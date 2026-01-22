Incontro terminato, Rangers 1, Ludogorets 0.
Incontro terminato, Rangers 1, Ludogorets 0.
Secondo tempo terminato, Rangers 1, Ludogorets 0.22:52
Hendrik Bonmann (Ludogorets) e' ammonito.22:51
Findlay Curtis (Rangers) e' ammonito.22:51
Anton Nedyalkov (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51
Fallo di Thelo Aasgaard (Rangers).22:51
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:50
Tiro respinto. Jayden Meghoma (Rangers) un tiro di sinistro da fuori area.22:49
Fallo di Ivaylo Chochev (Ludogorets).22:48
Findlay Curtis (Rangers) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:48
Sostituzione, Ludogorets. Stanislav Ivanov sostituisce Caio Vidal.22:48
Sostituzione, Ludogorets. Joel Andersson sostituisce Son.22:48
Tentativo fallito. Dinis Almeida (Ludogorets) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Petar Stanic con cross da calcio d'angolo.22:47
Calcio d'angolo,Ludogorets. Calcio d'angolo causato da Jack Butland (Rangers).22:46
Tiro parato. Caio Vidal (Ludogorets) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Deroy Duarte.22:46
Nicolas Raskin (Rangers) e' ammonito per fallo.22:45
Fallo di Nicolas Raskin (Rangers).22:45
Petar Stanic (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45
Tiro respinto. Bojan Miovski (Rangers) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Thelo Aasgaard.22:45
Bojan Miovski (Rangers) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:44
Fallo di Anton Nedyalkov (Ludogorets).22:44
Tentativo fallito. Son (Ludogorets) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Deroy Duarte con passaggio filtrante.22:44
Emmanuel Fernandez (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42
Fallo di Matheus Machado (Ludogorets).22:42
Max Aarons (Rangers) e' ammonito per fallo.22:41
Fallo di Max Aarons (Rangers).22:41
Petar Stanic (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41
Tentativo fallito. Bernard Tekpetey (Ludogorets) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.22:40
Emmanuel Fernandez (Rangers) e' ammonito per fallo.22:39
Fallo di Emmanuel Fernandez (Rangers).22:38
Bernard Tekpetey (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:38
Tentativo fallito. Djeidi Gassama (Rangers) un tiro di destro da centro area tira alto da calcio d'angolo.22:35
Calcio d'angolo,Rangers. Calcio d'angolo causato da Hendrik Bonmann (Ludogorets).22:34
Tiro parato. Findlay Curtis (Rangers) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Emmanuel Fernandez.22:34
Nasser Djiga (Rangers) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:33
Fallo di Matheus Machado (Ludogorets).22:33
Fuorigioco. Emmanuel Fernandez(Rangers) prova il lancio lungo, ma Jayden Meghoma e' colto in fuorigioco.22:32
Sostituzione, Ludogorets. Ivaylo Chochev sostituisce Pedro Naressi.22:31
Sostituzione, Rangers. Findlay Curtis sostituisce Youssef Chermiti.22:31
Calcio d'angolo,Rangers. Calcio d'angolo causato da Hendrik Bonmann (Ludogorets).22:29
Tiro parato. Djeidi Gassama (Rangers) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Max Aarons.22:29
Fallo di Deroy Duarte (Ludogorets).22:27
Djeidi Gassama (Rangers) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:27
Fallo di Djeidi Gassama (Rangers).22:24
Bernard Tekpetey (Ludogorets) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:24
Sostituzione, Rangers. Bojan Miovski sostituisce Mikey Moore.22:22
Fuorigioco. Dinis Almeida(Ludogorets) prova il lancio lungo, ma Anton Nedyalkov e' colto in fuorigioco.22:22
Sostituzione, Ludogorets. Bernard Tekpetey sostituisce Erick Marcus.22:21
Sostituzione, Ludogorets. Matheus Machado sostituisce Yves Bile.22:21
Fallo di Youssef Chermiti (Rangers).22:20
Dinis Almeida (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20
Mikey Moore (Rangers) e' ammonito per fallo.22:19
Fallo di Mikey Moore (Rangers).22:19
Dinis Almeida (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19
Tentativo fallito. Pedro Naressi (Ludogorets) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra.22:18
Tiro parato. Petar Stanic (Ludogorets) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Yves Bile.22:18
Calcio d'angolo,Rangers. Calcio d'angolo causato da Dinis Almeida (Ludogorets).22:16
Tiro respinto. Deroy Duarte (Ludogorets) un tiro di destro da centro area.22:16
Tiro parato. Petar Stanic (Ludogorets) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Deroy Duarte.22:16
Tiro parato. Mikey Moore (Rangers) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nicolas Raskin con passaggio filtrante.22:15
Emmanuel Fernandez (Rangers) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:14
Fallo di Petar Stanic (Ludogorets).22:14
Tiro parato. Youssef Chermiti (Rangers) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Nicolas Raskin.22:14
Youssef Chermiti (Rangers) e' ammonito per fallo.22:13
Fallo di Youssef Chermiti (Rangers).22:13
Caio Vidal (Ludogorets) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:13
Fallo di Yves Bile (Ludogorets).22:09
Nasser Djiga (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09
Petar Stanic (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08
Fallo di Mikey Moore (Rangers).22:08
Fallo di Pedro Naressi (Ludogorets).22:08
Djeidi Gassama (Rangers) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:08
Tentativo fallito. Nicolas Raskin (Rangers) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Mikey Moore in seguito a un contropiede.22:06
Tiro parato. Nicolas Raskin (Rangers) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Thelo Aasgaard.22:05
Fallo di Deroy Duarte (Ludogorets).22:04
Mohamed Diomande (Rangers) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:04
Inizia il Secondo tempo Rangers 1, Ludogorets 0.22:03
Primo tempo terminato, Rangers 1, Ludogorets 0.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45
Fallo di Yves Bile (Ludogorets).21:44
Nasser Djiga (Rangers) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:44
Fallo di Deroy Duarte (Ludogorets).21:44
Nicolas Raskin (Rangers) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:44
Caio Vidal (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:42
Fallo di Mohamed Diomande (Rangers).21:42
Calcio d'angolo,Rangers. Calcio d'angolo causato da Deroy Duarte (Ludogorets).21:39
Fallo di Dinis Almeida (Ludogorets).21:36
Youssef Chermiti (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36
Son (Ludogorets) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:35
Fallo di Youssef Chermiti (Rangers).21:35
Yves Bile (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35
Fallo di Emmanuel Fernandez (Rangers).21:35
Gol! Rangers 1, Ludogorets 0. Mohamed Diomande (Rangers) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Thelo Aasgaard da calcio d'angolo.21:33
Tiro respinto. Mikey Moore (Rangers) un colpo di testa da centro area. Assist di Jayden Meghoma con cross.21:33
Calcio d'angolo,Rangers. Calcio d'angolo causato da Dinis Almeida (Ludogorets).21:33
Tentativo fallito. Petar Stanic (Ludogorets) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra.21:32
Gara riprende.21:30
Gara momentaneamente sospesa, Max Aarons (Rangers) per infortunio.21:29
Tiro parato. Petar Stanic (Ludogorets) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Yves Bile.21:29
Tiro respinto. Petar Stanic (Ludogorets) un tiro di destro da fuori area. Assist di Caio Vidal.21:28
Fallo di Caio Vidal (Ludogorets).21:27
Djeidi Gassama (Rangers) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:27
Tiro respinto. Djeidi Gassama (Rangers) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Mohamed Diomande.21:25
Erick Marcus (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21
Fallo di Max Aarons (Rangers).21:21
Calcio d'angolo,Rangers. Calcio d'angolo causato da Deroy Duarte (Ludogorets).21:19
Fallo di mano di Djeidi Gassama (Rangers).21:16
Yves Bile (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16
Fallo di Emmanuel Fernandez (Rangers).21:16
Calcio d'angolo,Ludogorets. Calcio d'angolo causato da Youssef Chermiti (Rangers).21:11
Fallo di Emmanuel Fernandez (Rangers).21:11
Yves Bile (Ludogorets) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:11
Tentativo fallito. Mikey Moore (Rangers) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto.21:09
Tiro parato. Youssef Chermiti (Rangers) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nicolas Raskin con passaggio filtrante.21:09
Tiro parato. Petar Stanic (Ludogorets) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Deroy Duarte.21:06
Fallo di Thelo Aasgaard (Rangers).21:03
Deroy Duarte (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:51
Dove si gioca la partita:
Stadio: Ibrox Stadium
Città: Glasgow
Capienza: 50817 spettatori19:51
Rangers - Ludogorets è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 22 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Ibrox Stadium di Glasgow.
Arbitro di Rangers - Ludogorets sarà Manfredas Lukjancukas. Al VAR invece ci sarà Dennis Higler.
Attualmente Rangers si trova 35° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte); invece Ludogorets si trova 24° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).
Rangers ha segnato 3 gol e ne ha subiti 11; Ludogorets ha segnato 11 gol e ne ha subiti 14.
Rangers e Ludogorets è la prima che si affrontano in campionato.
Rangers-Ludogorets ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Rangers
|Ludogorets
|Partite giocate
|6
|6
|Numero di partite vinte
|0
|2
|Numero di partite perse
|5
|3
|Numero di partite pareggiate
|1
|1
|Gol totali segnati
|3
|11
|Gol totali subiti
|11
|14
|Media gol subiti per partita
|1.8
|2.3
|Percentuale possesso palla
|48.6
|45.2
|Numero totale di passaggi
|2427
|2524
|Numero totale di passaggi riusciti
|1999
|2090
|Tiri nello specchio della porta
|23
|23
|Percentuale di tiri in porta
|46.0
|35.9
|Numero totale di cross
|122
|71
|Numero medio di cross riusciti
|30
|18
|Duelli per partita vinti
|319
|285
|Duelli per partita persi
|306
|250
|Corner subiti
|22
|28
|Corner guadagnati
|31
|19
|Numero di punizioni a favore
|92
|70
|Numero di punizioni concesse
|80
|63
|Tackle totali
|89
|99
|Percentuale di successo nei tackle
|57.3
|62.6
|Fuorigiochi totali
|5
|11
|Numero totale di cartellini gialli
|8
|13
|Numero totale di cartellini rossi
|2
|0
