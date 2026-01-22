Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Friburgo-Maccabi Tel Aviv: 1-0 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Europa-Park Stadion di Freiburg im Breisgau
22 Gennaio 2026 ore 18:45
Friburgo
1
Maccabi Tel Aviv
0
Partita finita
Arbitro: Mohammed Al Hakim
  1. 82' 1-0 Igor Matanovic
0'
45'
90'
90'
98'

Incontro terminato, Friburgo 1, Maccabi Tel Aviv 0.

  1. 90'+9'

    Secondo tempo terminato, Friburgo 1, Maccabi Tel Aviv 0.20:42

  3. 90'+8'

    Johan Manzambi (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:42

  4. 90'+8'

    Fallo di Issouf Sissokho (Maccabi Tel Aviv).20:42

  5. 90'+8'

    Fallo di Max Rosenfelder (Friburgo).20:41

  6. 90'+8'

    Hélio Varela (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:41

  7. 90'+7'

    Cyriaque Irié (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:40

  9. 90'+7'

    Fallo di Yonas Malede (Maccabi Tel Aviv).20:40

  10. 90'+4'

    Tentativo fallito. Vincenzo Grifo (Friburgo) un tiro di destro da centro area di poco alto sulla destra. Assist di Cyriaque Irié in seguito a un contropiede.20:38

  11. 90'+4'

    Fallo di Lucas Höler (Friburgo).20:37

  12. 90'+4'

    Raz Shlomo (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:37

  13. 90'+1'

    Sostituzione, Friburgo. Lucas Höler sostituisce Igor Matanovic.20:34

  15. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 8 minuti di recupero.20:34

  16. 90'

    Igor Matanovic (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:33

  17. 90'

    Fallo di Itay Ben Hamo (Maccabi Tel Aviv).20:33

  18. 88'

    Sostituzione, Maccabi Tel Aviv. Ido Shahar sostituisce Itamar Noy.20:31

  19. 85'

    Johan Manzambi (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:29

  21. 85'

    Fallo di Raz Shlomo (Maccabi Tel Aviv).20:29

  22. 85'

    Fallo di Johan Manzambi (Friburgo).20:28

  23. 85'

    Issouf Sissokho (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:28

  24. 82'

    Gol! Friburgo 1, Maccabi Tel Aviv 0. Igor Matanovic (Friburgo) un colpo di testa da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Christian Günter con cross.20:25

  25. 81'

    Tentativo fallito. Johan Manzambi (Friburgo) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Igor Matanovic.20:24

  27. 79'

    Fallo di Matthias Ginter (Friburgo).20:23

  28. 79'

    Yonas Malede (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:23

  29. 79'

    Sostituzione, Friburgo. Cyriaque Irié sostituisce Niklas Beste.20:22

  30. 79'

    Sostituzione, Friburgo. Johan Manzambi sostituisce Yuito Suzuki.20:22

  31. 79'

    Sostituzione, Friburgo. Vincenzo Grifo sostituisce Derry Scherhant.20:22

  33. 78'

    Tentativo fallito. Igor Matanovic (Friburgo) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata di poco a lato sulla destra. Assist di Christian Günter con cross.20:21

  34. 78'

    Sostituzione, Maccabi Tel Aviv. Issouf Sissokho sostituisce Ben Lederman.20:21

  35. 76'

    Tiro parato. Derry Scherhant (Friburgo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Yuito Suzuki.20:19

  36. 75'

    Tiro parato. Hélio Varela (Maccabi Tel Aviv) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.20:18

  37. 74'

    Calcio d'angolo,Maccabi Tel Aviv. Calcio d'angolo causato da Christian Günter (Friburgo).20:18

  39. 73'

    Fallo di Matthias Ginter (Friburgo).20:16

  40. 73'

    Yonas Malede (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:16

  41. 72'

    Tentativo fallito. Yuito Suzuki (Friburgo) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Patrick Osterhage.20:16

  42. 71'

    Gara riprende.20:14

  43. 71'

    Gara momentaneamente sospesa, Hélio Varela (Maccabi Tel Aviv) per infortunio.20:14

  45. 69'

    Kervin Andrade (Maccabi Tel Aviv) e' ammonito.20:12

  46. 69'

    Maximilian Eggestein (Friburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:12

  47. 69'

    Fallo di Kervin Andrade (Maccabi Tel Aviv).20:12

  48. 68'

    Tiro respinto. Derry Scherhant (Friburgo) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Igor Matanovic.20:11

  49. 67'

    Philipp Treu (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:10

  51. 67'

    Fallo di Yonas Malede (Maccabi Tel Aviv).20:10

  52. 63'

    Sostituzione, Maccabi Tel Aviv. Kervin Andrade sostituisce Dor Peretz.20:07

  53. 63'

    Sostituzione, Maccabi Tel Aviv. Hélio Varela sostituisce Sagiv Jehezkel.20:07

  54. 63'

    Sagiv Jehezkel (Maccabi Tel Aviv) e' ammonito.20:07

  55. 63'

    Sostituzione, Maccabi Tel Aviv. Yonas Malede sostituisce Sayed Abu Farhi per infortunio.20:06

  57. 61'

    Gara riprende.20:04

  58. 60'

    Gara momentaneamente sospesa, Sayed Abu Farhi (Maccabi Tel Aviv) per infortunio.20:04

  59. 59'

    Tentativo fallito. Derry Scherhant (Friburgo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Christian Günter in seguito a un contropiede.20:03

  60. 58'

    Gara riprende.20:01

  61. 57'

    Gara momentaneamente sospesa, Sayed Abu Farhi (Maccabi Tel Aviv) per infortunio.20:00

  63. 56'

    Tentativo fallito. Yuito Suzuki (Friburgo) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.19:59

  64. 56'

    Tentativo fallito. Maximilian Eggestein (Friburgo) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.19:59

  65. 56'

    Igor Matanovic (Friburgo) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata da calcio d'angolo.19:59

  66. 56'

    Tiro parato. Matthias Ginter (Friburgo) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola parato sotto la traversa. Assist di Derry Scherhant con cross.19:59

  67. 55'

    Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Itay Ben Hamo (Maccabi Tel Aviv).19:58

  69. 52'

    Gara riprende.19:55

  70. 50'

    Gara momentaneamente sospesa, Itay Ben Hamo (Maccabi Tel Aviv) per infortunio.19:53

  71. 49'

    Maximilian Eggestein (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52

  72. 49'

    Fallo di Itamar Noy (Maccabi Tel Aviv).19:52

  73. 47'

    Fallo di Niklas Beste (Friburgo).19:50

  75. 47'

    Sagiv Jehezkel (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:50

  76. Inizia il Secondo tempo Friburgo 0, Maccabi Tel Aviv 0.19:49

  77. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Friburgo 0, Maccabi Tel Aviv 0.19:33

  78. 45'+3'

    Derry Scherhant (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:33

  79. 45'+3'

    Fallo di Dor Peretz (Maccabi Tel Aviv).19:33

  81. 45'+3'

    Tiro parato. Sayed Abu Farhi (Maccabi Tel Aviv) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sagiv Jehezkel con cross.19:33

  82. 45'+3'

    Calcio d'angolo,Maccabi Tel Aviv. Calcio d'angolo causato da Niklas Beste (Friburgo).19:32

  83. 45'+2'

    Calcio d'angolo,Maccabi Tel Aviv. Calcio d'angolo causato da Philipp Treu (Friburgo).19:31

  84. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:30

  85. 45'

    Ben Lederman (Maccabi Tel Aviv) e' ammonito per fallo.19:29

  87. 45'

    Igor Matanovic (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:29

  88. 45'

    Fallo di Ben Lederman (Maccabi Tel Aviv).19:29

  89. 44'

    Tentativo fallito. Igor Matanovic (Friburgo) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Niklas Beste con cross da calcio d'angolo.19:28

  90. 43'

    Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Raz Shlomo (Maccabi Tel Aviv).19:28

  91. 43'

    Tiro respinto. Derry Scherhant (Friburgo) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Christian Günter.19:28

  93. 42'

    Tiro parato. Sagiv Jehezkel (Maccabi Tel Aviv) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Raz Shlomo.19:27

  94. 42'

    Calcio d'angolo,Maccabi Tel Aviv. Calcio d'angolo causato da Patrick Osterhage (Friburgo).19:26

  95. 38'

    Tiro respinto. Matthias Ginter (Friburgo) un colpo di testa da centro area. Assist di Niklas Beste con cross.19:23

  96. 37'

    Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Roi Mishpati (Maccabi Tel Aviv).19:22

  97. 37'

    Tiro parato. Igor Matanovic (Friburgo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta.19:22

  99. 34'

    Tentativo fallito. Yuito Suzuki (Friburgo) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra di poco a lato sulla destra. Assist di Derry Scherhant con cross in seguito a un calcio da fermo.19:19

  100. 33'

    Yuito Suzuki (Friburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:18

  101. 33'

    Fallo di Raz Shlomo (Maccabi Tel Aviv).19:18

  102. 29'

    Tentativo fallito. Niklas Beste (Friburgo) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra.19:13

  103. 25'

    Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Noam Ben Harush (Maccabi Tel Aviv).19:10

  105. 25'

    Gara riprende.19:09

  106. 22'

    Gara momentaneamente sospesa, Philipp Treu (Friburgo) per infortunio.19:06

  107. 21'

    Philipp Treu (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06

  108. 21'

    Fallo di Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv).19:06

  109. 20'

    Fallo di Philipp Treu (Friburgo).19:04

  111. 20'

    Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04

  112. 17'

    Niklas Beste (Friburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:02

  113. 17'

    Fallo di Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv).19:02

  114. 17'

    Tiro parato. Igor Matanovic (Friburgo) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Christian Günter.19:01

  115. 12'

    Fallo di Philipp Treu (Friburgo).18:57

  117. 12'

    Sagiv Jehezkel (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:57

  118. 11'

    Tentativo fallito. Derry Scherhant (Friburgo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Yuito Suzuki.18:56

  119. 9'

    Derry Scherhant (Friburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:54

  120. 9'

    Fallo di Itay Ben Hamo (Maccabi Tel Aviv).18:54

  121. 5'

    Tentativo fallito. Igor Matanovic (Friburgo) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Niklas Beste con cross da calcio d'angolo.18:50

  123. 5'

    Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Raz Shlomo (Maccabi Tel Aviv).18:49

  124. 3'

    Maximilian Eggestein (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:47

  125. 3'

    Fallo di Ben Lederman (Maccabi Tel Aviv).18:47

  126. Tentativo fallito. Sagiv Jehezkel (Maccabi Tel Aviv) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Noam Ben Harush con cross.18:46

  127. Raz Shlomo (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:45

  129. Fallo di Igor Matanovic (Friburgo).18:45

  130. Inizia il Primo tempo.18:45

  131. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:36

  133. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Europa-Park Stadion
    Città: Freiburg im Breisgau
    Capienza: 34700 spettatori17:36

Formazioni Friburgo - Maccabi Tel Aviv

Friburgo
Maccabi Tel Aviv
TITOLARI FRIBURGO
  • (1) NOAH ATUBOLU (P)
  • (29) PHILIPP TREU (D)
  • (28) MATTHIAS GINTER (D)
  • (30) CHRISTIAN GÜNTER (D)
  • (37) MAX ROSENFELDER (D)
  • (8) MAXIMILIAN EGGESTEIN (C)
  • (7) DERRY SCHERHANT (C)
  • (19) NIKLAS BESTE (C)
  • (6) PATRICK OSTERHAGE (C)
  • (14) YUITO SUZUKI (C)
  • (31) IGOR MATANOVIC (A)
PANCHINA FRIBURGO
  • (9) LUCAS HÖLER (A)
  • (43) BRUNO OGBUS (D)
  • (21) FLORIAN MÜLLER (P)
  • (44) JOHAN MANZAMBI (C)
  • (27) NICOLAS HÖFLER (C)
  • (20) JUNIOR ADAMU (A)
  • (22) CYRIAQUE IRIÉ (A)
  • (5) ANTHONY JUNG (D)
  • (17) LUKAS KÜBLER (D)
  • (32) VINCENZO GRIFO (C)
  • (24) JANNIK HUTH (P)
  • (33) JORDY MAKENGO (D)
ALLENATORE FRIBURGO
  • Julian Schuster
TITOLARI MACCABI TEL AVIV
  • (90) ROI MISHPATI (P)
  • (41) ITAY BEN HAMO (D)
  • (4) HEITOR (D)
  • (13) RAZ SHLOMO (D)
  • (3) ROY REVIVO (C)
  • (30) ITAMAR NOY (C)
  • (21) NOAM BEN HARUSH (C)
  • (23) BEN LEDERMAN (C)
  • (42) DOR PERETZ (A)
  • (34) SAYED ABU FARHI (A)
  • (11) SAGIV JEHEZKEL (A)
PANCHINA MACCABI TEL AVIV
  • (1) YOAV GERAFI (P)
  • (52) IDAN WEINBERG (D)
  • (29) HÉLIO VARELA (A)
  • (10) KERVIN ANDRADE (A)
  • (28) ISSOUF SISSOKHO (C)
  • (53) ROI MAGUR (C)
  • (36) IDO SHAHAR (C)
  • (60) ELAI BEN SIMON (A)
  • (59) LOTEM ASRAS (C)
  • (22) OFEK MELIKA (P)
  • (15) YONAS MALEDE (A)
  • (58) ITAI ZAFRANI (A)
ALLENATORE MACCABI TEL AVIV
  • Zarko Lazetic
PREPARTITA

Friburgo - Maccabi Tel Aviv è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 22 gennaio alle ore 18:45 allo stadio Europa-Park Stadion di Freiburg im Breisgau.
Arbitro di Friburgo - Maccabi Tel Aviv sarà Mohammed Al Hakim. Al VAR invece ci sarà Pawel Malec.

Attualmente Friburgo si trova 5° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece Maccabi Tel Aviv si trova 35° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte).
Friburgo ha segnato 9 gol e ne ha subiti 3; Maccabi Tel Aviv ha segnato 2 gol e ne ha subiti 18.

Friburgo e Maccabi Tel Aviv è la prima che si affrontano in campionato.

Friburgo-Maccabi Tel Aviv ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Questo sarà il primo incontro in assoluto nelle competizioni europee tra il Friburgo e il Maccabi Tel Aviv.
  • Il Maccabi Tel Aviv ha giocato quattro volte in trasferta in Germania nelle maggiori competizioni europee, registrando quattro sconfitte, ogni volta contro una squadra diversa (Werder Brema, Bayern Monaco, Eintracht Francoforte e Stoccarda).
  • Il Friburgo ha vinto le ultime sette partite casalinghe in UEFA Europa League: serie aperta più lunga di successi interni tra tutte le formazioni che partecipano a questa edizione del torneo. L'ultima squadra tedesca ad aver vinto più match di fila in casa in Coppa UEFA/Europa League è stata lo Schalke 04, tra il settembre 1996 e il dicembre 1997 (nove partite).
  • Il Maccabi Tel Aviv ha subito 18 gol in questa UEFA Europa League, quattro in più rispetto a qualsiasi altra formazione. Si tratta del numero più alto di gol subiti in una singola campagna europea nella storia del club israeliano.
  • Il Friburgo è terzultimo per percentuale di passaggi lunghi riusciti (37.9%) in questa UEFA Europa League, nonostante il suo portiere Noah Atubolu sia il giocatore che ha effettuato più passaggi lunghi in questa edizione del torneo (160).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

FriburgoMaccabi Tel Aviv
Partite giocate66
Numero di partite vinte40
Numero di partite perse05
Numero di partite pareggiate21
Gol totali segnati92
Gol totali subiti318
Media gol subiti per partita0.53.0
Percentuale possesso palla49.239.8
Numero totale di passaggi24262121
Numero totale di passaggi riusciti19431750
Tiri nello specchio della porta3615
Percentuale di tiri in porta55.437.5
Numero totale di cross9648
Numero medio di cross riusciti249
Duelli per partita vinti322267
Duelli per partita persi342271
Corner subiti2431
Corner guadagnati3415
Numero di punizioni a favore7581
Numero di punizioni concesse7680
Tackle totali11397
Percentuale di successo nei tackle61.172.2
Fuorigiochi totali78
Numero totale di cartellini gialli1011
Numero totale di cartellini rossi01

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio