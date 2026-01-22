Incontro terminato, Malmö FF 0, Stella Rossa 1.
Secondo tempo terminato, Malmö FF 0, Stella Rossa 1.20:36
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:35
Tomás Händel (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:35
Fallo di Taha Ali (Malmö FF).20:35
Bruno Duarte (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:33
Fallo di Lasse Berg Johnsen (Malmö FF).20:33
Sostituzione, Stella Rossa. Tomás Händel sostituisce Vasilije Kostov.20:32
Fallo di Rade Krunic (Stella Rossa).20:31
Daníel Gudjohnsen (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:31
Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Gabriel Busanello (Malmö FF).20:29
Tentativo fallito. Bruno Duarte (Stella Rossa) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra.20:28
Sostituzione, Malmö FF. Daníel Gudjohnsen sostituisce Emmanuel Ekong.20:27
Emmanuel Ekong (Malmö FF) e' ammonito per fallo.20:26
Matheus (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26
Fallo di Emmanuel Ekong (Malmö FF).20:26
Calcio d'angolo,Malmö FF. Calcio d'angolo causato da Seol Young-Woo (Stella Rossa).20:25
Calcio d'angolo,Malmö FF. Calcio d'angolo causato da Nayair Tiknizyan (Stella Rossa).20:24
Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Emmanuel Ekong (Malmö FF).20:21
Sostituzione, Stella Rossa. Nikola Stankovic sostituisce Vladimir Lucic.20:18
Sostituzione, Stella Rossa. Bruno Duarte sostituisce Marko Arnautovic.20:18
Sostituzione, Stella Rossa. Mirko Ivanic sostituisce Aleksandar Katai.20:18
Tentativo fallito. Sead Haksabanovic (Malmö FF) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Pontus Jansson con suggerimento di testa da calcio d'angolo.20:17
Calcio d'angolo,Malmö FF. Calcio d'angolo causato da Rodrigão (Stella Rossa).20:17
Sostituzione, Malmö FF. Lasse Berg Johnsen sostituisce Theodor Lundbergh.20:15
Sostituzione, Malmö FF. Taha Ali sostituisce Hugo Bolin.20:15
Vladimir Lucic (Stella Rossa) e' ammonito per fallo.20:15
Fallo di Vladimir Lucic (Stella Rossa).20:15
Gabriel Busanello (Malmö FF) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:15
Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Pontus Jansson (Malmö FF).20:12
Tiro respinto. Kenan Busuladzic (Malmö FF) un tiro di destro da fuori area. Assist di Hugo Bolin.20:09
Tentativo fallito. Timi Max Elsnik (Stella Rossa) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Aleksandar Katai.20:06
Sostituzione, Malmö FF. Anders Christiansen sostituisce Adrian Skogmar.20:05
Sostituzione, Malmö FF. Sead Haksabanovic sostituisce Erik Botheim.20:05
Fuorigioco. Vladimir Lucic(Stella Rossa) prova il lancio lungo, ma Rodrigão e' colto in fuorigioco.20:05
Tentativo fallito. Vladimir Lucic (Stella Rossa) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Timi Max Elsnik con cross da calcio d'angolo.20:05
Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Pontus Jansson (Malmö FF).20:04
Tentativo fallito. Timi Max Elsnik (Stella Rossa) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Seol Young-Woo.20:03
Tentativo fallito. Seol Young-Woo (Stella Rossa) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra da calcio d'angolo.20:02
Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Gabriel Busanello (Malmö FF).20:01
Fallo di Milos Veljkovic (Stella Rossa).19:59
Erik Botheim (Malmö FF) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:59
Fallo di Seol Young-Woo (Stella Rossa).19:59
Adrian Skogmar (Malmö FF) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:59
Gabriel Busanello (Malmö FF) e' ammonito per fallo.19:58
Vladimir Lucic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:58
Fallo di Gabriel Busanello (Malmö FF).19:58
Vasilije Kostov (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:57
Fallo di Theodor Lundbergh (Malmö FF).19:57
Milos Veljkovic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54
Fallo di Erik Botheim (Malmö FF).19:54
Fallo di Rodrigão (Stella Rossa).19:53
Emmanuel Ekong (Malmö FF) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:53
Timi Max Elsnik (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:53
Fallo di Theodor Lundbergh (Malmö FF).19:53
Fallo di Vladimir Lucic (Stella Rossa).19:49
Gabriel Busanello (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:49
Inizia il Secondo tempo Malmö FF 0, Stella Rossa 1.19:48
Primo tempo terminato, Malmö FF 0, Stella Rossa 1.19:33
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:32
Tentativo fallito. Marko Arnautovic (Stella Rossa) un tiro di destro da fuori area tira alto.19:31
Tiro respinto. Gabriel Busanello (Malmö FF) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Hugo Bolin.19:30
Fallo di Rodrigão (Stella Rossa).19:29
Emmanuel Ekong (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:29
Gara riprende.19:27
Gara momentaneamente sospesa, Marko Arnautovic (Stella Rossa) per infortunio.19:26
Aleksandar Katai (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:25
Fallo di Pontus Jansson (Malmö FF).19:25
Fallo di Milos Veljkovic (Stella Rossa).19:24
Erik Botheim (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:24
Nayair Tiknizyan (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:23
Fallo di Hugo Bolin (Malmö FF).19:23
Nayair Tiknizyan (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21
Fallo di Hugo Bolin (Malmö FF).19:21
Fallo di Timi Max Elsnik (Stella Rossa).19:18
Theodor Lundbergh (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18
Fallo di Milos Veljkovic (Stella Rossa).19:15
Melker Ellborg (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15
Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Johan Karlsson (Malmö FF).19:14
Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Melker Ellborg (Malmö FF).19:12
Tiro parato. Aleksandar Katai (Stella Rossa) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Timi Max Elsnik.19:12
Marko Arnautovic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07
Fallo di Adrian Skogmar (Malmö FF).19:07
Rade Krunic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:06
Fallo di Kenan Busuladzic (Malmö FF).19:06
Fuorigioco. Vasilije Kostov(Stella Rossa) prova il lancio lungo, ma Marko Arnautovic e' colto in fuorigioco.19:05
Gol! Malmö FF 0, Stella Rossa 1. Vasilije Kostov (Stella Rossa) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Marko Arnautovic.19:02
Fallo di Vasilije Kostov (Stella Rossa).18:59
Kenan Busuladzic (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:59
Tentativo fallito. Aleksandar Katai (Stella Rossa) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra.18:58
Tentativo fallito. Vladimir Lucic (Stella Rossa) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Seol Young-Woo.18:54
Fallo di Rade Krunic (Stella Rossa).18:52
Kenan Busuladzic (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:52
Tiro parato. Aleksandar Katai (Stella Rossa) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Vladimir Lucic.18:51
Fallo di Emmanuel Ekong (Malmö FF).18:49
Rade Krunic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:49
Tentativo fallito. Emmanuel Ekong (Malmö FF) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Hugo Bolin in seguito a un contropiede.18:48
Inizia il Primo tempo.18:47
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:40
Dove si gioca la partita:
Stadio: Eleda Stadion
Città: Malmö
Capienza: 22500 spettatori17:40
Malmoe - Stella Rossa è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 22 gennaio alle ore 18:45 allo stadio Eleda Stadion di Malmö.
Arbitro di Malmoe - Stella Rossa sarà Sascha Stegemann. Al VAR invece ci sarà Pascal Müller.
Attualmente Malmoe si trova 34° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte); invece Stella Rossa si trova 17° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Malmoe ha segnato 3 gol e ne ha subiti 12; Stella Rossa ha segnato 5 gol e ne ha subiti 5.
Malmoe e Stella Rossa è la prima che si affrontano in campionato.
Malmoe-Stella Rossa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Malmoe
|Stella Rossa
|Partite giocate
|6
|6
|Numero di partite vinte
|0
|3
|Numero di partite perse
|5
|2
|Numero di partite pareggiate
|1
|1
|Gol totali segnati
|3
|5
|Gol totali subiti
|12
|5
|Media gol subiti per partita
|2.0
|0.8
|Percentuale possesso palla
|43.1
|44.4
|Numero totale di passaggi
|2462
|2376
|Numero totale di passaggi riusciti
|1995
|1878
|Tiri nello specchio della porta
|14
|19
|Percentuale di tiri in porta
|38.9
|36.5
|Numero totale di cross
|55
|101
|Numero medio di cross riusciti
|10
|27
|Duelli per partita vinti
|238
|269
|Duelli per partita persi
|294
|266
|Corner subiti
|30
|26
|Corner guadagnati
|15
|29
|Numero di punizioni a favore
|74
|76
|Numero di punizioni concesse
|69
|72
|Tackle totali
|74
|88
|Percentuale di successo nei tackle
|60.8
|62.5
|Fuorigiochi totali
|5
|15
|Numero totale di cartellini gialli
|11
|14
|Numero totale di cartellini rossi
|2
|1
