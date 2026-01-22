Incontro terminato, Viktoria Pilsen 1, FC Porto 1.
Secondo tempo terminato, Viktoria Pilsen 1, FC Porto 1.20:45
Fallo di Victor Froholdt (FC Porto).20:43
Merchas Doski (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:43
Tentativo fallito. Samu Aghehowa (FC Porto) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Francisco Moura.20:41
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:39
Gol! Viktoria Pilsen 1, FC Porto 1. Deniz Gül (FC Porto) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:39
Tentativo fallito. Gabri Veiga (FC Porto) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra.20:38
Jakub Kiwior (FC Porto) e' ammonito.20:34
Fallo di mano di Samu Aghehowa (FC Porto).20:33
Fallo di Deniz Gül (FC Porto).20:32
Merchas Doski (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32
Sostituzione, Viktoria Pilsen. Adrian Zeljkovic sostituisce Tomás Ladra per infortunio.20:32
Gara riprende.20:32
Gara momentaneamente sospesa, Tomás Ladra (Viktoria Pilsen) per infortunio.20:31
Tiro parato. Deniz Gül (FC Porto) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pepê.20:28
Tentativo fallito. Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Tomás Ladra con cross da calcio d'angolo.20:25
Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Diogo Costa (FC Porto).20:24
Tiro parato. Prince Adu (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Tomás Ladra.20:24
Tiro parato. Samu Aghehowa (FC Porto) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Deniz Gül.20:24
Tentativo fallito. Deniz Gül (FC Porto) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Gabri Veiga con cross in seguito a un calcio da fermo.20:24
Deniz Gül (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:24
Fallo di Milan Havel (Viktoria Pilsen).20:24
Tentativo fallito. Karel Spácil (Viktoria Pilsen) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Merchas Doski con cross in seguito a un calcio da fermo.20:23
Pablo Rosario (FC Porto) e' ammonito.20:23
Fallo di Pablo Rosario (FC Porto).20:23
Prince Adu (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:23
Gara riprende.20:22
Gara momentaneamente sospesa, (FC Porto).20:22
Prince Adu (Viktoria Pilsen) e' ammonito.20:20
Sostituzione, FC Porto. Alan Varela sostituisce Martim Fernandes.20:20
Sostituzione, FC Porto. Deniz Gül sostituisce William Gomes.20:19
Jan Bednarek (FC Porto) e' ammonito per fallo.20:19
Fallo di Jan Bednarek (FC Porto).20:19
Tomás Ladra (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:19
Fallo di Martim Fernandes (FC Porto).20:18
Prince Adu (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:18
Tentativo fallito. Jakub Kiwior (FC Porto) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Gabri Veiga con cross da calcio d'angolo.20:16
Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Lukás Cerv (Viktoria Pilsen).20:16
Tiro respinto. Pablo Rosario (FC Porto) un tiro di sinistro da fuori area.20:16
Tiro respinto. Gabri Veiga (FC Porto) un tiro di destro da centro area. Assist di Pepê.20:15
Gara riprende.20:14
Gara momentaneamente sospesa, Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) per infortunio.20:13
Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Lukás Cerv (Viktoria Pilsen).20:12
Tiro respinto. Pepê (FC Porto) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Samu Aghehowa.20:12
Fallo di Jakub Kiwior (FC Porto).20:11
Milan Havel (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:11
Sostituzione, Viktoria Pilsen. Milan Havel sostituisce Denis Visinsky.20:09
Victor Froholdt (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:09
Fallo di Prince Adu (Viktoria Pilsen).20:09
Sostituzione, FC Porto. Francisco Moura sostituisce Alberto Costa.20:05
Sostituzione, FC Porto. Gabri Veiga sostituisce Rodrigo Mora.20:05
Tentativo fallito. Jakub Kiwior (FC Porto) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Victor Froholdt.20:04
Fallo di Martim Fernandes (FC Porto).20:03
Prince Adu (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:03
Gara riprende.19:58
Gara momentaneamente sospesa, Tomás Ladra (Viktoria Pilsen) per infortunio.19:58
Tentativo fallito. William Gomes (FC Porto) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra da calcio d'angolo.19:58
Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Lukás Cerv (Viktoria Pilsen).19:57
Tiro respinto. Pablo Rosario (FC Porto) un tiro di destro da fuori area. Assist di Alberto Costa.19:56
Inizia il Secondo tempo Viktoria Pilsen 1, FC Porto 0.19:54
Sostituzione, FC Porto. Pepê sostituisce Borja Sainz.19:54
Primo tempo terminato, Viktoria Pilsen 1, FC Porto 0.19:39
Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Karel Spácil (Viktoria Pilsen).19:39
Rigore sbagliato! Rigore sprecato malamente da Samu Aghehowa (FC Porto) un tiro di destro di poco a lato sulla sinistra. Samu Aghehowa sara' molto deluso con se stesso.19:36
Matej Vydra (Viktoria Pilsen) e' stato espulso.19:35
Decisione VAR: rigore FC Porto.19:35
Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.19:32
Rigore concesso da Matej Vydra (Viktoria Pilsen) per un fallo di mano in area.19:31
Tiro respinto. Jakub Kiwior (FC Porto) un colpo di testa da centro area. Assist di Rodrigo Mora con cross.19:31
Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Amar Memic (Viktoria Pilsen).19:30
Samu Aghehowa (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:29
Fallo di Karel Spácil (Viktoria Pilsen).19:29
Tentativo fallito. Prince Adu (Viktoria Pilsen) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Matej Vydra.19:27
William Gomes (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:27
Fallo di Cheick Souaré (Viktoria Pilsen).19:27
Jan Bednarek (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27
Fallo di Karel Spácil (Viktoria Pilsen).19:27
Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Jan Bednarek (FC Porto).19:26
Tiro respinto. Denis Visinsky (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area. Assist di Merchas Doski.19:26
Fallo di Samu Aghehowa (FC Porto).19:25
Karel Spácil (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:25
Tiro respinto. Denis Visinsky (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da centro area. Assist di Tomás Ladra.19:24
Tentativo fallito. Amar Memic (Viktoria Pilsen) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Denis Visinsky.19:23
Tiro parato. Samu Aghehowa (FC Porto) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Martim Fernandes con cross.19:23
Fallo di mano di Matej Valenta (Viktoria Pilsen).19:22
Samu Aghehowa (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21
Fallo di Karel Spácil (Viktoria Pilsen).19:21
Sostituzione, Viktoria Pilsen. Prince Adu sostituisce Christophe Kabongo per infortunio.19:21
Gara riprende.19:20
Gara momentaneamente sospesa, Christophe Kabongo (Viktoria Pilsen) per infortunio.19:19
Gara riprende.19:18
Gara momentaneamente sospesa, (FC Porto).19:17
Samu Aghehowa (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14
Fallo di Matej Valenta (Viktoria Pilsen).19:14
Tentativo fallito. Amar Memic (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco alto sulla sinistra. Assist di Matej Vydra.19:10
Samu Aghehowa (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:06
Fallo di Karel Spácil (Viktoria Pilsen).19:06
Gara riprende.19:06
Gara momentaneamente sospesa, Martim Fernandes (FC Porto) per infortunio.19:05
Tiro parato. Rodrigo Mora (FC Porto) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Borja Sainz.19:05
Tiro parato. Borja Sainz (FC Porto) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:04
Fallo di Pablo Rosario (FC Porto).19:02
Tomás Ladra (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02
Merchas Doski (Viktoria Pilsen) e' ammonito per fallo.19:00
Martim Fernandes (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:59
Fallo di Merchas Doski (Viktoria Pilsen).18:59
Tentativo fallito. Christophe Kabongo (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Merchas Doski.18:58
Gara riprende.18:58
Gara momentaneamente sospesa, Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) per infortunio.18:57
Fallo di Jan Bednarek (FC Porto).18:56
Christophe Kabongo (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:56
Fuorigioco. Cheick Souaré(Viktoria Pilsen) prova il lancio lungo, ma Denis Visinsky e' colto in fuorigioco.18:55
Gol! Viktoria Pilsen 1, FC Porto 0. Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Matej Valenta.18:52
Fallo di William Gomes (FC Porto).18:51
Cheick Souaré (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:51
Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Florian Wiegele (Viktoria Pilsen).18:49
Tiro parato. Borja Sainz (FC Porto) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Alberto Costa.18:49
Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Cheick Souaré (Viktoria Pilsen).18:48
Inizia il Primo tempo.18:47
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:52
Dove si gioca la partita:
Stadio: Doosan Arena
Città: Plzen
Capienza: 12500 spettatori17:52
Viktoria Plzen - FC Porto è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 22 gennaio alle ore 18:45 allo stadio Doosan Arena di Plzen.
Arbitro di Viktoria Plzen - FC Porto sarà Andris Treimanis. Al VAR invece ci sarà Michael Fabbri.
Attualmente Viktoria Plzen si trova 14° in classifica con 10 punti (frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte); invece FC Porto si trova 8° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Viktoria Plzen ha segnato 6 gol e ne ha subiti 2; FC Porto ha segnato 9 gol e ne ha subiti 5.
Viktoria Plzen e FC Porto è la prima che si affrontano in campionato.
Viktoria Plzen-FC Porto ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Viktoria Plzen
|FC Porto
|Partite giocate
|6
|6
|Numero di partite vinte
|2
|4
|Numero di partite perse
|0
|1
|Numero di partite pareggiate
|4
|1
|Gol totali segnati
|6
|9
|Gol totali subiti
|2
|5
|Media gol subiti per partita
|0.3
|0.8
|Percentuale possesso palla
|42.7
|57.7
|Numero totale di passaggi
|1915
|2984
|Numero totale di passaggi riusciti
|1472
|2558
|Tiri nello specchio della porta
|27
|31
|Percentuale di tiri in porta
|49.1
|45.6
|Numero totale di cross
|105
|119
|Numero medio di cross riusciti
|24
|29
|Duelli per partita vinti
|308
|290
|Duelli per partita persi
|357
|276
|Corner subiti
|33
|13
|Corner guadagnati
|29
|37
|Numero di punizioni a favore
|78
|78
|Numero di punizioni concesse
|83
|75
|Tackle totali
|91
|94
|Percentuale di successo nei tackle
|57.1
|66.0
|Fuorigiochi totali
|9
|9
|Numero totale di cartellini gialli
|16
|13
|Numero totale di cartellini rossi
|2
|0
