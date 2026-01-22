Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Rangers-Ludogorets: 1-0 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Ibrox Stadium di Glasgow
22 Gennaio 2026 ore 21:00
Rangers
1
Ludogorets
0
Partita finita
Arbitro: Manfredas Lukjancukas
  1. 33' 1-0 Mohamed Diomande
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Rangers 1, Ludogorets 0.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Rangers 1, Ludogorets 0.22:52

  3. 90'+3'

    Hendrik Bonmann (Ludogorets) e' ammonito.22:51

  4. 90'+3'

    Findlay Curtis (Rangers) e' ammonito.22:51

  5. 90'+3'

    Anton Nedyalkov (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51

  6. 90'+3'

    Fallo di Thelo Aasgaard (Rangers).22:51

  7. 90'+2'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:50

  9. 90'+2'

    Tiro respinto. Jayden Meghoma (Rangers) un tiro di sinistro da fuori area.22:49

  10. 90'

    Fallo di Ivaylo Chochev (Ludogorets).22:48

  11. 90'

    Findlay Curtis (Rangers) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:48

  12. 90'

    Sostituzione, Ludogorets. Stanislav Ivanov sostituisce Caio Vidal.22:48

  13. 90'

    Sostituzione, Ludogorets. Joel Andersson sostituisce Son.22:48

  15. 89'

    Tentativo fallito. Dinis Almeida (Ludogorets) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Petar Stanic con cross da calcio d'angolo.22:47

  16. 89'

    Calcio d'angolo,Ludogorets. Calcio d'angolo causato da Jack Butland (Rangers).22:46

  17. 89'

    Tiro parato. Caio Vidal (Ludogorets) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Deroy Duarte.22:46

  18. 88'

    Nicolas Raskin (Rangers) e' ammonito per fallo.22:45

  19. 88'

    Fallo di Nicolas Raskin (Rangers).22:45

  21. 88'

    Petar Stanic (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45

  22. 87'

    Tiro respinto. Bojan Miovski (Rangers) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Thelo Aasgaard.22:45

  23. 87'

    Bojan Miovski (Rangers) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:44

  24. 87'

    Fallo di Anton Nedyalkov (Ludogorets).22:44

  25. 86'

    Tentativo fallito. Son (Ludogorets) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Deroy Duarte con passaggio filtrante.22:44

  27. 84'

    Emmanuel Fernandez (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42

  28. 84'

    Fallo di Matheus Machado (Ludogorets).22:42

  29. 83'

    Max Aarons (Rangers) e' ammonito per fallo.22:41

  30. 83'

    Fallo di Max Aarons (Rangers).22:41

  31. 83'

    Petar Stanic (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41

  33. 82'

    Tentativo fallito. Bernard Tekpetey (Ludogorets) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.22:40

  34. 81'

    Emmanuel Fernandez (Rangers) e' ammonito per fallo.22:39

  35. 81'

    Fallo di Emmanuel Fernandez (Rangers).22:38

  36. 81'

    Bernard Tekpetey (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:38

  37. 77'

    Tentativo fallito. Djeidi Gassama (Rangers) un tiro di destro da centro area tira alto da calcio d'angolo.22:35

  39. 76'

    Calcio d'angolo,Rangers. Calcio d'angolo causato da Hendrik Bonmann (Ludogorets).22:34

  40. 76'

    Tiro parato. Findlay Curtis (Rangers) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Emmanuel Fernandez.22:34

  41. 75'

    Nasser Djiga (Rangers) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:33

  42. 75'

    Fallo di Matheus Machado (Ludogorets).22:33

  43. 75'

    Fuorigioco. Emmanuel Fernandez(Rangers) prova il lancio lungo, ma Jayden Meghoma e' colto in fuorigioco.22:32

  45. 74'

    Sostituzione, Ludogorets. Ivaylo Chochev sostituisce Pedro Naressi.22:31

  46. 74'

    Sostituzione, Rangers. Findlay Curtis sostituisce Youssef Chermiti.22:31

  47. 71'

    Calcio d'angolo,Rangers. Calcio d'angolo causato da Hendrik Bonmann (Ludogorets).22:29

  48. 71'

    Tiro parato. Djeidi Gassama (Rangers) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Max Aarons.22:29

  49. 69'

    Fallo di Deroy Duarte (Ludogorets).22:27

  51. 69'

    Djeidi Gassama (Rangers) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:27

  52. 66'

    Fallo di Djeidi Gassama (Rangers).22:24

  53. 66'

    Bernard Tekpetey (Ludogorets) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:24

  54. 64'

    Sostituzione, Rangers. Bojan Miovski sostituisce Mikey Moore.22:22

  55. 64'

    Fuorigioco. Dinis Almeida(Ludogorets) prova il lancio lungo, ma Anton Nedyalkov e' colto in fuorigioco.22:22

  57. 63'

    Sostituzione, Ludogorets. Bernard Tekpetey sostituisce Erick Marcus.22:21

  58. 63'

    Sostituzione, Ludogorets. Matheus Machado sostituisce Yves Bile.22:21

  59. 63'

    Fallo di Youssef Chermiti (Rangers).22:20

  60. 63'

    Dinis Almeida (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20

  61. 61'

    Mikey Moore (Rangers) e' ammonito per fallo.22:19

  63. 61'

    Fallo di Mikey Moore (Rangers).22:19

  64. 61'

    Dinis Almeida (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19

  65. 61'

    Tentativo fallito. Pedro Naressi (Ludogorets) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra.22:18

  66. 60'

    Tiro parato. Petar Stanic (Ludogorets) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Yves Bile.22:18

  67. 59'

    Calcio d'angolo,Rangers. Calcio d'angolo causato da Dinis Almeida (Ludogorets).22:16

  69. 59'

    Tiro respinto. Deroy Duarte (Ludogorets) un tiro di destro da centro area.22:16

  70. 58'

    Tiro parato. Petar Stanic (Ludogorets) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Deroy Duarte.22:16

  71. 57'

    Tiro parato. Mikey Moore (Rangers) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nicolas Raskin con passaggio filtrante.22:15

  72. 57'

    Emmanuel Fernandez (Rangers) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:14

  73. 57'

    Fallo di Petar Stanic (Ludogorets).22:14

  75. 56'

    Tiro parato. Youssef Chermiti (Rangers) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Nicolas Raskin.22:14

  76. 55'

    Youssef Chermiti (Rangers) e' ammonito per fallo.22:13

  77. 55'

    Fallo di Youssef Chermiti (Rangers).22:13

  78. 55'

    Caio Vidal (Ludogorets) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:13

  79. 52'

    Fallo di Yves Bile (Ludogorets).22:09

  81. 52'

    Nasser Djiga (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09

  82. 50'

    Petar Stanic (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08

  83. 50'

    Fallo di Mikey Moore (Rangers).22:08

  84. 50'

    Fallo di Pedro Naressi (Ludogorets).22:08

  85. 50'

    Djeidi Gassama (Rangers) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:08

  87. 48'

    Tentativo fallito. Nicolas Raskin (Rangers) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Mikey Moore in seguito a un contropiede.22:06

  88. 47'

    Tiro parato. Nicolas Raskin (Rangers) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Thelo Aasgaard.22:05

  89. 46'

    Fallo di Deroy Duarte (Ludogorets).22:04

  90. 46'

    Mohamed Diomande (Rangers) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:04

  91. Inizia il Secondo tempo Rangers 1, Ludogorets 0.22:03

  93. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Rangers 1, Ludogorets 0.21:46

  94. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45

  95. 45'

    Fallo di Yves Bile (Ludogorets).21:44

  96. 45'

    Nasser Djiga (Rangers) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:44

  97. 44'

    Fallo di Deroy Duarte (Ludogorets).21:44

  99. 44'

    Nicolas Raskin (Rangers) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:44

  100. 42'

    Caio Vidal (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:42

  101. 42'

    Fallo di Mohamed Diomande (Rangers).21:42

  102. 39'

    Calcio d'angolo,Rangers. Calcio d'angolo causato da Deroy Duarte (Ludogorets).21:39

  103. 36'

    Fallo di Dinis Almeida (Ludogorets).21:36

  105. 36'

    Youssef Chermiti (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36

  106. 36'

    Son (Ludogorets) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:35

  107. 36'

    Fallo di Youssef Chermiti (Rangers).21:35

  108. 35'

    Yves Bile (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35

  109. 35'

    Fallo di Emmanuel Fernandez (Rangers).21:35

  111. 33'

    Gol! Rangers 1, Ludogorets 0. Mohamed Diomande (Rangers) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Thelo Aasgaard da calcio d'angolo.21:33

  112. 33'

    Tiro respinto. Mikey Moore (Rangers) un colpo di testa da centro area. Assist di Jayden Meghoma con cross.21:33

  113. 33'

    Calcio d'angolo,Rangers. Calcio d'angolo causato da Dinis Almeida (Ludogorets).21:33

  114. 32'

    Tentativo fallito. Petar Stanic (Ludogorets) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra.21:32

  115. 30'

    Gara riprende.21:30

  117. 29'

    Gara momentaneamente sospesa, Max Aarons (Rangers) per infortunio.21:29

  118. 29'

    Tiro parato. Petar Stanic (Ludogorets) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Yves Bile.21:29

  119. 28'

    Tiro respinto. Petar Stanic (Ludogorets) un tiro di destro da fuori area. Assist di Caio Vidal.21:28

  120. 27'

    Fallo di Caio Vidal (Ludogorets).21:27

  121. 27'

    Djeidi Gassama (Rangers) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:27

  123. 25'

    Tiro respinto. Djeidi Gassama (Rangers) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Mohamed Diomande.21:25

  124. 21'

    Erick Marcus (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21

  125. 21'

    Fallo di Max Aarons (Rangers).21:21

  126. 19'

    Calcio d'angolo,Rangers. Calcio d'angolo causato da Deroy Duarte (Ludogorets).21:19

  127. 16'

    Fallo di mano di Djeidi Gassama (Rangers).21:16

  129. 16'

    Yves Bile (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16

  130. 16'

    Fallo di Emmanuel Fernandez (Rangers).21:16

  131. 12'

    Calcio d'angolo,Ludogorets. Calcio d'angolo causato da Youssef Chermiti (Rangers).21:11

  132. 11'

    Fallo di Emmanuel Fernandez (Rangers).21:11

  133. 11'

    Yves Bile (Ludogorets) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:11

  135. 9'

    Tentativo fallito. Mikey Moore (Rangers) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto.21:09

  136. 9'

    Tiro parato. Youssef Chermiti (Rangers) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nicolas Raskin con passaggio filtrante.21:09

  137. 7'

    Tiro parato. Petar Stanic (Ludogorets) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Deroy Duarte.21:06

  138. 3'

    Fallo di Thelo Aasgaard (Rangers).21:03

  139. 3'

    Deroy Duarte (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03

  141. Inizia il Primo tempo.21:00

  142. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:51

  144. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Ibrox Stadium
    Città: Glasgow
    Capienza: 50817 spettatori19:51

