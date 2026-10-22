Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48

GOL CANCELLATO DAL VAR: Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:07

PREPARTITA

Beşiktaş - Crystal Palace è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Tüpras Stadyumu di Istanbul.

Arbitro di Beşiktaş - Crystal Palace sarà Danny Makkelie. Al VAR invece ci sarà Jeroen Manschot.

Attualmente il Beşiktaş si trova 7° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Crystal Palace si trova 18° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il Beşiktaş ha segnato 7 gol e ne ha subiti 3; il Crystal Palace ha segnato 6 gol e ne ha subiti 3.

Beşiktaş e Crystal Palace è la prima che si affrontano in campionato.

Beşiktaş-Crystal Palace ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Beşiktaş e Crystal Palace non si sono mai affrontate in precedenza in alcuna competizione; l'ultima volta che il Beşiktaş ha sfidato una squadra inglese è stato nella UEFA Europa League 2019/20, perdendo sia in casa che in trasferta contro il Wolverhampton.

Questa sarà la prima partita del Crystal Palace contro una squadra turca da quando ha affrontato il Samsunspor nella Coppa Intertoto 1998, perdendo 2-0 sia in casa che in trasferta.

Il Beşiktaş ha vinto le quattro partite casalinghe disputate in questa stagione nelle competizioni europee (tre nei preliminari di UEFA Europa League e il 4-1 contro il Marsiglia nella prima giornata della league phase). Non ha mai vinto cinque gare consecutive in precedenza.

Il Crystal Palace è stato sconfitto 3-2 dal Lione nell'ultimo turno di UEFA Europa League. Gli inglesi non perdono due partite consecutive in competizioni europee (inclusi i preliminari) dal luglio 1998, quando vennero sconfitti due volte per 2-0 dal Samsunspor nella Coppa Intertoto.

Adam Wharton ha fornito un assist in ciascuna delle sue due presenze in UEFA Europa League con il Crystal Palace. Nessun giocatore inglese ha servito un assist nelle sue prime tre gare (dal 2009/10), ma tre inglesi hanno segnato o fornito un assist nelle loro prime tre apparizioni: Andrew Johnson (2009-11), Wayne Rooney (2012) e Stewart Downing (2012).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: