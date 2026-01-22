Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:54

Nizza - Go Ahead Eagles è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 22 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Allianz Riviera di Nice.

Arbitro di Nizza - Go Ahead Eagles sarà Oleksiy Derevinskyi. Al VAR invece ci sarà Momcilo Markovic.

Attualmente Nizza si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 6 sconfitte); invece Go Ahead Eagles si trova 28° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte).

Nizza ha segnato 4 gol e ne ha subiti 13; Go Ahead Eagles ha segnato 5 gol e ne ha subiti 11.

Nizza e Go Ahead Eagles è la prima che si affrontano in campionato.

Nizza-Go Ahead Eagles ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Nizza e Go Ahead Eagles non si sono mai incontrati in competizioni europee. La squadra francese è imbattuta in tutte le tre partite casalinghe contro squadre olandesi in Europa (1V, 2N), con la più recente che è stata un pareggio per 2-2 con il Twente nella scorsa UEFA Europa League.

Il Go Ahead Eagles ha già perso contro un'avversaria francese in questa UEFA Europa League, 2-1 in trasferta contro il Lione in quella che è stata la sua unica precedente gara contro un club francese.

Il Nizza è l'unica squadra a non aver ancora conquistato un singolo punto in questa UEFA Europa League, perdendo tutte e sei le partite. L'unica squadra francese ad aver trovato sette sconfitte in una stagione nelle maggiori competizioni europee è il Marsiglia nel 2008/09.

Il Go Ahead Eagles ha subito 18.8 tiri a partita in questa UEFA Europa League (113 in 6 match), il dato più alto a pari merito per una squadra olandese in una stagione dal 2009/10 assieme al Groningen nel 2015/16 (anche in quell'occasione 113 in 6 gare).

La serie attuale di 16 partite senza vittorie del Nizza (4N, 12P) nelle maggiori competizioni europee è la più lunga in assoluto sia per una squadra francese che per una proveniente da uno dei cinque maggiori campionati europei.

