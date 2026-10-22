Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48

PREPARTITA

Omonia Nicosia - Benfica è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 21:00 allo stadio GSP Stadium di Nicosia.

Arbitro di Omonia Nicosia - Benfica sarà Jasper Vergoote. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.

Attualmente l'Omonia Nicosia si trova 10° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Benfica si trova 6° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

L'Omonia Nicosia ha segnato 4 gol e ne ha subiti 0; il Benfica ha segnato 6 gol e ne ha subiti 1.

Omonia Nicosia e Benfica è la prima che si affrontano in campionato.

Omonia Nicosia-Benfica ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Omonia Nicosia e il Benfica si sono affrontate nel primo turno della Coppa dei Campioni 1981/82, con il Benfica che ha vinto entrambe le sfide (3-0 in casa, 1-0 in trasferta).

Questo è il primo incontro nelle principali competizioni europee tra una squadra cipriota e una portoghese dal successo dell'APOEL Nicosia per 2-1 contro il Porto in Champions League nel novembre 2011; quella rimane l'unica vittoria per una formazione cipriota nei 10 precedenti (1N, 8P).

L'Omonia Nicosia ha vinto 15 delle ultime 20 partite casalinghe nelle competizioni europee (1N, 4P), mantenendo la porta inviolata in 11 occasioni.

Il Benfica ha vinto entrambe le partite di Europa League disputate in questa stagione e potrebbe iniziare una stagione europea con tre vittorie consecutive per la prima volta dalla stagione 2004/05 in Coppa UEFA.

Gianluca Prestianni ha creato nove occasioni da gol contro il Celtic nello scorso turno, il massimo mai registrato da un giocatore del Benfica in una partita nelle principali competizioni europee (Champions League dal 2003/04, Europa League dal 2009/10). Si tratta inoltre del dato più alto per qualsiasi giocatore di un club portoghese in una gara di Europa League dall'istituzione della competizione nel 2009.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: