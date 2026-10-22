Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:34

PREPARTITA

Sturm Graz - Marsiglia è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Stadion Graz-Liebenau di Graz.

Arbitro di Sturm Graz - Marsiglia sarà Nenad Minakovic. Al VAR invece ci sarà Ivan Bebek.

Attualmente lo Sturm Graz si trova 26° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece il Marsiglia si trova 31° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Lo Sturm Graz ha segnato 0 gol e ne ha subiti 3; il Marsiglia ha segnato 1 gol e ne ha subiti 5.

Sturm Graz e Marsiglia è la prima che si affrontano in campionato.

Sturm Graz-Marsiglia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Lo Sturm Graz e il Marsiglia si sono affrontati nella fase a gironi della UEFA Champions League 1999/00, con entrambe le partite terminate con una vittoria della squadra di casa (2-0 per il Marsiglia, 3-2 per lo Sturm Graz).

Il Marsiglia ha perso tutte e tre le trasferte disputate in Austria nelle principali competizioni europee, venendo sconfitto dallo Sturm Graz nel 1999 e due volte dal Salisburgo nella UEFA Europa League 2017/18.

Sono stati segnati solamente sette gol nelle ultime sette partite casalinghe dello Sturm Graz nelle principali competizioni europee (cinque fatti, due subiti), con la squadra austriaca che ha mantenuto la porta inviolata in cinque occasioni in questa striscia (4V 2N 1P).

Il Marsiglia ha vinto solo una delle ultime 16 trasferte in UEFA Europa League (5N 10P), perdendo ognuna delle ultime quattro gare esterne.

Tra le squadre che hanno disputato 20 o più partite in UEFA Europa League (dal 2009/10), lo Sturm Graz ha la media gol più bassa (24 gol in 40 partite, 0.6 a gara), non essendo riuscita a segnare nel 50% degli incontri (20/40).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: