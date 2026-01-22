Virgilio Sport
Malmoe-Stella Rossa: 0-1 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Eleda Stadion di Malmö
22 Gennaio 2026 ore 18:45
Malmoe
0
Stella Rossa
1
Partita finita
Arbitro: Sascha Stegemann
  1. 16' 0-1 Vasilije Kostov
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Malmö FF 0, Stella Rossa 1.

  1. 90'+3'

    Secondo tempo terminato, Malmö FF 0, Stella Rossa 1.20:36

  3. 90'+2'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:35

  4. 90'+2'

    Tomás Händel (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:35

  5. 90'+2'

    Fallo di Taha Ali (Malmö FF).20:35

  6. 90'

    Bruno Duarte (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:33

  7. 90'

    Fallo di Lasse Berg Johnsen (Malmö FF).20:33

  9. 89'

    Sostituzione, Stella Rossa. Tomás Händel sostituisce Vasilije Kostov.20:32

  10. 88'

    Fallo di Rade Krunic (Stella Rossa).20:31

  11. 88'

    Daníel Gudjohnsen (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:31

  12. 86'

    Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Gabriel Busanello (Malmö FF).20:29

  13. 86'

    Tentativo fallito. Bruno Duarte (Stella Rossa) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra.20:28

  15. 84'

    Sostituzione, Malmö FF. Daníel Gudjohnsen sostituisce Emmanuel Ekong.20:27

  16. 83'

    Emmanuel Ekong (Malmö FF) e' ammonito per fallo.20:26

  17. 83'

    Matheus (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26

  18. 83'

    Fallo di Emmanuel Ekong (Malmö FF).20:26

  19. 82'

    Calcio d'angolo,Malmö FF. Calcio d'angolo causato da Seol Young-Woo (Stella Rossa).20:25

  21. 81'

    Calcio d'angolo,Malmö FF. Calcio d'angolo causato da Nayair Tiknizyan (Stella Rossa).20:24

  22. 78'

    Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Emmanuel Ekong (Malmö FF).20:21

  23. 75'

    Sostituzione, Stella Rossa. Nikola Stankovic sostituisce Vladimir Lucic.20:18

  24. 75'

    Sostituzione, Stella Rossa. Bruno Duarte sostituisce Marko Arnautovic.20:18

  25. 75'

    Sostituzione, Stella Rossa. Mirko Ivanic sostituisce Aleksandar Katai.20:18

  27. 74'

    Tentativo fallito. Sead Haksabanovic (Malmö FF) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Pontus Jansson con suggerimento di testa da calcio d'angolo.20:17

  28. 74'

    Calcio d'angolo,Malmö FF. Calcio d'angolo causato da Rodrigão (Stella Rossa).20:17

  29. 72'

    Sostituzione, Malmö FF. Lasse Berg Johnsen sostituisce Theodor Lundbergh.20:15

  30. 72'

    Sostituzione, Malmö FF. Taha Ali sostituisce Hugo Bolin.20:15

  31. 72'

    Vladimir Lucic (Stella Rossa) e' ammonito per fallo.20:15

  33. 72'

    Fallo di Vladimir Lucic (Stella Rossa).20:15

  34. 72'

    Gabriel Busanello (Malmö FF) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:15

  35. 69'

    Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Pontus Jansson (Malmö FF).20:12

  36. 66'

    Tiro respinto. Kenan Busuladzic (Malmö FF) un tiro di destro da fuori area. Assist di Hugo Bolin.20:09

  37. 63'

    Tentativo fallito. Timi Max Elsnik (Stella Rossa) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Aleksandar Katai.20:06

  39. 62'

    Sostituzione, Malmö FF. Anders Christiansen sostituisce Adrian Skogmar.20:05

  40. 62'

    Sostituzione, Malmö FF. Sead Haksabanovic sostituisce Erik Botheim.20:05

  41. 62'

    Fuorigioco. Vladimir Lucic(Stella Rossa) prova il lancio lungo, ma Rodrigão e' colto in fuorigioco.20:05

  42. 62'

    Tentativo fallito. Vladimir Lucic (Stella Rossa) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Timi Max Elsnik con cross da calcio d'angolo.20:05

  43. 61'

    Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Pontus Jansson (Malmö FF).20:04

  45. 60'

    Tentativo fallito. Timi Max Elsnik (Stella Rossa) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Seol Young-Woo.20:03

  46. 59'

    Tentativo fallito. Seol Young-Woo (Stella Rossa) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra da calcio d'angolo.20:02

  47. 58'

    Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Gabriel Busanello (Malmö FF).20:01

  48. 57'

    Fallo di Milos Veljkovic (Stella Rossa).19:59

  49. 57'

    Erik Botheim (Malmö FF) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:59

  51. 56'

    Fallo di Seol Young-Woo (Stella Rossa).19:59

  52. 56'

    Adrian Skogmar (Malmö FF) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:59

  53. 55'

    Gabriel Busanello (Malmö FF) e' ammonito per fallo.19:58

  54. 55'

    Vladimir Lucic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:58

  55. 55'

    Fallo di Gabriel Busanello (Malmö FF).19:58

  57. 54'

    Vasilije Kostov (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:57

  58. 54'

    Fallo di Theodor Lundbergh (Malmö FF).19:57

  59. 51'

    Milos Veljkovic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54

  60. 51'

    Fallo di Erik Botheim (Malmö FF).19:54

  61. 50'

    Fallo di Rodrigão (Stella Rossa).19:53

  63. 50'

    Emmanuel Ekong (Malmö FF) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:53

  64. 50'

    Timi Max Elsnik (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:53

  65. 50'

    Fallo di Theodor Lundbergh (Malmö FF).19:53

  66. 46'

    Fallo di Vladimir Lucic (Stella Rossa).19:49

  67. 46'

    Gabriel Busanello (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:49

  69. Inizia il Secondo tempo Malmö FF 0, Stella Rossa 1.19:48

  70. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Malmö FF 0, Stella Rossa 1.19:33

  71. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:32

  72. 45'

    Tentativo fallito. Marko Arnautovic (Stella Rossa) un tiro di destro da fuori area tira alto.19:31

  73. 44'

    Tiro respinto. Gabriel Busanello (Malmö FF) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Hugo Bolin.19:30

  75. 43'

    Fallo di Rodrigão (Stella Rossa).19:29

  76. 43'

    Emmanuel Ekong (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:29

  77. 41'

    Gara riprende.19:27

  78. 40'

    Gara momentaneamente sospesa, Marko Arnautovic (Stella Rossa) per infortunio.19:26

  79. 39'

    Aleksandar Katai (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:25

  81. 39'

    Fallo di Pontus Jansson (Malmö FF).19:25

  82. 38'

    Fallo di Milos Veljkovic (Stella Rossa).19:24

  83. 38'

    Erik Botheim (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:24

  84. 37'

    Nayair Tiknizyan (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:23

  85. 37'

    Fallo di Hugo Bolin (Malmö FF).19:23

  87. 34'

    Nayair Tiknizyan (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21

  88. 34'

    Fallo di Hugo Bolin (Malmö FF).19:21

  89. 32'

    Fallo di Timi Max Elsnik (Stella Rossa).19:18

  90. 32'

    Theodor Lundbergh (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18

  91. 29'

    Fallo di Milos Veljkovic (Stella Rossa).19:15

  93. 29'

    Melker Ellborg (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15

  94. 28'

    Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Johan Karlsson (Malmö FF).19:14

  95. 26'

    Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Melker Ellborg (Malmö FF).19:12

  96. 26'

    Tiro parato. Aleksandar Katai (Stella Rossa) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Timi Max Elsnik.19:12

  97. 21'

    Marko Arnautovic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07

  99. 21'

    Fallo di Adrian Skogmar (Malmö FF).19:07

  100. 20'

    Rade Krunic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:06

  101. 20'

    Fallo di Kenan Busuladzic (Malmö FF).19:06

  102. 18'

    Fuorigioco. Vasilije Kostov(Stella Rossa) prova il lancio lungo, ma Marko Arnautovic e' colto in fuorigioco.19:05

  103. 16'

    Gol! Malmö FF 0, Stella Rossa 1. Vasilije Kostov (Stella Rossa) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Marko Arnautovic.19:02

  105. 13'

    Fallo di Vasilije Kostov (Stella Rossa).18:59

  106. 13'

    Kenan Busuladzic (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:59

  107. 12'

    Tentativo fallito. Aleksandar Katai (Stella Rossa) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra.18:58

  108. 8'

    Tentativo fallito. Vladimir Lucic (Stella Rossa) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Seol Young-Woo.18:54

  109. 6'

    Fallo di Rade Krunic (Stella Rossa).18:52

  111. 6'

    Kenan Busuladzic (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:52

  112. 5'

    Tiro parato. Aleksandar Katai (Stella Rossa) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Vladimir Lucic.18:51

  113. 3'

    Fallo di Emmanuel Ekong (Malmö FF).18:49

  114. 3'

    Rade Krunic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:49

  115. 2'

    Tentativo fallito. Emmanuel Ekong (Malmö FF) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Hugo Bolin in seguito a un contropiede.18:48

  117. Inizia il Primo tempo.18:47

  118. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:40

  120. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Eleda Stadion
    Città: Malmö
    Capienza: 22500 spettatori17:40

Formazioni Malmoe - Stella Rossa

Malmoe
Stella Rossa
TITOLARI MALMOE
  • (33) MELKER ELLBORG (P)
  • (19) COLIN RÖSLER (D)
  • (25) GABRIEL BUSANELLO (D)
  • (18) PONTUS JANSSON (D)
  • (2) JOHAN KARLSSON (D)
  • (38) HUGO BOLIN (C)
  • (48) THEODOR LUNDBERGH (C)
  • (40) KENAN BUSULADZIC (C)
  • (37) ADRIAN SKOGMAR (C)
  • (20) ERIK BOTHEIM (A)
  • (11) EMMANUEL EKONG (A)
PANCHINA MALMOE
  • (5) ANDREJ DJURIC (D)
  • (8) ARNÓR SIGURDSSON (C)
  • (30) ROBIN OLSEN (P)
  • (22) TAHA ALI (C)
  • (51) VICENTE PONNERT HIDALGO (D)
  • (44) MALTE PALSSON (D)
  • (32) DANÍEL GUDJOHNSEN (A)
  • (6) OSCAR LEWICKI (C)
  • (23) LASSE BERG JOHNSEN (C)
  • (10) ANDERS CHRISTIANSEN (C)
  • (29) SEAD HAKSABANOVIC (C)
  • (15) SALIFOU SOUMAH (A)
ALLENATORE MALMOE
  • Miguel Ángel Ramírez
TITOLARI STELLA ROSSA
  • (1) MATHEUS (P)
  • (5) RODRIGÃO (D)
  • (13) MILOS VELJKOVIC (D)
  • (23) NAYAIR TIKNIZYAN (D)
  • (66) SEOL YOUNG-WOO (D)
  • (10) ALEKSANDAR KATAI (C)
  • (37) VLADIMIR LUCIC (C)
  • (21) TIMI MAX ELSNIK (C)
  • (33) RADE KRUNIC (C)
  • (22) VASILIJE KOSTOV (C)
  • (89) MARKO ARNAUTOVIC (A)
PANCHINA STELLA ROSSA
  • (25) STEFAN LEKOVIC (D)
  • (6) MAHMUDU BAJO (C)
  • (71) ADEM AVDIC (D)
  • (49) NEMANJA RADONJIC (C)
  • (20) TOMÁS HÄNDEL (C)
  • (4) MIRKO IVANIC (C)
  • (17) BRUNO DUARTE (A)
  • (24) NIKOLA STANKOVIC (C)
  • (45) STEFAN GUDELJ (D)
  • (7) MILSON (C)
  • (18) OMRI GLAZER (P)
  • (77) IVAN GUTESA (P)
ALLENATORE STELLA ROSSA
  • Dejan Stankovic
PREPARTITA

Malmoe - Stella Rossa è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 22 gennaio alle ore 18:45 allo stadio Eleda Stadion di Malmö.
Arbitro di Malmoe - Stella Rossa sarà Sascha Stegemann. Al VAR invece ci sarà Pascal Müller.

Attualmente Malmoe si trova 34° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte); invece Stella Rossa si trova 17° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Malmoe ha segnato 3 gol e ne ha subiti 12; Stella Rossa ha segnato 5 gol e ne ha subiti 5.

Malmoe e Stella Rossa è la prima che si affrontano in campionato.

Malmoe-Stella Rossa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Questa è la prima volta che il Malmö FF incontra la Stella Rossa in una competizione europea e la prima che affronta una squadra serba.
  • Nel giorno di questa partita saranno trascorsi 68 anni e 60 giorni dall'ultima volta che la Stella Rossa ha affrontato una squadra svedese in una delle maggiori competizioni europee – l'ultimo precedente risale al successo per 2-1 sull'IFK Norrköping nel novembre 1957, in Coppa dei Campioni.
  • Il Malmö ha vinto solo una delle sue ultime 28 partite nelle maggiori competizioni europee (4N 23P), battendo il Qarabag in trasferta per 2-1 nell'ottobre 2024 in UEFA Europa League.
  • La Stella Rossa ha vinto le sue ultime tre partite di UEFA Europa League, ognuna delle quali per 1-0. Il club serbo non vince quattro partite consecutive nelle maggiori competizioni europee dalla Coppa dei Campioni 1991/92, quando vinse le prime quattro gare da campione in carica.
  • Se la Stella Rossa dovesse vincere questa partita per 1-0, sarà solo la terza squadra a vincere con il punteggio di 1-0 quattro gare consecutive in Coppa UEFA/Europa League, dopo il Metalist Kharkiv nel 2008/09 e l'Union Berlino nel 2022/23.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

MalmoeStella Rossa
Partite giocate66
Numero di partite vinte03
Numero di partite perse52
Numero di partite pareggiate11
Gol totali segnati35
Gol totali subiti125
Media gol subiti per partita2.00.8
Percentuale possesso palla43.144.4
Numero totale di passaggi24622376
Numero totale di passaggi riusciti19951878
Tiri nello specchio della porta1419
Percentuale di tiri in porta38.936.5
Numero totale di cross55101
Numero medio di cross riusciti1027
Duelli per partita vinti238269
Duelli per partita persi294266
Corner subiti3026
Corner guadagnati1529
Numero di punizioni a favore7476
Numero di punizioni concesse6972
Tackle totali7488
Percentuale di successo nei tackle60.862.5
Fuorigiochi totali515
Numero totale di cartellini gialli1114
Numero totale di cartellini rossi21

Malmoe - Stella Rossa Live

