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Ararat-Armenia-AZ Alkmaar: 0-4 - Europa League 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Vazgen Sargsyan Republican Stadium di Yerevan
22 Ottobre 2026 ore 18:45
Ararat-Armenia
0
AZ Alkmaar
4
Partita finita
Arbitro: Patrik Kolaric
  1. 21' 0-1 Valdemar Byskov
  2. 27' 0-2 Weslley Patati
  3. 76' 0-3 Weslley Patati
  4. 79' 0-4 Mexx Meerdink
0'
45'
90'
90'
92'

Incontro terminato, Ararat-Armenia 0, AZ 4.

  1. 90'+3'

    Secondo tempo terminato, Ararat-Armenia 0, AZ 4.20:35

  3. 90'+2'

    Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Hugo Oliveira (Ararat-Armenia).20:34

  4. 90'+1'

    Fuorigioco. Karen Muradyan(Ararat-Armenia) prova il lancio lungo, ma Artur Serobyan e' colto in fuorigioco.20:34

  5. 90'+1'

    Calcio d'angolo,Ararat-Armenia. Calcio d'angolo causato da Lewis Schouten (AZ).20:34

  6. 90'+1'

    Tiro respinto. Franca (Ararat-Armenia) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Benny.20:33

  7. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.20:33

  9. 90'

    Calcio d'angolo,Ararat-Armenia. Calcio d'angolo causato da Peer Koopmeiners (AZ).20:33

  10. 90'

    Calcio d'angolo,Ararat-Armenia. Calcio d'angolo causato da Jari De Busser (AZ).20:32

  11. 90'

    Tiro parato. Artur Serobyan (Ararat-Armenia) un tiro di sinistro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile! parato sotto la traversa.20:32

  12. 89'

    Fallo di Lewis Schouten (AZ).20:31

  13. 89'

    Arayik Eloyan (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:31

  15. 87'

    Tentativo fallito. Denso Kasius (AZ) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Dave Kwakman.20:30

  16. 85'

    Tentativo fallito. Franca (Ararat-Armenia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.20:28

  17. 84'

    Tentativo fallito. Ro-Zangelo Daal (AZ) un tiro di destro da fuori area tira alto.20:26

  18. 84'

    Fallo di Weslley Patati (AZ).20:26

  19. 84'

    Benny (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26

  21. 81'

    Fallo di Mees de Wit (AZ).20:24

  22. 81'

    Hugo Oliveira (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:24

  23. 81'

    Weslley Patati (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:23

  24. 81'

    Fallo di Benny (Ararat-Armenia).20:23

  25. 80'

    Sostituzione, AZ. Hessel de Wit sostituisce Valdemar Byskov.20:22

  27. 80'

    Sostituzione, AZ. Rion Ichihara sostituisce Wesley Hoedt.20:22

  28. 79'

    Gol! Ararat-Armenia 0, AZ 4. Mexx Meerdink (AZ) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Weslley Patati con cross.20:21

  29. 78'

    Fallo di mano di Lewis Schouten (AZ).20:20

  30. 76'

    Gol! Ararat-Armenia 0, AZ 3. Weslley Patati (AZ) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ro-Zangelo Daal.20:19

  31. 76'

    Fallo di Mexx Meerdink (AZ).20:18

  33. 76'

    Bruno Wilson (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:18

  34. 75'

    Fallo di Peer Koopmeiners (AZ).20:17

  35. 75'

    Artur Serobyan (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:17

  36. 73'

    Sostituzione, Ararat-Armenia. Franca sostituisce Zhirayr Shaghoyan.20:16

  37. 73'

    Sostituzione, Ararat-Armenia. Bruno Pereira sostituisce Edgar Grigoryan.20:16

  39. 73'

    Sostituzione, Ararat-Armenia. Arayik Eloyan sostituisce Sandro Lima.20:16

  40. 73'

    Sostituzione, Ararat-Armenia. Benny sostituisce Juan Balanta.20:16

  41. 70'

    Tiro parato. Ro-Zangelo Daal (AZ) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Mees de Wit.20:13

  42. 69'

    Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da João Bravim (Ararat-Armenia).20:12

  43. 69'

    Tiro parato. Weslley Patati (AZ) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Mees de Wit.20:12

  45. 67'

    Fallo di Mexx Meerdink (AZ).20:10

  46. 67'

    Hugo Oliveira (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:10

  47. 65'

    Sostituzione, AZ. Denso Kasius sostituisce Seiya Maikuma.20:08

  48. 65'

    Sostituzione, AZ. Mexx Meerdink sostituisce Bendegúz Kovács.20:07

  49. 65'

    Gara riprende.20:07

  51. 64'

    Gara momentaneamente sospesa, Jari De Busser (AZ) per infortunio.20:06

  52. 63'

    Tiro parato. Zhirayr Shaghoyan (Ararat-Armenia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Edgar Grigoryan.20:05

  53. 62'

    Calcio d'angolo,Ararat-Armenia. Calcio d'angolo causato da Jari De Busser (AZ).20:05

  54. 62'

    Tiro parato. Artur Serobyan (Ararat-Armenia) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Karen Muradyan.20:04

  55. 60'

    Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Juan Balanta (Ararat-Armenia).20:02

  57. 57'

    Sostituzione, Ararat-Armenia. Karen Muradyan sostituisce Armen Ambartsumyan.19:59

  58. 55'

    Tentativo fallito. Artur Serobyan (Ararat-Armenia) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Juan Balanta.19:58

  59. 55'

    Tiro parato. Zhirayr Shaghoyan (Ararat-Armenia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Maxence Carlier.19:57

  60. 54'

    Fallo di Valdemar Byskov (AZ).19:57

  61. 54'

    Hugo Oliveira (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:57

  63. 53'

    Tentativo fallito. Edgar Grigoryan (Ararat-Armenia) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra di poco a lato sulla sinistra. Assist di Zhirayr Shaghoyan.19:56

  64. 53'

    Fallo di Wesley Hoedt (AZ).19:55

  65. 53'

    Sandro Lima (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:55

  66. 52'

    Fallo di Lewis Schouten (AZ).19:54

  67. 52'

    Sandro Lima (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54

  69. 51'

    Tiro parato. Bendegúz Kovács (AZ) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ro-Zangelo Daal con cross.19:54

  70. 51'

    Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Maxence Carlier (Ararat-Armenia).19:53

  71. 51'

    Tiro parato. Peer Koopmeiners (AZ) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ro-Zangelo Daal.19:53

  72. 50'

    Tiro parato. Valdemar Byskov (AZ) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Ro-Zangelo Daal.19:53

  73. 48'

    Fallo di Wesley Hoedt (AZ).19:51

  75. 48'

    Sandro Lima (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:51

  76. 47'

    Dave Kwakman (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:50

  77. 47'

    Fallo di Juan Balanta (Ararat-Armenia).19:50

  78. 46'

    Tentativo fallito. Valdemar Byskov (AZ) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Ro-Zangelo Daal.19:49

  79. Inizia il Secondo tempo Ararat-Armenia 0, AZ 2.19:48

  81. 45'

    Sostituzione, AZ. Ro-Zangelo Daal sostituisce Ayoub Oufkir.19:48

  82. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Ararat-Armenia 0, AZ 2.19:32

  83. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:30

  84. 44'

    Armen Ambartsumyan (Ararat-Armenia) e' ammonito per fallo.19:28

  85. 44'

    Dave Kwakman (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:28

  87. 44'

    Fallo di Armen Ambartsumyan (Ararat-Armenia).19:28

  88. 43'

    Tentativo fallito. Dave Kwakman (AZ) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Bendegúz Kovács.19:27

  89. 40'

    Valdemar Byskov (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24

  90. 40'

    Fallo di Artur Serobyan (Ararat-Armenia).19:24

  91. 38'

    Fallo di mano di Sandro Lima (Ararat-Armenia).19:23

  93. 38'

    Tiro respinto. Bruno Wilson (Ararat-Armenia) un colpo di testa da centro area.19:23

  94. 38'

    Fallo di Dave Kwakman (AZ).19:22

  95. 38'

    Juan Balanta (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:22

  96. 37'

    Gara riprende.19:21

  97. 36'

    Gara momentaneamente sospesa, João Bravim (Ararat-Armenia) per infortunio.19:20

  99. 35'

    Fallo di Mees de Wit (AZ).19:20

  100. 35'

    Artur Serobyan (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20

  101. 34'

    Tentativo fallito. Valdemar Byskov (AZ) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco alto. Assist di Bendegúz Kovács.19:19

  102. 33'

    Bendegúz Kovács (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:18

  103. 33'

    Fallo di Armen Ambartsumyan (Ararat-Armenia).19:18

  105. 31'

    Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Maxence Carlier (Ararat-Armenia).19:16

  106. 30'

    Fallo di Seiya Maikuma (AZ).19:15

  107. 30'

    Zhirayr Shaghoyan (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15

  108. 27'

    Gol! Ararat-Armenia 0, AZ 2. Weslley Patati (AZ) un tiro di sinistro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Seiya Maikuma.19:11

  109. 23'

    Bruno Wilson (Ararat-Armenia) e' ammonito per fallo.19:07

  111. 23'

    Ayoub Oufkir (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:07

  112. 23'

    Fallo di Bruno Wilson (Ararat-Armenia).19:07

  113. 21'

    Gol! Ararat-Armenia 0, AZ 1. Valdemar Byskov (AZ) trasforma il calcio di punizione con un tiro di destro sotto la traversa in alto a destra.19:05

  114. 20'

    Seiya Maikuma (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:04

  115. 20'

    Fallo di Maxence Carlier (Ararat-Armenia).19:04

  117. 18'

    Fallo di Dave Kwakman (AZ).19:03

  118. 18'

    Maxence Carlier (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:03

  119. 17'

    Gara riprende.19:02

  120. 17'

    Gara momentaneamente sospesa, Sandro Lima (Ararat-Armenia) per infortunio.19:01

  121. 17'

    Tentativo fallito. Bendegúz Kovács (AZ) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Dave Kwakman in seguito a un calcio da fermo.19:01

  123. 16'

    Dave Kwakman (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:00

  124. 16'

    Fallo di Armen Ambartsumyan (Ararat-Armenia).19:00

  125. 16'

    Tiro respinto. Weslley Patati (AZ) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ayoub Oufkir.19:00

  126. 12'

    Tentativo fallito. Lewis Schouten (AZ) un colpo di testa dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mees de Wit con cross da calcio d'angolo.18:56

  127. 12'

    Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Edgar Grigoryan (Ararat-Armenia).18:56

  129. 9'

    Calcio d'angolo,Ararat-Armenia. Calcio d'angolo causato da Lewis Schouten (AZ).18:54

  130. 6'

    Fuorigioco. Alexandros Malis(Ararat-Armenia) prova il lancio lungo, ma Sandro Lima e' colto in fuorigioco.18:50

  131. Inizia il Primo tempo.18:45

  132. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:34

  134. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Vazgen Sargsyan Republican Stadium
    Città: Yerevan
    Capienza: 14403 spettatori17:34

Formazioni Ararat-Armenia - AZ Alkmaar

Ararat-Armenia
AZ Alkmaar
TITOLARI ARARAT-ARMENIA
  • (98) JOÃO BRAVIM (P)
  • (43) BRUNO WILSON (D)
  • (47) ALEXANDROS MALIS (D)
  • (2) HUGO OLIVEIRA (D)
  • (16) EDGAR GRIGORYAN (D)
  • (10) ARMEN AMBARTSUMYAN (C)
  • (8) JUAN BALANTA (C)
  • (17) MAXENCE CARLIER (C)
  • (7) ZHIRAYR SHAGHOYAN (C)
  • (77) ARTUR SEROBYAN (C)
  • (91) SANDRO LIMA (A)
PANCHINA ARARAT-ARMENIA
  • (9) ARAYIK ELOYAN (C)
  • (19) KAREN MURADYAN (C)
  • (25) ALIOUNE NDOUR (A)
  • (5) LUÍS FELIPE (D)
  • (1) ARMAN NERSESYAN (P)
  • (95) FRANCA (A)
  • (70) BENNY (C)
  • (14) BRUNO PEREIRA (D)
ALLENATORE ARARAT-ARMENIA
  • Manuel Jorge da Silva Cruz
TITOLARI AZ ALKMAAR
  • (28) JARI DE BUSSER (P)
  • (29) WESLEY HOEDT (D)
  • (34) MEES DE WIT (D)
  • (4) LEWIS SCHOUTEN (D)
  • (2) SEIYA MAIKUMA (D)
  • (6) PEER KOOPMEINERS (C)
  • (21) DAVE KWAKMAN (C)
  • (7) WESLLEY PATATI (C)
  • (17) VALDEMAR BYSKOV (C)
  • (24) AYOUB OUFKIR (C)
  • (18) BENDEGÚZ KOVÁCS (A)
PANCHINA AZ ALKMAAR
  • (75) HESSEL DE WIT (C)
  • (12) HOBIE VERHULST (P)
  • (54) JEROLLDINO BERGRAAF (C)
  • (27) WASSIM BOUZIANE (A)
  • (5) MATEO CHÁVEZ (D)
  • (31) RION ICHIHARA (D)
  • (22) ELIJAH DIJKSTRA (D)
  • (9) MEXX MEERDINK (A)
  • (1) ROME-JAYDEN OWUSU-ODURO (P)
  • (11) RO-ZANGELO DAAL (A)
  • (30) DENSO KASIUS (D)
  • (14) CALVIN STENGS (C)
ALLENATORE AZ ALKMAAR
  • Leeroy Echteld
PREPARTITA

Ararat-Armenia - AZ Alkmaar è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Vazgen Sargsyan Republican Stadium di Yerevan.
Arbitro di Ararat-Armenia - AZ Alkmaar sarà Patrik Kolaric. Al VAR invece ci sarà Fran Jovic.

Attualmente l'Ararat-Armenia si trova 33° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece l'AZ Alkmaar si trova 20° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).
L'Ararat-Armenia ha segnato 2 gol e ne ha subiti 7; l'AZ Alkmaar ha segnato 2 gol e ne ha subiti 2.

Ararat-Armenia e AZ Alkmaar è la prima che si affrontano in campionato.

Ararat-Armenia-AZ Alkmaar ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Gli unici precedenti incontri europei tra un club armeno e una squadra olandese risalgono alla scorsa stagione in Conference League, quando il Noah ha affrontato l'AZ nei playoff, subendo una sconfitta complessiva per 4-1 (1-0 in casa, 0-4 in trasferta).
  • L'ultima squadra olandese a vincere in trasferta in Armenia in una partita europea è stato il NAC Breda, che ha battuto il Gandzasar Kapan per 2-0 durante la fase di qualificazione alla UEFA Europa League nel luglio 2009.
  • Solo il Lech Poznań (8) ha subito più gol in questa stagione di UEFA Europa League rispetto all'Ararat-Armenia (7), che ha incassato 3 o più reti in entrambe le partite disputate finora (unica altra squadra insieme a Lech Poznań e Celtic a farlo) perdendo entrambi gli incontri.
  • L'AZ ha perso 14 delle ultime 18 trasferte nelle principali competizioni europee (2V 2N) e non vince fuori casa in UEFA Europa League da nove partite (2N 7P), ovvero dal successo per 1-0 sul campo del Napoli nell'ottobre 2020.
  • Solo John Mercado dello Sparta Praga (10) ha completato più dribbling in questa stagione di UEFA Europa League rispetto all'ala dell'AZ Ro-Zangelo Daal (7).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Ararat-ArmeniaAZ Alkmaar
Partite giocate22
Numero di partite vinte01
Numero di partite perse21
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati22
Gol totali subiti72
Media gol subiti per partita3.51.0
Percentuale possesso palla49.557.1
Numero totale di passaggi8781084
Numero totale di passaggi riusciti760903
Tiri nello specchio della porta69
Percentuale di tiri in porta30.064.3
Numero totale di cross2416
Numero medio di cross riusciti75
Duelli per partita vinti101108
Duelli per partita persi104105
Corner subiti1513
Corner guadagnati510
Numero di punizioni a favore4030
Numero di punizioni concesse3027
Tackle totali3535
Percentuale di successo nei tackle62.962.9
Fuorigiochi totali20
Numero totale di cartellini gialli56
Numero totale di cartellini rossi00

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