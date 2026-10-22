Incontro terminato, Ararat-Armenia 0, AZ 4.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Ararat-Armenia 0, AZ 4.
Secondo tempo terminato, Ararat-Armenia 0, AZ 4.20:35
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Hugo Oliveira (Ararat-Armenia).20:34
Fuorigioco. Karen Muradyan(Ararat-Armenia) prova il lancio lungo, ma Artur Serobyan e' colto in fuorigioco.20:34
Calcio d'angolo,Ararat-Armenia. Calcio d'angolo causato da Lewis Schouten (AZ).20:34
Tiro respinto. Franca (Ararat-Armenia) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Benny.20:33
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.20:33
Calcio d'angolo,Ararat-Armenia. Calcio d'angolo causato da Peer Koopmeiners (AZ).20:33
Calcio d'angolo,Ararat-Armenia. Calcio d'angolo causato da Jari De Busser (AZ).20:32
Tiro parato. Artur Serobyan (Ararat-Armenia) un tiro di sinistro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile! parato sotto la traversa.20:32
Fallo di Lewis Schouten (AZ).20:31
Arayik Eloyan (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:31
Tentativo fallito. Denso Kasius (AZ) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Dave Kwakman.20:30
Tentativo fallito. Franca (Ararat-Armenia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.20:28
Tentativo fallito. Ro-Zangelo Daal (AZ) un tiro di destro da fuori area tira alto.20:26
Fallo di Weslley Patati (AZ).20:26
Benny (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26
Fallo di Mees de Wit (AZ).20:24
Hugo Oliveira (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:24
Weslley Patati (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:23
Fallo di Benny (Ararat-Armenia).20:23
Sostituzione, AZ. Hessel de Wit sostituisce Valdemar Byskov.20:22
Sostituzione, AZ. Rion Ichihara sostituisce Wesley Hoedt.20:22
Gol! Ararat-Armenia 0, AZ 4. Mexx Meerdink (AZ) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Weslley Patati con cross.20:21
Fallo di mano di Lewis Schouten (AZ).20:20
Gol! Ararat-Armenia 0, AZ 3. Weslley Patati (AZ) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ro-Zangelo Daal.20:19
Fallo di Mexx Meerdink (AZ).20:18
Bruno Wilson (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:18
Fallo di Peer Koopmeiners (AZ).20:17
Artur Serobyan (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:17
Sostituzione, Ararat-Armenia. Franca sostituisce Zhirayr Shaghoyan.20:16
Sostituzione, Ararat-Armenia. Bruno Pereira sostituisce Edgar Grigoryan.20:16
Sostituzione, Ararat-Armenia. Arayik Eloyan sostituisce Sandro Lima.20:16
Sostituzione, Ararat-Armenia. Benny sostituisce Juan Balanta.20:16
Tiro parato. Ro-Zangelo Daal (AZ) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Mees de Wit.20:13
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da João Bravim (Ararat-Armenia).20:12
Tiro parato. Weslley Patati (AZ) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Mees de Wit.20:12
Fallo di Mexx Meerdink (AZ).20:10
Hugo Oliveira (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:10
Sostituzione, AZ. Denso Kasius sostituisce Seiya Maikuma.20:08
Sostituzione, AZ. Mexx Meerdink sostituisce Bendegúz Kovács.20:07
Gara riprende.20:07
Gara momentaneamente sospesa, Jari De Busser (AZ) per infortunio.20:06
Tiro parato. Zhirayr Shaghoyan (Ararat-Armenia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Edgar Grigoryan.20:05
Calcio d'angolo,Ararat-Armenia. Calcio d'angolo causato da Jari De Busser (AZ).20:05
Tiro parato. Artur Serobyan (Ararat-Armenia) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Karen Muradyan.20:04
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Juan Balanta (Ararat-Armenia).20:02
Sostituzione, Ararat-Armenia. Karen Muradyan sostituisce Armen Ambartsumyan.19:59
Tentativo fallito. Artur Serobyan (Ararat-Armenia) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Juan Balanta.19:58
Tiro parato. Zhirayr Shaghoyan (Ararat-Armenia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Maxence Carlier.19:57
Fallo di Valdemar Byskov (AZ).19:57
Hugo Oliveira (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:57
Tentativo fallito. Edgar Grigoryan (Ararat-Armenia) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra di poco a lato sulla sinistra. Assist di Zhirayr Shaghoyan.19:56
Fallo di Wesley Hoedt (AZ).19:55
Sandro Lima (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:55
Fallo di Lewis Schouten (AZ).19:54
Sandro Lima (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54
Tiro parato. Bendegúz Kovács (AZ) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ro-Zangelo Daal con cross.19:54
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Maxence Carlier (Ararat-Armenia).19:53
Tiro parato. Peer Koopmeiners (AZ) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ro-Zangelo Daal.19:53
Tiro parato. Valdemar Byskov (AZ) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Ro-Zangelo Daal.19:53
Fallo di Wesley Hoedt (AZ).19:51
Sandro Lima (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:51
Dave Kwakman (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:50
Fallo di Juan Balanta (Ararat-Armenia).19:50
Tentativo fallito. Valdemar Byskov (AZ) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Ro-Zangelo Daal.19:49
Inizia il Secondo tempo Ararat-Armenia 0, AZ 2.19:48
Sostituzione, AZ. Ro-Zangelo Daal sostituisce Ayoub Oufkir.19:48
Primo tempo terminato, Ararat-Armenia 0, AZ 2.19:32
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:30
Armen Ambartsumyan (Ararat-Armenia) e' ammonito per fallo.19:28
Dave Kwakman (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:28
Fallo di Armen Ambartsumyan (Ararat-Armenia).19:28
Tentativo fallito. Dave Kwakman (AZ) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Bendegúz Kovács.19:27
Valdemar Byskov (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24
Fallo di Artur Serobyan (Ararat-Armenia).19:24
Fallo di mano di Sandro Lima (Ararat-Armenia).19:23
Tiro respinto. Bruno Wilson (Ararat-Armenia) un colpo di testa da centro area.19:23
Fallo di Dave Kwakman (AZ).19:22
Juan Balanta (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:22
Gara riprende.19:21
Gara momentaneamente sospesa, João Bravim (Ararat-Armenia) per infortunio.19:20
Fallo di Mees de Wit (AZ).19:20
Artur Serobyan (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20
Tentativo fallito. Valdemar Byskov (AZ) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco alto. Assist di Bendegúz Kovács.19:19
Bendegúz Kovács (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:18
Fallo di Armen Ambartsumyan (Ararat-Armenia).19:18
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Maxence Carlier (Ararat-Armenia).19:16
Fallo di Seiya Maikuma (AZ).19:15
Zhirayr Shaghoyan (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15
Gol! Ararat-Armenia 0, AZ 2. Weslley Patati (AZ) un tiro di sinistro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Seiya Maikuma.19:11
Bruno Wilson (Ararat-Armenia) e' ammonito per fallo.19:07
Ayoub Oufkir (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:07
Fallo di Bruno Wilson (Ararat-Armenia).19:07
Gol! Ararat-Armenia 0, AZ 1. Valdemar Byskov (AZ) trasforma il calcio di punizione con un tiro di destro sotto la traversa in alto a destra.19:05
Seiya Maikuma (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:04
Fallo di Maxence Carlier (Ararat-Armenia).19:04
Fallo di Dave Kwakman (AZ).19:03
Maxence Carlier (Ararat-Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:03
Gara riprende.19:02
Gara momentaneamente sospesa, Sandro Lima (Ararat-Armenia) per infortunio.19:01
Tentativo fallito. Bendegúz Kovács (AZ) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Dave Kwakman in seguito a un calcio da fermo.19:01
Dave Kwakman (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:00
Fallo di Armen Ambartsumyan (Ararat-Armenia).19:00
Tiro respinto. Weslley Patati (AZ) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ayoub Oufkir.19:00
Tentativo fallito. Lewis Schouten (AZ) un colpo di testa dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mees de Wit con cross da calcio d'angolo.18:56
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Edgar Grigoryan (Ararat-Armenia).18:56
Calcio d'angolo,Ararat-Armenia. Calcio d'angolo causato da Lewis Schouten (AZ).18:54
Fuorigioco. Alexandros Malis(Ararat-Armenia) prova il lancio lungo, ma Sandro Lima e' colto in fuorigioco.18:50
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:34
Dove si gioca la partita:
Stadio: Vazgen Sargsyan Republican Stadium
Città: Yerevan
Capienza: 14403 spettatori17:34
Ararat-Armenia - AZ Alkmaar è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Vazgen Sargsyan Republican Stadium di Yerevan.
Arbitro di Ararat-Armenia - AZ Alkmaar sarà Patrik Kolaric. Al VAR invece ci sarà Fran Jovic.
Attualmente l'Ararat-Armenia si trova 33° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece l'AZ Alkmaar si trova 20° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).
L'Ararat-Armenia ha segnato 2 gol e ne ha subiti 7; l'AZ Alkmaar ha segnato 2 gol e ne ha subiti 2.
Ararat-Armenia e AZ Alkmaar è la prima che si affrontano in campionato.
Ararat-Armenia-AZ Alkmaar ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Ararat-Armenia
|AZ Alkmaar
|Partite giocate
|2
|2
|Numero di partite vinte
|0
|1
|Numero di partite perse
|2
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|2
|2
|Gol totali subiti
|7
|2
|Media gol subiti per partita
|3.5
|1.0
|Percentuale possesso palla
|49.5
|57.1
|Numero totale di passaggi
|878
|1084
|Numero totale di passaggi riusciti
|760
|903
|Tiri nello specchio della porta
|6
|9
|Percentuale di tiri in porta
|30.0
|64.3
|Numero totale di cross
|24
|16
|Numero medio di cross riusciti
|7
|5
|Duelli per partita vinti
|101
|108
|Duelli per partita persi
|104
|105
|Corner subiti
|15
|13
|Corner guadagnati
|5
|10
|Numero di punizioni a favore
|40
|30
|Numero di punizioni concesse
|30
|27
|Tackle totali
|35
|35
|Percentuale di successo nei tackle
|62.9
|62.9
|Fuorigiochi totali
|2
|0
|Numero totale di cartellini gialli
|5
|6
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
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