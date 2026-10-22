Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:34

PREPARTITA

Ararat-Armenia - AZ Alkmaar è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Vazgen Sargsyan Republican Stadium di Yerevan.

Arbitro di Ararat-Armenia - AZ Alkmaar sarà Patrik Kolaric. Al VAR invece ci sarà Fran Jovic.

Attualmente l'Ararat-Armenia si trova 33° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece l'AZ Alkmaar si trova 20° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).

L'Ararat-Armenia ha segnato 2 gol e ne ha subiti 7; l'AZ Alkmaar ha segnato 2 gol e ne ha subiti 2.

Ararat-Armenia e AZ Alkmaar è la prima che si affrontano in campionato.

Ararat-Armenia-AZ Alkmaar ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Gli unici precedenti incontri europei tra un club armeno e una squadra olandese risalgono alla scorsa stagione in Conference League, quando il Noah ha affrontato l'AZ nei playoff, subendo una sconfitta complessiva per 4-1 (1-0 in casa, 0-4 in trasferta).

L'ultima squadra olandese a vincere in trasferta in Armenia in una partita europea è stato il NAC Breda, che ha battuto il Gandzasar Kapan per 2-0 durante la fase di qualificazione alla UEFA Europa League nel luglio 2009.

Solo il Lech Poznań (8) ha subito più gol in questa stagione di UEFA Europa League rispetto all'Ararat-Armenia (7), che ha incassato 3 o più reti in entrambe le partite disputate finora (unica altra squadra insieme a Lech Poznań e Celtic a farlo) perdendo entrambi gli incontri.

L'AZ ha perso 14 delle ultime 18 trasferte nelle principali competizioni europee (2V 2N) e non vince fuori casa in UEFA Europa League da nove partite (2N 7P), ovvero dal successo per 1-0 sul campo del Napoli nell'ottobre 2020.

Solo John Mercado dello Sparta Praga (10) ha completato più dribbling in questa stagione di UEFA Europa League rispetto all'ala dell'AZ Ro-Zangelo Daal (7).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: