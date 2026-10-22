Il Bournemouth si sbarazza del Milan con un netto 3-0, nel segno dei calci da fermo: prima i rigori di Kluivert e Tavernier, poi la splendida punizione diretta di Adli, il tutto condito anche dall'espulsione di Maignan che ha lasciato il Milan in 10 a partire dal 30'. Un match in totale controllo per gli inglesi e in affanno costante per il Milan. Si complica il cammino europeo del Milan, a due sconfitte in tre partite in questa Europa League.

Il Bournemouth sarà la dodicesima squadra inglese diversa affrontata dal Milan nelle principali competizioni europee; il Milan ha pareggiato la prima sfida contro ciascuno degli ultimi sei club inglesi incontrati, incluso il 3-3 contro il Liverpool nella finale di Champions League 2005, persa poi ai rigori.20:09

Il Milan ha vinto solo due delle 22 trasferte europee giocate in Inghilterra (7N, 13P), battendo il Manchester United nel febbraio 2005 e il Newcastle nel dicembre 2023, nella trasferta inglese più recente.20:09

Prima frazione a senso unico tra bournemouth e Milan, con gli inglesi nettamente superiori, a tratti dominanti in lungo e in largo. Tante occasioni create, gol sfiorati a più riprese e alla fine diversi episodi chiave, a partire dal primo calcio di rigore dopo il fallo di mano di De Winter e poi segnato da Kluivert. Nessuna reazione del Milan ed un Bournemouth in totale controllo, poi un altro episodio determinante: duro fallo di Maignan, espulsione diretta e altro rigore per gli inglesi, poi segnato da Tavernier. All'intervallo il risultato è di 2-0 per i padroni di casa che sono anche in superiorità numerica.21:52

PREPARTITA

Bournemouth - Milan è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Vitality Stadium di Bournemouth.

Arbitro di Bournemouth - Milan sarà Vasilis Fotias. Al VAR invece ci sarà Dennis Higler.

Attualmente il Bournemouth si trova 9° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Milan si trova 19° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il Bournemouth ha segnato 5 gol e ne ha subiti 1; il Milan ha segnato 4 gol e ne ha subiti 2.

Bournemouth e Milan è la prima che si affrontano in campionato.

Bournemouth-Milan ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Bournemouth sarà la dodicesima squadra inglese diversa affrontata dal Milan nelle principali competizioni europee; il Milan ha pareggiato la prima sfida contro ciascuno degli ultimi sei club inglesi incontrati, incluso il 3-3 contro il Liverpool nella finale di Champions League 2005, persa poi ai rigori.

Il Milan ha vinto solo due delle 22 trasferte europee giocate in Inghilterra (7N, 13P), battendo il Manchester United nel febbraio 2005 e il Newcastle nel dicembre 2023, nella trasferta inglese più recente.

Dopo il 4-0 contro il Salisburgo, il Milan potrebbe ottenere due successi consecutivi con annesso clean sheet in una delle principali competizioni europee per la prima volta dal periodo tra ottobre 2022 e febbraio 2023 (tre di fila, in Champions League).

Il Milan potrebbe ottenere due successi esterni consecutivi in Coppa UEFA/Europa League solo per la quarta volta nella sua storia, la prima dall'ottobre 2008 (contro Zurigo e Heerenveen in quel caso). Inoltre, solo tra settembre e novembre 2001 ha ottenuto due successi di fila in trasferta senza subire gol nella competizione (2-0 v Bate Borisov e 1-0 v CSKA Sofia).

Il Bournemouth punta a diventare la prima squadra inglese a vincere le prime tre partite in una grande competizione europea dai tempi del Sunderland nella Coppa delle Coppe 1973/74.

Il Milan (11) è la squadra che vanta il maggior numero di sequenze su azione con almeno 10 passaggi terminate con un tiro o con un tocco in area avversaria in questa Europa League; dall'altro lato il Bournemouth ne conta una, meglio solo di OFI e Sturm Graz a zero.

Da una parte, il Milan è la squadra che vanta la percentuale di passaggi riusciti migliore in questa Europa League (91%); dall'altra, solo quattro squadre registrato un dato percentuale peggiore del Bournemouth (79%).

Il tecnico del Milan Ruben Amorim ha vinto sei delle ultime sette partite della fase a gironi di Europa League (1P) e non ha mai perso in trasferta in questa fase (4V, 2N). Da allenatore del Manchester United, tuttavia, non è mai riuscito a battere il Bournemouth in tre confronti (2N, 1P), l'ultimo dei quali terminato 4-4 nel dicembre 2025.

Alphadjo Cisse, che ha realizzato una tripletta nell'ultimo match di Europa League, potrebbe diventare solo il secondo giocatore del Milan a realizzare più di tre gol nelle prime tre presenze in Europa League con i rossoneri, dopo André Silva nel 2017/18.

Rayan del Bournemouth punta a diventare l'ottavo giocatore a segnare nelle prime tre partite europee di un club inglese, dopo Dennis Viollett (Manchester United), Jimmy Robson (Burnley), Ken Keyworth (Leicester), Terry Dyson (Tottenham), Roger Hunt (Liverpool), Stan Bowles (QPR) e João Pedro (Brighton).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: