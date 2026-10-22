Incontro terminato, Hoffenheim 3, Lione 0.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Hoffenheim 3, Lione 0.
Moussa Niakhaté (Lione) e' ammonito.22:57
Secondo tempo terminato, Hoffenheim 3, Lione 0.22:57
Fuorigioco. Andrej Kramaric(Hoffenheim) prova il lancio lungo, ma Fisnik Asllani e' colto in fuorigioco.22:57
Tiro respinto. Tyler Morton (Lione) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Corentin Tolisso.22:56
Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Valentin Gendrey (Hoffenheim).22:55
Tentativo fallito. Andrej Kramaric (Hoffenheim) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Ozan Kabak.22:55
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.22:55
Noham Kamara (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:54
Fallo di Andrej Kramaric (Hoffenheim).22:54
Fallo di Moussa Niakhaté (Lione).22:53
Valentin Gendrey (Hoffenheim) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:53
Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Valentin Gendrey (Hoffenheim).22:52
Tiro respinto. Corentin Tolisso (Lione) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.22:52
Tentativo fallito. Rémi Himbert (Lione) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Tyler Morton con cross.22:52
Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Valentin Gendrey (Hoffenheim).22:49
Keito Nakamura (Lione) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:49
Fallo di Valentin Gendrey (Hoffenheim).22:49
Gol! Hoffenheim 3, Lione 0. Adam Hlozek (Hoffenheim) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Andrej Kramaric.22:47
Ozan Kabak (Hoffenheim) e' ammonito.22:46
Corentin Tolisso (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45
Fallo di Ozan Kabak (Hoffenheim).22:45
Tentativo fallito. Robin Hranác (Hoffenheim) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata tira alto. Assist di Andrej Kramaric con cross da calcio d'angolo.22:45
Calcio d'angolo,Hoffenheim. Calcio d'angolo causato da Noah Nartey (Lione).22:44
Fallo di Keito Nakamura (Lione).22:43
Valentin Gendrey (Hoffenheim) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43
Corentin Tolisso (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42
Fallo di Leon Avdullahu (Hoffenheim).22:42
Sostituzione, Hoffenheim. Fisnik Asllani sostituisce Tim Lemperle.22:42
Sostituzione, Hoffenheim. Koki Machida sostituisce Mats Rots.22:42
Sostituzione, Lione. Ernest Nuamah sostituisce Kaïl Boudache.22:39
Tentativo fallito. Adam Hlozek (Hoffenheim) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Valentin Gendrey.22:39
Tiro parato. Tim Lemperle (Hoffenheim) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Mats Rots.22:38
Tentativo fallito. Rémi Himbert (Lione) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Corentin Tolisso.22:36
Wouter Burger (Hoffenheim) e' ammonito.22:36
Noah Nartey (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36
Fallo di Wouter Burger (Hoffenheim).22:36
Tiro parato. Andrej Kramaric (Hoffenheim) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Wouter Burger.22:35
Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Mats Rots (Hoffenheim).22:34
Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Mats Rots (Hoffenheim).22:33
Fallo di Moussa Niakhaté (Lione).22:31
Adam Hlozek (Hoffenheim) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31
Kaïl Boudache (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30
Fallo di Tim Lemperle (Hoffenheim).22:30
Sostituzione, Hoffenheim. Adam Hlozek sostituisce Bambasé Conté.22:30
Fuorigioco. Rémi Himbert(Lione) prova il lancio lungo, ma Kaïl Boudache e' colto in fuorigioco.22:29
Sostituzione, Hoffenheim. Valentin Gendrey sostituisce Vladimír Coufal.22:25
Sostituzione, Hoffenheim. Wouter Burger sostituisce Adam Daghim per infortunio.22:25
Sostituzione, Lione. Corentin Tolisso sostituisce Mads Bidstrup.22:25
Fallo di Adam Daghim (Hoffenheim).22:24
Kaïl Boudache (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24
Calcio d'angolo,Hoffenheim. Calcio d'angolo causato da Mads Bidstrup (Lione).22:18
Tiro respinto. Leon Avdullahu (Hoffenheim) un tiro di destro da fuori area. Assist di Andrej Kramaric.22:18
Dominik Greif (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16
Fallo di Ozan Kabak (Hoffenheim).22:16
Calcio d'angolo,Hoffenheim. Calcio d'angolo causato da Ruben Kluivert (Lione).22:15
Tentativo fallito. Andrej Kramaric (Hoffenheim) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra.22:15
Gol! Hoffenheim 2, Lione 0. Adam Daghim (Hoffenheim) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Andrej Kramaric.22:13
Fuorigioco. Oliver Baumann(Hoffenheim) prova il lancio lungo, ma Adam Daghim e' colto in fuorigioco.22:13
Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Robin Hranác (Hoffenheim).22:11
Inizia il Secondo tempo Hoffenheim 1, Lione 0.22:10
Sostituzione, Lione. Tyler Morton sostituisce Tanner Tessmann.22:10
Sostituzione, Lione. Moussa Niakhaté sostituisce Felix Bacher.22:10
Primo tempo terminato, Hoffenheim 1, Lione 0.21:54
Fallo di Rémi Himbert (Lione).21:52
Mats Rots (Hoffenheim) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:52
Gol! Hoffenheim 1, Lione 0. Andrej Kramaric (Hoffenheim) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola sotto la traversa.21:49
Tentativo fallito. Andrej Kramaric (Hoffenheim) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Tim Lemperle.21:49
Tentativo fallito. Bambasé Conté (Hoffenheim) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Tim Lemperle.21:47
Il quarto ufficiale ha indicato 8 minuti di recupero.21:46
Tiro respinto. Bambasé Conté (Hoffenheim) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Andrej Kramaric.21:45
Calcio d'angolo,Hoffenheim. Calcio d'angolo causato da Felix Bacher (Lione).21:45
Noah Nartey (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44
Fallo di Adam Daghim (Hoffenheim).21:44
Tiro parato. Alexander Prass (Hoffenheim) un tiro di sinistro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile! parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Leon Avdullahu.21:44
Fallo di Ruben Kluivert (Lione).21:43
Bambasé Conté (Hoffenheim) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:43
Rémi Himbert (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43
Fallo di Leon Avdullahu (Hoffenheim).21:43
Tiro respinto. Alexander Prass (Hoffenheim) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Bambasé Conté.21:42
Alexander Prass (Hoffenheim) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:39
Fallo di Kaïl Boudache (Lione).21:39
Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Mats Rots (Hoffenheim).21:38
Tiro respinto. Keito Nakamura (Lione) un tiro di destro da centro area.21:38
Tentativo fallito. Ruben Kluivert (Lione) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Kaïl Boudache con cross da calcio d'angolo.21:38
Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Oliver Baumann (Hoffenheim).21:37
Tiro parato. Kaïl Boudache (Lione) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Keito Nakamura con passaggio filtrante.21:37
Calcio d'angolo,Hoffenheim. Calcio d'angolo causato da Clinton Mata (Lione).21:36
Tentativo fallito. Andrej Kramaric (Hoffenheim) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.21:36
Calcio d'angolo,Hoffenheim. Calcio d'angolo causato da Clinton Mata (Lione).21:36
Fallo di Ozan Kabak (Hoffenheim).21:35
Noah Nartey (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35
Fallo di Bambasé Conté (Hoffenheim).21:35
Keito Nakamura (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35
Fallo di Adam Daghim (Hoffenheim).21:33
Clinton Mata (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33
Sostituzione, Lione. Noham Kamara sostituisce Steeve Kango per infortunio.21:32
Gara riprende.21:32
Gara momentaneamente sospesa, Steeve Kango (Lione) per infortunio.21:26
Fallo di Tim Lemperle (Hoffenheim).21:25
Steeve Kango (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25
Fallo di Tim Lemperle (Hoffenheim).21:21
Dominik Greif (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21
Calcio d'angolo,Hoffenheim. Calcio d'angolo causato da Dominik Greif (Lione).21:20
Tiro parato. Robin Hranác (Hoffenheim) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato sotto la traversa. Assist di Adam Daghim con suggerimento di testa.21:20
Calcio d'angolo,Hoffenheim. Calcio d'angolo causato da Steeve Kango (Lione).21:20
Gara riprende.21:18
Gara momentaneamente sospesa, Dominik Greif (Lione) per infortunio.21:17
Fallo di Robin Hranác (Hoffenheim).21:16
Dominik Greif (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16
Calcio d'angolo,Hoffenheim. Calcio d'angolo causato da Tanner Tessmann (Lione).21:15
Tiro respinto. Bambasé Conté (Hoffenheim) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Alexander Prass.21:15
Calcio d'angolo,Hoffenheim. Calcio d'angolo causato da Dominik Greif (Lione).21:13
Tiro parato. Alexander Prass (Hoffenheim) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Mats Rots con cross.21:13
Calcio d'angolo,Hoffenheim. Calcio d'angolo causato da Ruben Kluivert (Lione).21:13
Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Oliver Baumann (Hoffenheim).21:10
Tiro parato. Keito Nakamura (Lione) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:10
Mats Rots (Hoffenheim) e' ammonito per fallo.21:09
Fallo di Mats Rots (Hoffenheim).21:09
Kaïl Boudache (Lione) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:09
Fallo di Mats Rots (Hoffenheim).21:06
Steeve Kango (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06
Fallo di Leon Avdullahu (Hoffenheim).21:06
Mads Bidstrup (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06
Tentativo fallito. Mats Rots (Hoffenheim) un tiro di sinistro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile! che esce di molto sulla sinistra. Assist di Vladimír Coufal.21:04
Tentativo fallito. Adam Daghim (Hoffenheim) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Oliver Baumann con passaggio filtrante.21:03
Fallo di Ozan Kabak (Hoffenheim).21:01
Tanner Tessmann (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:00
Dove si gioca la partita:
Stadio: SNP Arena
Città: Sinsheim
Capienza: 30150 spettatori20:00
Hoffenheim - Lione è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 21:00 allo stadio SNP Arena di Sinsheim.
Arbitro di Hoffenheim - Lione sarà Halil Umut Meler. Al VAR invece ci sarà Fedayi San.
Attualmente il Hoffenheim si trova 31° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece il Lione si trova 11° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Hoffenheim ha segnato 2 gol e ne ha subiti 5; il Lione ha segnato 5 gol e ne ha subiti 3.
Hoffenheim e Lione è la prima che si affrontano in campionato.
Hoffenheim-Lione ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Hoffenheim
|Lione
|Partite giocate
|2
|2
|Numero di partite vinte
|0
|2
|Numero di partite perse
|2
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|2
|5
|Gol totali subiti
|5
|3
|Media gol subiti per partita
|2.5
|1.5
|Percentuale possesso palla
|60.5
|46.0
|Numero totale di passaggi
|1012
|838
|Numero totale di passaggi riusciti
|833
|698
|Tiri nello specchio della porta
|8
|14
|Percentuale di tiri in porta
|32.0
|82.4
|Numero totale di cross
|50
|22
|Numero medio di cross riusciti
|19
|6
|Duelli per partita vinti
|99
|88
|Duelli per partita persi
|114
|89
|Corner subiti
|9
|9
|Corner guadagnati
|15
|9
|Numero di punizioni a favore
|16
|21
|Numero di punizioni concesse
|41
|16
|Tackle totali
|33
|27
|Percentuale di successo nei tackle
|78.8
|70.4
|Fuorigiochi totali
|3
|5
|Numero totale di cartellini gialli
|8
|3
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
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