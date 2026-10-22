Incontro terminato, Ferencváros 4, Torreense 1.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Ferencváros 4, Torreense 1.
Secondo tempo terminato, Ferencváros 4, Torreense 1.20:34
Fallo di mano di Márius Corbu (Ferencváros).20:34
Lenny Joseph (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:34
Fallo di Amine Oudrhiri (Torreense).20:34
Olivér Nagy (Ferencváros) e' ammonito per fallo.20:32
Calcio d'angolo,Torreense. Calcio d'angolo causato da Callum O'Dowda (Ferencváros).20:32
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:31
Gol! Ferencváros 4, Torreense 1. Krisztián Lisztes (Ferencváros) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Lenny Joseph con cross.20:30
Fallo di Krisztián Lisztes (Ferencváros).20:29
Volnei Feltes (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:29
Fallo di Olivér Nagy (Ferencváros).20:29
Nuha Jatta (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:29
Sostituzione, Ferencváros. Jonathan Levi sostituisce Kristoffer Zachariassen.20:28
Sostituzione, Ferencváros. Krisztián Lisztes sostituisce Veljko Birmancevic.20:28
Fuorigioco. Mohamed Ali Diadie(Torreense) prova il lancio lungo, ma Dany Jean e' colto in fuorigioco.20:27
Tiro parato. Veljko Birmancevic (Ferencváros) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Márius Corbu.20:27
Fallo di Habib Maïga (Ferencváros).20:22
André Simões (Torreense) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:22
Sostituzione, Torreense. André Simões sostituisce João Marques.20:21
Autorete di Mohamed Ali Diadie, Torreense. Ferencváros 3, Torreense 1..20:20
Tentativo fallito. Lenny Joseph (Ferencváros) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra.20:19
Fallo di Callum O'Dowda (Ferencváros).20:18
Jonathan Mutombo (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:18
Márius Corbu (Ferencváros) e' ammonito per fallo.20:17
Fallo di Márius Corbu (Ferencváros).20:16
João Marques (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:16
Sostituzione, Ferencváros. Lenny Joseph sostituisce Bamidele Yusuf.20:16
Sostituzione, Ferencváros. Habib Maïga sostituisce Daniel Arzani.20:16
Tiro respinto. Malik Abubakari (Torreense) un tiro di destro da centro area.20:15
Sostituzione, Torreense. Luis Quintero sostituisce Manu Pozo.20:15
Sostituzione, Torreense. Malik Abubakari sostituisce Musa Drammeh.20:14
Bamidele Yusuf (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:13
Fallo di Volnei Feltes (Torreense).20:13
Fallo di Nathan Zohoré (Ferencváros).20:13
Nuha Jatta (Torreense) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:13
Fallo di Nathan Zohoré (Ferencváros).20:10
Musa Drammeh (Torreense) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:10
Tentativo fallito. Nathan Zohoré (Ferencváros) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco alto. Assist di Veljko Birmancevic con cross da calcio d'angolo.20:10
Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Volnei Feltes (Torreense).20:09
Bamidele Yusuf (Ferencváros) e' ammonito.20:08
Fallo di Bamidele Yusuf (Ferencváros).20:08
João Marques (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:08
Daniel Arzani (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:07
Fallo di João Marques (Torreense).20:07
Tentativo fallito. Bamidele Yusuf (Ferencváros) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra di poco a lato sulla sinistra.20:06
Tentativo fallito. João Marques (Torreense) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Musa Drammeh.20:05
Sostituzione, Torreense. Nuha Jatta sostituisce Karem Zoabi.20:03
Sostituzione, Torreense. Dany Jean sostituisce Alejandro Alfaro.20:03
Fallo di Kristoffer Zachariassen (Ferencváros).20:02
Alejandro Alfaro (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:02
Fallo di Daniel Arzani (Ferencváros).20:00
João Marques (Torreense) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:00
Calcio d'angolo,Torreense. Calcio d'angolo causato da Mariano Gómez (Ferencváros).20:00
Gol! Ferencváros 2, Torreense 1. Mariano Gómez (Ferencváros) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola sotto la traversa. Assist di Veljko Birmancevic con cross da calcio d'angolo.19:58
Sostituzione, Ferencváros. Márius Corbu sostituisce Ádám Madarász.19:58
Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Amine Oudrhiri (Torreense).19:57
Ádám Madarász (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:56
Fallo di João Marques (Torreense).19:56
Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Mohamed Ali Diadie (Torreense).19:54
Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:53
Fallo di Karem Zoabi (Torreense).19:53
Tentativo fallito. Mariano Gómez (Ferencváros) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Bamidele Yusuf con cross in seguito a un contropiede.19:51
Fallo di Olivér Nagy (Ferencváros).19:50
Manu Pozo (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:50
Tiro respinto. Olivér Nagy (Ferencváros) un tiro di destro da fuori area.19:50
Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Javi Vázquez (Torreense).19:49
Inizia il Secondo tempo Ferencváros 1, Torreense 1.19:46
Primo tempo terminato, Ferencváros 1, Torreense 1.19:30
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.19:30
Fallo di Bamidele Yusuf (Ferencváros).19:30
Lucas Paes (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30
Tentativo fallito. Musa Drammeh (Torreense) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Karem Zoabi da calcio d'angolo.19:28
Calcio d'angolo,Torreense. Calcio d'angolo causato da Mariano Gómez (Ferencváros).19:28
Tentativo fallito. Callum O'Dowda (Ferencváros) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Ádám Nagy con cross.19:25
Olivér Nagy (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24
Fallo di Karem Zoabi (Torreense).19:24
Tiro parato. Manu Pozo (Torreense) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Musa Drammeh.19:22
Tentativo fallito. Mohamed Ali Diadie (Torreense) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di João Marques con cross da calcio d'angolo.19:21
Calcio d'angolo,Torreense. Calcio d'angolo causato da Ádám Nagy (Ferencváros).19:20
Fuorigioco. Veljko Birmancevic(Ferencváros) prova il lancio lungo, ma Kristoffer Zachariassen e' colto in fuorigioco.19:18
Fallo di Ádám Madarász (Ferencváros).19:18
Musa Drammeh (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18
Tiro respinto. Callum O'Dowda (Ferencváros) un tiro di sinistro da centro area.19:17
Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da João Marques (Torreense).19:17
Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Volnei Feltes (Torreense).19:16
Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Jonathan Mutombo (Torreense).19:11
Tiro parato. Bamidele Yusuf (Ferencváros) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:10
Bamidele Yusuf (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:09
Fallo di Volnei Feltes (Torreense).19:09
Gol! Ferencváros 1, Torreense 1. Manu Pozo (Torreense) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Javi Vázquez con cross.19:07
Gol! Ferencváros 1, Torreense 0. Bamidele Yusuf (Ferencváros) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:05
Jonathan Mutombo (Torreense) e' ammonito per fallo.19:04
Veljko Birmancevic (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04
Fallo di Jonathan Mutombo (Torreense).19:04
Fuorigioco. Kristoffer Zachariassen(Ferencváros) prova il lancio lungo, ma Bamidele Yusuf e' colto in fuorigioco.19:03
Alejandro Alfaro (Torreense) e' ammonito per fallo.19:02
Veljko Birmancevic (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:02
Fallo di Alejandro Alfaro (Torreense).19:02
Tentativo fallito. Bamidele Yusuf (Ferencváros) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Callum O'Dowda.19:01
Gara riprende.18:59
Gara momentaneamente sospesa, (Ferencváros).18:59
Veljko Birmancevic (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:58
Fallo di Jonathan Mutombo (Torreense).18:58
Tentativo fallito. Bamidele Yusuf (Ferencváros) un colpo di testa da centro area di poco alto sulla sinistra. Assist di Daniel Arzani con cross.18:56
Tiro parato. Musa Drammeh (Torreense) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Javi Vázquez.18:55
Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) e' ammonito per fallo.18:53
Alejandro Alfaro (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:53
Fallo di Kristoffer Zachariassen (Ferencváros).18:53
Fallo di Musa Drammeh (Torreense).18:52
Ádám Nagy (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:52
Jonathan Mutombo (Torreense) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:50
Fallo di Callum O'Dowda (Ferencváros).18:50
Tiro parato. Musa Drammeh (Torreense) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Javi Vázquez con cross.18:50
Fallo di Bamidele Yusuf (Ferencváros).18:48
Amine Oudrhiri (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:48
Fallo di Bamidele Yusuf (Ferencváros).18:47
Lucas Paes (Torreense) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:47
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:35
Dove si gioca la partita:
Stadio: Groupama Arena
Città: Budapest
Capienza: 23698 spettatori17:35
Ferencváros - Torreense è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Groupama Arena di Budapest.
Arbitro di Ferencváros - Torreense sarà Jerome Brisard. Al VAR invece ci sarà Mathieu Vernice.
Attualmente il Ferencváros si trova 7° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Torreense si trova 19° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Il Ferencváros ha segnato 5 gol e ne ha subiti 2; il Torreense ha segnato 3 gol e ne ha subiti 3.
Ferencváros e Torreense è la prima che si affrontano in campionato.
Ferencváros-Torreense ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Ferencváros
|Torreense
|Partite giocate
|2
|2
|Numero di partite vinte
|2
|1
|Numero di partite perse
|0
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|5
|3
|Gol totali subiti
|2
|3
|Media gol subiti per partita
|1.0
|1.5
|Percentuale possesso palla
|45.3
|36.1
|Numero totale di passaggi
|793
|575
|Numero totale di passaggi riusciti
|640
|424
|Tiri nello specchio della porta
|12
|4
|Percentuale di tiri in porta
|60.0
|50.0
|Numero totale di cross
|46
|18
|Numero medio di cross riusciti
|7
|8
|Duelli per partita vinti
|89
|100
|Duelli per partita persi
|92
|84
|Corner subiti
|14
|20
|Corner guadagnati
|10
|4
|Numero di punizioni a favore
|33
|30
|Numero di punizioni concesse
|25
|27
|Tackle totali
|27
|27
|Percentuale di successo nei tackle
|77.8
|55.6
|Fuorigiochi totali
|2
|2
|Numero totale di cartellini gialli
|5
|4
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
ULTIME NOTIZIE
L'evento BtoB dedicato all’intra-logistica, alla produzione e all’Industry 4.0LEGGI