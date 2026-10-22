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Celje-Salisburgo: 2-2 - Europa League 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadion Z'dezele di Celje
22 Ottobre 2026 ore 21:00
Celje
2
Salisburgo
2
Partita finita
Arbitro: John Brooks
  1. 9' 0-1 Sota Kitano
  2. 46' 0-2 Jesper Lindstrøm
  3. 50' 1-2 Blaz Kramer
  4. 90' 2-2 Armandas Kucys
0'
45'
90'
90'
96'

Incontro terminato, Celje 2, Salisburgo 2.

  1. 90'+7'

    Secondo tempo terminato, Celje 2, Salisburgo 2.22:54

  3. 90'+6'

    Fallo di Tim Drexler (Salisburgo).22:53

  4. 90'+6'

    Armandas Kucys (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:53

  5. 90'+5'

    Fallo di Abubakr Barry (Salisburgo).22:52

  6. 90'+5'

    Darko Hrka (Celje) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:52

  7. 90'+4'

    Tentativo fallito. Jesper Lindstrøm (Salisburgo) un colpo di testa dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Bartosz Mazurek.22:52

  9. 90'+4'

    Sostituzione, Celje. Darko Hrka sostituisce Mario Kvesic.22:51

  10. 90'+3'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:50

  11. 90'+2'

    Bartosz Mazurek (Salisburgo) e' ammonito.22:49

  12. 90'+2'

    Fallo di Bartosz Mazurek (Salisburgo).22:49

  13. 90'+2'

    Blaz Kramer (Celje) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:49

  15. 90'

    Gol! Celje 2, Salisburgo 2. Armandas Kucys (Celje) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Yaya Dukuly.22:47

  16. 89'

    Bartosz Mazurek (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47

  17. 89'

    Fallo di Svit Seslar (Celje).22:47

  18. 88'

    Tiro parato. Jesper Lindstrøm (Salisburgo) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Haris Tabakovic.22:46

  19. 88'

    Tiro parato. Haris Tabakovic (Salisburgo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Frans Krätzig.22:46

  21. 86'

    Tentativo fallito. Abubakr Barry (Salisburgo) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.22:44

  22. 85'

    Tiro respinto. Zan Zuzek (Celje) un colpo di testa da centro area. Assist di Svit Seslar con cross.22:43

  23. 85'

    Fallo di Abubakr Barry (Salisburgo).22:42

  24. 85'

    Milot Avdyli (Celje) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:42

  25. 83'

    Sostituzione, Salisburgo. Frans Krätzig sostituisce Damir Redzic.22:40

  27. 82'

    Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Leandro Morgalla (Salisburgo).22:39

  28. 81'

    Sostituzione, Celje. Zan Zuzek sostituisce Pijus Sirvys.22:38

  29. 81'

    Sostituzione, Celje. Armandas Kucys sostituisce Benjamin Verbic.22:38

  30. 81'

    Calcio d'angolo,Salisburgo. Calcio d'angolo causato da Yaya Dukuly (Celje).22:38

  31. 76'

    Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Damir Redzic (Salisburgo).22:33

  33. 76'

    Gara riprende.22:33

  34. 75'

    Gara momentaneamente sospesa, Christian Zawieschitzky (Salisburgo) per infortunio.22:32

  35. 73'

    Tentativo fallito. Abubakr Barry (Salisburgo) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla destra. Assist di Damir Redzic.22:30

  36. 71'

    Bartosz Mazurek (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29

  37. 71'

    Fallo di Svit Seslar (Celje).22:29

  39. 70'

    Tentativo fallito. Haris Tabakovic (Salisburgo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Gaoussou Diakite con passaggio filtrante.22:27

  40. 67'

    Calcio d'angolo,Salisburgo. Calcio d'angolo causato da Pijus Sirvys (Celje).22:24

  41. 66'

    Tiro parato. Benjamin Verbic (Celje) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Yaya Dukuly con cross.22:24

  42. 65'

    Sostituzione, Salisburgo. Gaoussou Diakite sostituisce Sota Kitano.22:23

  43. 61'

    Fuorigioco. Jesper Lindstrøm(Salisburgo) prova il lancio lungo, ma Dominik Schmid e' colto in fuorigioco.22:18

  45. 60'

    Gara riprende.22:17

  46. 60'

    Sostituzione, Celje. Yaya Dukuly sostituisce Veton Tusha per infortunio.22:17

  47. 59'

    Gara momentaneamente sospesa, Veton Tusha (Celje) per infortunio.22:16

  48. 58'

    Fuorigioco. Artemijus Tutyskinas(Celje) prova il lancio lungo, ma Veton Tusha e' colto in fuorigioco.22:16

  49. 58'

    Fallo di Kévin Boma (Salisburgo).22:15

  51. 58'

    Benjamin Verbic (Celje) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:15

  52. 53'

    Kévin Boma (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11

  53. 53'

    Fallo di Blaz Kramer (Celje).22:11

  54. 52'

    Dominik Schmid (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10

  55. 52'

    Fallo di Veton Tusha (Celje).22:10

  57. 50'

    Gol! Celje 1, Salisburgo 2. Blaz Kramer (Celje) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa. Assist di Svit Seslar.22:08

  58. 46'

    Gol! Celje 0, Salisburgo 2. Jesper Lindstrøm (Salisburgo) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Damir Redzic in seguito a un contropiede.22:03

  59. Inizia il Secondo tempo Celje 0, Salisburgo 1.22:03

  60. 45'

    Sostituzione, Salisburgo. Bartosz Mazurek sostituisce Umut Tohumcu.22:02

  61. 45'

    Sostituzione, Salisburgo. Jesper Lindstrøm sostituisce Yorbe Vertessen.22:02

  63. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Celje 0, Salisburgo 1.21:46

  64. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45

  65. 45'+1'

    Tentativo fallito. Abubakr Barry (Salisburgo) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Dominik Schmid con cross in seguito a un calcio da fermo.21:45

  66. 45'

    Damir Redzic (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:45

  67. 45'

    Fallo di Artemijus Tutyskinas (Celje).21:45

  69. 44'

    Calcio d'angolo,Salisburgo. Calcio d'angolo causato da Zan-Luk Leban (Celje).21:43

  70. 44'

    Tentativo fallito. Abubakr Barry (Salisburgo) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Damir Redzic.21:43

  71. 43'

    Tiro respinto. Damir Redzic (Salisburgo) un tiro di sinistro da centro area.21:43

  72. 43'

    Pijus Sirvys (Celje) e' ammonito per fallo.21:42

  73. 42'

    Umut Tohumcu (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42

  75. 42'

    Fallo di Pijus Sirvys (Celje).21:42

  76. 41'

    Fallo di Haris Tabakovic (Salisburgo).21:41

  77. 41'

    Lukasz Bejger (Celje) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:41

  78. 39'

    Tentativo fallito. Milot Avdyli (Celje) un tiro di sinistro dalla lunga distanza tira alto. Assist di Mark Zabukovnik.21:39

  79. 39'

    Tentativo fallito. Svit Seslar (Celje) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Milot Avdyli con cross.21:38

  81. 35'

    Damir Redzic (Salisburgo) e' ammonito per fallo.21:35

  82. 35'

    Fallo di Damir Redzic (Salisburgo).21:35

  83. 35'

    Milot Avdyli (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35

  84. 32'

    Artemijus Tutyskinas (Celje) e' ammonito per fallo.21:31

  85. 32'

    Tiro respinto. Sota Kitano (Salisburgo) un tiro di destro da centro area. Assist di Damir Redzic.21:31

  87. 31'

    Tentativo fallito. Sota Kitano (Salisburgo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Haris Tabakovic.21:30

  88. 30'

    Dominik Schmid (Salisburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:30

  89. 30'

    Fallo di Veton Tusha (Celje).21:30

  90. 27'

    Veton Tusha (Celje) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro da centro area. Assist di Blaz Kramer in seguito a un contropiede.21:26

  91. 25'

    Yorbe Vertessen (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:24

  93. 25'

    Fallo di Artemijus Tutyskinas (Celje).21:24

  94. 23'

    Tentativo fallito. Haris Tabakovic (Salisburgo) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Damir Redzic.21:23

  95. 22'

    Umut Tohumcu (Salisburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:21

  96. 22'

    Fallo di Benjamin Verbic (Celje).21:21

  97. 18'

    Umut Tohumcu (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18

  99. 18'

    Fallo di Svit Seslar (Celje).21:18

  100. 17'

    Fallo di Yorbe Vertessen (Salisburgo).21:17

  101. 17'

    Veton Tusha (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17

  102. 17'

    Fallo di mano di Benjamin Verbic (Celje).21:17

  103. 15'

    Umut Tohumcu (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:15

  105. 15'

    Fallo di Veton Tusha (Celje).21:15

  106. 14'

    Damir Redzic (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:13

  107. 14'

    Fallo di Artemijus Tutyskinas (Celje).21:13

  108. 12'

    Fallo di Kévin Boma (Salisburgo).21:11

  109. 12'

    Benjamin Verbic (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11

  111. 11'

    Tiro respinto. Veton Tusha (Celje) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Blaz Kramer con suggerimento di testa.21:11

  112. 9'

    Gol! Celje 0, Salisburgo 1. Sota Kitano (Salisburgo) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Damir Redzic in seguito a un contropiede.21:09

  113. 8'

    Tentativo fallito. Milot Avdyli (Celje) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Veton Tusha con cross.21:07

  114. 7'

    Tiro respinto. Damir Redzic (Salisburgo) un tiro di sinistro da fuori area.21:07

  115. 6'

    Yorbe Vertessen (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:05

  117. 6'

    Fallo di Mark Zabukovnik (Celje).21:05

  118. 2'

    Fallo di Umut Tohumcu (Salisburgo).21:02

  119. 2'

    Mario Kvesic (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02

  120. Inizia il Primo tempo.21:00

  121. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52

  123. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadion Z'dezele
    Città: Celje
    Capienza: 13059 spettatori19:52

Formazioni Celje - Salisburgo

Celje
Salisburgo
TITOLARI CELJE
  • (1) ZAN-LUK LEBAN (P)
  • (6) ARTEMIJUS TUTYSKINAS (D)
  • (2) PIJUS SIRVYS (D)
  • (11) MILOT AVDYLI (D)
  • (44) LUKASZ BEJGER (D)
  • (8) MARIO KVESIC (C)
  • (19) MARK ZABUKOVNIK (C)
  • (10) SVIT SESLAR (C)
  • (7) BENJAMIN VERBIC (A)
  • (25) VETON TUSHA (A)
  • (9) BLAZ KRAMER (A)
PANCHINA CELJE
  • (91) YAYA DUKULY (A)
  • (23) ZIGA FRELIH (P)
  • (20) ALPHA DIOUNKOU (D)
  • (13) PAPA DANIEL (C)
  • (4) DARKO HRKA (C)
  • (15) ZAN ZUZEK (D)
  • (33) LEONÁRDO KOÚTRIS (D)
  • (47) ARMANDAS KUCYS (A)
  • (77) MATIC IVANSEK (A)
  • (31) DEJAN SUHOVRSNIK (A)
  • (12) LUKA KOLAR (P)
ALLENATORE CELJE
  • Zoran Zeljkovic
TITOLARI SALISBURGO
  • (52) CHRISTIAN ZAWIESCHITZKY (P)
  • (21) TIM DREXLER (D)
  • (31) DOMINIK SCHMID (D)
  • (39) LEANDRO MORGALLA (D)
  • (44) KÉVIN BOMA (D)
  • (32) ABUBAKR BARRY (C)
  • (23) DAMIR REDZIC (C)
  • (7) UMUT TOHUMCU (C)
  • (8) SOTA KITANO (C)
  • (11) YORBE VERTESSEN (C)
  • (9) HARIS TABAKOVIC (A)
PANCHINA SALISBURGO
  • (4) JOHN MELLBERG (D)
  • (33) ABOUBACAR CAMARA (C)
  • (15) BARTOSZ MAZUREK (C)
  • (30) GAOUSSOU DIAKITE (A)
  • (5) SOUMAÏLA DIABATÉ (C)
  • (41) NIKOLA SARCEVIC (P)
  • (19) KARIM KONATÉ (A)
  • (47) VALENTIN ZABRANSKY (D)
  • (13) FRANS KRÄTZIG (D)
  • (35) JESPER LINDSTRØM (C)
  • (1) CHRISTIAN FRÜCHTL (P)
  • (22) STEFAN LAINER (D)
ALLENATORE SALISBURGO
  • Danny Röhl
PREPARTITA

Celje - Salisburgo è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Stadion Z'dezele di Celje.
Arbitro di Celje - Salisburgo sarà John Brooks. Al VAR invece ci sarà Darren England.

Attualmente il Celje si trova 35° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece il Salisburgo si trova 23° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Il Celje ha segnato 0 gol e ne ha subiti 5; il Salisburgo ha segnato 1 gol e ne ha subiti 4.

Celje e Salisburgo è la prima che si affrontano in campionato.

Celje-Salisburgo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • È la prima volta che il Celje affronta una squadra austriaca nelle competizioni europee, così come è la prima volta che il Salisburgo sfida una formazione slovena.
  • L'unico precedente in questo secolo tra squadre slovene e austriache nelle principali competizioni europee risale alla Conference League 2024/25, con l'Olimpija Lubiana che ha vinto 2-0 contro il LASK.
  • Includendo i turni preliminari, il Celje ha perso le ultime tre partite europee; la formazione slovena non ha mai incassato quattro sconfitte consecutive.
  • Il Salisburgo ha vinto le ultime due trasferte nelle competizioni europee. L'ultima volta che ha ottenuto tre successi esterni consecutivi risale al periodo tra settembre e dicembre 2018.
  • Le squadre allenate da Danny Röhl non hanno mai segnato più di un gol in nessuna delle sue otto partite di UEFA Europa League, realizzando appena cinque reti complessive (quattro in sei gare con i Rangers, una in due con il Salisburgo).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

CeljeSalisburgo
Partite giocate22
Numero di partite vinte01
Numero di partite perse21
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati01
Gol totali subiti54
Media gol subiti per partita2.52.0
Percentuale possesso palla52.551.3
Numero totale di passaggi1167996
Numero totale di passaggi riusciti1034866
Tiri nello specchio della porta59
Percentuale di tiri in porta38.545.0
Numero totale di cross3326
Numero medio di cross riusciti73
Duelli per partita vinti7284
Duelli per partita persi73111
Corner subiti127
Corner guadagnati57
Numero di punizioni a favore2421
Numero di punizioni concesse1934
Tackle totali2936
Percentuale di successo nei tackle51.772.2
Fuorigiochi totali31
Numero totale di cartellini gialli46
Numero totale di cartellini rossi00

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