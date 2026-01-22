Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:49

GOL CANCELLATO DAL VAR: Alvyn Sanches (Young Boys) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.20:03

PREPARTITA

Young Boys - Lione è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 22 gennaio alle ore 18:45 allo stadio Stadion Wankdorf di Bern.

Arbitro di Young Boys - Lione sarà Aliyar Aghayev. Al VAR invece ci sarà Guillermo Cuadra Fernández.

Attualmente Young Boys si trova 21° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece Lione si trova 1° in classifica con 15 punti (frutto di 5 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Young Boys ha segnato 8 gol e ne ha subiti 12; Lione ha segnato 13 gol e ne ha subiti 3.

Young Boys e Lione è la prima che si affrontano in campionato.

Young Boys-Lione ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Young Boys e Olympique Lione non si sono mai incontrati prima nelle coppe europee – tuttavia, gli svizzeri hanno già battuto una squadra francese in questa UEFA Europa League: successo per 1-0 contro il Lille alla sesta giornata.

L'Olympique Lione ha vinto tutte e tre le sue partite europee contro squadre svizzere: successi nel doppio confronto con il Grasshopper nelle qualificazioni di UEFA Champions League 2013/14 e contro il Basilea per 2-0 all'inizio di questa UEFA Europa League.

Solo una delle 29 partite casalinghe dello Young Boys in UEFA Europa League è terminata in pareggio (19V, 9P), un 1-1 contro il Partizan Belgrado nel settembre 2017. Da allora, su 14 gare interne nel torneo gli svizzeri ne hanno vinte otto e ne hanno perse sei.

Paulo Fonseca, l'allenatore dell'Olympique Lione, non ha mai perso nei cinque precedenti in UEFA Europa League contro avversarie svizzere (4V 1N); due di queste vittorie sono arrivate con la Roma proprio contro lo Young Boys, nel 2020/21.

Moussa Niakhaté dell'Olympique Lione è il giocatore che ha effettuato più movimenti palla al piede sia totali (143), sia in avanti (72) in questa UEFA Europa League. Inoltre, il classe 1996 è il calciatore che ha effettuato più verticalizzazioni (217) e che ha completato più passaggi (504) nella competizione.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: