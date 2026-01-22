Virgilio Sport
PAOK Salonika-Real Betis: 2-0 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Toumba Stadium di Salonicco
22 Gennaio 2026 ore 18:45
PAOK Salonika
2
Real Betis
0
Partita finita
Arbitro: Simone Sozza
  1. 67' 1-0 Andrija Zivkovic
  2. 86' 2-0 Giorgos Giakoumakis (R)
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, PAOK Salonicco 2, Real Betis 0.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, PAOK Salonicco 2, Real Betis 0.20:37

  3. 90'+4'

    Fuorigioco. Nelson Deossa(Real Betis) prova il lancio lungo, ma Abde Ezzalzouli e' colto in fuorigioco.20:36

  4. 90'+4'

    Tentativo fallito. Nelson Deossa (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.20:36

  5. 90'+4'

    Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Giannis Michailidis (PAOK Salonicco).20:36

  6. 90'+3'

    Fuorigioco. Giannis Michailidis(PAOK Salonicco) prova il lancio lungo, ma Kiril Despodov e' colto in fuorigioco.20:35

  7. 90'+2'

    Tentativo fallito. Ángel Ortiz (Real Betis) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Abde Ezzalzouli con cross.20:34

  9. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:32

  10. 90'

    Tentativo fallito. Nelson Deossa (Real Betis) un tiro di sinistro da oltre 25 metri di poco a lato sulla destra. Assist di Marc Roca in seguito a un calcio da fermo.20:32

  11. 90'

    Nelson Deossa (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:32

  12. 90'

    Fallo di Giannis Konstantelias (PAOK Salonicco).20:32

  13. 90'

    Tiro respinto. José Antonio Morante (Real Betis) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Dani Pérez.20:32

  15. 88'

    Sostituzione, PAOK Salonicco. Anestis Mythou sostituisce Giorgos Giakoumakis.20:30

  16. 88'

    Sostituzione, PAOK Salonicco. Mady Camara sostituisce Magomed Ozdoev.20:30

  17. 87'

    Fallo di mano di Chimy Ávila (Real Betis).20:29

  18. 86'

    Gol! PAOK Salonicco 2, Real Betis 0. Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:28

  19. 85'

    Andrija Zivkovic (PAOK Salonicco) e' ammonito.20:27

  21. 85'

    Pau López (Real Betis) e' ammonito.20:27

  22. 85'

    Giannis Michailidis (PAOK Salonicco) e' ammonito.20:27

  23. 83'

    Rigore concesso da José Antonio Morante (Real Betis) per un fallo in area.20:25

  24. 83'

    Rigore per PAOK Salonicco. Giannis Konstantelias e'stato atterrato in area di rigore.20:25

  25. 83'

    Sostituzione, PAOK Salonicco. Kiril Despodov sostituisce Taison.20:24

  27. 82'

    Calcio d'angolo,PAOK Salonicco. Calcio d'angolo causato da Pau López (Real Betis).20:24

  28. 82'

    Tiro parato. Taison (PAOK Salonicco) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Giannis Konstantelias.20:24

  29. 81'

    Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Andrija Zivkovic (PAOK Salonicco).20:23

  30. 80'

    Tiro parato. Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Giannis Konstantelias.20:22

  31. 80'

    Tiro respinto. Abde Ezzalzouli (Real Betis) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ricardo Rodríguez.20:22

  33. 79'

    Marc Roca (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:21

  34. 79'

    Fallo di Giannis Konstantelias (PAOK Salonicco).20:21

  35. 79'

    Dani Pérez (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:21

  36. 79'

    Fallo di Soualiho Meïté (PAOK Salonicco).20:21

  37. 76'

    Calcio d'angolo,PAOK Salonicco. Calcio d'angolo causato da Ricardo Rodríguez (Real Betis).20:18

  39. 75'

    Fallo di Marc Roca (Real Betis).20:17

  40. 75'

    Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:17

  41. 73'

    Fuorigioco. Andrija Zivkovic(PAOK Salonicco) prova il lancio lungo, ma Magomed Ozdoev e' colto in fuorigioco.20:15

  42. 72'

    Calcio d'angolo,PAOK Salonicco. Calcio d'angolo causato da Diego Llorente (Real Betis).20:14

  43. 71'

    Fallo di Nelson Deossa (Real Betis).20:13

  45. 71'

    Taison (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:13

  46. 69'

    Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Abdul Baba (PAOK Salonicco).20:11

  47. 68'

    Sostituzione, Real Betis. Dani Pérez sostituisce Giovani Lo Celso per infortunio.20:10

  48. 68'

    Sostituzione, Real Betis. José Antonio Morante sostituisce Pablo García.20:10

  49. 67'

    Gol! PAOK Salonicco 1, Real Betis 0. Andrija Zivkovic (PAOK Salonicco) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Giorgos Giakoumakis.20:08

  51. 65'

    Calcio d'angolo,PAOK Salonicco. Calcio d'angolo causato da Diego Llorente (Real Betis).20:07

  52. 63'

    Fallo di Valentín Gómez (Real Betis).20:05

  53. 63'

    Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:05

  54. 63'

    Fallo di Diego Llorente (Real Betis).20:04

  55. 63'

    Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:04

  57. 62'

    Sostituzione, Real Betis. Giovani Lo Celso sostituisce Pablo Fornals.20:04

  58. 62'

    Sostituzione, Real Betis. Marc Roca sostituisce Sergi Altimira.20:04

  59. 62'

    Tentativo fallito. Chimy Ávila (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Pablo Fornals.20:03

  60. 61'

    Chimy Ávila (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:03

  61. 61'

    Fallo di Magomed Ozdoev (PAOK Salonicco).20:03

  63. 60'

    Tentativo fallito. Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Andrija Zivkovic con cross.20:02

  64. 56'

    Tiro respinto. Pablo García (Real Betis) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Ángel Ortiz.19:58

  65. 54'

    Sostituzione, PAOK Salonicco. Giannis Konstantelias sostituisce Dimitris Pelkas.19:56

  66. 54'

    Sostituzione, Real Betis. Abde Ezzalzouli sostituisce Aitor Ruibal.19:56

  67. 53'

    Tentativo fallito. Nelson Deossa (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra.19:55

  69. 52'

    Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Abdul Baba (PAOK Salonicco).19:54

  70. 52'

    Tentativo fallito. Pablo Fornals (Real Betis) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra che esce di molto sulla sinistra. Assist di Aitor Ruibal.19:54

  71. 51'

    Magomed Ozdoev (PAOK Salonicco) e' ammonito per fallo.19:53

  72. 51'

    Diego Llorente (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:53

  73. 51'

    Fallo di Magomed Ozdoev (PAOK Salonicco).19:53

  75. 49'

    Nelson Deossa (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:50

  76. 49'

    Fallo di Dimitris Pelkas (PAOK Salonicco).19:50

  77. 48'

    Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Giannis Michailidis (PAOK Salonicco).19:50

  78. 47'

    Ricardo Rodríguez (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:49

  79. 47'

    Fallo di Dimitris Pelkas (PAOK Salonicco).19:49

  81. 46'

    Fuorigioco. Pablo Fornals(Real Betis) prova il lancio lungo, ma Pablo García e' colto in fuorigioco.19:48

  82. Inizia il Secondo tempo PAOK Salonicco 0, Real Betis 0.19:47

  83. 45'+2'

    Primo tempo terminato, PAOK Salonicco 0, Real Betis 0.19:32

  84. 45'+2'

    Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Giannis Michailidis (PAOK Salonicco).19:32

  85. 45'+2'

    Tiro respinto. Pablo García (Real Betis) un tiro di sinistro da centro area.19:32

  87. 45'+2'

    Tiro respinto. Diego Llorente (Real Betis) un colpo di testa dalla destra dell'area. Assist di Pablo Fornals.19:31

  88. 45'+1'

    Nelson Deossa (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:31

  89. 45'+1'

    Fallo di Andrija Zivkovic (PAOK Salonicco).19:31

  90. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:30

  91. 44'

    Sergi Altimira (Real Betis) e' ammonito.19:28

  93. 43'

    Fallo di Sergi Altimira (Real Betis).19:28

  94. 43'

    Soualiho Meïté (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28

  95. 43'

    Nelson Deossa (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27

  96. 43'

    Fallo di Magomed Ozdoev (PAOK Salonicco).19:27

  97. 42'

    Tentativo fallito. Chimy Ávila (Real Betis) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Ricardo Rodríguez.19:27

  99. 41'

    Fuorigioco. Soualiho Meïté(PAOK Salonicco) prova il lancio lungo, ma Giorgos Giakoumakis e' colto in fuorigioco.19:26

  100. 38'

    Tiro respinto. Dimitris Pelkas (PAOK Salonicco) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.19:22

  101. 38'

    Tiro respinto. Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Taison.19:22

  102. 37'

    Tentativo fallito. Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Abdul Baba.19:22

  103. 34'

    Tentativo fallito. Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Dimitris Pelkas con cross da calcio d'angolo.19:19

  105. 33'

    Calcio d'angolo,PAOK Salonicco. Calcio d'angolo causato da Valentín Gómez (Real Betis).19:18

  106. 33'

    Tiro respinto. Giannis Michailidis (PAOK Salonicco) un tiro di sinistro da fuori area.19:18

  107. 32'

    Fallo di Nelson Deossa (Real Betis).19:17

  108. 32'

    Giannis Michailidis (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:17

  109. 31'

    Tiro parato. Ángel Ortiz (Real Betis) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:16

  111. 30'

    Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Abdul Baba (PAOK Salonicco).19:15

  112. 30'

    Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Antonis Tsiftsis (PAOK Salonicco).19:15

  113. 30'

    Tiro parato. Aitor Ruibal (Real Betis) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:15

  114. 29'

    Tiro respinto. Chimy Ávila (Real Betis) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.19:14

  115. 28'

    Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Tomasz Kedziora (PAOK Salonicco).19:13

  117. 28'

    Tiro respinto. Aitor Ruibal (Real Betis) un tiro di destro da fuori area. Assist di Pablo Fornals.19:13

  118. 26'

    Dimitris Pelkas (PAOK Salonicco) e' ammonito per fallo.19:10

  119. 26'

    Aitor Ruibal (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10

  120. 26'

    Fallo di Dimitris Pelkas (PAOK Salonicco).19:10

  121. 25'

    Tentativo fallito. Tomasz Kedziora (PAOK Salonicco) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Dimitris Pelkas con cross in seguito a un calcio da fermo.19:10

  123. 24'

    Fallo di Aitor Ruibal (Real Betis).19:09

  124. 24'

    Andrija Zivkovic (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:09

  125. 23'

    Tentativo fallito. Chimy Ávila (Real Betis) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra in seguito a un contropiede.19:08

  126. 20'

    Tentativo fallito. Dimitris Pelkas (PAOK Salonicco) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Andrija Zivkovic con suggerimento di testa in seguito a un contropiede.19:05

  127. 19'

    Tiro respinto. Pablo Fornals (Real Betis) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ricardo Rodríguez.19:04

  129. 17'

    Fuorigioco. Giannis Michailidis(PAOK Salonicco) prova il lancio lungo, ma Giorgos Giakoumakis e' colto in fuorigioco.19:02

  130. 16'

    Tiro respinto. Sergi Altimira (Real Betis) un tiro di destro da fuori area. Assist di Pablo Fornals.19:01

  131. 14'

    Fallo di mano di Pablo Fornals (Real Betis).18:59

  132. 12'

    Fallo di Valentín Gómez (Real Betis).18:57

  133. 12'

    Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:57

  135. 11'

    Ricardo Rodríguez (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:56

  136. 11'

    Fallo di Andrija Zivkovic (PAOK Salonicco).18:56

  137. 11'

    Nelson Deossa (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:55

  138. 11'

    Fallo di Soualiho Meïté (PAOK Salonicco).18:55

  139. 10'

    Fuorigioco. Soualiho Meïté(PAOK Salonicco) prova il lancio lungo, ma Giorgos Giakoumakis e' colto in fuorigioco.18:54

  141. 5'

    Nelson Deossa (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:50

  142. 5'

    Fallo di Magomed Ozdoev (PAOK Salonicco).18:50

  143. 5'

    Fuorigioco. Taison(PAOK Salonicco) prova il lancio lungo, ma Dimitris Pelkas e' colto in fuorigioco.18:49

  144. 3'

    Fuorigioco. Nelson Deossa(Real Betis) prova il lancio lungo, ma Chimy Ávila e' colto in fuorigioco.18:48

  145. Fallo di Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco).18:45

  147. Diego Llorente (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:45

  148. Inizia il Primo tempo.18:45

  149. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:36

  151. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Toumba Stadium
    Città: Salonicco
    Capienza: 28803 spettatori17:36

Formazioni PAOK Salonika - Real Betis

PAOK Salonika
Real Betis
TITOLARI PAOK SALONIKA
  • (99) ANTONIS TSIFTSIS (P)
  • (3) JONJOE KENNY (D)
  • (21) ABDUL BABA (D)
  • (5) GIANNIS MICHAILIDIS (D)
  • (16) TOMASZ KEDZIORA (D)
  • (8) SOUALIHO MEÏTÉ (C)
  • (27) MAGOMED OZDOEV (C)
  • (11) TAISON (C)
  • (14) ANDRIJA ZIVKOVIC (C)
  • (10) DIMITRIS PELKAS (C)
  • (7) GIORGOS GIAKOUMAKIS (A)
PANCHINA PAOK SALONIKA
  • (6) DEJAN LOVREN (D)
  • (2) MADY CAMARA (C)
  • (65) GIANNIS KONSTANTELIAS (C)
  • (22) ALESSANDRO BIANCO (C)
  • (41) DIMITRIS MONASTIRLIS (P)
  • (1) JIRÍ PAVLENKA (P)
  • (52) DIMITRIOS CHATSIDIS (A)
  • (23) JOAN SASTRE (D)
  • (56) ANESTIS MYTHOU (A)
  • (32) GREG TAYLOR (D)
  • (4) ALESSANDRO VOGLIACCO (D)
  • (77) KIRIL DESPODOV (A)
ALLENATORE PAOK SALONIKA
  • Razvan Lucescu
TITOLARI REAL BETIS
  • (25) PAU LÓPEZ (P)
  • (3) DIEGO LLORENTE (D)
  • (16) VALENTÍN GÓMEZ (D)
  • (40) ÁNGEL ORTIZ (D)
  • (12) RICARDO RODRÍGUEZ (D)
  • (18) NELSON DEOSSA (C)
  • (6) SERGI ALTIMIRA (C)
  • (8) PABLO FORNALS (C)
  • (9) CHIMY ÁVILA (A)
  • (52) PABLO GARCÍA (A)
  • (24) AITOR RUIBAL (A)
PANCHINA REAL BETIS
  • (10) ABDE EZZALZOULI (A)
  • (5) MARC BARTRA (D)
  • (37) DANI PÉREZ (C)
  • (20) GIOVANI LO CELSO (C)
  • (29) RODRIGO MARINA (A)
  • (21) MARC ROCA (C)
  • (27) JOSÉ ANTONIO MORANTE (A)
  • (4) NATAN (D)
  • (33) CARLOS DE ROA (D)
  • (13) ADRIÁN (P)
  • (1) ÁLVARO VALLES (P)
  • (50) IVÁN CORRALEJO (C)
ALLENATORE REAL BETIS
  • Manuel Pellegrini
PREPARTITA

PAOK Salonika - Real Betis è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 22 gennaio alle ore 18:45 allo stadio Toumba Stadium di Thessaloniki.
Arbitro di PAOK Salonika - Real Betis sarà Simone Sozza. Al VAR invece ci sarà Daniele Chiffi.

Simone Sozza

Statistiche Stagionali
Partite dirette9
Falli fischiati230
Fuorigioco24
Rigori assegnati5
Ammonizioni32
Espulsioni5
Cartellini per partita4.4
Falli per cartellino5.7

Ha arbitrato un totale di 10 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 9 partite
  • Serie B: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
24-08-2025 Serie A Cagliari-Fiorentina 1-1
21-09-2025 Serie A Lazio-Roma 0-1
27-09-2025 Serie A Juventus-Atalanta 1-1
19-10-2025 Serie A Genoa-Parma 0-0
29-10-2025 Serie A Inter-Fiorentina 3-0
23-11-2025 Serie A Inter-Milan 0-1
07-12-2025 Serie B Sampdoria-Carrarese 3-2
14-12-2025 Serie A Udinese-Napoli 1-0
20-12-2025 Serie A Juventus-Roma 2-1
07-01-2026 Serie A Lazio-Fiorentina 2-2

Attualmente PAOK Salonika si trova 18° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta); invece Real Betis si trova 4° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).
PAOK Salonika ha segnato 13 gol e ne ha subiti 10; Real Betis ha segnato 11 gol e ne ha subiti 4.

PAOK Salonika e Real Betis è la prima che si affrontano in campionato.

PAOK Salonika-Real Betis ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • PAOK Salonicco e Real Betis non si sono mai affrontati in una competizione europea – la squadra greca ha vinto una sola delle ultime 11 partite contro avversarie spagnole nelle coppe europee (5N 5P).
  • L'unico precedente del Real Betis contro una squadra greca risale alla fase a gironi della UEFA Europa League 2018/19: pareggio per 0-0 in trasferta e successo interno per 1-0 contro l'Olympiakos.
  • Solo Lione (14.4) e Nottingham Forest (13.0) hanno prodotto più Expected Goals nella UEFA Europa League in corso rispetto al PAOK (12.8), con il club greco che è vanta il miglior attacco del torneo con 13 gol, al pari di Lione e Midtjylland.
  • Il Real Betis ha vinto le ultime tre partite di UEFA Europa League; l'ultima volta che ha registrato una striscia vincente più lunga in una competizione europea risale al periodo tra il 1998 e il 2002 in Coppa UEFA (sei partite).
  • Il PAOK vanta 10 marcatori diversi in UEFA Europa League in questa stagione, più di qualsiasi altra squadra. È la quarta volta nelle ultime cinque stagioni che il club greco registra così tanti marcatori in una grande competizione europea, ma solo una volta ha superato quota 10: 13 nella Conference League 2023/24.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

PAOK SalonikaReal Betis
Partite giocate66
Numero di partite vinte24
Numero di partite perse10
Numero di partite pareggiate32
Gol totali segnati1311
Gol totali subiti104
Media gol subiti per partita1.70.7
Percentuale possesso palla48.952.5
Numero totale di passaggi25543087
Numero totale di passaggi riusciti21272710
Tiri nello specchio della porta3927
Percentuale di tiri in porta54.954.0
Numero totale di cross9962
Numero medio di cross riusciti2211
Duelli per partita vinti272292
Duelli per partita persi278310
Corner subiti3125
Corner guadagnati2918
Numero di punizioni a favore6672
Numero di punizioni concesse7476
Tackle totali100108
Percentuale di successo nei tackle57.054.6
Fuorigiochi totali58
Numero totale di cartellini gialli1015
Numero totale di cartellini rossi10

