Incontro terminato, Sturm Graz 1, Marsiglia 0.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Sturm Graz 1, Marsiglia 0.
Secondo tempo terminato, Sturm Graz 1, Marsiglia 0.20:36
Tentativo fallito. Amine Gouiri (Marsiglia) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra di poco a lato sulla destra. Assist di Keyliane Abdallah con suggerimento di testa.20:36
Tentativo fallito. Nouhoum Kamissoko (Marsiglia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra.20:35
CJ Egan-Riley (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:35
Fallo di Albert Vallci (Sturm Graz).20:35
Bamo Meïté (Marsiglia) e' ammonito per fallo.20:34
Fallo di Bamo Meïté (Marsiglia).20:34
Belmin Beganovic (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:34
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.20:34
Sostituzione, Sturm Graz. Julian Halwachs sostituisce Valmir Matoshi.20:33
Calcio d'angolo,Marsiglia. Calcio d'angolo causato da Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz).20:32
Sostituzione, Sturm Graz. Albert Vallci sostituisce Jacob Hödl.20:29
Tiro respinto. Simon Seidl (Sturm Graz) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Luca Weinhandl.20:27
Arjan Malic (Sturm Graz) e' ammonito per fallo.20:26
Igor Paixão (Marsiglia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:26
Fallo di Arjan Malic (Sturm Graz).20:26
Sostituzione, Marsiglia. Timothy Weah sostituisce Kelyann Bezahaf.20:26
Tentativo fallito. Igor Paixão (Marsiglia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Ulisses Garcia.20:25
Fallo di mano di Simon Seidl (Sturm Graz).20:23
Tiro respinto. Keyliane Abdallah (Marsiglia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Himad Abdelli.20:23
Amine Gouiri (Marsiglia) e' ammonito per fallo.20:22
Fallo di Amine Gouiri (Marsiglia).20:22
Luca Weinhandl (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:22
Fuorigioco. Ammar Helac(Sturm Graz) prova il lancio lungo, ma Luís Balbo e' colto in fuorigioco.20:21
Tiro respinto. Luís Balbo (Sturm Graz) un tiro di sinistro da oltre 25 metri.20:19
Tentativo fallito. Belmin Beganovic (Sturm Graz) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Simon Seidl con suggerimento di testa.20:16
Fallo di Kelyann Bezahaf (Marsiglia).20:15
Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:15
Tentativo fallito. Igor Paixão (Marsiglia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Pierre-Emile Højbjerg.20:14
Tiro parato. Igor Paixão (Marsiglia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Keyliane Abdallah.20:13
Pierre-Emile Højbjerg (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:09
Fallo di Valmir Matoshi (Sturm Graz).20:09
Himad Abdelli (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:08
Fallo di Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz).20:08
Tentativo fallito. Valmir Matoshi (Sturm Graz) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Joshua Quarshie in seguito a un calcio da fermo.20:08
Sostituzione, Marsiglia. CJ Egan-Riley sostituisce Nayef Aguerd.20:07
Sostituzione, Marsiglia. Pierre-Emile Højbjerg sostituisce Geoffrey Kondogbia.20:07
Fallo di Igor Paixão (Marsiglia).20:07
Arjan Malic (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:07
Luca Weinhandl (Sturm Graz) e' ammonito per fallo.20:06
Ulisses Garcia (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:06
Fallo di Luca Weinhandl (Sturm Graz).20:06
Ulisses Garcia (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:05
Fallo di Paul-Friedrich Koller (Sturm Graz).20:05
Calcio d'angolo,Sturm Graz. Calcio d'angolo causato da Jeffrey de Lange (Marsiglia).20:04
Tiro parato. Belmin Beganovic (Sturm Graz) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Valmir Matoshi.20:04
Kelyann Bezahaf (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:03
Fallo di Luís Balbo (Sturm Graz).20:03
Fallo di Nouhoum Kamissoko (Marsiglia).20:01
Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:01
Keyliane Abdallah (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:00
Fallo di Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz).20:00
Fallo di Ulisses Garcia (Marsiglia).19:59
Luca Weinhandl (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:59
Tentativo fallito. Igor Paixão (Marsiglia) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Ulisses Garcia.19:59
Tiro parato. Luca Weinhandl (Sturm Graz) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Valmir Matoshi.19:57
Tentativo fallito. Keyliane Abdallah (Marsiglia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Kelyann Bezahaf con cross.19:56
Geoffrey Kondogbia (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:53
Fallo di Simon Seidl (Sturm Graz).19:53
Kelyann Bezahaf (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:50
Fallo di Arjan Malic (Sturm Graz).19:50
Inizia il Secondo tempo Sturm Graz 1, Marsiglia 0.19:48
Sostituzione, Marsiglia. Igor Paixão sostituisce Neal Maupay.19:48
Sostituzione, Marsiglia. Himad Abdelli sostituisce Angel Gomes.19:48
Sostituzione, Sturm Graz. Belmin Beganovic sostituisce Oumar Diakité.19:48
Primo tempo terminato, Sturm Graz 1, Marsiglia 0.19:32
Tentativo fallito. Nayef Aguerd (Marsiglia) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Angel Gomes con cross da calcio d'angolo.19:32
Calcio d'angolo,Marsiglia. Calcio d'angolo causato da Paul-Friedrich Koller (Sturm Graz).19:32
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:31
Fuorigioco. Nouhoum Kamissoko(Marsiglia) prova il lancio lungo, ma Nayef Aguerd e' colto in fuorigioco.19:30
Calcio d'angolo,Marsiglia. Calcio d'angolo causato da Arjan Malic (Sturm Graz).19:29
Keyliane Abdallah (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:29
Fallo di Paul-Friedrich Koller (Sturm Graz).19:29
Keyliane Abdallah (Marsiglia) colpisce il palo destro con un tiro di destro dalla destra dell'area in seguito a un contropiede.19:26
Simon Seidl (Sturm Graz) colpisce la traversa con un tiro di destro da fuori area.19:24
Keyliane Abdallah (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:21
Fallo di Luís Balbo (Sturm Graz).19:21
Tentativo fallito. Valmir Matoshi (Sturm Graz) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Luca Weinhandl.19:19
Oumar Diakité (Sturm Graz) e' ammonito per fallo.19:18
Nouhoum Kamissoko (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18
Fallo di Oumar Diakité (Sturm Graz).19:18
Tiro parato. Paul-Friedrich Koller (Sturm Graz) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta.19:18
Tiro respinto. Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz) un tiro di destro da centro area. Assist di Simon Seidl con cross.19:18
Calcio d'angolo,Sturm Graz. Calcio d'angolo causato da Jeffrey de Lange (Marsiglia).19:17
Tiro parato. Jacob Hödl (Sturm Graz) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Simon Seidl.19:17
Fuorigioco. Ammar Helac(Sturm Graz) prova il lancio lungo, ma Simon Seidl e' colto in fuorigioco.19:15
Calcio d'angolo,Marsiglia. Calcio d'angolo causato da Joshua Quarshie (Sturm Graz).19:15
Gara riprende.19:14
Gara momentaneamente sospesa, Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz) per infortunio.19:13
Tentativo fallito. Oumar Diakité (Sturm Graz) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra.19:12
Angel Gomes (Marsiglia) e' ammonito per fallo.19:10
Fallo di Angel Gomes (Marsiglia).19:10
Luca Weinhandl (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10
Angel Gomes (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08
Fallo di Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz).19:08
Neal Maupay (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08
Fallo di Arjan Malic (Sturm Graz).19:08
Angel Gomes (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07
Fallo di Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz).19:07
Bamo Meïté (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:05
Fallo di Oumar Diakité (Sturm Graz).19:05
Geoffrey Kondogbia (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04
Fallo di Luca Weinhandl (Sturm Graz).19:04
Geoffrey Kondogbia (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:03
Fallo di Jacob Hödl (Sturm Graz).19:03
Tiro respinto. Neal Maupay (Marsiglia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Amine Gouiri.19:02
Fuorigioco. Simon Seidl(Sturm Graz) prova il lancio lungo, ma Paul-Friedrich Koller e' colto in fuorigioco.19:01
Fallo di mano di Geoffrey Kondogbia (Marsiglia).19:00
Gol! Sturm Graz 1, Marsiglia 0. Oumar Diakité (Sturm Graz) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Luca Weinhandl.18:58
Bamo Meïté (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:58
Fallo di Oumar Diakité (Sturm Graz).18:58
Tentativo fallito. Angel Gomes (Marsiglia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.18:56
Neal Maupay (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:55
Fallo di Joshua Quarshie (Sturm Graz).18:55
Tentativo fallito. Geoffrey Kondogbia (Marsiglia) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.18:54
Fallo di Ulisses Garcia (Marsiglia).18:51
Simon Seidl (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:51
Tiro respinto. Neal Maupay (Marsiglia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Keyliane Abdallah.18:48
Neal Maupay (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:47
Fallo di Arjan Malic (Sturm Graz).18:47
Inizia il Primo tempo.18:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:34
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadion Graz-Liebenau
Città: Graz
Capienza: 15323 spettatori17:34
Sturm Graz - Marsiglia è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Stadion Graz-Liebenau di Graz.
Arbitro di Sturm Graz - Marsiglia sarà Nenad Minakovic. Al VAR invece ci sarà Ivan Bebek.
Attualmente lo Sturm Graz si trova 26° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece il Marsiglia si trova 31° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Lo Sturm Graz ha segnato 0 gol e ne ha subiti 3; il Marsiglia ha segnato 1 gol e ne ha subiti 5.
Sturm Graz e Marsiglia è la prima che si affrontano in campionato.
Sturm Graz-Marsiglia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Sturm Graz
|Marsiglia
|Partite giocate
|2
|2
|Numero di partite vinte
|0
|0
|Numero di partite perse
|1
|2
|Numero di partite pareggiate
|1
|0
|Gol totali segnati
|0
|1
|Gol totali subiti
|3
|5
|Media gol subiti per partita
|1.5
|2.5
|Percentuale possesso palla
|37.9
|50.3
|Numero totale di passaggi
|577
|990
|Numero totale di passaggi riusciti
|389
|853
|Tiri nello specchio della porta
|5
|8
|Percentuale di tiri in porta
|35.7
|42.1
|Numero totale di cross
|18
|31
|Numero medio di cross riusciti
|2
|8
|Duelli per partita vinti
|94
|96
|Duelli per partita persi
|109
|87
|Corner subiti
|11
|4
|Corner guadagnati
|8
|12
|Numero di punizioni a favore
|14
|22
|Numero di punizioni concesse
|30
|27
|Tackle totali
|36
|30
|Percentuale di successo nei tackle
|77.8
|66.7
|Fuorigiochi totali
|3
|3
|Numero totale di cartellini gialli
|5
|3
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
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