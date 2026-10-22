Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:47

GOL CANCELLATO DAL VAR: Luka Ivanusec (Dinamo Zagabria) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.19:21

PREPARTITA

Dinamo Zagabria - NEC è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Maksimir di Zagreb.

Arbitro di Dinamo Zagabria - NEC sarà Manfredas Lukjancukas. Al VAR invece ci sarà Manuel Schüttengruber.

Attualmente il Dinamo Zagabria si trova 14° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il NEC si trova 27° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Il Dinamo Zagabria ha segnato 1 gol e ne ha subiti 0; il NEC ha segnato 1 gol e ne ha subiti 6.

Dinamo Zagabria e NEC è la prima che si affrontano in campionato.

Dinamo Zagabria-NEC ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Dinamo Zagabria ha vinto solo una delle ultime otto partite nelle principali competizioni europee contro squadre olandesi (2N 5P); il successo è arrivato proprio nel confronto più recente, il 2-0 contro il Feyenoord in UEFA Europa League nel dicembre 2020.

NEC e Dinamo Zagabria si sono affrontate una sola volta in precedenza, con i croati che hanno vinto 3-2 in casa in Coppa UEFA nell'ottobre 2008.

La Dinamo Zagabria, ancora imbattuta (1V 1N), è una delle sole tre squadre a non aver ancora subito gol in questa edizione della UEFA Europa League, insieme a Bayer Leverkusen e Omonia Nicosia. Si tratta dello stesso numero di clean sheet registrati nelle 16 partite precedenti nella competizione prima dell'inizio di questa stagione.

Il NEC non ha segnato in nessuna delle tre trasferte europee di questa stagione (due nei preliminari di UEFA Champions League e la sconfitta per 0-5 contro la Juventus nella prima giornata di UEFA Europa League). Complessivamente, la squadra non è riuscita a trovare la rete in sette delle 11 trasferte europee disputate nella sua storia.

L'unico gol della Dinamo Zagabria in questa UEFA Europa League è arrivato su rigore al 96' che ha dato loro la vittoria nel turno precedente contro l'Anderlecht (siglato da Dion Beljo ) al ventesimo tiro tentato dalla squadra nel torneo.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: