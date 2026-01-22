Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:52

PREPARTITA

Viktoria Plzen - FC Porto è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 22 gennaio alle ore 18:45 allo stadio Doosan Arena di Plzen.

Arbitro di Viktoria Plzen - FC Porto sarà Andris Treimanis. Al VAR invece ci sarà Michael Fabbri.

Attualmente Viktoria Plzen si trova 14° in classifica con 10 punti (frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte); invece FC Porto si trova 8° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Viktoria Plzen ha segnato 6 gol e ne ha subiti 2; FC Porto ha segnato 9 gol e ne ha subiti 5.

Viktoria Plzen e FC Porto è la prima che si affrontano in campionato.

Viktoria Plzen-FC Porto ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo è il primo incontro europeo tra Viktoria Plzen e FC Porto; l'ultima volta che la squadra ceca ha affrontato un'avversaria portoghese è stato agli ottavi di finale della UEFA Europa League 2017/18, quando fu eliminato dallo Sporting CP con un risultato aggregato di 3-2.

L'FC Porto non affronta una squadra ceca dalla seconda fase a gironi della UEFA Champions League 2001/02, quando perse 1-0 in casa e 2-0 in trasferta contro lo Sparta Praga.

Il Viktoria Plzeň ha pareggiato le ultime tre partite di UEFA Europa League per 0-0, diventando la prima squadra a riuscirci in una grande competizione europea dallo stesso Plzeň nell'aprile 2024. Nessuna squadra ha mai messo in fila quattro pareggi consecutivi a reti inviolate nelle maggiori competizioni europee.

Il Porto ha vinto le ultime due partite di UEFA Europa League, ma non registra una striscia di vittorie più lunga nella competizione dal 2010/11, quando ne vinse cinque consecutive sotto la guida di André Villas-Boas.

Sampson Dweh del Viktoria Plzeň è il giocatore che ha effettuato più contrasti (23), più respinte difensive sia totali (49) che di testa (31) e che ha intercettato più palloni (16) in questa UEFA Europa League, oltre ad essere secondo per duelli vinti nel torneo (50, meno solo dei 62 vinti da Barnabás Varga del Ferencváros).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: