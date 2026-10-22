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Union Saint-Gilloise-Hapoel Be'er Sheva: 4-0 - Europa League 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

22 Ottobre 2026 ore 18:45
Union Saint-Gilloise
4
Hapoel Be'er Sheva
0
Partita finita
Arbitro: Mykola Balakin
  1. 45+1' 1-0 Raul Florucz (R)
  2. 60' 2-0 Guilherme Smith
  3. 77' 3-0 Dylan Aquino
  4. 81' 4-0 Guilherme Smith
0'
45'
90'
90'
92'

Incontro terminato, Union Saint-Gilloise 4, Hapoel Beer Sheva 0.

  1. 90'+3'

    Secondo tempo terminato, Union Saint-Gilloise 4, Hapoel Beer Sheva 0.20:41

  3. 90'+3'

    Tentativo fallito. Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra da calcio d'angolo.20:41

  4. 90'+2'

    Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Ofir Marciano (Hapoel Beer Sheva).20:40

  5. 90'+2'

    Tiro parato. Denzel De Roeve (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Guilherme Smith con cross.20:40

  6. 90'+2'

    Fallo di Mohammad Kna'an (Hapoel Beer Sheva).20:40

  7. 90'+2'

    Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:40

  9. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.20:39

  10. 90'

    Tentativo fallito. Raul Florucz (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Besfort Zeneli da calcio d'angolo.20:38

  11. 89'

    Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Niv Yehoshua (Hapoel Beer Sheva).20:38

  12. 88'

    João Victor (Hapoel Beer Sheva) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:37

  13. 88'

    Fallo di Raul Florucz (Union Saint-Gilloise).20:37

  15. 86'

    Tentativo fallito. Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Guilherme Smith.20:34

  16. 83'

    Tiro parato. Raul Florucz (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Denzel De Roeve.20:31

  17. 83'

    Tiro parato. Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Guilherme Smith.20:31

  18. 82'

    Tiro parato. Raul Florucz (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:30

  19. 81'

    Gol! Union Saint-Gilloise 4, Hapoel Beer Sheva 0. Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da centro area sotto la traversa. Assist di Denzel De Roeve.20:29

  21. 79'

    Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Kevin Rodríguez sostituisce Relebohile Mofokeng.20:27

  22. 79'

    Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Denzel De Roeve sostituisce Nohim Chibani.20:27

  23. 79'

    Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Daniel Tshilanda sostituisce Massiré Sylla.20:27

  24. 78'

    Fuorigioco. Adrián Ugarriza(Hapoel Beer Sheva) prova il lancio lungo, ma Javon East e' colto in fuorigioco.20:26

  25. 78'

    Tiro parato. Adrián Ugarriza (Hapoel Beer Sheva) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Amir Ganah con cross.20:26

  27. 77'

    Gol! Union Saint-Gilloise 3, Hapoel Beer Sheva 0. Dylan Aquino (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:25

  28. 76'

    Sostituzione, Hapoel Beer Sheva. Amir Ganah sostituisce Guy Mizrahi per infortunio.20:24

  29. 76'

    Gara riprende.20:24

  30. 75'

    Gara momentaneamente sospesa, Guy Mizrahi (Hapoel Beer Sheva) per infortunio.20:23

  31. 73'

    Tiro respinto. Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Relebohile Mofokeng.20:21

  33. 72'

    Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise) e' ammonito per fallo.20:20

  34. 72'

    Javon East (Hapoel Beer Sheva) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:20

  35. 72'

    Fallo di Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise).20:20

  36. 67'

    Javon East (Hapoel Beer Sheva) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:15

  37. 67'

    Fallo di Nikki Havenaar (Union Saint-Gilloise).20:15

  39. 67'

    João Victor (Hapoel Beer Sheva) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:15

  40. 67'

    Fallo di Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise).20:15

  41. 66'

    Sostituzione, Hapoel Beer Sheva. Matan Baltaxa sostituisce Miguel Vítor.20:14

  42. 66'

    Sostituzione, Hapoel Beer Sheva. Adrián Ugarriza sostituisce Igor Zlatanovic.20:14

  43. 66'

    Sostituzione, Hapoel Beer Sheva. Mohammad Kna'an sostituisce Amankwah Forson.20:14

  45. 60'

    Gol! Union Saint-Gilloise 2, Hapoel Beer Sheva 0. Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Relebohile Mofokeng.20:08

  46. 59'

    Tiro parato. Raul Florucz (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:07

  47. 58'

    Miguel Vítor (Hapoel Beer Sheva) e' ammonito per fallo di mano.20:06

  48. 58'

    Fallo di mano di Miguel Vítor (Hapoel Beer Sheva).20:06

  49. 56'

    Tiro parato. Dylan Aquino (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Besfort Zeneli.20:04

  51. 54'

    Sostituzione, Hapoel Beer Sheva. João Victor sostituisce Eliel Peretz.20:02

  52. 54'

    Fallo di Igor Zlatanovic (Hapoel Beer Sheva).20:02

  53. 54'

    Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:02

  54. 53'

    Tiro parato. Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:01

  55. 51'

    Tiro parato. Dylan Aquino (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:59

  57. 50'

    Tentativo fallito. Relebohile Mofokeng (Union Saint-Gilloise) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Nohim Chibani con cross.19:58

  58. 49'

    Tiro parato. Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Relebohile Mofokeng.19:57

  59. 49'

    Tiro parato. Amankwah Forson (Hapoel Beer Sheva) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Zahi Ahmed.19:57

  60. Inizia il Secondo tempo Union Saint-Gilloise 1, Hapoel Beer Sheva 0.19:54

  61. 45'+8'

    Primo tempo terminato, Union Saint-Gilloise 1, Hapoel Beer Sheva 0.19:38

  63. 45'+6'

    Zahi Ahmed (Hapoel Beer Sheva) e' ammonito per fallo.19:36

  64. 45'+6'

    Fallo di Zahi Ahmed (Hapoel Beer Sheva).19:36

  65. 45'+6'

    Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:36

  66. 45'+4'

    Gara riprende.19:34

  67. 45'+4'

    Gara momentaneamente sospesa, Hervé Koffi (Union Saint-Gilloise) per infortunio.19:34

  69. 45'+3'

    Fuorigioco. Igor Zlatanovic(Hapoel Beer Sheva) prova il lancio lungo, ma Javon East e' colto in fuorigioco.19:33

  70. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.19:31

  71. 45'+1'

    Gol! Union Saint-Gilloise 1, Hapoel Beer Sheva 0. Raul Florucz (Union Saint-Gilloise) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:31

  72. 44'

    Rigore per Union Saint-Gilloise. Raul Florucz e'stato atterrato in area di rigore.19:29

  73. 44'

    Rigore concesso da Itay Rotman (Hapoel Beer Sheva) per un fallo in area.19:29

  75. 41'

    Tiro respinto. Raul Florucz (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Dylan Aquino.19:26

  76. 41'

    Tiro respinto. Igor Zlatanovic (Hapoel Beer Sheva) un tiro di destro da centro area. Assist di Amankwah Forson.19:26

  77. 39'

    Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Itay Rotman (Hapoel Beer Sheva).19:24

  78. 39'

    Tiro respinto. Raul Florucz (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Dylan Aquino.19:24

  79. 39'

    Tiro parato. Raul Florucz (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Relebohile Mofokeng.19:24

  81. 38'

    Igor Zlatanovic (Hapoel Beer Sheva) colpisce il palo destro con un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra.19:24

  82. 36'

    Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Itay Rotman (Hapoel Beer Sheva).19:21

  83. 34'

    Tentativo fallito. Raul Florucz (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Nikki Havenaar con suggerimento di testa in seguito a un calcio da fermo.19:19

  84. 34'

    Tentativo fallito. Nikki Havenaar (Union Saint-Gilloise) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Besfort Zeneli in seguito a un calcio da fermo.19:19

  85. 33'

    Massiré Sylla (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:18

  87. 33'

    Fallo di Igor Zlatanovic (Hapoel Beer Sheva).19:18

  88. 33'

    Tiro respinto. Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da centro area.19:18

  89. 30'

    Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Dylan Aquino sostituisce Darius Olaru per infortunio.19:15

  90. 29'

    Gara riprende.19:15

  91. 26'

    Gara momentaneamente sospesa, Darius Olaru (Union Saint-Gilloise) per infortunio.19:11

  93. 25'

    Niv Yehoshua (Hapoel Beer Sheva) e' ammonito per fallo.19:10

  94. 25'

    Fallo di Niv Yehoshua (Hapoel Beer Sheva).19:10

  95. 25'

    Darius Olaru (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:10

  96. 23'

    Fallo di mano di Igor Zlatanovic (Hapoel Beer Sheva).19:08

  97. 22'

    Ofir Marciano (Hapoel Beer Sheva) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07

  99. 22'

    Fallo di Nikki Havenaar (Union Saint-Gilloise).19:07

  100. 22'

    Fallo di Amankwah Forson (Hapoel Beer Sheva).19:07

  101. 22'

    Darius Olaru (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:07

  102. 20'

    Nohim Chibani (Union Saint-Gilloise) e' ammonito per fallo.19:05

  103. 20'

    Fallo di Nohim Chibani (Union Saint-Gilloise).19:05

  105. 20'

    Zahi Ahmed (Hapoel Beer Sheva) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:05

  106. 19'

    Tentativo fallito. Massiré Sylla (Union Saint-Gilloise) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Besfort Zeneli con cross in seguito a un calcio da fermo.19:04

  107. 18'

    Darius Olaru (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:03

  108. 18'

    Fallo di Guy Mizrahi (Hapoel Beer Sheva).19:03

  109. 17'

    Nikki Havenaar (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02

  111. 17'

    Fallo di Igor Zlatanovic (Hapoel Beer Sheva).19:02

  112. 16'

    Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:01

  113. 16'

    Fallo di Guy Mizrahi (Hapoel Beer Sheva).19:01

  114. 15'

    Tentativo fallito. Raul Florucz (Union Saint-Gilloise) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Louis Patris.19:00

  115. 14'

    Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Raul Florucz sostituisce Mateo Biondic per infortunio.18:59

  117. 12'

    Fallo di Igor Zlatanovic (Hapoel Beer Sheva).18:57

  118. 12'

    Nohim Chibani (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:57

  119. 11'

    Tiro parato. Louis Patris (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Kamiel Van de Perre.18:56

  120. 10'

    Gara riprende.18:56

  121. 10'

    Gara momentaneamente sospesa, Mateo Biondic (Union Saint-Gilloise) per infortunio.18:55

  123. 6'

    Tentativo fallito. Mateo Biondic (Union Saint-Gilloise) un colpo di testa da centro area di poco alto sulla destra. Assist di Louis Patris con cross.18:51

  124. 4'

    Tentativo fallito. Darius Olaru (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto sulla sinistra. Assist di Relebohile Mofokeng.18:49

  125. 3'

    Tiro parato. Igor Zlatanovic (Hapoel Beer Sheva) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.18:48

  126. 3'

    Tiro parato. Javon East (Hapoel Beer Sheva) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Amankwah Forson.18:48

  127. Inizia il Primo tempo.18:46

  129. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:37

Formazioni Union Saint-Gilloise - Hapoel Be'er Sheva

Union Saint-Gilloise
Hapoel Be'er Sheva
TITOLARI UNION SAINT-GILLOISE
  • (12) HERVÉ KOFFI (P)
  • (29) MASSIRÉ SYLLA (D)
  • (4) NOHIM CHIBANI (D)
  • (55) NIKKI HAVENAAR (D)
  • (23) BESFORT ZENELI (C)
  • (11) GUILHERME SMITH (C)
  • (27) LOUIS PATRIS (C)
  • (6) KAMIEL VAN DE PERRE (C)
  • (28) DARIUS OLARU (C)
  • (9) MATEO BIONDIC (A)
  • (38) RELEBOHILE MOFOKENG (A)
PANCHINA UNION SAINT-GILLOISE
  • (21) DENZEL DE ROEVE (D)
  • (30) RAUL FLORUCZ (A)
  • (1) VIC CHAMBAERE (P)
  • (13) KEVIN RODRÍGUEZ (A)
  • (26) ROSS SYKES (D)
  • (20) DYLAN AQUINO (A)
  • (43) DANIEL TSHILANDA (D)
  • (39) YOUSSEF HAMOUTAHAR (A)
  • (32) SEKOU KEITA (A)
  • (18) GIORGI KAVLASHVILI (P)
ALLENATORE UNION SAINT-GILLOISE
  • David Hubert
TITOLARI HAPOEL BE'ER SHEVA
  • (1) OFIR MARCIANO (P)
  • (5) PEDRO AMADOR (D)
  • (2) GUY MIZRAHI (D)
  • (12) ITAY ROTMAN (D)
  • (4) MIGUEL VÍTOR (D)
  • (7) ELIEL PERETZ (C)
  • (17) AMANKWAH FORSON (C)
  • (28) NIV YEHOSHUA (C)
  • (66) IGOR ZLATANOVIC (A)
  • (20) JAVON EAST (A)
  • (9) ZAHI AHMED (A)
PANCHINA HAPOEL BE'ER SHEVA
  • (36) YONATAN SHANI (P)
  • (45) MUHAMMAD ABU RUMI (A)
  • (11) AMIR GANAH (A)
  • (44) DJIBRIL DIOP (D)
  • (70) JOÃO VICTOR (A)
  • (13) OFIR DAVIDZADA (D)
  • (90) ADRIÁN UGARRIZA (A)
  • (8) MOHAMMAD KNA'AN (A)
  • (14) JONAS MALEDE (A)
  • (34) MARCO WOLFF (P)
  • (3) MATAN BALTAXA (D)
ALLENATORE HAPOEL BE'ER SHEVA
  • Ran Kozuch
PREPARTITA

Union Saint-Gilloise - Hapoel Be'er Sheva è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf.
Arbitro di Union Saint-Gilloise - Hapoel Be'er Sheva sarà Mykola Balakin. Al VAR invece ci sarà Michael Fabbri.

Attualmente l'Union Saint-Gilloise si trova 12° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Hapoel Be'er Sheva si trova 24° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
L'Union Saint-Gilloise ha segnato 4 gol e ne ha subiti 1; il Hapoel Be'er Sheva ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2.

Union Saint-Gilloise e Hapoel Be'er Sheva è la prima che si affrontano in campionato.

Union Saint-Gilloise-Hapoel Be'er Sheva ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Quello tra Royale Union Saint-Gilloise e Hapoel Be'er Sheva è il primo incontro in assoluto tra le due squadre in qualsiasi competizione.
  • Dalla vittoria per 2-0 in casa dell'Inter nel settembre 2016, l'Hapoel Be'er Sheva ha disputato 10 trasferte in UEFA Europa League senza mai vincere (2N 8P), perdendo le ultime cinque consecutivamente.
  • Il Royale Union Saint-Gilloise ha perso solo una delle 11 partite casalinghe della fase a gironi di UEFA Europa League (5V 5N), ovvero la sconfitta per 1-0 contro l'Union Berlino nel novembre 2022.
  • L'Hapoel Be'er Sheva ha vinto solo tre delle ultime 19 partite nelle principali competizioni europee (6N 10P) e non ha ancora ottenuto una vittoria nelle due gare di UEFA Europa League disputate nella stagione 2026/27 (1N 1P).
  • Dei 15 gol segnati dal Royale Union Saint-Gilloise nelle ultime partite delle principali competizioni europee, 10 sono arrivati da calcio piazzato: due rigori, cinque punizioni indirette, due corner e una rimessa laterale.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Union Saint-GilloiseHapoel Be'er Sheva
Partite giocate22
Numero di partite vinte10
Numero di partite perse01
Numero di partite pareggiate11
Gol totali segnati41
Gol totali subiti12
Media gol subiti per partita0.51.0
Percentuale possesso palla47.853.5
Numero totale di passaggi9541098
Numero totale di passaggi riusciti786931
Tiri nello specchio della porta186
Percentuale di tiri in porta60.054.5
Numero totale di cross2730
Numero medio di cross riusciti36
Duelli per partita vinti12083
Duelli per partita persi94105
Corner subiti77
Corner guadagnati57
Numero di punizioni a favore2626
Numero di punizioni concesse2627
Tackle totali5028
Percentuale di successo nei tackle58.057.1
Fuorigiochi totali33
Numero totale di cartellini gialli44
Numero totale di cartellini rossi00

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