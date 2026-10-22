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Celtic-Celta de Vigo: 1-2 - Europa League 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Celtic Park di Glasgow
22 Ottobre 2026 ore 21:00
Celtic
1
Celta de Vigo
2
Partita finita
Arbitro: Georgi Kabakov
  1. 47' 1-0 Mika Baur
  2. 68' 1-1 Javi Rodríguez
  3. 71' 1-2 Javi Rodríguez
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Celtic 1, Celta Vigo 2.

  1. 90'+3'

    Secondo tempo terminato, Celtic 1, Celta Vigo 2.22:50

  3. 90'+2'

    Colby Donovan (Celtic) e' ammonito.22:48

  4. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:47

  5. 89'

    Oliver Sørensen (Celtic) e' ammonito per fallo.22:46

  6. 89'

    Sergio Carreira (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46

  7. 89'

    Fallo di Oliver Sørensen (Celtic).22:46

  9. 88'

    Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Liam Scales (Celtic).22:45

  10. 88'

    Tiro respinto. Andrés Antañón (Celta Vigo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Williot Swedberg.22:45

  11. 87'

    Tentativo fallito. Oliver Sørensen (Celtic) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Kieran Tierney con cross da calcio d'angolo.22:44

  12. 86'

    Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Sergio Carreira (Celta Vigo).22:43

  13. 85'

    Sostituzione, Celta Vigo. Andrés Antañón sostituisce Javi Rueda.22:42

  15. 85'

    Sostituzione, Celta Vigo. Javi Galán sostituisce Hugo Álvarez.22:42

  16. 85'

    Liam Scales (Celtic) e' ammonito per fallo.22:42

  17. 85'

    Pablo Durán (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:42

  18. 85'

    Fallo di Liam Scales (Celtic).22:42

  19. 84'

    Tiro parato. Colby Donovan (Celtic) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di James Forrest.22:41

  21. 82'

    Sergio Carreira (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:39

  22. 82'

    Fallo di Colby Donovan (Celtic).22:39

  23. 82'

    Tiro respinto. Williot Swedberg (Celta Vigo) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Aleix Febas.22:38

  24. 80'

    Sostituzione, Celtic. Sebastian Tounekti sostituisce Camilo Durán.22:36

  25. 79'

    Sostituzione, Celtic. Oliver Sørensen sostituisce Mika Baur.22:36

  27. 79'

    Fuorigioco. Hugo Álvarez(Celta Vigo) prova il lancio lungo, ma Pablo Durán e' colto in fuorigioco.22:36

  28. 77'

    Tentativo fallito. Williot Swedberg (Celta Vigo) un tiro di destro da centro area di poco alto sulla destra.22:34

  29. 77'

    Sostituzione, Celta Vigo. Pablo Durán sostituisce Ferran Jutglà.22:34

  30. 77'

    Tiro respinto. Williot Swedberg (Celta Vigo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Hugo Álvarez.22:33

  31. 76'

    Hugo Álvarez (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:33

  33. 76'

    Fallo di Dane Murray (Celtic).22:33

  34. 74'

    Fallo di Ilaix Moriba (Celta Vigo).22:31

  35. 74'

    James Forrest (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31

  36. 73'

    Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Colby Donovan (Celtic).22:30

  37. 73'

    Sostituzione, Celtic. Kasper Høgh sostituisce Haissem Hassan.22:30

  39. 71'

    Gol! Celtic 1, Celta Vigo 2. Javi Rodríguez (Celta Vigo) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:28

  40. 71'

    Tiro respinto. Aleix Febas (Celta Vigo) un tiro di destro da centro area.22:28

  41. 68'

    Gol! Celtic 1, Celta Vigo 1. Javi Rodríguez (Celta Vigo) un colpo di testa da centro area sotto la traversa. Assist di Hugo Álvarez con cross in seguito a un calcio da fermo.22:25

  42. 67'

    Hugo Álvarez (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:24

  43. 67'

    Fallo di Liam Scales (Celtic).22:24

  45. 65'

    Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Mika Baur (Celtic).22:22

  46. 63'

    Sostituzione, Celta Vigo. Williot Swedberg sostituisce Iago Aspas.22:20

  47. 63'

    Sostituzione, Celta Vigo. Ilaix Moriba sostituisce Hugo Burcio.22:20

  48. 63'

    Liam Scales (Celtic) colpisce la traversa con un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Haissem Hassan con cross da calcio d'angolo.22:20

  49. 62'

    Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Hugo Burcio (Celta Vigo).22:19

  51. 62'

    Tiro respinto. Sergio Carreira (Celta Vigo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Hugo Álvarez.22:18

  52. 59'

    Hugo Álvarez (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16

  53. 59'

    Fallo di Colby Donovan (Celtic).22:16

  54. 58'

    Gara riprende.22:15

  55. 58'

    Sostituzione, Celtic. James Forrest sostituisce Callum Osmand per infortunio.22:15

  57. 58'

    Gara momentaneamente sospesa, Callum Osmand (Celtic) per infortunio.22:15

  58. 56'

    Tiro parato. Benjamin Nygren (Celtic) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Callum Osmand.22:12

  59. 54'

    Tiro respinto. Kieran Tierney (Celtic) un tiro di sinistro da fuori area.22:11

  60. 54'

    Fallo di Hugo Burcio (Celta Vigo).22:10

  61. 54'

    Benjamin Nygren (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10

  63. 52'

    Tentativo fallito. Aleix Febas (Celta Vigo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Sergio Carreira.22:08

  64. 51'

    Tentativo fallito. Ferran Jutglà (Celta Vigo) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Iago Aspas con cross da calcio d'angolo.22:08

  65. 51'

    Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Mika Baur (Celtic).22:08

  66. 50'

    Tiro parato. Iago Aspas (Celta Vigo) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ferran Jutglà.22:06

  67. 47'

    Gol! Celtic 1, Celta Vigo 0. Mika Baur (Celtic) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:03

  69. 46'

    Tentativo fallito. Javi Rodríguez (Celta Vigo) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.22:03

  70. Inizia il Secondo tempo Celtic 0, Celta Vigo 0.22:02

  71. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Celtic 0, Celta Vigo 0.21:45

  72. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:45

  73. 45'

    Tiro parato. Ferran Jutglà (Celta Vigo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Aleix Febas.21:44

  75. 44'

    Tentativo fallito. Ferran Jutglà (Celta Vigo) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Iago Aspas.21:43

  76. 43'

    Tentativo fallito. Callum Osmand (Celtic) un tiro di destro da fuori area tira alto.21:42

  77. 41'

    Fallo di Javi Rueda (Celta Vigo).21:40

  78. 41'

    Kieran Tierney (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40

  79. 38'

    Tiro respinto. Aleix Febas (Celta Vigo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Hugo Burcio.21:37

  81. 37'

    Tiro respinto. Iago Aspas (Celta Vigo) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Ferran Jutglà.21:37

  82. 35'

    Fuorigioco. Hugo Álvarez(Celta Vigo) prova il lancio lungo, ma Sergio Carreira e' colto in fuorigioco.21:35

  83. 32'

    Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Kieran Tierney (Celtic).21:32

  84. 32'

    Tiro respinto. Aleix Febas (Celta Vigo) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Javi Rueda.21:32

  85. 30'

    Fallo di Mika Baur (Celtic).21:30

  87. 30'

    Iago Aspas (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:30

  88. 29'

    Tentativo fallito. Javi Rueda (Celta Vigo) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Iago Aspas.21:29

  89. 26'

    Fuorigioco. Sam Johnstone(Celtic) prova il lancio lungo, ma Haissem Hassan e' colto in fuorigioco.21:26

  90. 23'

    Camilo Durán (Celtic) e' ammonito.21:22

  91. 23'

    (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22

  93. 23'

    Camilo Durán (Celtic).21:22

  94. 20'

    Tiro parato. Camilo Durán (Celtic) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Haissem Hassan con cross.21:20

  95. 19'

    Fallo di Aleix Febas (Celta Vigo).21:18

  96. 19'

    Camilo Durán (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18

  97. 17'

    Tentativo fallito. Hugo Burcio (Celta Vigo) un tiro di sinistro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.21:17

  99. 16'

    Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Colby Donovan (Celtic).21:16

  100. 16'

    Tiro respinto. Hugo Burcio (Celta Vigo) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Aleix Febas.21:16

  101. 15'

    Tiro respinto. Iago Aspas (Celta Vigo) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Ferran Jutglà.21:14

  102. 9'

    Fuorigioco. Benjamin Nygren(Celtic) prova il lancio lungo, ma Callum Osmand e' colto in fuorigioco.21:09

  103. 8'

    Hugo Álvarez (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08

  105. 8'

    Fallo di Colby Donovan (Celtic).21:08

  106. 7'

    Tiro respinto. Ferran Jutglà (Celta Vigo) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Hugo Burcio.21:06

  107. 3'

    Fuorigioco. Mika Baur(Celtic) prova il lancio lungo, ma Callum Osmand e' colto in fuorigioco.21:03

  108. 3'

    Fallo di Sergio Carreira (Celta Vigo).21:02

  109. 3'

    Callum McGregor (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02

  111. Fallo di Callum Osmand (Celtic).21:01

  112. Javi Rodríguez (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01

  113. Inizia il Primo tempo.21:00

  114. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:04

  116. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Celtic Park
    Città: Glasgow
    Capienza: 60411 spettatori20:04

Formazioni Celtic - Celta de Vigo

Celtic
Celta de Vigo
TITOLARI CELTIC
  • (26) SAM JOHNSTONE (P)
  • (63) KIERAN TIERNEY (D)
  • (5) LIAM SCALES (D)
  • (51) COLBY DONOVAN (D)
  • (47) DANE MURRAY (D)
  • (42) CALLUM MCGREGOR (C)
  • (19) CALLUM OSMAND (C)
  • (8) BENJAMIN NYGREN (C)
  • (23) HAISSEM HASSAN (C)
  • (22) MIKA BAUR (C)
  • (11) CAMILO DURÁN (A)
PANCHINA CELTIC
  • (62) LIAM KENNEDY (C)
  • (49) JAMES FORREST (C)
  • (61) JOSEPH HANEY (D)
  • (33) SEAN MCARDLE (C)
  • (17) SEBASTIAN TOUNEKTI (A)
  • (18) OLIVER SØRENSEN (C)
  • (9) KASPER HØGH (A)
  • (1) VILJAMI SINISALO (P)
  • (3) JORDAN LOTOMBA (D)
  • (56) ANTHONY RALSTON (D)
  • (14) LUKE MCCOWAN (C)
  • (21) ALEX OXLADE-CHAMBERLAIN (C)
ALLENATORE CELTIC
  • Martin O'Neill
TITOLARI CELTA DE VIGO
  • (13) IONUT RADU (P)
  • (3) MARCOS ALONSO (D)
  • (20) JAVI RODRÍGUEZ (D)
  • (21) SEBASTIÁN CÁCERES (D)
  • (17) JAVI RUEDA (C)
  • (30) HUGO BURCIO (C)
  • (5) SERGIO CARREIRA (C)
  • (14) ALEIX FEBAS (C)
  • (9) FERRAN JUTGLÀ (A)
  • (10) IAGO ASPAS (A)
  • (23) HUGO ÁLVAREZ (A)
PANCHINA CELTA DE VIGO
  • (35) GERMAIN MILLER (D)
  • (28) ANDRÉS ANTAÑÓN (C)
  • (31) ÁNGEL ARCOS (A)
  • (18) YOEL LAGO (D)
  • (22) JAVI GALÁN (D)
  • (4) ABDOULAYE FAYE (D)
  • (11) PABLO DURÁN (A)
  • (19) WILLIOT SWEDBERG (A)
  • (24) COUHAIB DRIOUECH (A)
  • (16) HUGO GONZÁLEZ (A)
  • (6) ILAIX MORIBA (C)
  • (1) ALTAY BAYINDIR (P)
ALLENATORE CELTA DE VIGO
  • Claudio Giráldez
PREPARTITA

Celtic - Celta de Vigo è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Celtic Park di Glasgow.
Arbitro di Celtic - Celta de Vigo sarà Georgi Kabakov. Al VAR invece ci sarà Sören Storks.

Attualmente il Celtic si trova 33° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece il Celta de Vigo si trova 30° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Il Celtic ha segnato 2 gol e ne ha subiti 7; il Celta de Vigo ha segnato 1 gol e ne ha subiti 3.

Celtic e Celta de Vigo si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Celtic ha vinto 1 volta, il Celta de Vigo ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.

Celtic-Celta de Vigo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Celtic e il Celta Vigo si sono affrontate nella Coppa UEFA 2002/03, con gli scozzesi che hanno superato il turno grazie alla regola dei gol in trasferta dopo un pareggio complessivo di 2-2 (vittoria per 1-0 in casa e sconfitta per 1-2 in trasferta).
  • Il Celta Vigo ha perso entrambe le partite europee giocate in trasferta in Scozia, venendo sconfitto per 1-0 sia contro l'Aberdeen nel 1971 sia contro il Celtic nel 2002.
  • Il Celtic ha perso le ultime tre partite europee, subendo 3 o più gol in ciascuna di esse (12 in totale). Gli scozzesi hanno perso quattro gare consecutive in una singola stagione solo una volta in precedenza, durante la UEFA Champions League 2017/18.
  • Il Celta Vigo ha perso le ultime due trasferte di UEFA Europa League; non perde tre partite consecutive nelle principali competizioni europee da quando ne perse quattro tra marzo 2001 e ottobre 2002 in Coppa UEFA.
  • Camilo Durán è stato coinvolto in sette gol in 12 presenze nelle principali competizioni europee (6 gol, 1 assist), segnando la rete del Celtic nella sconfitta per 4-1 contro il Benfica. Durán ha perso tre delle ultime quattro partite europee in cui è andato a segno.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

CelticCelta de Vigo
Partite giocate22
Numero di partite vinte00
Numero di partite perse22
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati21
Gol totali subiti73
Media gol subiti per partita3.51.5
Percentuale possesso palla54.950.5
Numero totale di passaggi11031052
Numero totale di passaggi riusciti988933
Tiri nello specchio della porta117
Percentuale di tiri in porta55.041.2
Numero totale di cross5334
Numero medio di cross riusciti139
Duelli per partita vinti8567
Duelli per partita persi8076
Corner subiti1110
Corner guadagnati1714
Numero di punizioni a favore2121
Numero di punizioni concesse2527
Tackle totali3226
Percentuale di successo nei tackle65.661.5
Fuorigiochi totali32
Numero totale di cartellini gialli03
Numero totale di cartellini rossi00

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