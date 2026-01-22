Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:36

Friburgo - Maccabi Tel Aviv è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 22 gennaio alle ore 18:45 allo stadio Europa-Park Stadion di Freiburg im Breisgau.

Arbitro di Friburgo - Maccabi Tel Aviv sarà Mohammed Al Hakim. Al VAR invece ci sarà Pawel Malec.

Attualmente Friburgo si trova 5° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece Maccabi Tel Aviv si trova 35° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte).

Friburgo ha segnato 9 gol e ne ha subiti 3; Maccabi Tel Aviv ha segnato 2 gol e ne ha subiti 18.

Friburgo e Maccabi Tel Aviv è la prima che si affrontano in campionato.

Friburgo-Maccabi Tel Aviv ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo sarà il primo incontro in assoluto nelle competizioni europee tra il Friburgo e il Maccabi Tel Aviv.

Il Maccabi Tel Aviv ha giocato quattro volte in trasferta in Germania nelle maggiori competizioni europee, registrando quattro sconfitte, ogni volta contro una squadra diversa (Werder Brema, Bayern Monaco, Eintracht Francoforte e Stoccarda).

Il Friburgo ha vinto le ultime sette partite casalinghe in UEFA Europa League: serie aperta più lunga di successi interni tra tutte le formazioni che partecipano a questa edizione del torneo. L'ultima squadra tedesca ad aver vinto più match di fila in casa in Coppa UEFA/Europa League è stata lo Schalke 04, tra il settembre 1996 e il dicembre 1997 (nove partite).

Il Maccabi Tel Aviv ha subito 18 gol in questa UEFA Europa League, quattro in più rispetto a qualsiasi altra formazione. Si tratta del numero più alto di gol subiti in una singola campagna europea nella storia del club israeliano.

Il Friburgo è terzultimo per percentuale di passaggi lunghi riusciti (37.9%) in questa UEFA Europa League, nonostante il suo portiere Noah Atubolu sia il giocatore che ha effettuato più passaggi lunghi in questa edizione del torneo (160).

