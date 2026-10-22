Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52

PREPARTITA

Celje - Salisburgo è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Stadion Z'dezele di Celje.

Arbitro di Celje - Salisburgo sarà John Brooks. Al VAR invece ci sarà Darren England.

Attualmente il Celje si trova 35° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece il Salisburgo si trova 23° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il Celje ha segnato 0 gol e ne ha subiti 5; il Salisburgo ha segnato 1 gol e ne ha subiti 4.

Celje e Salisburgo è la prima che si affrontano in campionato.

Celje-Salisburgo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità È la prima volta che il Celje affronta una squadra austriaca nelle competizioni europee, così come è la prima volta che il Salisburgo sfida una formazione slovena.

L'unico precedente in questo secolo tra squadre slovene e austriache nelle principali competizioni europee risale alla Conference League 2024/25, con l'Olimpija Lubiana che ha vinto 2-0 contro il LASK.

Includendo i turni preliminari, il Celje ha perso le ultime tre partite europee; la formazione slovena non ha mai incassato quattro sconfitte consecutive.

Il Salisburgo ha vinto le ultime due trasferte nelle competizioni europee. L'ultima volta che ha ottenuto tre successi esterni consecutivi risale al periodo tra settembre e dicembre 2018.

Le squadre allenate da Danny Röhl non hanno mai segnato più di un gol in nessuna delle sue otto partite di UEFA Europa League, realizzando appena cinque reti complessive (quattro in sei gare con i Rangers, una in due con il Salisburgo).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: