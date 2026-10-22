Incontro terminato, Dinamo Zagabria 2, NEC 4.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Dinamo Zagabria 2, NEC 4.
Secondo tempo terminato, Dinamo Zagabria 2, NEC 4.20:37
Clement Bischoff (NEC) e' ammonito per fallo.20:36
Lukas Kacavenda (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36
Fallo di Clement Bischoff (NEC).20:36
Fuorigioco. Kaj Sierhuis(NEC) prova il lancio lungo, ma Jamiro Monteiro e' colto in fuorigioco.20:35
Josip Misic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:34
Fallo di Clement Bischoff (NEC).20:34
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:34
Sostituzione, NEC. Kaj Sierhuis sostituisce Bryan Linssen.20:33
Sostituzione, NEC. Willum Willumsson sostituisce Tjaronn Chery.20:33
Fallo di Moris Valincic (Dinamo Zagabria).20:33
Clement Bischoff (NEC) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:33
Tentativo fallito. Clement Bischoff (NEC) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Jamiro Monteiro con suggerimento di testa.20:32
Tentativo fallito. Tjaronn Chery (NEC) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Clement Bischoff.20:31
Scott McKenna (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:30
Fallo di Bryan Linssen (NEC).20:30
Tentativo fallito. Lukas Kacavenda (Dinamo Zagabria) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Bruno Goda.20:29
Tiro parato. Mislav Orsic (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:28
Dani Rodríguez (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:27
Fallo di Darko Nejasmic (NEC).20:27
Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Gonzalo Crettaz (NEC).20:27
Tiro parato. Dani Rodríguez (Dinamo Zagabria) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Luka Stojkovic.20:27
Sostituzione, NEC. Gabriel Brás sostituisce Perr Schuurs.20:25
Sostituzione, NEC. Kevin Kers sostituisce Deveron Fonville.20:24
Gol! Dinamo Zagabria 2, NEC 4. Tjaronn Chery (NEC) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra.20:24
Fallo di Lukas Kacavenda (Dinamo Zagabria).20:20
Noé Lebreton (NEC) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:20
Sostituzione, Dinamo Zagabria. Lukas Kacavenda sostituisce Luka Ivanusec.20:20
Sostituzione, Dinamo Zagabria. Bruno Goda sostituisce Matteo Pérez Vinlöf.20:20
Sostituzione, NEC. Jamiro Monteiro sostituisce Dennis Geiger.20:19
Tentativo fallito. Luka Stojkovic (Dinamo Zagabria) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla destra.20:19
Tiro parato. Dennis Geiger (NEC) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Tobias Storm.20:18
Scott McKenna (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:16
Fallo di Bryan Linssen (NEC).20:16
Tiro parato. Mislav Orsic (Dinamo Zagabria) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:16
Tiro parato. Josip Misic (Dinamo Zagabria) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Dani Rodríguez.20:16
Luka Ivanusec (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:15
Fallo di Dennis Geiger (NEC).20:15
Fallo di Moris Valincic (Dinamo Zagabria).20:14
Dennis Geiger (NEC) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:14
Sostituzione, Dinamo Zagabria. Moris Valincic sostituisce Niko Galesic.20:11
Sostituzione, Dinamo Zagabria. Mislav Orsic sostituisce Arbër Hoxha.20:11
Fallo di Dani Rodríguez (Dinamo Zagabria).20:11
Darko Nejasmic (NEC) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:11
Tiro parato. Luka Stojkovic (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Dani Rodríguez.20:09
Tiro respinto. Clement Bischoff (NEC) un tiro di destro da centro area. Assist di Bryan Linssen con suggerimento di testa.20:08
Fallo di Josip Misic (Dinamo Zagabria).20:06
Dennis Geiger (NEC) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:06
Tentativo fallito. Luka Stojkovic (Dinamo Zagabria) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Dominik Kotarski in seguito a un contropiede.20:05
Tiro respinto. Clement Bischoff (NEC) un tiro di destro da centro area. Assist di Tobias Storm con cross.20:05
Josip Misic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:04
Fallo di Darko Nejasmic (NEC).20:04
Luka Ivanusec (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:03
Fallo di Noé Lebreton (NEC).20:03
Sostituzione, Dinamo Zagabria. Dani Rodríguez sostituisce Iker Almena.20:02
Matteo Pérez Vinlöf (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:00
Fallo di Tobias Storm (NEC).20:00
Gol! Dinamo Zagabria 2, NEC 3. Bryan Linssen (NEC) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Darko Nejasmic in seguito a un contropiede.19:58
Tiro respinto. Ahmetcan Kaplan (NEC) un colpo di testa da centro area. Assist di Tjaronn Chery con cross.19:57
Calcio d'angolo,NEC. Calcio d'angolo causato da Sergi Domínguez (Dinamo Zagabria).19:56
Tiro respinto. Noé Lebreton (NEC) un tiro di destro da fuori area. Assist di Darko Nejasmic.19:55
Calcio d'angolo,NEC. Calcio d'angolo causato da Scott McKenna (Dinamo Zagabria).19:54
Dion Beljo (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52
Fallo di Dennis Geiger (NEC).19:52
Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Darko Nejasmic (NEC).19:51
Tentativo fallito. Sergi Domínguez (Dinamo Zagabria) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Luka Stojkovic con cross in seguito a un calcio da fermo.19:51
Iker Almena (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:50
Fallo di Deveron Fonville (NEC).19:50
Inizia il Secondo tempo Dinamo Zagabria 2, NEC 2.19:49
Primo tempo terminato, Dinamo Zagabria 2, NEC 2.19:34
Tentativo fallito. Bryan Linssen (NEC) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Gonzalo Crettaz.19:32
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:32
Gol! Dinamo Zagabria 2, NEC 2. Bryan Linssen (NEC) un colpo di testa da centro area sotto la traversa. Assist di Clement Bischoff.19:31
Noé Lebreton (NEC) e' ammonito per fallo.19:30
Dion Beljo (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:30
Fallo di Noé Lebreton (NEC).19:30
Josip Misic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28
Fallo di Perr Schuurs (NEC).19:28
Fallo di Josip Misic (Dinamo Zagabria).19:27
Noé Lebreton (NEC) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:27
Tiro respinto. Noé Lebreton (NEC) un tiro di destro da centro area. Assist di Dennis Geiger.19:26
Fallo di mano di Bryan Linssen (NEC).19:26
Gol! Dinamo Zagabria 2, NEC 1. Dion Beljo (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra in seguito a un contropiede.19:24
Tiro parato. Dion Beljo (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:24
Decisione VAR: no gol Dinamo Zagabria 1-1 NEC.19:23
GOL CANCELLATO DAL VAR: Luka Ivanusec (Dinamo Zagabria) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.19:21
Fuorigioco. Dominik Kotarski(Dinamo Zagabria) prova il lancio lungo, ma Dion Beljo e' colto in fuorigioco.19:21
Gol! Dinamo Zagabria 1, NEC 1. Dion Beljo (Dinamo Zagabria) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Matteo Pérez Vinlöf con cross.19:19
Fallo di Niko Galesic (Dinamo Zagabria).19:14
Clement Bischoff (NEC) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14
Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Ahmetcan Kaplan (NEC).19:13
Tiro respinto. Dion Beljo (Dinamo Zagabria) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Arbër Hoxha.19:13
Gol! Dinamo Zagabria 0, NEC 1. Clement Bischoff (NEC) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Noé Lebreton.19:12
Tentativo fallito. Noé Lebreton (NEC) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Tobias Storm.19:11
Gara riprende.19:11
Gara momentaneamente sospesa, Ahmetcan Kaplan (NEC) per infortunio.19:10
Dion Beljo (Dinamo Zagabria) e' ammonito per fallo.19:10
Fallo di Dion Beljo (Dinamo Zagabria).19:09
Ahmetcan Kaplan (NEC) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09
Noé Lebreton (NEC) colpisce la traversa con un tiro di destro da fuori area. Assist di Clement Bischoff.19:08
Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Ahmetcan Kaplan (NEC).19:05
Tiro respinto. Luka Stojkovic (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da centro area. Assist di Iker Almena.19:05
Dion Beljo (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:04
Fallo di Ahmetcan Kaplan (NEC).19:04
Dion Beljo (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:01
Fallo di Ahmetcan Kaplan (NEC).19:01
Fuorigioco. Deveron Fonville(NEC) prova il lancio lungo, ma Tjaronn Chery e' colto in fuorigioco.19:01
Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Tobias Storm (NEC).19:00
Fallo di Dion Beljo (Dinamo Zagabria).18:55
Clement Bischoff (NEC) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:55
Tiro respinto. Dion Beljo (Dinamo Zagabria) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Niko Galesic.18:53
Fallo di Clement Bischoff (NEC).18:52
Niko Galesic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:52
Fallo di Luka Stojkovic (Dinamo Zagabria).18:50
Darko Nejasmic (NEC) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:50
Tiro parato. Dion Beljo (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Josip Misic con suggerimento di testa.18:49
Fallo di Perr Schuurs (NEC).18:48
Arbër Hoxha (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:48
Fallo di Niko Galesic (Dinamo Zagabria).18:48
Clement Bischoff (NEC) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:48
Inizia il Primo tempo.18:47
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:47
Dove si gioca la partita:
Stadio: Maksimir
Città: Zagabria
Capienza: 40000 spettatori17:47
Dinamo Zagabria - NEC è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Maksimir di Zagreb.
Arbitro di Dinamo Zagabria - NEC sarà Manfredas Lukjancukas. Al VAR invece ci sarà Manuel Schüttengruber.
Attualmente il Dinamo Zagabria si trova 14° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il NEC si trova 27° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Il Dinamo Zagabria ha segnato 1 gol e ne ha subiti 0; il NEC ha segnato 1 gol e ne ha subiti 6.
Dinamo Zagabria e NEC è la prima che si affrontano in campionato.
Dinamo Zagabria-NEC ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Dinamo Zagabria
|NEC
|Partite giocate
|2
|2
|Numero di partite vinte
|1
|0
|Numero di partite perse
|0
|1
|Numero di partite pareggiate
|1
|1
|Gol totali segnati
|1
|1
|Gol totali subiti
|0
|6
|Media gol subiti per partita
|0.0
|3.0
|Percentuale possesso palla
|39.5
|51.5
|Numero totale di passaggi
|824
|990
|Numero totale di passaggi riusciti
|679
|850
|Tiri nello specchio della porta
|4
|12
|Percentuale di tiri in porta
|22.2
|52.2
|Numero totale di cross
|24
|34
|Numero medio di cross riusciti
|5
|10
|Duelli per partita vinti
|83
|101
|Duelli per partita persi
|84
|112
|Corner subiti
|8
|1
|Corner guadagnati
|8
|7
|Numero di punizioni a favore
|20
|23
|Numero di punizioni concesse
|34
|33
|Tackle totali
|34
|38
|Percentuale di successo nei tackle
|70.6
|65.8
|Fuorigiochi totali
|1
|1
|Numero totale di cartellini gialli
|2
|2
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
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