Incontro terminato, Nizza 3, Go Ahead Eagles 1.
Secondo tempo terminato, Nizza 3, Go Ahead Eagles 1.22:54
Richonell Margaret (Go Ahead Eagles) e' ammonito per fallo.22:54
Fallo di Richonell Margaret (Go Ahead Eagles).22:53
Kail Boudache (Nizza) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:53
Calcio d'angolo,Go Ahead Eagles. Calcio d'angolo causato da Morgan Sanson (Nizza).22:53
Tiro respinto. Mathis Suray (Go Ahead Eagles) un tiro di destro da fuori area. Assist di Victor Edvardsen.22:53
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:52
Tentativo fallito. Jonathan Clauss (Nizza) un tiro di sinistro da centro area tira alto in seguito a un contropiede.22:52
Sostituzione, Go Ahead Eagles. Julius Dirksen sostituisce Mats Deijl.22:52
Tentativo fallito. Jonathan Clauss (Nizza) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.22:51
Fallo di Mats Deijl (Go Ahead Eagles).22:50
Kail Boudache (Nizza) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:50
Calcio d'angolo,Nizza. Calcio d'angolo causato da Mats Deijl (Go Ahead Eagles).22:49
Tiro respinto. Kevin Carlos (Nizza) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Morgan Sanson con cross.22:49
Calcio d'angolo,Nizza. Calcio d'angolo causato da Aske Adelgaard (Go Ahead Eagles).22:48
Tiro respinto. Jonathan Clauss (Nizza) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Morgan Sanson.22:48
Fallo di Finn Stokkers (Go Ahead Eagles).22:47
Ali Abdi (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47
Calcio d'angolo,Go Ahead Eagles. Calcio d'angolo causato da Everton Pereira (Nizza).22:43
Tiro parato. Victor Edvardsen (Go Ahead Eagles) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Aske Adelgaard.22:43
Richonell Margaret (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:42
Fallo di Brad-Hamilton Mantsounga (Nizza).22:42
Sostituzione, Nizza. Everton Pereira sostituisce Charles Vanhoutte.22:41
Jonathan Clauss (Nizza) e' ammonito per fallo.22:40
Mathis Suray (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:40
Fallo di Jonathan Clauss (Nizza).22:40
Sostituzione, Go Ahead Eagles. Aske Adelgaard sostituisce Dean James.22:38
Sostituzione, Go Ahead Eagles. Richonell Margaret sostituisce Oskar Sivertsen.22:38
Joris Kramer (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Fallo di Kevin Carlos (Nizza).22:37
Tiro parato. Kevin Carlos (Nizza) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ali Abdi con cross.22:37
Sostituzione, Nizza. Dante sostituisce Juma Bah.22:35
Sostituzione, Nizza. Kail Boudache sostituisce Tiago Gouveia.22:35
Calcio d'angolo,Go Ahead Eagles. Calcio d'angolo causato da Morgan Sanson (Nizza).22:33
Oskar Sivertsen (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:32
Fallo di Tiago Gouveia (Nizza).22:32
Gara riprende.22:31
Gara momentaneamente sospesa, Tiago Gouveia (Nizza) per infortunio.22:30
Gol! Nizza 3, Go Ahead Eagles 1. Finn Stokkers (Go Ahead Eagles) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jakob Breum.22:27
Tentativo fallito. Finn Stokkers (Go Ahead Eagles) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Victor Edvardsen.22:26
Tentativo fallito. Kevin Carlos (Nizza) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Morgan Sanson in seguito a un contropiede.22:25
Tiro respinto. Charles Vanhoutte (Nizza) un tiro di destro da fuori area.22:24
Tiro respinto. Tiago Gouveia (Nizza) un tiro di destro da centro area.22:22
Sostituzione, Nizza. Jonathan Clauss sostituisce Mohamed-Ali Cho.22:22
Sostituzione, Nizza. Morgan Sanson sostituisce Tom Louchet.22:21
Tentativo fallito. Finn Stokkers (Go Ahead Eagles) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola tira alto. Assist di Jakob Breum con cross in seguito a un calcio da fermo.22:21
Mats Deijl (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:20
Fallo di Tiago Gouveia (Nizza).22:20
Gol! Nizza 3, Go Ahead Eagles 0. Tiago Gouveia (Nizza) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mohamed-Ali Cho con cross.22:18
Calcio d'angolo,Nizza. Calcio d'angolo causato da Jakob Breum (Go Ahead Eagles).22:18
Fallo di Giovanni van Zwam (Go Ahead Eagles).22:17
Kevin Carlos (Nizza) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:17
Tentativo fallito. Victor Edvardsen (Go Ahead Eagles) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Jakob Breum in seguito a un contropiede.22:16
Sostituzione, Go Ahead Eagles. Finn Stokkers sostituisce Calvin Twigt.22:16
Sostituzione, Go Ahead Eagles. Giovanni van Zwam sostituisce Evert Linthorst.22:16
Tentativo fallito. Mats Deijl (Go Ahead Eagles) un colpo di testa dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Dean James con cross da calcio d'angolo.22:15
Calcio d'angolo,Go Ahead Eagles. Calcio d'angolo causato da Tiago Gouveia (Nizza).22:14
Calcio d'angolo,Nizza. Calcio d'angolo causato da Calvin Twigt (Go Ahead Eagles).22:12
Tiro respinto. Kojo Peprah Oppong (Nizza) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Tom Louchet con cross.22:12
Dean James (Go Ahead Eagles) e' ammonito.22:11
Charles Vanhoutte (Nizza) e' ammonito.22:11
Fallo di Mathis Suray (Go Ahead Eagles).22:10
Kojo Peprah Oppong (Nizza) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:10
Kevin Carlos (Nizza) colpisce la traversa con un tiro di destro da centro area.22:09
Tiro parato. Tiago Gouveia (Nizza) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra.22:09
Calcio d'angolo,Go Ahead Eagles. Calcio d'angolo causato da Brad-Hamilton Mantsounga (Nizza).22:08
Tentativo fallito. Charles Vanhoutte (Nizza) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Salis Abdul Samed da calcio d'angolo.22:07
Calcio d'angolo,Nizza. Calcio d'angolo causato da Melle Meulensteen (Go Ahead Eagles).22:06
Inizia il Secondo tempo Nizza 2, Go Ahead Eagles 0.22:05
Primo tempo terminato, Nizza 2, Go Ahead Eagles 0.21:48
Tentativo fallito. Victor Edvardsen (Go Ahead Eagles) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco alto. Assist di Mathis Suray.21:48
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:47
Gol! Nizza 2, Go Ahead Eagles 0. Tiago Gouveia (Nizza) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra.21:42
Tiro respinto. Salis Abdul Samed (Nizza) un tiro di destro da centro area.21:39
Calcio d'angolo,Nizza. Calcio d'angolo causato da Evert Linthorst (Go Ahead Eagles).21:38
Tiro respinto. Tiago Gouveia (Nizza) un tiro di destro da fuori area.21:37
Fallo di Oskar Sivertsen (Go Ahead Eagles).21:35
Tiago Gouveia (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35
Tiro respinto. Jakob Breum (Go Ahead Eagles) un tiro di destro da fuori area. Assist di Evert Linthorst.21:32
Calcio d'angolo,Go Ahead Eagles. Calcio d'angolo causato da Tiago Gouveia (Nizza).21:31
Tiro respinto. Evert Linthorst (Go Ahead Eagles) un tiro di sinistro da fuori area.21:31
Tiro respinto. Victor Edvardsen (Go Ahead Eagles) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata.21:31
Joris Kramer (Go Ahead Eagles) colpisce il palo sinistro con un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Jakob Breum da calcio d'angolo.21:31
Calcio d'angolo,Go Ahead Eagles. Calcio d'angolo causato da Tiago Gouveia (Nizza).21:31
Calcio d'angolo,Go Ahead Eagles. Calcio d'angolo causato da Mohamed-Ali Cho (Nizza).21:30
Calvin Twigt (Go Ahead Eagles) e' ammonito per fallo.21:28
Fallo di Calvin Twigt (Go Ahead Eagles).21:28
Tom Louchet (Nizza) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:28
Mathis Suray (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26
Fallo di Charles Vanhoutte (Nizza).21:26
Fallo di Jakob Breum (Go Ahead Eagles).21:25
Tom Louchet (Nizza) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:25
Fallo di Dean James (Go Ahead Eagles).21:24
Kojo Peprah Oppong (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Calcio d'angolo,Go Ahead Eagles. Calcio d'angolo causato da Ali Abdi (Nizza).21:22
Jari De Busser (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21
Fallo di Tiago Gouveia (Nizza).21:21
Tentativo fallito. Oskar Sivertsen (Go Ahead Eagles) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Calvin Twigt con cross.21:20
Tiro parato. Kevin Carlos (Nizza) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Salis Abdul Samed.21:18
Tentativo fallito. Victor Edvardsen (Go Ahead Eagles) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra da calcio d'angolo.21:16
Calcio d'angolo,Go Ahead Eagles. Calcio d'angolo causato da Ali Abdi (Nizza).21:15
Evert Linthorst (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:12
Fallo di Salis Abdul Samed (Nizza).21:12
Gol! Nizza 1, Go Ahead Eagles 0. Charles Vanhoutte (Nizza) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:11
Tiro parato. Mathis Suray (Go Ahead Eagles) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile! parato palla indirizzata nel centro della porta.21:09
Tentativo fallito. Kevin Carlos (Nizza) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mohamed-Ali Cho con passaggio filtrante.21:06
Calcio d'angolo,Go Ahead Eagles. Calcio d'angolo causato da Juma Bah (Nizza).21:05
Tiro respinto. Victor Edvardsen (Go Ahead Eagles) un tiro di destro da centro area. Assist di Dean James.21:05
Calcio d'angolo,Go Ahead Eagles. Calcio d'angolo causato da Maxime Dupé (Nizza).21:04
Tiro parato. Oskar Sivertsen (Go Ahead Eagles) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jakob Breum.21:04
Inizia il Primo tempo.21:02
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:54
Dove si gioca la partita:
Stadio: Allianz Riviera
Città: Nizza
Capienza: 35624 spettatori19:54
Nizza - Go Ahead Eagles è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 22 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Allianz Riviera di Nice.
Arbitro di Nizza - Go Ahead Eagles sarà Oleksiy Derevinskyi. Al VAR invece ci sarà Momcilo Markovic.
Attualmente Nizza si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 6 sconfitte); invece Go Ahead Eagles si trova 28° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte).
Nizza ha segnato 4 gol e ne ha subiti 13; Go Ahead Eagles ha segnato 5 gol e ne ha subiti 11.
Nizza e Go Ahead Eagles è la prima che si affrontano in campionato.
Nizza-Go Ahead Eagles ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Nizza
|Go Ahead Eagles
|Partite giocate
|6
|6
|Numero di partite vinte
|0
|2
|Numero di partite perse
|6
|4
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|4
|5
|Gol totali subiti
|13
|11
|Media gol subiti per partita
|2.2
|1.8
|Percentuale possesso palla
|43.4
|45.7
|Numero totale di passaggi
|2313
|2519
|Numero totale di passaggi riusciti
|1868
|2094
|Tiri nello specchio della porta
|16
|21
|Percentuale di tiri in porta
|37.2
|46.7
|Numero totale di cross
|90
|98
|Numero medio di cross riusciti
|23
|25
|Duelli per partita vinti
|303
|235
|Duelli per partita persi
|287
|228
|Corner subiti
|26
|40
|Corner guadagnati
|27
|18
|Numero di punizioni a favore
|92
|48
|Numero di punizioni concesse
|63
|58
|Tackle totali
|88
|86
|Percentuale di successo nei tackle
|60.2
|61.6
|Fuorigiochi totali
|7
|13
|Numero totale di cartellini gialli
|11
|12
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
