La Roma batte lo Stoccarda 2-0 grazie alla doppietta di Niccolò Pisilli. Prima rete siglata nel primo tempo al 40' minuto, il raddoppio è arrivato nei minuti finali del match. Solita grande prova di Svilar che ha neutralizzato almeno 3 palle gol ai tedeschi.
I giallorossi conquistano i 3 punti e balzano sesti in classifica a quota 15 punti. 6° posto che significherebbe qualificazione diretta agli ottavi di finale.Il prossimo impegno vedrà la Roma ospitare il Milan all’Olimpico nella 22° giornata di Serie A; successivamente la formazione capitolina volerà ad Atene per sfidare il Panathinaikos nell’ultima giornata della fase a gironi di Europa League.
Lo Stoccarda rimane fermo a 12 punti e scivola al 12° posto in classifica, con ancora una flebile speranza di qualificarsi senza passare dagli spareggi. Il girone dei tedeschi si concluderà con la sfida del 29 Gennaio contro lo Young Boys.
90'+5'
TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO OLIMPICO DI ROMA! Roma-Stoccarda 2-022:53
90'+4'
Sgroppata di Rensch che arriva alla conclusione con il destro. Palla a lato.22:52
90'+3'
GOOL!! ROMA-Stoccarda 2-0!! Ancora Niccolò Pisilli!! Rensch dal fondo scarica per Dybala che alza la testa e vede l'inserimento di Pisilli. Botta sul primo palo e Nubel nuovamente battuto.
Cross al centro dello Stoccarda. Un rimpallo favorisce Demirovic che prova a coordinarsi ma calcia altissimo con il destro al volo.22:48
90'
Saranno 5 i minuti di recupero.22:47
90'
Mancini viene accompagnato fuori dal terreno di gioco e si riprende.22:47
88'
Gioco fermo. Botta ricevuto da Mancini che resta a terra dolorante.22:46
87'
Celik primo ammonito tra i giallorossi.22:45
86'
OCCASIONE ROMA! Cross basso di Rensch da destra. La palla arriva, rimbalzando, a Wesley che calcia col destro non colpendo perfettamente. Prende un giro strano il pallone e termina fuori di poco.22:44
84'
Fallo preziono conquistato da Ferguson per spezzare il ritmo della partita. Ammonito Chabot.22:42
83'
Si copre Gasperini per difendere il gol di vantaggio.22:41
83'
5° sostituzione Roma. Esce Matías Soulé ed entra Gianluca Mancini.22:40
82'
4° sostituzione Stoccarda. Esce Chema Andres ed entra Yanik Spalt.22:40
81'
3° sostituzione Stoccarda. Esce Lorenz Assignon ed entra Josha Vagnoman.22:38
81'
Rumoreggia l'Olimpico per un presunto rigore non fischiato su Wesley. Perfetta la decisione di Brooks che assegna rinvio dal fondo.22:38
79'
SI SALVA LA ROMA! Parata decisiva di Svilar su Demirovic che elude la marcatura di N'Dicka. La palla rimane nella disposizione dell'attaccante bosniaco che salta Svilar ma subisce il recupero strepitoso di N'Dicka che mette in angolo.22:37
78'
Chiusura in tackle di Rensch su Leweling. Terzo corner per lo Stoccarda.22:35
76'
Ripartenza guidata da Soulè che attraversa il campo e serve Ferguson. Scarico dell'irlandese per Pisilli che vorrebbe andare direttamente da Dybala ma viene ostacolato involontariamente da Brooks che si trovava davanti a lui. Proteste di Pisilli nei confronti del direttore di gara.22:34
75'
Baricentro della Roma leggermente abbassato in questo frangente di partita.22:32
73'
4° sostituzione Roma. Esce Lorenzo Pellegrini ed entra Paulo Dybala.22:30
72'
3° sostituzione Roma. Esce Kostas Tsimikas ed entra Wesley.22:29
71'
Altro doppio cambio deciso da Gasperini. Dybala pronto all'ingresso in campo.22:30
70'
Sorprende Hoeness rilevando Fuhrich dal terreno di gioco.22:28
70'
2° sostituzione Stoccarda. Esce Maximilian Mittelstädt ed entra Badredine Bouanani.22:28
70'
1° sostituzione Stoccarda. Esce Chris Führich ed entra Ermedin Demirovic.22:27
70'
Conclusione potente dalla distanza di Leweling. Mancino alto.22:27
67'
Assignon arriva al tiro concludendo colpendo di controbalzo dal vertice destro. Blocca a terra Svilar.22:25
66'
Altro tentativo di verticalizzazione su Ferguson. Il duello viene ancora vinto, di esperienza, da Chabot.22:24
65'
Pellegrini tenta il lancio lungo per Ferguson. Chiude Chabot.22:22
63'
Contropiede Roma. Pellegrini manda in verticale per Tsimikas che finta il cross col mancino e mette palla al centro con il destro. Soulé non crede in quel pallone e la difesa lascia scorrere in rimessa dal fondo.22:21
62'
Altro calcio piazzato dai 25 metri per i tedeschi. Va Leweling sul punto di battuta. Conclusione lenta e alta.22:19
60'
Arrivano i primi cambi per Gasperini. Fuori Ziolkowski, in difficoltà con Undav nell'ultimo frangente di partita.22:18
60'
2° sostituzione Roma. Esce Manu Koné ed entra Bryan Cristante.22:17
59'
1° sostituzione Roma. Esce Jan Ziólkowski ed entra Evan N'Dicka.22:17
58'
SPRECA UNDAV! Fuhrich calcia direttamente in porta, trovando la deviazione della barriera che manda palla sul sinistro di Undav in posizione a dir poco favorevole. Mancino alle stelle dell'attaccante tedesco!22:16
57'
Undav protegge palla su Ziolkowski che utilizza le mani in maniera eccessiva. Punizione dai 25 metri per lo Stoccarda.22:15
54'
Offensiva dello Stoccarda che attacca con tanti uomini con Fuhrich fulcro della manovra. Copre molto bene gli spazi la difesa giallorossa.22:13
51'
Azione prolungata della Roma che accompagna bene la percussione centrale di Ferguson. Pellegrini manda Tsimikas in profondità sulla corsia di sinistra che fa partire un cross teso che termina tra le braccia di Nubel.22:08
50'
Ziolkowski colpisce di testa attaccando il primo palo ma manda alto.22:07
49'
Ancora Roma in avanti con Ferguson che controlla bene sulla sinistra. Tiro deviato dalla difesa in calcio d'angolo. Va Pellegrini dalla bandierina.22:06
48'
Occasione sprecata da Soulé che controlla sulla destra, sposta palla sul mancino, e calcia a giro mancando lo specchio della porta.22:05
47'
ANCORA SVILAR! Undav resiste alla carica di Ziolkowski che si fa scavalcare. Undav calcia col mancino da ottima posizione e trova la risposta di Svilar in corner.22:05
46'
Decisivo Ziolkowski che ferma con una scivolata, da ultimo uomo, Fuhrich lanciato a rete.22:04
46'
SI RIPARTE! La palla rotola nella metà campo della Roma. Nessun cambio all'intervallo.22:02
Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa di questa partita.21:50
Roma in vantaggio al termine dei primi 45 minuti. Le prime palle gol arrivano per i tedeschi poco dopo la prima mezz'ora di gioco con Svilar bravo a respingere la conclusione di Leweling. Al 40' sono i giallorossi a passare in vantaggio: grande intuizione di Soulè e Pisilli, messo davanti a Nubel, non sbaglia.22:00
45'+1'
TERMINA IL PRIMO TEMPO! Roma-Stoccarda 1-0 21:47
45'+1'
Ferguson prende posizione a centro area e scarica per Soulè. L'argentino va da Tsimikas che calcia fuori misura.21:47
45'
Prova a terminare la prima frazione in attacco la Roma con Rensch che conquista un fallo laterale in posizione avanzata.21:46
45'
1 minuto di recupero.21:45
43'
OCCASIONE ROMA! Vicino al raddoppio Pellegrini con la Roma che trova spazio in ripartenza. Tsimikas lascia per Pellegrini sul centro-sinistra e si sovrappone, il numero 7 giallorosso approfitta del movimento del compagno e prova a piazzare sul palo lontano. Nubel si allunga e respinge.21:45
42'
Reazione immediata dello Stoccarda che conquista subito un calcio d'angolo. Svilar esce con il pugno e respinge fuori area.21:43
40'
GOOL!! ROMA-Stoccarda 1-0!! Gol di Niccolò Pisilli! Grande palla di Soulé che con l'esterno sinistro spalanca il corridoio a destra per Pisilli che entra in area e incrocia battendo Nubel.
Primo tiro nello specchio per la Roma. Ferguson si crea spazio usando il fisico ma il suo destro non impensierisce Nubel.21:40
39'
Possibilità per Celik che riceve lo scarico di Soulè ma non riesce a mantenere il controlllo del pallone.21:40
37'
Bel lancio lungo per Undav che ha la possibilità di calciare direttamente in porta dal vertice destro. Palla in curva.21:38
36'
Pellegrini libera Ferguson sulla sinistra che controlla bene e ha spazio per crossare. Palla completamente fuori misura che si spegne oltre la linea di fondo campo.21:37
34'
OCCASIONE STOCCARDA! Primo intervento importante per Svilar che disinnesca il mancino di Leweling dall'interno dell'area di rigore.21:35
33'
Serie di contrasti nei pressi dell'area tedesca. Proteste timide dei giallorossi per il mancato fischio di Brooks.21:36
33'
Va direttamente in porta Fuhric. Svilar non impensierito.21:34
32'
Punizione interessante per lo Stoccarda dalla trequarti. Fallo di Koné.21:33
31'
Momento di flessione quando abbiamo superato la prima mezz'ora di gioco. Si lotta soprattutto a centrocampo.21:32
28'
Pellegrini calcia troppo verso Nubel che cattura la sfera.21:28
27'
Prima sgroppata di Tsimikas a sinistra che riesce a liberarsi di Assignon e andare al cross. Ne esce il primo angolo della partita.21:28
25'
Ferguson riceve palla lunga, la controlla spalle alla porta e appoggia a Pellegrini che va immediatamente nel corridoio per Soulè. Non passa il pallone..21:26
23'
Altro contropiede sfumato per la formazione tedesca grazie ad un intervento provvidenziale di Ghilardi a centrocampo.21:24
22'
Possibile contropiede dello Stoccarda con Fuhrich che conduce palla al piede a grande velocità. Palla servita a Karazor che perde un tempo di gioco prima di servire Assignon. Rientra bene la difesa giallorossa.21:23
20'
Cresce la Roma che ha un'altra occasione con Soulé. Ferguson calcia verso la porta a seguito ad un recupero alto, sbatte sulla difesa e la palla si alza arrivando a Soulé che è costretto a una conclusione complicata che ancora non centra il bersaglio.21:21
19'
Soulè riceve da Pisilli tra le linee smarcandosi benissimo. Prepara la conclusione alla perfezione ma impatta male col mancino che termina lontano dallo specchio.21:20
18'
Arriva già il primo cartellino della partita. Mittelstädt ammonito per un brutto fallo su Rensch.21:19
17'
Punizione calciata malissimo e contropiede Roma. Rensch spinge forte sulla fascia destra ma il suo cross viene respinto dalla difesa sveva.21:18
16'
Leweling subisce fallo sul ripiegamento di Pellegrini sul vertice destro dell'area di rigore. Calcio piazzato pericoloso per lo Stoccarda.21:17
15'
Pressing isolato di Ferguson. Nubel in controllo.21:16
14'
Gioco fermo da un paio di minuti con Assignon fermo a terra dopo aver perso uno scarpino in un contrasto.21:15
13'
Pressing molto alto dello Stoccarda. I giallorossi se la cavano con un palleggio di qualità.21:14
10'
Palla lunga per Ferguson che controlla ma non riesce a superare la difesa avversaria.21:11
9'
Avvio deciso della formazione tedesca che tiene la Roma schiacciata nella propria metà campo. Imprecisi però nelle assistenze per il momento.21:10
6'
Percussione centrale di Jeltsch che ruba palla e si spinge nella metà campo avversaria. Il suo tentativo si servire Leweling viene intercettato dalla difesa giallorossa.21:08
5'
Celik manda palla profonda ma non è precisa né per Ferguson né per Rensch. Nubel controlla palla senza problemi.21:06
2'
Il primo tiro della partita è dei tedeschi. Fuhrich riceve spalle alla porta al limite e serve a sinistra per Mittlestadt che manda il mancino sopra la traversa.21:03
1'
Prova subito a spingere lo Stoccarda con Assignon servito largo a destra. Decisivo il raddoppio di marcatura di Pellegrini che scongiura il cross al centro.21:02
INIZIA LA PARTITA! Fischia Brooks e lo Stoccarda gioca il primo pallone del match.21:01
Le squadre stanno per fare il loro ingresso sul terreno di gioco. E' tutto pronto per l'inizio di Roma-Stoccarda.20:56
Le scelte di Gasperini. Svilar confermato tra i pali. Sceglie il turn-over in difesa il tecnico piemontese con Mancini e N'Dicka in panchina e la linea a 3 composta da Celik, Ziolkowski e Ghilardi. Koné e Pisilli fanno da diga a centrocampo permettendo a Soulè e Pellegrini di dare supporto offensivo a Ferguson. Sulle fasce agiranno Rensch e Tsimikas.20:15
FORMAZIONE UFFICIALE STOCCARDA. 4-2-3-1. Nubel; Assignon, Jeltsch, Chabot, Hendriks; Andres, Karazor; Leweling, Fuhrich, Mittlestadt; Undav. A disposizione: Bredlow, Hellstern, Bouanani, Demirovic, Herwerth, Penna, Olivier, Spalt, Vagnoman, Catovic.22:41
FORMAZIONE UFFICIALE ROMA. 3-4-2-1. Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Rensch, Koné, Pisilli, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Ferguson.A disposizione: Gollini, De Marzi, Cristante, Dybala, Wesley, Lulli, Mancini, N'Dicka.20:07
Prima assoluta tra Roma e Stoccarda. I giallorossi hanno incrociato per 30 volte delle compagini tedesche con un bilancio sfavorevole condito da 10 vittorie, 4 pareggi e 16 sconfitte.19:10
Il direttore di gara designato è l’inglese John Brooks, internazionale dal 2023 e alla prima partita sia con la Roma che con lo Stoccarda.19:10
Roma e Stoccarda si trovano appaiate al 9° posto, con 12 punti, ad un passo dall’ottavo posto valido per la qualificazione diretta alla fase ad eliminazione diretta.19:10
Lo Stoccarda arriva alla sfida di questa sera in stato di grazia. Nei mesi di Dicembre e Gennaio, la formazione tedesca ha perso solamente contro la corazzata Bayern Monaco in un netto 5-0, e si trova al terzo posto in Bundesliga.19:10
Gasperini non potrà fare affidamento sul talento classe ‘99 olandese, che potrà essere inserito nella lista UEFA solamente dopo la fine della fase a girone unico.19:10
Vendetta compiuta per la Roma che, dopo essere stata eliminata settimana scorsa dal Torino negli ottavi di finale di Coppa Italia (decisiva la rete di Ilkhan al 90’), ha sconfitto proprio i granata nell’ultima giornata di campionato, infilando il terzo successo consecutivo in Serie A. Da sottolineare il debutto di Donyell Malen che, con un’ottima prestazione, ha contribuito con un gol nel 2-0 inflitto al Torino.19:09
Siamo allo Stadio Olimpico di Roma. La Roma di Gian Piero Gasperini ospita lo Stoccarda di Sebastian Hoeness.19:09
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Roma e Stoccarda, gara valida per la 7° giornata della fase campionato della UEFA Europa League.19:09
Stadio: Stadio Olimpico Città: Roma Capienza: 72698 spettatori19:09
Formazioni Roma - Stoccarda
Roma
Stoccarda
TITOLARI ROMA
(99) MILE SVILAR (P)
(87) DANIELE GHILARDI (D)
(19) ZEKI ÇELIK (D)
(24) JAN ZIÓLKOWSKI (D)
(17) MANU KONÉ (C)
(61) NICCOLÒ PISILLI (C)
(12) KOSTAS TSIMIKAS (C)
(2) DEVYNE RENSCH (C)
(11) EVAN FERGUSON (A)
(18) MATÍAS SOULÉ (A)
(7) LORENZO PELLEGRINI (A)
PANCHINA ROMA
(4) BRYAN CRISTANTE (C)
(21) PAULO DYBALA (A)
(95) PIERLUIGI GOLLINI (P)
(43) WESLEY (D)
(23) GIANLUCA MANCINI (D)
(5) EVAN NDICKA (D)
(70) GIORGIO DE MARZI (P)
(77) EMANUELE LULLI (D)
(79) EDOARDO MORUCCI (A)
ALLENATORE ROMA
Gian Piero Gasperini
TITOLARI STOCCARDA
(33) ALEXANDER NÜBEL (P)
(24) JEFF CHABOT (D)
(29) FINN JELTSCH (D)
(3) RAMON HENDRIKS (D)
(30) CHEMA ANDRES (C)
(22) LORENZ ASSIGNON (C)
(7) MAXIMILIAN MITTELSTÄDT (C)
(16) ATAKAN KARAZOR (C)
(10) CHRIS FÜHRICH (A)
(26) DENIZ UNDAV (A)
(18) JAMIE LEWELING (A)
PANCHINA STOCCARDA
(9) ERMEDIN DEMIROVIC (A)
(44) FLORIAN HELLSTERN (P)
(4) JOSHA VAGNOMAN (D)
(49) LAURI PENNA (C)
(37) MAXIMILIAN HERWERTH (D)
(35) MIRZA CATOVIC (C)
(1) FABIAN BREDLOW (P)
(27) BADREDINE BOUANANI (A)
(31) CHRISTOPHER OLIVIER (C)
(56) YANIK SPALT (D)
ALLENATORE STOCCARDA
Sebastian Hoeneß
PREPARTITA
Roma - Stoccarda è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026. La partita è in programma il giorno 22 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Stadio Olimpico di Roma. Arbitro di Roma - Stoccarda sarà John Brooks. Al VAR invece ci sarà Jarred Gillett.
Attualmente la Roma si trova 10° in classifica con 12 punti (frutto di 4 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece Stoccarda si trova 9° in classifica con 12 punti (frutto di 4 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). La Roma ha segnato 10 gol e ne ha subiti 5; Stoccarda ha segnato 12 gol e ne ha subiti 5.
Roma e Stoccarda è la prima che si affrontano in campionato.
Roma-Stoccarda ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Roma e Stoccarda non si sono mai affrontate in competizioni europee: l'ultima partita della Roma contro un'avversaria tedesca risale al gennaio 2025, vittoria per 2-0 contro l'Eintracht Francoforte in Europa League.
Grande equilibrio nelle ultime 21 partite tra Roma e formazioni tedesche in competizioni europee: otto vittorie per parte e cinque pareggi - stesso discorso considerando solo l'Europa League in sette sfide (due successi per parte e tre pareggi).
Lo Stoccarda ha vinto solo due delle 13 sfide nelle principali competizioni europee contro squadre italiane (4N, 7P): 1-0 contro il Torino nel settembre 1979 e 1-0 contro la Juventus nell'ottobre 2024.
Dopo aver vinto le ultime tre partite di Europa League, la Roma potrebbe ottenere quattro successi consecutivi nel torneo per la prima volta da una serie di cinque ottenuta nella stagione 2020-21 sotto la guida di Paulo Fonseca.
Dopo il successo per 3-0 contro il Celtic nel match più recente di Europa League, la Roma potrebbe registrare due clean sheet di fila in competizioni europee per la prima volta dall'ottobre 2023 (contro Servette e Slavia Praga, sempre in Europa League).
Lo Stoccarda, reduce da tre vittorie di fila in Europa League, potrebbe ottenere quattro successi consecutivi in competizioni europee per la prima volta dal periodo tra settembre e novembre 2010 (in Europa League anche in quel caso).
Dalla quarta giornata in poi, Stoccarda e Roma sono due delle cinque squadre con il 100% di vittorie in Europa League (tre successi su tre); in più, lo Stoccarda ha segnato il maggior numero di gol nel periodo (10) nel torneo.
Roma e Stoccarda hanno entrambe segnato con otto giocatori diversi in questa stagione di Europa League, solo PAOK Salonicco (10), Midtjylland (nove) e Lione (nove) contano più marcatori differenti.
Bryan Cristante (66 presenze) è a una sola partita dal diventare il terzo giocatore con più presenze in Europa League (dal 2009-10), attualmente al pari di Aleksandar Dragovic (66); solo Dries Mertens (73) e Rui Patricio (69) ne contano di più.
Bilal El Khannouss ha realizzato tre gol in questa edizione dell'Europa League, l'ultimo giocatore dello Stoccarda ad aver segnato più reti in una stagione in una competizione europea è stato Mario Gomez (sei gol nella Coppa UEFA 2008/09).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: