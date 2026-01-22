Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Young Boys-Lione: 0-1 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadion Wankdorf di Bern
22 Gennaio 2026 ore 18:45
Young Boys
0
Lione
1
Partita finita
Arbitro: Aliyar Aghayev
  1. 45+1' 0-1 Ainsley Maitland-Niles
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Young Boys 0, Lione 1.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Young Boys 0, Lione 1.20:39

  3. 90'+5'

    Mathys de Carvalho (Lione) e' ammonito.20:38

  4. 90'+4'

    Gara riprende.20:37

  5. 90'+4'

    Gara momentaneamente sospesa, Rémi Himbert (Lione) per infortunio.20:37

  6. 90'+2'

    Sandro Lauper (Young Boys) e' ammonito per fallo.20:35

  7. 90'+2'

    Loris Benito (Young Boys) e' ammonito.20:35

  9. 90'+2'

    Rémi Himbert (Lione) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:35

  10. 90'+2'

    Fallo di Sandro Lauper (Young Boys).20:35

  11. 90'+1'

    Sostituzione, Lione. Mathys de Carvalho sostituisce Tyler Morton.20:34

  12. 90'+1'

    Sostituzione, Lione. Tiago Gonçalves sostituisce Pavel Sulc.20:34

  13. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:34

  15. 89'

    Fuorigioco. Ainsley Maitland-Niles(Lione) prova il lancio lungo, ma Pavel Sulc e' colto in fuorigioco.20:32

  16. 84'

    Tentativo fallito. Joël Monteiro (Young Boys) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.20:27

  17. 84'

    Tentativo fallito. Joël Monteiro (Young Boys) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Chris Bedia in seguito a un calcio da fermo.20:27

  18. 83'

    Tyler Morton (Lione) e' ammonito.20:26

  19. 83'

    Rayan Raveloson (Young Boys) e' ammonito.20:26

  21. 83'

    Fallo di Tyler Morton (Lione).20:26

  22. 83'

    Armin Gigovic (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:26

  23. 82'

    Ruben Kluivert (Lione) e' ammonito.20:25

  24. 81'

    Fallo di Rémi Himbert (Lione).20:25

  25. 81'

    Gregory Wüthrich (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:25

  27. 80'

    Tiro parato. Christian Fassnacht (Young Boys) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.20:24

  28. 80'

    Sostituzione, Young Boys. Ryan Andrews sostituisce Saidy Janko.20:23

  29. 80'

    Sostituzione, Young Boys. Armin Gigovic sostituisce Edimilson Fernandes.20:23

  30. 80'

    Sostituzione, Young Boys. Chris Bedia sostituisce Alan Virginius.20:23

  31. 79'

    Tentativo fallito. Christian Fassnacht (Young Boys) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Joël Monteiro con cross.20:22

  33. 77'

    Sostituzione, Lione. Rémi Himbert sostituisce Khalis Merah.20:20

  34. 76'

    Sostituzione, Lione. Corentin Tolisso sostituisce Afonso Moreira.20:19

  35. 76'

    Calcio d'angolo,Young Boys. Calcio d'angolo causato da Ruben Kluivert (Lione).20:19

  36. 76'

    Tiro respinto. Alan Virginius (Young Boys) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Joël Monteiro.20:19

  37. 71'

    Sostituzione, Young Boys. Joël Monteiro sostituisce Alvyn Sanches.20:14

  39. 71'

    Sostituzione, Young Boys. Christian Fassnacht sostituisce Darian Males.20:14

  40. 68'

    Khalis Merah (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:11

  41. 68'

    Fallo di Rayan Raveloson (Young Boys).20:11

  42. 66'

    Pavel Sulc (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:09

  43. 66'

    Fallo di Edimilson Fernandes (Young Boys).20:09

  45. 65'

    Fallo di Ainsley Maitland-Niles (Lione).20:09

  46. 65'

    Gregory Wüthrich (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:09

  47. 65'

    Tentativo fallito. Khalis Merah (Lione) un tiro di destro da centro area di poco alto.20:08

  48. 63'

    Afonso Moreira (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:06

  49. 63'

    Fallo di Saidy Janko (Young Boys).20:06

  51. 62'

    Orel Mangala (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:06

  52. 62'

    Fallo di Rayan Raveloson (Young Boys).20:06

  53. 61'

    Decisione VAR: no gol Young Boys 0-1 Lione.20:05

  54. 60'

    GOL CANCELLATO DAL VAR: Alvyn Sanches (Young Boys) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.20:03

  55. 60'

    Fuorigioco. Alvyn Sanches(Young Boys) prova il lancio lungo, ma Sergio Córdova e' colto in fuorigioco.20:03

  57. 58'

    Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Gregory Wüthrich (Young Boys).20:01

  58. 55'

    Gara riprende.19:58

  59. 54'

    Gara momentaneamente sospesa, Afonso Moreira (Lione) per infortunio.19:57

  60. 54'

    Fuorigioco. Darian Males(Young Boys) prova il lancio lungo, ma Sergio Córdova e' colto in fuorigioco.19:57

  61. 53'

    Fuorigioco. Sandro Lauper(Young Boys) prova il lancio lungo, ma Sergio Córdova e' colto in fuorigioco.19:56

  63. 52'

    Fallo di Afonso Moreira (Lione).19:56

  64. 52'

    Saidy Janko (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:56

  65. 50'

    Calcio d'angolo,Young Boys. Calcio d'angolo causato da Ruben Kluivert (Lione).19:53

  66. 49'

    Fallo di Ruben Kluivert (Lione).19:52

  67. 49'

    Alvyn Sanches (Young Boys) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:52

  69. 47'

    Khalis Merah (Lione) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:50

  70. 47'

    Fallo di Rayan Raveloson (Young Boys).19:50

  71. Inizia il Secondo tempo Young Boys 0, Lione 1.19:49

  72. 45'

    Sostituzione, Lione. Orel Mangala sostituisce Nicolás Tagliafico.19:48

  73. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Young Boys 0, Lione 1.19:33

  75. 45'+1'

    Gol! Young Boys 0, Lione 1. Ainsley Maitland-Niles (Lione) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra.19:31

  76. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:30

  77. 45'

    Fallo di Adam Karabec (Lione).19:30

  78. 45'

    Loris Benito (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30

  79. 43'

    Afonso Moreira (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28

  81. 43'

    Fallo di Darian Males (Young Boys).19:28

  82. 41'

    Tentativo fallito. Pavel Sulc (Lione) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Adam Karabec con cross da calcio d'angolo.19:26

  83. 40'

    Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Alan Virginius (Young Boys).19:25

  84. 40'

    Tiro respinto. Tyler Morton (Lione) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Afonso Moreira.19:25

  85. 39'

    Pavel Sulc (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24

  87. 39'

    Fallo di Sandro Lauper (Young Boys).19:24

  88. 38'

    Fallo di Afonso Moreira (Lione).19:23

  89. 38'

    Saidy Janko (Young Boys) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:23

  90. 36'

    Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Marvin Keller (Young Boys).19:21

  91. 36'

    Tiro parato. Afonso Moreira (Lione) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Tanner Tessmann.19:21

  93. 35'

    Tiro respinto. Pavel Sulc (Lione) un tiro di destro da centro area. Assist di Khalis Merah.19:20

  94. 34'

    Tiro parato. Afonso Moreira (Lione) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:19

  95. 26'

    Calcio d'angolo,Young Boys. Calcio d'angolo causato da Ainsley Maitland-Niles (Lione).19:11

  96. 23'

    Tentativo fallito. Tanner Tessmann (Lione) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Ainsley Maitland-Niles.19:08

  97. 22'

    Gara riprende.19:07

  99. 21'

    Gara momentaneamente sospesa, Darian Males (Young Boys) per infortunio.19:06

  100. 21'

    Alvyn Sanches (Young Boys) colpisce la traversa con un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Sergio Córdova.19:05

  101. 20'

    Fallo di Afonso Moreira (Lione).19:05

  102. 20'

    Darian Males (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:05

  103. 19'

    Gara riprende.19:04

  105. 18'

    Gara momentaneamente sospesa, Nicolás Tagliafico (Lione) per infortunio.19:03

  106. 18'

    Nicolás Tagliafico (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02

  107. 18'

    Fallo di Gregory Wüthrich (Young Boys).19:02

  108. 17'

    Gara riprende.19:02

  109. 16'

    Gara momentaneamente sospesa, Darian Males (Young Boys) per infortunio.19:01

  111. 16'

    Fallo di Nicolás Tagliafico (Lione).19:00

  112. 16'

    Darian Males (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:00

  113. 14'

    Fallo di Clinton Mata (Lione).18:58

  114. 14'

    Sergio Córdova (Young Boys) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:58

  115. 13'

    Tiro respinto. Alan Virginius (Young Boys) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Alvyn Sanches.18:57

  117. 11'

    Tentativo fallito. Khalis Merah (Lione) un tiro di destro da fuori area tira alto.18:56

  118. 10'

    Tentativo fallito. Tanner Tessmann (Lione) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Afonso Moreira.18:54

  119. 8'

    Fallo di mano di Alvyn Sanches (Young Boys).18:53

  120. 4'

    Tiro respinto. Adam Karabec (Lione) un tiro di sinistro da centro area.18:48

  121. 4'

    Tiro respinto. Khalis Merah (Lione) un tiro di sinistro da fuori area.18:48

  123. 3'

    Fallo di Darian Males (Young Boys).18:48

  124. 3'

    Khalis Merah (Lione) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:48

  125. 2'

    Gara riprende.18:47

  126. 2'

    Gara momentaneamente sospesa, (Young Boys).18:47

  127. 2'

    Tiro parato. Tanner Tessmann (Lione) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Tyler Morton.18:47

  129. Inizia il Primo tempo.18:45

  130. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:49

  132. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadion Wankdorf
    Città: Bern
    Capienza: 31700 spettatori17:49

Formazioni Young Boys - Lione

Young Boys
Lione
TITOLARI YOUNG BOYS
  • (1) MARVIN KELLER (P)
  • (17) SAIDY JANKO (D)
  • (5) GREGORY WÜTHRICH (D)
  • (30) SANDRO LAUPER (D)
  • (23) LORIS BENITO (D)
  • (10) ALVYN SANCHES (C)
  • (39) DARIAN MALES (C)
  • (45) RAYAN RAVELOSON (C)
  • (7) ALAN VIRGINIUS (C)
  • (6) EDIMILSON FERNANDES (C)
  • (9) SERGIO CÓRDOVA (A)
PANCHINA YOUNG BOYS
  • (2) RYAN ANDREWS (D)
  • (37) ARMIN GIGOVIC (C)
  • (29) CHRIS BEDIA (A)
  • (13) DOMINIK PECH (C)
  • (57) OLIVIER MAMBWA (D)
  • (12) HEINZ LINDNER (P)
  • (66) RHODRI SMITH (D)
  • (77) JOËL MONTEIRO (A)
  • (40) DARIO MARZINO (P)
  • (54) LUTFI DALIPI (C)
  • (16) CHRISTIAN FASSNACHT (C)
ALLENATORE YOUNG BOYS
  • Gerardo Seoane
TITOLARI LIONE
  • (40) RÉMY DESCAMPS (P)
  • (22) CLINTON MATA (D)
  • (3) NICOLÁS TAGLIAFICO (D)
  • (21) RUBEN KLUIVERT (D)
  • (98) AINSLEY MAITLAND-NILES (D)
  • (6) TANNER TESSMANN (C)
  • (44) KHALIS MERAH (C)
  • (23) TYLER MORTON (C)
  • (10) PAVEL SULC (A)
  • (7) ADAM KARABEC (A)
  • (17) AFONSO MOREIRA (A)
PANCHINA LIONE
  • (39) MATHYS DE CARVALHO (C)
  • (1) DOMINIK GREIF (P)
  • (45) RÉMI HIMBERT (A)
  • (29) ENZO MOLÉBÉ (A)
  • (46) TIAGO GONÇALVES (C)
  • (8) CORENTIN TOLISSO (C)
  • (32) ALEJANDRO RODRÍGUEZ (A)
  • (5) OREL MANGALA (C)
  • (50) LASSINE DIARRA (P)
ALLENATORE LIONE
  • Paulo Alexandre Rodrigues Fonseca
PREPARTITA

Young Boys - Lione è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 22 gennaio alle ore 18:45 allo stadio Stadion Wankdorf di Bern.
Arbitro di Young Boys - Lione sarà Aliyar Aghayev. Al VAR invece ci sarà Guillermo Cuadra Fernández.

Attualmente Young Boys si trova 21° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece Lione si trova 1° in classifica con 15 punti (frutto di 5 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Young Boys ha segnato 8 gol e ne ha subiti 12; Lione ha segnato 13 gol e ne ha subiti 3.

Young Boys e Lione è la prima che si affrontano in campionato.

Young Boys-Lione ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Young Boys e Olympique Lione non si sono mai incontrati prima nelle coppe europee – tuttavia, gli svizzeri hanno già battuto una squadra francese in questa UEFA Europa League: successo per 1-0 contro il Lille alla sesta giornata.
  • L'Olympique Lione ha vinto tutte e tre le sue partite europee contro squadre svizzere: successi nel doppio confronto con il Grasshopper nelle qualificazioni di UEFA Champions League 2013/14 e contro il Basilea per 2-0 all'inizio di questa UEFA Europa League.
  • Solo una delle 29 partite casalinghe dello Young Boys in UEFA Europa League è terminata in pareggio (19V, 9P), un 1-1 contro il Partizan Belgrado nel settembre 2017. Da allora, su 14 gare interne nel torneo gli svizzeri ne hanno vinte otto e ne hanno perse sei.
  • Paulo Fonseca, l'allenatore dell'Olympique Lione, non ha mai perso nei cinque precedenti in UEFA Europa League contro avversarie svizzere (4V 1N); due di queste vittorie sono arrivate con la Roma proprio contro lo Young Boys, nel 2020/21.
  • Moussa Niakhaté dell'Olympique Lione è il giocatore che ha effettuato più movimenti palla al piede sia totali (143), sia in avanti (72) in questa UEFA Europa League. Inoltre, il classe 1996 è il calciatore che ha effettuato più verticalizzazioni (217) e che ha completato più passaggi (504) nella competizione.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Young BoysLione
Partite giocate66
Numero di partite vinte35
Numero di partite perse31
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati813
Gol totali subiti123
Media gol subiti per partita2.00.5
Percentuale possesso palla47.763.9
Numero totale di passaggi25413770
Numero totale di passaggi riusciti21193343
Tiri nello specchio della porta2533
Percentuale di tiri in porta41.745.2
Numero totale di cross86105
Numero medio di cross riusciti1827
Duelli per partita vinti216271
Duelli per partita persi268274
Corner subiti3110
Corner guadagnati1627
Numero di punizioni a favore5171
Numero di punizioni concesse7166
Tackle totali6982
Percentuale di successo nei tackle68.156.1
Fuorigiochi totali1711
Numero totale di cartellini gialli1112
Numero totale di cartellini rossi20

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio