Incontro terminato, Besiktas 2, Crystal Palace 2.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Besiktas 2, Crystal Palace 2.
Secondo tempo terminato, Besiktas 2, Crystal Palace 2.22:56
Salih Özcan (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:56
Fallo di Axel Disasi (Crystal Palace).22:56
Leandro Trossard (Besiktas) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:52
Fallo di Chris Richards (Crystal Palace).22:52
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:51
Dusan Vlahovic (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51
Fallo di Jaydee Canvot (Crystal Palace).22:51
Tentativo fallito. Dusan Vlahovic (Besiktas) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Leandro Trossard con cross.22:49
Fallo di mano di Anan Khalaili (Crystal Palace).22:48
Tentativo fallito. Eddie Nketiah (Crystal Palace) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Ismaïla Sarr in seguito a un contropiede.22:46
Sostituzione, Crystal Palace. Eddie Nketiah sostituisce Jørgen Strand Larsen per infortunio.22:45
Gara riprende.22:45
Gara momentaneamente sospesa, Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace) per infortunio.22:43
Gara riprende.22:39
Gara momentaneamente sospesa, Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace) per infortunio.22:38
Ümit Akdag (Besiktas) e' stato espulso.22:38
Fallo di Ümit Akdag (Besiktas).22:38
Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:38
Junior Olaïtan (Besiktas) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:36
Fallo di Adam Wharton (Crystal Palace).22:36
Dusan Vlahovic (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:35
Fallo di Axel Disasi (Crystal Palace).22:35
Sostituzione, Besiktas. Václav Cerny sostituisce Ilhan Fakili.22:35
Sostituzione, Besiktas. Dusan Vlahovic sostituisce Oh Hyeon-Gyu.22:35
Gol! Besiktas 2, Crystal Palace 2. Junior Olaïtan (Besiktas) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:34
Sostituzione, Crystal Palace. Darío Osorio sostituisce Yéremy Pino.22:32
Ümit Akdag (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31
Fallo di Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace).22:31
Leandro Trossard (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27
Fallo di Adam Wharton (Crystal Palace).22:27
Tiro respinto. Daichi Kamada (Crystal Palace) un tiro di destro da fuori area.22:27
Tiro respinto. Adam Wharton (Crystal Palace) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Yéremy Pino.22:27
Ümit Akdag (Besiktas) e' ammonito per fallo.22:26
Fallo di Ümit Akdag (Besiktas).22:26
Daichi Kamada (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:26
Fallo di Ümit Akdag (Besiktas).22:25
Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:25
Sostituzione, Besiktas. Amir Murillo sostituisce Taylan Bulut.22:24
Sostituzione, Besiktas. Junior Olaïtan sostituisce Kartal Yilmaz.22:24
Fallo di Oh Hyeon-Gyu (Besiktas).22:22
Daichi Kamada (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Sostituzione, Crystal Palace. Jørgen Strand Larsen sostituisce Jean-Philippe Mateta.22:21
Sostituzione, Crystal Palace. Ismaïla Sarr sostituisce Dwight McNeil.22:21
Fallo di Kartal Yilmaz (Besiktas).22:21
Daichi Kamada (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21
Fallo di Kartal Yilmaz (Besiktas).22:17
Dwight McNeil (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17
Gol! Besiktas 1, Crystal Palace 2. Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area sotto la traversa in alto a sinistra.22:15
Fallo di Oh Hyeon-Gyu (Besiktas).22:14
Chris Richards (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14
Decisione VAR: Gol Besiktas 1-1 Crystal Palace (Yéremy Pino).22:11
Gol! Besiktas 1, Crystal Palace 1. Yéremy Pino (Crystal Palace) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Anan Khalaili con cross.Rete assegnata dopo revisione del VAR.22:11
Inizia il Secondo tempo Besiktas 1, Crystal Palace 0.22:06
Primo tempo terminato, Besiktas 1, Crystal Palace 0.21:50
Gol! Besiktas 1, Crystal Palace 0. Wilfred Ndidi (Besiktas) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Salih Özcan con passaggio filtrante.21:48
Yéremy Pino (Crystal Palace) e' ammonito per fallo.21:47
Wilfred Ndidi (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:47
Fallo di Yéremy Pino (Crystal Palace).21:47
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:47
Leandro Trossard (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45
Fallo di Adam Wharton (Crystal Palace).21:45
Tentativo fallito. Ümit Akdag (Besiktas) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Salih Özcan.21:44
Taylan Bulut (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42
Fallo di Dwight McNeil (Crystal Palace).21:42
Sostituzione, Besiktas. Salih Özcan sostituisce Fabio Miretti per infortunio.21:41
Gara riprende.21:39
Gara momentaneamente sospesa, Fabio Miretti (Besiktas) per infortunio.21:38
Fabio Miretti (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37
Fallo di Daichi Kamada (Crystal Palace).21:37
Ümit Akdag (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35
Fallo di Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace).21:35
Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Tiago Djaló (Besiktas).21:35
Tiro parato. Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Adam Wharton con cross.21:31
Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Ümit Akdag (Besiktas).21:31
Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Taylan Bulut (Besiktas).21:30
Fallo di Oh Hyeon-Gyu (Besiktas).21:29
Axel Disasi (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Leandro Trossard (Besiktas) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:28
Fallo di Chris Richards (Crystal Palace).21:28
Tentativo fallito. Tyrick Mitchell (Crystal Palace) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Yéremy Pino con passaggio filtrante.21:22
Tentativo fallito. Oh Hyeon-Gyu (Besiktas) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola tira alto. Assist di Kartal Yilmaz con cross da calcio d'angolo.21:20
Calcio d'angolo,Besiktas. Calcio d'angolo causato da Tyrick Mitchell (Crystal Palace).21:19
Fuorigioco. Adam Wharton(Crystal Palace) prova il lancio lungo, ma Jean-Philippe Mateta e' colto in fuorigioco.21:18
Tentativo fallito. Chris Richards (Crystal Palace) un colpo di testa dalla sinistra dell'area di poco alto sulla destra. Assist di Yéremy Pino in seguito a un calcio da fermo.21:17
Wilfred Ndidi (Besiktas) e' ammonito per fallo.21:16
Fallo di Wilfred Ndidi (Besiktas).21:16
Yéremy Pino (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:16
Kartal Yilmaz (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Fallo di Tyrick Mitchell (Crystal Palace).21:11
Fallo di Dwight McNeil (Crystal Palace).21:09
Wilfred Ndidi (Besiktas) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09
Decisione VAR: no gol Besiktas 0-0 Crystal Palace.21:07
GOL CANCELLATO DAL VAR: Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:07
Fuorigioco. Dwight McNeil(Crystal Palace) prova il lancio lungo, ma Jean-Philippe Mateta e' colto in fuorigioco.21:07
Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Fallo di Ümit Akdag (Besiktas).21:05
Yéremy Pino (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02
Fallo di Tiago Djaló (Besiktas).21:02
Inizia il Primo tempo.21:02
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48
Dove si gioca la partita:
Stadio: Tüpras Stadyumu
Città: Istanbul
Capienza: 43500 spettatori19:48
Beşiktaş - Crystal Palace è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Tüpras Stadyumu di Istanbul.
Arbitro di Beşiktaş - Crystal Palace sarà Danny Makkelie. Al VAR invece ci sarà Jeroen Manschot.
Attualmente il Beşiktaş si trova 7° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Crystal Palace si trova 18° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Il Beşiktaş ha segnato 7 gol e ne ha subiti 3; il Crystal Palace ha segnato 6 gol e ne ha subiti 3.
Beşiktaş e Crystal Palace è la prima che si affrontano in campionato.
Beşiktaş-Crystal Palace ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Beşiktaş
|Crystal Palace
|Partite giocate
|2
|2
|Numero di partite vinte
|2
|1
|Numero di partite perse
|0
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|7
|6
|Gol totali subiti
|3
|3
|Media gol subiti per partita
|1.5
|1.5
|Percentuale possesso palla
|50.7
|51.4
|Numero totale di passaggi
|984
|1032
|Numero totale di passaggi riusciti
|825
|894
|Tiri nello specchio della porta
|12
|10
|Percentuale di tiri in porta
|42.9
|47.6
|Numero totale di cross
|24
|30
|Numero medio di cross riusciti
|7
|8
|Duelli per partita vinti
|99
|77
|Duelli per partita persi
|88
|64
|Corner subiti
|10
|10
|Corner guadagnati
|8
|9
|Numero di punizioni a favore
|30
|10
|Numero di punizioni concesse
|19
|19
|Tackle totali
|32
|34
|Percentuale di successo nei tackle
|59.4
|58.8
|Fuorigiochi totali
|1
|4
|Numero totale di cartellini gialli
|3
|3
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
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