Bournemouth-Milan: 3-0 - Europa League 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita
Stadio Vitality Stadium di Bournemouth 22 Ottobre 2026 ore 21:00
Bournemouth
3
Milan
0
Partita finita
Arbitro: Vasilis Fotias
8'1-0Justin Kluivert (R)
32'2-0Marcus Tavernier (R)
84'3-0Amine Adli
0'
45'
90'
90'
93'
Il Bournemouth si sbarazza del Milan con un netto 3-0, nel segno dei calci da fermo: prima i rigori di Kluivert e Tavernier, poi la splendida punizione diretta di Adli, il tutto condito anche dall'espulsione di Maignan che ha lasciato il Milan in 10 a partire dal 30'. Un match in totale controllo per gli inglesi e in affanno costante per il Milan. Si complica il cammino europeo del Milan, a due sconfitte in tre partite in questa Europa League.
Il Milan dovrà vedersela con l'Udinese nel prossimo turno di Serie A.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per aver seguito con noi la diretta di Bournemouth-Milan, arrivederci al prossimo turno di Europa League.22:56
90'+3'
Fine partita: BOURNEMOUTH-MILAN 3-0 (8' Kluivert, 33' Tavernier, 84' Adli).22:53
90'
Sono stati concessi 3 minuti di recupero!22:52
88'
Vicinissimo al 4-0 il Bournemouth con Rayan che si mette in proprio, entra in area e conclude con il mancino, splendida la parata di Torriani.22:50
84'
GOL! BOURNEMOUTH-Milan 3-0! Rete di Amine ADLI! Splendido gol su punizione diretta di Adli che scavalca la barriera con il mancino e batte un incolpevole Maignan.22:47
81'
Cartellino giallo per Koni De Winter.22:44
78'
Sostituzione Bournemouth: esce Alex Tóth, entra Amine Adli.22:39
77'
Sostituzione Milan: esce Diego Moreira, entra Christian Comotto.22:37
74'
Colpo di testa ravvicinato di De Winter che termina di poco fuori a lato, si salva il Bournemouth.22:37
70'
Milan in affanno, il Bournemouth insisite e si riaffaccia in avanti con Doak.22:32
In casa Milan ovviamente occhio a Rabiot e Modric che potrebbero entrare nella ripresa.21:52
Prima frazione a senso unico tra bournemouth e Milan, con gli inglesi nettamente superiori, a tratti dominanti in lungo e in largo. Tante occasioni create, gol sfiorati a più riprese e alla fine diversi episodi chiave, a partire dal primo calcio di rigore dopo il fallo di mano di De Winter e poi segnato da Kluivert. Nessuna reazione del Milan ed un Bournemouth in totale controllo, poi un altro episodio determinante: duro fallo di Maignan, espulsione diretta e altro rigore per gli inglesi, poi segnato da Tavernier. All'intervallo il risultato è di 2-0 per i padroni di casa che sono anche in superiorità numerica.21:52
45'+5'
Finisce il primo tempo di BOURNEMOUTH-MILAN!21:49
45'
Sono stati concessi 5 minuti di recupero!21:45
43'
Ci prova Tavernier direttamente da calcio piazzato, la palla termina di pochissimo fuori a lato.21:44
40'
Gioco momentanemente fermo, problemi fisici per Pavlovic.21:41
36'
Cartellino giallo per Pervis Estupiñán.21:35
33'
GOL! BOURNEMOUTH-Milan 2-0! Rete di Marcus TAVERNIER! Anche Taverniern non sbaglia dal dischetto. Il fantasista del Bournemouth spiazza Torriani e raddoppia per gli inglesi.21:35
32'
Sostituzione Milan: esce Omari Hutchinson, entra Lorenzo Torriani.21:34
31'
Cartellino giallo per Tyler Adams.21:34
31'
CARTELLINO ROSSO per Mike MAIGNAN! Espulso il francese dopo aver colpito Adams sul volto.21:34
30'
Concesso un altro calcio di rigore al Borunemouth per fallo di Maignan su Adams!21:34
27'
Spinge ancora il Bournemouth questa volta con Hill che tenta il tiro incrociato, si distende Maignan che devia in angolo.21:30
25'
Possesso palla prolungato, ma sterile del Milan. Il Bournemouth appare in totale controllo.21:26
21'
Evanilson recupera palla e si mette in proprio tentando il tiro con il destro, bravo ancora una volta a bloccare Maignan.21:21
17'
Cartellino giallo per Bafodé Diakité.21:19
15'
Ci prova Christie da fuori area con il mancino, blocca senza problemi Maignan.21:15
12'
Timida reazione del Milan che però non riesce a sfondare, il Bournemouth gestisce i ritmi e controlla la situazione.21:14
8'
GOL! BOURNEMOUTH-Milan 1-0! Rete di Justin KLUIVERT! Glaciale dal dischetto l'olandese che spiazza completamente Maignan.21:09
6'
Dopo la revisione al VAR viene concesso calcio di rigore al Bournemouth per fallo di mano di De Winter sul colpo di testa di Evanilson.21:07
4'
Grande occasione per il Bournemouth con Evanilson che di testa sfiora il vantaggio. La palla esce di pochissimo fuori a lato.21:06
1'
Inizia il primo tempo di BOURNEMOUTH-MILAN!21:00
Il Milan ha vinto solo due delle 22 trasferte europee giocate in Inghilterra (7N, 13P), battendo il Manchester United nel febbraio 2005 e il Newcastle nel dicembre 2023, nella trasferta inglese più recente.20:09
Il Bournemouth sarà la dodicesima squadra inglese diversa affrontata dal Milan nelle principali competizioni europee; il Milan ha pareggiato la prima sfida contro ciascuno degli ultimi sei club inglesi incontrati, incluso il 3-3 contro il Liverpool nella finale di Champions League 2005, persa poi ai rigori.20:09
Le scelte di Amorim; gioca Cissé falso nove con Moreira, Loftus Cheek e Hutchinson a supporto. In difesa spazio a Tomori.20:09
Le scelte di Rose: in panchina Rayan, gioca Doak sulla trequarti con Kluivert e Tavernier a supporto di Evanilson. In difesa confermato Hill, gioca Di Gregorio in porta.20:08
Bournemouth - Milan è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027. La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Vitality Stadium di Bournemouth. Arbitro di Bournemouth - Milan sarà Vasilis Fotias. Al VAR invece ci sarà Dennis Higler.
Attualmente il Bournemouth si trova 9° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Milan si trova 19° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta). Il Bournemouth ha segnato 5 gol e ne ha subiti 1; il Milan ha segnato 4 gol e ne ha subiti 2.
Bournemouth e Milan è la prima che si affrontano in campionato.
Bournemouth-Milan ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Bournemouth sarà la dodicesima squadra inglese diversa affrontata dal Milan nelle principali competizioni europee; il Milan ha pareggiato la prima sfida contro ciascuno degli ultimi sei club inglesi incontrati, incluso il 3-3 contro il Liverpool nella finale di Champions League 2005, persa poi ai rigori.
Il Milan ha vinto solo due delle 22 trasferte europee giocate in Inghilterra (7N, 13P), battendo il Manchester United nel febbraio 2005 e il Newcastle nel dicembre 2023, nella trasferta inglese più recente.
Dopo il 4-0 contro il Salisburgo, il Milan potrebbe ottenere due successi consecutivi con annesso clean sheet in una delle principali competizioni europee per la prima volta dal periodo tra ottobre 2022 e febbraio 2023 (tre di fila, in Champions League).
Il Milan potrebbe ottenere due successi esterni consecutivi in Coppa UEFA/Europa League solo per la quarta volta nella sua storia, la prima dall'ottobre 2008 (contro Zurigo e Heerenveen in quel caso). Inoltre, solo tra settembre e novembre 2001 ha ottenuto due successi di fila in trasferta senza subire gol nella competizione (2-0 v Bate Borisov e 1-0 v CSKA Sofia).
Il Bournemouth punta a diventare la prima squadra inglese a vincere le prime tre partite in una grande competizione europea dai tempi del Sunderland nella Coppa delle Coppe 1973/74.
Il Milan (11) è la squadra che vanta il maggior numero di sequenze su azione con almeno 10 passaggi terminate con un tiro o con un tocco in area avversaria in questa Europa League; dall'altro lato il Bournemouth ne conta una, meglio solo di OFI e Sturm Graz a zero.
Da una parte, il Milan è la squadra che vanta la percentuale di passaggi riusciti migliore in questa Europa League (91%); dall'altra, solo quattro squadre registrato un dato percentuale peggiore del Bournemouth (79%).
Il tecnico del Milan Ruben Amorim ha vinto sei delle ultime sette partite della fase a gironi di Europa League (1P) e non ha mai perso in trasferta in questa fase (4V, 2N). Da allenatore del Manchester United, tuttavia, non è mai riuscito a battere il Bournemouth in tre confronti (2N, 1P), l'ultimo dei quali terminato 4-4 nel dicembre 2025.
Alphadjo Cisse, che ha realizzato una tripletta nell'ultimo match di Europa League, potrebbe diventare solo il secondo giocatore del Milan a realizzare più di tre gol nelle prime tre presenze in Europa League con i rossoneri, dopo André Silva nel 2017/18.
Rayan del Bournemouth punta a diventare l'ottavo giocatore a segnare nelle prime tre partite europee di un club inglese, dopo Dennis Viollett (Manchester United), Jimmy Robson (Burnley), Ken Keyworth (Leicester), Terry Dyson (Tottenham), Roger Hunt (Liverpool), Stan Bowles (QPR) e João Pedro (Brighton).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: