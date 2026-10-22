Incontro terminato, Omónia Nicosia 1, Benfica 4.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Omónia Nicosia 1, Benfica 4.
Secondo tempo terminato, Omónia Nicosia 1, Benfica 4.22:54
Loïs Diony (Omónia Nicosia) e' ammonito per fallo.22:53
Gianluca Prestianni (Benfica) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:53
Fallo di Loïs Diony (Omónia Nicosia).22:53
Tiro respinto. Gianluca Prestianni (Benfica) un tiro di destro da fuori area. Assist di João Palhinha.22:53
Anísio Cabral (Benfica) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:53
Fallo di Lubomír Satka (Omónia Nicosia).22:53
Heorhiy Sudakov (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51
Fallo di Luuk Brouwers (Omónia Nicosia).22:51
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:50
Gianluca Prestianni (Benfica) e' ammonito per fallo.22:50
Tiro parato. Anísio Cabral (Benfica) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra.22:49
Fredrik Aursnes (Benfica) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:49
Fallo di Angelos Neophytou (Omónia Nicosia).22:49
Souffian El Karouani (Benfica) e' ammonito per fallo.22:48
Fallo di Souffian El Karouani (Benfica).22:48
Andreas Christou (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48
Fallo di Alexander Bah (Benfica).22:46
Mihlali Mayambela (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46
Gol! Omónia Nicosia 1, Benfica 4. Gianluca Prestianni (Benfica) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Dodi Lukébakio in seguito a un contropiede.22:45
Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Tomás Araújo (Benfica).22:44
Sostituzione, Benfica. Dodi Lukébakio sostituisce Andreas Schjelderup.22:43
João Palhinha (Benfica) e' ammonito per fallo.22:43
Fallo di João Palhinha (Benfica).22:43
Luuk Brouwers (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43
Tiro parato. Loïs Diony (Omónia Nicosia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Andreas Christou.22:42
Sostituzione, Omónia Nicosia. Andreas Christou sostituisce Panagiotis Andreou.22:41
Sostituzione, Omónia Nicosia. Angelos Neophytou sostituisce Jaden Montnor.22:41
Heorhiy Sudakov (Benfica) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:39
Fallo di Luuk Brouwers (Omónia Nicosia).22:39
Sostituzione, Benfica. Anísio Cabral sostituisce Vangelis Pavlidis per infortunio.22:37
Gol! Omónia Nicosia 1, Benfica 3. Fredrik Aursnes (Benfica) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:36
Tiro respinto. Vangelis Pavlidis (Benfica) un tiro di destro da centro area. Assist di Alexander Bah.22:35
Tentativo fallito. João Palhinha (Benfica) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Souffian El Karouani con cross da calcio d'angolo.22:32
Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Fabiano Ribeiro de Freitas (Omónia Nicosia).22:31
Tiro parato. Gianluca Prestianni (Benfica) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Souffian El Karouani.22:31
Sostituzione, Benfica. Gianluca Prestianni sostituisce Rafa.22:29
Sostituzione, Benfica. João Palhinha sostituisce Manu Silva.22:29
Sostituzione, Benfica. Heorhiy Sudakov sostituisce Claudio Echeverri.22:29
Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Panagiotis Andreou (Omónia Nicosia).22:26
Tiro respinto. Claudio Echeverri (Benfica) un tiro di sinistro da centro area.22:26
Tiro respinto. Alexander Bah (Benfica) un tiro di destro da fuori area. Assist di Fredrik Aursnes.22:26
Tentativo fallito. Alessandro Circati (Benfica) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Souffian El Karouani con cross da calcio d'angolo.22:25
Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Fabiano Ribeiro de Freitas (Omónia Nicosia).22:24
Tiro parato. Vangelis Pavlidis (Benfica) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Souffian El Karouani con cross.22:24
Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Jean-Kévin Duverne (Omónia Nicosia).22:24
Tomás Araújo (Benfica) e' ammonito per fallo.22:22
Fallo di Tomás Araújo (Benfica).22:22
Loïs Diony (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:22
Sostituzione, Omónia Nicosia. Loïs Diony sostituisce Andronikos Kakoullis.22:21
Sostituzione, Omónia Nicosia. Mihlali Mayambela sostituisce Florin Tanase.22:21
Tentativo fallito. Claudio Echeverri (Benfica) un tiro di destro da fuori area tira alto.22:20
Tiro respinto. Manu Silva (Benfica) un tiro di destro da fuori area. Assist di Claudio Echeverri.22:18
Tomás Araújo (Benfica) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:16
Fallo di Andronikos Kakoullis (Omónia Nicosia).22:16
Fallo di Alexander Bah (Benfica).22:15
Jaden Montnor (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:15
Manu Silva (Benfica) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:14
Fallo di Panagiotis Andreou (Omónia Nicosia).22:14
Manu Silva (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14
Fallo di Luuk Brouwers (Omónia Nicosia).22:14
Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Andreas Schjelderup (Benfica).22:11
Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Souffian El Karouani (Benfica).22:11
Sostituzione, Omónia Nicosia. Luuk Brouwers sostituisce Ewandro.22:10
Gol! Omónia Nicosia 1, Benfica 2. Vangelis Pavlidis (Benfica) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola sotto la traversa in alto a sinistra.22:09
Tiro parato. Alexander Bah (Benfica) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Claudio Echeverri con cross.22:09
Fuorigioco. Mateo Maric(Omónia Nicosia) prova il lancio lungo, ma Andronikos Kakoullis e' colto in fuorigioco.22:08
Fallo di Rafa (Benfica).22:07
Jure Balkovec (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07
Fallo di Souffian El Karouani (Benfica).22:06
Ewandro (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06
Inizia il Secondo tempo Omónia Nicosia 1, Benfica 1.22:05
Primo tempo terminato, Omónia Nicosia 1, Benfica 1.21:49
Tiro respinto. Alessandro Circati (Benfica) un tiro di sinistro da fuori area.21:49
Tentativo fallito. Alessandro Circati (Benfica) un tiro di sinistro da fuori area tira alto.21:49
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:46
Gol! Omónia Nicosia 1, Benfica 1. Andronikos Kakoullis (Omónia Nicosia) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jaden Montnor con cross in seguito a un contropiede.Gol confermato dopo VAR Review.21:42
Fuorigioco. Fabiano Ribeiro de Freitas(Omónia Nicosia) prova il lancio lungo, ma Andronikos Kakoullis e' colto in fuorigioco.21:41
Tiro parato. Jaden Montnor (Omónia Nicosia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Mateo Maric con suggerimento di testa.21:37
Tiro parato. Andreas Schjelderup (Benfica) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Claudio Echeverri.21:35
Fallo di Tomás Araújo (Benfica).21:34
Andronikos Kakoullis (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34
Tentativo fallito. Alessandro Circati (Benfica) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Vangelis Pavlidis con cross in seguito a un calcio da fermo.21:32
Souffian El Karouani (Benfica) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:31
Fallo di Ewandro (Omónia Nicosia).21:31
Fallo di Tomás Araújo (Benfica).21:29
Ewandro (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Tiro parato. Panagiotis Andreou (Omónia Nicosia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jaden Montnor.21:28
Alexander Bah (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26
Fallo di Jaden Montnor (Omónia Nicosia).21:26
Tentativo fallito. Andronikos Kakoullis (Omónia Nicosia) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Ewandro.21:26
Fuorigioco. Rafa(Benfica) prova il lancio lungo, ma Vangelis Pavlidis e' colto in fuorigioco.21:22
Gara riprende.21:21
Gara momentaneamente sospesa, Florin Tanase (Omónia Nicosia) per infortunio.21:20
Tentativo fallito. Ewandro (Omónia Nicosia) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Jaden Montnor.21:19
Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Panagiotis Andreou (Omónia Nicosia).21:17
Tiro respinto. Claudio Echeverri (Benfica) un tiro di destro da fuori area. Assist di Andreas Schjelderup.21:17
Autorete di Loïc Négo, Omónia Nicosia. Omónia Nicosia 0, Benfica 1..21:15
Tentativo fallito. Claudio Echeverri (Benfica) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Fredrik Aursnes con cross.21:14
Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Anatoliy Trubin (Benfica).21:11
Tiro parato. Jaden Montnor (Omónia Nicosia) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa.21:11
Fallo di Tomás Araújo (Benfica).21:10
Andronikos Kakoullis (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10
Alexander Bah (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07
Fallo di Jaden Montnor (Omónia Nicosia).21:07
Tiro parato. Vangelis Pavlidis (Benfica) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Alexander Bah.21:06
Tiro parato. Claudio Echeverri (Benfica) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Vangelis Pavlidis.21:04
Fallo di Ewandro (Omónia Nicosia).21:03
Souffian El Karouani (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Panagiotis Andreou (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02
Fallo di Fredrik Aursnes (Benfica).21:02
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48
Dove si gioca la partita:
Stadio: GSP Stadium
Città: Nicosia
Capienza: 23400 spettatori19:48
Omonia Nicosia - Benfica è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 21:00 allo stadio GSP Stadium di Nicosia.
Arbitro di Omonia Nicosia - Benfica sarà Jasper Vergoote. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.
Attualmente l'Omonia Nicosia si trova 10° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Benfica si trova 6° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
L'Omonia Nicosia ha segnato 4 gol e ne ha subiti 0; il Benfica ha segnato 6 gol e ne ha subiti 1.
Omonia Nicosia e Benfica è la prima che si affrontano in campionato.
Omonia Nicosia-Benfica ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Omonia Nicosia
|Benfica
|Partite giocate
|2
|2
|Numero di partite vinte
|2
|2
|Numero di partite perse
|0
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|4
|6
|Gol totali subiti
|0
|1
|Media gol subiti per partita
|0.0
|0.5
|Percentuale possesso palla
|42.5
|46.2
|Numero totale di passaggi
|914
|957
|Numero totale di passaggi riusciti
|772
|850
|Tiri nello specchio della porta
|10
|11
|Percentuale di tiri in porta
|45.5
|44.0
|Numero totale di cross
|21
|17
|Numero medio di cross riusciti
|3
|6
|Duelli per partita vinti
|56
|93
|Duelli per partita persi
|52
|76
|Corner subiti
|15
|16
|Corner guadagnati
|9
|9
|Numero di punizioni a favore
|22
|19
|Numero di punizioni concesse
|13
|21
|Tackle totali
|17
|38
|Percentuale di successo nei tackle
|70.6
|65.8
|Fuorigiochi totali
|2
|5
|Numero totale di cartellini gialli
|2
|8
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
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