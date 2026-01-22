La Roma batte lo Stoccarda 2-0 grazie alla doppietta di Niccolò Pisilli. Prima rete siglata nel primo tempo al 40' minuto, il raddoppio è arrivato nei minuti finali del match. Solita grande prova di Svilar che ha neutralizzato almeno 3 palle gol ai tedeschi.

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Roma e Stoccarda, gara valida per la 7° giornata della fase campionato della UEFA Europa League.19:09

Vendetta compiuta per la Roma che, dopo essere stata eliminata settimana scorsa dal Torino negli ottavi di finale di Coppa Italia (decisiva la rete di Ilkhan al 90’), ha sconfitto proprio i granata nell’ultima giornata di campionato, infilando il terzo successo consecutivo in Serie A. Da sottolineare il debutto di Donyell Malen che, con un’ottima prestazione, ha contribuito con un gol nel 2-0 inflitto al Torino.19:09

Lo Stoccarda arriva alla sfida di questa sera in stato di grazia. Nei mesi di Dicembre e Gennaio, la formazione tedesca ha perso solamente contro la corazzata Bayern Monaco in un netto 5-0, e si trova al terzo posto in Bundesliga.19:10

Il direttore di gara designato è l’inglese John Brooks, internazionale dal 2023 e alla prima partita sia con la Roma che con lo Stoccarda.19:10

Prima assoluta tra Roma e Stoccarda. I giallorossi hanno incrociato per 30 volte delle compagini tedesche con un bilancio sfavorevole condito da 10 vittorie, 4 pareggi e 16 sconfitte.19:10

Le scelte di Gasperini. Svilar confermato tra i pali. Sceglie il turn-over in difesa il tecnico piemontese con Mancini e N'Dicka in panchina e la linea a 3 composta da Celik, Ziolkowski e Ghilardi. Koné e Pisilli fanno da diga a centrocampo permettendo a Soulè e Pellegrini di dare supporto offensivo a Ferguson. Sulle fasce agiranno Rensch e Tsimikas.20:15

Le squadre stanno per fare il loro ingresso sul terreno di gioco. E' tutto pronto per l'inizio di Roma-Stoccarda.20:56

Il primo tiro della partita è dei tedeschi. Fuhrich riceve spalle alla porta al limite e serve a sinistra per Mittlestadt che manda il mancino sopra la traversa.21:03

Cresce la Roma che ha un'altra occasione con Soulé. Ferguson calcia verso la porta a seguito ad un recupero alto, sbatte sulla difesa e la palla si alza arrivando a Soulé che è costretto a una conclusione complicata che ancora non centra il bersaglio.21:21

Pellegrini libera Ferguson sulla sinistra che controlla bene e ha spazio per crossare. Palla completamente fuori misura che si spegne oltre la linea di fondo campo.21:37

OCCASIONE ROMA! Vicino al raddoppio Pellegrini con la Roma che trova spazio in ripartenza. Tsimikas lascia per Pellegrini sul centro-sinistra e si sovrappone, il numero 7 giallorosso approfitta del movimento del compagno e prova a piazzare sul palo lontano. Nubel si allunga e respinge.21:45

Roma in vantaggio al termine dei primi 45 minuti. Le prime palle gol arrivano per i tedeschi poco dopo la prima mezz'ora di gioco con Svilar bravo a respingere la conclusione di Leweling. Al 40' sono i giallorossi a passare in vantaggio: grande intuizione di Soulè e Pisilli, messo davanti a Nubel, non sbaglia.22:00

Contropiede Roma. Pellegrini manda in verticale per Tsimikas che finta il cross col mancino e mette palla al centro con il destro. Soulé non crede in quel pallone e la difesa lascia scorrere in rimessa dal fondo.22:21

GOOL!! ROMA-Stoccarda 2-0!! Ancora Niccolò Pisilli!! Rensch dal fondo scarica per Dybala che alza la testa e vede l'inserimento di Pisilli. Botta sul primo palo e Nubel nuovamente battuto. Guarda la scheda del giocatore Niccolò Pisilli 22:51

PREPARTITA

Roma - Stoccarda è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 22 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Stadio Olimpico di Roma.

Arbitro di Roma - Stoccarda sarà John Brooks. Al VAR invece ci sarà Jarred Gillett.

Attualmente la Roma si trova 10° in classifica con 12 punti (frutto di 4 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece Stoccarda si trova 9° in classifica con 12 punti (frutto di 4 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

La Roma ha segnato 10 gol e ne ha subiti 5; Stoccarda ha segnato 12 gol e ne ha subiti 5.

Roma e Stoccarda è la prima che si affrontano in campionato.

Roma-Stoccarda ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Roma e Stoccarda non si sono mai affrontate in competizioni europee: l'ultima partita della Roma contro un'avversaria tedesca risale al gennaio 2025, vittoria per 2-0 contro l'Eintracht Francoforte in Europa League.

Grande equilibrio nelle ultime 21 partite tra Roma e formazioni tedesche in competizioni europee: otto vittorie per parte e cinque pareggi - stesso discorso considerando solo l'Europa League in sette sfide (due successi per parte e tre pareggi).

Lo Stoccarda ha vinto solo due delle 13 sfide nelle principali competizioni europee contro squadre italiane (4N, 7P): 1-0 contro il Torino nel settembre 1979 e 1-0 contro la Juventus nell'ottobre 2024.

Dopo aver vinto le ultime tre partite di Europa League, la Roma potrebbe ottenere quattro successi consecutivi nel torneo per la prima volta da una serie di cinque ottenuta nella stagione 2020-21 sotto la guida di Paulo Fonseca.

Dopo il successo per 3-0 contro il Celtic nel match più recente di Europa League, la Roma potrebbe registrare due clean sheet di fila in competizioni europee per la prima volta dall'ottobre 2023 (contro Servette e Slavia Praga, sempre in Europa League).

Lo Stoccarda, reduce da tre vittorie di fila in Europa League, potrebbe ottenere quattro successi consecutivi in competizioni europee per la prima volta dal periodo tra settembre e novembre 2010 (in Europa League anche in quel caso).

Dalla quarta giornata in poi, Stoccarda e Roma sono due delle cinque squadre con il 100% di vittorie in Europa League (tre successi su tre); in più, lo Stoccarda ha segnato il maggior numero di gol nel periodo (10) nel torneo.

Roma e Stoccarda hanno entrambe segnato con otto giocatori diversi in questa stagione di Europa League, solo PAOK Salonicco (10), Midtjylland (nove) e Lione (nove) contano più marcatori differenti.

Bryan Cristante (66 presenze) è a una sola partita dal diventare il terzo giocatore con più presenze in Europa League (dal 2009-10), attualmente al pari di Aleksandar Dragovic (66); solo Dries Mertens (73) e Rui Patricio (69) ne contano di più.

Bilal El Khannouss ha realizzato tre gol in questa edizione dell'Europa League, l'ultimo giocatore dello Stoccarda ad aver segnato più reti in una stagione in una competizione europea è stato Mario Gomez (sei gol nella Coppa UEFA 2008/09).

