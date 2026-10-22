Incontro terminato, Olympiacos 1, Sparta Praga 0.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Olympiacos 1, Sparta Praga 0.
Secondo tempo terminato, Olympiacos 1, Sparta Praga 0.22:49
Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Stefan Ortega (Olympiacos).22:49
Tiro parato. Santiago Eneme (Sparta Praga) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa.22:49
Gelson Martins (Olympiacos) e' ammonito per fallo.22:48
Fallo di Gelson Martins (Olympiacos).22:48
Jaroslav Zeleny (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:48
Tentativo fallito. Patrik Vydra (Sparta Praga) un tiro di destro da fuori area tira alto in seguito a un calcio da fermo.22:46
Tiro respinto. Patrik Vydra (Sparta Praga) un tiro di destro da fuori area.22:46
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:46
Fallo di Nayair Tiknizyan (Olympiacos).22:45
Ebrima Singhateh (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:45
Fallo di Gustavo Sá (Olympiacos).22:44
Sivert Mannsverk (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44
Tiro respinto. Jonatan Braut Brunes (Sparta Praga) un tiro di destro da centro area.22:42
Tiro respinto. Josimar Alcócer (Sparta Praga) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.22:42
Fallo di Gustavo Puerta (Olympiacos).22:39
Santiago Eneme (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39
Jota Silva (Olympiacos) e' ammonito per fallo.22:39
Sostituzione, Olympiacos. Gustavo Sá sostituisce Chiquinho.22:39
Tentativo fallito. Pavel Kaderábek (Sparta Praga) un tiro di destro da centro area tira alto.22:38
Lorenzo Pirola (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Fallo di Ebrima Singhateh (Sparta Praga).22:37
Fuorigioco. Remo Freuler(Olympiacos) prova il lancio lungo, ma Gelson Martins e' colto in fuorigioco.22:36
Martin Suchomel (Sparta Praga) e' ammonito per fallo.22:35
Jota Silva (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35
Fallo di Martin Suchomel (Sparta Praga).22:35
Sostituzione, Sparta Praga. Pavel Kaderábek sostituisce Ki-Jana Hoever.22:35
Gol! Olympiacos 1, Sparta Praga 0. Armando González (Olympiacos) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Marcus Pedersen con cross.22:34
Ebrima Singhateh (Sparta Praga) e' ammonito per fallo.22:33
Chiquinho (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33
Fallo di Ebrima Singhateh (Sparta Praga).22:33
Tentativo fallito. Ebrima Singhateh (Sparta Praga) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Jonatan Braut Brunes in seguito a un contropiede.22:31
Sostituzione, Olympiacos. Nayair Tiknizyan sostituisce Bruno Onyemaechi.22:30
Sostituzione, Olympiacos. Marcus Pedersen sostituisce Manolis Saliakas.22:30
Tiro respinto. Jota Silva (Olympiacos) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Gustavo Puerta con cross.22:28
Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Ki-Jana Hoever (Sparta Praga).22:28
Sostituzione, Sparta Praga. Ebrima Singhateh sostituisce Matej Jurásek.22:23
Sostituzione, Sparta Praga. Patrik Vydra sostituisce Roman Macek.22:23
Tiro respinto. Jota Silva (Olympiacos) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola. Assist di Gustavo Puerta con cross.22:22
Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Jakub Surovcík (Sparta Praga).22:22
Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Ki-Jana Hoever (Sparta Praga).22:21
Tentativo fallito. Lorenzo Pirola (Olympiacos) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Chiquinho con cross da calcio d'angolo.22:19
Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Jaroslav Zeleny (Sparta Praga).22:19
Sostituzione, Olympiacos. Gustavo Puerta sostituisce Santiago Hezze.22:18
Sostituzione, Olympiacos. Armando González sostituisce Roman Yaremchuk.22:18
Bruno Onyemaechi (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:17
Fallo di Matej Jurásek (Sparta Praga).22:17
Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Manolis Saliakas (Olympiacos).22:16
Tentativo fallito. Roman Macek (Sparta Praga) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.22:16
Sostituzione, Sparta Praga. Jonatan Braut Brunes sostituisce Matyás Vojta.22:16
Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Lorenzo Pirola (Olympiacos).22:15
Tiro respinto. Roman Macek (Sparta Praga) un tiro di destro da centro area.22:15
Tiro parato. Lorenzo Pirola (Olympiacos) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Remo Freuler con cross.22:14
Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Roman Macek (Sparta Praga).22:13
Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Jaroslav Zeleny (Sparta Praga).22:11
Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Ki-Jana Hoever (Sparta Praga).22:10
Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Ki-Jana Hoever (Sparta Praga).22:09
Gelson Martins (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08
Fallo di Tobias Guddal (Sparta Praga).22:08
Fallo di Manolis Saliakas (Olympiacos).22:06
Josimar Alcócer (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:06
Tentativo fallito. Jota Silva (Olympiacos) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.22:05
Inizia il Secondo tempo Olympiacos 0, Sparta Praga 0.22:01
Sostituzione, Sparta Praga. Sivert Mannsverk sostituisce Hugo Sochurek.22:01
Primo tempo terminato, Olympiacos 0, Sparta Praga 0.21:46
Tentativo fallito. Bruno Onyemaechi (Olympiacos) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.21:46
Tiro parato. Remo Freuler (Olympiacos) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jota Silva.21:46
Tentativo fallito. Jota Silva (Olympiacos) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Chiquinho con cross da calcio d'angolo.21:46
Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Tobias Guddal (Sparta Praga).21:45
Tiro respinto. Panagiotis Retsos (Olympiacos) un colpo di testa da centro area. Assist di Chiquinho con cross.21:45
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45
Gelson Martins (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:45
Fallo di Ki-Jana Hoever (Sparta Praga).21:45
Tentativo fallito. Josimar Alcócer (Sparta Praga) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Santiago Eneme.21:43
Fuorigioco. Santiago Hezze(Olympiacos) prova il lancio lungo, ma Jota Silva e' colto in fuorigioco.21:39
Roman Macek (Sparta Praga) e' ammonito per fallo.21:37
Gelson Martins (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37
Fallo di Roman Macek (Sparta Praga).21:37
Tiro respinto. Jota Silva (Olympiacos) un tiro di destro da centro area. Assist di Lorenzo Pirola.21:36
Tiro respinto. Santiago Hezze (Olympiacos) un tiro di destro da centro area.21:36
Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Santiago Eneme (Sparta Praga).21:35
Tiro respinto. Bruno Onyemaechi (Olympiacos) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Jota Silva.21:35
Tentativo fallito. Jota Silva (Olympiacos) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Chiquinho con cross da calcio d'angolo.21:35
Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Martin Suchomel (Sparta Praga).21:35
Tiro respinto. Jota Silva (Olympiacos) un tiro di destro da fuori area.21:35
Tentativo fallito. Bruno Onyemaechi (Olympiacos) un tiro di sinistro da centro area tira alto.21:34
Tiro respinto. Remo Freuler (Olympiacos) un tiro di destro da centro area. Assist di Chiquinho.21:33
Tentativo fallito. Panagiotis Retsos (Olympiacos) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Chiquinho con cross da calcio d'angolo.21:33
Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Santiago Eneme (Sparta Praga).21:32
Tiro respinto. Matyás Vojta (Sparta Praga) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Matej Jurásek.21:30
Jaroslav Zeleny (Sparta Praga) e' ammonito per fallo.21:28
Remo Freuler (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28
Fallo di Jaroslav Zeleny (Sparta Praga).21:28
Tiro respinto. Gelson Martins (Olympiacos) un tiro di destro da centro area. Assist di Chiquinho con cross.21:26
Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Ki-Jana Hoever (Sparta Praga).21:25
Tentativo fallito. Remo Freuler (Olympiacos) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Manolis Saliakas con cross.21:25
Tentativo fallito. Manolis Saliakas (Olympiacos) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Chiquinho con cross da calcio d'angolo.21:24
Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Martin Suchomel (Sparta Praga).21:24
Tentativo fallito. Gelson Martins (Olympiacos) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Chiquinho con passaggio filtrante.21:23
Jota Silva (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19
Fallo di Santiago Eneme (Sparta Praga).21:19
Tiro respinto. Martin Suchomel (Sparta Praga) un tiro di destro da centro area. Assist di Matyás Vojta.21:18
Tiro respinto. Josimar Alcócer (Sparta Praga) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Martin Suchomel.21:18
Tentativo fallito. Matej Jurásek (Sparta Praga) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra in seguito a un contropiede.21:16
Tentativo fallito. Jota Silva (Olympiacos) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra.21:14
Lorenzo Pirola (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13
Fallo di Matyás Vojta (Sparta Praga).21:13
Fuorigioco. Bruno Onyemaechi(Olympiacos) prova il lancio lungo, ma Roman Yaremchuk e' colto in fuorigioco.21:11
Jota Silva (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:10
Fallo di Martin Suchomel (Sparta Praga).21:10
Gelson Martins (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Fallo di Tobias Guddal (Sparta Praga).21:04
Fallo di Bruno Onyemaechi (Olympiacos).21:03
Matej Jurásek (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Jota Silva (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02
Fallo di Martin Suchomel (Sparta Praga).21:02
Fallo di Jota Silva (Olympiacos).21:01
Jaroslav Zeleny (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:59
Dove si gioca la partita:
Stadio: Georgios Karaiskakis Stadium
Città: Pireo
Capienza: 33296 spettatori19:59
Olympiakos - Sparta Prague è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Georgios Karaiskakis Stadium di Piraeus.
Arbitro di Olympiakos - Sparta Prague sarà Espen Eskås. Al VAR invece ci sarà Luca Pairetto.
Attualmente l'Olympiakos si trova 12° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece lo Sparta Prague si trova 14° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).
L'Olympiakos ha segnato 3 gol e ne ha subiti 1; lo Sparta Prague ha segnato 5 gol e ne ha subiti 2.
Olympiakos e Sparta Prague è la prima che si affrontano in campionato.
Olympiakos-Sparta Prague ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Olympiakos
|Sparta Prague
|Partite giocate
|2
|2
|Numero di partite vinte
|2
|1
|Numero di partite perse
|0
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|1
|Gol totali segnati
|3
|5
|Gol totali subiti
|1
|2
|Media gol subiti per partita
|0.5
|1.0
|Percentuale possesso palla
|51.3
|55.5
|Numero totale di passaggi
|888
|884
|Numero totale di passaggi riusciti
|731
|767
|Tiri nello specchio della porta
|10
|16
|Percentuale di tiri in porta
|45.5
|59.3
|Numero totale di cross
|45
|66
|Numero medio di cross riusciti
|10
|14
|Duelli per partita vinti
|96
|103
|Duelli per partita persi
|113
|101
|Corner subiti
|9
|3
|Corner guadagnati
|14
|19
|Numero di punizioni a favore
|27
|25
|Numero di punizioni concesse
|21
|31
|Tackle totali
|25
|22
|Percentuale di successo nei tackle
|68.0
|54.5
|Fuorigiochi totali
|4
|3
|Numero totale di cartellini gialli
|4
|3
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
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