Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:51

PREPARTITA

Rangers - Ludogorets è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 22 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Ibrox Stadium di Glasgow.

Arbitro di Rangers - Ludogorets sarà Manfredas Lukjancukas. Al VAR invece ci sarà Dennis Higler.

Attualmente Rangers si trova 35° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte); invece Ludogorets si trova 24° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).

Rangers ha segnato 3 gol e ne ha subiti 11; Ludogorets ha segnato 11 gol e ne ha subiti 14.

Rangers e Ludogorets è la prima che si affrontano in campionato.

Rangers-Ludogorets ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'ultima volta che i Rangers hanno affrontato una squadra bulgara nelle maggiori competizioni europee è stata nella semifinale della Coppa delle Coppe del 1966/67, battendo lo Slavia Sofia per 1-0 in entrambi i match per raggiungere la finale.

Questo è il primo incontro ufficiale in Europa del Ludogorets contro una squadra scozzese; le sei partite disputate in competizioni europee contro squadre britanniche sono state tutte contro avversarie inglesi (1N, 5P), subendo almeno due gol in tutte e sei le gare.

I Rangers non hanno vinto nessuna delle ultime nove partite di UEFA Europa League (2N, 7P), dal successo per 3-1 contro il Fenerbahçe dello scorso marzo. In una grande competizione europea, i Gers non registravano una serie di 10 partite senza successi dal periodo tra aprile 2008 e settembre 2010.

Le partite del Ludogorets hanno visto il maggior numero di gol in questa UEFA Europa League (25 – 11 segnati, 14 subiti), inclusi 11 nelle ultime due gare.

Petar Stanic del Ludogorets è il miglior marcatore in questa UEFA Europa League, con sei gol – l'ultimo calciatore serbo che ha segnato di più in una grande competizione europea è stato Luka Jovic nel 2018/19 (10). Inoltre, nessun giocatore ha creato più occasioni rispetto a Stanic nel torneo in corso (17).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: