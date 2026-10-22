Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:34

PREPARTITA

OFI - Bayer Leverkusen è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Pankritio Stadium di Heraklion.

Arbitro di OFI - Bayer Leverkusen sarà Oleksiy Derevinskyi. Al VAR invece ci sarà Denys Shurman.

Attualmente l'OFI si trova 18° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Bayer Leverkusen si trova 2° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

L'OFI ha segnato 3 gol e ne ha subiti 2; il Bayer Leverkusen ha segnato 6 gol e ne ha subiti 0.

OFI e Bayer Leverkusen è la prima che si affrontano in campionato.

OFI-Bayer Leverkusen ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'OFI e il Bayer Leverkusen si sono affrontate una sola volta in precedenza, nella Coppa Intertoto UEFA 1995, con il Leverkusen che ha vinto 1-0 nella fase a gironi.

Il Bayer Leverkusen ha perso solo una delle ultime sei partite nelle principali competizioni europee contro avversarie greche (3V 2N 1P), mantenendo il clean sheet in cinque di queste occasioni.

L'OFI ha vinto nove delle 11 partite casalinghe disputate nelle principali competizioni europee (1N 1P). L'ultima squadra a raggiungere 10 vittorie interne in appena 12 gare è stato il Middlesbrough tra le stagioni 2004/05 e 2005/06.

Il Bayer Leverkusen ha perso solo una delle ultime 16 partite di UEFA Europa League (11V 4N 1P). L'unica sconfitta è arrivata nella finale del 2024 contro l'Atalanta (0-3).

I due giocatori con il maggior numero di passaggi completati in questa edizione di UEFA Europa League sono i difensori del Bayer Leverkusen Edmond Tapsoba (169) e Loïc Badé (162). Inoltre, nessun giocatore di movimento ha completato più lanci lunghi del centrocampista del Leverkusen Aleix García (16).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: