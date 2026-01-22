Incontro terminato, Sporting Braga 1, Nottingham Forest 0.
Secondo tempo terminato, Sporting Braga 1, Nottingham Forest 0.22:56
Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest).22:55
Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest) e' ammonito.22:54
Elliot Anderson (Nottingham Forest) e' stato espulso.22:53
(Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:53
Elliot Anderson (Nottingham Forest).22:53
Fallo di Víctor Gómez (Sporting Braga).22:52
Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:52
Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.22:49
Dan Ndoye (Nottingham Forest) e' ammonito.22:48
Dan Ndoye (Nottingham Forest) cade ma ha simulato.22:48
Vítor Carvalho (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45
Fallo di Nicolás Domínguez (Nottingham Forest).22:45
Sostituzione, Sporting Braga. Leonardo Lelo sostituisce Gabri Martínez.22:44
Neco Williams (Nottingham Forest) e' ammonito per fallo.22:43
Gabri Martínez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:43
Fallo di Neco Williams (Nottingham Forest).22:43
Sostituzione, Nottingham Forest. Ibrahim Sangaré sostituisce Ryan Yates.22:42
Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga).22:41
Tiro respinto. Ryan Yates (Nottingham Forest) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata.22:41
Tiro parato. Dan Ndoye (Nottingham Forest) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:41
Tentativo fallito. João Moutinho (Sporting Braga) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Diego Rodrigues con cross da calcio d'angolo.22:40
Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Nicolò Savona (Nottingham Forest).22:40
Tentativo fallito. Elliot Anderson (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Dan Ndoye.22:39
Tiro parato. Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Elliot Anderson.22:36
Fallo di Pau Víctor (Sporting Braga).22:34
Neco Williams (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34
Sostituzione, Nottingham Forest. Nicolás Domínguez sostituisce Dilane Bakwa.22:34
Sostituzione, Sporting Braga. Mario Dorgeles sostituisce Ricardo Horta.22:34
Fallo di mano di Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest).22:32
Tiro respinto. Dilane Bakwa (Nottingham Forest) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Callum Hudson-Odoi con cross.22:32
Tiro respinto. Nikola Milenkovic (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area. Assist di Neco Williams.22:32
Gabri Martínez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30
Fallo di Nicolò Savona (Nottingham Forest).22:30
Sostituzione, Nottingham Forest. Neco Williams sostituisce Ola Aina.22:27
Sostituzione, Nottingham Forest. Callum Hudson-Odoi sostituisce James McAtee.22:27
Sostituzione, Nottingham Forest. Elliot Anderson sostituisce Douglas Luiz.22:27
Diego Rodrigues (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:26
Fallo di Ryan Yates (Nottingham Forest).22:26
Pau Víctor (Sporting Braga) colpisce il palo destro con un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Ricardo Horta.22:25
Sostituzione, Sporting Braga. Pau Víctor sostituisce Fran Navarro.22:21
Sostituzione, Sporting Braga. João Moutinho sostituisce Florian Grillitsch.22:21
Ola Aina (Nottingham Forest) colpisce la traversa con un tiro di destro da fuori area. Assist di Douglas Luiz in seguito a un calcio da fermo.22:20
Fallo di Víctor Gómez (Sporting Braga).22:20
Dilane Bakwa (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:20
Tentativo fallito. Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di James McAtee.22:17
Fran Navarro (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16
Fallo di Nikola Milenkovic (Nottingham Forest).22:16
Tentativo fallito. Ryan Yates (Nottingham Forest) un colpo di testa da posizione decentrata sulla sinistra tira alto. Assist di Ola Aina.22:15
Tiago Sá (Sporting Braga) e' ammonito.22:13
Autorete di Ryan Yates, Nottingham Forest. Sporting Braga 1, Nottingham Forest 0..22:13
Rigore parato! Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:12
Gabri Martínez (Sporting Braga) e' ammonito per fallo.22:09
Rigore concesso da Gabri Martínez (Sporting Braga) per un fallo in area.22:09
Rigore per Nottingham Forest. James McAtee e'stato atterrato in area di rigore.22:09
Tentativo fallito. Ricardo Horta (Sporting Braga) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Gabri Martínez.22:06
Sostituzione, Sporting Braga. Vítor Carvalho sostituisce Sikou Niakaté.22:04
Inizia il Secondo tempo Sporting Braga 0, Nottingham Forest 0.22:04
Primo tempo terminato, Sporting Braga 0, Nottingham Forest 0.21:47
Tentativo fallito. Florian Grillitsch (Sporting Braga) un colpo di testa da posizione decentrata sulla destra di poco a lato sulla destra. Assist di Diego Rodrigues con cross in seguito a un calcio da fermo.21:47
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:46
Gabri Martínez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:46
Fallo di Douglas Luiz (Nottingham Forest).21:46
Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:45
Fallo di Ryan Yates (Nottingham Forest).21:45
Fuorigioco. Morato(Nottingham Forest) prova il lancio lungo, ma Dilane Bakwa e' colto in fuorigioco.21:41
Tentativo fallito. Gabri Martínez (Sporting Braga) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Víctor Gómez con cross.21:38
Fran Navarro (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37
Fallo di Nikola Milenkovic (Nottingham Forest).21:37
Diego Rodrigues (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35
Fallo di Ryan Yates (Nottingham Forest).21:35
Diego Rodrigues (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35
Fallo di Douglas Luiz (Nottingham Forest).21:35
Fallo di Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga).21:32
Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:32
Diego Rodrigues (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Fallo di Nicolò Savona (Nottingham Forest).21:32
Fallo di Víctor Gómez (Sporting Braga).21:28
Dilane Bakwa (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28
Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26
Fallo di Dilane Bakwa (Nottingham Forest).21:26
Fallo di Fran Navarro (Sporting Braga).21:25
Douglas Luiz (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:25
Fallo di Diego Rodrigues (Sporting Braga).21:20
Douglas Luiz (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20
Tentativo fallito. Ryan Yates (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Dilane Bakwa.21:17
Fallo di Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga).21:13
Ola Aina (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13
Gabri Martínez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Fallo di Nicolò Savona (Nottingham Forest).21:12
Tiro parato. Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra.21:11
Sikou Niakaté (Sporting Braga) e' ammonito per fallo.21:09
Fallo di Sikou Niakaté (Sporting Braga).21:09
Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:09
Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Nicolò Savona (Nottingham Forest).21:07
Ricardo Horta (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06
Fallo di Ryan Yates (Nottingham Forest).21:06
Tiro respinto. Ricardo Horta (Sporting Braga) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Gabri Martínez con cross.21:05
Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:03
Fallo di Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest).21:03
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:59
Dove si gioca la partita:
Stadio: Estádio Municipal de Braga
Città: Braga
Capienza: 30286 spettatori19:59
Sporting Braga - Nottingham Forest è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 22 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Estádio Municipal de Braga di Braga.
Arbitro di Sporting Braga - Nottingham Forest sarà Igor Pajac. Al VAR invece ci sarà Ivan Bebek.
Attualmente Sporting Braga si trova 7° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Nottingham Forest si trova 11° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).
Sporting Braga ha segnato 10 gol e ne ha subiti 5; Nottingham Forest ha segnato 11 gol e ne ha subiti 6.
Sporting Braga e Nottingham Forest è la prima che si affrontano in campionato.
Sporting Braga-Nottingham Forest ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Sporting Braga
|Nottingham Forest
|Partite giocate
|6
|6
|Numero di partite vinte
|4
|3
|Numero di partite perse
|1
|1
|Numero di partite pareggiate
|1
|2
|Gol totali segnati
|10
|11
|Gol totali subiti
|5
|6
|Media gol subiti per partita
|0.8
|1.0
|Percentuale possesso palla
|52.8
|56.0
|Numero totale di passaggi
|2975
|3034
|Numero totale di passaggi riusciti
|2517
|2633
|Tiri nello specchio della porta
|27
|41
|Percentuale di tiri in porta
|52.9
|57.7
|Numero totale di cross
|108
|126
|Numero medio di cross riusciti
|21
|29
|Duelli per partita vinti
|301
|304
|Duelli per partita persi
|269
|294
|Corner subiti
|28
|26
|Corner guadagnati
|29
|32
|Numero di punizioni a favore
|73
|83
|Numero di punizioni concesse
|71
|84
|Tackle totali
|116
|100
|Percentuale di successo nei tackle
|56.9
|71.0
|Fuorigiochi totali
|6
|6
|Numero totale di cartellini gialli
|10
|14
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
