Incontro terminato, Lech Poznan 1, Sunderland 1.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Lech Poznan 1, Sunderland 1.
Secondo tempo terminato, Lech Poznan 1, Sunderland 1.20:34
Fallo di Chris Rigg (Sunderland).20:34
Filip Jagiello (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:34
Fallo di Jules Ahoka (Sunderland).20:32
Gustav Berggren (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32
Calcio d'angolo,Sunderland. Calcio d'angolo causato da Mateusz Lis (Lech Poznan).20:31
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:31
Calcio d'angolo,Sunderland. Calcio d'angolo causato da Terry Yegbe (Lech Poznan).20:31
Sostituzione, Lech Poznan. Filip Jagiello sostituisce Mikael Ishak.20:28
Sostituzione, Sunderland. Reinildo Mandava sostituisce Tymur Tutierov.20:26
Tentativo fallito. Dayann Méthalie (Sunderland) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Enzo Le Fée.20:25
Fallo di Dayann Méthalie (Sunderland).20:24
Joel Pereira (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:24
Sostituzione, Lech Poznan. Yannick Agnero sostituisce Radoslaw Murawski.20:23
Sostituzione, Lech Poznan. Gustav Berggren sostituisce Patrik Wålemark.20:23
Tentativo fallito. Chris Rigg (Sunderland) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto. Assist di Tymur Tutierov.20:22
Tentativo fallito. Patrik Wålemark (Lech Poznan) un tiro di sinistro da fuori area tira alto.20:22
Fallo di Noah Sadiki (Sunderland).20:20
Mikael Ishak (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:20
Tiro respinto. Enzo Le Fée (Sunderland) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.20:20
Enzo Le Fée (Sunderland) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:19
Fallo di Leo Bengtsson (Lech Poznan).20:19
Fuorigioco. Malick Fofana(Sunderland) prova il lancio lungo, ma Tymur Tutierov e' colto in fuorigioco.20:19
Fallo di Malick Fofana (Sunderland).20:18
Patrik Wålemark (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:18
Tiro respinto. Malick Fofana (Sunderland) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Enzo Le Fée.20:18
Tentativo fallito. Malick Fofana (Sunderland) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Enzo Le Fée.20:16
Tiro parato. Luis Palma (Lech Poznan) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Antoni Kozubal.20:14
Fallo di Tymur Tutierov (Sunderland).20:14
Patrik Wålemark (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:14
Tentativo fallito. Terry Yegbe (Lech Poznan) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Patrik Wålemark con cross da calcio d'angolo.20:13
Calcio d'angolo,Lech Poznan. Calcio d'angolo causato da Robin Roefs (Sunderland).20:13
Tiro parato. Michal Gurgul (Lech Poznan) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta.20:13
Tiro parato. Patrik Wålemark (Lech Poznan) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Mikael Ishak.20:13
Tentativo fallito. Mikael Ishak (Lech Poznan) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Patrik Wålemark con suggerimento di testa.20:13
Gol! Lech Poznan 1, Sunderland 1. Leo Bengtsson (Lech Poznan) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra da calcio d'angolo.20:11
Tiro respinto. Mateusz Skrzypczak (Lech Poznan) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Patrik Wålemark con cross.20:11
Calcio d'angolo,Lech Poznan. Calcio d'angolo causato da Luke O'Nien (Sunderland).20:10
Tiro parato. Enzo Le Fée (Sunderland) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Trai Hume.20:09
Tentativo fallito. Leo Bengtsson (Lech Poznan) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Patrik Wålemark.20:05
Sostituzione, Sunderland. Trai Hume sostituisce Nordi Mukiele.20:04
Sostituzione, Sunderland. Noah Sadiki sostituisce Granit Xhaka.20:03
Sostituzione, Sunderland. Enzo Le Fée sostituisce Habib Diarra.20:03
Sostituzione, Sunderland. Chris Rigg sostituisce Nilson Angulo.20:03
Sostituzione, Lech Poznan. Leo Bengtsson sostituisce Pablo Rodríguez.20:03
Sostituzione, Lech Poznan. Luis Palma sostituisce Daniel Håkans.20:03
Habib Diarra (Sunderland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:02
Fallo di Terry Yegbe (Lech Poznan).20:02
Tentativo fallito. Jules Ahoka (Sunderland) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.20:01
Calcio d'angolo,Sunderland. Calcio d'angolo causato da Mateusz Lis (Lech Poznan).19:59
Tiro parato. Nordi Mukiele (Sunderland) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Nilson Angulo.19:59
Tiro parato. Nilson Angulo (Sunderland) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:58
Tentativo fallito. Habib Diarra (Sunderland) un tiro di destro da centro area di poco alto sulla destra. Assist di Nordi Mukiele.19:54
Tentativo fallito. Patrik Wålemark (Lech Poznan) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Pablo Rodríguez.19:53
Fallo di Kevin Danso (Sunderland).19:51
Mikael Ishak (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:51
Tentativo fallito. Malick Fofana (Sunderland) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Luke O'Nien.19:50
Nilson Angulo (Sunderland) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:49
Fallo di Antoni Kozubal (Lech Poznan).19:49
Inizia il Secondo tempo Lech Poznan 0, Sunderland 1.19:46
Primo tempo terminato, Lech Poznan 0, Sunderland 1.19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:30
Tymur Tutierov (Sunderland) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:28
Fallo di Terry Yegbe (Lech Poznan).19:28
Tentativo fallito. Nordi Mukiele (Sunderland) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Nilson Angulo.19:27
Kevin Danso (Sunderland) e' ammonito per fallo.19:25
Fallo di Kevin Danso (Sunderland).19:25
Mikael Ishak (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:25
Kevin Danso (Sunderland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23
Fallo di Patrik Wålemark (Lech Poznan).19:23
Fallo di Dayann Méthalie (Sunderland).19:22
Joel Pereira (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22
Fallo di Granit Xhaka (Sunderland).19:21
Pablo Rodríguez (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:21
Luke O'Nien (Sunderland) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:20
Fallo di Pablo Rodríguez (Lech Poznan).19:20
Fallo di Dayann Méthalie (Sunderland).19:17
Joel Pereira (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17
Fallo di Daniel Håkans (Lech Poznan).19:13
Nordi Mukiele (Sunderland) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:13
Tiro parato. Malick Fofana (Sunderland) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:12
Tentativo fallito. Kevin Danso (Sunderland) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Luke O'Nien da calcio d'angolo.19:10
Calcio d'angolo,Sunderland. Calcio d'angolo causato da Mateusz Lis (Lech Poznan).19:09
Tiro parato. Dayann Méthalie (Sunderland) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:09
Fuorigioco. Pablo Rodríguez(Lech Poznan) prova il lancio lungo, ma Daniel Håkans e' colto in fuorigioco.19:06
Tiro parato. Granit Xhaka (Sunderland) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Malick Fofana.19:05
Malick Fofana (Sunderland) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro da centro area.19:05
Tiro parato. Granit Xhaka (Sunderland) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nordi Mukiele.19:05
Tiro parato. Habib Diarra (Sunderland) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Tymur Tutierov.19:03
Calcio d'angolo,Lech Poznan. Calcio d'angolo causato da Kevin Danso (Sunderland).19:02
Tentativo fallito. Daniel Håkans (Lech Poznan) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Pablo Rodríguez.19:01
Fallo di Nilson Angulo (Sunderland).18:59
Antoni Kozubal (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:59
Calcio d'angolo,Sunderland. Calcio d'angolo causato da Mateusz Lis (Lech Poznan).18:57
Calcio d'angolo,Sunderland. Calcio d'angolo causato da Terry Yegbe (Lech Poznan).18:56
Tentativo fallito. Pablo Rodríguez (Lech Poznan) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Joel Pereira con passaggio filtrante.18:54
Tiro parato. Malick Fofana (Sunderland) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Nilson Angulo.18:53
Antoni Kozubal (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:52
Fallo di Dayann Méthalie (Sunderland).18:52
Tiro respinto. Jules Ahoka (Sunderland) un tiro di destro da centro area. Assist di Habib Diarra.18:52
Tiro parato. Habib Diarra (Sunderland) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Nilson Angulo.18:52
Tentativo fallito. Patrik Wålemark (Lech Poznan) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra.18:50
Tiro respinto. Mikael Ishak (Lech Poznan) un tiro di destro da centro area. Assist di Patrik Wålemark.18:50
Tentativo fallito. Habib Diarra (Sunderland) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco alto sulla destra. Assist di Jules Ahoka.18:48
Tiro parato. Antoni Kozubal (Lech Poznan) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta.18:48
Tiro parato. Patrik Wålemark (Lech Poznan) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Pablo Rodríguez.18:48
Gol! Lech Poznan 0, Sunderland 1. Tymur Tutierov (Sunderland) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Nilson Angulo con cross.18:46
Tentativo fallito. Nordi Mukiele (Sunderland) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Granit Xhaka.18:45
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:42
Dove si gioca la partita:
Stadio: Enea Stadion
Città: Poznań
Capienza: 43269 spettatori17:42
Lech Poznań - Sunderland è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Enea Stadion di Poznań.
Arbitro di Lech Poznań - Sunderland sarà Balazs Berke. Al VAR invece ci sarà Tamás Bognár.
Attualmente il Lech Poznań si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece il Sunderland si trova 9° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Lech Poznań ha segnato 0 gol e ne ha subiti 8; il Sunderland ha segnato 3 gol e ne ha subiti 1.
Lech Poznań e Sunderland è la prima che si affrontano in campionato.
Lech Poznań-Sunderland ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Lech Poznań
|Sunderland
|Partite giocate
|2
|2
|Numero di partite vinte
|0
|2
|Numero di partite perse
|2
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|0
|3
|Gol totali subiti
|8
|1
|Media gol subiti per partita
|4.0
|0.5
|Percentuale possesso palla
|43.1
|52.8
|Numero totale di passaggi
|858
|810
|Numero totale di passaggi riusciti
|705
|663
|Tiri nello specchio della porta
|9
|10
|Percentuale di tiri in porta
|45.0
|31.2
|Numero totale di cross
|24
|63
|Numero medio di cross riusciti
|4
|16
|Duelli per partita vinti
|70
|103
|Duelli per partita persi
|77
|94
|Corner subiti
|11
|7
|Corner guadagnati
|9
|21
|Numero di punizioni a favore
|25
|24
|Numero di punizioni concesse
|12
|33
|Tackle totali
|24
|26
|Percentuale di successo nei tackle
|50.0
|65.4
|Fuorigiochi totali
|1
|2
|Numero totale di cartellini gialli
|1
|6
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
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