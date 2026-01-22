Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:40

PREPARTITA

Malmoe - Stella Rossa è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 22 gennaio alle ore 18:45 allo stadio Eleda Stadion di Malmö.

Arbitro di Malmoe - Stella Rossa sarà Sascha Stegemann. Al VAR invece ci sarà Pascal Müller.

Attualmente Malmoe si trova 34° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte); invece Stella Rossa si trova 17° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Malmoe ha segnato 3 gol e ne ha subiti 12; Stella Rossa ha segnato 5 gol e ne ha subiti 5.

Malmoe e Stella Rossa è la prima che si affrontano in campionato.

Malmoe-Stella Rossa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questa è la prima volta che il Malmö FF incontra la Stella Rossa in una competizione europea e la prima che affronta una squadra serba.

Nel giorno di questa partita saranno trascorsi 68 anni e 60 giorni dall'ultima volta che la Stella Rossa ha affrontato una squadra svedese in una delle maggiori competizioni europee – l'ultimo precedente risale al successo per 2-1 sull'IFK Norrköping nel novembre 1957, in Coppa dei Campioni.

Il Malmö ha vinto solo una delle sue ultime 28 partite nelle maggiori competizioni europee (4N 23P), battendo il Qarabag in trasferta per 2-1 nell'ottobre 2024 in UEFA Europa League.

La Stella Rossa ha vinto le sue ultime tre partite di UEFA Europa League, ognuna delle quali per 1-0. Il club serbo non vince quattro partite consecutive nelle maggiori competizioni europee dalla Coppa dei Campioni 1991/92, quando vinse le prime quattro gare da campione in carica.

Se la Stella Rossa dovesse vincere questa partita per 1-0, sarà solo la terza squadra a vincere con il punteggio di 1-0 quattro gare consecutive in Coppa UEFA/Europa League, dopo il Metalist Kharkiv nel 2008/09 e l'Union Berlino nel 2022/23.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: