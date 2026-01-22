Virgilio Sport
Nizza-Go Ahead Eagles: 3-1 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Allianz Riviera di Nizza
22 Gennaio 2026 ore 21:00
Nizza
3
Go Ahead Eagles
1
Partita finita
Arbitro: Oleksiy Derevinskyi
  1. 10' 1-0 Charles Vanhoutte
  2. 41' 2-0 Tiago Gouveia
  3. 59' 3-0 Tiago Gouveia
  4. 68' 3-1 Finn Stokkers
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Nizza 3, Go Ahead Eagles 1.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Nizza 3, Go Ahead Eagles 1.22:54

  3. 90'+4'

    Richonell Margaret (Go Ahead Eagles) e' ammonito per fallo.22:54

  4. 90'+4'

    Fallo di Richonell Margaret (Go Ahead Eagles).22:53

  5. 90'+4'

    Kail Boudache (Nizza) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:53

  6. 90'+3'

    Calcio d'angolo,Go Ahead Eagles. Calcio d'angolo causato da Morgan Sanson (Nizza).22:53

  7. 90'+3'

    Tiro respinto. Mathis Suray (Go Ahead Eagles) un tiro di destro da fuori area. Assist di Victor Edvardsen.22:53

  9. 90'+3'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:52

  10. 90'+3'

    Tentativo fallito. Jonathan Clauss (Nizza) un tiro di sinistro da centro area tira alto in seguito a un contropiede.22:52

  11. 90'+2'

    Sostituzione, Go Ahead Eagles. Julius Dirksen sostituisce Mats Deijl.22:52

  12. 90'+2'

    Tentativo fallito. Jonathan Clauss (Nizza) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.22:51

  13. 90'+1'

    Fallo di Mats Deijl (Go Ahead Eagles).22:50

  15. 90'+1'

    Kail Boudache (Nizza) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:50

  16. 90'

    Calcio d'angolo,Nizza. Calcio d'angolo causato da Mats Deijl (Go Ahead Eagles).22:49

  17. 90'

    Tiro respinto. Kevin Carlos (Nizza) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Morgan Sanson con cross.22:49

  18. 89'

    Calcio d'angolo,Nizza. Calcio d'angolo causato da Aske Adelgaard (Go Ahead Eagles).22:48

  19. 89'

    Tiro respinto. Jonathan Clauss (Nizza) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Morgan Sanson.22:48

  21. 88'

    Fallo di Finn Stokkers (Go Ahead Eagles).22:47

  22. 88'

    Ali Abdi (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47

  23. 84'

    Calcio d'angolo,Go Ahead Eagles. Calcio d'angolo causato da Everton Pereira (Nizza).22:43

  24. 84'

    Tiro parato. Victor Edvardsen (Go Ahead Eagles) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Aske Adelgaard.22:43

  25. 83'

    Richonell Margaret (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:42

  27. 83'

    Fallo di Brad-Hamilton Mantsounga (Nizza).22:42

  28. 82'

    Sostituzione, Nizza. Everton Pereira sostituisce Charles Vanhoutte.22:41

  29. 81'

    Jonathan Clauss (Nizza) e' ammonito per fallo.22:40

  30. 81'

    Mathis Suray (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:40

  31. 81'

    Fallo di Jonathan Clauss (Nizza).22:40

  33. 78'

    Sostituzione, Go Ahead Eagles. Aske Adelgaard sostituisce Dean James.22:38

  34. 78'

    Sostituzione, Go Ahead Eagles. Richonell Margaret sostituisce Oskar Sivertsen.22:38

  35. 78'

    Joris Kramer (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37

  36. 78'

    Fallo di Kevin Carlos (Nizza).22:37

  37. 78'

    Tiro parato. Kevin Carlos (Nizza) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ali Abdi con cross.22:37

  39. 76'

    Sostituzione, Nizza. Dante sostituisce Juma Bah.22:35

  40. 76'

    Sostituzione, Nizza. Kail Boudache sostituisce Tiago Gouveia.22:35

  41. 73'

    Calcio d'angolo,Go Ahead Eagles. Calcio d'angolo causato da Morgan Sanson (Nizza).22:33

  42. 72'

    Oskar Sivertsen (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:32

  43. 72'

    Fallo di Tiago Gouveia (Nizza).22:32

  45. 72'

    Gara riprende.22:31

  46. 71'

    Gara momentaneamente sospesa, Tiago Gouveia (Nizza) per infortunio.22:30

  47. 68'

    Gol! Nizza 3, Go Ahead Eagles 1. Finn Stokkers (Go Ahead Eagles) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jakob Breum.22:27

  48. 66'

    Tentativo fallito. Finn Stokkers (Go Ahead Eagles) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Victor Edvardsen.22:26

  49. 65'

    Tentativo fallito. Kevin Carlos (Nizza) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Morgan Sanson in seguito a un contropiede.22:25

  51. 64'

    Tiro respinto. Charles Vanhoutte (Nizza) un tiro di destro da fuori area.22:24

  52. 63'

    Tiro respinto. Tiago Gouveia (Nizza) un tiro di destro da centro area.22:22

  53. 62'

    Sostituzione, Nizza. Jonathan Clauss sostituisce Mohamed-Ali Cho.22:22

  54. 62'

    Sostituzione, Nizza. Morgan Sanson sostituisce Tom Louchet.22:21

  55. 61'

    Tentativo fallito. Finn Stokkers (Go Ahead Eagles) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola tira alto. Assist di Jakob Breum con cross in seguito a un calcio da fermo.22:21

  57. 61'

    Mats Deijl (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:20

  58. 61'

    Fallo di Tiago Gouveia (Nizza).22:20

  59. 59'

    Gol! Nizza 3, Go Ahead Eagles 0. Tiago Gouveia (Nizza) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mohamed-Ali Cho con cross.22:18

  60. 58'

    Calcio d'angolo,Nizza. Calcio d'angolo causato da Jakob Breum (Go Ahead Eagles).22:18

  61. 58'

    Fallo di Giovanni van Zwam (Go Ahead Eagles).22:17

  63. 58'

    Kevin Carlos (Nizza) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:17

  64. 57'

    Tentativo fallito. Victor Edvardsen (Go Ahead Eagles) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Jakob Breum in seguito a un contropiede.22:16

  65. 56'

    Sostituzione, Go Ahead Eagles. Finn Stokkers sostituisce Calvin Twigt.22:16

  66. 56'

    Sostituzione, Go Ahead Eagles. Giovanni van Zwam sostituisce Evert Linthorst.22:16

  67. 55'

    Tentativo fallito. Mats Deijl (Go Ahead Eagles) un colpo di testa dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Dean James con cross da calcio d'angolo.22:15

  69. 55'

    Calcio d'angolo,Go Ahead Eagles. Calcio d'angolo causato da Tiago Gouveia (Nizza).22:14

  70. 53'

    Calcio d'angolo,Nizza. Calcio d'angolo causato da Calvin Twigt (Go Ahead Eagles).22:12

  71. 53'

    Tiro respinto. Kojo Peprah Oppong (Nizza) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Tom Louchet con cross.22:12

  72. 52'

    Dean James (Go Ahead Eagles) e' ammonito.22:11

  73. 52'

    Charles Vanhoutte (Nizza) e' ammonito.22:11

  75. 51'

    Fallo di Mathis Suray (Go Ahead Eagles).22:10

  76. 51'

    Kojo Peprah Oppong (Nizza) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:10

  77. 50'

    Kevin Carlos (Nizza) colpisce la traversa con un tiro di destro da centro area.22:09

  78. 50'

    Tiro parato. Tiago Gouveia (Nizza) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra.22:09

  79. 48'

    Calcio d'angolo,Go Ahead Eagles. Calcio d'angolo causato da Brad-Hamilton Mantsounga (Nizza).22:08

  81. 47'

    Tentativo fallito. Charles Vanhoutte (Nizza) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Salis Abdul Samed da calcio d'angolo.22:07

  82. 47'

    Calcio d'angolo,Nizza. Calcio d'angolo causato da Melle Meulensteen (Go Ahead Eagles).22:06

  83. Inizia il Secondo tempo Nizza 2, Go Ahead Eagles 0.22:05

  84. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Nizza 2, Go Ahead Eagles 0.21:48

  85. 45'+1'

    Tentativo fallito. Victor Edvardsen (Go Ahead Eagles) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco alto. Assist di Mathis Suray.21:48

  87. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:47

  88. 41'

    Gol! Nizza 2, Go Ahead Eagles 0. Tiago Gouveia (Nizza) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra.21:42

  89. 37'

    Tiro respinto. Salis Abdul Samed (Nizza) un tiro di destro da centro area.21:39

  90. 36'

    Calcio d'angolo,Nizza. Calcio d'angolo causato da Evert Linthorst (Go Ahead Eagles).21:38

  91. 36'

    Tiro respinto. Tiago Gouveia (Nizza) un tiro di destro da fuori area.21:37

  93. 33'

    Fallo di Oskar Sivertsen (Go Ahead Eagles).21:35

  94. 33'

    Tiago Gouveia (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35

  95. 31'

    Tiro respinto. Jakob Breum (Go Ahead Eagles) un tiro di destro da fuori area. Assist di Evert Linthorst.21:32

  96. 30'

    Calcio d'angolo,Go Ahead Eagles. Calcio d'angolo causato da Tiago Gouveia (Nizza).21:31

  97. 30'

    Tiro respinto. Evert Linthorst (Go Ahead Eagles) un tiro di sinistro da fuori area.21:31

  99. 30'

    Tiro respinto. Victor Edvardsen (Go Ahead Eagles) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata.21:31

  100. 30'

    Joris Kramer (Go Ahead Eagles) colpisce il palo sinistro con un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Jakob Breum da calcio d'angolo.21:31

  101. 29'

    Calcio d'angolo,Go Ahead Eagles. Calcio d'angolo causato da Tiago Gouveia (Nizza).21:31

  102. 29'

    Calcio d'angolo,Go Ahead Eagles. Calcio d'angolo causato da Mohamed-Ali Cho (Nizza).21:30

  103. 27'

    Calvin Twigt (Go Ahead Eagles) e' ammonito per fallo.21:28

  105. 27'

    Fallo di Calvin Twigt (Go Ahead Eagles).21:28

  106. 27'

    Tom Louchet (Nizza) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:28

  107. 24'

    Mathis Suray (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26

  108. 24'

    Fallo di Charles Vanhoutte (Nizza).21:26

  109. 24'

    Fallo di Jakob Breum (Go Ahead Eagles).21:25

  111. 24'

    Tom Louchet (Nizza) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:25

  112. 23'

    Fallo di Dean James (Go Ahead Eagles).21:24

  113. 23'

    Kojo Peprah Oppong (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24

  114. 21'

    Calcio d'angolo,Go Ahead Eagles. Calcio d'angolo causato da Ali Abdi (Nizza).21:22

  115. 20'

    Jari De Busser (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21

  117. 20'

    Fallo di Tiago Gouveia (Nizza).21:21

  118. 19'

    Tentativo fallito. Oskar Sivertsen (Go Ahead Eagles) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Calvin Twigt con cross.21:20

  119. 17'

    Tiro parato. Kevin Carlos (Nizza) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Salis Abdul Samed.21:18

  120. 14'

    Tentativo fallito. Victor Edvardsen (Go Ahead Eagles) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra da calcio d'angolo.21:16

  121. 14'

    Calcio d'angolo,Go Ahead Eagles. Calcio d'angolo causato da Ali Abdi (Nizza).21:15

  123. 11'

    Evert Linthorst (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:12

  124. 11'

    Fallo di Salis Abdul Samed (Nizza).21:12

  125. 10'

    Gol! Nizza 1, Go Ahead Eagles 0. Charles Vanhoutte (Nizza) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:11

  126. 8'

    Tiro parato. Mathis Suray (Go Ahead Eagles) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile! parato palla indirizzata nel centro della porta.21:09

  127. 5'

    Tentativo fallito. Kevin Carlos (Nizza) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mohamed-Ali Cho con passaggio filtrante.21:06

  129. 4'

    Calcio d'angolo,Go Ahead Eagles. Calcio d'angolo causato da Juma Bah (Nizza).21:05

  130. 4'

    Tiro respinto. Victor Edvardsen (Go Ahead Eagles) un tiro di destro da centro area. Assist di Dean James.21:05

  131. 3'

    Calcio d'angolo,Go Ahead Eagles. Calcio d'angolo causato da Maxime Dupé (Nizza).21:04

  132. 3'

    Tiro parato. Oskar Sivertsen (Go Ahead Eagles) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jakob Breum.21:04

  133. Inizia il Primo tempo.21:02

  135. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:54

  137. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Allianz Riviera
    Città: Nizza
    Capienza: 35624 spettatori19:54

Formazioni Nizza - Go Ahead Eagles

Nizza
Go Ahead Eagles
TITOLARI NIZZA
  • (31) MAXIME DUPÉ (P)
  • (37) KOJO PEPRAH OPPONG (D)
  • (36) BRAD-HAMILTON MANTSOUNGA (D)
  • (2) ALI ABDI (D)
  • (28) JUMA BAH (D)
  • (20) TOM LOUCHET (C)
  • (47) TIAGO GOUVEIA (C)
  • (24) CHARLES VANHOUTTE (C)
  • (99) SALIS ABDUL SAMED (C)
  • (25) MOHAMED-ALI CHO (C)
  • (90) KEVIN CARLOS (A)
PANCHINA NIZZA
  • (70) MATYS YOUST (P)
  • (4) DANTE (D)
  • (8) MORGAN SANSON (C)
  • (92) JONATHAN CLAUSS (D)
  • (30) BARTOSZ ZELAZOWSKI (P)
  • (22) TANGUY NDOMBÉLÉ (C)
  • (41) EVERTON PEREIRA (C)
  • (32) KAIL BOUDACHE (A)
  • (45) MILLAN BRIGNONE (C)
  • (42) JAH-MASON TELUSSON (A)
ALLENATORE NIZZA
  • Claude Puel
TITOLARI GO AHEAD EAGLES
  • (22) JARI DE BUSSER (P)
  • (5) DEAN JAMES (D)
  • (4) JORIS KRAMER (D)
  • (2) MATS DEIJL (D)
  • (21) MELLE MEULENSTEEN (D)
  • (6) CALVIN TWIGT (C)
  • (17) MATHIS SURAY (C)
  • (8) EVERT LINTHORST (C)
  • (11) OSKAR SIVERTSEN (C)
  • (7) JAKOB BREUM (C)
  • (16) VICTOR EDVARDSEN (A)
PANCHINA GO AHEAD EAGLES
  • (1) LUCA PLOGMANN (P)
  • (30) SVEN JANSEN (P)
  • (25) GIOVANNI VAN ZWAM (D)
  • (33) NANDO VERDONI (P)
  • (24) KENZO GOUDMIJN (C)
  • (29) ASKE ADELGAARD (D)
  • (18) RICHONELL MARGARET (A)
  • (32) OFOSU BOAKYE (A)
  • (34) YASSIR SALAH RAHMOUNI (C)
  • (27) FINN STOKKERS (A)
  • (26) JULIUS DIRKSEN (D)
ALLENATORE GO AHEAD EAGLES
  • Melvin Boel
PREPARTITA

Nizza - Go Ahead Eagles è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 22 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Allianz Riviera di Nice.
Arbitro di Nizza - Go Ahead Eagles sarà Oleksiy Derevinskyi. Al VAR invece ci sarà Momcilo Markovic.

Attualmente Nizza si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 6 sconfitte); invece Go Ahead Eagles si trova 28° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte).
Nizza ha segnato 4 gol e ne ha subiti 13; Go Ahead Eagles ha segnato 5 gol e ne ha subiti 11.

Nizza e Go Ahead Eagles è la prima che si affrontano in campionato.

Nizza-Go Ahead Eagles ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Nizza e Go Ahead Eagles non si sono mai incontrati in competizioni europee. La squadra francese è imbattuta in tutte le tre partite casalinghe contro squadre olandesi in Europa (1V, 2N), con la più recente che è stata un pareggio per 2-2 con il Twente nella scorsa UEFA Europa League.
  • Il Go Ahead Eagles ha già perso contro un'avversaria francese in questa UEFA Europa League, 2-1 in trasferta contro il Lione in quella che è stata la sua unica precedente gara contro un club francese.
  • Il Nizza è l'unica squadra a non aver ancora conquistato un singolo punto in questa UEFA Europa League, perdendo tutte e sei le partite. L'unica squadra francese ad aver trovato sette sconfitte in una stagione nelle maggiori competizioni europee è il Marsiglia nel 2008/09.
  • Il Go Ahead Eagles ha subito 18.8 tiri a partita in questa UEFA Europa League (113 in 6 match), il dato più alto a pari merito per una squadra olandese in una stagione dal 2009/10 assieme al Groningen nel 2015/16 (anche in quell'occasione 113 in 6 gare).
  • La serie attuale di 16 partite senza vittorie del Nizza (4N, 12P) nelle maggiori competizioni europee è la più lunga in assoluto sia per una squadra francese che per una proveniente da uno dei cinque maggiori campionati europei.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

NizzaGo Ahead Eagles
Partite giocate66
Numero di partite vinte02
Numero di partite perse64
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati45
Gol totali subiti1311
Media gol subiti per partita2.21.8
Percentuale possesso palla43.445.7
Numero totale di passaggi23132519
Numero totale di passaggi riusciti18682094
Tiri nello specchio della porta1621
Percentuale di tiri in porta37.246.7
Numero totale di cross9098
Numero medio di cross riusciti2325
Duelli per partita vinti303235
Duelli per partita persi287228
Corner subiti2640
Corner guadagnati2718
Numero di punizioni a favore9248
Numero di punizioni concesse6358
Tackle totali8886
Percentuale di successo nei tackle60.261.6
Fuorigiochi totali713
Numero totale di cartellini gialli1112
Numero totale di cartellini rossi10