Formazioni Rangers - Ludogorets

Rangers
Ludogorets
TITOLARI RANGERS
  • (1) JACK BUTLAND (P)
  • (3) MAX AARONS (D)
  • (24) NASSER DJIGA (D)
  • (37) EMMANUEL FERNANDEZ (D)
  • (30) JAYDEN MEGHOMA (D)
  • (10) MOHAMED DIOMANDE (C)
  • (43) NICOLAS RASKIN (C)
  • (11) THELO AASGAARD (C)
  • (47) MIKEY MOORE (A)
  • (9) YOUSSEF CHERMITI (A)
  • (23) DJEIDI GASSAMA (A)
PANCHINA RANGERS
  • (52) FINDLAY CURTIS (C)
  • (32) KIERAN WRIGHT (P)
  • (18) OLIVER ANTMAN (A)
  • (6) JOE ROTHWELL (C)
  • (28) BOJAN MIOVSKI (A)
  • (51) CALUM ADAMSON (C)
  • (99) DANILO (A)
  • (2) JAMES TAVERNIER (D)
  • (50) JOSH GENTLES (A)
  • (61) LEWIS STEWART (A)
  • (31) LIAM KELLY (P)
ALLENATORE RANGERS
  • Danny Röhl
TITOLARI LUDOGORETS
  • (39) HENDRIK BONMANN (P)
  • (4) DINIS ALMEIDA (D)
  • (17) SON (D)
  • (3) ANTON NEDYALKOV (D)
  • (24) OLIVIER VERDON (D)
  • (77) ERICK MARCUS (C)
  • (30) PEDRO NARESSI (C)
  • (11) CAIO VIDAL (C)
  • (23) DEROY DUARTE (C)
  • (14) PETAR STANIC (C)
  • (29) YVES BILE (A)
PANCHINA LUDOGORETS
  • (81) GEORGI PENEV (C)
  • (1) SERGIO PADT (P)
  • (99) STANISLAV IVANOV (A)
  • (42) SIMEON SHISHKOV (D)
  • (18) IVAYLO CHOCHEV (C)
  • (37) BERNARD TEKPETEY (A)
  • (67) DAMYAN HRISTOV (P)
  • (10) MATHEUS MACHADO (A)
  • (2) JOEL ANDERSSON (D)
  • (26) FILIP KALOC (C)
  • (55) IDAN NACHMIAS (D)
ALLENATORE LUDOGORETS
  • Per-Mathias Høgmo
PREPARTITA

Rangers - Ludogorets è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 22 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Ibrox Stadium di Glasgow.
Arbitro di Rangers - Ludogorets sarà Manfredas Lukjancukas. Al VAR invece ci sarà Dennis Higler.

Attualmente Rangers si trova 35° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte); invece Ludogorets si trova 24° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).
Rangers ha segnato 3 gol e ne ha subiti 11; Ludogorets ha segnato 11 gol e ne ha subiti 14.

Rangers e Ludogorets è la prima che si affrontano in campionato.

Rangers-Ludogorets ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • L'ultima volta che i Rangers hanno affrontato una squadra bulgara nelle maggiori competizioni europee è stata nella semifinale della Coppa delle Coppe del 1966/67, battendo lo Slavia Sofia per 1-0 in entrambi i match per raggiungere la finale.
  • Questo è il primo incontro ufficiale in Europa del Ludogorets contro una squadra scozzese; le sei partite disputate in competizioni europee contro squadre britanniche sono state tutte contro avversarie inglesi (1N, 5P), subendo almeno due gol in tutte e sei le gare.
  • I Rangers non hanno vinto nessuna delle ultime nove partite di UEFA Europa League (2N, 7P), dal successo per 3-1 contro il Fenerbahçe dello scorso marzo. In una grande competizione europea, i Gers non registravano una serie di 10 partite senza successi dal periodo tra aprile 2008 e settembre 2010.
  • Le partite del Ludogorets hanno visto il maggior numero di gol in questa UEFA Europa League (25 – 11 segnati, 14 subiti), inclusi 11 nelle ultime due gare.
  • Petar Stanic del Ludogorets è il miglior marcatore in questa UEFA Europa League, con sei gol – l'ultimo calciatore serbo che ha segnato di più in una grande competizione europea è stato Luka Jovic nel 2018/19 (10). Inoltre, nessun giocatore ha creato più occasioni rispetto a Stanic nel torneo in corso (17).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

RangersLudogorets
Partite giocate66
Numero di partite vinte02
Numero di partite perse53
Numero di partite pareggiate11
Gol totali segnati311
Gol totali subiti1114
Media gol subiti per partita1.82.3
Percentuale possesso palla48.645.2
Numero totale di passaggi24272524
Numero totale di passaggi riusciti19992090
Tiri nello specchio della porta2323
Percentuale di tiri in porta46.035.9
Numero totale di cross12271
Numero medio di cross riusciti3018
Duelli per partita vinti319285
Duelli per partita persi306250
Corner subiti2228
Corner guadagnati3119
Numero di punizioni a favore9270
Numero di punizioni concesse8063
Tackle totali8999
Percentuale di successo nei tackle57.362.6
Fuorigiochi totali511
Numero totale di cartellini gialli813
Numero totale di cartellini rossi20

Rangers - Ludogorets Live

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio