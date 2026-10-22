Grazie per aver seguito la diretta scritta di Juventus-Rennes e arrivederci ai prossimi appuntamenti della League Phase di Europa League 2026-2027.20:48

C'è stata la reazione della Juventus ad un primo tempo deludente, anche se le occasioni erano comunque arrivate, ma la rete di Woltemade su rigore non basta per ravvivare ulteriormente la squadra e cercare il ribaltamento definitivo al Rennes. Finisce 2-2 tra i rimpianti. Sia per le occasioni mancate (c'è stato anche un palo di McKennie) che per gli errori in fase difensiva.20:47

90'+8' E FINISCE QUI!!! La Juventus raggiunge il Rennes nel secondo tempo, ma non riesce a ribaltarla. Finisce 2-2 allo Stadium con gol del pareggio di Woltemade su rigore20:57

90'+6' WOLTEMADE AL TIRO!!! Sugli sviluppi del calcio di punizione, arriva al tiro Woltemade, ma Cresswell si oppone col corpo e la difesa del Rennes respinge20:42

90'+5' Woltemade lotta ancora. Il tedesco guadagna una punizione per il fallo di Cresswell20:41

90'+2' 8 minuti di recupero in questo secondo tempo20:38

90'+1' Spalletti manda dentro Alajbegovic, in questo finale, per Cambiaso20:37

90' GOL ANNULLATO ALLA JUVENTUS!!! Lucumì era in fuorigioco attivo sulla prima sponda di Nico Gonzalez. Tutto da rifare per la Juventus20:37

90' RICHIAMATO L'ARBITRO!!! Morten Krogh va all'on field review. C'è da capire se c'è un fuogioco attivo di Lucumì sulla prima sponda di Nico Gonzalez20:36

89' C'è comunque un check in sala VAR per un possibile contatto in area in occasione del gol20:35

89' E primo gol stagionale per Lucumì20:35

88' GOL! JUVENTUS-Rennes 3-2. Rete di Lucumì. E arriva la rete che ribalta tutto sugli sviluppi di un calcio di punizione. La palla resta lì, ci va Lucumì che calcia col mancino senza neanche guardare la porta e arriva la deviazione di Aït Boudlal che beffa Samba.20:37

87' Boga sguscia via sulla sinistra, prima del cross viene chiuso in angolo. Juventus che spinge però20:33

84' McKennie cerca Boga che va però con la spalla, e para facile Samba. Era stata veloce, però, la Juve a ribaltare il campo20:30

82' Aït Boudlal da dietro su Lucumì e arriva il giallo per il difensore del Rennes20:27

82' E spazio anche per Mayenda che prende il posto di Al Tamari, il migliore del Rennes in questa partita20:28

82' Szymanski prende il posto di Thomasson che era ormai in debito d'ossigeno20:27

81' TRIPLO CAMBIO RENNES!!! Cambia anche Haise che butta nella mischia l'attaccante Soumaré al posto di Dia, autore del momentaneao 2-120:27

81' Fuori anche Kolo Muani, non proprio perfetto oggi. Al suo posto Boga20:26

80' CAMBI NELLA JUVE!!! Dentro Lucumì che prende il posto di Kelly. Lucumì che potrà essere anche decisivo sui calci piazzati20:26

79' Bella palla di Woltemade per McKennie che serve Kolo Muani. Il francese può chiudere il gioco con la palla di ritorno per lo statunitense, ma sbaglia il passaggio. Che errore di Kolo Muani20:55

76' ANCORA WOLTEMADE!!! Angolo da destra, Woltemade di testa, ma manda a lato al palo alla destra della porta di Samba20:21

75' OCCASIONE WOLTEMADE!!! Kalulu per McKennie, cross per Woltemade che gira di testa ma arriva la deviazione decisiva di Aït Boudlal20:21

74' Nagida vola sulla fascia sinistra, palla per Al Tarami che smista per Rongier, ma il capitano del Rennes calcia malissimo20:20

73' OCCASIONE RENNES!!! Nagida crossa da sinistra, Cresswell la tocca soltanto, arriva Thomasson, ma salva tutto Vicario in uscita.20:19

72' Ci prova anche Koopmeiners dalla distanza, ma è centrale e para Samba20:17

71' JUVE PERICOLOSA!!! Nico Gonzalez per McKennie, cross per Woltemade che la gira col destro, ma arriva la deviazione decisiva di Cresswell20:16

68' SUBITO JUVE!!! E adesso sono i bianconeri a provare a ribaltarla. Kolo Muani per Woltemade, arriva Douglas Luiz che calcia dal limite, ma conclusione ribattuta20:14

68' 3° gol in Europa League per Woltemade20:14

67' GOL! JUVENTUS-Rennes 2-2. Rete di Nick Woltemade. Il tedesco calcia centrale, Samba si distende sulla sua sinistra, e l'ex Newcastle firma il gol del pareggio.



Guarda la scheda del giocatore Nick Woltemade20:54

66' RIGORE CONFERMATO!!! Woltemade va al tiro dal dischetto20:12

66' VAR IN CORSO!!! Sono in corso valutazioni dalla sala VAR. Su un possibile fuorigioco di McKennie che aveva fatto la sponda20:11

65' RIGORE PER LA JUVENTUS!!! Altro calcio di punizione e c'è un presunto tocco di mano di Reynolds in area di rigore20:11

64' Conclusione di Woltemade dal limite, tiro ribattuto20:09

63' Schema della Juventus su punizione, per servire Bremer, ma il brasiliano viene anticipato in area. Il possesso resta comunque alla Juve20:09

62' Subito Nico Gonzalez che si rende pericoloso e si prende un buon calcio di punizione per il fallo di Thomasson20:08

61' McKennie sbaglia la ripartenza della Juve. Altro cross di Nagida che trova Aït Boudlal ma, sul suo colpo di testa, c'è Kalulu che manda ancora in angolo20:53

60' CAMBIO NELLA JUVE!!! Dentro Nico Gonzalez al posto di Gatti. Juve che torna a 4 in difesa20:06

60' CONTROPIEDE RENNES!!! I bretoni volano nella metà campo avversaria con Al Tarami, palla per Nagida che cerca sul secondo palo Reynolds ma arriva il recupero di Cambiaso. Ma che rischio ad ogni uscita del Rennes20:05

59' Ci prova Koopmeiners a caricare la squadra: spiovente per Kalulu che prova ad inserirsi sul secondo palo, ma arriva Nagida a mandare in angolo20:04

58' Cresswell cerca la sventagliata per Reynolds, per sfruttare la sua velocità, ma confida troppo nei suoi mezzi 'servendo' Vicario. Vediamo se la Juve può ripartire con qualche idea in più20:04

57' Reynolds cerca Al Tarami sulla trequarti, ci arriva prima Gatti. Il giordano si sarebbe potuto involare verso la porta di Vicario20:03

53' OCCASIONE RENNES!!! Al Tarami salta di netto Gatti, entra in area, sterza sul raddoppio di marcatura, sinistro verso la porta, ma ci arriva Vicario19:58

52' Si riprende solo ora. Juventus momentaneamente in 10 per l'infortunio di Kalulu che dovrebbe rientrare con una fascia sul capo per coprire la ferita dopo il colpo di testa19:58

50' C'è stato anche un testa contro testa tra Kalulu e Nagida al momento della girata del giocatore della Juventus. Kalulu deve essere medicato19:55

49' Ci prova ora la Juventus con il cross di Cambiaso da sinistra, arriva Kalulu che gira di testa ma non trova la porta di Samba19:55

49' CONTATTO IN AREA!!! Rennes ruba palla a centrocampo, palla per Al Tarami che salta Vicario, c'è comunque un contatto col portiere della Juve, ma Al Tarami non cade e poi non trova nessuno col suo cross. Qui ha rischiato tantissimo la Juventus19:54

48' Rongier cerca la verticalizzazione per Dia, ma c'è in vantaggio Gatti che serve all'indietro per Vicario. Juve che non trova spazi per ora.19:53

47' Reynolds cerca la trivela per servire Dia, capisce tutto Kalulu che lo anticipa di testa19:52

47' La Juventus riparte con Kalulu che prende il posto di Çelik sulla fascia destra. Il turco ha sentito un fastidio alla coscia: per precauzione, Spalletti lo sostituisce20:06

46' SI RIPARTE ALLO STADIUM!!!19:51

I risultati sugli altri campi: Sturm Graz-Marsiglia 1-0, OFI Creta-Bayer Leverkusen 0-2, Ararat Armenia-AZ Alkmaar 0-2, Dinamo Zagabria-NEC 2-2, Ferencvaros-Torreense 1-1, Lech Poznan-Sunderland 0-1 e Union SG-Hapoel Beer Sheva 1-0. Alle 21 giocherà il Milan in casa del Bournemouth.19:41

Ribadiamo il concetto. La Juventus non è che non ha avuto occasioni, considerando il doppio super intervento di Samba e il palo di McKennie. La sensazione, però, è che siano state tutte azioni estemporanee, che poi la Juve non è riuscita a sfruttare. Dall'altra parte sono stati più continui. Ora bisogna tornare in attacco, ma senza sentire il tempo che scorre, senza frenesia. E, soprattutto, Woltemade e Kolo Muani devono essere maggiormente aiutati. A volte sembravano troppo soli nella metà campo avversaria.19:39

Nonostante la grande partenza della Juventus, subito in gol con Çelik, il Rennes riesce a ribaltarla, col gioco e con una buona presenza nella metà campo avversaria. E dire che la Juventus di altre occasioni ne crea: due con McKennie, compreso un palo, il miracolo di Samba su Gatti. Ma il Rennes gioca meglio negli spazi e la ribalta, appunto, con Al Tarami e il rigore di Dia (ingenuità di Douglas Luiz). Insomma, ancora problemi per Spalletti.19:37

45'+5' FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! Rennes avanti allo Stadium per 2-1. Al gol di Çelik rispondo Al Tarami e Dia (su rigore). Qualche fischio dei tifosi Juve19:36

45'+4' Occhio a Woltemade che serve per Çelik che si inserisce in area, ma non ha il tempo di calciare19:35

45'+3' Colpo di tacco di Koopmeiners per servire McKennie, ma l'esecuzione non è perfetta. Comincia a rumoreggiare il pubblico dello Stadium19:35

45'+2' OCCASIONE RENNES!!! Contropiede della squadra bretone: Al Tarami aspetta l'inserimento di Thomasson e lo serve, ma il suo sinistro trova i guantoni di Vicario che risponde presente19:32

45'+1' Koopmeiners crossa da sinistra, ma la difesa del Rennes respinge. La Juve non ne approfitta di questo calcio di punizione19:32

45'+1' 4 minuti di recupero in questo primo tempo...19:31

45' Koopmeiners guadagna un buon calcio di punizione per fallo di Aït Boudlal non lontanissimo dall'area di rigore19:31

44' Primo gol in Europa League per Dia che, finora, ne aveva segnati due in Ligue 119:30

43' GOL! Juventus-RENNES 1-2. Rete di Boulaye Dia. I bretoni la ribaltano con l'ex attaccante della Lazio. Dia spiazza Vicario calciando alla sua sinistra e manda il Rennes in vantaggio.19:29

41' RIGORE CONFERMATO!!! Occasione per il Rennes19:28

41' Perché è vero che Douglas Luiz colpisce col braccio, ma il brasiliano era a terra e poteva fare ben poco per non deviare la palla. C'è da capire se, invece, Douglas Luiz sia andato proprio col braccio nel tentativo di deviare il pallone19:28

40' RIGORE PER IL RENNES!!! Conclusione di Nagida, da fuori area, e Douglas Luiz, da terra, colpisce col braccio sinistro. Per l'arbitro è rigore. Ma ci sarà sicuramente un check dalla sala VAR19:47

38' Cresswell non riesce a calciare verso la porta, la Juventus tenta di far partire il contropiede, ma il Rennes si ricompatta immediatamente19:24

37' Nagida prova a sfondare a sinistra, ma arriva il fallo di Koopmeiners. Punizione interessante per il Rennes19:23

35' Çelik con lo spiovente per Cambiaso che trova solo l'esterno della rete con la sua conclusione. In caso di gol non sarebbe stato comunque valido: l'arbitro aveva fischiato un fallo in attacco di Woltemade19:47

32' Gioco fermo. A terra Al Tarami dopo aver subito una manata da McKennie. L'arbitro non aveva chiamato il fallo, ma vedendo il giocatore a terra ha fermato il gioco19:18

31' Va ancora al tiro NAGIDA, ma sfiora soltanto il palo alla destra di Vicario. Rennes che è pericoloso quando arriva dall'altra parte19:18

30' 52% di possesso palla per il Rennes dopo la prima mezz'ora di gioco19:17

29' RISPONDE IL RENNES!!! Da un esterno all'altro. Reynolds crossa da destra, arriva Nagida col sinistro al volo, ma Vicario copre bene il primo palo19:16

28' PALO DELLA JUVE!!! Koopmeiners crossa da sinistra, ci va di testa Cresswell ma la palla resta lì. Conclusione di McKennie, ma miracolo di Samba e sul tentativo di tap-in McKennie centra in pieno il palo. Clamorosa doppia occasione non sfruttata per la squadra di Spalletti.19:16

27' OCCHIO ALLA SALA VAR!!! C'è stato un intervento di Bremer su Camara. L'arbitro non ha fischiato fallo dando rimessa laterale al Rennes. In sala VAR hanno rivisto tutto per capire se ci fossero addirittura gli estremi per un cartellino rosso diretto, ma l'arbitro non viene richiamato. Solo un rischio per Bremer.19:14

24' McKennie prende il fondo a destra, cross in mezzo dove c'è Kolo Muani che gira di testa senza trovare però la porta di Samba19:10

23' McKennie perde un pallone velenoso sulla trequarti, ma è provvidenziale Koopmeiners che la ruba immediatamente a Camara non lasciando partire il contropiede del Rennes19:10

20' Samba resta anche a terra per il colpo subito al petto. Deve intervenire lo staff medico del Rennes19:06

20' Gatti si prende poi un giallo per un colpo a Samba prima che effettui il rinvio. E qui Gatti ha rischiato tantissimo. Proprio un colpo sul portiere: ha rischiato anche qualcosa di più19:06

19' GATTI SFIORA IL GOL!!! Spiovente di Koopmeiners per Gatti che si inserisce sul secondo palo: colpo di testa e Samba, con un miracolo, evita il secondo gol della Juve19:45

17' SUBITO JUVE!!! Reazione immediata dei bianconeri. Erroraccio di Camara che regala palla alla Juve in area, ma né McKennie né Gatti riescono a prendere la mira per calciare19:04

16' E primo gol stagionale per Al Tamari19:07

15' GOL! Juventus-RENNES 1-1. Rete di Mousa Al Tamari. E arriva il pareggio della squadra bretone con l'inserimento di Al Tamari sull'assist di testa di Reynolds. Decisivo Nagida, a sinistra, col suo cambio di cambio sfruttando il lato debole della Juve.19:08

13' OCCHIO A KOLO MUANI!!! McKennie cerca il servizio per Kolo Muani che si inserisce sul secondo palo, ma tocca soltanto senza riuscire a mirare verso la porta di Samba19:00

12' Ci prova anche Nagida, sugli sviluppi del corner, ma calcia alto sopra la traversa18:58

11' Al Tamari si mette in proprio e cerca un sinistro da fuori area, ma non inquadra la porta di Vicario19:08

9' Sponda di Dia per Thomasson che si inserisce e prova a metterla per Al Tamari, ma si chiude bene la difesa della Juventus19:08

8' Prova a rispondere il Rennes col destro da fuori di Rongier: è centrale e para a terra Vicario18:54

6' Completato anche un check VAR per un possibile fuorigioco di Çelik sull'assist di Woltemade, ma tutto regolare18:53

6' Secondo gol di Çelik in Europa League. Aveva segnato anche al NEC alla prima giornata18:54

5' GOL! JUVENTUS-Rennes 1-0. Rete di Zeki Çelik. Palla per Nagida che viene anticipato da Gatti, Koopmeiners per Woltemade che fa un assist perfetto per Çelik che si inserisce e batte Samba con un diagonale.



Guarda la scheda del giocatore Zeki Çelik18:52

4' PRIMA CHANCE!!! Lancio per McKennie che fa da sponda per Woltemade, destro da fuori area del tedesco che però colpisce male18:50

3' Reynolds torna in campo e viene ristabilita la parità numerica. Intanto Vicario cerca in profondità Kolo Muani che viene però accerchiato dagli ospiti18:49

2' Rimane anche a terra Reynolds per una botta al ginocchio. Rennes in 1018:48

2' Koopmeiners subito aggressivo nella metà campo avversaria, ma commette fallo su Reynolds.18:47

1' SI PARTE!!! Primo possesso per i padroni di casa...18:46

Il direttore di gara sarà il danese sig. Morten Krogh. Il fischietto classe '88 sarà coadiuvato dagli assistenti Skytte e Bramsen e dal quarto ufficiale, il sig. Jacob Karlsen. A completare la squadra arbitrale, dalla sala VAR, avremo il tedesco Benjamin Brand (VAR) e l'inglese Stuart Attwell (AVAR).18:16

Sono due i precedenti tra Juventus e Rennes. Parliamo della stagione 1999-2000, nella finale Intertoto che dava accesso al 1° turno di Coppa UEFA. La Juventus vinse all'andata per 2-0 grazie ai gol di Filippo Inzaghi (doppietta). 2-2 al ritorno con le reti di Conte e Zambrotta. A segno nei bretoni El-Hadji Diouf e Shabani Nonda. Era la Juventus allenata da Carlo Ancelotti.18:20

Rennes con un 3-5-2 che si trasformerà, molto probabilmente, in un 5-3-2. C'è l'ex Roma Reynolds sulla fascia destra e l'ex Lazio Boulaye Dia a guidare l'attacco. Un'assenza importantissima anche per la squadre bretone: fuori Estéban Lepaul, autore di una tripletta contro il Paris FC nell'ultima di campionato, per un problema alla caviglia. Il classe 2000 era stato convocato da Zidane con la Francia in Nations League, giocando entrambe le partite col Belgio.18:13

Tante le assenze in casa Juve, con Spalletti che deve fare a meno di Yildiz, Thuram, Locatelli, Ekhator e il secondo portiere Grabara, oltre a Francisco Conceição che si è infortunato nell'ultimo match contro la Lazio alla spalla. Senza dimenticare Zhegrova che non è in lista UEFA. Il tecnico dei bianconeri sceglie, quindi, di cambiare modulo e passare al 3-4-1-2 buttando nella mischia sia Woltemade che Kolo Muani dal 1'.18:09

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Rennes si schiera con un 3-5-2 in cui figurano: B.Samba - Aït Boudlal, Cresswell, Rouault - Reynolds, A.Thomasson, Rongier, M.Camara, Nagida - Al Tamari, Dia. All. Franck Haise. A disposizione: Lemaître, Belazzoug - Gonçalo Oliveira, Merlin - D.Cissé, Do Marcolino, Szymanski, Frankowski, Blas - Mayenda, Nordin, Soumaré.19:07

FORMAZIONI UFFICIALI: La Juventus scende in campo con un 3-4-1-2 in cui figurano: Vicario - Gatti, Bremer, Kelly - Çelik, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cambiaso - McKennie - Kolo Muani, Woltemade. All. Luciano Spalletti. A disposizione: Pinsoglio, Neto - Kalulu, Lucumì, Cabal - Pape Sarr, Nico González - Merola, Alajbegovic, Boga.18:02

Una vittoria e un pareggio per il Rennes in Europa League, con i bretoni che arrivano dal 2-1 all'OFI Creta. Rennes che ha perso, però, in campionato con un pirotecnico 4-3 in casa del Paris FC. La squadra di Haise fa tanta fatica in fase difensiva in trasferta. 4 gol subiti a Parigi, 4 gol subiti la volta prima a Lione. Nonostante questo, il Rennes è comunque a -1 dalla vetta in Ligue 1.18:30

Juventus che vuole riscattarsi dopo la batosta subita in campionato e i fischi ricevuti dai propri tifosi. Lo 0-3 casalingo con la Lazio ha fatto scivolare la squadra di Spalletti a -8 dalla vetta della classifica e a -4 dalla zona Champions. In Europa League, invece, la Juventus è messa bene con due vittorie nelle prime due gare. Vincere anche stasera aumenterebbe le chance di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale.18:29

Benvenuti alla diretta scritta di Juventus-Rennes, gara valida per la Giornata 3 della League Phase di Europa League 2026-2027. Si gioca all'Allianz Stadium di Torino.17:54

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