Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:54

PREPARTITA

Lillestrøm - Real Sociedad è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Arasen Stadion di Lillestrøm.

Arbitro di Lillestrøm - Real Sociedad sarà Mohammed Al Emara. Al VAR invece ci sarà Tiago Bruno Lopes Martins.

Attualmente il Lillestrøm si trova 24° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece il Real Sociedad si trova 25° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Il Lillestrøm ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3; il Real Sociedad ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3.

Lillestrøm e Real Sociedad è la prima che si affrontano in campionato.

Lillestrøm-Real Sociedad ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Lillestrøm ha affrontato una squadra spagnola solamente in una stagione europea, perdendo 5-3 (tra andata e ritorno) contro l'Alavés, poi finalista, nel secondo turno della Coppa UEFA 2000/01 (1-3 in casa, 2-2 in trasferta).

L'unico precedente della Real Sociedad contro una squadra norvegese risale alla fase a gironi della UEFA Europa League 2017/18, in cui ha vinto entrambe le sfide contro il Rosenborg (4-0 in casa, 1-0 in trasferta).

Il Lillestrøm ha vinto solo tre delle 16 partite disputate in Coppa UEFA/Europa League (3N 10P) e non ha ancora ottenuto una vittoria in questa stagione (1N 1P).

La Real Sociedad non vince da quattro partite di UEFA Europa League (2N 2P), dopo averne vinte cinque delle precedenti sei (1P).

Solo Rennes (64.8%) e Hoffenheim (60.5%) hanno una media possesso palla superiore alla Real Sociedad (58.7%) in questa edizione di UEFA Europa League. Nonostante ciò, solo sette squadre hanno registrato meno tiri (22) e solo sei hanno un xG inferiore (2.09).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: