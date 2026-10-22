Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:00

PREPARTITA

Hoffenheim - Lione è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 21:00 allo stadio SNP Arena di Sinsheim.

Arbitro di Hoffenheim - Lione sarà Halil Umut Meler. Al VAR invece ci sarà Fedayi San.

Attualmente il Hoffenheim si trova 31° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece il Lione si trova 11° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Hoffenheim ha segnato 2 gol e ne ha subiti 5; il Lione ha segnato 5 gol e ne ha subiti 3.

Hoffenheim e Lione è la prima che si affrontano in campionato.

Hoffenheim-Lione ai raggi x: dati storici, trend e curiosità I tre precedenti europei tra Hoffenheim e Lione sono terminati tutti in pareggio, con 14 gol complessivi: 3-3 e 2-2 nella UEFA Champions League 2018/19 e 2-2 nella UEFA Europa League 2024/25.

Il Lione ha perso solo due delle ultime 10 trasferte europee in Germania (5V, 3N) ed è imbattuto da tre gare (1V, 2N) dalla sconfitta per 3-0 contro lo Schalke nel novembre 2010.

L'Hoffenheim ha perso entrambe le partite di UEFA Europa League disputate in questa stagione; la squadra tedesca non ha mai perso tre gare consecutive nelle principali competizioni europee.

Il Lione ha vinto 13 delle ultime 19 trasferte di UEFA Europa League (4N, 2P), incluse nove delle ultime 12 nella fase a gironi (2N, 1P).

Nessun giocatore ha creato più occasioni su azione in questa edizione della UEFA Europa League di Keito Nakamura del Lione, autore di due assist contro il Crystal Palace nello scorso turno. Nakamura guida la classifica della competizione per expected assist (1.19).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: