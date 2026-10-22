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Jagiellonia Białystok-Anderlecht: 0-3 - Europa League 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Chorten Arena di Bialystok
22 Ottobre 2026 ore 21:00
Jagiellonia Białystok
0
Anderlecht
3
Partita finita
Arbitro: Ondrej Berka
  1. 21' 0-1 Mihajlo Cvetkovic
  2. 72' 0-2 Marten Winkler
  3. 80' 0-3 Jayden Onia-Seke
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Jagiellonia Bialystok 0, Anderlecht 3.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Jagiellonia Bialystok 0, Anderlecht 3.22:53

  3. 90'+3'

    Tiro respinto. Thelo Aasgaard (Anderlecht) un colpo di testa da centro area. Assist di Jayden Onia-Seke con cross.22:51

  4. 90'+3'

    Calcio d'angolo,Anderlecht. Calcio d'angolo causato da Guilherme Montóia (Jagiellonia Bialystok).22:50

  5. 90'+2'

    Fuorigioco. Bernardo Vital(Jagiellonia Bialystok) prova il lancio lungo, ma Jesús Imaz e' colto in fuorigioco.22:50

  6. 90'+1'

    Fallo di Kaïs Barry (Anderlecht).22:49

  7. 90'+1'

    Jesús Imaz (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49

  9. 90'+1'

    Tiro respinto. Kaïs Barry (Anderlecht) un tiro di sinistro da fuori area.22:48

  10. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:48

  11. 89'

    Giulian Biancone (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47

  12. 89'

    Fallo di Jesús Imaz (Jagiellonia Bialystok).22:47

  13. 89'

    Thelo Aasgaard (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:46

  15. 89'

    Fallo di Jeremy Agbonifo (Jagiellonia Bialystok).22:46

  16. 86'

    Oleg Reabciuk (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43

  17. 86'

    Fallo di Jeremy Agbonifo (Jagiellonia Bialystok).22:43

  18. 85'

    Gara riprende.22:42

  19. 83'

    Gara momentaneamente sospesa, Thelo Aasgaard (Anderlecht) per infortunio.22:40

  21. 83'

    Gara momentaneamente sospesa, Eryk Kozlowski (Jagiellonia Bialystok) per infortunio.22:40

  22. 82'

    Fallo di Thelo Aasgaard (Anderlecht).22:40

  23. 82'

    Eryk Kozlowski (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40

  24. 82'

    Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Jesús Imaz sostituisce Nik Prelec.22:40

  25. 82'

    Sostituzione, Anderlecht. Oliver Antman sostituisce Marten Winkler.22:39

  27. 81'

    Jayden Onia-Seke (Anderlecht) e' ammonito per fallo.22:39

  28. 81'

    Fallo di Léo Pétrot (Anderlecht).22:39

  29. 81'

    Ousmane Sow (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39

  30. 80'

    Gol! Jagiellonia Bialystok 0, Anderlecht 3. Jayden Onia-Seke (Anderlecht) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Enric Llansana.22:37

  31. 79'

    Fallo di Léo Pétrot (Anderlecht).22:36

  33. 79'

    Ousmane Sow (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36

  34. 78'

    Sostituzione, Anderlecht. Adriano Bertaccini sostituisce Mihajlo Cvetkovic.22:36

  35. 78'

    Sostituzione, Anderlecht. Marco Kana sostituisce Mario Stroeykens.22:36

  36. 78'

    Fallo di Jayden Onia-Seke (Anderlecht).22:35

  37. 78'

    Rodrigo Conceição (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35

  39. 77'

    Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Taras Romanczuk sostituisce Anders Klynge.22:35

  40. 77'

    Fallo di Enric Llansana (Anderlecht).22:35

  41. 77'

    Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35

  42. 75'

    Calcio d'angolo,Jagiellonia Bialystok. Calcio d'angolo causato da Kaïs Barry (Anderlecht).22:32

  43. 75'

    Tiro respinto. Aleksandar Cirkovic (Jagiellonia Bialystok) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Nik Prelec.22:32

  45. 72'

    Gol! Jagiellonia Bialystok 0, Anderlecht 2. Marten Winkler (Anderlecht) un tiro di sinistro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Enric Llansana.22:30

  46. 72'

    Tentativo fallito. Jayden Onia-Seke (Anderlecht) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Mario Stroeykens.22:29

  47. 71'

    Enric Llansana (Anderlecht) e' ammonito per fallo.22:28

  48. 71'

    Fallo di Enric Llansana (Anderlecht).22:28

  49. 71'

    Jeremy Agbonifo (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28

  51. 70'

    Mario Stroeykens (Anderlecht) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:27

  52. 70'

    Fallo di Jeremy Agbonifo (Jagiellonia Bialystok).22:27

  53. 68'

    Colin Coosemans (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26

  54. 68'

    Fallo di Ousmane Sow (Jagiellonia Bialystok).22:26

  55. 67'

    Eryk Kozlowski (Jagiellonia Bialystok) e' ammonito per fallo.22:24

  57. 67'

    Enric Llansana (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:24

  58. 67'

    Fallo di Eryk Kozlowski (Jagiellonia Bialystok).22:24

  59. 66'

    Fallo di Marten Winkler (Anderlecht).22:23

  60. 66'

    Guilherme Montóia (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23

  61. 65'

    Sostituzione, Anderlecht. Jayden Onia-Seke sostituisce Tristan Degreef.22:23

  63. 65'

    Sostituzione, Anderlecht. Enric Llansana sostituisce Lukás Ambros.22:23

  64. 65'

    Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Aleksandar Cirkovic sostituisce Kajetan Szmyt.22:22

  65. 65'

    Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Jeremy Agbonifo sostituisce Kamil Józwiak.22:22

  66. 64'

    Fallo di Tristan Degreef (Anderlecht).22:22

  67. 64'

    Rodrigo Conceição (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22

  69. 62'

    Tiro respinto. Anders Klynge (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ousmane Sow.22:19

  70. 61'

    Gara riprende.22:18

  71. 60'

    Gara momentaneamente sospesa, Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok) per infortunio.22:17

  72. 59'

    Tentativo fallito. Tristan Degreef (Anderlecht) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra di poco a lato sulla destra. Assist di Mario Stroeykens.22:17

  73. 57'

    Tentativo fallito. Anders Klynge (Jagiellonia Bialystok) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Ousmane Sow.22:14

  75. 55'

    Calcio d'angolo,Jagiellonia Bialystok. Calcio d'angolo causato da Colin Coosemans (Anderlecht).22:12

  76. 55'

    Tentativo fallito. Nik Prelec (Jagiellonia Bialystok) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Bernardo Vital con cross.22:12

  77. 53'

    Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok) e' ammonito per fallo.22:10

  78. 53'

    Oleg Reabciuk (Anderlecht) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:10

  79. 53'

    Fallo di Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok).22:10

  81. 51'

    Fallo di mano di Oleg Reabciuk (Anderlecht).22:09

  82. 50'

    Fallo di Tristan Degreef (Anderlecht).22:07

  83. 50'

    Kamil Józwiak (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07

  84. 47'

    Gara riprende.22:05

  85. 46'

    Gara momentaneamente sospesa, Rodrigo Conceição (Jagiellonia Bialystok) per infortunio.22:04

  87. 46'

    Thelo Aasgaard (Anderlecht) e' ammonito per fallo.22:03

  88. 46'

    Fallo di Thelo Aasgaard (Anderlecht).22:03

  89. 46'

    Rodrigo Conceição (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:03

  90. Inizia il Secondo tempo Jagiellonia Bialystok 0, Anderlecht 1.22:03

  91. 45'

    Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Ousmane Sow sostituisce Hampus Finndell.22:02

  93. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Jagiellonia Bialystok 0, Anderlecht 1.21:47

  94. 45'+2'

    Rodrigo Conceição (Jagiellonia Bialystok) e' ammonito.21:46

  95. 45'+1'

    Léo Pétrot (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:46

  96. 45'+1'

    Fallo di Nik Prelec (Jagiellonia Bialystok).21:46

  97. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45

  99. 44'

    Lukás Ambros (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43

  100. 44'

    Fallo di Guilherme Montóia (Jagiellonia Bialystok).21:43

  101. 43'

    Fallo di Mihajlo Cvetkovic (Anderlecht).21:42

  102. 43'

    Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42

  103. 42'

    Oleg Reabciuk (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41

  105. 42'

    Fallo di Rodrigo Conceição (Jagiellonia Bialystok).21:41

  106. 40'

    Calcio d'angolo,Anderlecht. Calcio d'angolo causato da Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok).21:40

  107. 40'

    Tiro parato. Guilherme Montóia (Jagiellonia Bialystok) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Rodrigo Conceição.21:39

  108. 39'

    Calcio d'angolo,Jagiellonia Bialystok. Calcio d'angolo causato da Giulian Biancone (Anderlecht).21:38

  109. 39'

    Tiro respinto. Kajetan Szmyt (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Hampus Finndell.21:38

  111. 37'

    Tiro parato. Marten Winkler (Anderlecht) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Lukás Ambros.21:36

  112. 36'

    Thelo Aasgaard (Anderlecht) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:35

  113. 36'

    Fallo di Hampus Finndell (Jagiellonia Bialystok).21:35

  114. 33'

    Fuorigioco. Guilherme Montóia(Jagiellonia Bialystok) prova il lancio lungo, ma Hampus Finndell e' colto in fuorigioco.21:33

  115. 32'

    Fallo di Kaïs Barry (Anderlecht).21:32

  117. 32'

    Nik Prelec (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:32

  118. 31'

    Fallo di Mihajlo Cvetkovic (Anderlecht).21:31

  119. 31'

    Eryk Kozlowski (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31

  120. 31'

    Fallo di Tristan Degreef (Anderlecht).21:30

  121. 31'

    Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30

  123. 29'

    Tentativo fallito. Mihajlo Cvetkovic (Anderlecht) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.21:28

  124. 28'

    Calcio d'angolo,Anderlecht. Calcio d'angolo causato da Guilherme Montóia (Jagiellonia Bialystok).21:27

  125. 24'

    Fallo di Thelo Aasgaard (Anderlecht).21:23

  126. 24'

    Anders Klynge (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:23

  127. 24'

    Tiro parato. Kaïs Barry (Anderlecht) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Oleg Reabciuk.21:23

  129. 21'

    Gol! Jagiellonia Bialystok 0, Anderlecht 1. Mihajlo Cvetkovic (Anderlecht) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:21

  130. 21'

    Tiro parato. Tristan Degreef (Anderlecht) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Giulian Biancone.21:20

  131. 19'

    Tiro respinto. Thelo Aasgaard (Anderlecht) un tiro di destro da fuori area. Assist di Tristan Degreef.21:18

  132. 16'

    Gara riprende.21:16

  133. 15'

    Gara momentaneamente sospesa, Anders Klynge (Jagiellonia Bialystok) per infortunio.21:15

  135. 15'

    Tentativo fallito. Oleg Reabciuk (Anderlecht) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Thelo Aasgaard.21:14

  136. 12'

    Fallo di Mihajlo Cvetkovic (Anderlecht).21:11

  137. 12'

    Rodrigo Conceição (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:11

  138. 11'

    Fallo di Tristan Degreef (Anderlecht).21:11

  139. 11'

    Rodrigo Conceição (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11

  141. 10'

    Tiro parato. Oleg Reabciuk (Anderlecht) un colpo di testa da posizione decentrata sulla sinistra parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Lukás Ambros con cross.21:10

  142. 9'

    Calcio d'angolo,Jagiellonia Bialystok. Calcio d'angolo causato da Léo Pétrot (Anderlecht).21:08

  143. 8'

    Fallo di Lukás Ambros (Anderlecht).21:08

  144. 8'

    Nik Prelec (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08

  145. 8'

    Tiro parato. Lukás Ambros (Anderlecht) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Oleg Reabciuk con cross.21:07

  147. 3'

    Calcio d'angolo,Anderlecht. Calcio d'angolo causato da Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok).21:03

  148. 2'

    Fallo di Nik Prelec (Jagiellonia Bialystok).21:01

  149. 2'

    Oleg Reabciuk (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01

  150. Inizia il Primo tempo.21:00

  151. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:53

  153. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Chorten Arena
    Città: Bialystok
    Capienza: 22386 spettatori19:53

Formazioni Jagiellonia Białystok - Anderlecht

Jagiellonia Białystok
Anderlecht
TITOLARI JAGIELLONIA BIAłYSTOK
  • (50) SLAWOMIR ABRAMOWICZ (P)
  • (4) YUKI KOBAYASHI (D)
  • (27) RODRIGO CONCEIÇÃO (D)
  • (23) GUILHERME MONTÓIA (D)
  • (5) BERNARDO VITAL (D)
  • (85) ERYK KOZLOWSKI (C)
  • (72) KAMIL JÓZWIAK (C)
  • (14) HAMPUS FINNDELL (C)
  • (19) ANDERS KLYNGE (C)
  • (7) KAJETAN SZMYT (C)
  • (99) NIK PRELEC (A)
PANCHINA JAGIELLONIA BIAłYSTOK
  • (20) BARTLOMIEJ WDOWIK (D)
  • (1) MICHAL PERCHEL (P)
  • (10) JEREMY AGBONIFO (A)
  • (30) OUSMANE SOW (C)
  • (17) YOUSSUF SYLLA (A)
  • (44) APOSTOLOS KONSTANTOPOULOS (D)
  • (11) JESÚS IMAZ (C)
  • (32) ALEKSANDAR CIRKOVIC (A)
  • (3) DUSAN STOJINOVIC (D)
  • (21) SERGIO LOZANO (C)
  • (6) TARAS ROMANCZUK (C)
ALLENATORE JAGIELLONIA BIAłYSTOK
  • Adrian Siemieniec
TITOLARI ANDERLECHT
  • (26) COLIN COOSEMANS (P)
  • (27) LÉO PÉTROT (D)
  • (5) OLEG REABCIUK (D)
  • (4) GIULIAN BIANCONE (D)
  • (50) KAÏS BARRY (D)
  • (19) THELO AASGAARD (C)
  • (29) MARIO STROEYKENS (C)
  • (18) LUKÁS AMBROS (C)
  • (9) MIHAJLO CVETKOVIC (A)
  • (83) TRISTAN DEGREEF (A)
  • (10) MARTEN WINKLER (A)
PANCHINA ANDERLECHT
  • (21) TAWFIK BENTAYEB (A)
  • (53) NOA COBIELLA (C)
  • (49) JAYDEN ONIA-SEKE (A)
  • (79) ALI MAAMAR (D)
  • (32) JUSTIN HEEKEREN (P)
  • (8) ROMEO AMANÉ (C)
  • (11) OLIVER ANTMAN (A)
  • (24) ENRIC LLANSANA (C)
  • (14) DANYLO SIKAN (A)
  • (55) MARCO KANA (C)
  • (91) ADRIANO BERTACCINI (A)
  • (6) LUDWIG AUGUSTINSSON (D)
ALLENATORE ANDERLECHT
  • Vítor Bruno Clara Santos Motas Fernandes
PREPARTITA

Jagiellonia Białystok - Anderlecht è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Chorten Arena di Bialystok.
Arbitro di Jagiellonia Białystok - Anderlecht sarà Ondrej Berka. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Attualmente il Jagiellonia Białystok si trova 20° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece l'Anderlecht si trova 29° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Il Jagiellonia Białystok ha segnato 4 gol e ne ha subiti 3; l'Anderlecht ha segnato 1 gol e ne ha subiti 3.

Jagiellonia Białystok e Anderlecht è la prima che si affrontano in campionato.

Jagiellonia Białystok-Anderlecht ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Lo Jagiellonia Białystok ha perso tre delle quattro partite disputate contro squadre belghe nelle competizioni europee, vincendo l'altra per 3-0 contro il Cercle Brugge in Conference League nel marzo 2025.
  • L'Anderlecht non ha mai perso una partita europea contro avversarie polacche nei sei precedenti incontri (5V 1N); l'ultima sfida contro una squadra polacca risale ai preliminari di UEFA Champions League 2003/04, quando vinse sia in casa che in trasferta contro il Wisla Kraków.
  • Includendo i turni preliminari, lo Jagiellonia Białystok ha vinto tutte e tre le partite casalinghe disputate in questa stagione nelle competizioni europee e potrebbe ottenere quattro successi consecutivi in casa in Europa per la prima volta nella sua storia.
  • L'Anderlecht ha perso cinque delle ultime sei partite di UEFA Europa League (1N), incluse entrambe le gare della stagione 2026/27. La squadra belga potrebbe perdere tutte le prime tre gare di una competizione europea maggiore per la quinta volta. Nelle precedenti quattro occasioni è accaduto in UEFA Champions League nelle stagioni 2004/05, 2005/06, 2013/14 e 2017/18.
  • Solo tre squadre hanno completato meno passaggi dello Jagiellonia Białystok (591) in questa edizione di UEFA Europa League, mentre solo due ne hanno completati meno nella trequarti avversaria (98).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Jagiellonia BiałystokAnderlecht
Partite giocate22
Numero di partite vinte10
Numero di partite perse12
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati41
Gol totali subiti33
Media gol subiti per partita1.51.5
Percentuale possesso palla42.056.5
Numero totale di passaggi7341050
Numero totale di passaggi riusciti591911
Tiri nello specchio della porta811
Percentuale di tiri in porta57.155.0
Numero totale di cross2038
Numero medio di cross riusciti49
Duelli per partita vinti10998
Duelli per partita persi10799
Corner subiti1610
Corner guadagnati28
Numero di punizioni a favore2232
Numero di punizioni concesse3527
Tackle totali4333
Percentuale di successo nei tackle46.551.5
Fuorigiochi totali83
Numero totale di cartellini gialli62
Numero totale di cartellini rossi00

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