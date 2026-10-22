Incontro terminato, Celje 2, Salisburgo 2.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Celje 2, Salisburgo 2.
Secondo tempo terminato, Celje 2, Salisburgo 2.22:54
Fallo di Tim Drexler (Salisburgo).22:53
Armandas Kucys (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:53
Fallo di Abubakr Barry (Salisburgo).22:52
Darko Hrka (Celje) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:52
Tentativo fallito. Jesper Lindstrøm (Salisburgo) un colpo di testa dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Bartosz Mazurek.22:52
Sostituzione, Celje. Darko Hrka sostituisce Mario Kvesic.22:51
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:50
Bartosz Mazurek (Salisburgo) e' ammonito.22:49
Fallo di Bartosz Mazurek (Salisburgo).22:49
Blaz Kramer (Celje) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:49
Gol! Celje 2, Salisburgo 2. Armandas Kucys (Celje) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Yaya Dukuly.22:47
Bartosz Mazurek (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47
Fallo di Svit Seslar (Celje).22:47
Tiro parato. Jesper Lindstrøm (Salisburgo) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Haris Tabakovic.22:46
Tiro parato. Haris Tabakovic (Salisburgo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Frans Krätzig.22:46
Tentativo fallito. Abubakr Barry (Salisburgo) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.22:44
Tiro respinto. Zan Zuzek (Celje) un colpo di testa da centro area. Assist di Svit Seslar con cross.22:43
Fallo di Abubakr Barry (Salisburgo).22:42
Milot Avdyli (Celje) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:42
Sostituzione, Salisburgo. Frans Krätzig sostituisce Damir Redzic.22:40
Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Leandro Morgalla (Salisburgo).22:39
Sostituzione, Celje. Zan Zuzek sostituisce Pijus Sirvys.22:38
Sostituzione, Celje. Armandas Kucys sostituisce Benjamin Verbic.22:38
Calcio d'angolo,Salisburgo. Calcio d'angolo causato da Yaya Dukuly (Celje).22:38
Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Damir Redzic (Salisburgo).22:33
Gara riprende.22:33
Gara momentaneamente sospesa, Christian Zawieschitzky (Salisburgo) per infortunio.22:32
Tentativo fallito. Abubakr Barry (Salisburgo) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla destra. Assist di Damir Redzic.22:30
Bartosz Mazurek (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29
Fallo di Svit Seslar (Celje).22:29
Tentativo fallito. Haris Tabakovic (Salisburgo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Gaoussou Diakite con passaggio filtrante.22:27
Calcio d'angolo,Salisburgo. Calcio d'angolo causato da Pijus Sirvys (Celje).22:24
Tiro parato. Benjamin Verbic (Celje) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Yaya Dukuly con cross.22:24
Sostituzione, Salisburgo. Gaoussou Diakite sostituisce Sota Kitano.22:23
Fuorigioco. Jesper Lindstrøm(Salisburgo) prova il lancio lungo, ma Dominik Schmid e' colto in fuorigioco.22:18
Gara riprende.22:17
Sostituzione, Celje. Yaya Dukuly sostituisce Veton Tusha per infortunio.22:17
Gara momentaneamente sospesa, Veton Tusha (Celje) per infortunio.22:16
Fuorigioco. Artemijus Tutyskinas(Celje) prova il lancio lungo, ma Veton Tusha e' colto in fuorigioco.22:16
Fallo di Kévin Boma (Salisburgo).22:15
Benjamin Verbic (Celje) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:15
Kévin Boma (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11
Fallo di Blaz Kramer (Celje).22:11
Dominik Schmid (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10
Fallo di Veton Tusha (Celje).22:10
Gol! Celje 1, Salisburgo 2. Blaz Kramer (Celje) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa. Assist di Svit Seslar.22:08
Gol! Celje 0, Salisburgo 2. Jesper Lindstrøm (Salisburgo) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Damir Redzic in seguito a un contropiede.22:03
Inizia il Secondo tempo Celje 0, Salisburgo 1.22:03
Sostituzione, Salisburgo. Bartosz Mazurek sostituisce Umut Tohumcu.22:02
Sostituzione, Salisburgo. Jesper Lindstrøm sostituisce Yorbe Vertessen.22:02
Primo tempo terminato, Celje 0, Salisburgo 1.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45
Tentativo fallito. Abubakr Barry (Salisburgo) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Dominik Schmid con cross in seguito a un calcio da fermo.21:45
Damir Redzic (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:45
Fallo di Artemijus Tutyskinas (Celje).21:45
Calcio d'angolo,Salisburgo. Calcio d'angolo causato da Zan-Luk Leban (Celje).21:43
Tentativo fallito. Abubakr Barry (Salisburgo) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Damir Redzic.21:43
Tiro respinto. Damir Redzic (Salisburgo) un tiro di sinistro da centro area.21:43
Pijus Sirvys (Celje) e' ammonito per fallo.21:42
Umut Tohumcu (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42
Fallo di Pijus Sirvys (Celje).21:42
Fallo di Haris Tabakovic (Salisburgo).21:41
Lukasz Bejger (Celje) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:41
Tentativo fallito. Milot Avdyli (Celje) un tiro di sinistro dalla lunga distanza tira alto. Assist di Mark Zabukovnik.21:39
Tentativo fallito. Svit Seslar (Celje) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Milot Avdyli con cross.21:38
Damir Redzic (Salisburgo) e' ammonito per fallo.21:35
Fallo di Damir Redzic (Salisburgo).21:35
Milot Avdyli (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35
Artemijus Tutyskinas (Celje) e' ammonito per fallo.21:31
Tiro respinto. Sota Kitano (Salisburgo) un tiro di destro da centro area. Assist di Damir Redzic.21:31
Tentativo fallito. Sota Kitano (Salisburgo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Haris Tabakovic.21:30
Dominik Schmid (Salisburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:30
Fallo di Veton Tusha (Celje).21:30
Veton Tusha (Celje) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro da centro area. Assist di Blaz Kramer in seguito a un contropiede.21:26
Yorbe Vertessen (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:24
Fallo di Artemijus Tutyskinas (Celje).21:24
Tentativo fallito. Haris Tabakovic (Salisburgo) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Damir Redzic.21:23
Umut Tohumcu (Salisburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:21
Fallo di Benjamin Verbic (Celje).21:21
Umut Tohumcu (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Fallo di Svit Seslar (Celje).21:18
Fallo di Yorbe Vertessen (Salisburgo).21:17
Veton Tusha (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17
Fallo di mano di Benjamin Verbic (Celje).21:17
Umut Tohumcu (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:15
Fallo di Veton Tusha (Celje).21:15
Damir Redzic (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:13
Fallo di Artemijus Tutyskinas (Celje).21:13
Fallo di Kévin Boma (Salisburgo).21:11
Benjamin Verbic (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Tiro respinto. Veton Tusha (Celje) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Blaz Kramer con suggerimento di testa.21:11
Gol! Celje 0, Salisburgo 1. Sota Kitano (Salisburgo) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Damir Redzic in seguito a un contropiede.21:09
Tentativo fallito. Milot Avdyli (Celje) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Veton Tusha con cross.21:07
Tiro respinto. Damir Redzic (Salisburgo) un tiro di sinistro da fuori area.21:07
Yorbe Vertessen (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:05
Fallo di Mark Zabukovnik (Celje).21:05
Fallo di Umut Tohumcu (Salisburgo).21:02
Mario Kvesic (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadion Z'dezele
Città: Celje
Capienza: 13059 spettatori19:52
Celje - Salisburgo è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Stadion Z'dezele di Celje.
Arbitro di Celje - Salisburgo sarà John Brooks. Al VAR invece ci sarà Darren England.
Attualmente il Celje si trova 35° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece il Salisburgo si trova 23° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Il Celje ha segnato 0 gol e ne ha subiti 5; il Salisburgo ha segnato 1 gol e ne ha subiti 4.
Celje e Salisburgo è la prima che si affrontano in campionato.
Celje-Salisburgo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Celje
|Salisburgo
|Partite giocate
|2
|2
|Numero di partite vinte
|0
|1
|Numero di partite perse
|2
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|0
|1
|Gol totali subiti
|5
|4
|Media gol subiti per partita
|2.5
|2.0
|Percentuale possesso palla
|52.5
|51.3
|Numero totale di passaggi
|1167
|996
|Numero totale di passaggi riusciti
|1034
|866
|Tiri nello specchio della porta
|5
|9
|Percentuale di tiri in porta
|38.5
|45.0
|Numero totale di cross
|33
|26
|Numero medio di cross riusciti
|7
|3
|Duelli per partita vinti
|72
|84
|Duelli per partita persi
|73
|111
|Corner subiti
|12
|7
|Corner guadagnati
|5
|7
|Numero di punizioni a favore
|24
|21
|Numero di punizioni concesse
|19
|34
|Tackle totali
|29
|36
|Percentuale di successo nei tackle
|51.7
|72.2
|Fuorigiochi totali
|3
|1
|Numero totale di cartellini gialli
|4
|6
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
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