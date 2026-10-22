Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:35

PREPARTITA

Ferencváros - Torreense è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Groupama Arena di Budapest.

Arbitro di Ferencváros - Torreense sarà Jerome Brisard. Al VAR invece ci sarà Mathieu Vernice.

Attualmente il Ferencváros si trova 7° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Torreense si trova 19° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il Ferencváros ha segnato 5 gol e ne ha subiti 2; il Torreense ha segnato 3 gol e ne ha subiti 3.

Ferencváros e Torreense è la prima che si affrontano in campionato.

Ferencváros-Torreense ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Ferencváros e Torreense non si sono mai affrontate in nessuna competizione; la squadra ungherese ha incontrato un'avversaria portoghese negli ottavi di finale della scorsa UEFA Europa League, subendo una sconfitta complessiva per 4-2 contro lo Sporting Braga.

Due squadre portoghesi hanno fatto visita al Ferencváros nelle principali competizioni europee e in entrambi i casi hanno perso senza segnare: il Porto nella Coppa delle Coppe 1994-95 (0-2) e lo Sporting Braga nella UEFA Europa League 2025-26 (0-2).

Il Ferencváros ha vinto entrambe le partite di UEFA Europa League disputate in questa stagione (3-1 contro il Celtic e 2-1 contro il Viktoria Plzeň). Nelle ultime tre edizioni (dal 2024-25), solo il Lione (15) ha vinto più partite in questa competizione rispetto alla squadra ungherese (13).

Il totale di expected goals (xG) del Torreense nella sconfitta dello scorso turno contro il Sunderland è stato di appena 0.04 (con 3 tiri), il dato più basso registrato da qualsiasi squadra in una partita di UEFA Europa League dal Ferencváros contro l'Eintracht Francoforte nel gennaio 2025 (0.02).

Kristoffer Zachariassen del Ferencváros guida la classifica dei giocatori che hanno partecipato attivamente a più gol in questa UEFA Europa League (4 - 3 reti, 1 assist); i suoi tre gol rappresentano inoltre un primato nella competizione in corso a pari merito ad Alphadjo Cisse del Milan.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: