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Lillestrøm-Real Sociedad: 0-6 - Europa League 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Arasen Stadion di Lillestrøm
22 Ottobre 2026 ore 21:00
Lillestrøm
0
Real Sociedad
6
Partita finita
Arbitro: Mohammed Al Emara
  1. 25' 0-1 Sergio Gómez
  2. 27' 0-2 Sergio Gómez
  3. 33' 0-3 Luka Sucic
  4. 64' 0-4 Orri Óskarsson
  5. 72' 0-5 Luka Sucic
  6. 80' 0-6 Arsen Zakharyan
0'
45'
90'
90'
92'

Incontro terminato, Lillestrøm 0, Real Sociedad 6.

  1. 90'+3'

    Secondo tempo terminato, Lillestrøm 0, Real Sociedad 6.22:47

  3. 90'+3'

    Calcio d'angolo,Real Sociedad. Calcio d'angolo causato da Ruben Gabrielsen (Lillestrøm).22:47

  4. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.22:46

  5. 90'+1'

    Tentativo fallito. Gonçalo Guedes (Real Sociedad) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra.22:46

  6. 88'

    Sostituzione, Lillestrøm. Henrik Melland sostituisce Gustav Nyheim.22:43

  7. 86'

    Tentativo fallito. Arsen Zakharyan (Real Sociedad) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco alto. Assist di Gonçalo Guedes in seguito a un contropiede.22:40

  9. 85'

    Tiro parato. Gonçalo Guedes (Real Sociedad) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:39

  10. 83'

    Sostituzione, Lillestrøm. Gustav Nordh sostituisce Thomas Lehne Olsen.22:38

  11. 83'

    Tentativo fallito. Thomas Lehne Olsen (Lillestrøm) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Ylldren Ibrahimaj con cross.22:37

  12. 81'

    Tiro respinto. Ylldren Ibrahimaj (Lillestrøm) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Eric Kitolano.22:36

  13. 80'

    Gol! Lillestrøm 0, Real Sociedad 6. Arsen Zakharyan (Real Sociedad) un tiro di sinistro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Beñat Turrientes.22:34

  15. 79'

    Gara riprende.22:33

  16. 77'

    Gara momentaneamente sospesa, Pontus Dahlberg (Lillestrøm) per infortunio.22:32

  17. 77'

    Calcio d'angolo,Real Sociedad. Calcio d'angolo causato da Pontus Dahlberg (Lillestrøm).22:31

  18. 77'

    Tiro parato. Orri Óskarsson (Real Sociedad) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Arsen Zakharyan con passaggio filtrante.22:31

  19. 75'

    Tiro parato. Gustav Nyheim (Lillestrøm) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ylldren Ibrahimaj.22:29

  21. 73'

    Gonçalo Guedes (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:28

  22. 73'

    Fallo di Lars Ranger (Lillestrøm).22:28

  23. 73'

    Sostituzione, Real Sociedad. Arsen Zakharyan sostituisce Luka Sucic.22:28

  24. 72'

    Gol! Lillestrøm 0, Real Sociedad 5. Luka Sucic (Real Sociedad) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:27

  25. 72'

    Sostituzione, Lillestrøm. Fredrik Gulbrandsen sostituisce Vá.22:26

  27. 72'

    Sostituzione, Lillestrøm. Lars Ranger sostituisce Sturla Ottesen.22:26

  28. 71'

    Tentativo fallito. Orri Óskarsson (Real Sociedad) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Carlos Soler con passaggio filtrante.22:26

  29. 68'

    Jon Martín (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23

  30. 68'

    Fallo di Sander Foss (Lillestrøm).22:23

  31. 67'

    Calcio d'angolo,Lillestrøm. Calcio d'angolo causato da Jon Martín (Real Sociedad).22:22

  33. 66'

    Sostituzione, Real Sociedad. Beñat Turrientes sostituisce Jon Gorrotxategi.22:20

  34. 64'

    Gol! Lillestrøm 0, Real Sociedad 4. Orri Óskarsson (Real Sociedad) un tiro di destro da centro area sotto la traversa. Assist di Gonçalo Guedes in seguito a un contropiede.22:19

  35. 62'

    Ylldren Ibrahimaj (Lillestrøm) colpisce la traversa con un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Gustav Nyheim.22:17

  36. 60'

    Calcio d'angolo,Lillestrøm. Calcio d'angolo causato da Jon Martín (Real Sociedad).22:15

  37. 59'

    Fallo di Pablo Marín (Real Sociedad).22:13

  39. 59'

    Ruben Gabrielsen (Lillestrøm) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13

  40. 58'

    Sostituzione, Real Sociedad. Orri Óskarsson sostituisce Mikel Oyarzabal.22:13

  41. 58'

    Sostituzione, Real Sociedad. Pablo Marín sostituisce Takefusa Kubo.22:13

  42. 58'

    Tentativo fallito. Thomas Lehne Olsen (Lillestrøm) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Vá.22:12

  43. 57'

    Tiro respinto. Vá (Lillestrøm) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Ylldren Ibrahimaj.22:12

  45. 57'

    Tiro respinto. Filip Ottosson (Lillestrøm) un tiro di destro da fuori area.22:12

  46. 56'

    Jon Gorrotxategi (Real Sociedad) e' ammonito per fallo.22:11

  47. 56'

    Fallo di Jon Gorrotxategi (Real Sociedad).22:11

  48. 56'

    Gustav Nyheim (Lillestrøm) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11

  49. 55'

    Carlos Soler (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10

  51. 55'

    Fallo di Vá (Lillestrøm).22:10

  52. 53'

    Tentativo fallito. Carlos Soler (Real Sociedad) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Takefusa Kubo con cross in seguito a un calcio da fermo.22:08

  53. 52'

    Ruben Gabrielsen (Lillestrøm) e' ammonito per fallo.22:06

  54. 52'

    Takefusa Kubo (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:06

  55. 52'

    Fallo di Ruben Gabrielsen (Lillestrøm).22:06

  57. 51'

    Tiro respinto. Gonçalo Guedes (Real Sociedad) un tiro di destro da fuori area.22:06

  58. 51'

    Calcio d'angolo,Real Sociedad. Calcio d'angolo causato da Ruben Gabrielsen (Lillestrøm).22:05

  59. 50'

    Rigore parato! Thomas Lehne Olsen (Lillestrøm) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nel centro della porta.22:04

  60. 48'

    Rigore concesso da Jon Martín (Real Sociedad) per un fallo in area.22:02

  61. 48'

    Rigore per Lillestrøm. Gustav Nyheim e'stato atterrato in area di rigore.22:02

  63. 47'

    Fallo di Igor Zubeldia (Real Sociedad).22:01

  64. 47'

    Yaw Paintsil (Lillestrøm) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:01

  65. 46'

    Tentativo fallito. Eric Kitolano (Lillestrøm) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Gustav Nyheim.22:00

  66. Inizia il Secondo tempo Lillestrøm 0, Real Sociedad 3.22:00

  67. 45'

    Sostituzione, Real Sociedad. Jon Pacheco sostituisce Mamadou Sarr.21:59

  69. 45'

    Sostituzione, Lillestrøm. Eric Kitolano sostituisce Daniel Bassi.21:59

  70. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Lillestrøm 0, Real Sociedad 3.21:45

  71. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:45

  72. 44'

    Tentativo fallito. Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Sergio Gómez.21:43

  73. 42'

    Takefusa Kubo (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41

  75. 42'

    Fallo di Daniel Bassi (Lillestrøm).21:41

  76. 42'

    Tiro respinto. Vá (Lillestrøm) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Daniel Bassi.21:41

  77. 40'

    Fuorigioco. Thomas Lehne Olsen(Lillestrøm) prova il lancio lungo, ma Vá e' colto in fuorigioco.21:39

  78. 38'

    Tentativo fallito. Thomas Lehne Olsen (Lillestrøm) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Daniel Bassi.21:37

  79. 36'

    Jon Martín (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35

  81. 36'

    Fallo di Thomas Lehne Olsen (Lillestrøm).21:35

  82. 33'

    Gol! Lillestrøm 0, Real Sociedad 3. Luka Sucic (Real Sociedad) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa. Assist di Mikel Oyarzabal.21:32

  83. 31'

    Gonçalo Guedes (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30

  84. 31'

    Fallo di Ylldren Ibrahimaj (Lillestrøm).21:30

  85. 30'

    Mamadou Sarr (Real Sociedad) e' ammonito per fallo.21:29

  87. 30'

    Fallo di Mamadou Sarr (Real Sociedad).21:29

  88. 30'

    Sturla Ottesen (Lillestrøm) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29

  89. 30'

    Tiro respinto. Jon Gorrotxategi (Real Sociedad) un tiro di destro da fuori area.21:29

  90. 29'

    Calcio d'angolo,Real Sociedad. Calcio d'angolo causato da Filip Ottosson (Lillestrøm).21:28

  91. 29'

    Tiro respinto. Luka Sucic (Real Sociedad) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Takefusa Kubo.21:28

  93. 27'

    Gol! Lillestrøm 0, Real Sociedad 2. Sergio Gómez (Real Sociedad) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Mikel Oyarzabal.21:26

  94. 25'

    Gol! Lillestrøm 0, Real Sociedad 1. Sergio Gómez (Real Sociedad) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Mikel Oyarzabal.21:24

  95. 23'

    Fallo di Filip Ottosson (Lillestrøm).21:23

  96. 23'

    Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23

  97. 19'

    Tentativo fallito. Yaw Paintsil (Lillestrøm) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Thomas Lehne Olsen.21:18

  99. 18'

    Fuorigioco. Sergio Gómez(Real Sociedad) prova il lancio lungo, ma Gonçalo Guedes e' colto in fuorigioco.21:18

  100. 13'

    Fallo di Igor Zubeldia (Real Sociedad).21:12

  101. 13'

    Vá (Lillestrøm) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12

  102. 4'

    Calcio d'angolo,Lillestrøm. Calcio d'angolo causato da Jon Martín (Real Sociedad).21:03

  103. 4'

    Tiro respinto. Gustav Nyheim (Lillestrøm) un tiro di destro da fuori area. Assist di Daniel Bassi.21:03

  105. Tentativo fallito. Thomas Lehne Olsen (Lillestrøm) un tiro di sinistro da centro area di poco alto. Assist di Vá.21:00

  106. Inizia il Primo tempo.21:00

  107. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:54

  109. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Arasen Stadion
    Città: Lillestrøm
    Capienza: 11637 spettatori19:54

Formazioni Lillestrøm - Real Sociedad

Lillestrøm
Real Sociedad
TITOLARI LILLESTRøM
  • (12) PONTUS DAHLBERG (P)
  • (28) RUBEN GABRIELSEN (D)
  • (26) YAW PAINTSIL (D)
  • (5) SANDER FOSS (D)
  • (3) STURLA OTTESEN (D)
  • (29) YLLDREN IBRAHIMAJ (C)
  • (14) GUSTAV NYHEIM (C)
  • (21) FILIP OTTOSSON (C)
  • (10) THOMAS LEHNE OLSEN (A)
  • (20) VÁ (A)
  • (22) DANIEL BASSI (A)
PANCHINA LILLESTRøM
  • (25) SEUN AKANJI (A)
  • (8) FREDRIK GULBRANDSEN (A)
  • (7) LINUS ALPERUD (C)
  • (47) STIAN KRISTIANSEN (D)
  • (16) HENRIK MELLAND (C)
  • (15) GUSTAV NORDH (A)
  • (11) FREDERIK ELKÆR (D)
  • (2) LARS RANGER (D)
  • (18) KEVIN KRYGÅRD (C)
  • (1) STEFAN HAGERUP (P)
  • (17) ERIC KITOLANO (C)
ALLENATORE LILLESTRøM
  • Hans Erik Ødegaard
TITOLARI REAL SOCIEDAD
  • (13) UNAI MARRERO (P)
  • (5) IGOR ZUBELDIA (D)
  • (17) SERGIO GÓMEZ (D)
  • (6) JON MARTÍN (D)
  • (19) MAMADOU SARR (D)
  • (14) TAKEFUSA KUBO (C)
  • (18) CARLOS SOLER (C)
  • (11) GONÇALO GUEDES (C)
  • (4) JON GORROTXATEGI (C)
  • (10) MIKEL OYARZABAL (A)
  • (24) LUKA SUCIC (A)
PANCHINA REAL SOCIEDAD
  • (23) ARSEN ZAKHARYAN (C)
  • (29) ALEX MARCHAL (A)
  • (28) ALEX LEBARBIER (C)
  • (12) JOB OCHIENG (A)
  • (15) PABLO MARÍN (C)
  • (9) ORRI ÓSKARSSON (A)
  • (22) HÉCTOR FORT (D)
  • (8) BEÑAT TURRIENTES (C)
  • (3) AIHEN MUÑOZ (D)
  • (7) ANDER BARRENETXEA (A)
  • (16) JON PACHECO (D)
  • (1) ÁLEX REMIRO (P)
ALLENATORE REAL SOCIEDAD
  • Pellegrino Matarazzo
PREPARTITA

Lillestrøm - Real Sociedad è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Arasen Stadion di Lillestrøm.
Arbitro di Lillestrøm - Real Sociedad sarà Mohammed Al Emara. Al VAR invece ci sarà Tiago Bruno Lopes Martins.

Attualmente il Lillestrøm si trova 24° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece il Real Sociedad si trova 25° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Il Lillestrøm ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3; il Real Sociedad ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3.

Lillestrøm e Real Sociedad è la prima che si affrontano in campionato.

Lillestrøm-Real Sociedad ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Lillestrøm ha affrontato una squadra spagnola solamente in una stagione europea, perdendo 5-3 (tra andata e ritorno) contro l'Alavés, poi finalista, nel secondo turno della Coppa UEFA 2000/01 (1-3 in casa, 2-2 in trasferta).
  • L'unico precedente della Real Sociedad contro una squadra norvegese risale alla fase a gironi della UEFA Europa League 2017/18, in cui ha vinto entrambe le sfide contro il Rosenborg (4-0 in casa, 1-0 in trasferta).
  • Il Lillestrøm ha vinto solo tre delle 16 partite disputate in Coppa UEFA/Europa League (3N 10P) e non ha ancora ottenuto una vittoria in questa stagione (1N 1P).
  • La Real Sociedad non vince da quattro partite di UEFA Europa League (2N 2P), dopo averne vinte cinque delle precedenti sei (1P).
  • Solo Rennes (64.8%) e Hoffenheim (60.5%) hanno una media possesso palla superiore alla Real Sociedad (58.7%) in questa edizione di UEFA Europa League. Nonostante ciò, solo sette squadre hanno registrato meno tiri (22) e solo sei hanno un xG inferiore (2.09).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

LillestrømReal Sociedad
Partite giocate22
Numero di partite vinte00
Numero di partite perse11
Numero di partite pareggiate11
Gol totali segnati22
Gol totali subiti33
Media gol subiti per partita1.51.5
Percentuale possesso palla57.358.8
Numero totale di passaggi9501137
Numero totale di passaggi riusciti789948
Tiri nello specchio della porta86
Percentuale di tiri in porta38.137.5
Numero totale di cross2738
Numero medio di cross riusciti56
Duelli per partita vinti93104
Duelli per partita persi102112
Corner subiti87
Corner guadagnati1212
Numero di punizioni a favore2527
Numero di punizioni concesse2327
Tackle totali3528
Percentuale di successo nei tackle54.364.3
Fuorigiochi totali32
Numero totale di cartellini gialli34
Numero totale di cartellini rossi00

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