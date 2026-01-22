Virgilio Sport
Viktoria Plzen-FC Porto: 1-1 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Doosan Arena di Plzen
22 Gennaio 2026 ore 18:45
Viktoria Plzen
1
FC Porto
1
Partita finita
Arbitro: Andris Treimanis
  1. 6' 1-0 Lukás Cerv
  2. 90' 1-1 Deniz Gül
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Viktoria Pilsen 1, FC Porto 1.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Viktoria Pilsen 1, FC Porto 1.20:45

  3. 90'+4'

    Fallo di Victor Froholdt (FC Porto).20:43

  4. 90'+4'

    Merchas Doski (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:43

  5. 90'+2'

    Tentativo fallito. Samu Aghehowa (FC Porto) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Francisco Moura.20:41

  6. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:39

  7. 90'

    Gol! Viktoria Pilsen 1, FC Porto 1. Deniz Gül (FC Porto) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:39

  9. 89'

    Tentativo fallito. Gabri Veiga (FC Porto) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra.20:38

  10. 85'

    Jakub Kiwior (FC Porto) e' ammonito.20:34

  11. 85'

    Fallo di mano di Samu Aghehowa (FC Porto).20:33

  12. 83'

    Fallo di Deniz Gül (FC Porto).20:32

  13. 83'

    Merchas Doski (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32

  15. 83'

    Sostituzione, Viktoria Pilsen. Adrian Zeljkovic sostituisce Tomás Ladra per infortunio.20:32

  16. 83'

    Gara riprende.20:32

  17. 82'

    Gara momentaneamente sospesa, Tomás Ladra (Viktoria Pilsen) per infortunio.20:31

  18. 79'

    Tiro parato. Deniz Gül (FC Porto) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pepê.20:28

  19. 77'

    Tentativo fallito. Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Tomás Ladra con cross da calcio d'angolo.20:25

  21. 76'

    Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Diogo Costa (FC Porto).20:24

  22. 76'

    Tiro parato. Prince Adu (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Tomás Ladra.20:24

  23. 75'

    Tiro parato. Samu Aghehowa (FC Porto) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Deniz Gül.20:24

  24. 75'

    Tentativo fallito. Deniz Gül (FC Porto) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Gabri Veiga con cross in seguito a un calcio da fermo.20:24

  25. 75'

    Deniz Gül (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:24

  27. 75'

    Fallo di Milan Havel (Viktoria Pilsen).20:24

  28. 75'

    Tentativo fallito. Karel Spácil (Viktoria Pilsen) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Merchas Doski con cross in seguito a un calcio da fermo.20:23

  29. 74'

    Pablo Rosario (FC Porto) e' ammonito.20:23

  30. 74'

    Fallo di Pablo Rosario (FC Porto).20:23

  31. 74'

    Prince Adu (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:23

  33. 74'

    Gara riprende.20:22

  34. 73'

    Gara momentaneamente sospesa, (FC Porto).20:22

  35. 72'

    Prince Adu (Viktoria Pilsen) e' ammonito.20:20

  36. 71'

    Sostituzione, FC Porto. Alan Varela sostituisce Martim Fernandes.20:20

  37. 71'

    Sostituzione, FC Porto. Deniz Gül sostituisce William Gomes.20:19

  39. 70'

    Jan Bednarek (FC Porto) e' ammonito per fallo.20:19

  40. 70'

    Fallo di Jan Bednarek (FC Porto).20:19

  41. 70'

    Tomás Ladra (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:19

  42. 69'

    Fallo di Martim Fernandes (FC Porto).20:18

  43. 69'

    Prince Adu (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:18

  45. 67'

    Tentativo fallito. Jakub Kiwior (FC Porto) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Gabri Veiga con cross da calcio d'angolo.20:16

  46. 67'

    Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Lukás Cerv (Viktoria Pilsen).20:16

  47. 67'

    Tiro respinto. Pablo Rosario (FC Porto) un tiro di sinistro da fuori area.20:16

  48. 66'

    Tiro respinto. Gabri Veiga (FC Porto) un tiro di destro da centro area. Assist di Pepê.20:15

  49. 65'

    Gara riprende.20:14

  51. 64'

    Gara momentaneamente sospesa, Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) per infortunio.20:13

  52. 64'

    Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Lukás Cerv (Viktoria Pilsen).20:12

  53. 64'

    Tiro respinto. Pepê (FC Porto) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Samu Aghehowa.20:12

  54. 62'

    Fallo di Jakub Kiwior (FC Porto).20:11

  55. 62'

    Milan Havel (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:11

  57. 60'

    Sostituzione, Viktoria Pilsen. Milan Havel sostituisce Denis Visinsky.20:09

  58. 60'

    Victor Froholdt (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:09

  59. 60'

    Fallo di Prince Adu (Viktoria Pilsen).20:09

  60. 56'

    Sostituzione, FC Porto. Francisco Moura sostituisce Alberto Costa.20:05

  61. 56'

    Sostituzione, FC Porto. Gabri Veiga sostituisce Rodrigo Mora.20:05

  63. 55'

    Tentativo fallito. Jakub Kiwior (FC Porto) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Victor Froholdt.20:04

  64. 54'

    Fallo di Martim Fernandes (FC Porto).20:03

  65. 54'

    Prince Adu (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:03

  66. 50'

    Gara riprende.19:58

  67. 49'

    Gara momentaneamente sospesa, Tomás Ladra (Viktoria Pilsen) per infortunio.19:58

  69. 49'

    Tentativo fallito. William Gomes (FC Porto) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra da calcio d'angolo.19:58

  70. 48'

    Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Lukás Cerv (Viktoria Pilsen).19:57

  71. 47'

    Tiro respinto. Pablo Rosario (FC Porto) un tiro di destro da fuori area. Assist di Alberto Costa.19:56

  72. Inizia il Secondo tempo Viktoria Pilsen 1, FC Porto 0.19:54

  73. 45'

    Sostituzione, FC Porto. Pepê sostituisce Borja Sainz.19:54

  75. 45'+8'

    Primo tempo terminato, Viktoria Pilsen 1, FC Porto 0.19:39

  76. 45'+7'

    Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Karel Spácil (Viktoria Pilsen).19:39

  77. 45'+5'

    Rigore sbagliato! Rigore sprecato malamente da Samu Aghehowa (FC Porto) un tiro di destro di poco a lato sulla sinistra. Samu Aghehowa sara' molto deluso con se stesso.19:36

  78. 45'+4'

    Matej Vydra (Viktoria Pilsen) e' stato espulso.19:35

  79. 45'+3'

    Decisione VAR: rigore FC Porto.19:35

  81. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.19:32

  82. 45'

    Rigore concesso da Matej Vydra (Viktoria Pilsen) per un fallo di mano in area.19:31

  83. 45'

    Tiro respinto. Jakub Kiwior (FC Porto) un colpo di testa da centro area. Assist di Rodrigo Mora con cross.19:31

  84. 44'

    Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Amar Memic (Viktoria Pilsen).19:30

  85. 43'

    Samu Aghehowa (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:29

  87. 43'

    Fallo di Karel Spácil (Viktoria Pilsen).19:29

  88. 41'

    Tentativo fallito. Prince Adu (Viktoria Pilsen) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Matej Vydra.19:27

  89. 41'

    William Gomes (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:27

  90. 41'

    Fallo di Cheick Souaré (Viktoria Pilsen).19:27

  91. 41'

    Jan Bednarek (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27

  93. 41'

    Fallo di Karel Spácil (Viktoria Pilsen).19:27

  94. 40'

    Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Jan Bednarek (FC Porto).19:26

  95. 40'

    Tiro respinto. Denis Visinsky (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area. Assist di Merchas Doski.19:26

  96. 39'

    Fallo di Samu Aghehowa (FC Porto).19:25

  97. 39'

    Karel Spácil (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:25

  99. 38'

    Tiro respinto. Denis Visinsky (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da centro area. Assist di Tomás Ladra.19:24

  100. 37'

    Tentativo fallito. Amar Memic (Viktoria Pilsen) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Denis Visinsky.19:23

  101. 36'

    Tiro parato. Samu Aghehowa (FC Porto) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Martim Fernandes con cross.19:23

  102. 35'

    Fallo di mano di Matej Valenta (Viktoria Pilsen).19:22

  103. 35'

    Samu Aghehowa (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21

  105. 35'

    Fallo di Karel Spácil (Viktoria Pilsen).19:21

  106. 35'

    Sostituzione, Viktoria Pilsen. Prince Adu sostituisce Christophe Kabongo per infortunio.19:21

  107. 34'

    Gara riprende.19:20

  108. 33'

    Gara momentaneamente sospesa, Christophe Kabongo (Viktoria Pilsen) per infortunio.19:19

  109. 32'

    Gara riprende.19:18

  111. 31'

    Gara momentaneamente sospesa, (FC Porto).19:17

  112. 28'

    Samu Aghehowa (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14

  113. 28'

    Fallo di Matej Valenta (Viktoria Pilsen).19:14

  114. 23'

    Tentativo fallito. Amar Memic (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco alto sulla sinistra. Assist di Matej Vydra.19:10

  115. 20'

    Samu Aghehowa (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:06

  117. 20'

    Fallo di Karel Spácil (Viktoria Pilsen).19:06

  118. 20'

    Gara riprende.19:06

  119. 19'

    Gara momentaneamente sospesa, Martim Fernandes (FC Porto) per infortunio.19:05

  120. 19'

    Tiro parato. Rodrigo Mora (FC Porto) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Borja Sainz.19:05

  121. 18'

    Tiro parato. Borja Sainz (FC Porto) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:04

  123. 16'

    Fallo di Pablo Rosario (FC Porto).19:02

  124. 16'

    Tomás Ladra (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02

  125. 13'

    Merchas Doski (Viktoria Pilsen) e' ammonito per fallo.19:00

  126. 13'

    Martim Fernandes (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:59

  127. 13'

    Fallo di Merchas Doski (Viktoria Pilsen).18:59

  129. 12'

    Tentativo fallito. Christophe Kabongo (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Merchas Doski.18:58

  130. 11'

    Gara riprende.18:58

  131. 11'

    Gara momentaneamente sospesa, Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) per infortunio.18:57

  132. 10'

    Fallo di Jan Bednarek (FC Porto).18:56

  133. 10'

    Christophe Kabongo (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:56

  135. 9'

    Fuorigioco. Cheick Souaré(Viktoria Pilsen) prova il lancio lungo, ma Denis Visinsky e' colto in fuorigioco.18:55

  136. 6'

    Gol! Viktoria Pilsen 1, FC Porto 0. Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Matej Valenta.18:52

  137. 5'

    Fallo di William Gomes (FC Porto).18:51

  138. 5'

    Cheick Souaré (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:51

  139. 3'

    Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Florian Wiegele (Viktoria Pilsen).18:49

  141. 3'

    Tiro parato. Borja Sainz (FC Porto) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Alberto Costa.18:49

  142. 2'

    Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Cheick Souaré (Viktoria Pilsen).18:48

  143. Inizia il Primo tempo.18:47

  144. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:52

  146. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Doosan Arena
    Città: Plzen
    Capienza: 12500 spettatori17:52

Formazioni Viktoria Plzen - FC Porto

Viktoria Plzen
FC Porto
TITOLARI VIKTORIA PLZEN
  • (44) FLORIAN WIEGELE (P)
  • (14) MERCHAS DOSKI (D)
  • (5) KAREL SPÁCIL (D)
  • (19) CHEICK SOUARÉ (D)
  • (6) LUKÁS CERV (C)
  • (32) MATEJ VALENTA (C)
  • (99) AMAR MEMIC (C)
  • (7) CHRISTOPHE KABONGO (C)
  • (18) TOMÁS LADRA (A)
  • (11) MATEJ VYDRA (A)
  • (9) DENIS VISINSKY (A)
PANCHINA VIKTORIA PLZEN
  • (33) ADAM NOVÁK (A)
  • (80) PRINCE ADU (A)
  • (15) MATYÁS SILHAVY (P)
  • (24) MILAN HAVEL (D)
  • (20) JIRÍ PANOS (C)
  • (85) ADRIAN ZELJKOVIC (C)
  • (34) PETR KUBÍN (D)
  • (13) MARIÁN TVRDON (P)
  • (4) JAKUB CHALUPA (D)
  • (12) DANIEL SUCHY (C)
ALLENATORE VIKTORIA PLZEN
  • Martin Hysky
TITOLARI FC PORTO
  • (99) DIOGO COSTA (P)
  • (4) JAKUB KIWIOR (D)
  • (5) JAN BEDNAREK (D)
  • (52) MARTIM FERNANDES (D)
  • (20) ALBERTO COSTA (D)
  • (8) VICTOR FROHOLDT (C)
  • (86) RODRIGO MORA (C)
  • (13) PABLO ROSARIO (C)
  • (7) WILLIAM GOMES (A)
  • (9) SAMU AGHEHOWA (A)
  • (17) BORJA SAINZ (A)
PANCHINA FC PORTO
  • (12) ZAIDU SANUSI (D)
  • (10) GABRI VEIGA (C)
  • (24) JOÃO COSTA (P)
  • (22) ALAN VARELA (C)
  • (73) GABRIEL BRÁS (D)
  • (27) DENIZ GÜL (A)
  • (21) DOMINIK PRPIC (D)
  • (6) STEPHEN EUSTAQUIO (C)
  • (11) PEPÊ (A)
  • (72) ANDRÉ MIRANDA (A)
  • (74) FRANCISCO MOURA (D)
  • (14) CLÁUDIO RAMOS (P)
ALLENATORE FC PORTO
  • Francesco Farioli
Viktoria Plzen - FC Porto è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 22 gennaio alle ore 18:45 allo stadio Doosan Arena di Plzen.
Arbitro di Viktoria Plzen - FC Porto sarà Andris Treimanis. Al VAR invece ci sarà Michael Fabbri.

Attualmente Viktoria Plzen si trova 14° in classifica con 10 punti (frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte); invece FC Porto si trova 8° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Viktoria Plzen ha segnato 6 gol e ne ha subiti 2; FC Porto ha segnato 9 gol e ne ha subiti 5.

Viktoria Plzen e FC Porto è la prima che si affrontano in campionato.

Viktoria Plzen-FC Porto ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Questo è il primo incontro europeo tra Viktoria Plzen e FC Porto; l'ultima volta che la squadra ceca ha affrontato un'avversaria portoghese è stato agli ottavi di finale della UEFA Europa League 2017/18, quando fu eliminato dallo Sporting CP con un risultato aggregato di 3-2.
  • L'FC Porto non affronta una squadra ceca dalla seconda fase a gironi della UEFA Champions League 2001/02, quando perse 1-0 in casa e 2-0 in trasferta contro lo Sparta Praga.
  • Il Viktoria Plzeň ha pareggiato le ultime tre partite di UEFA Europa League per 0-0, diventando la prima squadra a riuscirci in una grande competizione europea dallo stesso Plzeň nell'aprile 2024. Nessuna squadra ha mai messo in fila quattro pareggi consecutivi a reti inviolate nelle maggiori competizioni europee.
  • Il Porto ha vinto le ultime due partite di UEFA Europa League, ma non registra una striscia di vittorie più lunga nella competizione dal 2010/11, quando ne vinse cinque consecutive sotto la guida di André Villas-Boas.
  • Sampson Dweh del Viktoria Plzeň è il giocatore che ha effettuato più contrasti (23), più respinte difensive sia totali (49) che di testa (31) e che ha intercettato più palloni (16) in questa UEFA Europa League, oltre ad essere secondo per duelli vinti nel torneo (50, meno solo dei 62 vinti da Barnabás Varga del Ferencváros).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Viktoria PlzenFC Porto
Partite giocate66
Numero di partite vinte24
Numero di partite perse01
Numero di partite pareggiate41
Gol totali segnati69
Gol totali subiti25
Media gol subiti per partita0.30.8
Percentuale possesso palla42.757.7
Numero totale di passaggi19152984
Numero totale di passaggi riusciti14722558
Tiri nello specchio della porta2731
Percentuale di tiri in porta49.145.6
Numero totale di cross105119
Numero medio di cross riusciti2429
Duelli per partita vinti308290
Duelli per partita persi357276
Corner subiti3313
Corner guadagnati2937
Numero di punizioni a favore7878
Numero di punizioni concesse8375
Tackle totali9194
Percentuale di successo nei tackle57.166.0
Fuorigiochi totali99
Numero totale di cartellini gialli1613
Numero totale di cartellini rossi20

Viktoria Plzen - FC Porto Live

