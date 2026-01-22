Incontro terminato, PAOK Salonicco 2, Real Betis 0.
Secondo tempo terminato, PAOK Salonicco 2, Real Betis 0.20:37
Fuorigioco. Nelson Deossa(Real Betis) prova il lancio lungo, ma Abde Ezzalzouli e' colto in fuorigioco.20:36
Tentativo fallito. Nelson Deossa (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.20:36
Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Giannis Michailidis (PAOK Salonicco).20:36
Fuorigioco. Giannis Michailidis(PAOK Salonicco) prova il lancio lungo, ma Kiril Despodov e' colto in fuorigioco.20:35
Tentativo fallito. Ángel Ortiz (Real Betis) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Abde Ezzalzouli con cross.20:34
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:32
Tentativo fallito. Nelson Deossa (Real Betis) un tiro di sinistro da oltre 25 metri di poco a lato sulla destra. Assist di Marc Roca in seguito a un calcio da fermo.20:32
Nelson Deossa (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:32
Fallo di Giannis Konstantelias (PAOK Salonicco).20:32
Tiro respinto. José Antonio Morante (Real Betis) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Dani Pérez.20:32
Sostituzione, PAOK Salonicco. Anestis Mythou sostituisce Giorgos Giakoumakis.20:30
Sostituzione, PAOK Salonicco. Mady Camara sostituisce Magomed Ozdoev.20:30
Fallo di mano di Chimy Ávila (Real Betis).20:29
Gol! PAOK Salonicco 2, Real Betis 0. Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:28
Andrija Zivkovic (PAOK Salonicco) e' ammonito.20:27
Pau López (Real Betis) e' ammonito.20:27
Giannis Michailidis (PAOK Salonicco) e' ammonito.20:27
Rigore concesso da José Antonio Morante (Real Betis) per un fallo in area.20:25
Rigore per PAOK Salonicco. Giannis Konstantelias e'stato atterrato in area di rigore.20:25
Sostituzione, PAOK Salonicco. Kiril Despodov sostituisce Taison.20:24
Calcio d'angolo,PAOK Salonicco. Calcio d'angolo causato da Pau López (Real Betis).20:24
Tiro parato. Taison (PAOK Salonicco) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Giannis Konstantelias.20:24
Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Andrija Zivkovic (PAOK Salonicco).20:23
Tiro parato. Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Giannis Konstantelias.20:22
Tiro respinto. Abde Ezzalzouli (Real Betis) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ricardo Rodríguez.20:22
Marc Roca (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:21
Fallo di Giannis Konstantelias (PAOK Salonicco).20:21
Dani Pérez (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:21
Fallo di Soualiho Meïté (PAOK Salonicco).20:21
Calcio d'angolo,PAOK Salonicco. Calcio d'angolo causato da Ricardo Rodríguez (Real Betis).20:18
Fallo di Marc Roca (Real Betis).20:17
Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:17
Fuorigioco. Andrija Zivkovic(PAOK Salonicco) prova il lancio lungo, ma Magomed Ozdoev e' colto in fuorigioco.20:15
Calcio d'angolo,PAOK Salonicco. Calcio d'angolo causato da Diego Llorente (Real Betis).20:14
Fallo di Nelson Deossa (Real Betis).20:13
Taison (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:13
Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Abdul Baba (PAOK Salonicco).20:11
Sostituzione, Real Betis. Dani Pérez sostituisce Giovani Lo Celso per infortunio.20:10
Sostituzione, Real Betis. José Antonio Morante sostituisce Pablo García.20:10
Gol! PAOK Salonicco 1, Real Betis 0. Andrija Zivkovic (PAOK Salonicco) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Giorgos Giakoumakis.20:08
Calcio d'angolo,PAOK Salonicco. Calcio d'angolo causato da Diego Llorente (Real Betis).20:07
Fallo di Valentín Gómez (Real Betis).20:05
Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:05
Fallo di Diego Llorente (Real Betis).20:04
Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:04
Sostituzione, Real Betis. Giovani Lo Celso sostituisce Pablo Fornals.20:04
Sostituzione, Real Betis. Marc Roca sostituisce Sergi Altimira.20:04
Tentativo fallito. Chimy Ávila (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Pablo Fornals.20:03
Chimy Ávila (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:03
Fallo di Magomed Ozdoev (PAOK Salonicco).20:03
Tentativo fallito. Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Andrija Zivkovic con cross.20:02
Tiro respinto. Pablo García (Real Betis) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Ángel Ortiz.19:58
Sostituzione, PAOK Salonicco. Giannis Konstantelias sostituisce Dimitris Pelkas.19:56
Sostituzione, Real Betis. Abde Ezzalzouli sostituisce Aitor Ruibal.19:56
Tentativo fallito. Nelson Deossa (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra.19:55
Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Abdul Baba (PAOK Salonicco).19:54
Tentativo fallito. Pablo Fornals (Real Betis) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra che esce di molto sulla sinistra. Assist di Aitor Ruibal.19:54
Magomed Ozdoev (PAOK Salonicco) e' ammonito per fallo.19:53
Diego Llorente (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:53
Fallo di Magomed Ozdoev (PAOK Salonicco).19:53
Nelson Deossa (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:50
Fallo di Dimitris Pelkas (PAOK Salonicco).19:50
Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Giannis Michailidis (PAOK Salonicco).19:50
Ricardo Rodríguez (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:49
Fallo di Dimitris Pelkas (PAOK Salonicco).19:49
Fuorigioco. Pablo Fornals(Real Betis) prova il lancio lungo, ma Pablo García e' colto in fuorigioco.19:48
Inizia il Secondo tempo PAOK Salonicco 0, Real Betis 0.19:47
Primo tempo terminato, PAOK Salonicco 0, Real Betis 0.19:32
Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Giannis Michailidis (PAOK Salonicco).19:32
Tiro respinto. Pablo García (Real Betis) un tiro di sinistro da centro area.19:32
Tiro respinto. Diego Llorente (Real Betis) un colpo di testa dalla destra dell'area. Assist di Pablo Fornals.19:31
Nelson Deossa (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:31
Fallo di Andrija Zivkovic (PAOK Salonicco).19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:30
Sergi Altimira (Real Betis) e' ammonito.19:28
Fallo di Sergi Altimira (Real Betis).19:28
Soualiho Meïté (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28
Nelson Deossa (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27
Fallo di Magomed Ozdoev (PAOK Salonicco).19:27
Tentativo fallito. Chimy Ávila (Real Betis) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Ricardo Rodríguez.19:27
Fuorigioco. Soualiho Meïté(PAOK Salonicco) prova il lancio lungo, ma Giorgos Giakoumakis e' colto in fuorigioco.19:26
Tiro respinto. Dimitris Pelkas (PAOK Salonicco) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.19:22
Tiro respinto. Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Taison.19:22
Tentativo fallito. Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Abdul Baba.19:22
Tentativo fallito. Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Dimitris Pelkas con cross da calcio d'angolo.19:19
Calcio d'angolo,PAOK Salonicco. Calcio d'angolo causato da Valentín Gómez (Real Betis).19:18
Tiro respinto. Giannis Michailidis (PAOK Salonicco) un tiro di sinistro da fuori area.19:18
Fallo di Nelson Deossa (Real Betis).19:17
Giannis Michailidis (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:17
Tiro parato. Ángel Ortiz (Real Betis) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:16
Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Abdul Baba (PAOK Salonicco).19:15
Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Antonis Tsiftsis (PAOK Salonicco).19:15
Tiro parato. Aitor Ruibal (Real Betis) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:15
Tiro respinto. Chimy Ávila (Real Betis) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.19:14
Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Tomasz Kedziora (PAOK Salonicco).19:13
Tiro respinto. Aitor Ruibal (Real Betis) un tiro di destro da fuori area. Assist di Pablo Fornals.19:13
Dimitris Pelkas (PAOK Salonicco) e' ammonito per fallo.19:10
Aitor Ruibal (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10
Fallo di Dimitris Pelkas (PAOK Salonicco).19:10
Tentativo fallito. Tomasz Kedziora (PAOK Salonicco) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Dimitris Pelkas con cross in seguito a un calcio da fermo.19:10
Fallo di Aitor Ruibal (Real Betis).19:09
Andrija Zivkovic (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:09
Tentativo fallito. Chimy Ávila (Real Betis) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra in seguito a un contropiede.19:08
Tentativo fallito. Dimitris Pelkas (PAOK Salonicco) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Andrija Zivkovic con suggerimento di testa in seguito a un contropiede.19:05
Tiro respinto. Pablo Fornals (Real Betis) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ricardo Rodríguez.19:04
Fuorigioco. Giannis Michailidis(PAOK Salonicco) prova il lancio lungo, ma Giorgos Giakoumakis e' colto in fuorigioco.19:02
Tiro respinto. Sergi Altimira (Real Betis) un tiro di destro da fuori area. Assist di Pablo Fornals.19:01
Fallo di mano di Pablo Fornals (Real Betis).18:59
Fallo di Valentín Gómez (Real Betis).18:57
Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:57
Ricardo Rodríguez (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:56
Fallo di Andrija Zivkovic (PAOK Salonicco).18:56
Nelson Deossa (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:55
Fallo di Soualiho Meïté (PAOK Salonicco).18:55
Fuorigioco. Soualiho Meïté(PAOK Salonicco) prova il lancio lungo, ma Giorgos Giakoumakis e' colto in fuorigioco.18:54
Nelson Deossa (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:50
Fallo di Magomed Ozdoev (PAOK Salonicco).18:50
Fuorigioco. Taison(PAOK Salonicco) prova il lancio lungo, ma Dimitris Pelkas e' colto in fuorigioco.18:49
Fuorigioco. Nelson Deossa(Real Betis) prova il lancio lungo, ma Chimy Ávila e' colto in fuorigioco.18:48
Fallo di Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco).18:45
Diego Llorente (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:45
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:36
Dove si gioca la partita:
Stadio: Toumba Stadium
Città: Salonicco
Capienza: 28803 spettatori17:36
PAOK Salonika - Real Betis è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 22 gennaio alle ore 18:45 allo stadio Toumba Stadium di Thessaloniki.
Arbitro di PAOK Salonika - Real Betis sarà Simone Sozza. Al VAR invece ci sarà Daniele Chiffi.
Simone Sozza
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|9
|Falli fischiati
|230
|Fuorigioco
|24
|Rigori assegnati
|5
|Ammonizioni
|32
|Espulsioni
|5
|Cartellini per partita
|4.4
|Falli per cartellino
|5.7
Ha arbitrato un totale di 10 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|24-08-2025
|Serie A
|Cagliari-Fiorentina 1-1
|21-09-2025
|Serie A
|Lazio-Roma 0-1
|27-09-2025
|Serie A
|Juventus-Atalanta 1-1
|19-10-2025
|Serie A
|Genoa-Parma 0-0
|29-10-2025
|Serie A
|Inter-Fiorentina 3-0
|23-11-2025
|Serie A
|Inter-Milan 0-1
|07-12-2025
|Serie B
|Sampdoria-Carrarese 3-2
|14-12-2025
|Serie A
|Udinese-Napoli 1-0
|20-12-2025
|Serie A
|Juventus-Roma 2-1
|07-01-2026
|Serie A
|Lazio-Fiorentina 2-2
Attualmente PAOK Salonika si trova 18° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta); invece Real Betis si trova 4° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).
PAOK Salonika ha segnato 13 gol e ne ha subiti 10; Real Betis ha segnato 11 gol e ne ha subiti 4.
PAOK Salonika e Real Betis è la prima che si affrontano in campionato.
PAOK Salonika-Real Betis ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|PAOK Salonika
|Real Betis
|Partite giocate
|6
|6
|Numero di partite vinte
|2
|4
|Numero di partite perse
|1
|0
|Numero di partite pareggiate
|3
|2
|Gol totali segnati
|13
|11
|Gol totali subiti
|10
|4
|Media gol subiti per partita
|1.7
|0.7
|Percentuale possesso palla
|48.9
|52.5
|Numero totale di passaggi
|2554
|3087
|Numero totale di passaggi riusciti
|2127
|2710
|Tiri nello specchio della porta
|39
|27
|Percentuale di tiri in porta
|54.9
|54.0
|Numero totale di cross
|99
|62
|Numero medio di cross riusciti
|22
|11
|Duelli per partita vinti
|272
|292
|Duelli per partita persi
|278
|310
|Corner subiti
|31
|25
|Corner guadagnati
|29
|18
|Numero di punizioni a favore
|66
|72
|Numero di punizioni concesse
|74
|76
|Tackle totali
|100
|108
|Percentuale di successo nei tackle
|57.0
|54.6
|Fuorigiochi totali
|5
|8
|Numero totale di cartellini gialli
|10
|15
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
