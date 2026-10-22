Incontro terminato, Union Saint-Gilloise 4, Hapoel Beer Sheva 0.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Union Saint-Gilloise 4, Hapoel Beer Sheva 0.
Secondo tempo terminato, Union Saint-Gilloise 4, Hapoel Beer Sheva 0.20:41
Tentativo fallito. Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra da calcio d'angolo.20:41
Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Ofir Marciano (Hapoel Beer Sheva).20:40
Tiro parato. Denzel De Roeve (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Guilherme Smith con cross.20:40
Fallo di Mohammad Kna'an (Hapoel Beer Sheva).20:40
Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:40
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.20:39
Tentativo fallito. Raul Florucz (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Besfort Zeneli da calcio d'angolo.20:38
Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Niv Yehoshua (Hapoel Beer Sheva).20:38
João Victor (Hapoel Beer Sheva) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:37
Fallo di Raul Florucz (Union Saint-Gilloise).20:37
Tentativo fallito. Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Guilherme Smith.20:34
Tiro parato. Raul Florucz (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Denzel De Roeve.20:31
Tiro parato. Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Guilherme Smith.20:31
Tiro parato. Raul Florucz (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:30
Gol! Union Saint-Gilloise 4, Hapoel Beer Sheva 0. Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da centro area sotto la traversa. Assist di Denzel De Roeve.20:29
Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Kevin Rodríguez sostituisce Relebohile Mofokeng.20:27
Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Denzel De Roeve sostituisce Nohim Chibani.20:27
Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Daniel Tshilanda sostituisce Massiré Sylla.20:27
Fuorigioco. Adrián Ugarriza(Hapoel Beer Sheva) prova il lancio lungo, ma Javon East e' colto in fuorigioco.20:26
Tiro parato. Adrián Ugarriza (Hapoel Beer Sheva) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Amir Ganah con cross.20:26
Gol! Union Saint-Gilloise 3, Hapoel Beer Sheva 0. Dylan Aquino (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:25
Sostituzione, Hapoel Beer Sheva. Amir Ganah sostituisce Guy Mizrahi per infortunio.20:24
Gara riprende.20:24
Gara momentaneamente sospesa, Guy Mizrahi (Hapoel Beer Sheva) per infortunio.20:23
Tiro respinto. Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Relebohile Mofokeng.20:21
Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise) e' ammonito per fallo.20:20
Javon East (Hapoel Beer Sheva) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:20
Fallo di Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise).20:20
Javon East (Hapoel Beer Sheva) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:15
Fallo di Nikki Havenaar (Union Saint-Gilloise).20:15
João Victor (Hapoel Beer Sheva) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:15
Fallo di Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise).20:15
Sostituzione, Hapoel Beer Sheva. Matan Baltaxa sostituisce Miguel Vítor.20:14
Sostituzione, Hapoel Beer Sheva. Adrián Ugarriza sostituisce Igor Zlatanovic.20:14
Sostituzione, Hapoel Beer Sheva. Mohammad Kna'an sostituisce Amankwah Forson.20:14
Gol! Union Saint-Gilloise 2, Hapoel Beer Sheva 0. Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Relebohile Mofokeng.20:08
Tiro parato. Raul Florucz (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:07
Miguel Vítor (Hapoel Beer Sheva) e' ammonito per fallo di mano.20:06
Fallo di mano di Miguel Vítor (Hapoel Beer Sheva).20:06
Tiro parato. Dylan Aquino (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Besfort Zeneli.20:04
Sostituzione, Hapoel Beer Sheva. João Victor sostituisce Eliel Peretz.20:02
Fallo di Igor Zlatanovic (Hapoel Beer Sheva).20:02
Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:02
Tiro parato. Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:01
Tiro parato. Dylan Aquino (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:59
Tentativo fallito. Relebohile Mofokeng (Union Saint-Gilloise) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Nohim Chibani con cross.19:58
Tiro parato. Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Relebohile Mofokeng.19:57
Tiro parato. Amankwah Forson (Hapoel Beer Sheva) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Zahi Ahmed.19:57
Inizia il Secondo tempo Union Saint-Gilloise 1, Hapoel Beer Sheva 0.19:54
Primo tempo terminato, Union Saint-Gilloise 1, Hapoel Beer Sheva 0.19:38
Zahi Ahmed (Hapoel Beer Sheva) e' ammonito per fallo.19:36
Fallo di Zahi Ahmed (Hapoel Beer Sheva).19:36
Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:36
Gara riprende.19:34
Gara momentaneamente sospesa, Hervé Koffi (Union Saint-Gilloise) per infortunio.19:34
Fuorigioco. Igor Zlatanovic(Hapoel Beer Sheva) prova il lancio lungo, ma Javon East e' colto in fuorigioco.19:33
Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.19:31
Gol! Union Saint-Gilloise 1, Hapoel Beer Sheva 0. Raul Florucz (Union Saint-Gilloise) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:31
Rigore per Union Saint-Gilloise. Raul Florucz e'stato atterrato in area di rigore.19:29
Rigore concesso da Itay Rotman (Hapoel Beer Sheva) per un fallo in area.19:29
Tiro respinto. Raul Florucz (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Dylan Aquino.19:26
Tiro respinto. Igor Zlatanovic (Hapoel Beer Sheva) un tiro di destro da centro area. Assist di Amankwah Forson.19:26
Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Itay Rotman (Hapoel Beer Sheva).19:24
Tiro respinto. Raul Florucz (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Dylan Aquino.19:24
Tiro parato. Raul Florucz (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Relebohile Mofokeng.19:24
Igor Zlatanovic (Hapoel Beer Sheva) colpisce il palo destro con un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra.19:24
Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Itay Rotman (Hapoel Beer Sheva).19:21
Tentativo fallito. Raul Florucz (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Nikki Havenaar con suggerimento di testa in seguito a un calcio da fermo.19:19
Tentativo fallito. Nikki Havenaar (Union Saint-Gilloise) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Besfort Zeneli in seguito a un calcio da fermo.19:19
Massiré Sylla (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:18
Fallo di Igor Zlatanovic (Hapoel Beer Sheva).19:18
Tiro respinto. Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da centro area.19:18
Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Dylan Aquino sostituisce Darius Olaru per infortunio.19:15
Gara riprende.19:15
Gara momentaneamente sospesa, Darius Olaru (Union Saint-Gilloise) per infortunio.19:11
Niv Yehoshua (Hapoel Beer Sheva) e' ammonito per fallo.19:10
Fallo di Niv Yehoshua (Hapoel Beer Sheva).19:10
Darius Olaru (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:10
Fallo di mano di Igor Zlatanovic (Hapoel Beer Sheva).19:08
Ofir Marciano (Hapoel Beer Sheva) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07
Fallo di Nikki Havenaar (Union Saint-Gilloise).19:07
Fallo di Amankwah Forson (Hapoel Beer Sheva).19:07
Darius Olaru (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:07
Nohim Chibani (Union Saint-Gilloise) e' ammonito per fallo.19:05
Fallo di Nohim Chibani (Union Saint-Gilloise).19:05
Zahi Ahmed (Hapoel Beer Sheva) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:05
Tentativo fallito. Massiré Sylla (Union Saint-Gilloise) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Besfort Zeneli con cross in seguito a un calcio da fermo.19:04
Darius Olaru (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:03
Fallo di Guy Mizrahi (Hapoel Beer Sheva).19:03
Nikki Havenaar (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02
Fallo di Igor Zlatanovic (Hapoel Beer Sheva).19:02
Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:01
Fallo di Guy Mizrahi (Hapoel Beer Sheva).19:01
Tentativo fallito. Raul Florucz (Union Saint-Gilloise) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Louis Patris.19:00
Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Raul Florucz sostituisce Mateo Biondic per infortunio.18:59
Fallo di Igor Zlatanovic (Hapoel Beer Sheva).18:57
Nohim Chibani (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:57
Tiro parato. Louis Patris (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Kamiel Van de Perre.18:56
Gara riprende.18:56
Gara momentaneamente sospesa, Mateo Biondic (Union Saint-Gilloise) per infortunio.18:55
Tentativo fallito. Mateo Biondic (Union Saint-Gilloise) un colpo di testa da centro area di poco alto sulla destra. Assist di Louis Patris con cross.18:51
Tentativo fallito. Darius Olaru (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto sulla sinistra. Assist di Relebohile Mofokeng.18:49
Tiro parato. Igor Zlatanovic (Hapoel Beer Sheva) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.18:48
Tiro parato. Javon East (Hapoel Beer Sheva) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Amankwah Forson.18:48
Inizia il Primo tempo.18:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:37
Union Saint-Gilloise - Hapoel Be'er Sheva è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf.
Arbitro di Union Saint-Gilloise - Hapoel Be'er Sheva sarà Mykola Balakin. Al VAR invece ci sarà Michael Fabbri.
Attualmente l'Union Saint-Gilloise si trova 12° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Hapoel Be'er Sheva si trova 24° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
L'Union Saint-Gilloise ha segnato 4 gol e ne ha subiti 1; il Hapoel Be'er Sheva ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2.
Union Saint-Gilloise e Hapoel Be'er Sheva è la prima che si affrontano in campionato.
Union Saint-Gilloise-Hapoel Be'er Sheva ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Union Saint-Gilloise
|Hapoel Be'er Sheva
|Partite giocate
|2
|2
|Numero di partite vinte
|1
|0
|Numero di partite perse
|0
|1
|Numero di partite pareggiate
|1
|1
|Gol totali segnati
|4
|1
|Gol totali subiti
|1
|2
|Media gol subiti per partita
|0.5
|1.0
|Percentuale possesso palla
|47.8
|53.5
|Numero totale di passaggi
|954
|1098
|Numero totale di passaggi riusciti
|786
|931
|Tiri nello specchio della porta
|18
|6
|Percentuale di tiri in porta
|60.0
|54.5
|Numero totale di cross
|27
|30
|Numero medio di cross riusciti
|3
|6
|Duelli per partita vinti
|120
|83
|Duelli per partita persi
|94
|105
|Corner subiti
|7
|7
|Corner guadagnati
|5
|7
|Numero di punizioni a favore
|26
|26
|Numero di punizioni concesse
|26
|27
|Tackle totali
|50
|28
|Percentuale di successo nei tackle
|58.0
|57.1
|Fuorigiochi totali
|3
|3
|Numero totale di cartellini gialli
|4
|4
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
ULTIME NOTIZIE
L'evento BtoB dedicato all’intra-logistica, alla produzione e all’Industry 4.0LEGGI