

  96. 23'

    Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08

  97. 20'

    Fuorigioco. Tim Oermann(Sturm Graz) prova il lancio lungo, ma Arjan Malic e' colto in fuorigioco.19:05

  99. 18'

    Tentativo fallito. Ayase Ueda (Feyenoord) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Luciano Valente con cross.19:03

  100. 16'

    Fallo di Anis Hadj Moussa (Feyenoord).19:01

  101. 16'

    Emir Karic (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:01

  102. 15'

    Tentativo fallito. Seedy Jatta (Sturm Graz) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Otar Kiteishvili.19:00

  103. 14'

    Gara riprende.18:59

  105. 14'

    Gara momentaneamente sospesa, Luca Weinhandl (Sturm Graz) per infortunio.18:59

  106. 12'

    Jordan Lotomba (Feyenoord).18:57

  107. 12'

    Maurice Malone (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:57

  108. 10'

    Anis Hadj Moussa (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:55

  109. 10'

    Gioco pericoloso di Otar Kiteishvili (Sturm Graz).18:55

  111. 10'

    Fallo di mano di Ayase Ueda (Feyenoord).18:55

  112. 10'

    Gara riprende.18:55

  113. 9'

    Gara momentaneamente sospesa, Luciano Valente (Feyenoord) per infortunio.18:54

  114. 9'

    Tiro parato. Luca Weinhandl (Sturm Graz) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Otar Kiteishvili.18:54

  115. 8'

    Calcio d'angolo,Sturm Graz. Calcio d'angolo causato da Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord).18:53

  117. 7'

    Fallo di mano di Otar Kiteishvili (Sturm Graz).18:52

  118. 5'

    Gol! Feyenoord 1, Sturm Graz 0. Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord) un colpo di testa da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Anis Hadj Moussa con cross da calcio d'angolo.18:50

  119. 5'

    Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Tomi Horvat (Sturm Graz).18:50

  120. 4'

    Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Emanuel Aiwu (Sturm Graz).18:49

  121. 2'

    Luciano Valente (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:47

  123. 2'

    Fallo di Emanuel Aiwu (Sturm Graz).18:47

  124. Inizia il Primo tempo.18:46

  125. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:35

  127. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadion Feijenoord
    Città: Rotterdam
    Capienza: 47500 spettatori17:35

Formazioni Feyenoord - Sturm Graz

Feyenoord
Sturm Graz
TITOLARI FEYENOORD
  • (22) TIMON WELLENREUTHER (P)
  • (30) JORDAN LOTOMBA (D)
  • (21) ANEL AHMEDHODZIC (D)
  • (4) TSUYOSHI WATANABE (D)
  • (15) JORDAN BOS (D)
  • (40) LUCIANO VALENTE (C)
  • (23) ANIS HADJ MOUSSA (C)
  • (6) HWANG IN-BEOM (C)
  • (14) SEM STEIJN (C)
  • (11) GONÇALO BORGES (C)
  • (9) AYASE UEDA (A)
PANCHINA FEYENOORD
  • (28) OUSSAMA TARGHALLINE (C)
  • (39) LIAM BOSSIN (P)
  • (16) LEO SAUER (A)
  • (32) AYMEN SLITI (A)
  • (37) MANNOU BERGER (P)
  • (49) SHAQUEEL VAN PERSIE (A)
  • (43) JAN PLUG (D)
  • (72) HAKEEM AGBOLUAJE (C)
  • (44) TOBIAS VAN DEN ELSHOUT (C)
  • (17) CASPER TENGSTEDT (A)
  • (10) CYLE LARIN (A)
ALLENATORE FEYENOORD
  • Robin van Persie
TITOLARI STURM GRAZ
  • (53) DANIIL KHUDYAKOV (P)
  • (17) EMIR KARIC (D)
  • (23) ARJAN MALIC (D)
  • (47) EMANUEL AIWU (D)
  • (5) TIM OERMANN (D)
  • (39) LUCA WEINHANDL (C)
  • (10) OTAR KITEISHVILI (C)
  • (4) JON GORENC STANKOVIC (C)
  • (19) TOMI HORVAT (C)
  • (77) MAURICE MALONE (A)
  • (20) SEEDY JATTA (A)
PANCHINA STURM GRAZ
  • (41) ELIAS LORENZ (P)
  • (2) JEYLAND MITCHELL (D)
  • (25) STEFAN HIERLÄNDER (C)
  • (14) KRISTJAN BENDRA (C)
  • (11) AXEL KAYOMBO (A)
  • (26) BELMIN BEGANOVIC (A)
  • (27) GABRIEL HAIDER (D)
  • (40) MATTEO BIGNETTI (P)
  • (43) JACOB PETER HÖDL (C)
  • (22) JULIUS BECK (C)
  • (8) FILIP RÓZGA (C)
  • (35) NIKLAS GEYRHOFER (D)
ALLENATORE STURM GRAZ
  • Fabio Ingolitsch
PREPARTITA

Feyenoord - Sturm Graz è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 22 gennaio alle ore 18:45 allo stadio Stadion Feijenoord di Rotterdam.
Arbitro di Feyenoord - Sturm Graz sarà Halil Umut Meler. Al VAR invece ci sarà Tiago Bruno Lopes Martins.

Attualmente Feyenoord si trova 30° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 5 sconfitte); invece Sturm Graz si trova 29° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 4 sconfitte).
Feyenoord ha segnato 7 gol e ne ha subiti 13; Sturm Graz ha segnato 4 gol e ne ha subiti 8.

Feyenoord e Sturm Graz si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Feyenoord ha vinto 1 volta, Sturm Graz ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.

Feyenoord-Sturm Graz ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Feyenoord ha affrontato lo Sturm Graz nella fase a gironi della UEFA Europa League nel 2022/23: successo per 6-0 in casa all'andata, sconfitta per 1-0 in Austria al ritorno.
  • Lo Sturm Graz non ha mai vinto una partita europea in trasferta nei Paesi Bassi (qualificazioni incluse), su sei gare esterne totali (1N 5P), perdendo le ultime quattro consecutive.
  • Il Feyenoord ha perso le ultime tre partite di UEFA Europa League e nel 2025 ha subito nove sconfitte in tutte le competizioni europee (qualificazioni incluse), record negativo per il club olandese in un singolo anno solare. I biancorossi hanno anche subito 30 gol in queste sfide, 10 in più rispetto al loro precedente primato negativo fissato nel 2002 (20).
  • Lo Sturm Graz è la squadra che ha subito più gol da corner nella UEFA Europa League in corso (quattro), con il gol decisivo incassato contro la Stella Rossa alla sesta giornata arrivato proprio da calcio d'angolo.
  • Cinque degli ultimi nove gol del Feyenoord nelle maggiori competizioni europee sono arrivati su cross, inclusi i due segnati nell'ultima partita di UEFA Europa League contro l'FCSB.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

FeyenoordSturm Graz
Partite giocate66
Numero di partite vinte11
Numero di partite perse54
Numero di partite pareggiate01
Gol totali segnati74
Gol totali subiti138
Media gol subiti per partita2.21.3
Percentuale possesso palla49.544.8
Numero totale di passaggi25772232
Numero totale di passaggi riusciti21761713
Tiri nello specchio della porta3018
Percentuale di tiri in porta58.841.9
Numero totale di cross12476
Numero medio di cross riusciti3414
Duelli per partita vinti301308
Duelli per partita persi288364
Corner subiti1736
Corner guadagnati2818
Numero di punizioni a favore7385
Numero di punizioni concesse89104
Tackle totali98106
Percentuale di successo nei tackle64.357.5
Fuorigiochi totali1213
Numero totale di cartellini gialli1212
Numero totale di cartellini rossi01

