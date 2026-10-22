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Ferencváros-Torreense: 4-1 - Europa League 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Groupama Arena di Budapest
22 Ottobre 2026 ore 18:45
Ferencváros
4
Torreense
1
Partita finita
Arbitro: Jerome Brisard
  1. 20' 1-0 Bamidele Yusuf
  2. 23' 1-1 Manu Pozo
  3. 58' 2-1 Mariano Gómez
  4. 80' 3-1 Mohamed Ali Diadie (A)
  5. 89' 4-1 Krisztián Lisztes
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Ferencváros 4, Torreense 1.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Ferencváros 4, Torreense 1.20:34

  3. 90'+4'

    Fallo di mano di Márius Corbu (Ferencváros).20:34

  4. 90'+3'

    Lenny Joseph (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:34

  5. 90'+3'

    Fallo di Amine Oudrhiri (Torreense).20:34

  6. 90'+1'

    Olivér Nagy (Ferencváros) e' ammonito per fallo.20:32

  7. 90'+1'

    Calcio d'angolo,Torreense. Calcio d'angolo causato da Callum O'Dowda (Ferencváros).20:32

  9. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:31

  10. 89'

    Gol! Ferencváros 4, Torreense 1. Krisztián Lisztes (Ferencváros) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Lenny Joseph con cross.20:30

  11. 89'

    Fallo di Krisztián Lisztes (Ferencváros).20:29

  12. 89'

    Volnei Feltes (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:29

  13. 88'

    Fallo di Olivér Nagy (Ferencváros).20:29

  15. 88'

    Nuha Jatta (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:29

  16. 87'

    Sostituzione, Ferencváros. Jonathan Levi sostituisce Kristoffer Zachariassen.20:28

  17. 87'

    Sostituzione, Ferencváros. Krisztián Lisztes sostituisce Veljko Birmancevic.20:28

  18. 87'

    Fuorigioco. Mohamed Ali Diadie(Torreense) prova il lancio lungo, ma Dany Jean e' colto in fuorigioco.20:27

  19. 86'

    Tiro parato. Veljko Birmancevic (Ferencváros) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Márius Corbu.20:27

  21. 82'

    Fallo di Habib Maïga (Ferencváros).20:22

  22. 82'

    André Simões (Torreense) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:22

  23. 81'

    Sostituzione, Torreense. André Simões sostituisce João Marques.20:21

  24. 80'

    Autorete di Mohamed Ali Diadie, Torreense. Ferencváros 3, Torreense 1..20:20

  25. 79'

    Tentativo fallito. Lenny Joseph (Ferencváros) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra.20:19

  27. 78'

    Fallo di Callum O'Dowda (Ferencváros).20:18

  28. 78'

    Jonathan Mutombo (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:18

  29. 76'

    Márius Corbu (Ferencváros) e' ammonito per fallo.20:17

  30. 76'

    Fallo di Márius Corbu (Ferencváros).20:16

  31. 76'

    João Marques (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:16

  33. 75'

    Sostituzione, Ferencváros. Lenny Joseph sostituisce Bamidele Yusuf.20:16

  34. 75'

    Sostituzione, Ferencváros. Habib Maïga sostituisce Daniel Arzani.20:16

  35. 74'

    Tiro respinto. Malik Abubakari (Torreense) un tiro di destro da centro area.20:15

  36. 74'

    Sostituzione, Torreense. Luis Quintero sostituisce Manu Pozo.20:15

  37. 74'

    Sostituzione, Torreense. Malik Abubakari sostituisce Musa Drammeh.20:14

  39. 73'

    Bamidele Yusuf (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:13

  40. 73'

    Fallo di Volnei Feltes (Torreense).20:13

  41. 72'

    Fallo di Nathan Zohoré (Ferencváros).20:13

  42. 72'

    Nuha Jatta (Torreense) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:13

  43. 70'

    Fallo di Nathan Zohoré (Ferencváros).20:10

  45. 70'

    Musa Drammeh (Torreense) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:10

  46. 69'

    Tentativo fallito. Nathan Zohoré (Ferencváros) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco alto. Assist di Veljko Birmancevic con cross da calcio d'angolo.20:10

  47. 69'

    Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Volnei Feltes (Torreense).20:09

  48. 68'

    Bamidele Yusuf (Ferencváros) e' ammonito.20:08

  49. 68'

    Fallo di Bamidele Yusuf (Ferencváros).20:08

  51. 68'

    João Marques (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:08

  52. 66'

    Daniel Arzani (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:07

  53. 66'

    Fallo di João Marques (Torreense).20:07

  54. 66'

    Tentativo fallito. Bamidele Yusuf (Ferencváros) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra di poco a lato sulla sinistra.20:06

  55. 65'

    Tentativo fallito. João Marques (Torreense) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Musa Drammeh.20:05

  57. 63'

    Sostituzione, Torreense. Nuha Jatta sostituisce Karem Zoabi.20:03

  58. 63'

    Sostituzione, Torreense. Dany Jean sostituisce Alejandro Alfaro.20:03

  59. 61'

    Fallo di Kristoffer Zachariassen (Ferencváros).20:02

  60. 61'

    Alejandro Alfaro (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:02

  61. 60'

    Fallo di Daniel Arzani (Ferencváros).20:00

  63. 60'

    João Marques (Torreense) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:00

  64. 59'

    Calcio d'angolo,Torreense. Calcio d'angolo causato da Mariano Gómez (Ferencváros).20:00

  65. 58'

    Gol! Ferencváros 2, Torreense 1. Mariano Gómez (Ferencváros) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola sotto la traversa. Assist di Veljko Birmancevic con cross da calcio d'angolo.19:58

  66. 57'

    Sostituzione, Ferencváros. Márius Corbu sostituisce Ádám Madarász.19:58

  67. 57'

    Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Amine Oudrhiri (Torreense).19:57

  69. 55'

    Ádám Madarász (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:56

  70. 55'

    Fallo di João Marques (Torreense).19:56

  71. 53'

    Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Mohamed Ali Diadie (Torreense).19:54

  72. 52'

    Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:53

  73. 52'

    Fallo di Karem Zoabi (Torreense).19:53

  75. 50'

    Tentativo fallito. Mariano Gómez (Ferencváros) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Bamidele Yusuf con cross in seguito a un contropiede.19:51

  76. 49'

    Fallo di Olivér Nagy (Ferencváros).19:50

  77. 49'

    Manu Pozo (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:50

  78. 49'

    Tiro respinto. Olivér Nagy (Ferencváros) un tiro di destro da fuori area.19:50

  79. 49'

    Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Javi Vázquez (Torreense).19:49

  81. Inizia il Secondo tempo Ferencváros 1, Torreense 1.19:46

  82. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Ferencváros 1, Torreense 1.19:30

  83. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.19:30

  84. 45'

    Fallo di Bamidele Yusuf (Ferencváros).19:30

  85. 45'

    Lucas Paes (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30

  87. 44'

    Tentativo fallito. Musa Drammeh (Torreense) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Karem Zoabi da calcio d'angolo.19:28

  88. 43'

    Calcio d'angolo,Torreense. Calcio d'angolo causato da Mariano Gómez (Ferencváros).19:28

  89. 40'

    Tentativo fallito. Callum O'Dowda (Ferencváros) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Ádám Nagy con cross.19:25

  90. 40'

    Olivér Nagy (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24

  91. 40'

    Fallo di Karem Zoabi (Torreense).19:24

  93. 37'

    Tiro parato. Manu Pozo (Torreense) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Musa Drammeh.19:22

  94. 37'

    Tentativo fallito. Mohamed Ali Diadie (Torreense) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di João Marques con cross da calcio d'angolo.19:21

  95. 36'

    Calcio d'angolo,Torreense. Calcio d'angolo causato da Ádám Nagy (Ferencváros).19:20

  96. 34'

    Fuorigioco. Veljko Birmancevic(Ferencváros) prova il lancio lungo, ma Kristoffer Zachariassen e' colto in fuorigioco.19:18

  97. 33'

    Fallo di Ádám Madarász (Ferencváros).19:18

  99. 33'

    Musa Drammeh (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18

  100. 33'

    Tiro respinto. Callum O'Dowda (Ferencváros) un tiro di sinistro da centro area.19:17

  101. 32'

    Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da João Marques (Torreense).19:17

  102. 31'

    Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Volnei Feltes (Torreense).19:16

  103. 26'

    Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Jonathan Mutombo (Torreense).19:11

  105. 25'

    Tiro parato. Bamidele Yusuf (Ferencváros) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:10

  106. 24'

    Bamidele Yusuf (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:09

  107. 24'

    Fallo di Volnei Feltes (Torreense).19:09

  108. 23'

    Gol! Ferencváros 1, Torreense 1. Manu Pozo (Torreense) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Javi Vázquez con cross.19:07

  109. 20'

    Gol! Ferencváros 1, Torreense 0. Bamidele Yusuf (Ferencváros) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:05

  111. 19'

    Jonathan Mutombo (Torreense) e' ammonito per fallo.19:04

  112. 19'

    Veljko Birmancevic (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04

  113. 19'

    Fallo di Jonathan Mutombo (Torreense).19:04

  114. 18'

    Fuorigioco. Kristoffer Zachariassen(Ferencváros) prova il lancio lungo, ma Bamidele Yusuf e' colto in fuorigioco.19:03

  115. 17'

    Alejandro Alfaro (Torreense) e' ammonito per fallo.19:02

  117. 17'

    Veljko Birmancevic (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:02

  118. 17'

    Fallo di Alejandro Alfaro (Torreense).19:02

  119. 16'

    Tentativo fallito. Bamidele Yusuf (Ferencváros) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Callum O'Dowda.19:01

  120. 15'

    Gara riprende.18:59

  121. 15'

    Gara momentaneamente sospesa, (Ferencváros).18:59

  123. 14'

    Veljko Birmancevic (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:58

  124. 14'

    Fallo di Jonathan Mutombo (Torreense).18:58

  125. 11'

    Tentativo fallito. Bamidele Yusuf (Ferencváros) un colpo di testa da centro area di poco alto sulla sinistra. Assist di Daniel Arzani con cross.18:56

  126. 11'

    Tiro parato. Musa Drammeh (Torreense) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Javi Vázquez.18:55

  127. 9'

    Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) e' ammonito per fallo.18:53

  129. 9'

    Alejandro Alfaro (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:53

  130. 9'

    Fallo di Kristoffer Zachariassen (Ferencváros).18:53

  131. 8'

    Fallo di Musa Drammeh (Torreense).18:52

  132. 8'

    Ádám Nagy (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:52

  133. 6'

    Jonathan Mutombo (Torreense) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:50

  135. 6'

    Fallo di Callum O'Dowda (Ferencváros).18:50

  136. 5'

    Tiro parato. Musa Drammeh (Torreense) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Javi Vázquez con cross.18:50

  137. 3'

    Fallo di Bamidele Yusuf (Ferencváros).18:48

  138. 3'

    Amine Oudrhiri (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:48

  139. 2'

    Fallo di Bamidele Yusuf (Ferencváros).18:47

  141. 2'

    Lucas Paes (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:47

  142. Inizia il Primo tempo.18:45

  143. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:35

  145. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Groupama Arena
    Città: Budapest
    Capienza: 23698 spettatori17:35

Formazioni Ferencváros - Torreense

Ferencváros
Torreense
TITOLARI FERENCVáROS
  • (63) DÁNIEL RADNÓTI (P)
  • (47) CALLUM O'DOWDA (D)
  • (54) OLIVÉR NAGY (D)
  • (5) NATHAN ZOHORÉ (D)
  • (4) MARIANO GÓMEZ (D)
  • (72) ÁDÁM MADARÁSZ (C)
  • (7) VELJKO BIRMANCEVIC (C)
  • (16) KRISTOFFER ZACHARIASSEN (C)
  • (6) ÁDÁM NAGY (C)
  • (15) DANIEL ARZANI (C)
  • (11) BAMIDELE YUSUF (A)
PANCHINA FERENCVáROS
  • (20) CADU (C)
  • (90) DÉNES DIBUSZ (P)
  • (18) ÁDÁM BAGI (A)
  • (76) KRISZTIÁN LISZTES (A)
  • (80) HABIB MAÏGA (C)
  • (17) MÁRIUS CORBU (C)
  • (28) TOON RAEMAEKERS (D)
  • (88) PHILIPPE ROMMENS (C)
  • (75) LENNY JOSEPH (A)
  • (10) JONATHAN LEVI (A)
  • (1) ÁDÁM VARGA (P)
  • (14) ATTILA OSVÁTH (D)
ALLENATORE FERENCVáROS
  • Balázs Borbély
TITOLARI TORREENSE
  • (1) LUCAS PAES (P)
  • (23) JAVI VÁZQUEZ (D)
  • (5) MOHAMED ALI DIADIE (D)
  • (45) JONATHAN MUTOMBO (D)
  • (4) VOLNEI FELTES (D)
  • (6) AMINE OUDRHIRI (C)
  • (11) MANU POZO (C)
  • (8) ALEJANDRO ALFARO (C)
  • (19) KAREM ZOABI (C)
  • (33) JOÃO MARQUES (C)
  • (17) MUSA DRAMMEH (A)
PANCHINA TORREENSE
  • (87) DAVID MORGADO (C)
  • (2) STOPIRA (D)
  • (44) SILAS BJERRE (P)
  • (26) ANDRÉ SIMÕES (C)
  • (21) NUHA JATTA (C)
  • (29) LUIS QUINTERO (A)
  • (14) JORGE AGUIRRE (A)
  • (31) ADRIEL (P)
  • (27) MALIK ABUBAKARI (A)
  • (3) JUAN MARÍA ALCEDO (D)
  • (7) DANY JEAN (A)
  • (22) DAVID BRUNO (D)
ALLENATORE TORREENSE
  • Luís Miguel Valado Tralhão
PREPARTITA

Ferencváros - Torreense è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Groupama Arena di Budapest.
Arbitro di Ferencváros - Torreense sarà Jerome Brisard. Al VAR invece ci sarà Mathieu Vernice.

Attualmente il Ferencváros si trova 7° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Torreense si trova 19° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Il Ferencváros ha segnato 5 gol e ne ha subiti 2; il Torreense ha segnato 3 gol e ne ha subiti 3.

Ferencváros e Torreense è la prima che si affrontano in campionato.

Ferencváros-Torreense ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Ferencváros e Torreense non si sono mai affrontate in nessuna competizione; la squadra ungherese ha incontrato un'avversaria portoghese negli ottavi di finale della scorsa UEFA Europa League, subendo una sconfitta complessiva per 4-2 contro lo Sporting Braga.
  • Due squadre portoghesi hanno fatto visita al Ferencváros nelle principali competizioni europee e in entrambi i casi hanno perso senza segnare: il Porto nella Coppa delle Coppe 1994-95 (0-2) e lo Sporting Braga nella UEFA Europa League 2025-26 (0-2).
  • Il Ferencváros ha vinto entrambe le partite di UEFA Europa League disputate in questa stagione (3-1 contro il Celtic e 2-1 contro il Viktoria Plzeň). Nelle ultime tre edizioni (dal 2024-25), solo il Lione (15) ha vinto più partite in questa competizione rispetto alla squadra ungherese (13).
  • Il totale di expected goals (xG) del Torreense nella sconfitta dello scorso turno contro il Sunderland è stato di appena 0.04 (con 3 tiri), il dato più basso registrato da qualsiasi squadra in una partita di UEFA Europa League dal Ferencváros contro l'Eintracht Francoforte nel gennaio 2025 (0.02).
  • Kristoffer Zachariassen del Ferencváros guida la classifica dei giocatori che hanno partecipato attivamente a più gol in questa UEFA Europa League (4 - 3 reti, 1 assist); i suoi tre gol rappresentano inoltre un primato nella competizione in corso a pari merito ad Alphadjo Cisse del Milan.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

FerencvárosTorreense
Partite giocate22
Numero di partite vinte21
Numero di partite perse01
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati53
Gol totali subiti23
Media gol subiti per partita1.01.5
Percentuale possesso palla45.336.1
Numero totale di passaggi793575
Numero totale di passaggi riusciti640424
Tiri nello specchio della porta124
Percentuale di tiri in porta60.050.0
Numero totale di cross4618
Numero medio di cross riusciti78
Duelli per partita vinti89100
Duelli per partita persi9284
Corner subiti1420
Corner guadagnati104
Numero di punizioni a favore3330
Numero di punizioni concesse2527
Tackle totali2727
Percentuale di successo nei tackle77.855.6
Fuorigiochi totali22
Numero totale di cartellini gialli54
Numero totale di cartellini rossi01

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