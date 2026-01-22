Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:59

PREPARTITA

Sporting Braga - Nottingham Forest è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 22 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Estádio Municipal de Braga di Braga.

Arbitro di Sporting Braga - Nottingham Forest sarà Igor Pajac. Al VAR invece ci sarà Ivan Bebek.

Attualmente Sporting Braga si trova 7° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Nottingham Forest si trova 11° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).

Sporting Braga ha segnato 10 gol e ne ha subiti 5; Nottingham Forest ha segnato 11 gol e ne ha subiti 6.

Sporting Braga e Nottingham Forest è la prima che si affrontano in campionato.

Sporting Braga-Nottingham Forest ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo sarà il primo incontro in assoluto tra lo Sporting Braga e il Nottingham Forest. Le ultime tre partite dello Sporting Braga in UEFA Europa League contro squadre inglesi hanno prodotto 16 gol, con due pareggi per 3-3 contro il Wolves e il Leicester, oltre a una sconfitta per 4-0 sempre contro i Foxes.

L'unico precedente incontro europeo del Nottingham Forest contro una squadra portoghese risale alla terza giornata di questa UEFA Europa League, quando ha battuto il Porto per 2-0.

Includendo le qualificazioni, lo Sporting Braga ha vinto 10 delle ultime 13 partite europee (2N, 1P), mantenendo la porta inviolata in nove occasioni. Le nove vittorie in tutte le competizioni europee nel 2025/26 rappresentano il massimo a pari merito in una singola stagione per il club, eguagliando le nove ottenute nel 2010/11.

Il Nottingham Forest ha vinto tre delle sue quattro partite di UEFA Europa League sotto la gestione di Sean Dyche (1N), rendendolo uno dei due soli allenatori inglesi con tre vittorie nelle prime quattro gare, insieme a Gary Neville nel 2016 con il Valencia. Nessun inglese ha mai trovato quattro successi nei suoi primi cinque incontri nella competizione.

Ricardo Horta dello Sporting Braga potrebbe registrare la sua 50ª presenza da titolare in UEFA Europa League in questa partita; ha fornito 13 assist in totale nella competizione, con solo quattro giocatori che ne contano di più.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: