Incontro terminato, OFI 0, Bayer Leverkusen 2.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, OFI 0, Bayer Leverkusen 2.
Secondo tempo terminato, OFI 0, Bayer Leverkusen 2.20:35
Fallo di Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen).20:35
Achilleas Poungouras (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:35
Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:35
Fallo di Giannis Theodosoulakis (OFI).20:35
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.20:34
Tentativo fallito. Equi Fernández (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Aleix García.20:33
Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Klidman Lilo (OFI).20:31
Tiro parato. Miguel Gutiérrez (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Ibrahim Maza.20:31
Fallo di Jarell Quansah (Bayer Leverkusen).20:31
Nikolaos Athanasiou (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:31
Fuorigioco. Miguel Gutiérrez(Bayer Leverkusen) prova il lancio lungo, ma Nathan Tella e' colto in fuorigioco.20:30
Borja González (OFI) e' ammonito per fallo.20:29
Afonso Moreira (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:29
Fallo di Borja González (OFI).20:29
Equi Fernández (Bayer Leverkusen) e' ammonito per fallo.20:29
Fallo di Equi Fernández (Bayer Leverkusen).20:29
Giannis Apostolakis (OFI) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:29
Tentativo fallito. Giannis Apostolakis (OFI) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Thanasis Androutsos.20:27
Fallo di Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen).20:27
Giannis Theodosoulakis (OFI) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:27
Tiro parato. Nathan Tella (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa.20:26
Sostituzione, OFI. Thanasis Sitmalidis sostituisce Thiago Nuss.20:25
Sostituzione, OFI. Borja González sostituisce Konstantinos Kostoulas.20:25
Fallo di Loïc Badé (Bayer Leverkusen).20:25
Giannis Theodosoulakis (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:25
Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Nikolaos Athanasiou (OFI).20:24
Fallo di Afonso Moreira (Bayer Leverkusen).20:23
Thanasis Androutsos (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:23
Fallo di Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen).20:23
Thanasis Androutsos (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:23
Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) e' ammonito per fallo.20:21
Fallo di Jarell Quansah (Bayer Leverkusen).20:21
Thiago Nuss (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:21
Tentativo fallito. Nathan Tella (Bayer Leverkusen) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Ibrahim Maza con cross.20:21
Miguel Gutiérrez (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:19
Fallo di Lorenzo Dickmann (OFI).20:19
Fallo di Loïc Badé (Bayer Leverkusen).20:18
Thiago Nuss (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:18
Tentativo fallito. Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra da calcio d'angolo.20:17
Sostituzione, Bayer Leverkusen. Moussa Diaby sostituisce Malik Tillman.20:17
Sostituzione, Bayer Leverkusen. Edmond Tapsoba sostituisce Lucas Vázquez.20:17
Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Achilleas Poungouras (OFI).20:17
Tiro respinto. Equi Fernández (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da centro area. Assist di Aleix García.20:17
Tentativo fallito. Achilleas Poungouras (OFI) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Thanasis Androutsos con cross da calcio d'angolo.20:15
Sostituzione, OFI. Giannis Apostolakis sostituisce Andreas Bouchalakis.20:15
Sostituzione, OFI. Giannis Theodosoulakis sostituisce Aitor Cantalapiedra.20:15
Calcio d'angolo,OFI. Calcio d'angolo causato da Janis Blaswich (Bayer Leverkusen).20:14
Tiro parato. Lucas Vázquez (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ibrahim Maza con cross.20:14
Fallo di Nathan Tella (Bayer Leverkusen).20:11
Thanasis Androutsos (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:11
Tentativo fallito. Aleix García (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Lucas Vázquez in seguito a un contropiede.20:09
Tiro respinto. Nathan Tella (Bayer Leverkusen) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Malik Tillman.20:09
Calcio d'angolo,OFI. Calcio d'angolo causato da Loïc Badé (Bayer Leverkusen).20:07
Tiro respinto. Taxiarchis Fountas (OFI) un tiro di destro da fuori area. Assist di Lorenzo Dickmann.20:07
Sostituzione, Bayer Leverkusen. Nathan Tella sostituisce Patrik Schick.20:06
Sostituzione, Bayer Leverkusen. Ibrahim Maza sostituisce Jonas Hofmann.20:06
Sostituzione, Bayer Leverkusen. Miguel Gutiérrez sostituisce Facundo Medina.20:06
Fallo di Lucas Vázquez (Bayer Leverkusen).20:05
Taxiarchis Fountas (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:05
Sostituzione, OFI. Taxiarchis Fountas sostituisce Kenan Kodro.20:04
Tentativo fallito. Patrik Schick (Bayer Leverkusen) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Jonas Hofmann con cross.20:03
Fallo di Loïc Badé (Bayer Leverkusen).20:01
Kenan Kodro (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:01
Tentativo fallito. Aleix García (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da oltre 25 metri tira alto. Assist di Equi Fernández.20:01
Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Nikolaos Athanasiou (OFI).19:59
Tiro parato. Aleix García (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Lucas Vázquez.19:58
Tiro parato. Konstantinos Kostoulas (OFI) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Aitor Cantalapiedra.19:57
Fallo di Equi Fernández (Bayer Leverkusen).19:55
Thiago Nuss (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:55
Afonso Moreira (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54
Fallo di Konstantinos Kostoulas (OFI).19:54
Tiro parato. Facundo Medina (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jonas Hofmann.19:53
Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Klidman Lilo (OFI).19:53
Tiro parato. Jonas Hofmann (Bayer Leverkusen) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Facundo Medina.19:53
Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Thanasis Androutsos (OFI).19:52
Tiro respinto. Facundo Medina (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da fuori area.19:52
Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Achilleas Poungouras (OFI).19:51
Inizia il Secondo tempo OFI 0, Bayer Leverkusen 2.19:48
Primo tempo terminato, OFI 0, Bayer Leverkusen 2.19:32
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:31
Fallo di Equi Fernández (Bayer Leverkusen).19:29
Kenan Kodro (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:29
Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Kresimir Krizmanic (OFI).19:27
Tiro respinto. Afonso Moreira (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da centro area. Assist di Equi Fernández.19:27
Fallo di mano di Equi Fernández (Bayer Leverkusen).19:25
Fallo di Equi Fernández (Bayer Leverkusen).19:23
Thiago Nuss (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23
Gol! OFI 0, Bayer Leverkusen 2. Jonas Hofmann (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Malik Tillman.19:22
Gol! OFI 0, Bayer Leverkusen 1. Jonas Hofmann (Bayer Leverkusen) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:19
Tiro parato. Afonso Moreira (Bayer Leverkusen) un tiro di destro dalla lunga distanza parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Lucas Vázquez.19:19
Tentativo fallito. Aleix García (Bayer Leverkusen) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra.19:18
Tiro parato. Malik Tillman (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:18
Tiro respinto. Lucas Vázquez (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Malik Tillman.19:17
Tiro respinto. Patrik Schick (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Aleix García.19:17
Tiro parato. Equi Fernández (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Patrik Schick.19:15
Tiro respinto. Patrik Schick (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da centro area.19:14
Tiro parato. Jonas Hofmann (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Malik Tillman con passaggio filtrante.19:14
Tentativo fallito. Aitor Cantalapiedra (OFI) un tiro di sinistro da fuori area tira alto.19:13
Tiro parato. Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Afonso Moreira.19:12
Tentativo fallito. Afonso Moreira (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Jonas Hofmann da calcio d'angolo.19:12
Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Konstantinos Kostoulas (OFI).19:11
Tiro respinto. Afonso Moreira (Bayer Leverkusen) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Equi Fernández.19:11
Aleix García (Bayer Leverkusen) e' ammonito per fallo.19:09
Fallo di Aleix García (Bayer Leverkusen).19:09
Thiago Nuss (OFI) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:09
Tentativo fallito. Malik Tillman (Bayer Leverkusen) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Jonas Hofmann con cross.19:08
Fallo di Loïc Badé (Bayer Leverkusen).19:07
Kenan Kodro (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07
Tentativo fallito. Patrik Schick (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra.19:06
Tentativo fallito. Loïc Badé (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Aleix García con cross da calcio d'angolo.19:04
Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Klidman Lilo (OFI).19:04
Tiro parato. Jonas Hofmann (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Malik Tillman.19:04
Janis Blaswich (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:03
Fallo di Andreas Bouchalakis (OFI).19:03
Calcio d'angolo,OFI. Calcio d'angolo causato da Loïc Badé (Bayer Leverkusen).19:02
Calcio d'angolo,OFI. Calcio d'angolo causato da Loïc Badé (Bayer Leverkusen).19:01
Gara riprende.19:00
Gara momentaneamente sospesa, Jonas Hofmann (Bayer Leverkusen) per infortunio.18:59
Calcio d'angolo,OFI. Calcio d'angolo causato da Jarell Quansah (Bayer Leverkusen).18:56
Tiro parato. Thiago Nuss (OFI) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Lorenzo Dickmann.18:56
Fallo di Malik Tillman (Bayer Leverkusen).18:53
Thanasis Androutsos (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:53
Fallo di Loïc Badé (Bayer Leverkusen).18:52
Kenan Kodro (OFI) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:52
Fallo di Jarell Quansah (Bayer Leverkusen).18:50
Thiago Nuss (OFI) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:50
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:34
Dove si gioca la partita:
Stadio: Pankritio Stadium
Città: Heraklion
Capienza: 26400 spettatori17:34
OFI - Bayer Leverkusen è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Pankritio Stadium di Heraklion.
Arbitro di OFI - Bayer Leverkusen sarà Oleksiy Derevinskyi. Al VAR invece ci sarà Denys Shurman.
Attualmente l'OFI si trova 18° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Bayer Leverkusen si trova 2° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
L'OFI ha segnato 3 gol e ne ha subiti 2; il Bayer Leverkusen ha segnato 6 gol e ne ha subiti 0.
OFI e Bayer Leverkusen è la prima che si affrontano in campionato.
OFI-Bayer Leverkusen ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|OFI
|Bayer Leverkusen
|Partite giocate
|2
|2
|Numero di partite vinte
|1
|2
|Numero di partite perse
|1
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|3
|6
|Gol totali subiti
|2
|0
|Media gol subiti per partita
|1.0
|0.0
|Percentuale possesso palla
|32.8
|58.6
|Numero totale di passaggi
|523
|1205
|Numero totale di passaggi riusciti
|345
|1079
|Tiri nello specchio della porta
|4
|18
|Percentuale di tiri in porta
|44.4
|58.1
|Numero totale di cross
|18
|45
|Numero medio di cross riusciti
|4
|13
|Duelli per partita vinti
|104
|87
|Duelli per partita persi
|114
|75
|Corner subiti
|21
|6
|Corner guadagnati
|7
|11
|Numero di punizioni a favore
|35
|13
|Numero di punizioni concesse
|19
|32
|Tackle totali
|38
|31
|Percentuale di successo nei tackle
|57.9
|54.8
|Fuorigiochi totali
|4
|6
|Numero totale di cartellini gialli
|4
|2
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
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