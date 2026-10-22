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Hoffenheim-Lione: 3-0 - Europa League 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio SNP Arena di Sinsheim
22 Ottobre 2026 ore 21:00
Hoffenheim
3
Lione
0
Partita finita
Arbitro: Halil Umut Meler
  1. 45+4' 1-0 Andrej Kramaric
  2. 49' 2-0 Adam Daghim
  3. 83' 3-0 Adam Hlozek
0'
45'
90'
90'
92'

Incontro terminato, Hoffenheim 3, Lione 0.

  1. 90'+3'

    Moussa Niakhaté (Lione) e' ammonito.22:57

  3. 90'+3'

    Secondo tempo terminato, Hoffenheim 3, Lione 0.22:57

  4. 90'+2'

    Fuorigioco. Andrej Kramaric(Hoffenheim) prova il lancio lungo, ma Fisnik Asllani e' colto in fuorigioco.22:57

  5. 90'+1'

    Tiro respinto. Tyler Morton (Lione) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Corentin Tolisso.22:56

  6. 90'+1'

    Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Valentin Gendrey (Hoffenheim).22:55

  7. 90'+1'

    Tentativo fallito. Andrej Kramaric (Hoffenheim) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Ozan Kabak.22:55

  9. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.22:55

  10. 89'

    Noham Kamara (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:54

  11. 89'

    Fallo di Andrej Kramaric (Hoffenheim).22:54

  12. 89'

    Fallo di Moussa Niakhaté (Lione).22:53

  13. 89'

    Valentin Gendrey (Hoffenheim) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:53

  15. 88'

    Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Valentin Gendrey (Hoffenheim).22:52

  16. 87'

    Tiro respinto. Corentin Tolisso (Lione) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.22:52

  17. 87'

    Tentativo fallito. Rémi Himbert (Lione) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Tyler Morton con cross.22:52

  18. 85'

    Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Valentin Gendrey (Hoffenheim).22:49

  19. 84'

    Keito Nakamura (Lione) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:49

  21. 84'

    Fallo di Valentin Gendrey (Hoffenheim).22:49

  22. 83'

    Gol! Hoffenheim 3, Lione 0. Adam Hlozek (Hoffenheim) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Andrej Kramaric.22:47

  23. 81'

    Ozan Kabak (Hoffenheim) e' ammonito.22:46

  24. 81'

    Corentin Tolisso (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45

  25. 81'

    Fallo di Ozan Kabak (Hoffenheim).22:45

  27. 81'

    Tentativo fallito. Robin Hranác (Hoffenheim) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata tira alto. Assist di Andrej Kramaric con cross da calcio d'angolo.22:45

  28. 80'

    Calcio d'angolo,Hoffenheim. Calcio d'angolo causato da Noah Nartey (Lione).22:44

  29. 79'

    Fallo di Keito Nakamura (Lione).22:43

  30. 79'

    Valentin Gendrey (Hoffenheim) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43

  31. 78'

    Corentin Tolisso (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42

  33. 78'

    Fallo di Leon Avdullahu (Hoffenheim).22:42

  34. 78'

    Sostituzione, Hoffenheim. Fisnik Asllani sostituisce Tim Lemperle.22:42

  35. 77'

    Sostituzione, Hoffenheim. Koki Machida sostituisce Mats Rots.22:42

  36. 75'

    Sostituzione, Lione. Ernest Nuamah sostituisce Kaïl Boudache.22:39

  37. 74'

    Tentativo fallito. Adam Hlozek (Hoffenheim) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Valentin Gendrey.22:39

  39. 73'

    Tiro parato. Tim Lemperle (Hoffenheim) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Mats Rots.22:38

  40. 72'

    Tentativo fallito. Rémi Himbert (Lione) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Corentin Tolisso.22:36

  41. 72'

    Wouter Burger (Hoffenheim) e' ammonito.22:36

  42. 72'

    Noah Nartey (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36

  43. 72'

    Fallo di Wouter Burger (Hoffenheim).22:36

  45. 71'

    Tiro parato. Andrej Kramaric (Hoffenheim) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Wouter Burger.22:35

  46. 70'

    Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Mats Rots (Hoffenheim).22:34

  47. 69'

    Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Mats Rots (Hoffenheim).22:33

  48. 67'

    Fallo di Moussa Niakhaté (Lione).22:31

  49. 67'

    Adam Hlozek (Hoffenheim) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31

  51. 66'

    Kaïl Boudache (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30

  52. 66'

    Fallo di Tim Lemperle (Hoffenheim).22:30

  53. 65'

    Sostituzione, Hoffenheim. Adam Hlozek sostituisce Bambasé Conté.22:30

  54. 65'

    Fuorigioco. Rémi Himbert(Lione) prova il lancio lungo, ma Kaïl Boudache e' colto in fuorigioco.22:29

  55. 61'

    Sostituzione, Hoffenheim. Valentin Gendrey sostituisce Vladimír Coufal.22:25

  57. 61'

    Sostituzione, Hoffenheim. Wouter Burger sostituisce Adam Daghim per infortunio.22:25

  58. 60'

    Sostituzione, Lione. Corentin Tolisso sostituisce Mads Bidstrup.22:25

  59. 60'

    Fallo di Adam Daghim (Hoffenheim).22:24

  60. 60'

    Kaïl Boudache (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24

  61. 54'

    Calcio d'angolo,Hoffenheim. Calcio d'angolo causato da Mads Bidstrup (Lione).22:18

  63. 54'

    Tiro respinto. Leon Avdullahu (Hoffenheim) un tiro di destro da fuori area. Assist di Andrej Kramaric.22:18

  64. 52'

    Dominik Greif (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16

  65. 52'

    Fallo di Ozan Kabak (Hoffenheim).22:16

  66. 51'

    Calcio d'angolo,Hoffenheim. Calcio d'angolo causato da Ruben Kluivert (Lione).22:15

  67. 51'

    Tentativo fallito. Andrej Kramaric (Hoffenheim) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra.22:15

  69. 49'

    Gol! Hoffenheim 2, Lione 0. Adam Daghim (Hoffenheim) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Andrej Kramaric.22:13

  70. 48'

    Fuorigioco. Oliver Baumann(Hoffenheim) prova il lancio lungo, ma Adam Daghim e' colto in fuorigioco.22:13

  71. 47'

    Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Robin Hranác (Hoffenheim).22:11

  72. Inizia il Secondo tempo Hoffenheim 1, Lione 0.22:10

  73. 45'

    Sostituzione, Lione. Tyler Morton sostituisce Tanner Tessmann.22:10

  75. 45'

    Sostituzione, Lione. Moussa Niakhaté sostituisce Felix Bacher.22:10

  76. 45'+9'

    Primo tempo terminato, Hoffenheim 1, Lione 0.21:54

  77. 45'+7'

    Fallo di Rémi Himbert (Lione).21:52

  78. 45'+7'

    Mats Rots (Hoffenheim) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:52

  79. 45'+4'

    Gol! Hoffenheim 1, Lione 0. Andrej Kramaric (Hoffenheim) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola sotto la traversa.21:49

  81. 45'+4'

    Tentativo fallito. Andrej Kramaric (Hoffenheim) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Tim Lemperle.21:49

  82. 45'+2'

    Tentativo fallito. Bambasé Conté (Hoffenheim) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Tim Lemperle.21:47

  83. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 8 minuti di recupero.21:46

  84. 45'

    Tiro respinto. Bambasé Conté (Hoffenheim) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Andrej Kramaric.21:45

  85. 45'

    Calcio d'angolo,Hoffenheim. Calcio d'angolo causato da Felix Bacher (Lione).21:45

  87. 44'

    Noah Nartey (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44

  88. 44'

    Fallo di Adam Daghim (Hoffenheim).21:44

  89. 44'

    Tiro parato. Alexander Prass (Hoffenheim) un tiro di sinistro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile! parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Leon Avdullahu.21:44

  90. 43'

    Fallo di Ruben Kluivert (Lione).21:43

  91. 43'

    Bambasé Conté (Hoffenheim) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:43

  93. 43'

    Rémi Himbert (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43

  94. 43'

    Fallo di Leon Avdullahu (Hoffenheim).21:43

  95. 42'

    Tiro respinto. Alexander Prass (Hoffenheim) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Bambasé Conté.21:42

  96. 39'

    Alexander Prass (Hoffenheim) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:39

  97. 39'

    Fallo di Kaïl Boudache (Lione).21:39

  99. 38'

    Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Mats Rots (Hoffenheim).21:38

  100. 37'

    Tiro respinto. Keito Nakamura (Lione) un tiro di destro da centro area.21:38

  101. 37'

    Tentativo fallito. Ruben Kluivert (Lione) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Kaïl Boudache con cross da calcio d'angolo.21:38

  102. 37'

    Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Oliver Baumann (Hoffenheim).21:37

  103. 37'

    Tiro parato. Kaïl Boudache (Lione) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Keito Nakamura con passaggio filtrante.21:37

  105. 36'

    Calcio d'angolo,Hoffenheim. Calcio d'angolo causato da Clinton Mata (Lione).21:36

  106. 36'

    Tentativo fallito. Andrej Kramaric (Hoffenheim) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.21:36

  107. 36'

    Calcio d'angolo,Hoffenheim. Calcio d'angolo causato da Clinton Mata (Lione).21:36

  108. 35'

    Fallo di Ozan Kabak (Hoffenheim).21:35

  109. 35'

    Noah Nartey (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35

  111. 34'

    Fallo di Bambasé Conté (Hoffenheim).21:35

  112. 34'

    Keito Nakamura (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35

  113. 33'

    Fallo di Adam Daghim (Hoffenheim).21:33

  114. 33'

    Clinton Mata (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33

  115. 31'

    Sostituzione, Lione. Noham Kamara sostituisce Steeve Kango per infortunio.21:32

  117. 31'

    Gara riprende.21:32

  118. 26'

    Gara momentaneamente sospesa, Steeve Kango (Lione) per infortunio.21:26

  119. 25'

    Fallo di Tim Lemperle (Hoffenheim).21:25

  120. 25'

    Steeve Kango (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25

  121. 21'

    Fallo di Tim Lemperle (Hoffenheim).21:21

  123. 21'

    Dominik Greif (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21

  124. 20'

    Calcio d'angolo,Hoffenheim. Calcio d'angolo causato da Dominik Greif (Lione).21:20

  125. 20'

    Tiro parato. Robin Hranác (Hoffenheim) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato sotto la traversa. Assist di Adam Daghim con suggerimento di testa.21:20

  126. 20'

    Calcio d'angolo,Hoffenheim. Calcio d'angolo causato da Steeve Kango (Lione).21:20

  127. 18'

    Gara riprende.21:18

  129. 16'

    Gara momentaneamente sospesa, Dominik Greif (Lione) per infortunio.21:17

  130. 16'

    Fallo di Robin Hranác (Hoffenheim).21:16

  131. 16'

    Dominik Greif (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16

  132. 15'

    Calcio d'angolo,Hoffenheim. Calcio d'angolo causato da Tanner Tessmann (Lione).21:15

  133. 15'

    Tiro respinto. Bambasé Conté (Hoffenheim) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Alexander Prass.21:15

  135. 13'

    Calcio d'angolo,Hoffenheim. Calcio d'angolo causato da Dominik Greif (Lione).21:13

  136. 13'

    Tiro parato. Alexander Prass (Hoffenheim) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Mats Rots con cross.21:13

  137. 12'

    Calcio d'angolo,Hoffenheim. Calcio d'angolo causato da Ruben Kluivert (Lione).21:13

  138. 10'

    Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Oliver Baumann (Hoffenheim).21:10

  139. 10'

    Tiro parato. Keito Nakamura (Lione) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:10

  141. 9'

    Mats Rots (Hoffenheim) e' ammonito per fallo.21:09

  142. 9'

    Fallo di Mats Rots (Hoffenheim).21:09

  143. 9'

    Kaïl Boudache (Lione) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:09

  144. 6'

    Fallo di Mats Rots (Hoffenheim).21:06

  145. 6'

    Steeve Kango (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06

  147. 6'

    Fallo di Leon Avdullahu (Hoffenheim).21:06

  148. 6'

    Mads Bidstrup (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06

  149. 4'

    Tentativo fallito. Mats Rots (Hoffenheim) un tiro di sinistro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile! che esce di molto sulla sinistra. Assist di Vladimír Coufal.21:04

  150. 3'

    Tentativo fallito. Adam Daghim (Hoffenheim) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Oliver Baumann con passaggio filtrante.21:03

  151. Fallo di Ozan Kabak (Hoffenheim).21:01

  153. Tanner Tessmann (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01

  154. Inizia il Primo tempo.21:01

  155. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:00

  157. Dove si gioca la partita:

    Stadio: SNP Arena
    Città: Sinsheim
    Capienza: 30150 spettatori20:00

Formazioni Hoffenheim - Lione

Hoffenheim
Lione
TITOLARI HOFFENHEIM
  • (1) OLIVER BAUMANN (P)
  • (34) VLADIMÍR COUFAL (D)
  • (5) OZAN KABAK (D)
  • (39) MATS ROTS (D)
  • (2) ROBIN HRANÁC (D)
  • (7) LEON AVDULLAHU (C)
  • (22) ALEXANDER PRASS (C)
  • (14) ADAM DAGHIM (C)
  • (20) BAMBASÉ CONTÉ (C)
  • (27) ANDREJ KRAMARIC (A)
  • (19) TIM LEMPERLE (A)
PANCHINA HOFFENHEIM
  • (32) CAJETAN LENZ (C)
  • (29) NATNAEL ABRAHA (D)
  • (11) FISNIK ASLLANI (A)
  • (9) MAX MOERSTEDT (A)
  • (36) LÚKAS PETERSSON (P)
  • (47) VALENTIN LÄSSIG (D)
  • (10) ADAM HLOZEK (A)
  • (37) LUCA PHILIPP (P)
  • (15) VALENTIN GENDREY (D)
  • (18) WOUTER BURGER (C)
  • (13) BERNARDO (D)
  • (28) KOKI MACHIDA (D)
ALLENATORE HOFFENHEIM
  • Christian Ilzer
TITOLARI LIONE
  • (1) DOMINIK GREIF (P)
  • (22) CLINTON MATA (D)
  • (37) STEEVE KANGO (D)
  • (21) RUBEN KLUIVERT (D)
  • (20) FELIX BACHER (D)
  • (6) TANNER TESSMANN (C)
  • (2) MADS BIDSTRUP (C)
  • (99) NOAH NARTEY (C)
  • (11) KEITO NAKAMURA (A)
  • (45) RÉMI HIMBERT (A)
  • (26) KAÏL BOUDACHE (A)
PANCHINA LIONE
  • (38) ANGEL DANIEL GARCIA (D)
  • (18) KHALIS MERAH (C)
  • (85) NOHAM KAMARA (D)
  • (8) CORENTIN TOLISSO (C)
  • (13) ZACHARY ATHEKAME (D)
  • (7) ERNEST NUAMAH (A)
  • (24) JULIEN DURANVILLE (A)
  • (25) JUSTIN BENGUI (P)
  • (19) MOUSSA NIAKHATÉ (D)
  • (16) ABNER VINÍCIUS (D)
  • (40) RÉMY DESCAMPS (P)
  • (23) TYLER MORTON (C)
ALLENATORE LIONE
  • Paulo Alexandre Rodrigues Fonseca
PREPARTITA

Hoffenheim - Lione è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 21:00 allo stadio SNP Arena di Sinsheim.
Arbitro di Hoffenheim - Lione sarà Halil Umut Meler. Al VAR invece ci sarà Fedayi San.

Attualmente il Hoffenheim si trova 31° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece il Lione si trova 11° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Hoffenheim ha segnato 2 gol e ne ha subiti 5; il Lione ha segnato 5 gol e ne ha subiti 3.

Hoffenheim e Lione è la prima che si affrontano in campionato.

Hoffenheim-Lione ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • I tre precedenti europei tra Hoffenheim e Lione sono terminati tutti in pareggio, con 14 gol complessivi: 3-3 e 2-2 nella UEFA Champions League 2018/19 e 2-2 nella UEFA Europa League 2024/25.
  • Il Lione ha perso solo due delle ultime 10 trasferte europee in Germania (5V, 3N) ed è imbattuto da tre gare (1V, 2N) dalla sconfitta per 3-0 contro lo Schalke nel novembre 2010.
  • L'Hoffenheim ha perso entrambe le partite di UEFA Europa League disputate in questa stagione; la squadra tedesca non ha mai perso tre gare consecutive nelle principali competizioni europee.
  • Il Lione ha vinto 13 delle ultime 19 trasferte di UEFA Europa League (4N, 2P), incluse nove delle ultime 12 nella fase a gironi (2N, 1P).
  • Nessun giocatore ha creato più occasioni su azione in questa edizione della UEFA Europa League di Keito Nakamura del Lione, autore di due assist contro il Crystal Palace nello scorso turno. Nakamura guida la classifica della competizione per expected assist (1.19).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

HoffenheimLione
Partite giocate22
Numero di partite vinte02
Numero di partite perse20
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati25
Gol totali subiti53
Media gol subiti per partita2.51.5
Percentuale possesso palla60.546.0
Numero totale di passaggi1012838
Numero totale di passaggi riusciti833698
Tiri nello specchio della porta814
Percentuale di tiri in porta32.082.4
Numero totale di cross5022
Numero medio di cross riusciti196
Duelli per partita vinti9988
Duelli per partita persi11489
Corner subiti99
Corner guadagnati159
Numero di punizioni a favore1621
Numero di punizioni concesse4116
Tackle totali3327
Percentuale di successo nei tackle78.870.4
Fuorigiochi totali35
Numero totale di cartellini gialli83
Numero totale di cartellini rossi00

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