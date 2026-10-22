Incontro terminato, Celtic 1, Celta Vigo 2.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Celtic 1, Celta Vigo 2.
Secondo tempo terminato, Celtic 1, Celta Vigo 2.22:50
Colby Donovan (Celtic) e' ammonito.22:48
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:47
Oliver Sørensen (Celtic) e' ammonito per fallo.22:46
Sergio Carreira (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46
Fallo di Oliver Sørensen (Celtic).22:46
Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Liam Scales (Celtic).22:45
Tiro respinto. Andrés Antañón (Celta Vigo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Williot Swedberg.22:45
Tentativo fallito. Oliver Sørensen (Celtic) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Kieran Tierney con cross da calcio d'angolo.22:44
Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Sergio Carreira (Celta Vigo).22:43
Sostituzione, Celta Vigo. Andrés Antañón sostituisce Javi Rueda.22:42
Sostituzione, Celta Vigo. Javi Galán sostituisce Hugo Álvarez.22:42
Liam Scales (Celtic) e' ammonito per fallo.22:42
Pablo Durán (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:42
Fallo di Liam Scales (Celtic).22:42
Tiro parato. Colby Donovan (Celtic) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di James Forrest.22:41
Sergio Carreira (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:39
Fallo di Colby Donovan (Celtic).22:39
Tiro respinto. Williot Swedberg (Celta Vigo) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Aleix Febas.22:38
Sostituzione, Celtic. Sebastian Tounekti sostituisce Camilo Durán.22:36
Sostituzione, Celtic. Oliver Sørensen sostituisce Mika Baur.22:36
Fuorigioco. Hugo Álvarez(Celta Vigo) prova il lancio lungo, ma Pablo Durán e' colto in fuorigioco.22:36
Tentativo fallito. Williot Swedberg (Celta Vigo) un tiro di destro da centro area di poco alto sulla destra.22:34
Sostituzione, Celta Vigo. Pablo Durán sostituisce Ferran Jutglà.22:34
Tiro respinto. Williot Swedberg (Celta Vigo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Hugo Álvarez.22:33
Hugo Álvarez (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:33
Fallo di Dane Murray (Celtic).22:33
Fallo di Ilaix Moriba (Celta Vigo).22:31
James Forrest (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31
Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Colby Donovan (Celtic).22:30
Sostituzione, Celtic. Kasper Høgh sostituisce Haissem Hassan.22:30
Gol! Celtic 1, Celta Vigo 2. Javi Rodríguez (Celta Vigo) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:28
Tiro respinto. Aleix Febas (Celta Vigo) un tiro di destro da centro area.22:28
Gol! Celtic 1, Celta Vigo 1. Javi Rodríguez (Celta Vigo) un colpo di testa da centro area sotto la traversa. Assist di Hugo Álvarez con cross in seguito a un calcio da fermo.22:25
Hugo Álvarez (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:24
Fallo di Liam Scales (Celtic).22:24
Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Mika Baur (Celtic).22:22
Sostituzione, Celta Vigo. Williot Swedberg sostituisce Iago Aspas.22:20
Sostituzione, Celta Vigo. Ilaix Moriba sostituisce Hugo Burcio.22:20
Liam Scales (Celtic) colpisce la traversa con un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Haissem Hassan con cross da calcio d'angolo.22:20
Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Hugo Burcio (Celta Vigo).22:19
Tiro respinto. Sergio Carreira (Celta Vigo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Hugo Álvarez.22:18
Hugo Álvarez (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16
Fallo di Colby Donovan (Celtic).22:16
Gara riprende.22:15
Sostituzione, Celtic. James Forrest sostituisce Callum Osmand per infortunio.22:15
Gara momentaneamente sospesa, Callum Osmand (Celtic) per infortunio.22:15
Tiro parato. Benjamin Nygren (Celtic) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Callum Osmand.22:12
Tiro respinto. Kieran Tierney (Celtic) un tiro di sinistro da fuori area.22:11
Fallo di Hugo Burcio (Celta Vigo).22:10
Benjamin Nygren (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10
Tentativo fallito. Aleix Febas (Celta Vigo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Sergio Carreira.22:08
Tentativo fallito. Ferran Jutglà (Celta Vigo) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Iago Aspas con cross da calcio d'angolo.22:08
Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Mika Baur (Celtic).22:08
Tiro parato. Iago Aspas (Celta Vigo) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ferran Jutglà.22:06
Gol! Celtic 1, Celta Vigo 0. Mika Baur (Celtic) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:03
Tentativo fallito. Javi Rodríguez (Celta Vigo) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.22:03
Inizia il Secondo tempo Celtic 0, Celta Vigo 0.22:02
Primo tempo terminato, Celtic 0, Celta Vigo 0.21:45
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:45
Tiro parato. Ferran Jutglà (Celta Vigo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Aleix Febas.21:44
Tentativo fallito. Ferran Jutglà (Celta Vigo) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Iago Aspas.21:43
Tentativo fallito. Callum Osmand (Celtic) un tiro di destro da fuori area tira alto.21:42
Fallo di Javi Rueda (Celta Vigo).21:40
Kieran Tierney (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40
Tiro respinto. Aleix Febas (Celta Vigo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Hugo Burcio.21:37
Tiro respinto. Iago Aspas (Celta Vigo) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Ferran Jutglà.21:37
Fuorigioco. Hugo Álvarez(Celta Vigo) prova il lancio lungo, ma Sergio Carreira e' colto in fuorigioco.21:35
Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Kieran Tierney (Celtic).21:32
Tiro respinto. Aleix Febas (Celta Vigo) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Javi Rueda.21:32
Fallo di Mika Baur (Celtic).21:30
Iago Aspas (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:30
Tentativo fallito. Javi Rueda (Celta Vigo) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Iago Aspas.21:29
Fuorigioco. Sam Johnstone(Celtic) prova il lancio lungo, ma Haissem Hassan e' colto in fuorigioco.21:26
Camilo Durán (Celtic) e' ammonito.21:22
(Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22
Camilo Durán (Celtic).21:22
Tiro parato. Camilo Durán (Celtic) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Haissem Hassan con cross.21:20
Fallo di Aleix Febas (Celta Vigo).21:18
Camilo Durán (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Tentativo fallito. Hugo Burcio (Celta Vigo) un tiro di sinistro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.21:17
Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Colby Donovan (Celtic).21:16
Tiro respinto. Hugo Burcio (Celta Vigo) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Aleix Febas.21:16
Tiro respinto. Iago Aspas (Celta Vigo) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Ferran Jutglà.21:14
Fuorigioco. Benjamin Nygren(Celtic) prova il lancio lungo, ma Callum Osmand e' colto in fuorigioco.21:09
Hugo Álvarez (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08
Fallo di Colby Donovan (Celtic).21:08
Tiro respinto. Ferran Jutglà (Celta Vigo) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Hugo Burcio.21:06
Fuorigioco. Mika Baur(Celtic) prova il lancio lungo, ma Callum Osmand e' colto in fuorigioco.21:03
Fallo di Sergio Carreira (Celta Vigo).21:02
Callum McGregor (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02
Fallo di Callum Osmand (Celtic).21:01
Javi Rodríguez (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:04
Dove si gioca la partita:
Stadio: Celtic Park
Città: Glasgow
Capienza: 60411 spettatori20:04
Celtic - Celta de Vigo è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Celtic Park di Glasgow.
Arbitro di Celtic - Celta de Vigo sarà Georgi Kabakov. Al VAR invece ci sarà Sören Storks.
Attualmente il Celtic si trova 33° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece il Celta de Vigo si trova 30° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Il Celtic ha segnato 2 gol e ne ha subiti 7; il Celta de Vigo ha segnato 1 gol e ne ha subiti 3.
Celtic e Celta de Vigo si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Celtic ha vinto 1 volta, il Celta de Vigo ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.
Celtic-Celta de Vigo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Celtic
|Celta de Vigo
|Partite giocate
|2
|2
|Numero di partite vinte
|0
|0
|Numero di partite perse
|2
|2
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|2
|1
|Gol totali subiti
|7
|3
|Media gol subiti per partita
|3.5
|1.5
|Percentuale possesso palla
|54.9
|50.5
|Numero totale di passaggi
|1103
|1052
|Numero totale di passaggi riusciti
|988
|933
|Tiri nello specchio della porta
|11
|7
|Percentuale di tiri in porta
|55.0
|41.2
|Numero totale di cross
|53
|34
|Numero medio di cross riusciti
|13
|9
|Duelli per partita vinti
|85
|67
|Duelli per partita persi
|80
|76
|Corner subiti
|11
|10
|Corner guadagnati
|17
|14
|Numero di punizioni a favore
|21
|21
|Numero di punizioni concesse
|25
|27
|Tackle totali
|32
|26
|Percentuale di successo nei tackle
|65.6
|61.5
|Fuorigiochi totali
|3
|2
|Numero totale di cartellini gialli
|0
|3
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
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