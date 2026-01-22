Incontro terminato, Friburgo 1, Maccabi Tel Aviv 0.
Secondo tempo terminato, Friburgo 1, Maccabi Tel Aviv 0.20:42
Johan Manzambi (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:42
Fallo di Issouf Sissokho (Maccabi Tel Aviv).20:42
Fallo di Max Rosenfelder (Friburgo).20:41
Hélio Varela (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:41
Cyriaque Irié (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:40
Fallo di Yonas Malede (Maccabi Tel Aviv).20:40
Tentativo fallito. Vincenzo Grifo (Friburgo) un tiro di destro da centro area di poco alto sulla destra. Assist di Cyriaque Irié in seguito a un contropiede.20:38
Fallo di Lucas Höler (Friburgo).20:37
Raz Shlomo (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:37
Sostituzione, Friburgo. Lucas Höler sostituisce Igor Matanovic.20:34
Il quarto ufficiale ha indicato 8 minuti di recupero.20:34
Igor Matanovic (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:33
Fallo di Itay Ben Hamo (Maccabi Tel Aviv).20:33
Sostituzione, Maccabi Tel Aviv. Ido Shahar sostituisce Itamar Noy.20:31
Johan Manzambi (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:29
Fallo di Raz Shlomo (Maccabi Tel Aviv).20:29
Fallo di Johan Manzambi (Friburgo).20:28
Issouf Sissokho (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:28
Gol! Friburgo 1, Maccabi Tel Aviv 0. Igor Matanovic (Friburgo) un colpo di testa da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Christian Günter con cross.20:25
Tentativo fallito. Johan Manzambi (Friburgo) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Igor Matanovic.20:24
Fallo di Matthias Ginter (Friburgo).20:23
Yonas Malede (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:23
Sostituzione, Friburgo. Cyriaque Irié sostituisce Niklas Beste.20:22
Sostituzione, Friburgo. Johan Manzambi sostituisce Yuito Suzuki.20:22
Sostituzione, Friburgo. Vincenzo Grifo sostituisce Derry Scherhant.20:22
Tentativo fallito. Igor Matanovic (Friburgo) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata di poco a lato sulla destra. Assist di Christian Günter con cross.20:21
Sostituzione, Maccabi Tel Aviv. Issouf Sissokho sostituisce Ben Lederman.20:21
Tiro parato. Derry Scherhant (Friburgo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Yuito Suzuki.20:19
Tiro parato. Hélio Varela (Maccabi Tel Aviv) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.20:18
Calcio d'angolo,Maccabi Tel Aviv. Calcio d'angolo causato da Christian Günter (Friburgo).20:18
Fallo di Matthias Ginter (Friburgo).20:16
Yonas Malede (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:16
Tentativo fallito. Yuito Suzuki (Friburgo) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Patrick Osterhage.20:16
Gara riprende.20:14
Gara momentaneamente sospesa, Hélio Varela (Maccabi Tel Aviv) per infortunio.20:14
Kervin Andrade (Maccabi Tel Aviv) e' ammonito.20:12
Maximilian Eggestein (Friburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:12
Fallo di Kervin Andrade (Maccabi Tel Aviv).20:12
Tiro respinto. Derry Scherhant (Friburgo) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Igor Matanovic.20:11
Philipp Treu (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:10
Fallo di Yonas Malede (Maccabi Tel Aviv).20:10
Sostituzione, Maccabi Tel Aviv. Kervin Andrade sostituisce Dor Peretz.20:07
Sostituzione, Maccabi Tel Aviv. Hélio Varela sostituisce Sagiv Jehezkel.20:07
Sagiv Jehezkel (Maccabi Tel Aviv) e' ammonito.20:07
Sostituzione, Maccabi Tel Aviv. Yonas Malede sostituisce Sayed Abu Farhi per infortunio.20:06
Gara riprende.20:04
Gara momentaneamente sospesa, Sayed Abu Farhi (Maccabi Tel Aviv) per infortunio.20:04
Tentativo fallito. Derry Scherhant (Friburgo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Christian Günter in seguito a un contropiede.20:03
Gara riprende.20:01
Gara momentaneamente sospesa, Sayed Abu Farhi (Maccabi Tel Aviv) per infortunio.20:00
Tentativo fallito. Yuito Suzuki (Friburgo) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.19:59
Tentativo fallito. Maximilian Eggestein (Friburgo) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.19:59
Igor Matanovic (Friburgo) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata da calcio d'angolo.19:59
Tiro parato. Matthias Ginter (Friburgo) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola parato sotto la traversa. Assist di Derry Scherhant con cross.19:59
Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Itay Ben Hamo (Maccabi Tel Aviv).19:58
Gara riprende.19:55
Gara momentaneamente sospesa, Itay Ben Hamo (Maccabi Tel Aviv) per infortunio.19:53
Maximilian Eggestein (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52
Fallo di Itamar Noy (Maccabi Tel Aviv).19:52
Fallo di Niklas Beste (Friburgo).19:50
Sagiv Jehezkel (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:50
Inizia il Secondo tempo Friburgo 0, Maccabi Tel Aviv 0.19:49
Primo tempo terminato, Friburgo 0, Maccabi Tel Aviv 0.19:33
Derry Scherhant (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:33
Fallo di Dor Peretz (Maccabi Tel Aviv).19:33
Tiro parato. Sayed Abu Farhi (Maccabi Tel Aviv) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sagiv Jehezkel con cross.19:33
Calcio d'angolo,Maccabi Tel Aviv. Calcio d'angolo causato da Niklas Beste (Friburgo).19:32
Calcio d'angolo,Maccabi Tel Aviv. Calcio d'angolo causato da Philipp Treu (Friburgo).19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:30
Ben Lederman (Maccabi Tel Aviv) e' ammonito per fallo.19:29
Igor Matanovic (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:29
Fallo di Ben Lederman (Maccabi Tel Aviv).19:29
Tentativo fallito. Igor Matanovic (Friburgo) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Niklas Beste con cross da calcio d'angolo.19:28
Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Raz Shlomo (Maccabi Tel Aviv).19:28
Tiro respinto. Derry Scherhant (Friburgo) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Christian Günter.19:28
Tiro parato. Sagiv Jehezkel (Maccabi Tel Aviv) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Raz Shlomo.19:27
Calcio d'angolo,Maccabi Tel Aviv. Calcio d'angolo causato da Patrick Osterhage (Friburgo).19:26
Tiro respinto. Matthias Ginter (Friburgo) un colpo di testa da centro area. Assist di Niklas Beste con cross.19:23
Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Roi Mishpati (Maccabi Tel Aviv).19:22
Tiro parato. Igor Matanovic (Friburgo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta.19:22
Tentativo fallito. Yuito Suzuki (Friburgo) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra di poco a lato sulla destra. Assist di Derry Scherhant con cross in seguito a un calcio da fermo.19:19
Yuito Suzuki (Friburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:18
Fallo di Raz Shlomo (Maccabi Tel Aviv).19:18
Tentativo fallito. Niklas Beste (Friburgo) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra.19:13
Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Noam Ben Harush (Maccabi Tel Aviv).19:10
Gara riprende.19:09
Gara momentaneamente sospesa, Philipp Treu (Friburgo) per infortunio.19:06
Philipp Treu (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06
Fallo di Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv).19:06
Fallo di Philipp Treu (Friburgo).19:04
Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04
Niklas Beste (Friburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:02
Fallo di Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv).19:02
Tiro parato. Igor Matanovic (Friburgo) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Christian Günter.19:01
Fallo di Philipp Treu (Friburgo).18:57
Sagiv Jehezkel (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:57
Tentativo fallito. Derry Scherhant (Friburgo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Yuito Suzuki.18:56
Derry Scherhant (Friburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:54
Fallo di Itay Ben Hamo (Maccabi Tel Aviv).18:54
Tentativo fallito. Igor Matanovic (Friburgo) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Niklas Beste con cross da calcio d'angolo.18:50
Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Raz Shlomo (Maccabi Tel Aviv).18:49
Maximilian Eggestein (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:47
Fallo di Ben Lederman (Maccabi Tel Aviv).18:47
Tentativo fallito. Sagiv Jehezkel (Maccabi Tel Aviv) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Noam Ben Harush con cross.18:46
Raz Shlomo (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:45
Fallo di Igor Matanovic (Friburgo).18:45
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:36
Dove si gioca la partita:
Stadio: Europa-Park Stadion
Città: Freiburg im Breisgau
Capienza: 34700 spettatori17:36
Friburgo - Maccabi Tel Aviv è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 22 gennaio alle ore 18:45 allo stadio Europa-Park Stadion di Freiburg im Breisgau.
Arbitro di Friburgo - Maccabi Tel Aviv sarà Mohammed Al Hakim. Al VAR invece ci sarà Pawel Malec.
Attualmente Friburgo si trova 5° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece Maccabi Tel Aviv si trova 35° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte).
Friburgo ha segnato 9 gol e ne ha subiti 3; Maccabi Tel Aviv ha segnato 2 gol e ne ha subiti 18.
Friburgo e Maccabi Tel Aviv è la prima che si affrontano in campionato.
Friburgo-Maccabi Tel Aviv ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Friburgo
|Maccabi Tel Aviv
|Partite giocate
|6
|6
|Numero di partite vinte
|4
|0
|Numero di partite perse
|0
|5
|Numero di partite pareggiate
|2
|1
|Gol totali segnati
|9
|2
|Gol totali subiti
|3
|18
|Media gol subiti per partita
|0.5
|3.0
|Percentuale possesso palla
|49.2
|39.8
|Numero totale di passaggi
|2426
|2121
|Numero totale di passaggi riusciti
|1943
|1750
|Tiri nello specchio della porta
|36
|15
|Percentuale di tiri in porta
|55.4
|37.5
|Numero totale di cross
|96
|48
|Numero medio di cross riusciti
|24
|9
|Duelli per partita vinti
|322
|267
|Duelli per partita persi
|342
|271
|Corner subiti
|24
|31
|Corner guadagnati
|34
|15
|Numero di punizioni a favore
|75
|81
|Numero di punizioni concesse
|76
|80
|Tackle totali
|113
|97
|Percentuale di successo nei tackle
|61.1
|72.2
|Fuorigiochi totali
|7
|8
|Numero totale di cartellini gialli
|10
|11
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
