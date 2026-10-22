Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:59

PREPARTITA

Olympiakos - Sparta Prague è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Georgios Karaiskakis Stadium di Piraeus.

Arbitro di Olympiakos - Sparta Prague sarà Espen Eskås. Al VAR invece ci sarà Luca Pairetto.

Attualmente l'Olympiakos si trova 12° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece lo Sparta Prague si trova 14° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).

L'Olympiakos ha segnato 3 gol e ne ha subiti 1; lo Sparta Prague ha segnato 5 gol e ne ha subiti 2.

Olympiakos e Sparta Prague è la prima che si affrontano in campionato.

Olympiakos-Sparta Prague ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Olympiakos ha affrontato una sola squadra ceca in precedenza, eliminando il Viktoria Plzeň nei preliminari della Champions League 2019/20 (0-0 in trasferta, 4-0 in casa).

Lo Sparta Praga non ha mai vinto una trasferta europea in Grecia in quattro tentativi (1N 3P); questa è la loro prima partita nel Paese dal pareggio per 1-1 contro l'Asteras Tripolis nel settembre 2015 in Europa League.

L'Olympiakos ha vinto sei delle ultime otto partite casalinghe in Europa League (2N), dopo averne perse cinque di fila prima di questa serie.

Lo Sparta Praga ha vinto tre delle ultime quattro trasferte nelle principali competizioni europee (1P), più di quante ne avesse ottenute nelle precedenti 19 gare esterne (2V 2N 15P).

Nessun giocatore ha creato più occasioni su azione in questa edizione di Europa League rispetto a Gelson Martins dell'Olympiakos (7). Tuttavia, Martins non ha fornito assist nelle ultime 16 presenze nelle principali competizioni europee con il club, da quello messo a referto contro il Malmö FF nell'ottobre 2024.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: