Salisburgo-Basilea: 3-1 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Red Bull Arena Salzburg di Wals bei Salzburg
22 Gennaio 2026 ore 21:00
Salisburgo
3
Basilea
1
Partita finita
Arbitro: Anastasios Papapetrou
  1. 4' 1-0 Kerim Alajbegovic
  2. 12' 2-0 Kerim Alajbegovic
  3. 35' 3-0 Frans Krätzig
  4. 56' 3-1 Jeremy Agbonifo
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Salisburgo 3, Basilea 1.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Salisburgo 3, Basilea 1.22:51

  3. 90'+3'

    Tiro parato. Karim Konaté (Salisburgo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Tim Trummer.22:50

  4. 90'+1'

    Tentativo fallito. Andrej Bacanin (Basilea) un tiro di sinistro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.22:48

  5. 90'+1'

    Calcio d'angolo,Basilea. Calcio d'angolo causato da Clement Bischoff (Salisburgo).22:48

  6. 90'+1'

    Sostituzione, Salisburgo. Oliver Lukic sostituisce Mads Bidstrup.22:47

  7. 90'+1'

    Sostituzione, Salisburgo. Karim Konaté sostituisce Edmund Baidoo.22:47

  9. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:47

  10. 90'

    Sostituzione, Salisburgo. Clement Bischoff sostituisce Kerim Alajbegovic.22:47

  11. 89'

    Sostituzione, Basilea. Moussa Cissé sostituisce Dominik Schmid per infortunio.22:46

  12. 89'

    Tentativo fallito. Tim Trummer (Salisburgo) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Kerim Alajbegovic.22:46

  13. 87'

    Tiro parato. Albian Ajeti (Basilea) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Dominik Schmid con cross.22:43

  15. 86'

    Tiro respinto. Dion Kacuri (Basilea) un tiro di sinistro da fuori area.22:43

  16. 85'

    Fallo di Kerim Alajbegovic (Salisburgo).22:41

  17. 85'

    Jeremy Agbonifo (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41

  18. 83'

    Fuorigioco. Dion Kacuri(Basilea) prova il lancio lungo, ma Dominik Schmid e' colto in fuorigioco.22:40

  19. 81'

    Gara riprende.22:38

  21. 80'

    Gara momentaneamente sospesa, Nicolas Vouilloz (Basilea) per infortunio.22:37

  22. 78'

    Tentativo fallito. Edmund Baidoo (Salisburgo) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Moussa Yeo con passaggio filtrante.22:35

  23. 77'

    Fallo di Soumaïla Diabaté (Salisburgo).22:33

  24. 77'

    Dion Kacuri (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33

  25. 76'

    Joane Gadou (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33

  27. 76'

    Fallo di Koba Koindredi (Basilea).22:33

  28. 75'

    Sostituzione, Salisburgo. Moussa Yeo sostituisce Sota Kitano.22:32

  29. 73'

    Kerim Alajbegovic (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30

  30. 73'

    Fallo di Koba Koindredi (Basilea).22:30

  31. 73'

    Tiro parato. Sota Kitano (Salisburgo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kerim Alajbegovic.22:29

  33. 72'

    Fallo di Sota Kitano (Salisburgo).22:29

  34. 72'

    Dominik Schmid (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29

  35. 72'

    Sostituzione, Basilea. Marin Soticek sostituisce Kaio Eduardo.22:28

  36. 69'

    Calcio d'angolo,Salisburgo. Calcio d'angolo causato da Dominik Schmid (Basilea).22:25

  37. 68'

    Calcio d'angolo,Salisburgo. Calcio d'angolo causato da Marwin Hitz (Basilea).22:25

  39. 68'

    Tiro parato. Soumaïla Diabaté (Salisburgo) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa.22:25

  40. 68'

    Tentativo fallito. Edmund Baidoo (Salisburgo) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Tim Trummer in seguito a un contropiede.22:25

  41. 67'

    Fallo di Karim Onisiwo (Salisburgo).22:24

  42. 67'

    Nicolas Vouilloz (Basilea) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:24

  43. 64'

    Tiro respinto. Soumaïla Diabaté (Salisburgo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Jannik Schuster.22:21

  45. 64'

    Calcio d'angolo,Salisburgo. Calcio d'angolo causato da Dominik Schmid (Basilea).22:20

  46. 63'

    Tiro respinto. Soumaïla Diabaté (Salisburgo) un tiro di destro da fuori area.22:20

  47. 62'

    Kerim Alajbegovic (Salisburgo) colpisce la traversa con un tiro di destro da fuori area.22:19

  48. 61'

    Tentativo fallito. Albian Ajeti (Basilea) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Dominik Schmid con cross.22:18

  49. 59'

    Fuorigioco. Koba Koindredi(Basilea) prova il lancio lungo, ma Dion Kacuri e' colto in fuorigioco.22:16

  51. 58'

    Fallo di Mads Bidstrup (Salisburgo).22:15

  52. 58'

    Dominik Schmid (Basilea) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:15

  53. 58'

    Sostituzione, Salisburgo. Karim Onisiwo sostituisce Yorbe Vertessen.22:14

  54. 56'

    Gol! Salisburgo 3, Basilea 1. Jeremy Agbonifo (Basilea) un tiro di sinistro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile! palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Flavius Daniliuc.22:12

  55. 55'

    Fallo di Kerim Alajbegovic (Salisburgo).22:12

  57. 55'

    Nicolas Vouilloz (Basilea) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:12

  58. 55'

    Tentativo fallito. Andrej Bacanin (Basilea) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Jeremy Agbonifo.22:11

  59. 53'

    Gara riprende.22:10

  60. 53'

    Gara momentaneamente sospesa, Kaio Eduardo (Basilea) per infortunio.22:09

  61. 52'

    Tentativo fallito. Edmund Baidoo (Salisburgo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra.22:09

  63. 50'

    Nicolas Vouilloz (Basilea) e' ammonito per fallo.22:06

  64. 49'

    Tiro respinto. Jeremy Agbonifo (Basilea) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Flavius Daniliuc.22:06

  65. 49'

    Tentativo fallito. Kaio Eduardo (Basilea) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Koba Koindredi con cross da calcio d'angolo.22:05

  66. 48'

    Calcio d'angolo,Basilea. Calcio d'angolo causato da Joane Gadou (Salisburgo).22:05

  67. 48'

    Frans Krätzig (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04

  69. 48'

    Fallo di Kaio Eduardo (Basilea).22:04

  70. Inizia il Secondo tempo Salisburgo 3, Basilea 0.22:02

  71. 45'

    Sostituzione, Basilea. Dion Kacuri sostituisce Léo Leroy.22:02

  72. 45'

    Sostituzione, Basilea. Koba Koindredi sostituisce Xherdan Shaqiri.22:02

  73. 45'

    Sostituzione, Basilea. Albian Ajeti sostituisce Bénie Traoré.22:02

  75. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Salisburgo 3, Basilea 0.21:46

  76. 45'+1'

    Fallo di Mads Bidstrup (Salisburgo).21:46

  77. 45'+1'

    Léo Leroy (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:46

  78. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45

  79. 45'

    Sota Kitano (Salisburgo) e' ammonito per fallo.21:45

  81. 45'

    Fallo di Sota Kitano (Salisburgo).21:45

  82. 45'

    Jeremy Agbonifo (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45

  83. 44'

    Calcio d'angolo,Salisburgo. Calcio d'angolo causato da Marwin Hitz (Basilea).21:44

  84. 43'

    Fallo di Joane Gadou (Salisburgo).21:43

  85. 43'

    Jeremy Agbonifo (Basilea) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:43

  87. 40'

    Andrej Bacanin (Basilea) e' ammonito per fallo.21:40

  88. 40'

    Calcio d'angolo,Salisburgo. Calcio d'angolo causato da Flavius Daniliuc (Basilea).21:40

  89. 39'

    Fallo di mano di Andrej Bacanin (Basilea).21:38

  90. 37'

    Jeremy Agbonifo (Basilea) e' ammonito per fallo.21:37

  91. 37'

    Soumaïla Diabaté (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37

  93. 37'

    Fallo di Jeremy Agbonifo (Basilea).21:37

  94. 35'

    Gol! Salisburgo 3, Basilea 0. Frans Krätzig (Salisburgo) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:35

  95. 33'

    Tiro respinto. Sota Kitano (Salisburgo) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla destra. Assist di Tim Trummer.21:33

  96. 33'

    Tiro respinto. Mads Bidstrup (Salisburgo) un tiro di destro dalla destra dell'area.21:32

  97. 33'

    Tiro parato. Yorbe Vertessen (Salisburgo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Sota Kitano.21:32

  99. 29'

    Kerim Alajbegovic (Salisburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:29

  100. 29'

    Fallo di Jeremy Agbonifo (Basilea).21:29

  101. 26'

    Fallo di Yorbe Vertessen (Salisburgo).21:26

  102. 26'

    Léo Leroy (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26

  103. 25'

    Fuorigioco. Dominik Schmid(Basilea) prova il lancio lungo, ma Kaio Eduardo e' colto in fuorigioco.21:25

  105. 24'

    Soumaïla Diabaté (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24

  106. 24'

    Fallo di Jeremy Agbonifo (Basilea).21:24

  107. 22'

    Tentativo fallito. Frans Krätzig (Salisburgo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra.21:22

  108. 19'

    Tiro respinto. Yorbe Vertessen (Salisburgo) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Frans Krätzig.21:19

  109. 19'

    Tentativo fallito. Tim Trummer (Salisburgo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Frans Krätzig da calcio d'angolo.21:18

  111. 18'

    Calcio d'angolo,Salisburgo. Calcio d'angolo causato da Dominik Schmid (Basilea).21:18

  112. 17'

    Calcio d'angolo,Salisburgo. Calcio d'angolo causato da Marwin Hitz (Basilea).21:17

  113. 17'

    Tiro parato. Sota Kitano (Salisburgo) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Tim Trummer.21:17

  114. 15'

    Mads Bidstrup (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15

  115. 15'

    Fallo di Léo Leroy (Basilea).21:15

  117. 15'

    Kerim Alajbegovic (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14

  118. 15'

    Fallo di Nicolas Vouilloz (Basilea).21:14

  119. 12'

    Gol! Salisburgo 2, Basilea 0. Kerim Alajbegovic (Salisburgo) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Soumaïla Diabaté.21:12

  120. 12'

    Fallo di Jannik Schuster (Salisburgo).21:11

  121. 12'

    Xherdan Shaqiri (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11

  123. 11'

    Tiro respinto. Frans Krätzig (Salisburgo) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Mads Bidstrup.21:11

  124. 10'

    Fallo di Frans Krätzig (Salisburgo).21:10

  125. 10'

    Xherdan Shaqiri (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10

  126. 9'

    Tiro parato. Jeremy Agbonifo (Basilea) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nicolas Vouilloz.21:09

  127. 8'

    Gara riprende.21:08

  129. 7'

    Gara momentaneamente sospesa, Kerim Alajbegovic (Salisburgo) per infortunio.21:07

  130. 4'

    Gol! Salisburgo 1, Basilea 0. Kerim Alajbegovic (Salisburgo) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:04

  131. Calcio d'angolo,Salisburgo. Calcio d'angolo causato da Dominik Schmid (Basilea).21:01

  132. Inizia il Primo tempo.21:00

  133. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:50

  135. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Red Bull Arena Salzburg
    Città: Wals bei Salzburg
    Capienza: 30188 spettatori19:50

Formazioni Salisburgo - Basilea

Salisburgo
Basilea
TITOLARI SALISBURGO
  • (1) ALEXANDER SCHLAGER (P)
  • (13) FRANS KRÄTZIG (D)
  • (44) JANNIK SCHUSTER (D)
  • (37) TIM TRUMMER (D)
  • (23) JOANE GADOU (D)
  • (8) SOTA KITANO (C)
  • (5) SOUMAÏLA DIABATÉ (C)
  • (18) MADS BIDSTRUP (C)
  • (27) KERIM ALAJBEGOVIC (A)
  • (20) EDMUND BAIDOO (A)
  • (11) YORBE VERTESSEN (A)
PANCHINA SALISBURGO
  • (14) MAURITS KJÆRGAARD (C)
  • (43) ENRIQUE AGUILAR (A)
  • (7) CLEMENT BISCHOFF (A)
  • (22) STEFAN LAINER (D)
  • (25) OLIVER LUKIC (C)
  • (9) KARIM ONISIWO (A)
  • (15) MAMADY DIAMBOU (C)
  • (2) JACOB RASMUSSEN (D)
  • (52) CHRISTIAN ZAWIESCHITZKY (P)
  • (3) ALEKSA TERZIC (D)
  • (19) KARIM KONATÉ (A)
  • (49) MOUSSA YEO (C)
ALLENATORE SALISBURGO
  • Thomas Letsch
TITOLARI BASILEA
  • (1) MARWIN HITZ (P)
  • (31) DOMINIK SCHMID (D)
  • (24) FLAVIUS DANILIUC (D)
  • (3) NICOLAS VOUILLOZ (D)
  • (32) JONAS ADJETEY (D)
  • (11) BÉNIE TRAORÉ (C)
  • (14) ANDREJ BACANIN (C)
  • (9) JEREMY AGBONIFO (C)
  • (10) XHERDAN SHAQIRI (C)
  • (22) LÉO LEROY (C)
  • (46) KAIO EDUARDO (A)
PANCHINA BASILEA
  • (40) AGON REXHAJ (A)
  • (28) DION KACURI (C)
  • (43) MARVIN AKAHOMEN (D)
  • (13) MIRKO SALVI (P)
  • (27) KEVIN RÜEGG (D)
  • (29) MOUSSA CISSÉ (D)
  • (7) PHILIP OTELE (A)
  • (47) TIM PFEIFFER (P)
  • (19) MARIN SOTICEK (C)
  • (23) ALBIAN AJETI (A)
  • (8) KOBA KOINDREDI (C)
  • (39) JUNIOR ZÉ (C)
ALLENATORE BASILEA
  • Ludovic Magnin
PREPARTITA

Salisburgo - Basilea è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 22 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Red Bull Arena Salzburg di Wals bei Salzburg.
Arbitro di Salisburgo - Basilea sarà Anastasios Papapetrou. Al VAR invece ci sarà Athanassios Tzilos.

Attualmente Salisburgo si trova 31° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 5 sconfitte); invece il Basilea si trova 26° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte).
Salisburgo ha segnato 5 gol e ne ha subiti 11; il Basilea ha segnato 8 gol e ne ha subiti 9.

Salisburgo e Basilea si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Salisburgo non ha mai vinto, il Basilea ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Salisburgo-Basilea ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Salisburgo non ha vinto nessuna delle due precedenti partite in competizioni europee contro il Basilea: un pareggio e una sconfitta nell'Europa League 2013-14.
  • Il Basilea ha vinto le due precedenti trasferte nelle principali competizioni europee disputate in Austria, superando il Wacker Innsbruck 1-0 in Coppa dei Campioni nel 1977 e il Salisburgo 2-1 in Europa League nel 2014.
  • Il Salisburgo ha perso cinque delle sei partite in questa edizione dell'Europa League (1V), una sconfitta in più rispetto alle precedenti 35 gare nella fase a gironi/campionato del torneo (25V, 6N, 4P).
  • Il Basilea ha perso tutte e quattro le sue trasferte nelle competizioni europee in questa stagione – l'ultima volta che ha avuto una serie più lunga di sconfitte fuori casa è stata tra settembre 1968 e settembre 1972 (sei di fila).
  • L'allenatore del Basilea Ludovic Magnin ha vinto la sua prima trasferta in Europa League a settembre 2018, battendo l’AEK Larnaka con lo Zurigo, da allora non ha più vinto in sei gare fuori casa (1N, 5P).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

SalisburgoBasilea
Partite giocate66
Numero di partite vinte12
Numero di partite perse54
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati58
Gol totali subiti119
Media gol subiti per partita1.81.5
Percentuale possesso palla43.948.2
Numero totale di passaggi25082604
Numero totale di passaggi riusciti20512151
Tiri nello specchio della porta2828
Percentuale di tiri in porta53.851.9
Numero totale di cross76112
Numero medio di cross riusciti1426
Duelli per partita vinti264298
Duelli per partita persi313311
Corner subiti3228
Corner guadagnati1523
Numero di punizioni a favore5770
Numero di punizioni concesse6683
Tackle totali102110
Percentuale di successo nei tackle67.657.3
Fuorigiochi totali1311
Numero totale di cartellini gialli811
Numero totale di cartellini rossi10

