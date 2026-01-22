Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:50

PREPARTITA

Salisburgo - Basilea è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 22 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Red Bull Arena Salzburg di Wals bei Salzburg.

Arbitro di Salisburgo - Basilea sarà Anastasios Papapetrou. Al VAR invece ci sarà Athanassios Tzilos.

Attualmente Salisburgo si trova 31° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 5 sconfitte); invece il Basilea si trova 26° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte).

Salisburgo ha segnato 5 gol e ne ha subiti 11; il Basilea ha segnato 8 gol e ne ha subiti 9.

Salisburgo e Basilea si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Salisburgo non ha mai vinto, il Basilea ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Salisburgo-Basilea ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Salisburgo non ha vinto nessuna delle due precedenti partite in competizioni europee contro il Basilea: un pareggio e una sconfitta nell'Europa League 2013-14.

Il Basilea ha vinto le due precedenti trasferte nelle principali competizioni europee disputate in Austria, superando il Wacker Innsbruck 1-0 in Coppa dei Campioni nel 1977 e il Salisburgo 2-1 in Europa League nel 2014.

Il Salisburgo ha perso cinque delle sei partite in questa edizione dell'Europa League (1V), una sconfitta in più rispetto alle precedenti 35 gare nella fase a gironi/campionato del torneo (25V, 6N, 4P).

Il Basilea ha perso tutte e quattro le sue trasferte nelle competizioni europee in questa stagione – l'ultima volta che ha avuto una serie più lunga di sconfitte fuori casa è stata tra settembre 1968 e settembre 1972 (sei di fila).

L'allenatore del Basilea Ludovic Magnin ha vinto la sua prima trasferta in Europa League a settembre 2018, battendo l’AEK Larnaka con lo Zurigo, da allora non ha più vinto in sei gare fuori casa (1N, 5P).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: