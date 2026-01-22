Incontro terminato, Salisburgo 3, Basilea 1.
Incontro terminato, Salisburgo 3, Basilea 1.
Secondo tempo terminato, Salisburgo 3, Basilea 1.22:51
Tiro parato. Karim Konaté (Salisburgo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Tim Trummer.22:50
Tentativo fallito. Andrej Bacanin (Basilea) un tiro di sinistro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.22:48
Calcio d'angolo,Basilea. Calcio d'angolo causato da Clement Bischoff (Salisburgo).22:48
Sostituzione, Salisburgo. Oliver Lukic sostituisce Mads Bidstrup.22:47
Sostituzione, Salisburgo. Karim Konaté sostituisce Edmund Baidoo.22:47
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:47
Sostituzione, Salisburgo. Clement Bischoff sostituisce Kerim Alajbegovic.22:47
Sostituzione, Basilea. Moussa Cissé sostituisce Dominik Schmid per infortunio.22:46
Tentativo fallito. Tim Trummer (Salisburgo) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Kerim Alajbegovic.22:46
Tiro parato. Albian Ajeti (Basilea) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Dominik Schmid con cross.22:43
Tiro respinto. Dion Kacuri (Basilea) un tiro di sinistro da fuori area.22:43
Fallo di Kerim Alajbegovic (Salisburgo).22:41
Jeremy Agbonifo (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41
Fuorigioco. Dion Kacuri(Basilea) prova il lancio lungo, ma Dominik Schmid e' colto in fuorigioco.22:40
Gara riprende.22:38
Gara momentaneamente sospesa, Nicolas Vouilloz (Basilea) per infortunio.22:37
Tentativo fallito. Edmund Baidoo (Salisburgo) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Moussa Yeo con passaggio filtrante.22:35
Fallo di Soumaïla Diabaté (Salisburgo).22:33
Dion Kacuri (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33
Joane Gadou (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33
Fallo di Koba Koindredi (Basilea).22:33
Sostituzione, Salisburgo. Moussa Yeo sostituisce Sota Kitano.22:32
Kerim Alajbegovic (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30
Fallo di Koba Koindredi (Basilea).22:30
Tiro parato. Sota Kitano (Salisburgo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kerim Alajbegovic.22:29
Fallo di Sota Kitano (Salisburgo).22:29
Dominik Schmid (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29
Sostituzione, Basilea. Marin Soticek sostituisce Kaio Eduardo.22:28
Calcio d'angolo,Salisburgo. Calcio d'angolo causato da Dominik Schmid (Basilea).22:25
Calcio d'angolo,Salisburgo. Calcio d'angolo causato da Marwin Hitz (Basilea).22:25
Tiro parato. Soumaïla Diabaté (Salisburgo) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa.22:25
Tentativo fallito. Edmund Baidoo (Salisburgo) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Tim Trummer in seguito a un contropiede.22:25
Fallo di Karim Onisiwo (Salisburgo).22:24
Nicolas Vouilloz (Basilea) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:24
Tiro respinto. Soumaïla Diabaté (Salisburgo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Jannik Schuster.22:21
Calcio d'angolo,Salisburgo. Calcio d'angolo causato da Dominik Schmid (Basilea).22:20
Tiro respinto. Soumaïla Diabaté (Salisburgo) un tiro di destro da fuori area.22:20
Kerim Alajbegovic (Salisburgo) colpisce la traversa con un tiro di destro da fuori area.22:19
Tentativo fallito. Albian Ajeti (Basilea) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Dominik Schmid con cross.22:18
Fuorigioco. Koba Koindredi(Basilea) prova il lancio lungo, ma Dion Kacuri e' colto in fuorigioco.22:16
Fallo di Mads Bidstrup (Salisburgo).22:15
Dominik Schmid (Basilea) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:15
Sostituzione, Salisburgo. Karim Onisiwo sostituisce Yorbe Vertessen.22:14
Gol! Salisburgo 3, Basilea 1. Jeremy Agbonifo (Basilea) un tiro di sinistro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile! palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Flavius Daniliuc.22:12
Fallo di Kerim Alajbegovic (Salisburgo).22:12
Nicolas Vouilloz (Basilea) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:12
Tentativo fallito. Andrej Bacanin (Basilea) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Jeremy Agbonifo.22:11
Gara riprende.22:10
Gara momentaneamente sospesa, Kaio Eduardo (Basilea) per infortunio.22:09
Tentativo fallito. Edmund Baidoo (Salisburgo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra.22:09
Nicolas Vouilloz (Basilea) e' ammonito per fallo.22:06
Tiro respinto. Jeremy Agbonifo (Basilea) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Flavius Daniliuc.22:06
Tentativo fallito. Kaio Eduardo (Basilea) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Koba Koindredi con cross da calcio d'angolo.22:05
Calcio d'angolo,Basilea. Calcio d'angolo causato da Joane Gadou (Salisburgo).22:05
Frans Krätzig (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04
Fallo di Kaio Eduardo (Basilea).22:04
Inizia il Secondo tempo Salisburgo 3, Basilea 0.22:02
Sostituzione, Basilea. Dion Kacuri sostituisce Léo Leroy.22:02
Sostituzione, Basilea. Koba Koindredi sostituisce Xherdan Shaqiri.22:02
Sostituzione, Basilea. Albian Ajeti sostituisce Bénie Traoré.22:02
Primo tempo terminato, Salisburgo 3, Basilea 0.21:46
Fallo di Mads Bidstrup (Salisburgo).21:46
Léo Leroy (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45
Sota Kitano (Salisburgo) e' ammonito per fallo.21:45
Fallo di Sota Kitano (Salisburgo).21:45
Jeremy Agbonifo (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45
Calcio d'angolo,Salisburgo. Calcio d'angolo causato da Marwin Hitz (Basilea).21:44
Fallo di Joane Gadou (Salisburgo).21:43
Jeremy Agbonifo (Basilea) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:43
Andrej Bacanin (Basilea) e' ammonito per fallo.21:40
Calcio d'angolo,Salisburgo. Calcio d'angolo causato da Flavius Daniliuc (Basilea).21:40
Fallo di mano di Andrej Bacanin (Basilea).21:38
Jeremy Agbonifo (Basilea) e' ammonito per fallo.21:37
Soumaïla Diabaté (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37
Fallo di Jeremy Agbonifo (Basilea).21:37
Gol! Salisburgo 3, Basilea 0. Frans Krätzig (Salisburgo) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:35
Tiro respinto. Sota Kitano (Salisburgo) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla destra. Assist di Tim Trummer.21:33
Tiro respinto. Mads Bidstrup (Salisburgo) un tiro di destro dalla destra dell'area.21:32
Tiro parato. Yorbe Vertessen (Salisburgo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Sota Kitano.21:32
Kerim Alajbegovic (Salisburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:29
Fallo di Jeremy Agbonifo (Basilea).21:29
Fallo di Yorbe Vertessen (Salisburgo).21:26
Léo Leroy (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26
Fuorigioco. Dominik Schmid(Basilea) prova il lancio lungo, ma Kaio Eduardo e' colto in fuorigioco.21:25
Soumaïla Diabaté (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Fallo di Jeremy Agbonifo (Basilea).21:24
Tentativo fallito. Frans Krätzig (Salisburgo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra.21:22
Tiro respinto. Yorbe Vertessen (Salisburgo) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Frans Krätzig.21:19
Tentativo fallito. Tim Trummer (Salisburgo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Frans Krätzig da calcio d'angolo.21:18
Calcio d'angolo,Salisburgo. Calcio d'angolo causato da Dominik Schmid (Basilea).21:18
Calcio d'angolo,Salisburgo. Calcio d'angolo causato da Marwin Hitz (Basilea).21:17
Tiro parato. Sota Kitano (Salisburgo) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Tim Trummer.21:17
Mads Bidstrup (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15
Fallo di Léo Leroy (Basilea).21:15
Kerim Alajbegovic (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14
Fallo di Nicolas Vouilloz (Basilea).21:14
Gol! Salisburgo 2, Basilea 0. Kerim Alajbegovic (Salisburgo) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Soumaïla Diabaté.21:12
Fallo di Jannik Schuster (Salisburgo).21:11
Xherdan Shaqiri (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Tiro respinto. Frans Krätzig (Salisburgo) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Mads Bidstrup.21:11
Fallo di Frans Krätzig (Salisburgo).21:10
Xherdan Shaqiri (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10
Tiro parato. Jeremy Agbonifo (Basilea) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nicolas Vouilloz.21:09
Gara riprende.21:08
Gara momentaneamente sospesa, Kerim Alajbegovic (Salisburgo) per infortunio.21:07
Gol! Salisburgo 1, Basilea 0. Kerim Alajbegovic (Salisburgo) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:04
Calcio d'angolo,Salisburgo. Calcio d'angolo causato da Dominik Schmid (Basilea).21:01
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:50
Dove si gioca la partita:
Stadio: Red Bull Arena Salzburg
Città: Wals bei Salzburg
Capienza: 30188 spettatori19:50
Salisburgo - Basilea è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 22 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Red Bull Arena Salzburg di Wals bei Salzburg.
Arbitro di Salisburgo - Basilea sarà Anastasios Papapetrou. Al VAR invece ci sarà Athanassios Tzilos.
Attualmente Salisburgo si trova 31° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 5 sconfitte); invece il Basilea si trova 26° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte).
Salisburgo ha segnato 5 gol e ne ha subiti 11; il Basilea ha segnato 8 gol e ne ha subiti 9.
Salisburgo e Basilea si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Salisburgo non ha mai vinto, il Basilea ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.
Salisburgo-Basilea ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Salisburgo
|Basilea
|Partite giocate
|6
|6
|Numero di partite vinte
|1
|2
|Numero di partite perse
|5
|4
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|5
|8
|Gol totali subiti
|11
|9
|Media gol subiti per partita
|1.8
|1.5
|Percentuale possesso palla
|43.9
|48.2
|Numero totale di passaggi
|2508
|2604
|Numero totale di passaggi riusciti
|2051
|2151
|Tiri nello specchio della porta
|28
|28
|Percentuale di tiri in porta
|53.8
|51.9
|Numero totale di cross
|76
|112
|Numero medio di cross riusciti
|14
|26
|Duelli per partita vinti
|264
|298
|Duelli per partita persi
|313
|311
|Corner subiti
|32
|28
|Corner guadagnati
|15
|23
|Numero di punizioni a favore
|57
|70
|Numero di punizioni concesse
|66
|83
|Tackle totali
|102
|110
|Percentuale di successo nei tackle
|67.6
|57.3
|Fuorigiochi totali
|13
|11
|Numero totale di cartellini gialli
|8
|11
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND