Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:42

PREPARTITA

Lech Poznań - Sunderland è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Enea Stadion di Poznań.

Arbitro di Lech Poznań - Sunderland sarà Balazs Berke. Al VAR invece ci sarà Tamás Bognár.

Attualmente il Lech Poznań si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece il Sunderland si trova 9° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Lech Poznań ha segnato 0 gol e ne ha subiti 8; il Sunderland ha segnato 3 gol e ne ha subiti 1.

Lech Poznań e Sunderland è la prima che si affrontano in campionato.

Lech Poznań-Sunderland ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Lech Poznań ha perso quattro delle cinque partite disputate contro squadre inglesi nelle principali competizioni europee, vincendo l'altra per 3-1 contro il Manchester City nel novembre 2010 in UEFA Europa League.

Quattro delle ultime cinque squadre inglesi impegnate in trasferta contro una formazione polacca nelle principali competizioni europee hanno perso, sebbene il precedente più recente abbia visto il Chelsea imporsi per 3-0 sul campo del Legia Varsavia nei quarti di finale di Conference League 2024/25, stagione in cui ha poi sollevato il trofeo.

Il Lech Poznań ha perso entrambe le partite di UEFA Europa League disputate in questa stagione con quattro gol di scarto (0-4 contro Crystal Palace e Bayer Leverkusen). Nessuna squadra ha mai perso le prime tre gare di Coppa UEFA/Europa League con 4 o più gol di scarto.

Il Sunderland vanta il secondo miglior dato di xG contro (1.36) tra tutte le squadre in questa edizione di UEFA Europa League, dietro solo al Rennes (0.79), con i Black Cats che hanno subito finora il minor numero di tiri nello specchio (3).

Malick Fofana del Sunderland ha partecipato a sette gol nelle sue prime otto presenze in UEFA Europa League (6 gol, 1 assist), ma non ha registrato alcuna partecipazione al gol nelle otto gare successive disputate nella competizione.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: