Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:53

PREPARTITA

Jagiellonia Białystok - Anderlecht è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Chorten Arena di Bialystok.

Arbitro di Jagiellonia Białystok - Anderlecht sarà Ondrej Berka. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Attualmente il Jagiellonia Białystok si trova 20° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece l'Anderlecht si trova 29° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Il Jagiellonia Białystok ha segnato 4 gol e ne ha subiti 3; l'Anderlecht ha segnato 1 gol e ne ha subiti 3.

Jagiellonia Białystok e Anderlecht è la prima che si affrontano in campionato.

Jagiellonia Białystok-Anderlecht ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Lo Jagiellonia Białystok ha perso tre delle quattro partite disputate contro squadre belghe nelle competizioni europee, vincendo l'altra per 3-0 contro il Cercle Brugge in Conference League nel marzo 2025.

L'Anderlecht non ha mai perso una partita europea contro avversarie polacche nei sei precedenti incontri (5V 1N); l'ultima sfida contro una squadra polacca risale ai preliminari di UEFA Champions League 2003/04, quando vinse sia in casa che in trasferta contro il Wisla Kraków.

Includendo i turni preliminari, lo Jagiellonia Białystok ha vinto tutte e tre le partite casalinghe disputate in questa stagione nelle competizioni europee e potrebbe ottenere quattro successi consecutivi in casa in Europa per la prima volta nella sua storia.

L'Anderlecht ha perso cinque delle ultime sei partite di UEFA Europa League (1N), incluse entrambe le gare della stagione 2026/27. La squadra belga potrebbe perdere tutte le prime tre gare di una competizione europea maggiore per la quinta volta. Nelle precedenti quattro occasioni è accaduto in UEFA Champions League nelle stagioni 2004/05, 2005/06, 2013/14 e 2017/18.

Solo tre squadre hanno completato meno passaggi dello Jagiellonia Białystok (591) in questa edizione di UEFA Europa League, mentre solo due ne hanno completati meno nella trequarti avversaria (98).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: