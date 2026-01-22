Virgilio Sport
Sporting Braga-Nottingham Forest: 1-0 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Estádio Municipal de Braga di Braga
22 Gennaio 2026 ore 21:00
Sporting Braga
1
Nottingham Forest
0
Partita finita
Arbitro: Igor Pajac
  1. 54' 1-0 Ryan Yates (A)
0'
45'
90'
90'
97'

Incontro terminato, Sporting Braga 1, Nottingham Forest 0.

  1. 90'+8'

    Secondo tempo terminato, Sporting Braga 1, Nottingham Forest 0.22:56

  3. 90'+7'

    Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest).22:55

  4. 90'+5'

    Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest) e' ammonito.22:54

  5. 90'+4'

    Elliot Anderson (Nottingham Forest) e' stato espulso.22:53

  6. 90'+4'

    (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:53

  7. 90'+4'

    Elliot Anderson (Nottingham Forest).22:53

  9. 90'+3'

    Fallo di Víctor Gómez (Sporting Braga).22:52

  10. 90'+3'

    Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:52

  11. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.22:49

  12. 89'

    Dan Ndoye (Nottingham Forest) e' ammonito.22:48

  13. 89'

    Dan Ndoye (Nottingham Forest) cade ma ha simulato.22:48

  15. 86'

    Vítor Carvalho (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45

  16. 86'

    Fallo di Nicolás Domínguez (Nottingham Forest).22:45

  17. 86'

    Sostituzione, Sporting Braga. Leonardo Lelo sostituisce Gabri Martínez.22:44

  18. 84'

    Neco Williams (Nottingham Forest) e' ammonito per fallo.22:43

  19. 84'

    Gabri Martínez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:43

  21. 84'

    Fallo di Neco Williams (Nottingham Forest).22:43

  22. 83'

    Sostituzione, Nottingham Forest. Ibrahim Sangaré sostituisce Ryan Yates.22:42

  23. 83'

    Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga).22:41

  24. 83'

    Tiro respinto. Ryan Yates (Nottingham Forest) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata.22:41

  25. 83'

    Tiro parato. Dan Ndoye (Nottingham Forest) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:41

  27. 82'

    Tentativo fallito. João Moutinho (Sporting Braga) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Diego Rodrigues con cross da calcio d'angolo.22:40

  28. 81'

    Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Nicolò Savona (Nottingham Forest).22:40

  29. 80'

    Tentativo fallito. Elliot Anderson (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Dan Ndoye.22:39

  30. 78'

    Tiro parato. Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Elliot Anderson.22:36

  31. 75'

    Fallo di Pau Víctor (Sporting Braga).22:34

  33. 75'

    Neco Williams (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34

  34. 75'

    Sostituzione, Nottingham Forest. Nicolás Domínguez sostituisce Dilane Bakwa.22:34

  35. 75'

    Sostituzione, Sporting Braga. Mario Dorgeles sostituisce Ricardo Horta.22:34

  36. 73'

    Fallo di mano di Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest).22:32

  37. 73'

    Tiro respinto. Dilane Bakwa (Nottingham Forest) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Callum Hudson-Odoi con cross.22:32

  39. 73'

    Tiro respinto. Nikola Milenkovic (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area. Assist di Neco Williams.22:32

  40. 71'

    Gabri Martínez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30

  41. 71'

    Fallo di Nicolò Savona (Nottingham Forest).22:30

  42. 69'

    Sostituzione, Nottingham Forest. Neco Williams sostituisce Ola Aina.22:27

  43. 68'

    Sostituzione, Nottingham Forest. Callum Hudson-Odoi sostituisce James McAtee.22:27

  45. 68'

    Sostituzione, Nottingham Forest. Elliot Anderson sostituisce Douglas Luiz.22:27

  46. 68'

    Diego Rodrigues (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:26

  47. 68'

    Fallo di Ryan Yates (Nottingham Forest).22:26

  48. 66'

    Pau Víctor (Sporting Braga) colpisce il palo destro con un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Ricardo Horta.22:25

  49. 62'

    Sostituzione, Sporting Braga. Pau Víctor sostituisce Fran Navarro.22:21

  51. 62'

    Sostituzione, Sporting Braga. João Moutinho sostituisce Florian Grillitsch.22:21

  52. 61'

    Ola Aina (Nottingham Forest) colpisce la traversa con un tiro di destro da fuori area. Assist di Douglas Luiz in seguito a un calcio da fermo.22:20

  53. 61'

    Fallo di Víctor Gómez (Sporting Braga).22:20

  54. 61'

    Dilane Bakwa (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:20

  55. 58'

    Tentativo fallito. Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di James McAtee.22:17

  57. 57'

    Fran Navarro (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16

  58. 57'

    Fallo di Nikola Milenkovic (Nottingham Forest).22:16

  59. 56'

    Tentativo fallito. Ryan Yates (Nottingham Forest) un colpo di testa da posizione decentrata sulla sinistra tira alto. Assist di Ola Aina.22:15

  60. 55'

    Tiago Sá (Sporting Braga) e' ammonito.22:13

  61. 54'

    Autorete di Ryan Yates, Nottingham Forest. Sporting Braga 1, Nottingham Forest 0..22:13

  63. 53'

    Rigore parato! Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:12

  64. 50'

    Gabri Martínez (Sporting Braga) e' ammonito per fallo.22:09

  65. 50'

    Rigore concesso da Gabri Martínez (Sporting Braga) per un fallo in area.22:09

  66. 50'

    Rigore per Nottingham Forest. James McAtee e'stato atterrato in area di rigore.22:09

  67. 48'

    Tentativo fallito. Ricardo Horta (Sporting Braga) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Gabri Martínez.22:06

  69. 45'

    Sostituzione, Sporting Braga. Vítor Carvalho sostituisce Sikou Niakaté.22:04

  70. Inizia il Secondo tempo Sporting Braga 0, Nottingham Forest 0.22:04

  71. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Sporting Braga 0, Nottingham Forest 0.21:47

  72. 45'+1'

    Tentativo fallito. Florian Grillitsch (Sporting Braga) un colpo di testa da posizione decentrata sulla destra di poco a lato sulla destra. Assist di Diego Rodrigues con cross in seguito a un calcio da fermo.21:47

  73. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:46

  75. 45'

    Gabri Martínez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:46

  76. 45'

    Fallo di Douglas Luiz (Nottingham Forest).21:46

  77. 45'

    Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:45

  78. 45'

    Fallo di Ryan Yates (Nottingham Forest).21:45

  79. 40'

    Fuorigioco. Morato(Nottingham Forest) prova il lancio lungo, ma Dilane Bakwa e' colto in fuorigioco.21:41

  81. 37'

    Tentativo fallito. Gabri Martínez (Sporting Braga) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Víctor Gómez con cross.21:38

  82. 36'

    Fran Navarro (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37

  83. 36'

    Fallo di Nikola Milenkovic (Nottingham Forest).21:37

  84. 35'

    Diego Rodrigues (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35

  85. 35'

    Fallo di Ryan Yates (Nottingham Forest).21:35

  87. 34'

    Diego Rodrigues (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35

  88. 34'

    Fallo di Douglas Luiz (Nottingham Forest).21:35

  89. 32'

    Fallo di Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga).21:32

  90. 32'

    Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:32

  91. 31'

    Diego Rodrigues (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32

  93. 31'

    Fallo di Nicolò Savona (Nottingham Forest).21:32

  94. 28'

    Fallo di Víctor Gómez (Sporting Braga).21:28

  95. 28'

    Dilane Bakwa (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28

  96. 25'

    Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26

  97. 25'

    Fallo di Dilane Bakwa (Nottingham Forest).21:26

  99. 24'

    Fallo di Fran Navarro (Sporting Braga).21:25

  100. 24'

    Douglas Luiz (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:25

  101. 19'

    Fallo di Diego Rodrigues (Sporting Braga).21:20

  102. 19'

    Douglas Luiz (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20

  103. 16'

    Tentativo fallito. Ryan Yates (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Dilane Bakwa.21:17

  105. 12'

    Fallo di Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga).21:13

  106. 12'

    Ola Aina (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13

  107. 12'

    Gabri Martínez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12

  108. 12'

    Fallo di Nicolò Savona (Nottingham Forest).21:12

  109. 10'

    Tiro parato. Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra.21:11

  111. 8'

    Sikou Niakaté (Sporting Braga) e' ammonito per fallo.21:09

  112. 8'

    Fallo di Sikou Niakaté (Sporting Braga).21:09

  113. 8'

    Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:09

  114. 6'

    Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Nicolò Savona (Nottingham Forest).21:07

  115. 5'

    Ricardo Horta (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06

  117. 5'

    Fallo di Ryan Yates (Nottingham Forest).21:06

  118. 4'

    Tiro respinto. Ricardo Horta (Sporting Braga) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Gabri Martínez con cross.21:05

  119. 2'

    Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:03

  120. 2'

    Fallo di Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest).21:03

  121. Inizia il Primo tempo.21:01

  123. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:59

  125. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Estádio Municipal de Braga
    Città: Braga
    Capienza: 30286 spettatori19:59

Formazioni Sporting Braga - Nottingham Forest

Sporting Braga
Nottingham Forest
TITOLARI SPORTING BRAGA
  • (1) LUKÁS HORNÍCEK (P)
  • (4) SIKOU NIAKATÉ (D)
  • (26) BRIGHT ARREY-MBI (D)
  • (14) GUSTAF LAGERBIELKE (D)
  • (27) FLORIAN GRILLITSCH (C)
  • (2) VÍCTOR GÓMEZ (C)
  • (29) JEAN-BAPTISTE GORBY (C)
  • (77) GABRI MARTÍNEZ (C)
  • (50) DIEGO RODRIGUES (A)
  • (21) RICARDO HORTA (A)
  • (39) FRAN NAVARRO (A)
PANCHINA SPORTING BRAGA
  • (5) LEONARDO LELO (D)
  • (8) JOÃO MOUTINHO (C)
  • (18) PAU VÍCTOR (A)
  • (17) GABRIEL MOSCARDO (C)
  • (20) MARIO DORGELES (C)
  • (36) ALAA BELLAAROUCH (P)
  • (6) VÍTOR CARVALHO (C)
  • (72) JOÃO ARAGÃO (A)
  • (15) PAULO OLIVEIRA (D)
  • (95) SANDRO VIDIGAL (A)
  • (12) TIAGO SÁ (P)
  • (41) YANIS DA ROCHA (C)
ALLENATORE SPORTING BRAGA
  • Carlos Vicens
TITOLARI NOTTINGHAM FOREST
  • (26) MATZ SELS (P)
  • (31) NIKOLA MILENKOVIC (D)
  • (34) OLA AINA (D)
  • (4) MORATO (D)
  • (37) NICOLÒ SAVONA (D)
  • (12) DOUGLAS LUIZ (C)
  • (24) JAMES MCATEE (C)
  • (22) RYAN YATES (C)
  • (29) DILANE BAKWA (C)
  • (14) DAN NDOYE (A)
  • (10) MORGAN GIBBS-WHITE (A)
PANCHINA NOTTINGHAM FOREST
  • (44) ZACH ABBOTT (D)
  • (67) KEEHAN WILLOWS (P)
  • (18) ANGUS GUNN (P)
  • (64) BEN HAMMOND (D)
  • (3) NECO WILLIAMS (D)
  • (61) JIMMY SINCLAIR (C)
  • (51) ARCHIE WHITEHALL (C)
  • (7) CALLUM HUDSON-ODOI (A)
  • (16) NICOLÁS DOMÍNGUEZ (C)
  • (8) ELLIOT ANDERSON (C)
  • (58) JACK THOMPSON (D)
  • (6) IBRAHIM SANGARÉ (C)
ALLENATORE NOTTINGHAM FOREST
  • Sean Dyche
PREPARTITA

Sporting Braga - Nottingham Forest è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 22 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Estádio Municipal de Braga di Braga.
Arbitro di Sporting Braga - Nottingham Forest sarà Igor Pajac. Al VAR invece ci sarà Ivan Bebek.

Attualmente Sporting Braga si trova 7° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Nottingham Forest si trova 11° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).
Sporting Braga ha segnato 10 gol e ne ha subiti 5; Nottingham Forest ha segnato 11 gol e ne ha subiti 6.

Sporting Braga e Nottingham Forest è la prima che si affrontano in campionato.

Sporting Braga-Nottingham Forest ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Questo sarà il primo incontro in assoluto tra lo Sporting Braga e il Nottingham Forest. Le ultime tre partite dello Sporting Braga in UEFA Europa League contro squadre inglesi hanno prodotto 16 gol, con due pareggi per 3-3 contro il Wolves e il Leicester, oltre a una sconfitta per 4-0 sempre contro i Foxes.
  • L'unico precedente incontro europeo del Nottingham Forest contro una squadra portoghese risale alla terza giornata di questa UEFA Europa League, quando ha battuto il Porto per 2-0.
  • Includendo le qualificazioni, lo Sporting Braga ha vinto 10 delle ultime 13 partite europee (2N, 1P), mantenendo la porta inviolata in nove occasioni. Le nove vittorie in tutte le competizioni europee nel 2025/26 rappresentano il massimo a pari merito in una singola stagione per il club, eguagliando le nove ottenute nel 2010/11.
  • Il Nottingham Forest ha vinto tre delle sue quattro partite di UEFA Europa League sotto la gestione di Sean Dyche (1N), rendendolo uno dei due soli allenatori inglesi con tre vittorie nelle prime quattro gare, insieme a Gary Neville nel 2016 con il Valencia. Nessun inglese ha mai trovato quattro successi nei suoi primi cinque incontri nella competizione.
  • Ricardo Horta dello Sporting Braga potrebbe registrare la sua 50ª presenza da titolare in UEFA Europa League in questa partita; ha fornito 13 assist in totale nella competizione, con solo quattro giocatori che ne contano di più.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Sporting BragaNottingham Forest
Partite giocate66
Numero di partite vinte43
Numero di partite perse11
Numero di partite pareggiate12
Gol totali segnati1011
Gol totali subiti56
Media gol subiti per partita0.81.0
Percentuale possesso palla52.856.0
Numero totale di passaggi29753034
Numero totale di passaggi riusciti25172633
Tiri nello specchio della porta2741
Percentuale di tiri in porta52.957.7
Numero totale di cross108126
Numero medio di cross riusciti2129
Duelli per partita vinti301304
Duelli per partita persi269294
Corner subiti2826
Corner guadagnati2932
Numero di punizioni a favore7383
Numero di punizioni concesse7184
Tackle totali116100
Percentuale di successo nei tackle56.971.0
Fuorigiochi totali66
Numero totale di cartellini gialli1014
Numero totale di cartellini rossi10

