Incontro terminato, Jagiellonia Bialystok 0, Anderlecht 3.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Jagiellonia Bialystok 0, Anderlecht 3.
Secondo tempo terminato, Jagiellonia Bialystok 0, Anderlecht 3.22:53
Tiro respinto. Thelo Aasgaard (Anderlecht) un colpo di testa da centro area. Assist di Jayden Onia-Seke con cross.22:51
Calcio d'angolo,Anderlecht. Calcio d'angolo causato da Guilherme Montóia (Jagiellonia Bialystok).22:50
Fuorigioco. Bernardo Vital(Jagiellonia Bialystok) prova il lancio lungo, ma Jesús Imaz e' colto in fuorigioco.22:50
Fallo di Kaïs Barry (Anderlecht).22:49
Jesús Imaz (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49
Tiro respinto. Kaïs Barry (Anderlecht) un tiro di sinistro da fuori area.22:48
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:48
Giulian Biancone (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47
Fallo di Jesús Imaz (Jagiellonia Bialystok).22:47
Thelo Aasgaard (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:46
Fallo di Jeremy Agbonifo (Jagiellonia Bialystok).22:46
Oleg Reabciuk (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43
Fallo di Jeremy Agbonifo (Jagiellonia Bialystok).22:43
Gara riprende.22:42
Gara momentaneamente sospesa, Thelo Aasgaard (Anderlecht) per infortunio.22:40
Gara momentaneamente sospesa, Eryk Kozlowski (Jagiellonia Bialystok) per infortunio.22:40
Fallo di Thelo Aasgaard (Anderlecht).22:40
Eryk Kozlowski (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40
Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Jesús Imaz sostituisce Nik Prelec.22:40
Sostituzione, Anderlecht. Oliver Antman sostituisce Marten Winkler.22:39
Jayden Onia-Seke (Anderlecht) e' ammonito per fallo.22:39
Fallo di Léo Pétrot (Anderlecht).22:39
Ousmane Sow (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39
Gol! Jagiellonia Bialystok 0, Anderlecht 3. Jayden Onia-Seke (Anderlecht) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Enric Llansana.22:37
Fallo di Léo Pétrot (Anderlecht).22:36
Ousmane Sow (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36
Sostituzione, Anderlecht. Adriano Bertaccini sostituisce Mihajlo Cvetkovic.22:36
Sostituzione, Anderlecht. Marco Kana sostituisce Mario Stroeykens.22:36
Fallo di Jayden Onia-Seke (Anderlecht).22:35
Rodrigo Conceição (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35
Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Taras Romanczuk sostituisce Anders Klynge.22:35
Fallo di Enric Llansana (Anderlecht).22:35
Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35
Calcio d'angolo,Jagiellonia Bialystok. Calcio d'angolo causato da Kaïs Barry (Anderlecht).22:32
Tiro respinto. Aleksandar Cirkovic (Jagiellonia Bialystok) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Nik Prelec.22:32
Gol! Jagiellonia Bialystok 0, Anderlecht 2. Marten Winkler (Anderlecht) un tiro di sinistro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Enric Llansana.22:30
Tentativo fallito. Jayden Onia-Seke (Anderlecht) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Mario Stroeykens.22:29
Enric Llansana (Anderlecht) e' ammonito per fallo.22:28
Fallo di Enric Llansana (Anderlecht).22:28
Jeremy Agbonifo (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28
Mario Stroeykens (Anderlecht) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:27
Fallo di Jeremy Agbonifo (Jagiellonia Bialystok).22:27
Colin Coosemans (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26
Fallo di Ousmane Sow (Jagiellonia Bialystok).22:26
Eryk Kozlowski (Jagiellonia Bialystok) e' ammonito per fallo.22:24
Enric Llansana (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:24
Fallo di Eryk Kozlowski (Jagiellonia Bialystok).22:24
Fallo di Marten Winkler (Anderlecht).22:23
Guilherme Montóia (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Sostituzione, Anderlecht. Jayden Onia-Seke sostituisce Tristan Degreef.22:23
Sostituzione, Anderlecht. Enric Llansana sostituisce Lukás Ambros.22:23
Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Aleksandar Cirkovic sostituisce Kajetan Szmyt.22:22
Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Jeremy Agbonifo sostituisce Kamil Józwiak.22:22
Fallo di Tristan Degreef (Anderlecht).22:22
Rodrigo Conceição (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Tiro respinto. Anders Klynge (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ousmane Sow.22:19
Gara riprende.22:18
Gara momentaneamente sospesa, Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok) per infortunio.22:17
Tentativo fallito. Tristan Degreef (Anderlecht) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra di poco a lato sulla destra. Assist di Mario Stroeykens.22:17
Tentativo fallito. Anders Klynge (Jagiellonia Bialystok) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Ousmane Sow.22:14
Calcio d'angolo,Jagiellonia Bialystok. Calcio d'angolo causato da Colin Coosemans (Anderlecht).22:12
Tentativo fallito. Nik Prelec (Jagiellonia Bialystok) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Bernardo Vital con cross.22:12
Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok) e' ammonito per fallo.22:10
Oleg Reabciuk (Anderlecht) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:10
Fallo di Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok).22:10
Fallo di mano di Oleg Reabciuk (Anderlecht).22:09
Fallo di Tristan Degreef (Anderlecht).22:07
Kamil Józwiak (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07
Gara riprende.22:05
Gara momentaneamente sospesa, Rodrigo Conceição (Jagiellonia Bialystok) per infortunio.22:04
Thelo Aasgaard (Anderlecht) e' ammonito per fallo.22:03
Fallo di Thelo Aasgaard (Anderlecht).22:03
Rodrigo Conceição (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:03
Inizia il Secondo tempo Jagiellonia Bialystok 0, Anderlecht 1.22:03
Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Ousmane Sow sostituisce Hampus Finndell.22:02
Primo tempo terminato, Jagiellonia Bialystok 0, Anderlecht 1.21:47
Rodrigo Conceição (Jagiellonia Bialystok) e' ammonito.21:46
Léo Pétrot (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:46
Fallo di Nik Prelec (Jagiellonia Bialystok).21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45
Lukás Ambros (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43
Fallo di Guilherme Montóia (Jagiellonia Bialystok).21:43
Fallo di Mihajlo Cvetkovic (Anderlecht).21:42
Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42
Oleg Reabciuk (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41
Fallo di Rodrigo Conceição (Jagiellonia Bialystok).21:41
Calcio d'angolo,Anderlecht. Calcio d'angolo causato da Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok).21:40
Tiro parato. Guilherme Montóia (Jagiellonia Bialystok) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Rodrigo Conceição.21:39
Calcio d'angolo,Jagiellonia Bialystok. Calcio d'angolo causato da Giulian Biancone (Anderlecht).21:38
Tiro respinto. Kajetan Szmyt (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Hampus Finndell.21:38
Tiro parato. Marten Winkler (Anderlecht) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Lukás Ambros.21:36
Thelo Aasgaard (Anderlecht) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:35
Fallo di Hampus Finndell (Jagiellonia Bialystok).21:35
Fuorigioco. Guilherme Montóia(Jagiellonia Bialystok) prova il lancio lungo, ma Hampus Finndell e' colto in fuorigioco.21:33
Fallo di Kaïs Barry (Anderlecht).21:32
Nik Prelec (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:32
Fallo di Mihajlo Cvetkovic (Anderlecht).21:31
Eryk Kozlowski (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31
Fallo di Tristan Degreef (Anderlecht).21:30
Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30
Tentativo fallito. Mihajlo Cvetkovic (Anderlecht) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.21:28
Calcio d'angolo,Anderlecht. Calcio d'angolo causato da Guilherme Montóia (Jagiellonia Bialystok).21:27
Fallo di Thelo Aasgaard (Anderlecht).21:23
Anders Klynge (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:23
Tiro parato. Kaïs Barry (Anderlecht) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Oleg Reabciuk.21:23
Gol! Jagiellonia Bialystok 0, Anderlecht 1. Mihajlo Cvetkovic (Anderlecht) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:21
Tiro parato. Tristan Degreef (Anderlecht) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Giulian Biancone.21:20
Tiro respinto. Thelo Aasgaard (Anderlecht) un tiro di destro da fuori area. Assist di Tristan Degreef.21:18
Gara riprende.21:16
Gara momentaneamente sospesa, Anders Klynge (Jagiellonia Bialystok) per infortunio.21:15
Tentativo fallito. Oleg Reabciuk (Anderlecht) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Thelo Aasgaard.21:14
Fallo di Mihajlo Cvetkovic (Anderlecht).21:11
Rodrigo Conceição (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:11
Fallo di Tristan Degreef (Anderlecht).21:11
Rodrigo Conceição (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Tiro parato. Oleg Reabciuk (Anderlecht) un colpo di testa da posizione decentrata sulla sinistra parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Lukás Ambros con cross.21:10
Calcio d'angolo,Jagiellonia Bialystok. Calcio d'angolo causato da Léo Pétrot (Anderlecht).21:08
Fallo di Lukás Ambros (Anderlecht).21:08
Nik Prelec (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08
Tiro parato. Lukás Ambros (Anderlecht) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Oleg Reabciuk con cross.21:07
Calcio d'angolo,Anderlecht. Calcio d'angolo causato da Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok).21:03
Fallo di Nik Prelec (Jagiellonia Bialystok).21:01
Oleg Reabciuk (Anderlecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:53
Dove si gioca la partita:
Stadio: Chorten Arena
Città: Bialystok
Capienza: 22386 spettatori19:53
Jagiellonia Białystok - Anderlecht è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Chorten Arena di Bialystok.
Arbitro di Jagiellonia Białystok - Anderlecht sarà Ondrej Berka. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.
Attualmente il Jagiellonia Białystok si trova 20° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece l'Anderlecht si trova 29° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Il Jagiellonia Białystok ha segnato 4 gol e ne ha subiti 3; l'Anderlecht ha segnato 1 gol e ne ha subiti 3.
Jagiellonia Białystok e Anderlecht è la prima che si affrontano in campionato.
Jagiellonia Białystok-Anderlecht ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Jagiellonia Białystok
|Anderlecht
|Partite giocate
|2
|2
|Numero di partite vinte
|1
|0
|Numero di partite perse
|1
|2
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|4
|1
|Gol totali subiti
|3
|3
|Media gol subiti per partita
|1.5
|1.5
|Percentuale possesso palla
|42.0
|56.5
|Numero totale di passaggi
|734
|1050
|Numero totale di passaggi riusciti
|591
|911
|Tiri nello specchio della porta
|8
|11
|Percentuale di tiri in porta
|57.1
|55.0
|Numero totale di cross
|20
|38
|Numero medio di cross riusciti
|4
|9
|Duelli per partita vinti
|109
|98
|Duelli per partita persi
|107
|99
|Corner subiti
|16
|10
|Corner guadagnati
|2
|8
|Numero di punizioni a favore
|22
|32
|Numero di punizioni concesse
|35
|27
|Tackle totali
|43
|33
|Percentuale di successo nei tackle
|46.5
|51.5
|Fuorigiochi totali
|8
|3
|Numero totale di cartellini gialli
|6
|2
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
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