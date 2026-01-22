Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:36

PREPARTITA

PAOK Salonika - Real Betis è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 22 gennaio alle ore 18:45 allo stadio Toumba Stadium di Thessaloniki.

Arbitro di PAOK Salonika - Real Betis sarà Simone Sozza. Al VAR invece ci sarà Daniele Chiffi.

Simone Sozza Statistiche Stagionali Partite dirette 9 Falli fischiati 230 Fuorigioco 24 Rigori assegnati 5 Ammonizioni 32 Espulsioni 5 Cartellini per partita 4.4 Falli per cartellino 5.7 Ha arbitrato un totale di 10 partite nella stagione in corso: Serie A: 9 partite

partite Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2025 Serie A Cagliari-Fiorentina 1-1 21-09-2025 Serie A Lazio-Roma 0-1 27-09-2025 Serie A Juventus-Atalanta 1-1 19-10-2025 Serie A Genoa-Parma 0-0 29-10-2025 Serie A Inter-Fiorentina 3-0 23-11-2025 Serie A Inter-Milan 0-1 07-12-2025 Serie B Sampdoria-Carrarese 3-2 14-12-2025 Serie A Udinese-Napoli 1-0 20-12-2025 Serie A Juventus-Roma 2-1 07-01-2026 Serie A Lazio-Fiorentina 2-2

Attualmente PAOK Salonika si trova 18° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta); invece Real Betis si trova 4° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).

PAOK Salonika ha segnato 13 gol e ne ha subiti 10; Real Betis ha segnato 11 gol e ne ha subiti 4.

PAOK Salonika e Real Betis è la prima che si affrontano in campionato.

PAOK Salonika-Real Betis ai raggi x: dati storici, trend e curiosità PAOK Salonicco e Real Betis non si sono mai affrontati in una competizione europea – la squadra greca ha vinto una sola delle ultime 11 partite contro avversarie spagnole nelle coppe europee (5N 5P).

L'unico precedente del Real Betis contro una squadra greca risale alla fase a gironi della UEFA Europa League 2018/19: pareggio per 0-0 in trasferta e successo interno per 1-0 contro l'Olympiakos.

Solo Lione (14.4) e Nottingham Forest (13.0) hanno prodotto più Expected Goals nella UEFA Europa League in corso rispetto al PAOK (12.8), con il club greco che è vanta il miglior attacco del torneo con 13 gol, al pari di Lione e Midtjylland.

Il Real Betis ha vinto le ultime tre partite di UEFA Europa League; l'ultima volta che ha registrato una striscia vincente più lunga in una competizione europea risale al periodo tra il 1998 e il 2002 in Coppa UEFA (sei partite).

Il PAOK vanta 10 marcatori diversi in UEFA Europa League in questa stagione, più di qualsiasi altra squadra. È la quarta volta nelle ultime cinque stagioni che il club greco registra così tanti marcatori in una grande competizione europea, ma solo una volta ha superato quota 10: 13 nella Conference League 2023/24.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: