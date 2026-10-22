Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:37

PREPARTITA

Union Saint-Gilloise - Hapoel Be'er Sheva è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf.

Arbitro di Union Saint-Gilloise - Hapoel Be'er Sheva sarà Mykola Balakin. Al VAR invece ci sarà Michael Fabbri.

Attualmente l'Union Saint-Gilloise si trova 12° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Hapoel Be'er Sheva si trova 24° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

L'Union Saint-Gilloise ha segnato 4 gol e ne ha subiti 1; il Hapoel Be'er Sheva ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2.

Union Saint-Gilloise e Hapoel Be'er Sheva è la prima che si affrontano in campionato.

Union Saint-Gilloise-Hapoel Be'er Sheva ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Quello tra Royale Union Saint-Gilloise e Hapoel Be'er Sheva è il primo incontro in assoluto tra le due squadre in qualsiasi competizione.

Dalla vittoria per 2-0 in casa dell'Inter nel settembre 2016, l'Hapoel Be'er Sheva ha disputato 10 trasferte in UEFA Europa League senza mai vincere (2N 8P), perdendo le ultime cinque consecutivamente.

Il Royale Union Saint-Gilloise ha perso solo una delle 11 partite casalinghe della fase a gironi di UEFA Europa League (5V 5N), ovvero la sconfitta per 1-0 contro l'Union Berlino nel novembre 2022.

L'Hapoel Be'er Sheva ha vinto solo tre delle ultime 19 partite nelle principali competizioni europee (6N 10P) e non ha ancora ottenuto una vittoria nelle due gare di UEFA Europa League disputate nella stagione 2026/27 (1N 1P).

Dei 15 gol segnati dal Royale Union Saint-Gilloise nelle ultime partite delle principali competizioni europee, 10 sono arrivati da calcio piazzato: due rigori, cinque punizioni indirette, due corner e una rimessa laterale.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: