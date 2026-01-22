Incontro terminato, Young Boys 0, Lione 1.
Secondo tempo terminato, Young Boys 0, Lione 1.20:39
Mathys de Carvalho (Lione) e' ammonito.20:38
Gara riprende.20:37
Gara momentaneamente sospesa, Rémi Himbert (Lione) per infortunio.20:37
Sandro Lauper (Young Boys) e' ammonito per fallo.20:35
Loris Benito (Young Boys) e' ammonito.20:35
Rémi Himbert (Lione) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:35
Fallo di Sandro Lauper (Young Boys).20:35
Sostituzione, Lione. Mathys de Carvalho sostituisce Tyler Morton.20:34
Sostituzione, Lione. Tiago Gonçalves sostituisce Pavel Sulc.20:34
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:34
Fuorigioco. Ainsley Maitland-Niles(Lione) prova il lancio lungo, ma Pavel Sulc e' colto in fuorigioco.20:32
Tentativo fallito. Joël Monteiro (Young Boys) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.20:27
Tyler Morton (Lione) e' ammonito.20:26
Rayan Raveloson (Young Boys) e' ammonito.20:26
Fallo di Tyler Morton (Lione).20:26
Armin Gigovic (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:26
Ruben Kluivert (Lione) e' ammonito.20:25
Fallo di Rémi Himbert (Lione).20:25
Gregory Wüthrich (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:25
Tiro parato. Christian Fassnacht (Young Boys) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.20:24
Sostituzione, Young Boys. Ryan Andrews sostituisce Saidy Janko.20:23
Sostituzione, Young Boys. Armin Gigovic sostituisce Edimilson Fernandes.20:23
Sostituzione, Young Boys. Chris Bedia sostituisce Alan Virginius.20:23
Tentativo fallito. Christian Fassnacht (Young Boys) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Joël Monteiro con cross.20:22
Sostituzione, Lione. Rémi Himbert sostituisce Khalis Merah.20:20
Sostituzione, Lione. Corentin Tolisso sostituisce Afonso Moreira.20:19
Calcio d'angolo,Young Boys. Calcio d'angolo causato da Ruben Kluivert (Lione).20:19
Tiro respinto. Alan Virginius (Young Boys) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Joël Monteiro.20:19
Sostituzione, Young Boys. Joël Monteiro sostituisce Alvyn Sanches.20:14
Sostituzione, Young Boys. Christian Fassnacht sostituisce Darian Males.20:14
Khalis Merah (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:11
Fallo di Rayan Raveloson (Young Boys).20:11
Pavel Sulc (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:09
Fallo di Edimilson Fernandes (Young Boys).20:09
Fallo di Ainsley Maitland-Niles (Lione).20:09
Gregory Wüthrich (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:09
Tentativo fallito. Khalis Merah (Lione) un tiro di destro da centro area di poco alto.20:08
Afonso Moreira (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:06
Fallo di Saidy Janko (Young Boys).20:06
Orel Mangala (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:06
Fallo di Rayan Raveloson (Young Boys).20:06
Decisione VAR: no gol Young Boys 0-1 Lione.20:05
GOL CANCELLATO DAL VAR: Alvyn Sanches (Young Boys) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.20:03
Fuorigioco. Alvyn Sanches(Young Boys) prova il lancio lungo, ma Sergio Córdova e' colto in fuorigioco.20:03
Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Gregory Wüthrich (Young Boys).20:01
Gara riprende.19:58
Gara momentaneamente sospesa, Afonso Moreira (Lione) per infortunio.19:57
Fuorigioco. Darian Males(Young Boys) prova il lancio lungo, ma Sergio Córdova e' colto in fuorigioco.19:57
Fuorigioco. Sandro Lauper(Young Boys) prova il lancio lungo, ma Sergio Córdova e' colto in fuorigioco.19:56
Fallo di Afonso Moreira (Lione).19:56
Saidy Janko (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:56
Calcio d'angolo,Young Boys. Calcio d'angolo causato da Ruben Kluivert (Lione).19:53
Fallo di Ruben Kluivert (Lione).19:52
Alvyn Sanches (Young Boys) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:52
Khalis Merah (Lione) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:50
Fallo di Rayan Raveloson (Young Boys).19:50
Inizia il Secondo tempo Young Boys 0, Lione 1.19:49
Sostituzione, Lione. Orel Mangala sostituisce Nicolás Tagliafico.19:48
Primo tempo terminato, Young Boys 0, Lione 1.19:33
Gol! Young Boys 0, Lione 1. Ainsley Maitland-Niles (Lione) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra.19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:30
Fallo di Adam Karabec (Lione).19:30
Loris Benito (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30
Afonso Moreira (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28
Fallo di Darian Males (Young Boys).19:28
Tentativo fallito. Pavel Sulc (Lione) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Adam Karabec con cross da calcio d'angolo.19:26
Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Alan Virginius (Young Boys).19:25
Tiro respinto. Tyler Morton (Lione) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Afonso Moreira.19:25
Pavel Sulc (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24
Fallo di Sandro Lauper (Young Boys).19:24
Fallo di Afonso Moreira (Lione).19:23
Saidy Janko (Young Boys) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:23
Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Marvin Keller (Young Boys).19:21
Tiro parato. Afonso Moreira (Lione) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Tanner Tessmann.19:21
Tiro respinto. Pavel Sulc (Lione) un tiro di destro da centro area. Assist di Khalis Merah.19:20
Tiro parato. Afonso Moreira (Lione) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:19
Calcio d'angolo,Young Boys. Calcio d'angolo causato da Ainsley Maitland-Niles (Lione).19:11
Tentativo fallito. Tanner Tessmann (Lione) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Ainsley Maitland-Niles.19:08
Gara riprende.19:07
Gara momentaneamente sospesa, Darian Males (Young Boys) per infortunio.19:06
Alvyn Sanches (Young Boys) colpisce la traversa con un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Sergio Córdova.19:05
Fallo di Afonso Moreira (Lione).19:05
Darian Males (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:05
Gara riprende.19:04
Gara momentaneamente sospesa, Nicolás Tagliafico (Lione) per infortunio.19:03
Nicolás Tagliafico (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02
Fallo di Gregory Wüthrich (Young Boys).19:02
Gara riprende.19:02
Gara momentaneamente sospesa, Darian Males (Young Boys) per infortunio.19:01
Fallo di Nicolás Tagliafico (Lione).19:00
Darian Males (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:00
Fallo di Clinton Mata (Lione).18:58
Sergio Córdova (Young Boys) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:58
Tiro respinto. Alan Virginius (Young Boys) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Alvyn Sanches.18:57
Tentativo fallito. Khalis Merah (Lione) un tiro di destro da fuori area tira alto.18:56
Tentativo fallito. Tanner Tessmann (Lione) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Afonso Moreira.18:54
Fallo di mano di Alvyn Sanches (Young Boys).18:53
Tiro respinto. Adam Karabec (Lione) un tiro di sinistro da centro area.18:48
Tiro respinto. Khalis Merah (Lione) un tiro di sinistro da fuori area.18:48
Fallo di Darian Males (Young Boys).18:48
Khalis Merah (Lione) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:48
Gara riprende.18:47
Gara momentaneamente sospesa, (Young Boys).18:47
Tiro parato. Tanner Tessmann (Lione) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Tyler Morton.18:47
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:49
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadion Wankdorf
Città: Bern
Capienza: 31700 spettatori17:49
Young Boys - Lione è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 22 gennaio alle ore 18:45 allo stadio Stadion Wankdorf di Bern.
Arbitro di Young Boys - Lione sarà Aliyar Aghayev. Al VAR invece ci sarà Guillermo Cuadra Fernández.
Attualmente Young Boys si trova 21° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece Lione si trova 1° in classifica con 15 punti (frutto di 5 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Young Boys ha segnato 8 gol e ne ha subiti 12; Lione ha segnato 13 gol e ne ha subiti 3.
Young Boys e Lione è la prima che si affrontano in campionato.
Young Boys-Lione ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Young Boys
|Lione
|Partite giocate
|6
|6
|Numero di partite vinte
|3
|5
|Numero di partite perse
|3
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|8
|13
|Gol totali subiti
|12
|3
|Media gol subiti per partita
|2.0
|0.5
|Percentuale possesso palla
|47.7
|63.9
|Numero totale di passaggi
|2541
|3770
|Numero totale di passaggi riusciti
|2119
|3343
|Tiri nello specchio della porta
|25
|33
|Percentuale di tiri in porta
|41.7
|45.2
|Numero totale di cross
|86
|105
|Numero medio di cross riusciti
|18
|27
|Duelli per partita vinti
|216
|271
|Duelli per partita persi
|268
|274
|Corner subiti
|31
|10
|Corner guadagnati
|16
|27
|Numero di punizioni a favore
|51
|71
|Numero di punizioni concesse
|71
|66
|Tackle totali
|69
|82
|Percentuale di successo nei tackle
|68.1
|56.1
|Fuorigiochi totali
|17
|11
|Numero totale di cartellini gialli
|11
|12
|Numero totale di cartellini rossi
|2
|0
