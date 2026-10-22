Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:04

PREPARTITA

Celtic - Celta de Vigo è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Celtic Park di Glasgow.

Arbitro di Celtic - Celta de Vigo sarà Georgi Kabakov. Al VAR invece ci sarà Sören Storks.

Attualmente il Celtic si trova 33° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece il Celta de Vigo si trova 30° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Il Celtic ha segnato 2 gol e ne ha subiti 7; il Celta de Vigo ha segnato 1 gol e ne ha subiti 3.

Celtic e Celta de Vigo si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Celtic ha vinto 1 volta, il Celta de Vigo ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.

Celtic-Celta de Vigo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Celtic e il Celta Vigo si sono affrontate nella Coppa UEFA 2002/03, con gli scozzesi che hanno superato il turno grazie alla regola dei gol in trasferta dopo un pareggio complessivo di 2-2 (vittoria per 1-0 in casa e sconfitta per 1-2 in trasferta).

Il Celta Vigo ha perso entrambe le partite europee giocate in trasferta in Scozia, venendo sconfitto per 1-0 sia contro l'Aberdeen nel 1971 sia contro il Celtic nel 2002.

Il Celtic ha perso le ultime tre partite europee, subendo 3 o più gol in ciascuna di esse (12 in totale). Gli scozzesi hanno perso quattro gare consecutive in una singola stagione solo una volta in precedenza, durante la UEFA Champions League 2017/18.

Il Celta Vigo ha perso le ultime due trasferte di UEFA Europa League; non perde tre partite consecutive nelle principali competizioni europee da quando ne perse quattro tra marzo 2001 e ottobre 2002 in Coppa UEFA.

Camilo Durán è stato coinvolto in sette gol in 12 presenze nelle principali competizioni europee (6 gol, 1 assist), segnando la rete del Celtic nella sconfitta per 4-1 contro il Benfica. Durán ha perso tre delle ultime quattro partite europee in cui è andato a segno.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: