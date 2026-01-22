Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:35

PREPARTITA

Feyenoord - Sturm Graz è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 22 gennaio alle ore 18:45 allo stadio Stadion Feijenoord di Rotterdam.

Arbitro di Feyenoord - Sturm Graz sarà Halil Umut Meler. Al VAR invece ci sarà Tiago Bruno Lopes Martins.

Attualmente Feyenoord si trova 30° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 5 sconfitte); invece Sturm Graz si trova 29° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 4 sconfitte).

Feyenoord ha segnato 7 gol e ne ha subiti 13; Sturm Graz ha segnato 4 gol e ne ha subiti 8.

Feyenoord e Sturm Graz si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Feyenoord ha vinto 1 volta, Sturm Graz ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.

Feyenoord-Sturm Graz ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Feyenoord ha affrontato lo Sturm Graz nella fase a gironi della UEFA Europa League nel 2022/23: successo per 6-0 in casa all'andata, sconfitta per 1-0 in Austria al ritorno.

Lo Sturm Graz non ha mai vinto una partita europea in trasferta nei Paesi Bassi (qualificazioni incluse), su sei gare esterne totali (1N 5P), perdendo le ultime quattro consecutive.

Il Feyenoord ha perso le ultime tre partite di UEFA Europa League e nel 2025 ha subito nove sconfitte in tutte le competizioni europee (qualificazioni incluse), record negativo per il club olandese in un singolo anno solare. I biancorossi hanno anche subito 30 gol in queste sfide, 10 in più rispetto al loro precedente primato negativo fissato nel 2002 (20).

Lo Sturm Graz è la squadra che ha subito più gol da corner nella UEFA Europa League in corso (quattro), con il gol decisivo incassato contro la Stella Rossa alla sesta giornata arrivato proprio da calcio d'angolo.

Cinque degli ultimi nove gol del Feyenoord nelle maggiori competizioni europee sono arrivati su cross, inclusi i due segnati nell'ultima partita di UEFA Europa League contro l'FCSB.

