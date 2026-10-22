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Beşiktaş-Crystal Palace: 2-2 - Europa League 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Tüpras Stadyumu di Istanbul
22 Ottobre 2026 ore 21:00
Beşiktaş
2
Crystal Palace
2
Partita finita
Arbitro: Danny Makkelie
  1. 45+2' 1-0 Wilfred Ndidi
  2. 51' 1-1 Yéremy Pino
  3. 55' 1-2 Jean-Philippe Mateta
  4. 73' 2-2 Junior Olaïtan
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Besiktas 2, Crystal Palace 2.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Besiktas 2, Crystal Palace 2.22:56

  3. 90'+5'

    Salih Özcan (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:56

  4. 90'+5'

    Fallo di Axel Disasi (Crystal Palace).22:56

  5. 90'+2'

    Leandro Trossard (Besiktas) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:52

  6. 90'+2'

    Fallo di Chris Richards (Crystal Palace).22:52

  7. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:51

  9. 90'

    Dusan Vlahovic (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51

  10. 90'

    Fallo di Jaydee Canvot (Crystal Palace).22:51

  11. 89'

    Tentativo fallito. Dusan Vlahovic (Besiktas) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Leandro Trossard con cross.22:49

  12. 88'

    Fallo di mano di Anan Khalaili (Crystal Palace).22:48

  13. 85'

    Tentativo fallito. Eddie Nketiah (Crystal Palace) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Ismaïla Sarr in seguito a un contropiede.22:46

  15. 85'

    Sostituzione, Crystal Palace. Eddie Nketiah sostituisce Jørgen Strand Larsen per infortunio.22:45

  16. 85'

    Gara riprende.22:45

  17. 83'

    Gara momentaneamente sospesa, Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace) per infortunio.22:43

  18. 79'

    Gara riprende.22:39

  19. 78'

    Gara momentaneamente sospesa, Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace) per infortunio.22:38

  21. 77'

    Ümit Akdag (Besiktas) e' stato espulso.22:38

  22. 77'

    Fallo di Ümit Akdag (Besiktas).22:38

  23. 77'

    Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:38

  24. 76'

    Junior Olaïtan (Besiktas) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:36

  25. 76'

    Fallo di Adam Wharton (Crystal Palace).22:36

  27. 75'

    Dusan Vlahovic (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:35

  28. 75'

    Fallo di Axel Disasi (Crystal Palace).22:35

  29. 75'

    Sostituzione, Besiktas. Václav Cerny sostituisce Ilhan Fakili.22:35

  30. 75'

    Sostituzione, Besiktas. Dusan Vlahovic sostituisce Oh Hyeon-Gyu.22:35

  31. 73'

    Gol! Besiktas 2, Crystal Palace 2. Junior Olaïtan (Besiktas) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:34

  33. 72'

    Sostituzione, Crystal Palace. Darío Osorio sostituisce Yéremy Pino.22:32

  34. 71'

    Ümit Akdag (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31

  35. 71'

    Fallo di Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace).22:31

  36. 66'

    Leandro Trossard (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27

  37. 66'

    Fallo di Adam Wharton (Crystal Palace).22:27

  39. 66'

    Tiro respinto. Daichi Kamada (Crystal Palace) un tiro di destro da fuori area.22:27

  40. 66'

    Tiro respinto. Adam Wharton (Crystal Palace) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Yéremy Pino.22:27

  41. 66'

    Ümit Akdag (Besiktas) e' ammonito per fallo.22:26

  42. 66'

    Fallo di Ümit Akdag (Besiktas).22:26

  43. 66'

    Daichi Kamada (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:26

  45. 65'

    Fallo di Ümit Akdag (Besiktas).22:25

  46. 65'

    Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:25

  47. 64'

    Sostituzione, Besiktas. Amir Murillo sostituisce Taylan Bulut.22:24

  48. 64'

    Sostituzione, Besiktas. Junior Olaïtan sostituisce Kartal Yilmaz.22:24

  49. 62'

    Fallo di Oh Hyeon-Gyu (Besiktas).22:22

  51. 62'

    Daichi Kamada (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22

  52. 61'

    Sostituzione, Crystal Palace. Jørgen Strand Larsen sostituisce Jean-Philippe Mateta.22:21

  53. 61'

    Sostituzione, Crystal Palace. Ismaïla Sarr sostituisce Dwight McNeil.22:21

  54. 60'

    Fallo di Kartal Yilmaz (Besiktas).22:21

  55. 60'

    Daichi Kamada (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21

  57. 56'

    Fallo di Kartal Yilmaz (Besiktas).22:17

  58. 56'

    Dwight McNeil (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17

  59. 55'

    Gol! Besiktas 1, Crystal Palace 2. Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area sotto la traversa in alto a sinistra.22:15

  60. 54'

    Fallo di Oh Hyeon-Gyu (Besiktas).22:14

  61. 54'

    Chris Richards (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14

  63. 51'

    Decisione VAR: Gol Besiktas 1-1 Crystal Palace (Yéremy Pino).22:11

  64. 51'

    Gol! Besiktas 1, Crystal Palace 1. Yéremy Pino (Crystal Palace) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Anan Khalaili con cross.Rete assegnata dopo revisione del VAR.22:11

  65. Inizia il Secondo tempo Besiktas 1, Crystal Palace 0.22:06

  66. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Besiktas 1, Crystal Palace 0.21:50

  67. 45'+2'

    Gol! Besiktas 1, Crystal Palace 0. Wilfred Ndidi (Besiktas) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Salih Özcan con passaggio filtrante.21:48

  69. 45'+1'

    Yéremy Pino (Crystal Palace) e' ammonito per fallo.21:47

  70. 45'+1'

    Wilfred Ndidi (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:47

  71. 45'+1'

    Fallo di Yéremy Pino (Crystal Palace).21:47

  72. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:47

  73. 44'

    Leandro Trossard (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45

  75. 44'

    Fallo di Adam Wharton (Crystal Palace).21:45

  76. 42'

    Tentativo fallito. Ümit Akdag (Besiktas) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Salih Özcan.21:44

  77. 41'

    Taylan Bulut (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42

  78. 41'

    Fallo di Dwight McNeil (Crystal Palace).21:42

  79. 39'

    Sostituzione, Besiktas. Salih Özcan sostituisce Fabio Miretti per infortunio.21:41

  81. 38'

    Gara riprende.21:39

  82. 36'

    Gara momentaneamente sospesa, Fabio Miretti (Besiktas) per infortunio.21:38

  83. 36'

    Fabio Miretti (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37

  84. 36'

    Fallo di Daichi Kamada (Crystal Palace).21:37

  85. 34'

    Ümit Akdag (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35

  87. 34'

    Fallo di Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace).21:35

  88. 33'

    Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Tiago Djaló (Besiktas).21:35

  89. 30'

    Tiro parato. Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Adam Wharton con cross.21:31

  90. 29'

    Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Ümit Akdag (Besiktas).21:31

  91. 28'

    Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Taylan Bulut (Besiktas).21:30

  93. 28'

    Fallo di Oh Hyeon-Gyu (Besiktas).21:29

  94. 28'

    Axel Disasi (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29

  95. 27'

    Leandro Trossard (Besiktas) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:28

  96. 27'

    Fallo di Chris Richards (Crystal Palace).21:28

  97. 21'

    Tentativo fallito. Tyrick Mitchell (Crystal Palace) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Yéremy Pino con passaggio filtrante.21:22

  99. 18'

    Tentativo fallito. Oh Hyeon-Gyu (Besiktas) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola tira alto. Assist di Kartal Yilmaz con cross da calcio d'angolo.21:20

  100. 18'

    Calcio d'angolo,Besiktas. Calcio d'angolo causato da Tyrick Mitchell (Crystal Palace).21:19

  101. 16'

    Fuorigioco. Adam Wharton(Crystal Palace) prova il lancio lungo, ma Jean-Philippe Mateta e' colto in fuorigioco.21:18

  102. 15'

    Tentativo fallito. Chris Richards (Crystal Palace) un colpo di testa dalla sinistra dell'area di poco alto sulla destra. Assist di Yéremy Pino in seguito a un calcio da fermo.21:17

  103. 15'

    Wilfred Ndidi (Besiktas) e' ammonito per fallo.21:16

  105. 15'

    Fallo di Wilfred Ndidi (Besiktas).21:16

  106. 15'

    Yéremy Pino (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:16

  107. 10'

    Kartal Yilmaz (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11

  108. 10'

    Fallo di Tyrick Mitchell (Crystal Palace).21:11

  109. 8'

    Fallo di Dwight McNeil (Crystal Palace).21:09

  111. 8'

    Wilfred Ndidi (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09

  112. 6'

    Decisione VAR: no gol Besiktas 0-0 Crystal Palace.21:07

  113. 6'

    GOL CANCELLATO DAL VAR: Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:07

  114. 6'

    Fuorigioco. Dwight McNeil(Crystal Palace) prova il lancio lungo, ma Jean-Philippe Mateta e' colto in fuorigioco.21:07

  115. 4'

    Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05

  117. 4'

    Fallo di Ümit Akdag (Besiktas).21:05

  118. Yéremy Pino (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02

  119. Fallo di Tiago Djaló (Besiktas).21:02

  120. Inizia il Primo tempo.21:02

  121. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48

  123. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Tüpras Stadyumu
    Città: Istanbul
    Capienza: 43500 spettatori19:48

Formazioni Beşiktaş - Crystal Palace

Beşiktaş
Crystal Palace
TITOLARI BEşIKTAş
  • (1) ALEXANDER NÜBEL (P)
  • (11) KASSOUM OUATTARA (D)
  • (50) ÜMIT AKDAG (D)
  • (35) TIAGO DJALÓ (D)
  • (22) TAYLAN BULUT (D)
  • (29) ILHAN FAKILI (C)
  • (4) WILFRED NDIDI (C)
  • (8) KARTAL YILMAZ (C)
  • (19) LEANDRO TROSSARD (C)
  • (21) FABIO MIRETTI (C)
  • (9) OH HYEON-GYU (A)
PANCHINA BEşIKTAş
  • (80) DOGAN ALEMDAR (P)
  • (58) YASIN ÖZCAN (D)
  • (90) SEMIH KILIÇSOY (A)
  • (15) JUNIOR OLAÏTAN (C)
  • (17) ERNEST POKU (A)
  • (12) EMMANUEL AGBADOU (D)
  • (53) EMIRHAN TOPÇU (D)
  • (33) RIDVAN YILMAZ (D)
  • (28) DUSAN VLAHOVIC (A)
  • (6) SALIH ÖZCAN (C)
  • (62) AMIR MURILLO (D)
  • (18) VÁCLAV CERNY (A)
ALLENATORE BEşIKTAş
  • Vincenzo Italiano
TITOLARI CRYSTAL PALACE
  • (44) WALTER BENÍTEZ (P)
  • (6) JAYDEE CANVOT (D)
  • (5) AXEL DISASI (D)
  • (26) CHRIS RICHARDS (D)
  • (18) DAICHI KAMADA (C)
  • (3) TYRICK MITCHELL (C)
  • (25) ANAN KHALAILI (C)
  • (20) ADAM WHARTON (C)
  • (14) JEAN-PHILIPPE MATETA (A)
  • (11) DWIGHT MCNEIL (A)
  • (10) YÉREMY PINO (A)
PANCHINA CRYSTAL PALACE
  • (81) LUCCA BENETTON (P)
  • (19) WILL HUGHES (C)
  • (54) DEAN BENAMAR (D)
  • (21) HONEST AHANOR (D)
  • (37) GEORGE KING (D)
  • (24) DARÍO OSORIO (C)
  • (22) JØRGEN STRAND LARSEN (A)
  • (30) ÓSCAR MINGUEZA (D)
  • (7) ISMAÏLA SARR (A)
  • (9) EDDIE NKETIAH (A)
  • (33) BEN CHILWELL (D)
  • (31) REMI MATTHEWS (P)
ALLENATORE CRYSTAL PALACE
  • Pierre Sage
PREPARTITA

Beşiktaş - Crystal Palace è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Tüpras Stadyumu di Istanbul.
Arbitro di Beşiktaş - Crystal Palace sarà Danny Makkelie. Al VAR invece ci sarà Jeroen Manschot.

Attualmente il Beşiktaş si trova 7° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Crystal Palace si trova 18° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Il Beşiktaş ha segnato 7 gol e ne ha subiti 3; il Crystal Palace ha segnato 6 gol e ne ha subiti 3.

Beşiktaş e Crystal Palace è la prima che si affrontano in campionato.

Beşiktaş-Crystal Palace ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Beşiktaş e Crystal Palace non si sono mai affrontate in precedenza in alcuna competizione; l'ultima volta che il Beşiktaş ha sfidato una squadra inglese è stato nella UEFA Europa League 2019/20, perdendo sia in casa che in trasferta contro il Wolverhampton.
  • Questa sarà la prima partita del Crystal Palace contro una squadra turca da quando ha affrontato il Samsunspor nella Coppa Intertoto 1998, perdendo 2-0 sia in casa che in trasferta.
  • Il Beşiktaş ha vinto le quattro partite casalinghe disputate in questa stagione nelle competizioni europee (tre nei preliminari di UEFA Europa League e il 4-1 contro il Marsiglia nella prima giornata della league phase). Non ha mai vinto cinque gare consecutive in precedenza.
  • Il Crystal Palace è stato sconfitto 3-2 dal Lione nell'ultimo turno di UEFA Europa League. Gli inglesi non perdono due partite consecutive in competizioni europee (inclusi i preliminari) dal luglio 1998, quando vennero sconfitti due volte per 2-0 dal Samsunspor nella Coppa Intertoto.
  • Adam Wharton ha fornito un assist in ciascuna delle sue due presenze in UEFA Europa League con il Crystal Palace. Nessun giocatore inglese ha servito un assist nelle sue prime tre gare (dal 2009/10), ma tre inglesi hanno segnato o fornito un assist nelle loro prime tre apparizioni: Andrew Johnson (2009-11), Wayne Rooney (2012) e Stewart Downing (2012).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

BeşiktaşCrystal Palace
Partite giocate22
Numero di partite vinte21
Numero di partite perse01
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati76
Gol totali subiti33
Media gol subiti per partita1.51.5
Percentuale possesso palla50.751.4
Numero totale di passaggi9841032
Numero totale di passaggi riusciti825894
Tiri nello specchio della porta1210
Percentuale di tiri in porta42.947.6
Numero totale di cross2430
Numero medio di cross riusciti78
Duelli per partita vinti9977
Duelli per partita persi8864
Corner subiti1010
Corner guadagnati89
Numero di punizioni a favore3010
Numero di punizioni concesse1919
Tackle totali3234
Percentuale di successo nei tackle59.458.8
Fuorigiochi totali14
Numero totale di cartellini gialli33
Numero totale di cartellini rossi00

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